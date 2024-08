Les 10 meilleures intégrations Gmail pour améliorer la productivité des e-mails

Fait amusant : Gmail est la plateforme de messagerie électronique préférée de près de un utilisateur de messagerie électronique sur trois dans le monde ! La boîte de réception Gmail est un véritable moteur de productivité, avec un espace de stockage appréciable et des fonctions de sécurité adaptatives telles que le filtrage des spams.

Sa conception intuitive et sa messagerie intégrée d'organisation intégrés le rendent adapté à une utilisation personnelle et professionnelle. Sans oublier les services connexes de Espace de travail Google tels que Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks, etc., amplifient sa proposition de valeur.

Cependant, au-delà des limites de votre boîte de réception se trouve une mer de potentiel inexploité. Nous sommes là pour vous aider à exploiter les nouvelles possibilités offertes par votre compte Gmail. Les intégrations Gmail que nous allons vous présenter transformeront votre boîte de réception en un centre de productivité qui vous permettra d'aller plus loin.

Sur ce, commençons !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les intégrations Gmail ?

Avant de nous plonger dans les différentes intégrations Gmail susceptibles d'améliorer votre boîte de réception, permettez-nous d'expliquer les raisons de nos choix. Comprendre la logique qui sous-tend nos recommandations vous aidera également à prendre une décision éclairée si vous souhaitez explorer d'autres intégrations Gmail. Considérez ceci comme un guide express.

Vous trouverez ci-dessous quelques paramètres que nous avons pris en compte lors de l'évaluation de leur pertinence pour les flux de travail Gmail les plus courants :

Compatibilité : Que vous utilisiez Gmail sur votre ordinateur de bureau ou sur votre appareil mobile, le module complémentaire doit être compatible avec la version correspondante

: Que vous utilisiez Gmail sur votre ordinateur de bureau ou sur votre appareil mobile, le module complémentaire doit être compatible avec la version correspondante Coût : Examinez le modèle de tarification de l'intégration et procédez à une analyse coûts-avantages complète pour calculer la valeur ajoutée qu'elle apporte à votre flux de travail

: Examinez le modèle de tarification de l'intégration et procédez à une analyse coûts-avantages complète pour calculer la valeur ajoutée qu'elle apporte à votre flux de travail Facilité d'utilisation : L'intégration doit être facile à mettre en place, idéalement en quelques clics, et présenter une interface conviviale

: L'intégration doit être facile à mettre en place, idéalement en quelques clics, et présenter une interface conviviale Fiabilité : Sélectionnez des intégrations provenant de développeurs ou d'entreprises réputés

: Sélectionnez des intégrations provenant de développeurs ou d'entreprises réputés Sécurité : Vérifiez les différentes mesures de sécurité visant à protéger votre boîte de réception Gmail contre les intrusions et les menaces via l'application intégrée

: Vérifiez les différentes mesures de sécurité visant à protéger votre boîte de réception Gmail contre les intrusions et les menaces via l'application intégrée Confidentialité des données : Étant donné que l'intégration d'une application permet d'accéder à votre boîte de réception, vérifiez qu'elle respecte les normes de confidentialité des données. Surveillez également de près les autorisations demandées

: Étant donné que l'intégration d'une application permet d'accéder à votre boîte de réception, vérifiez qu'elle respecte les normes de confidentialité des données. Surveillez également de près les autorisations demandées Personnalisation : L'intégration doit offrir un certain degré de flexibilité, vous permettant de la personnaliser ou de la configurer pour qu'elle réponde précisément à vos besoins

: L'intégration doit offrir un certain degré de flexibilité, vous permettant de la personnaliser ou de la configurer pour qu'elle réponde précisément à vos besoins Assistance : Examinez la qualité de l'assistance fournie par l'intégration Gmail. Ce faisant, vérifiez si des canaux d'assistance à la clientèle sont disponibles

: Examinez la qualité de l'assistance fournie par l'intégration Gmail. Ce faisant, vérifiez si des canaux d'assistance à la clientèle sont disponibles Mises à jour : Les intégrations qui font l'objet de mises à jour régulières permettent de résoudre les problèmes de sécurité et de compatibilité. Recherchez un produit qui fait l'objet d'améliorations constantes

: Les intégrations qui font l'objet de mises à jour régulières permettent de résoudre les problèmes de sécurité et de compatibilité. Recherchez un produit qui fait l'objet d'améliorations constantes Notes et commentaires : Il s'agit de témoignages d'autres utilisateurs. Utilisez-les pour vous faire une idée réaliste de l'expérience utilisateur

Les 10 intégrations Gmail à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez comment nous avons créé cette liste, explorons les différentes intégrations qui amélioreront votre expérience Gmail.

1. ClickUp

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un, et Gmail est un centre de communication de bout en bout sur le lieu de travail. En tant que telle, la combinaison de ClickUp et Gmail est une combinaison parfaite.

Utilisez-le pour permettre à votre équipe de collaborer, d'organiser et de gérer des tâches, de suivre les progrès, de partager des fichiers et d'atteindre les objectifs fixés.

Voici un aperçu des meilleures fonctionnalités de ClickUp, qui en font l'une des meilleures intégrations Gmail :

Recherche universelle ClickUp

la recherche universelle sur ClickUp vous aide à tout trouver en même temps

Bien que Gmail dispose de fonctionnalités de recherche impressionnantes, Recherche universelle de ClickUp de ClickUp est encore meilleure. Au mieux, Gmail effectue une recherche dans votre boîte de réception et dans les journaux de Google Chat.

En revanche, la fonction de recherche universelle analyse l'ensemble de l'écosystème numérique, de ClickUp à toutes ses applications intégrées. Trouvez ce que vous cherchez en quelques clics !

ClickUp AI

rédigez des courriels en un rien de temps avec ClickUp AI_

Qu'il s'agisse de rédiger un courrier de suivi, de générer des transcriptions à partir de pièces jointes audio de Gmail ou de créer un résumé d'un long message électronique, ClickUp AI peut le faire. ClickUp AI est un assistant puissant qui aide à la rédaction et rend les e-mails exploitables.

Grâce à son synthétiseur intégré et à ses capacités de génération de contenu intelligent, vous pouvez envoyer des courriels en quelques clics. D'autre part, il s'agit d'un outil de gestion des connaissances tout aussi performant qui extrait la valeur de toutes les pièces jointes de Gmail et des séquences ou fils d'e-mails pour vous faire gagner du temps.

Gestion des tâches

convertir les courriels et les messages en tâches avec ClickUp_

En tant que plateforme de gestion de projet complète, ClickUp est équipé de divers outils de gestion de projet gestion des tâches des activités. Mais saviez-vous que vous pouviez utiliser ClickUp pour convertir des courriels en tâches réalisables à partir de votre boîte de réception Gmail ?

De même, vous pouvez joindre des courriels à vos tâches sur ClickUp. Une fois que ces tâches se retrouvent sur la plateforme ClickUp, le contrôle que vous exercez sur elles vous permettra de les gérer plus facilement Tâche Google à la honte ! Une telle intégration transparente de Gmail vous fera gagner des heures de travail, réduira les distractions et limitera les changements de contexte - un gain de productivité !

Notifications et rappels

restez sur la bonne voie avec des rappels rapides et faciles à l'aide de ClickUp_

Gmail peut détecter automatiquement les événements, les rendez-vous, les réservations, etc. et les ajouter à votre agenda Agenda Google . Cependant, lorsque vous connectez Gmail à ClickUp, vous recevez en temps utile des notifications et des rappels sur les questions en suspens. Cela permet de s'assurer que tout se passe bien.

Application multiplateforme

intégrer l'application ClickUp avec d'autres applications comme Gmail_

L'application ClickUp est disponible sur les téléphones portables, les ordinateurs de bureau et les vêtements intelligents. Elle est également intégrée à des assistants vocaux et à des modules complémentaires pour les navigateurs les plus courants. De plus, l'application est disponible en tant que module complémentaire de messagerie.

Cette portabilité place l'application ClickUp au même niveau que l'application Gmail, ce qui signifie que vous pouvez travailler même lorsque vous êtes en déplacement !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à ClickUp via plusieurs appareils, tels que les téléphones portables, les ordinateurs de bureau, etc.

Accédez à d'incroyables fonctionnalités de recherche viaRecherche universelle de ClickUp* Convertir les courriels en tâches exploitables avec une facilité déconcertante

Générez des transcriptions à partir de pièces jointes audio ou créez des résumés de courriels longs et fastidieux

Limitations de ClickUp

Avec le nombre d'options et de personnalisations disponibles, la courbe d'apprentissage peut sembler abrupte

La hiérarchie des espaces, des dossiers, des listes et des tâches peut être déroutante une fois que vous commencez à l'utiliser pour stocker les données de votre compte Gmail

Tarifs de ClickUp

Gratuit pour toujours : $0

: $0 Illimité : 7$ par membre, par mois

: 7$ par membre, par mois Entreprise : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain (solution d'IA) : 5 $ par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (9 240 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (4,007 commentaires)

2. Google Sheets

fonctionnalités de collaboration via Google SheetsGoogle Sheets est une application de feuille de calcul basée sur le cloud qui fait partie de l'espace de travail Google. Utilisez cette intégration Gmail pour effectuer des analyses et des visualisations de données avec finesse, tout en créant, modifiant et collaborant sur des feuilles de calcul en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Intégrations natives avec tous les produits et services de l'espace de travail Google

Créez, modifiez et mettez en forme des feuilles de calcul à l'aide d'un éventail d'opérations et de fonctions

Convertir les données disponibles en graphiques, diagrammes et autres outils de visualisation

Partager des feuilles de calcul avec d'autres personnes tout en maintenant un contrôle d'accès granulaire

Limitations de Google Sheets

Offre un maximum de 10 millions de cellules, ce qui fait pâle figure en comparaison des 17 millions de cellules offertes par Microsoft Excel

Dépend fortement de l'informatique en nuage et de la connexion internet

Les limites de stockage de Google Drive se répercutent également sur Google Sheets

Tarifs de Google Sheets

Personnel : $0

: $0 Standard pour les entreprises : 12 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de Google Sheets

G2 : 4.6/5 (42,316 commentaires) pour Google Workspace

Capterra : 4.7/5 (12,960 avis)

3. Slack

Slack est une plateforme de messagerie et de collaboration d'équipe très populaire. Lorsque vous connectez Gmail à Slack, vous étendez la nature asynchrone de la communication par courrier électronique en augmentant la messagerie instantanée en temps réel. C'est une excellente alternative à Google Chat. Il peut même faire office de alternative au courrier électronique !

Les meilleures caractéristiques de Slack

Connexion en temps réel par messages directs

Trier et gérer les conversations à l'aide de canaux et de fils de réponses

Marquage pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des messages spécifiques

Prise en charge de l'automatisation des flux de travail grâce à un générateur de flux de travail personnalisé

Limitations de l'offre

Les limites de l'utilisateur dans le huddle affectent l'évolutivité

L'historique de vos messages est noyé dans le bruit et n'est pas facilement navigable

La version gratuite supprime automatiquement les messages après 90 jours

Prix dérisoires

Plan gratuit : $0

: $0 Pro : 7,25 $ par mois

: 7,25 $ par mois Business+ : 12,50 $ par mois

: 12,50 $ par mois Grille d'entreprise : Tarification personnalisée

Cotes et critiques de Slack

G2 : 4.5/5 (32 269 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (23 161 commentaires)

4. Webhooks

connecter deux applications ou événements avec des actions sur les Webhooks_ via Moyen Les webhooks permettent aux applications de communiquer entre elles en temps réel. Pour ce faire, ils utilisent des mécanismes d'appel d'API de base. En même temps, vous pouvez les utiliser pour mettre en place des déclencheurs d'événements afin d'automatiser les flux de travail.

Configurez cette intégration Gmail pour qu'elle effectue des actions, comme l'envoi automatique d'e-mails, en réponse à des événements déclencheurs, par exemple lorsque vous recevez un e-mail contenant un mot-clé spécifique.

Les meilleures fonctionnalités deWebhooks

Établit une communication en temps réel entre les applications

Il peut être utilisé pour mettre en place des actions événementielles ou des déclencheurs pour des applications intelligentesgestion du courrier électronique* Contient des charges utiles personnalisables qui permettent aux développeurs d'adapter les informations aux exigences de l'application

Transmission sécurisée des données grâce au protocole HTTPS

Traitement efficace des demandes sensibles au temps

Limitations des webhooks

L'utilisation et le débogage des webhooks nécessitent des compétences techniques avancées

Susceptibles de faire l'objet de menaces et d'intrusions en matière de cybersécurité s'ils ne sont pas mis en œuvre correctement

Tarifs des webhooks

N/A

Webhooks ratings and reviews (en anglais)

G2 : N/A

Capterra : N/A

5. Hive

vue du tableau de bord_ via Ruche Hive est une plateforme de gestion de projet et de collaboration qui utilise les tâches, le partage de fichiers et la messagerie pour créer un espace de travail numérique pour les équipes. Connectez Gmail à Hive pour rationaliser la collaboration par courriel en configurant des boîtes de réception partagées, des attributions de tâches et des communications en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Hiérarchies flexibles pour gérer les équipes de projet et d'autres actifs au sein de chaque projet

Gestion centralisée des fichiers pour une collaboration transparente

Créer des tâches à partir d'e-mails et les gérer sur Hive

Attribuer des points d'histoire pour obtenir une estimation réaliste du temps ou de l'effort nécessaire à l'accomplissement d'une tâche

Limitations de Hive

Fonctionnalité limitée sur les applications mobiles

Possibilité d'activer automatiquement les notifications par e-mail, ce qui donne l'impression d'être un spam

Les utilisateurs ont besoin de Zapier même pour les intégrations de base, ce qui signifie que l'intégration de Gmail coûtera cher

Tarifs de la ruche

Gratuit : $0

: $0 Démarrage : 1$ par mois, par utilisateur

: 1$ par mois, par utilisateur Équipes : 3 $ par mois, par utilisateur

: 3 $ par mois, par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (501 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (190 commentaires)

6. Zoom

vidéo conférence_ via Zoom Zoom est une plateforme de vidéoconférence largement utilisée pour les réunions virtuelles, les événements en ligne, les webinaires et le travail collaboratif. L'intégration de Zoom à Gmail vous permet de planifier, d'organiser ou de participer à des vidéoconférences sans changer d'application. Une telle cohésion renforce la coordination et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Extraits, résumés et chapitres intelligents pour traiter intelligemment les enregistrements Zoom

Transcription en direct pour une meilleure accessibilité

Zoom AI pour rédiger des réponses aux chats ou aux e-mails et obtenir un résumé rapide des discussions

Tableau blanc pour le brainstorming et la collaboration

Zoom Phone pour accéder à des services de VoIP en nuage dans le monde entier

Limitations de Zoom

Absence de contrôle des commentaires en temps réel, ce qui peut poser problème lors de l'organisation d'événements virtuels en public

Support client médiocre

Les coûts cachés et les politiques tarifaires augmentent son coût

Prix Zoom

Les tarifs de Zoom One pour les appels à partir des Etats-Unis sont les suivants :

Basic : $0

: $0 Pro : 149,90 $ par an et par utilisateur

: 149,90 $ par an et par utilisateur Business : 219,90 $ par an, par utilisateur

: 219,90 $ par an, par utilisateur Business Plus : 269,90 $ par an et par utilisateur

: 269,90 $ par an et par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zoom

G2 : 4.6/5 (54,179 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (13 742 commentaires)

7. EmailAnalytics

analyse de l'activité des courriels_ via EmailAnalytics EmailAnalytics offre des informations fondées sur des données concernant vos habitudes d'utilisation du courrier électronique. Il vous aide à comprendre vos habitudes et vos comportements en matière de messagerie électronique afin d'optimiser votre productivité. Lorsque vous reliez EmailAnalytics à votre compte Gmail, vous pouvez visualiser votre activité, vos temps de réponse et vos principaux contacts. Utilisez ces informations pour optimiser votre expérience Gmail.

Les meilleures fonctionnalités d'EmailAnalytics

Suivi de tous les courriels envoyés et reçus, et blocage des courriels indésirables

Utilisez les étiquettes, les dossiers et les catégories pour organiser votre courrier électronique et atteindre vos objectifsboîte de réception zéro* Affichez les principaux contacts dans vos listes d'expéditeurs et de destinataires

Attribuer des permissions et des rôles pour définir quels membres de l'équipe peuvent accéder à la boîte de réception

Rapports hebdomadaires sur les activités de messagerie

Limitations d'EmailAnalytics

L'interface utilisateur n'est pas intuitive, car elle est encombrante et obsolète

Les rapports utilisent les libellés Gmail, ce qui peut affecter ses performances

Tarification d'EmailAnalytics

Pro : 15 $ par mois, par boîte de réception

: 15 $ par mois, par boîte de réception B2B Email Outreach : 1000$ par mois

EmailAnalytics ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4/5 (4 évaluations)

Capterra : N/A

8. Dropbox

stockage de fichiers via Boîte de dépôt Si vous n'êtes pas satisfait de Google Drive, Dropbox peut être une excellente alternative. Dropbox est une plateforme de stockage en nuage où les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers et des documents, les partager et collaborer. Intégrée à Gmail, elle permet aux utilisateurs de partager et de collaborer sans trop se soucier de la gestion des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Recevez des notifications sur les mises à jour de l'état d'avancement, les modifications des exigences du projet et d'autres activités

Synchronisation des données de différents formats et limites de taille sur tous les appareils

Protection des fichiers contre les suppressions accidentelles, les modifications non souhaitées ou les virus

Créez, modifiez, partagez et collaborez des fichiers en temps réel et en toute simplicité

Limitations de la boîte de dépôt

Le plan gratuit n'offre que 2 Go de stockage (à titre de référence, Google Drive offre 15 Go gratuitement)

Le stockage, l'organisation et la recherche ne sont pas intuitifs, ce qui complique la localisation des fichiers

Tarifs de Dropbox

Plus : 9,99 $ par mois (utilisateur unique)

: 9,99 $ par mois (utilisateur unique) Essentials : 18 $ par mois (utilisateur unique)

: 18 $ par mois (utilisateur unique) Business : 20 $ par mois, par utilisateur

: 20 $ par mois, par utilisateur Business Plus : 26 $ par mois, par utilisateur

: 26 $ par mois, par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (23 002 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (21 503 commentaires)

9. Todoist

gestion des tâches via Todoist Todoist est une application de gestion des tâches qui aide les entreprises et les particuliers à organiser et à hiérarchiser efficacement leurs tâches éléments d'action sur leurs listes de tâches. Grâce à l'intégration avec Gmail, les clients de Todoist peuvent convertir leurs e-mails en éléments d'action pour organiser, prioriser et suivre leurs tâches sans effort

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Ajout rapide pour convertir des pensées ou des contenus exploitables en tâches

Ajouter des rappels en utilisant le langage naturel au lieu des sélecteurs de date ou d'heure encombrants

Suivi des dates récurrentes pour identifier les habitudes et suivre les échéances

Étiquettes pour catégoriser et regrouper les tâches similaires

Commentaires et attribution de tâches pour faciliter la collaboration

Limitations de Todoist

Manque de personnalisation et d'évolutivité en tant que plateforme de gestion de projet à part entière

Les sous-tâches ne sont pas très fiables

La collaboration au sein de l'équipe n'est pas fluide

Toist pricing

Débutant : $0

: $0 Pro : 4 $ par mois

: 4 $ par mois Affaires : 6 $ par mois, par utilisateur

G2: 4.4/5 (771 commentaires)

4.4/5 (771 commentaires) Capterra: 4.6/5 (2 356 commentaires)

10. Hiver

gestion de la boîte de réception de Gmail_ via Hiver Hiver est une plateforme de collaboration par courriel fonctionnant sur Gmail. Elle s'appuie sur des boîtes de réception partagées et des fonctions de collaboration permettant aux équipes d'envoyer des courriels, de répondre aux courriels entrants, d'assigner des tâches et de rationaliser la communication.

En connectant Gmail à Hiver, vous pouvez mettre en place des équipes capables de gérer l'assistance à la clientèle, les demandes de renseignements sur les ventes et les courriels d'ordre général.

Les meilleures fonctionnalités d'Hiver

Gestion efficace des e-mails avec boîte de réception partagée, étiquettes, brouillons, contacts, etc.

Harvey, le robot d'intelligence artificielle, pour clore les conversations sans action

Automatisation configurable basée sur des règles pour traiter les tâches routinières et répétitives

Rapports et analyses puissants pour mesurer les performances du service client

Limites de l'hivers

Les utilisateurs ne peuvent pas créer manuellement des tickets d'assistance à moins qu'ils ne soient liés à un e-mail reçu

Il peut être lent et laggy

Tarifs de Hiver

Lite : 10 $ par mois, par utilisateur

: 10 $ par mois, par utilisateur Pro : 26 $ par mois, par utilisateur

: 26 $ par mois, par utilisateur Élite : 40 $ par mois, par utilisateur

G2 : 4.6/5 (934 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (117 commentaires)

Profitez davantage de votre compte Gmail

Nous avons terminé notre liste des meilleures intégrations Gmail disponibles. Nous avons essayé de créer une liste complète couvrant différents besoins et applications pour améliorer votre expérience Gmail.

Si chaque intégration Gmail a quelque chose d'unique, ClickUp offre tout cela et bien plus encore. Avec des caractéristiques et des fonctionnalités aussi puissantes, vous pouvez réinventer votre boîte de réception Gmail sans alourdir votre Google Drive et obtenir bien plus.

Prenez contact avec ClickUp pour savoir comment !