10 outils pour construire votre pile technologique RH

Vous savez que la gestion des ressources humaines se résumait autrefois à des piles de papier et à des classeurs qui semblaient sur le point de basculer d'une minute à l'autre ?

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les aspects des ressources humaines deviennent numériques. Et ici, chez ClickUp, nous acceptons ce changement.

Nous avons remarqué que les professionnels à la recherche d'un emploi ne veulent pas seulement un emploi - ils veulent une bonne expérience.

Du moment où ils cliquent sur "postuler" jusqu'à leur premier jour de travail, il faut que tout se passe bien. Se contenter de leur faire franchir la porte ne suffit plus : Vous devez maintenir leur engagement en leur offrant des opportunités de développement et des plans de croissance personnalisés qui reflètent leurs aspirations uniques.

Mais c'est là que le bât blesse : Toutes ces données provenant des CV, des mesures de performance et des fiches de paie peuvent être lourdes à gérer. L'héritage Logiciel RH ne peuvent tout simplement pas suivre - c'est comme essayer de diffuser le dernier blockbuster sur une connexion commutée.

C'est là qu'intervient la mise en place d'une solide pile technologique numérique pour les RH.

Je peux confirmer la vérité : les bons outils vous permettent de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Ils vous aident à recruter comme un pro, à intégrer les nouveaux employés en un clin d'œil, à stimuler l'engagement des salariés et à connaître l'état d'esprit de chacun grâce à un retour d'information en temps réel.

Qu'est-ce qu'une pile technologique RH ?

**Une pile technologique RH est un ensemble d'outils logiciels et de technologies qui fonctionnent ensemble pour gérer numériquement tous les aspects des ressources humaines

Ces outils englobent diverses fonctionnalités, telles que :

Les plateformes de recrutement pour trouver et attirer les meilleurs talents

pour trouver et attirer les meilleurs talents Les systèmes d'intégration pour faciliter l'expérience des nouveaux embauchés

pour faciliter l'expérience des nouveaux embauchés Les logiciels de gestion des performances pour suivre les progrès et les objectifs des employés

pour suivre les progrès et les objectifs des employés Les outils de gestion des avantages sociaux pour simplifier les programmes de santé et de bien-être financier

Une pile de technologies RH est une boîte à outils numérique complète destinée à gérer l'ensemble des processus RH.

En transformant un ensemble de technologies RH bien conçu en un système cohérent, les départements RH peuvent automatiser les tâches administratives répétitives, obtenir des données précieuses sur le personnel et se concentrer sur des initiatives stratégiques qui favorisent l'engagement des employés et la réussite globale de l'entreprise.

Avant de créer notre pile technologique RH robuste, nous avons vérifié si elle répondait à l'ensemble du cycle de vie des employés. Les piles technologiques RH devraient inclure des outils permettant d'attirer les talents, d'augmenter leur croissance, de garantir une excellente expérience pour les employés et de s'assurer que leurs chèques de paie sont entièrement conformes.

Voici les éléments clés à rechercher dans une pile technologique RH ultime :

Système d'acquisition de talents: Recherchez des systèmes de suivi des candidats (ATS) qui font plus que gérer les candidatures - ils devraient être vos aimants à talents, attirant les meilleurs éléments grâce à une planification intelligente des entretiens et à des évaluations de compétences très pointues

Recherchez des systèmes de suivi des candidats (ATS) qui font plus que gérer les candidatures - ils devraient être vos aimants à talents, attirant les meilleurs éléments grâce à une planification intelligente des entretiens et à des évaluations de compétences très pointues L'intégration et la désintoxication: Choisissez des plateformes qui facilitent les formalités administratives et rendent le parcours des nouveaux employés mémorable. Pour l'intégration, l'efficacité est essentielle - assurez des adieux dignes et en douceur

Choisissez des plateformes qui facilitent les formalités administratives et rendent le parcours des nouveaux employés mémorable. Pour l'intégration, l'efficacité est essentielle - assurez des adieux dignes et en douceur Gestion des performances: Optez pour des outils qui transforment la fixation d'objectifs et les évaluations des performances en un dialogue de croissance, équipé de mécanismes de retour d'information qui maintiennent la conversation vivante et dynamique

