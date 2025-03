Les 10 meilleurs outils de CRM pour Gmail pour rationaliser les flux de travail

La boîte de réception est peut-être l'endroit où la magie commence, mais ce n'est pas toujours là qu'elle reste. La recherche d'abonnés, la gestion des détails concernant les clients et le suivi des équipes commerciales peuvent rapidement devenir source de désordre.

C'est pourquoi l'association de Gmail et d'un CRM est une évidence. Tout est connecté, organisé et placé là où vous en avez besoin, c'est-à-dire dans la boîte de réception que vous utilisez quotidiennement. 🔄

Si vous en avez assez de perdre du temps (et des discussions importantes), il est temps de découvrir le CRM idéal pour Gmail.

Voici dix options qui vous permettront de rationaliser les flux de travail, de gagner du temps et de maintenir vos relations sur la bonne voie.

Choisissez parmi notre sélection des 10 meilleurs outils de CRM pour Gmail :

ClickUp (Le meilleur pour une intégration sans effort de l'e-mail au CRM)

Streak CRM (Meilleur pour les fonctions CRM natives de Gmail)

HubSpot CRM (Meilleur pour les fonctions CRM de base gratuites)

Copper CRM (Meilleur pour l'intégration à l'environnement de travail de Google)

Zoho CRM (Meilleur pour la personnalisation et l'évolutivité)

Pipedrive (Meilleur pour la gestion visuelle de l'équipe commerciale)

NetHunt CRM (Meilleur pour l'intégration profonde de Gmail)

Salesmate (Le meilleur pour le suivi de la communication multicanal)

Teamwave (Le meilleur pour la gestion combinée du CRM et de l'entreprise)

Freshworks CRM (Meilleur pour l'intelligence commerciale alimentée par l'IA)

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un CRM pour Gmail?

Pour trouver le CRM idéal pour Gmail, il faut d'abord identifier les fonctionnalités qui correspondent aux besoins de votre entreprise. Voici les éléments à prendre en compte en priorité lors de la recherche d'un CRM pour Gmail le choix d'un CRM . 👇

Gestion complète des contacts et des affaires: Choisissez un outil qui organise automatiquement les données des clients et suit chaque interaction, ce qui simplifie la gestion de projet
Des outils d'automatisation pour plus d'efficacité: Envisagez des CRM avec des fonctionnalités telles que la programmation des e-mails, les suivis automatisés et les rappels de tâches afin de réduire le travail manuel

Interface personnalisable et conviviale: Sélectionnez un CRM doté d'un tableau de bord intuitif et d'options permettant de personnaliser les flux de travail, afin de vous assurer qu'il répond aux besoins de votre entreprise

Rapports et analyses détaillés: Optez pour un CRM qui suit l'activité des e-mails, contrôle l'engagement et fournit des informations exploitables pour guider vos décisions

Fonctionnalités de collaboration entre les équipes : recherchez des outils qui vous permettent d'assigner des tâches, de partager des mises à jour et de suivre la progression

Accessibilité mobile: Choisissez un logiciel de gestion de la relation client avec une application mobile qui vous permet de rester connecté et productif, même lorsque vous êtes en déplacement

🔍 Did You Know? Gmail est resté en bêta pendant plus de cinq ans, alors même qu'il était devenu l'un des services d'e-mail les plus populaires. Le l'étiquette bêta a finalement été supprimée en juillet 2009.

Les 10 meilleurs CRM pour Gmail

Il peut être difficile de rester au fait des relations avec les clients lorsque l'on s'appuie uniquement sur Gmail.

Voici 10 CRM qui s'intègrent à Gmail et vous aident à gérer vos communications plus efficacement. 📧

1. ClickUp (le meilleur pour une intégration sans effort de l'e-mail au CRM)

Si vous êtes à la recherche d'un CRM qui facilite la gestion des relations avec les clients, pensez à ClickUp . Le CRM de ClickUp est véritablement la solution tout-en-un qui va au-delà de la simple gestion des données clients - elle rassemble vos tâches, votre communication et vos projets dans un seul et même espace. De plus, il se synchronise sans effort avec vos outils favoris, pour que tout reste connecté.

Ses tableaux de bord personnalisables vous permettent de suivre d'un coup d'œil les équipes commerciales, le statut des affaires et les indicateurs de chiffre d'affaires. Les automatisations simplifient les tâches répétitives telles que les suivis et les rappels, vous épargnant ainsi des heures de travail manuel. De plus, les fonctionnalités collaboratives de ClickUp, telles que les mentions, les @mentions et le partage de documents, vous permettent d'économiser du temps et de l'argent Documents ClickUp les documents ClickUp Docs permettent à votre équipe d'être alignée et à vos clients d'être satisfaits.

Intégration ClickUp Gmail

Convertir les e-mails en tâches d'un simple clic grâce à l'intégration ClickUp Gmail

L'intégration Intégration ClickUp Gmail apporte un tout nouveau niveau de facilité dans la gestion des tâches et des e-mails en un seul endroit.

En quelques clics, vous pouvez convertir n'importe quel e-mail en une tâche exploitable, l'assigner, définir des priorités et la lier à des projets pertinents dans ClickUp. This Intégration de Gmail permet de joindre facilement des e-mails aux tâches, de sorte que les détails importants pour le suivi des e-mails sont toujours organisés au sein de la tâche elle-même.

ClickUp Automatisations

Automatisez les rappels de suivi ou la planification des tâches en fonction des déclencheurs d'e-mail avec ClickUp Automations

Ce qui paramètre cette intégration, c'est sa capacité à travailler avec Automatisations ClickUp . Au lieu de créer manuellement des tâches à partir d'e-mails, vous pouvez automatiser le processus.

Par exemple, vous pouvez mettre en place une automatisation pour transformer en tâche ClickUp tout e-mail provenant d'un client particulier ou ayant un objet spécifique, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire le risque de manquer des abonnements importants. Vous pouvez personnaliser les règles pour que les tâches soient automatiquement assignées, priorisées ou étiquetées en fonction du contenu de l'e-mail.

Dès qu'une tâche est créée à partir d'un e-mail, vous pouvez instantanément commencer à ajouter les éléments suivants Commentaires sur la tâche ClickUp le site Web de l'équipe de travail a pour but d'aider les membres de l'équipe de travail, de poser des questions ou d'informer l'équipe.

ClickUp CRM modèle immobilier

Maintenant, liez cela avec le Modèle ClickUp CRM clickUp CRM, c'est encore mieux. Vous pouvez créer des pipelines qui s'alignent sur vos besoins uniques, ce qui vous permet d'afficher clairement vos pistes et la façon de les gérer efficacement.

Les outils de rapports détaillés vous donnent des indications précieuses sur les indicateurs clés tels que les taux de conversion et la durée du cycle de vente, ce qui vous permet de prendre des décisions fondées sur des données.

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Intégration Gmail: Transformez instantanément les e-mails en tâches et liez-les à des projets depuis votre boîte de réception

Transformez instantanément les e-mails en tâches et liez-les à des projets depuis votre boîte de réception Automatisation des e-mails: Automatisation des e-mails les abonnements et les rappels pour gagner du temps sur les tâches répétitives

Automatisation des e-mails les abonnements et les rappels pour gagner du temps sur les tâches répétitives Flux de travail personnalisés: Adaptez vos pipelines à votre équipe commerciale et gérez efficacement vos prospects

Adaptez vos pipelines à votre équipe commerciale et gérez efficacement vos prospects Interactions clients centralisées: Organisez tous vos e-mails, tâches et discussions en un seul endroit

Organisez tous vos e-mails, tâches et discussions en un seul endroit **Commentaires sur les tâches : collaborez avec votre équipe en laissant des commentaires en temps réel sur les tâches

Limites de ClickUp

Il faut parfois un peu de temps pour s'habituer à l'interface

Certaines personnalisations avancées peuvent nécessiter de jouer avec l'installation

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre et par environnement travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Streak CRM (Meilleur pour les fonctions CRM natives de Gmail)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Streak-CRM-1400x730.png Streak : Connectez votre compte Gmail pour gérer plusieurs équipes commerciales /$$img/

via Trait Streak transforme Gmail en une plateforme CRM, amenant les ventes et la communication avec les clients dans votre boîte réception.

Conçue pour les petites entreprises et les équipes agiles, elle élimine le besoin d'outils externes, offrant une expérience intégrée et transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Streak CRM

Personnalisez les pipelines pour créer des flux de travail qui s'alignent sur vos processus d'entreprise

Suivez les e-mails avec des notifications pour les ouvertures, les réponses et les temps de suivi idéaux

Automatisation des tâches de communication répétitives comme l'envoi d'e-mails en masse avec la fusion de courrier Gmail

Paramétrez des rappels et des paramètres de suivi pour éviter de rater des tâches ou des échéances cruciales

Sortir des limites du CRM

Les fonctionnalités de rapports avancées sont réservées aux forfaits les plus élevés

Les performances peuvent être insuffisantes lors de la gestion de très gros volumes d'e-mails

Tarifs de Streak CRM

Pro: 59$/mois par utilisateur

59$/mois par utilisateur Pro+: 89$/mois par utilisateur

89$/mois par utilisateur Enterprise: $159/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Streak CRM

G2: 4.5/5 (240+ commentaires)

4.5/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (470+ avis)

3. HubSpot CRM (le meilleur pour les fonctions CRM de base gratuites)

via HubSpot HubSpot CRM offre une plateforme complète pour la gestion des équipes commerciales, du marketing et du service client. Ses fonctions de base gratuites le rendent accessible aux entreprises de toutes tailles.

L'outil assure le suivi des équipes commerciales, rationalise les interactions avec les clients et automatise.. CRM e-mail marketing en mettant l'accent sur l'alignement des flux de travail. Cette cRM gratuit est un choix fiable pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité sans investissement initial important.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

Gérer les contacts et les profils d'entreprise dans un système centralisé et intuitif

Automatisation des séquences de suivi pour gagner du temps et garantir des réponses en temps voulu

Hiérarchiser les prospects grâce à des fonctions d'évaluation des prospects basées sur l'apprentissage automatique

S'intégrer de manière transparente aux autres outils HubSpot pour une approche unifiée de l'entreprise

Limites de HubSpot CRM

Certaines intégrations peuvent nécessiter des abonnements payants supplémentaires

Courbe d'apprentissage plus prononcée par rapport aux plateformes CRM plus simples

Tarifs de HubSpot CRM

Free

Débutant: 16$/mois par utilisateur (pour un utilisateur)

16$/mois par utilisateur (pour un utilisateur) Professionnel: 1,300$/mois (jusqu'à cinq utilisateurs)

1,300$/mois (jusqu'à cinq utilisateurs) Enterprise: $4,300/mois (jusqu'à sept utilisateurs)

G2: 4.4/5 (12,000+ reviews)

4.4/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

4. Copper CRM (Meilleur pour l'intégration de l'environnement de travail Google)

via Cuivre Copper CRM fournit une expérience intuitive, native de Gmail pour les entreprises profondément enracinées dans l'environnement de travail de Google. Réputé pour sa simplicité, Copper assure le suivi des relations avec les clients, automatise les flux de travail et gère les pipelines au sein d'une interface familière. Il récupère automatiquement les informations de contact et enregistre les e-mails entre les utilisateurs et les contacts sans nécessiter d'entrée manuelle, ce qui garantit que toutes les interactions sont enregistrées avec précision.

Les meilleures fonctionnalités de Copper CRM

Exploitez les connaissances alimentées par l'IA pour gérer et hiérarchiser les relations avec les clients

Collaborer en temps réel avec une visibilité partagée sur les pipelines de vente et les interactions

Prévoir les performances commerciales à l'aide d'outils d'analyse et de rapports avancés

Gérer les contacts avec des historiques d'interaction détaillés et des profils organisés

Limites du CRM en cuivre

Les options de personnalisation ne sont pas aussi étendues que celles de certains concurrents

Les performances peuvent être ralenties avec de très grands paramètres

Tarifs de Copper CRM

Démarrage: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Basic: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Professionnel: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Business: $134/mois par utilisateur

Copper CRM ratings and reviews (évaluations et critiques de Copper CRM)

G2: 4.5/5 (1,100+ reviews)

4.5/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (590+ avis)

5. Zoho CRM (Meilleur pour la personnalisation et l'évolutivité)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zoho-CRM.png Zoho CRM : Outils de productivité commerciale dans un écosystème unifié /$$img/

via Zoho Zoho CRM est une plateforme riche en fonctionnalités qui s'adapte aux entreprises de toutes tailles, offrant des options de personnalisation avec évolutivité. Utilisez-la pour regrouper divers canaux de communication (e-mails, appels, médias sociaux) en une seule plateforme pour suivre de manière transparente les interactions avec les clients.

Faisant partie de l'écosystème plus large de Zoho, il s'intègre parfaitement aux outils de comptabilité, de marketing et d'assistance client. Des fonctionnalités telles que les calendriers partagés, les bibliothèques de documents et les flux d'équipe facilitent la collaboration entre les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Suivi des interactions avec les clients par e-mail, téléphone, médias sociaux et discussion en direct

Personnalisez les modules, les flux de travail et les tableaux de bord pour répondre aux besoins exacts de vos processus d'entreprise

S'intégrer à des outils tiers et à l'écosystème Zoho pour centraliser les opérations de l'entreprise

Gérer les données et les interactions des clients en déplacement grâce à une application mobile entièrement fonctionnelle

Limites de Zoho CRM

Les fonctionnalités avancées nécessitent de passer à des forfaits de niveau supérieur

L'interface peut sembler encombrée et écrasante pour les nouveaux utilisateurs

L'installation et la configuration initiales peuvent nécessiter des efforts importants

Tarification de Zoho CRM

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Professionnel: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Enterprise: $50/mois par utilisateur

$50/mois par utilisateur Ultimate: $65/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2,700+ reviews)

4.1/5 (2,700+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,880+ reviews)

6. Pipedrive (Meilleur pour la gestion visuelle de l'équipe commerciale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pipedrive.png Outils CRM Pipedrive intégrés à l'interface Gmail /$$$img/

via Pipedrive Pipedrive simplifie le processus de vente grâce à sa gestion du pipeline pilotée visuellement, permettant aux équipes de suivre les affaires, de prévoir le chiffre d'affaires et d'automatiser les tâches administratives.

Grâce à son générateur d'e-mails par glisser-déposer et à ses modèles prêts à l'emploi, tout le monde peut facilement créer des campagnes d'e-mails attrayantes. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur, il est utile pour les équipes qui cherchent à rationaliser la progression des affaires.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Automatisation du suivi des activités pour garantir que les abonnements sont effectués sans intervention manuelle

Prévision des équipes commerciales grâce à l'analyse prédictive et à l'identification des tendances et des opportunités

Suivez les communications par e-mail, les appels et plus encore pour afficher une vue achevée des interactions

Personnalisez les étapes et les flux de travail pour les adapter à vos équipes commerciales et à vos besoins d'entreprise

Limites de Pipedrive

Fonctionnalités d'automatisation du marketing limitées par rapport à certains concurrents

L'assistance client peut être irrégulière en termes de réactivité

Pipedrive, les prix

Essentiel: 14 $/mois par utilisateur

14 $/mois par utilisateur Avancé: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Power: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Enterprise: 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.3/5 (2,100+ reviews)

4.3/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

7. NetHunt CRM (le meilleur pour l'intégration profonde de Gmail)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/NetHunt-CRM-1400x469.png NetHunt CRM intègre des fonctions CRM avancées directement dans l'interface de l'e-mail : crm for gmail /$$img/

via Chasse au Net NetHunt CRM intègre des fonctions avancées de gestion de la relation client (CRM) directement dans l'interface de l'e-mail, ce qui vous permet de gérer les relations avec vos clients sans quitter votre boîte de réception.

Conçu pour les Business utilisant l'environnement Google de travail, NetHunt permet aux utilisateurs de gérer facilement les flux de travail, de suivre les environnements personnalisés et d'organiser les données. Il assiste également l'intégration avec divers outils de communication tels que LinkedIn, WhatsApp et Facebook Messenger pour un engagement complet des prospects.

Les meilleures fonctionnalités de NetHunt CRM

Construire et personnaliser les flux de travail en fonction des processus et des exigences spécifiques de l'entreprise

Organiser et segmenter les contacts pour maintenir une meilleure maintenance des relations avec les clients

Collaborer avec les équipes en partageant les pipelines et en offrant une visibilité partagée

Les limites de NetHunt CRM

Les restrictions sur les modèles d'e-mail frustrent de nombreux utilisateurs

Problèmes occasionnels de livraison des e-mails et décalage des campagnes d'e-mailing

Tarifs de NetHunt CRM

Basique: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Basic Plus: $42/mois par utilisateur

$42/mois par utilisateur Business: 60$/mois par utilisateur

60$/mois par utilisateur Business Plus: 84 $/mois par utilisateur

84 $/mois par utilisateur Advanced: $120/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (260+ commentaires)

4.6/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (165+ avis)

8. Salesmate (Meilleur pour le suivi des communications multicanal)

via Compagnon de vente Salesmate est personnalisé pour les équipes commerciales modernes, se concentrant sur la gestion de la relation client à travers plusieurs canaux de communication. Sa capacité à fournir des informations exploitables et à améliorer la productivité des équipes en fait un bon choix.

Les utilisateurs apprécient la facilité de conception d'un parcours client dans Salesmate et louent son interface conviviale qui simplifie leur travail.

Les meilleures fonctionnalités de Salesmate

Achevé les e-mails, les SMS et les appels de manière transparente pour maintenir un historique d'interaction achevé

Segmentez les contacts avec précision pour des stratégies de communication personnalisées et ciblées

Contrôlez les performances grâce à des tableaux de bord personnalisables et des rapports détaillés

Limites de Salesmate CRM

Les utilisateurs rapportent que les options d'assistance client sont limitées

Peu d'intégrations de médias sociaux par rapport aux concurrents

Tarifs de Salesmate CRM

Basique: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Pro: $49/mois par utilisateur

$49/mois par utilisateur Business: $79/mois par utilisateur

$79/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Salesmate CRM

G2: 4.6/5 (90+ reviews)

4.6/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (90+ reviews)

9. Teamwave (le meilleur pour combiner CRM et gestion d'entreprise)

via Teamwave Teamwave offre une plateforme unifiée qui intègre des outils de CRM, de gestion de projet et de RH. Son interface simple et ses fonctions de base en font une solution rentable pour les équipes qui cherchent à gérer les clients, les projets et les flux de travail.

TeamWave offre également des fonctionnalités avancées de gestion des contacts, notamment la possibilité de les classer par étiquettes, de les importer à partir de diverses sources (comme Outlook et les fichiers CSV) et de récupérer des données à partir de plateformes telles que LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de TeamWave

Suivre les équipes commerciales et gérer les relations avec les clients en toute simplicité

Gérer les tâches et les projets avec une fonction de suivi de base pour améliorer l'organisation

Accédez à une interface intuitive conçue pour la simplicité et la convivialité pour les utilisateurs non techniques

Les limites de Teamwave

Manque de fonctionnalités CRM avancées par rapport aux plateformes spécialisées

Outils de rapports basiques avec une profondeur minimale pour l'analyse des performances

Tarifs Teamwave

Débutant: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Pro: 66 $/mois par utilisateur

66 $/mois par utilisateur Business: 199$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Teamwave

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Freshworks CRM (Meilleur pour l'intelligence commerciale alimentée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Freshworks-CRM-1400x875.png Freshworks CRM : crm pour gmail /$$$img/

via Travaux de rafraîchissement Freshworks CRM offre une solution compétente pour les entreprises qui cherchent à tirer parti des connaissances alimentées par l'IA dans leurs processus de vente. Son scoring des leads basé sur l'IA vous permet de hiérarchiser les leads en fonction de leur probabilité de conversion. Et les automatisations vous permettent de vous décharger du travail de routine, comme la mise à jour des dossiers et la notification aux membres de l'équipe des changements de statut des affaires.

Grâce à sa suite d'outils robustes et à sa conception conviviale, Freshworks CRM transforme les données brutes en renseignements commerciaux exploitables.

Les meilleures fonctionnalités de Freshworks CRM

Scorez les leads avec des insights pilotés par l'IA pour vous concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée grâce à des capacités prédictives

Analyser les performances commerciales avec des outils de prévision avancés pour identifier les tendances

Personnaliser les tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés et personnaliser le suivi des performances

Limites de Freshworks CRM

Certaines fonctionnalités avancées de l'IA peuvent sembler insurmontables pour les équipes commerciales traditionnelles

L'installation initiale nécessite un temps dédié à la configuration pour maximiser le potentiel

Tarification de Freshworks CRM

**Freshsales et Freshsales Suite

Croissance: 11$/mois par utilisateur ou 500 contacts marketing

11$/mois par utilisateur ou 500 contacts marketing Pro: 47$/mois par utilisateur ou 500 contacts marketing

47$/mois par utilisateur ou 500 contacts marketing Enterprise: 71$/mois par utilisateur ou 500 contacts marketing

Freshmarketer

Free: 18 $/mois (500 contacts marketing)

Enterprise: 18$/mois (500 contacts marketing)

Évaluations et critiques de Freshworks CRM

G2: 4.5/5 (7,710+ reviews)

4.5/5 (7,710+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

Cliquer, organiser et conquérir avec ClickUp

Trouver le bon CRM pour Gmail peut faire une énorme différence dans votre productivité (et votre chiffre d'affaires).

Avec un grand nombre d'options incroyables, des intégrations Gmail approfondies aux équipes commerciales visuelles, il existe une solution adaptée à chaque besoin de l'entreprise. Que vous gériez des prospects, suiviez des équipes commerciales ou essayiez simplement de maîtriser votre boîte de réception, un CRM adapté à Gmail peut vous aider à rester organisé et concentré.

Cela dit, si vous recherchez une solution tout-en-un qui ne se limite pas aux e-mails, ClickUp s'impose. Sa conversion sans effort des e-mails en tâches, ses automatisations puissantes et ses flux de travail personnalisés transforment la façon dont vous gérez vos relations avec vos clients.

De plus, il s'intègre parfaitement à Gmail et à de nombreux autres outils commerciaux que vous utilisez quotidiennement, ce qui en fait l'outil ultime pour rationaliser les flux de travail et stimuler la collaboration au sein de l'équipe. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !