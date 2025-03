10 meilleurs logiciels de gestion des connaissances en RH en 2025

où puis-je trouver la politique en matière de travail télétravail ? Quelle est la procédure d'intégration ? Comment faire pour accéder aux supports de formation correspondant à mon rôle ?

Ce sont là des questions courantes (et répétitives) que les professionnels des ressources humaines et les managers sont amenés à se poser chaque jour. Ne serait-il pas plus facile de disposer d'une base de données centralisée permettant aux employés d'accéder aux informations pertinentes sans avoir à fouiller dans d'innombrables dossiers, e-mails, feuilles de calcul et lecteurs partagés ?

Le logiciel de gestion des connaissances RH est la solution. 💡

Ces systèmes stockent, classent, partagent et récupèrent des informations essentielles sur les processus RH, les politiques et les ressources des employés chaque fois que cela est nécessaire.

Dans ce blog, nous allons explorer les meilleurs logiciels de gestion des connaissances RH qui rendront le partage de l'information transparent. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici les meilleurs outils de gestion des connaissances par IA, chacun adapté à des besoins spécifiques :

ClickUp (meilleure base de connaissances RH alimentée par l'IA) Guru (Meilleur outil de recherche de connaissances alimenté par l'IA) Document 360 (Meilleure plateforme de documentation optimisée par l'IA) Confluence (Meilleur environnement de travail collaboratif pour les équipes) Notion (Meilleur environnement de travail tout-en-un pour la productivité personnelle et d'équipe) Teams (Meilleur outil de partage des connaissances pour les équipes) Bloomfire (Meilleure plateforme de partage des connaissances pour l'engagement des employés) Trainual (Meilleur logiciel de formation et d'accueil) Slite (Meilleur outil collaboratif de prise de notes et de documentation) Helpjuice (Meilleure solution de base de connaissances personnalisable)

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion des connaissances RH ?

Choisir le bon outil de gestion des connaissances pour votre entreprise La pile technologique des RH peut sembler insurmontable, surtout si les options disponibles sont nombreuses. Les meilleurs outils partagent des fonctionnalités clés qui simplifient la gestion, le partage et l'accès à l'information.

Examinons quelques fonctionnalités essentielles que votre solution de gestion des connaissances RH doit posséder. 👇

Une fonction de recherche puissante: Un moteur de recherche robuste avec recherche par mots-clés, filtres et étiquettes pour retrouver rapidement les documents et données pertinents

Un moteur de recherche robuste avec recherche par mots-clés, filtres et étiquettes pour retrouver rapidement les documents et données pertinents Capacités d'intégration: Intégration transparente avec les systèmes RH existants tels que les systèmes de suivi des candidats (ATS) et les systèmes de gestion des ressources humaines (HRMS)

Intégration transparente avec les systèmes RH existants tels que les systèmes de suivi des candidats (ATS) et les systèmes de gestion des ressources humaines (HRMS) Options de libre-service: Fonctionnalités permettant aux employés d'accéder de manière indépendante aux informations sur les politiques, les avantages sociaux, etc

Fonctionnalités permettant aux employés d'accéder de manière indépendante aux informations sur les politiques, les avantages sociaux, etc Sécurité et contrôles d'accès: Des permissions granulaires protègent les données sensibles en limitant l'accès aux seules personnes autorisées

Des permissions granulaires protègent les données sensibles en limitant l'accès aux seules personnes autorisées Analyse et rapports: Outils d'analyse intégrés pour suivre les tendances, identifier les lacunes en matière de connaissances et mesurer l'efficacité de votre base de connaissances

Outils d'analyse intégrés pour suivre les tendances, identifier les lacunes en matière de connaissances et mesurer l'efficacité de votre base de connaissances Collaboration et personnalisation: Outils qui assistent le travail d'équipe pour la création de contenu tout en permettant la personnalisation de l'interface, de la marque et de l'organisation des documents

Outils qui assistent le travail d'équipe pour la création de contenu tout en permettant la personnalisation de l'interface, de la marque et de l'organisation des documents Solutions en libre-service: Des fonctionnalités qui permettent aux employés d'accéder de manière indépendante à des informations pertinentes concernant les politiques, les avantages sociaux, et plus encore

🧠 Fun Fact: Le terme "ressources humaines" n'est apparu que dans les années 1960. Auparavant, on parlait de "gestion du personnel", en se concentrant principalement sur les tâches administratives.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des connaissances RH à utiliser

Un Journée du responsable RH consiste souvent à répondre à d'innombrables questions répétitives. Pour y répondre efficacement, ils ont besoin d'une approche plus intelligente de la gestion et du partage des connaissances.

Voici le top 10 des meilleurs outils de gestion des ressources humaines. 💁

1. ClickUp (Meilleure base de connaissances RH alimentée par l'IA) ClickUp Gestion des connaissances rassemble toutes les informations importantes en un seul endroit, pour qu'elles soient toujours à portée de main. Les équipes RH peuvent créer, partager et gérer les connaissances sans effort, garantissant ainsi l'alignement et une collaboration transparente.

Examinons quelques fonctionnalités qui vous aideront à créer et à gérer une base de données sur les RH base de connaissances interne pour les ressources humaines. 👇

ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-10.gif ClickUp : Meilleur logiciel de gestion des connaissances RH /$$$img/

Mettez en forme vos bases de connaissances de manière claire avec ClickUp Docs ClickUp Documents est un excellent outil pour créer et gérer une base de connaissances RH. Ses fonctionnalités avancées de mise en forme vous permettent de structurer l'information, qu'il s'agisse des politiques de l'entreprise, des manuels de l'employé ou des supports de formation.

Vous pouvez contrôler qui voit vos documents et trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes grâce à de simples recherches par mots-clés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Create-nested.gif ClickUp Docs : Le meilleur système de gestion des connaissances RH pour l'organisation /$$img/

Créer des pages imbriquées pour différents sujets dans ClickUp Docs

Il vous offre également des pages imbriquées, de sorte que vous pouvez diviser les documents en sous-pages, ce qui est idéal pour garder des choses comme les avantages sociaux des employés, l'onboarding, ou la formation à la conformité bien organisée.

Par exemple, vous pouvez avoir une page principale pour le "Manuel de l'employé" et créer des sous-pages pour les "politiques de vacances", la "sécurité au travail" et le "code vestimentaire"

Les logiciel de collaboration documentaire comprend également le suivi des versions et de l'historique. Vous pouvez facilement revoir les versions précédentes de vos documents et les restaurer si nécessaire, ce qui permet à votre base de connaissances de rester précise et à jour.

Une stratégie efficace de gestion des connaissances RH devrait également se concentrer sur la gestion des connaissances externes afin d'impliquer les parties prenantes en dehors de l'organisation. Des outils tels que ClickUp permettent aux équipes RH de créer des articles de base de connaissances qui traitent des FAQ des fournisseurs, des directives de conformité et des partenariats externes, facilitant ainsi la collaboration au-delà des frontières.

ClickUp Brain (en anglais)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-13-1400x700-1.png ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain gratuitement /$$$cta/ ClickUp Brain est un puissant logiciel de Outils d'IA pour la gestion des connaissances par l'IA . Il transforme la manière dont les organisations organisent, recherchent et accèdent aux informations essentielles.

La gestion des connaissances par IA, qui fait partie de ClickUp Brain, permet de retrouver rapidement les informations relatives aux politiques, aux supports de formation ou aux dossiers des employés. Ainsi, au lieu de passer au crible de longs documents, les utilisateurs peuvent poser des questions contextuelles et obtenir des réponses instantanées, économisant ainsi des heures de recherche manuelle.

Par exemple, supposons qu'un responsable des ressources humaines ait besoin d'informations sur les politiques de l'entreprise en matière de congés.

Dans ce cas, il peut simplement poser la question à ClickUp Brain et recevoir une réponse détaillée et contextuelle, ce qui rend la recherche de connaissances transparente et rapide.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-382.png ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$$cta/

ClickUp Brain simplifie également la résumabilité des documents, ce qui est inestimable pour les équipes RH qui traitent de gros volumes d'informations. L'IA génère automatiquement des résumés pour les documents longs comme les politiques, les supports de formation ou les rapports de conformité.

ClickUp est une formidable solution tout-en-un qui remplace Docs, Excel et d'autres outils de gestion de projet. Elle a permis à mon équipe de mieux s'organiser et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, tout en offrant une meilleure visibilité sur l'impact de notre travail

Kayla, Manager chez Agora

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-387.png Modèle de base de connaissances ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6449400&department=operations&_gl=1*1df4qk6*_gcl_aw*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFz3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de base de connaissances ClickUp permet de créer et de gérer une bibliothèque numérique centralisée d'informations au sein de votre équipe ou de votre organisation. Conçu avec un cadre structuré, ce modèle comprend des sections pour les articles de connaissances, les FAQ et d'autres ressources, ce qui facilite l'organisation et le partage de précieuses informations.

Avec cette installation, les employés peuvent rapidement trouver les informations dont ils ont besoin, garantissant un accès transparent aux connaissances. Modèles de base de connaissances comme celui-ci permet également à l'équipe RH de rédiger des articles qui guident les utilisateurs à travers des questions ou des défis courants.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Hub d'information centralisé: Permet le stockage et l'organisation de tous les documents, politiques et directives liés aux ressources humaines en un seul endroit

Permet le stockage et l'organisation de tous les documents, politiques et directives liés aux ressources humaines en un seul endroit **Modification en cours : permet aux équipes de travailler ensemble à la création, à la mise à jour et à la révision des documents RH en temps réel

Structuré outils d'organisation : :* Offre des dossiers, des balises, des outils de gestion de l'information et des ressources humaines : Propose des dossiers, des étiquettes et des modèles pour que le contenu RH soit bien organisé et facilement accessible

outils d'organisation : :* Offre des dossiers, des balises, des outils de gestion de l'information et des ressources humaines Propose des dossiers, des étiquettes et des modèles pour que le contenu RH soit bien organisé et facilement accessible Permissions personnalisées: Permet de contrôler qui peut afficher, modifier ou partager des informations RH sensibles

Permet de contrôler qui peut afficher, modifier ou partager des informations RH sensibles **Les options de recherche robustes permettent de localiser instantanément les documents ou les réponses aux requêtes RH

Des idées alimentées par l'IA : Suggère des améliorations, identifie les lacunes dans la documentation et s'assure que le contenu reste à jour

Suggère des améliorations, identifie les lacunes dans la documentation et s'assure que le contenu reste à jour Outils interactifs pour les employés: Facilite l'accès en libre-service aux ressources RH, permettant aux employés de résoudre leurs requêtes

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte en raison des nombreuses options de personnalisation

L'installation initiale prend du temps

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

📖 A lire aussi: Comment l'IA connectée élimine les silos pour gagner du temps pour le vrai travail

2. Guru (Meilleur outil de recherche de connaissances alimenté par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Guru.png Guru : système de gestion des connaissances RH créant un emplacement central pour les ressources /$img/

via Gourou Guru simplifie gestion des connaissances la gestion des connaissances est un outil qui permet aux équipes d'organiser et d'accéder efficacement à l'information. Vous pouvez créer des "cartes" ou de petites unités de connaissance. Il peut s'agir de politiques de l'entreprise ou de FAQ, enrichies d'éléments multimédias pour plus de clarté.

Avec des mises à jour en temps réel, Guru s'assure que les manuels utilisateurs restent à jour grâce à des cycles de révision automatisés et des rappels d'expiration. De plus, les suggestions alimentées par l'IA vous aident à trouver rapidement les informations pertinentes.

Les meilleures fonctionnalités de Guru

Utilisez Guru GPT pour combiner l'information interne et externe afin de répondre aux questions des RH

Suivez les questions, modifiez les cours et comblez les lacunes en matière de connaissances à l'aide de son centre de connaissances IA

Gérez l'accès avec des permissions personnalisables pour les ressources partagées

Recevez des annonces et des notifications, recherchez des connaissances et collaborez avec votre équipe

Limites du gourou

La fonction de recherche renvoie un nombre impressionnant de résultats, ce qui complique la recherche de la réponse exacte

Les utilisateurs ne peuvent pas laisser de commentaires en temps réel sur les cartes

Prix du gourou

Free

Tout-en-un: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (500+ avis)

3. Document360 (Meilleure plateforme de documentation améliorée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Document360.png Document 360 : Logiciel de gestion des connaissances avec des analyses robustes et un contrôle des versions /$$img/

via Document360 Document360 vise à simplifier la création et le partage des connaissances. Son interface intuitive permet de créer et de gérer des bases de connaissances, quelle que soit votre expertise technique.

L'outil agit également comme un référentiel en libre-service, minimisant les requêtes RH répétitives et permettant aux employés de trouver facilement les informations dont ils ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Document 360

Créez et gérez des articles de base de connaissances avec de vastes fonctionnalités de documentation

Obtenez un historique des versions des modifications apportées à votre base de connaissances dans les formats "Markdown" et "Rendered"

Créez des liens vers des informations liées dans la base de connaissances pour améliorer la navigation et le contexte

Sécurisez vos informations grâce à l'authentification unique (SSO) et aux restrictions d'intervalles d'adresses IP pour limiter l'accès aux documents

Les limites de Document 360

Les capacités analytiques se concentrent principalement sur des utilisateurs individuels ou des documents spécifiques plutôt que de fournir un aperçu complet

Il n'y a pas de commentaires en ligne, de correcteur orthographique intégré ou de possibilité de mettre à jour les articles en fonction des actions effectuées dans d'autres outils

Prix de Document 360

Free

Professionnel: 199 $/mois par projet (facturé annuellement)

199 $/mois par projet (facturé annuellement) Business: $399/mois par projet (facturé annuellement)

$399/mois par projet (facturé annuellement) Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

🧠 Fun Fact: La première description de poste remonte à l'Égypte ancienne, où les "scribes" ont été le premier rôle professionnel pour gérer les dossiers et la communication.

4. Confluence (Meilleur espace de travail collaboratif pour les équipes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Confluence.png Confluence : Solution de gestion des connaissances RH avec automatisation des flux de travail /$$$img/

via Atlassian Confluence d'Atlassian fournit un environnement dynamique pour la capture, l'organisation et le partage des connaissances. En tant que hub centralisé, il intègre la documentation, la gestion de projet et la collaboration d'équipe.

Ses fonctionnalités de communication en temps réel permettent aux équipes distantes et internes de rester en phase.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Collaborez avec votre équipe grâce à la modification en cours, aux commentaires et aux notifications en temps réel

Trouvez des informations grâce à la recherche avancée, aux libellés et à une hiérarchie de contenu intuitive

Utilisez des modèles pour les documents RH afin de rendre tout le matériel cohérent et reconnaissable

Accédez à des informations sur l'utilisation des documents pour identifier les lacunes en matière de connaissances et améliorer les ressources

Limites de Confluence

L'exportation de documents au format PDF est difficile et entraîne un décalage de la plateforme

Il n'est pas possible de copier et coller des informations de Confluence dans d'autres logiciels sans se heurter à des problèmes de mise en forme

Prix de Confluence

Free

Standard: 5,16 $/mois par utilisateur

5,16 $/mois par utilisateur Premium: $9.73/mois par utilisateur

$9.73/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Confluence

G2: 4.1/5 (3,500+ reviews)

4.1/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

5. Notion (Meilleur environnement de travail tout-en-un pour la productivité personnelle et d'équipe)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Notion-1-1400x875.png Notion : Logiciel de gestion des connaissances RH /$$$img/

via Notion Notion est une plateforme unifiée combinant notes, tâches et bases de données pour rationaliser la gestion des connaissances. Elle vous permet également de de créer des wikis d'entreprise sur différents sujets.

L'interface flexible permet aux équipes de créer des flux de travail adaptés à leurs besoins spécifiques. Il assiste également différents types de contenu, notamment le texte, les images et les liens, ce qui en fait un outil polyvalent d'organisation de l'information.

Des modèles prédéfinis simplifient encore la création et la maintenance d'une documentation RH à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez une base de connaissances centralisée pour toutes les informations relatives à l'entreprise, y compris les documents d'intégration, les politiques internes et les ressources spécifiques à l'équipe

Utilisez ses modèles prêts à l'emploi tels que "Accueil de l'entreprise", "Embarquement des nouveaux employés" et "Notes de réunion"

Lier différents types d'informations, tels que les dossiers des employés et les évaluations des performances, grâce à la base de données relationnelle de Notion

Organiser des sujets complexes tels que la conformité, les avantages sociaux et les flux de travail à l'aide de sous-pages

Connectez-vous avec des outils tels que Slack, Google Drive ou ClickUp pour créer un système de gestion des connaissances cohérent

Limites de Notion

Le partage des notes avec des non-utilisateurs est complexe, et il ne prend pas en charge la modification en cours des documents

Il présente des problèmes de performance avec les grandes bases de données ou les pages complexes, notamment des temps de chargement lents

Les notifications imprécises et le paramétrage de rappels récurrents pour les sous-tâches d'un projet posent problème

Prix Notionnels

Free

Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (5,500+ reviews)

4.7/5 (5,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

💡 Pro Tip: A great stratégie de gestion des connaissances l'enregistrement d'études de cas ou la réalisation d'entretiens de départ sont des exemples de stratégies de gestion des connaissances. Il s'agit de capturer les connaissances tacites des employés qui quittent l'entreprise et d'obtenir des informations précieuses sur votre organisation.

6. Teams (Meilleur outil de partage des connaissances pour les équipes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Tettra.png Tettra /$$$img/

via Tettra Teams a pour objectif d'aider les équipes à collecter, organiser et partager les connaissances sans effort. Sa disposition épurée facilite la navigation dans les FAQ, Processus RH et les guides de dépannage sont simples, même en cas de travail intense.

La plateforme favorise également la collaboration, en vous permettant de suggérer des mises à jour ou de partager des solutions.

Les meilleures fonctionnalités de Tettra

Obtenez des réponses instantanées sur tout ce qui se trouve dans la base de connaissances grâce à Kai, le bot IA de Tettra

Stockez les questions répétitives et leurs réponses avec sa fonctionnalité " Q&A "

Vérifier si l'article de votre base de connaissances est mis à jour selon un paramètre défini grâce à la fonctionnalité "Vérification"

Obtenez des suggestions de nettoyage du contenu et identifiez le contenu non possédé, périmé et public pour désencombrer la base de données

Limites de Tettra

Il n'y a pas de points de données exportables à partir des pages des utilisateurs ni de colonnes triables

Une seule personne peut modifier un document, ce qui limite la collaboration

Tettra pricing

Free

Basic: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Scaling: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Professionnel: $7,200 par an pour 50 utilisateurs

Tettra ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

🔍 Le saviez-vous ? D'après Fortune Business Insights (en anglais) , 5 % des professionnels des RH ont déjà adopté l'IA générative dans leur organisation, tandis que 9 % mènent actuellement des essais d'IA générative. En outre, 60 % des professionnels RH participent à des conférences à l'échelle de l'entreprise autour de l'utilisation de l'IA générative par leur organisation, tandis que 58 % collaborent avec les responsables informatiques pour explorer les cas d'utilisation potentiels.

7. Bloomfire (Meilleure plateforme de partage des connaissances pour l'engagement des employés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Bloomfire.png Bloomfire : logiciel de gestion des connaissances RH /$$$img/

via Feu de fleurs Prochain sur la liste, Bloomfire est une plateforme de gestion des RH qui vous permet de créer du contenu visuel comme des vidéos et des infographies. Il est ainsi plus facile d'expliquer des idées complexes.

Avec une fonction de recherche puissante et des outils d'analyse, Bloomfire aide les équipes RH à suivre l'utilisation et à identifier les domaines à améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomfire

Utiliser l'indexation profonde et l'IA avancée pour faciliter la recherche rapide et précise d'informations

Catégoriser, archiver et accéder à différents types de documents et de contenus

Engagez des discussions et partagez l'expertise liée aux RH grâce à des forums interactifs

Obtenir des informations sur la façon dont les connaissances sont consultées et partagées afin d'identifier les lacunes grâce à sa " suite analytique "

Les limites de Bloomfire

Le Tableur réduit la largeur des articles, ce qui rend les tableaux et les documents intégrés difficiles à lire en raison de problèmes de mise en forme

Le téléchargement de documents en masse n'est pas disponible

Des utilisateurs se sont plaints de ne pas recevoir d'e-mail de réinitialisation de leur mot de passe

Prix Bloomfire

Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (250+ commentaires)

8. Trainual (Meilleur logiciel de formation et d'onboarding)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Trainual.png Trainual /$$img/

via Trainual Trainual est spécialisé dans la création de documents de formation détaillés pour une intégration et un développement efficaces des employés. Son interface conviviale vous permet de créer des manuels de formation complets couvrant les politiques de l'entreprise et les bonnes pratiques.

Des checklists aident les nouveaux employés à achever les modules de manière systématique, tandis que l'assistance multimédia garantit des supports de formation attrayants.

Les meilleures fonctionnalités de la formation

Accédez à la base de connaissances n'importe où et n'importe quand grâce à l'application mobile

Recevez des rappels automatisés pour toute nouvelle mise à jour du contenu

Partagez le contenu avec d'autres parties prenantes et gérez l'accès pour garantir la sécurité

Utilisez ses godets de contenu d'entreprise, de processus et de politique pour gérer la base de connaissances existante

Limites de la formation

Vous devez acquérir les identifiants de chaque membre de l'équipe et les ajouter individuellement

Le répertoire n'est pas accessible via l'application mobile

Processus d'installation fastidieux

Le flux d'utilisation du logiciel manque de clarté, laissant les utilisateurs sans début, fin ou flux de travail suggéré

Tarification de la formation

Petit: $299/mois pour 1-25 employés

$299/mois pour 1-25 employés Moyenne: 349 $/mois pour 26-50 employés

349 $/mois pour 26-50 employés Croissance: 499 $/mois pour 51-100 employés

499 $/mois pour 51-100 employés Prix personnalisé pour 101-10 000+ employés

Évaluations et critiques formelles

G2: 4.7/5 (700+ avis)

4.7/5 (700+ avis) Capterra: 4.8/5 (450+ avis)

9. Slite (Meilleur outil collaboratif de prise de notes et de documentation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Slite.png Slite : logiciel de gestion des connaissances RH /$$$img/

via Slite (en français dans le texte) Slite est un grand RH logiciel de gestion des connaissances qui offre aux équipes un moyen efficace de structurer leurs documents. Vous classez vos informations à l'aide de dossiers et d'étiquettes pour les rendre accessibles.

La plateforme vous permet de fournir à votre équipe un accès rapide aux questions fréquemment posées et aux politiques essentielles.

Les meilleures fonctionnalités

Organisez les documents dans des "collections" flexibles pour filtrer, trier et afficher des vues ; vous pouvez également ajouter des croquis, des vidéos ou des options d'intégration pour ajouter du contexte

Ajoutez du contenu à partir d'autres environnements, notamment l'espace de travail Google, YouTube, etc

Poser des questions à son assistant IA concernant les informations contenues dans l'espace de travail

Gagnez du temps en utilisant des modèles préconçus pour les guides d'onboarding, les politiques, etc

Limites

Il n'y a pas d'option pour trier automatiquement en fonction du nom de la note

Pas d'accès hors ligne

Prix réduit

Standard: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Premium: $12.5/mois par utilisateur

$12.5/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques légères

G2: 4.6/5 (250+ commentaires)

4.6/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ commentaires)

🔍 Did You Know? En moyenne, l'IA permet aux équipes RH d'économiser.. 2.39 heures par semaine . Les recruteurs utilisent la technologie pour aider à rédiger des descriptions d'emploi, à faire correspondre d'anciens candidats à des postes ouverts et à envoyer des textes aux candidats.

10. Helpjuice (Meilleure solution de base de connaissances personnalisable)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Helpjuice-1400x711.png Helpjuice /$$$img/

via Helpjuice Établi en 2011, Helpjuice crée un référentiel centralisé de documents liés aux ressources humaines. Ses fonctions, telles que les "permissions basées sur les rôles", facilitent le contrôle d'accès à la modification en cours.

Il comprend également des analyses avancées qui suivent la façon dont les employés interagissent avec le contenu, aidant ainsi l'équipe RH à identifier les lacunes en matière d'information.

Les meilleures fonctionnalités d'Helpjuice

Accédez à l'information dans n'importe quelle langue grâce à ses capacités multilingues pour une main-d'œuvre diversifiée

Gérer plusieurs formes de documents comme les PDF et les fichiers Word tout en s'intégrant à SharePoint et Dropbox

Donnez aux employés les moyens d'accéder à des réponses sur diverses ressources grâce à un modèle en libre-service

Suivre la façon dont les employés interagissent avec la base de connaissances et identifier les lacunes dans les ressources à l'aide d'analyses

Limites d'Helpjuice

Les e-mails de notification des commentaires ne peuvent pas être archivés séparément, ce qui permet de perdre facilement la trace des modifications en cours lorsqu'un seul commentateur fournit des commentaires sur plusieurs articles

Il n'y a pas de fonctionnalité d'édition en mode "suggestion" pour les équipes où plusieurs rédacteurs et éditeurs travaillent sur le même article

Les commentaires sur les documents disparaissent ou sont joints au mauvais texte malgré de multiples efforts

Tarifs d'Helpjuice

Free

Premium: 120$/mois pour 4 utilisateurs

G2: 4.5/5 (100+ avis)

4.5/5 (100+ avis) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

📖 Also Read: 10 modèles gratuits de manuel de l'employé dans Word & ClickUp

Le choix de la connaissance ClickUp

Les logiciels de gestion des connaissances RH permettent de gagner du temps, de réduire la confusion et de donner aux équipes les moyens de se concentrer sur les priorités. Bien que toutes les options offrent des fonctionnalités intéressantes, ClickUp excelle par sa polyvalence, sa convivialité et ses puissantes intégrations.

ClickUp combine les meilleures fonctionnalités de la gestion des connaissances et des l'organisation de projets en un seul espace dynamique. Qu'il s'agisse de centraliser les politiques ou de paramétrer des cycles de révision automatisés, tout ce dont votre équipe a besoin se trouve au même endroit. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