Optez pour des outils qui transforment la fixation d'objectifs et les évaluations des performances en un dialogue de croissance, équipé de mécanismes de retour d'information qui maintiennent la conversation vivante et dynamique **Votre SIRH devrait être la colonne vertébrale de votre pile technologique, un dépôt central pour toutes les données des employés qui fonctionne bien avec d'autres pour un échange d'informations transparent

Évolutivité: Veillez à ce que vos outils puissent s'adapter à la croissance de votre entreprise, afin d'éviter les problèmes liés à l'obsolescence de votre garde-robe technologique

Veillez à ce que vos outils puissent s'adapter à la croissance de votre entreprise, afin d'éviter les problèmes liés à l'obsolescence de votre garde-robe technologique **Sécurité : donnez la priorité aux outils qui assurent la sécurité de vos données, en veillant à ce que la vie privée des employés ne soit jamais compromise

Intégration: Visez des outils qui s'intègrent si facilement qu'ils créent un flux de données homogène, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de vos processus RH

Visez des outils qui s'intègrent si facilement qu'ils créent un flux de données homogène, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de vos processus RH **Convivialité : choisissez des interfaces intuitives pour les professionnels des ressources humaines comme pour les employés

Nous avons compilé une liste d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir. En fonction des besoins de votre organisation, vous pouvez créer un ensemble d'outils numériques et mobiles de qualité ou un système tout-en-un qui fonctionne comme une pile technologique RH.

Les 10 meilleurs outils pour construire votre pile technologique RH en 2024

Les équipes RH modernes doivent construire une pile technologique RH complète pour gérer leurs tâches efficacement. Sur la base des dernières informations et de tests rigoureux, voici les 10 meilleurs outils que nous avons compilés pour les équipes RH à utiliser en 2024 !

1. ClickUp - Le meilleur logiciel de gestion de projet RH tout-en-un

Restez au courant des entretiens, des rencontres individuelles et des réunions d'équipe grâce à un calendrier flexible qui se connecte aux tâches avec la plateforme de gestion de projets ClickUp HR

Dans cette liste d'outils RH, notre premier choix est ClickUp. J'ai testé ses capacités de gestion RH et j'ai découvert que la plateforme de gestion de projets RH de ClickUp était très efficace Plate-forme de gestion de projets RH ClickUp présente plusieurs caractéristiques utiles.

Par exemple, la plateforme offre plus de 15 Vues ClickUp qui facilitent la gestion des flux de travail.

LesVue du conseil d'administration dans ClickUp vous aide à créer des flux de travail personnalisables de type Kanban, que vous pouvez utiliser pour l'embauche, l'intégration ou les projets de conformité

Vous pouvez mener des enquêtes et recueillir les commentaires de vos employés grâce à la fonctionVue du formulaire dans ClickUp* Vue du calendrier de ClickUp peut vous aider à gérer les entretiens, les évaluations de performance et les réunions d'équipe d'une manière qui vous permette de garder le contrôle de votre emploi du temps

Créez un centre d'information pour les employés et gérez mieux les flux de travail des RH en utilisant le bon ClickUp Views

Vous pouvez ajouter ClickUp Custom Fields Les champs personnalisés ClickUp peuvent être ajoutés à chaque vue pour suivre les informations relatives aux employés et aux candidats, ajouter des pièces jointes et créer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez également créer des flux de travail avec les statuts personnalisés ClickUp, ce qui facilite le suivi des tâches et l'avancement des projets pour diverses initiatives en matière d'embauche, d'intégration et de développement.

Ouvrez la communication entre la direction, les managers et les subordonnés directs avec des commentaires sur les tâches, des balises et des canaux confidentiels grâce à ClickUp Chat Vue de ClickUp Chat facilite la coordination de diverses tâches, la pose de questions et le partage de mises à jour asynchrones et en temps réel. Parlez à votre équipe en tête-à-tête ou créez des canaux de communication dédiés ou des équipes pour des départements spécifiques ou des groupes de projet.

Si vous faites partie d'une entreprise à croissance rapide, vous trouverez peut-être plus simple de commencer par des processus et des documents RH modélisés que de tout mettre en place à partir de zéro. ClickUp propose plusieurs modèles RH gratuits pour une variété de cas d'utilisation.

Par exemple, au lieu d'un véritable logiciel de manuel de l'employé , vous pouvez utiliser le logiciel ClickUp HR Handbook Template (Modèle de manuel des ressources humaines de ClickUp) pour expliquer les valeurs fondamentales de votre organisation à tous les nouveaux et anciens employés

Créez un manuel complet adapté aux besoins de votre organisation avec le modèle de manuel RH de ClickUp

Le modèle est conçu pour établir des attentes claires et communiquer les politiques aux employés. Grâce à ce modèle, les employés de ClickUp ont pu :

obtenir les dernières directives et protocoles sur un seul écran

Comprendre les normes attendues pour la conduite des employés et les mesures de performance

Comprendre clairement les droits des employés, y compris les avantages sociaux et les dispositions relatives aux congés Télécharger ce modèle Un autre modèle utile est le modèle Modèle de base de connaissances ClickUp HR . Une base de connaissances permet à tous les employés d'accéder facilement à des informations précises et actualisées sur l'ensemble des politiques, procédures et règles de conformité en matière de ressources humaines.

Créez un référentiel d'informations organisé qui vous aidera à garder une longueur d'avance en matière de conformité et de réglementation grâce au modèle de base de connaissances RH de ClickUp

Ce modèle permet aux équipes RH de gérer et de stocker efficacement toutes les informations essentielles au sein d'une plateforme unique et facilement accessible. Il vous permet de :

Mettre en place un référentiel qui permet un accès rapide et facile à une mine de connaissances

de regrouper tous les documents essentiels relatifs aux ressources humaines en un seul endroit organisé

de conserver un enregistrement détaillé de toutes les modifications apportées aux politiques ou aux documents au fur et à mesure de leur évolution Télécharger ce modèle Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Rédiger des manuels, des politiques et des documents de formation en matière de ressources humainesClickUp Docs. Permettre un travail d'équipe transparent grâce à l'édition collaborative et au stockage centralisé de l'information

UtiliserRéférences de ClickUp @Mentions pour informer des membres de l'équipe ou des départements spécifiques des mises à jour, des questions ou des tâches assignées, garantissant ainsi que l'ensemble de l'équipe RH reste informée

UtiliserAutomatisation de ClickUp pour mettre en place des flux de travail automatisés afin de simplifier les tâches répétitives. Par exemple, envoyer automatiquement des informations sur l'accueil des nouveaux arrivantsListes de contrôle ClickUp aux nouveaux embauchés ou déclencher des notifications pour les examens de performance à venir

UtiliserIntégrations ClickUp avec divers systèmes SIRH et autres outils pour un flux de données transparent

Suivi des heures consacrées par l'équipe aux tâches RH grâce à des chronomètres intégrés ou à des entrées manuelles à l'aide deLe suivi du temps de projet de ClickUp. Voir où va le temps, pour une meilleure planification du projet et une meilleure allocation des ressources

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage due à la diversité des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Entreprise: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre, par espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. BambooHR - Le meilleur pour l'intégration du SIRH et de l'onboarding

via BambooHR La gestion des talents et de l'intégration devrait faire partie intégrante de votre pile technologique RH, en particulier pour les petites entreprises qui recrutent rapidement. BambooHR est un système d'information sur les ressources humaines (SIRH) basé sur le cloud et conçu spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Grâce à cet outil, j'ai pu créer une base de données centralisée pour gérer les informations relatives à notre équipe. Cette base de données nous a permis de suivre les profils des employés, y compris les détails personnels, les avantages, le salaire, les congés et les documents, et ses fonctions en libre-service permettent aux employés de consulter et de mettre à jour les informations par eux-mêmes

Par rapport aux systèmes complexes de logiciel de gestion des talents conçu pour les grandes entreprises, BambooHR offre une interface conviviale qui ne nécessite qu'une formation minimale pour les professionnels des ressources humaines.

Les meilleures caractéristiques de BambooHR

Suivi des heures travaillées, gestion des avantages sociaux et de la paie à partir d'une seule source de données

Enregistrement automatique des activités des employés rémunérés à l'heure, approbation des feuilles de temps et production de rapports

Utiliser un système de suivi des candidats et des tâches d'intégration

Création de rapports instantanés, utilisation de flux de travail automatisés et accès à des analyses

Contrôler l'expérience et les performances des employés en recueillant leurs commentaires et en suivant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs

Limites de BambooHR

Bien que convivial, BambooHR offre des options de personnalisation limitées pour les flux de travail et les rapports

L'ATS intégré n'a pas les fonctions avancées que l'on trouve dans les logiciels de recrutement spécialisés

Prix de BambooHR

Core: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pro:Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

3. Rippling - Gestion des employés et onboarding

via Ondulation Rippling propose une suite complète d'outils RH, informatiques et financiers conçus pour simplifier la gestion du cycle de vie des employés pour les entreprises de toutes tailles. Tout au long du cycle de vie du salarié, vous pouvez procéder à des affiliations à l'assurance maladie, envoyer des lettres d'offre, effectuer des vérifications d'antécédents, gérer les formalités administratives pour les nouveaux employés, ajouter des travailleurs à la liste de paie, et bien d'autres choses encore.

Contrairement aux solutions conventionnelles de logiciel de gestion des employés uniquement axé sur la gestion des données des employés, Rippling adopte une approche holistique, intégrant diverses fonctions RH avec la gestion des équipements informatiques et des outils financiers tels que la gestion des dépenses et des salaires.

Cette intégration a permis à mon équipe RH de gérer les appareils des employés, le suivi des dépenses, le traitement simplifié de la paie et bien plus encore au sein d'une seule et même application.

Les meilleures caractéristiques de Rippling

Stocker toutes les informations sur les employés, des coordonnées et titres de poste aux informations de paie et aux choix d'avantages, dans un emplacement unique et sécurisé

Automatisez les tâches répétitives telles que l'intégration des nouveaux employés, les demandes de congés et les rappels d'évaluation des performances

Permettre aux employés de gérer leurs propres données RH, de mettre à jour leurs informations personnelles, de demander des congés et d'accéder à des documents importants par le biais d'un portail en libre-service

Simplifier la conformité en gérant les retenues d'impôts, les déductions salariales et les déclarations réglementaires au sein de la plateforme

Suivre les objectifs, mener des évaluations de performance et fournir un retour d'information aux employés

Limitations de Rippling

Certains utilisateurs trouvent que l'interface et les fonctionnalités manquent de flexibilité pour une personnalisation poussée

Prix de Rippling

**A partir de 8$/mois, par utilisateur

**Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (3,000+ commentaires)

4. Visier - Analyses et informations sur les ressources humaines

via Visier Visier n'est pas un Logiciel SGRH : Il s'agit d'une plateforme d'analyse des personnes basée sur le cloud, conçue pour fournir aux entreprises des informations fondées sur des données concernant leur personnel.

En testant certaines de ses fonctionnalités, j'ai découvert qu'elle allait au-delà de la gestion de base des données des employés. Vous obtenez des fonctionnalités pour analyser les tendances de la main-d'œuvre, identifier les modèles et prendre des décisions éclairées qui optimisent vos processus de ressources humaines.

Les capacités analytiques avancées de Visier permettent une modélisation prédictive. Grâce à ces informations, vous pouvez anticiper et traiter les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs.

Les meilleures caractéristiques de Visier

Transformez des données complexes sur les effectifs en tableaux de bord, rapports et infographies clairs et visuellement attrayants

Identifiez les risques et les opportunités potentiels liés à vos effectifs grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique

Créer des récits axés sur les données qui traduisent les informations en stratégies exploitables

S'intégrer de manière transparente à divers systèmes SIRH, plateformes de paie et autres applications d'entreprise

Limites de Visier

Les petites entreprises peuvent trouver le coût prohibitif

Les fonctions d'analyse avancées peuvent nécessiter des analystes de données dédiés ou des professionnels des ressources humaines ayant de solides connaissances en matière de données

Prix de Visier

**Tarification personnalisée

Visier notes et critiques

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Entelo - Recherche de candidats et construction d'un pipeline de talents

via Entelo Pour les grandes entreprises, la veille sur les talents devient un élément important pour garantir une bonne expérience des employés et recruter les meilleurs talents. Entelo est une puissante plateforme de veille sur les talents, spécialement conçue pour aider les entreprises à rechercher et à entrer en contact avec les meilleurs talents.

Elle va au-delà des fonctionnalités de base offertes par logiciel d'accueil en s'appuyant sur l'IA/ML pour découvrir les viviers de talents cachés et identifier les candidats idéaux qui ne sont peut-être pas activement à la recherche de nouvelles opportunités.

Mon cas d'utilisation était très particulier. Avec Entelo, nous avons fait des progrès dans la constitution d'une équipe plus diversifiée en identifiant des candidats issus de groupes sous-représentés et en fournissant des ressources pour réduire les préjugés inconscients à l'embauche.

Les meilleures caractéristiques d'Entelo

Comprendre les compétences requises pour un poste et les faire correspondre aux compétences et expériences réelles des candidats à l'aide d'outils alimentés par la PNL

Accédez à un constructeur booléen robuste pour créer des recherches très ciblées avec des filtres complexes

Personnalisez les messages, planifiez les entretiens et suivez les interactions avec les candidats directement sur la plateforme

Obtenez des informations sur votre vivier de talents et votre pipeline de recrutement, et identifiez les domaines à améliorer grâce aux fonctions d'analyse et de reporting intégrées

Limitations d'Entelo

L'efficacité des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique de la plateforme dépend de la qualité et de la variété des données auxquelles elle a accès

N'offre pas de fonctionnalités complètes de système de suivi des candidats (ATS) pour gérer les candidatures tout au long du processus de recrutement

Prix d'Entelo

Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. GoodHire - Vérification des antécédents

via Bonne embauche GoodHire n'est pas un système SIRH ni un système de gestion des ressources humaines logiciel de formation mais il s'agit d'un service spécialisé de vérification des antécédents figurant sur notre liste. Il a été conçu pour simplifier et améliorer le processus de vérification de l'exactitude et de la légitimité des informations fournies par les candidats à l'embauche

Mon équipe a testé ses fonctionnalités, qui comprennent la vérification des études, des antécédents professionnels, la confirmation des licences et des certifications, et même la vérification des antécédents criminels. Le fait d'effectuer ces vérifications en arrière-plan pendant le processus d'embauche vous procure une grande tranquillité d'esprit.

GoodHire vous permet également d'automatiser le processus de vérification de bout en bout. Vous n'avez plus besoin de vérifier manuellement des informations telles que la formation, les antécédents professionnels et les licences.

Les meilleures caractéristiques de GoodHire

Rassemble des informations provenant de diverses sources et les présente dans un rapport clair et concis

Accéder à des services de vérification dans plus de 200 pays et territoires, ce qui est idéal pour les entreprises dont la main-d'œuvre est internationale

Rester à jour sur les réglementations de conformité concernant les vérifications d'antécédents, en s'assurant que vos pratiques d'embauche restent dans les limites légales

S'intégrer à divers systèmes de suivi des candidats (ATS), afin de rationaliser le processus de vérification des antécédents dans le cadre de votre flux de travail de recrutement existant

Limites de GoodHire

Offre un processus de vérification standardisé. Les entreprises ayant des besoins spécifiques en matière de vérification pourraient trouver qu'il manque d'options de personnalisation

Prix de GoodHire

**Moins de 10 vérifications

Basic+ : 29,99 $/chèque

: 29,99 $/chèque Essentiel : 54,99 $/chèque

: 54,99 $/chèque Professionnel: 79,99 $/chèque

**Plus de 10 chèques

Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (270+ avis)

4.6/5 (270+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

7. LinkedIn - Acquisition de talents et recrutement

via LinkedIn Toute équipe d'acquisition de talents vous dira que LinkedIn est presque sans égal pour la sensibilisation et le recrutement, en particulier dans un marché où la demande est aussi forte que l'offre de talents. Sa vaste réserve de talents, qui englobe un large éventail d'industries et de spécialisations, est une excellente ressource pour les équipes RH, qui peuvent ainsi rechercher des candidats qualifiés au-delà de ceux qui postulent activement

Les filtres de recherche avancée avec des options pour les compétences, l'expérience, la localisation et même les critères de l'entreprise garantissent une approche ciblée, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des ressources par rapport à une recherche plus large.

De plus, des fonctionnalités telles que le marketing de contenu et la publicité de recrutement vous permettent d'atteindre une audience très pertinente de candidats potentiels, de promouvoir votre marque employeur et d'ouvrir des postes à un pool de professionnels pré-qualifiés.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn

Accédez à une base d'utilisateurs massive de professionnels issus de différents secteurs d'activité et de compétences

Ciblez des candidats ayant des compétences, des niveaux d'expérience et des lieux spécifiques en utilisant des filtres de recherche avancés

Obtenez des informations précieuses au cours du processus d'évaluation grâce à des profils détaillés présentant les compétences et l'expérience des candidats, ainsi que les appréciations de leurs collègues

Créer des pages d'entreprise attrayantes qui présentent la culture, les valeurs et les opportunités de carrière de l'entreprise afin d'attirer les meilleurs talents pour le recrutement

Accéder à des annonces de recrutement ciblées, vous permettant d'atteindre un public très pertinent de candidats potentiels

Limites de LinkedIn

Tous les profils ne sont pas méticuleusement mis à jour. Les professionnels des ressources humaines doivent se méfier des informations potentiellement obsolètes ou des compétences embellies

Bien que LinkedIn fournisse des profils, il n'offre pas d'outils de sélection complets tels que des systèmes de suivi des candidats (ATS) avec des évaluations de compétences ou des capacités de planification d'entretiens

Prix de LinkedIn

Gratuit pour toujours

LinkedIn Premium Career: 29,99 $/mois

29,99 $/mois LinkedIn Premium Business: 59,99 $/mois

59,99 $/mois LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/mois

170 $/mois LinkedIn Recruiter: 835 $/mois

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.6/5 (90+ reviews)

8. HireVue-Vidéo d'entretien et d'évaluation

via HireVue HireVue n'est pas un site d'emploi standard ou un système de suivi des candidats. Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud spécialement conçue pour transformer le processus d'entretien traditionnel grâce à la technologie de l'entretien vidéo.

Mon équipe a mené quelques entretiens tests avec HireView. Nous avons constaté qu'il simplifie le processus de sélection et facilite l'embauche à distance. Nous avons pu évaluer les compétences non techniques, les capacités de communication et l'adéquation culturelle des candidats presque aussi efficacement que lors d'entretiens en personne et bien mieux que lors d'entretiens téléphoniques.

La plateforme fournit également des analyses avancées qui permettent d'identifier les meilleurs talents et de rationaliser le processus d'embauche dans son ensemble. Par exemple, lors de notre entretien test, nous avons été impressionnés par la capacité de HireVue à enregistrer et à analyser les réponses du candidat, en fournissant des informations détaillées sur son langage corporel, le ton de sa voix et son engagement

Cette approche basée sur les données nous a permis de prendre des décisions plus éclairées sur les candidats à retenir dans le processus d'embauche, ce qui nous a permis d'embaucher de meilleurs candidats, mieux adaptés à notre organisation.

Les meilleures caractéristiques de HireVue

Fournir un format structuré pour les entretiens vidéo. Les candidats répondent aux mêmes questions préenregistrées, ce qui garantit un processus d'évaluation cohérent pour tous les candidats

Éliminer les allers-retours liés à la planification des entretiens en personne. Les candidats peuvent passer les entretiens vidéo à leur convenance, dans un délai déterminé

Faciliter les entretiens avec des candidats géographiquement dispersés, en éliminant les barrières géographiques et en élargissant la portée de vos talents

Accéder à des fonctions d'IA optionnelles qui analysent les expressions faciales, la tonalité de la voix et l'utilisation de la langue dans les entretiens vidéo, fournissant ainsi des points de données supplémentaires pour l'évaluation au-delà du simple contenu des réponses

Générer des rapports permettant d'identifier les tendances des entretiens et d'évaluer l'efficacité de l'intervieweur

Limites de HireVue

Les entretiens vidéo ne peuvent pas reproduire entièrement les aspects de l'entretien en personne qui permettent d'établir un rapport

Les fonctions d'IA risquent de perpétuer les préjugés dans le processus d'embauche

Prix de HireVue

**Prix sur mesure

G2: 4.1/5 (200+ avis)

4.1/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (45+ avis)

9. Gusto - Traitement des salaires et gestion des avantages sociaux

via Gusto Gusto est une solution RH précieuse pour de nombreuses PME. Son interface conviviale, ses fonctions automatisées et l'administration intégrée des salaires et des avantages sociaux simplifient considérablement les processus RH, ce qui permet aux petites équipes de gagner du temps et d'économiser des ressources.

Le système de suivi des candidats (ATS) de Gusto est étonnamment robuste pour une plateforme tout-en-un. Vous pouvez publier des offres d'emploi sur les principaux sites, filtrer les CV et collaborer avec votre équipe tout au long du processus d'embauche. Bien qu'il ne puisse pas rivaliser avec les solutions ATS dédiées aux grandes entreprises, il convient parfaitement aux PME

Il propose également un portail en libre-service où les employés peuvent accéder à leurs fiches de paie, mettre à jour leurs données personnelles et demander des congés. Les RH n'ont plus à répondre à des questions répétitives et peuvent se concentrer sur des initiatives plus stratégiques tout en améliorant la satisfaction des employés.

Enfin, Gusto ne se contente pas de traiter vos données RH, il fournit des informations précieuses. Vous pouvez facilement générer des rapports sur tout, des tendances de la paie à l'utilisation des avantages sociaux.

Les meilleures caractéristiques de Gusto

Éliminez les calculs manuels et assurez un traitement précis et opportun de la paie des employés et des sous-traitants

Prise en charge des calculs et des déclarations d'impôts fédéraux, nationaux et locaux, ce qui soulage votre équipe des ressources humaines

Accommoder les différents horaires de paie de vos employés, en s'assurant que tout le monde est payé à temps

Créer et gérer des flux de travail d'intégration rationalisés avec des tâches automatisées et la collecte de documents

Mettre en place et gérer une variété d'assurances santé, de plans d'épargne retraite et d'autres avantages pour vos employés

Limites de Gusto

Bien que convivial, Gusto n'offre pas le même niveau de personnalisation que certains systèmes SIRH pour les flux de travail complexes ou les besoins uniques de l'entreprise

Prix de Gusto

Simple: À partir de 40 $/mois

À partir de 40 $/mois Plus: à partir de 80$/mois

à partir de 80$/mois Premium:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ commentaires)

10. Workday - Suite complète de gestion des ressources humaines

via Jour ouvrable Workday est une solution complète de planification des ressources d'entreprise (ERP) basée sur le cloud et conçue spécifiquement pour les départements des ressources humaines et des finances. Elle crée une source unique de vérité pour les données de votre personnel et rationalise les flux de travail interdépartementaux.

Son atout ? Il peut gérer une main-d'œuvre nombreuse et diversifiée, répartie sur plusieurs sites, dans plusieurs devises et selon plusieurs réglementations

Workday offre une plateforme unifiée pour gérer les fonctions RH essentielles, les processus financiers et l'analyse des effectifs, le tout en un seul endroit. Par rapport à ses alternatives, Workday a permis de rationaliser les opérations et d'améliorer la prise de décision dans nos départements des ressources humaines et des finances.

Les meilleures caractéristiques de Workday

Rationaliser les opérations RH et financières en centralisant les données et les fonctionnalités au sein d'une plateforme unique et conviviale

Accédez à un large éventail de fonctionnalités RH, notamment l'acquisition et l'intégration des talents, l'administration de la paie et des avantages sociaux, la gestion de la performance, l'apprentissage et le développement, l'analyse de la main-d'œuvre et le portail libre-service pour les employés

Permettre aux professionnels des RH et aux dirigeants d'entreprise de prendre des décisions fondées sur des données concernant la gestion des talents, les stratégies de rémunération et la planification des effectifs

Limites de Workday

Les coûts de mise en œuvre peuvent également être importants en raison des besoins potentiels de personnalisation et de formation

Les fonctionnalités complètes peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage plus prononcée pour les utilisateurs habitués à des systèmes SIRH plus simples

Prix de Workday

**Tarification personnalisée

Workday ratings and reviews

G2: 4/5 (1,500+ reviews)

4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

Protégez votre pile technologique RH pour un processus de recrutement plus fluide

Comme tout professionnel des ressources humaines le sait, la technologie des ressources humaines est en constante évolution. De nouvelles solutions apparaissent et les fonctionnalités changent, mais il est essentiel de garder une longueur d'avance pour optimiser les opérations RH.

Aucune solution ne peut être la solution miracle à tous nos besoins en matière de technologie RH. En sélectionnant soigneusement les meilleures solutions disponibles, vous pouvez construire un ensemble de technologies RH solide et à l'épreuve du temps qui renforce votre équipe et propulse votre entreprise vers l'avant.

La clé réside dans la construction d'une pile stratégique avec des outils intégrés qui fonctionnent ensemble.

Prenons l'exemple de ClickUp.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un système SIRH à proprement parler, les fonctions de gestion de projet robustes de ClickUp peuvent constituer un atout précieux pour les équipes RH. Vous pouvez utiliser ClickUp pour assigner des tâches de gestion des RH, suivre les progrès, collaborer de manière transparente et centraliser les informations, tout en maintenant la transparence et la responsabilité. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !