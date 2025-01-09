Générateurs d'énoncés de mission pour l'IA

Une bonne déclaration de mission représente les objectifs et les valeurs de l'organisation et motive les employés à travailler à son amélioration.

Cependant, la rédaction d'énoncés de mission pour articuler l'objectif et la valeur de votre entreprise peut être une tâche. Un générateur d'énoncés de mission de l'IA peut s'avérer utile à cet égard.

Il vous permet de développer rapidement plusieurs variantes pour vous aider à surmonter le bloc de l'écrivain et à élaborer un énoncé de mission efficace qui vous représente vraiment, vous et votre organisation !

Explorons les 11 meilleurs générateurs d'énoncés de mission IA, chacun conçu pour vous aider à communiquer efficacement les objectifs et les valeurs uniques de votre marque.

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici notre tour d'horizon des meilleurs générateurs d'énoncés de mission alimentés par l'IA sur le marché aujourd'hui :

Mot à mot: Le meilleur pour adapter les énoncés de mission à votre public cible ClickUp: Le meilleur pour créer des énoncés de mission personnalisés Copie.IA: Idéal pour générer des énoncés de mission alignés sur la marque Jasper: Le meilleur pour créer des déclarations de mission avec des options de style polyvalentes ChatGPT: Idéal pour générer une déclaration de mission détaillée Ramp: Idéal pour les déclarations de mission axées sur les objectifs financiers forfait Business : LivePlan: Idéal pour les déclarations de mission et la planification globale de l'entreprise HubSpot IA Content Writer: Le meilleur outil pour créer de multiples options d'énoncés de mission prêts pour l'entreprise Writesonic: Le meilleur pour des énoncés de mission conviviaux avec une variété de tonalités Upmetrics: Le meilleur pour des énoncés de mission intégrés à des outils complets de planification d'entreprise Easy-Peasy.IA: Meilleur générateur d'énoncés de mission simplifiés et conviviaux Anyword: Meilleur outil pour adapter les énoncés de mission à votre cible

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un générateur d'énoncés de mission ?

Lorsque vous choisissez un générateur d'énoncés de mission, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés afin de vous assurer qu'il correspond aux besoins et aux valeurs de votre marque. Voici quelques fonctionnalités à rechercher pour créer un énoncé de mission solide :

Options de personnalisation : Choisissez un générateur d'énoncé de mission IA qui vous permet d'entrer les valeurs, la vision et l'objectif uniques de votre entreprise pour mettre en valeur l'identité de votre marque

: Choisissez un générateur d'énoncé de mission IA qui vous permet d'entrer les valeurs, la vision et l'objectif uniques de votre entreprise pour mettre en valeur l'identité de votre marque Facilité d'utilisation : Recherchez une interface intuitive qui rend le processus rapide et facile sans sacrifier la qualité

: Recherchez une interface intuitive qui rend le processus rapide et facile sans sacrifier la qualité Modèles pertinents et assistance linguistique : Optez pour des outils qui proposent des modèles adaptés à des secteurs d'activité ou à des types de mission spécifiques. Si votre entreprise opère à l'échelle mondiale, choisissez un outil offrant une assistance multilingue

: Optez pour des outils qui proposent des modèles adaptés à des secteurs d'activité ou à des types de mission spécifiques. Si votre entreprise opère à l'échelle mondiale, choisissez un outil offrant une assistance multilingue Prix et options gratuites : Assurez-vous que le coût de l'outil s'aligne sur le budget et les objectifs de votre organisation

: Assurez-vous que le coût de l'outil s'aligne sur le budget et les objectifs de votre organisation Intégration aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise : Choisissez des outils qui permettent des intégrations avec d'autres plateformes d'entreprise

Les 11 meilleurs générateurs d'énoncés de mission

Un excellent générateur d'énoncé de mission sert de tableau de bord pour les membres de votre équipe, aidant ainsi tous les membres de l'entreprise à travailler vers le même objectif

Vous ne savez pas comment définir l'orientation de votre entreprise ? Voici 11 outils triés sur le volet pour vous aider à élaborer des énoncés de mission efficaces !

1. ClickUp (le meilleur outil pour créer des déclarations de mission personnalisées)

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des énoncés de mission, élaborer un forfait Business et créer une documentation de bout en bout ClickUp est une solution tout-en-un qui intègre de manière transparente les services de la gestion de projet , de collaboration et d'outils de création de contenu alimentés par l'IA.

ClickUp Brain

Bien qu'il n'ait pas de générateur d'énoncé de mission dédié, il dispose d'un assistant IA avancé appelé ClickUp Brain . Ce puissant réseau neuronal connecte l'ensemble de vos tâches, documents et équipes, ce qui vous permet de créer un énoncé de mission qui tient compte de l'avis de chacun.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des premiers jets impeccables à partir de vos invites, et faire un brainstorming avec votre équipe sur la meilleure option. Grâce à l'assistant de rédaction et aux correcteurs orthographiques intégrés, vous pouvez adapter la déclaration de mission aux lignes directrices et à la tonalité de votre marque, et vous assurer qu'elle fera mouche !

Objectifs ClickUp

En utilisant Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez organiser des tâches pour aider votre équipe à travailler à la réalisation d'un objectif commun et suivre la progression au fur et à mesure que chaque tâche est achevée. Cela permet à chacun de rester productif pendant qu'il travaille à l'élaboration de la déclaration de mission de votre entreprise.

ClickUp Documents

Documents ClickUp vous aide à collaborer avec les membres de votre équipe, à attribuer des commentaires et à modifier en cours pour concevoir un énoncé de mission stimulant.

Grâce à cette fonctionnalité, vous bénéficiez d'un aperçu clair des flux de travail de vos parties prenantes et des membres de votre équipe. Vous affichez ainsi en toute transparence le statut du projet et vous vous assurez que votre énoncé de mission reste sur la bonne voie.

Voici pourquoi ClickUp est un outil fantastique pour vos déclarations de mission :

Je pense que ClickUp est génial. Pourquoi ? C'est simple - je peux forfaiter la semaine de 4 personnes en quelques clics et tout le monde, y compris nos clients, a un aperçu. C'est efficace, logique et facile à comprendre. De plus, chacun peut afficher ses propres vues, tableaux de bord, etc. - ce qui le rend très individuel. Daniela, Gestion de projet, Peritus Webdesign

⚡️Template Center: Vous voulez aller plus loin ? Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour vous aider à définir vos objectifs et à créer une déclaration de mission. Les Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision vous aide à définir les objectifs et les attentes de votre entreprise à l'égard de la cible.

📝 Une autre option intéressante est le modèle de tableau blanc ClickUp Vision Gestion de projet ClickUp - Modèle de déclaration d'intention , qui propose un puissant fournisseur prestataire pour définir les objectifs et suivre la progression des tâches de votre équipe. 🎯

En combinant l'IA avec les fonctionnalités collaboratives de ClickUp, vous pouvez créer une déclaration qui capture votre objectifs professionnels et donne une orientation claire à vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utiliser Tâches ClickUp pour que chaque processus d'entreprise soit aligné sur vos objectifs spécifiques

Ajoutez des activités et des projets dépendants dans le cadre de ClickUp Sprints pour suivre les activités et les trier en fonction de l'assigné, de la sous-tâche ou d'autres filtres

Collaborez avec les autres membres de l'équipe en utilisant Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir, affiner et modifier votre contenu et votre énoncé de mission en temps réel

Utilisez la liste étendue de modèles de la plateforme pour créer une déclaration de mission puissante qui s'aligne sur les valeurs fondamentales de votre entreprise et vous aide à prendre des décisions stratégiques

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage en raison de l'interface riche en fonctionnalités de la plateforme

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Copy.ai (Le meilleur pour générer des énoncés de mission alignés sur la marque)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss4-1-1400x709.png Générateur d'énoncés de mission Copy.ai /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Copie.IACopie.ai est une plateforme de création de contenu alimentée par l'IA connue pour sa polyvalence et sa facilité d'utilisation.

Avec une interface utilisateur intuitive et de puissants modèles IA, la plateforme vous aide à créer des supports marketing clairs et percutants pour votre marque.

Copy.IA vous aide à rédiger un énoncé de mission qui capture la voix et la tonalité de votre marque, ce qui le rend idéal pour vos objectifs d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Saisissez les détails de votre entreprise et commencez à créer du contenu en quelques secondes

Obtenez des informations détaillées pour ajuster le ton et le style à votre marque

Générez des publicités, des e-mails, des idées de blog, des descriptions de produits et plus encore, en plus de l'énoncé de mission

Limites de Copie.IA

Le forfait gratuit a des fonctionnalités limitées, qui peuvent ne pas suffire pour une utilisation intensive

Tarifs de Copie.ai

Free Forever

Démarrage : 49$/mois par place

: 49$/mois par place Avancé : 249 $/mois pour 5 places

: 249 $/mois pour 5 places Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

3. Jasper (Meilleur pour la création d'énoncés de mission avec des options de style polyvalentes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss5-1.png Générateur d'énoncés de mission Jasper /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Jasper Jasper est un assistant de rédaction IA efficace conçu pour vous aider à créer un contenu de haute qualité pour vos énoncés de mission et de vision.

Grâce à des algorithmes d'IA avancés (alimentés par le GPT-4 d'OpenAI), Jasper vous offre un contrôle étendu de votre marque. Vous pouvez ainsi créer un énoncé de mission qui résonne avec l'identité de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Utilisez des modèles GPT-4 avancés ou créez du contenu adapté à l'identité de votre marque

Utilisez des modèles d'énoncés de mission qui vous guident dans la rédaction des énoncés

Rédiger des énoncés de mission dans plus de 25 langues pour répondre aux besoins d'un public international

Limites de Jasper

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs par rapport à d'autres outils de création de contenu IA

Tarifs de Jasper

Créateur: 49 $/mois par place

49 $/mois par place Pro: 69 $/mois par place

69 $/mois par place Business: Tarification personnalisée

Jasper ratings and reviews (évaluations et critiques de Jasper)

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4. ChatGPT (Le meilleur pour générer une déclaration de mission détaillée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss6-1-1400x703.png Générateur d'énoncé de mission ChatGPT /$$$img/

le site web de l'association a été mis à jour régulièrement ChatGPT ChatGPT, alimenté par OpenAI, est l'outil d'IA le plus largement utilisé. Il peut créer des énoncés de mission sur mesure en utilisant un traitement avancé du langage naturel.

Il excelle par son format conversationnel, qui permet aux utilisateurs d'affiner les ébauches et d'examiner diverses perspectives à l'aide d'une interface de discussion intuitive. Qu'il s'agisse d'une startup ou d'une entreprise, ChatGPT offre la flexibilité nécessaire pour vous aider à rédiger l'énoncé de mission parfait qui s'imprègne de votre.. culture d'équipe .

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Affinez les énoncés de mission en engageant une discussion naturelle, en va-et-vient

Utilisez-le pour divers cas d'utilisation, y compris les stratégies d'entrepriseet le développement de produits Facile à utiliser, il convient à des équipes ayant différents niveaux d'expertise technique



Les limites de ChatGPT

Nécessite des invitations détaillées pour générer des résultats précis

Ne permet pas de collaborer avec d'autres membres de l'équipe

Prix de ChatGPT

ChatGPT 3.5: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours ChatGPT 4o Plus: 20$/mois

20$/mois ChatGPT Team: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur ChatGPT Enterprise: Prix personnalisé

ChatGPT évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

🔍 Did You Know? ChatGPT a des capacités humaines qui se reflètent souvent dans son contenu. Autour de 53.1% des personnes interrogées dans un sondage ont confondu le contenu de l'IA avec celui d'un humain, ce qui montre l'efficacité de la plateforme dans l'élaboration de vos énoncés de mission !

5. Ramp (Meilleur pour les énoncés de mission axés sur les objectifs financiers)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss7-1-1400x703.png Générateur d'énoncés de mission pour la rampe /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Rampe Ramp est une plateforme de gestion des cartes et des dépenses des entreprises. Comment peut-elle vous aider ? Elle comprend un générateur d'énoncés de mission piloté par l'IA et adapté aux organisations à forte orientation financière.

Cette plateforme vous permet d'intégrer des données commerciales et financières dans votre processus de génération d'énoncés. Cela vous aidera à aligner vos énoncés de mission sur vos objectifs financiers et d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Rampe

Générez des énoncés de mission alignés sur les objectifs financiers et les stratégies d'allocation des ressources de votre organisation en utilisant la plateformeAnalyse SOAR Ajuster les énoncés générés pour qu'ils correspondent aux valeurs fondamentales de votre entreprise et aux préférences de votre public

Intégrer l'IA pour fournir des énoncés de mission étayés par des données opérationnelles et commerciales

Limites de la rampe

Utilité limitée pour les entreprises en dehors du créneau de la finance

Nécessite un compte Ramp, ce qui exclut les startups ou les petites entreprises qui n'utilisent pas la plateforme

Prix Ramp

Ramp: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Ramp Plus: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Ramp Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (2,000+ reviews)

4.2/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (188 commentaires)

6. LivePlan (Forfait Business pour les énoncés de mission et les plans d'entreprise complets)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss8-1-1400x705.png

/$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider LivePlan LivePlan est une plateforme commerciale et financière qui utilise des assistants basés sur l'IA pour créer des énoncés de mission.

Elle aide les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un pour articuler l'objectif, les valeurs et l'orientation de leur organisation. La plateforme dispose d'instructions faciles à suivre qui vous permettent d'élaborer votre déclaration à chaque étape.

LivePlan : les meilleures fonctionnalités

Obtenez des modèles de forfait Business qui simplifient la rédaction des énoncés de mission et de vision

Combinez les projections financières avec votre mission pour vous aligner sur les objectifs à long terme

Répondez aux questions de la plateforme afin de clarifier les objets de l'entreprise pour une déclaration de mission précise

Limites de LivePlan

Conçue pour un forfait Business complet, elle peut s'avérer écrasante pour certains utilisateurs

N'a pas le flair créatif des alternatives pilotées par l'IA pour générer des options dynamiques

Prix de LivePlan

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Premium: 40 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (30+ reviews)

4.1/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (150+ avis)

7. Rédacteur de contenu IA HubSpot (Business pour la création de plusieurs options d'énoncés de mission prêts pour les entreprises)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss9-1-1400x703.png Générateur d'énoncés de mission de l'IA HubSpot /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Rédacteur de contenu IA de HubSpot L'Outils d'IA Content Writer de HubSpot est un outil puissant pour rédiger du contenu de haute qualité pour vos énoncés de mission. Cet outil IA utilise le vaste écosystème CRM et marketing de HubSpot pour vous aider à rédiger des contenus qui trouvent un écho auprès de votre cible.

Son interface aide à passer en revue les options de l'énoncé sur plusieurs canaux, garantissant ainsi que votre énoncé de mission atteigne un large public.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot IA Content Writer

Utilisez HubSpot IA Content Writer pour des contenus alignés sur des valeurs axées sur le client

Générez des énoncés de mission, des propositions de valeur et divers exemplaires d'entreprise qui reflètent votre.. objectifs organisationnels Personnaliser le ton et le style de l'énoncé de mission généré afin d'assurer la cohérence de tous les types de contenu



Limites du rédacteur de contenu de HubSpot IA

Limité dans sa version gratuite, ce qui peut restreindre l'accès aux fonctionnalités avancées

Tarifs de HubSpot IA Content Writer

Marketing Hub Starter : 20 $/mois par place

: 20 $/mois par place Starter Customer Platform : 20$/mois par place

: 20$/mois par place Marketing Hub Professional : 890$/mois

: 890$/mois Marketing Hub Enterprise : $3600/mois

Les évaluations et les avis des rédacteurs de contenu IA de HubSpot

G2: 4.5/5 (1,700+ reviews)

4.5/5 (1,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (6,000+ reviews)

🧠 Creative Inspo: Inspirez-vous de quelques exemples solides d'énoncés de mission pour lancer votre session de remue-méninges !

Google: Organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile

Organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile Tesla: Accélérer la transition du monde vers l'énergie durable

Accélérer la transition du monde vers l'énergie durable ClickUp: Faire gagner du temps aux gens en rendant le monde plus productif

8. Writesonic (le meilleur pour des énoncés de mission conviviaux avec différentes tonalités)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Ecrituresoniques Writesonic est connu pour générer du contenu créatif et axé sur la conversion. Cet outil d'écriture IA polyvalent est conçu pour créer des énoncés de mission et divers types de contenu, notamment des textes marketing et des articles de blog.

Avec Writesonic, appuyez-vous sur la production existante pour créer un énoncé convaincant et ajoutez votre touche de marque unique. Cela en fait un excellent choix pour la création de contenu et les processus de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Saisissez les valeurs de votre entreprise, les lignes directrices de votre marque et votre cible pour générer des textes spécifiques à votre marque des déclarations d'intention spécifiques à la marque Générer un large intervalle de contenu, des messages sur les médias sociaux aux plans d'entreprise détaillés et aux énoncés de mission



Limites de l'écriture

La qualité du contenu peut avoir besoin d'être affinée pour s'assurer qu'il s'aligne sur les objectifs de votre entreprise

Tarification de Writesonic

Free Forever

Individuel : 20$/mois

: 20$/mois Standard : 99$/mois

: 99$/mois **Professionnel : 199 $/mois

Avancé : 399 $/mois

Évaluations et critiques de Writesonic

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2000+ avis)

9. Upmetrics IA Business Plan Generator (Le meilleur pour les énoncés de mission intégrés à des outils complets de planification d'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss12.png Upmetrics IA Business Plan Generator (Générateur de forfait Business) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'entreprise Upmetrics IA Upmetrics IA Business Plan Generator est un outil alimenté par l'IA pour créer des plans d'entreprise professionnels, y compris des énoncés de mission et de vision.

La plateforme utilise l'IA pour élaborer des énoncés de mission basés sur les objectifs de votre entreprise et.. valeurs fondamentales . Il garantit que vous recevez des lignes directrices et des instructions claires à chaque étape du processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Upmetrics IA

Choisissez parmi des modèles préconçus pour répondre aux besoins de votre entreprise

Générez des forfaits d'entreprise comprenant des énoncés de vision, des projections financières et plus encore, ce qui en fait un guichet unique pour la documentation de l'entreprise

Analysez les données de votre entreprise et générez des recommandations adaptées à votre secteur d'activité et à vos objectifs spécifiques

Les limites d'Upmetrics IA

Certains utilisateurs signalent une certaine courbe d'apprentissage lors de la navigation sur la plateforme

La version gratuite d'Upmetrics offre un accès limité aux modèles et aux fonctionnalités

Prix d'Upmetrics IA

Débutant: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Premium: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Professionnel: 49 $/mois par utilisateur

Upmetrics IA ratings and reviews (évaluations et critiques par l'IA)

G2: 4.8/5 (25 commentaires)

4.8/5 (25 commentaires) Capterra: 4.8/5 (55 avis)

10. Easy-Peasy IA (Meilleur générateur d'énoncés de mission simplifiés et conviviaux)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ss13-1400x711.png Easy-Peasy IA /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement Easy-Peasy.IA Easy-Peasy.IA est un outil tout-en-un alimenté par l'IA qui simplifie la création de vidéos d'IA, la génération d'images d'IA et l'ensemble de la création d'images d'IA feuille de route marketing .

La plateforme est conçue pour les entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus de stratégie de marque et de marketing. Elle permet un forfait stratégique pour générer des énoncés de mission et de vision percutants et bien structurés.

Les meilleures fonctionnalités d'Easy-Peasy IA

Génère de multiples options d'énoncés de mission avec des ajustements de tonalité flexibles

Utilise des algorithmes avancés et GPT-4o mini pour créer du contenu optimisé pour la clarté

Intégrez la création de contenu à vos plateformes existantes et aux applications tierces pour adopter les énoncés de mission générés dans vos flux de travail

Limites de l'IA de Easy-Peasy

Les options de personnalisation limitées la rendent contraignante pour certains utilisateurs

La création de contenu personnalisé n'est disponible que sur les forfaits haut de gamme et coûteux

Tarifs de l'IA Easy-Peasy

Free Forever

Débutant : 16$/mois

: 16$/mois Unlimited 50: 24$/mois

24$/mois Unlimited: $32/mois

Easy-Peasy Evaluations et critiques de l'IA

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: NA

🧠 Fun Fact: Le mot "mission" a été utilisé pour la première fois par les moines jésuites en 1598, et les déclarations de mission sont devenues populaires dans les années 1980 en tant qu'outils stratégiques.

11. Anyword (Meilleur outil pour adapter les énoncés de mission à votre cible)

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation Tout mot Anyword est une plateforme d'intelligence artificielle qui génère du contenu axé sur les données afin de maximiser l'engagement et les discussions.

Vous souhaitez rédiger un énoncé de mission précis à l'aide de cette plateforme ?

Ajoutez plusieurs paramètres à cet outil, tels que le site Web de votre entreprise, votre cible et d'autres informations. Après avoir examiné ces données, l'IA avancée d'Anyword, qui utilise le LLM GPT-3 sophistiqué, vous aidera à créer un énoncé de mission convaincant !

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Créez du contenu axé sur les données en utilisant la puissance de l'IA pour votre référencement, vos médias sociaux, vos publicités et même votre mission et votre vision

Utilisez la combinaison de l'IA et de la création de contenu personnalisé pour votre cas d'utilisation spécifique

Intégrez-le à des outils de marketing tels que Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Salesforce, HubSpot, et bien plus encore

Limites des mots-clés

Effacées sur la création de contenu centrée sur le marketing, avec une portée limitée pour la création d'un énoncé de mission clair

Le forfait starter n'assiste qu'un seul utilisateur, et même le forfait Business a une limite de trois utilisateurs

Tarification par mots-clés

Starter : 49$/mois (jusqu'à 1 utilisateur)

: 49$/mois (jusqu'à 1 utilisateur) Data-Driven : 99 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs)

: 99 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs) Business : 499 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs)

: 499 $/mois (jusqu'à 3 utilisateurs) Enterprise : Tarification personnalisée

Anyword ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.8/5 (1,200+ reviews)

4.8/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (390 commentaires)

Créer un énoncé de mission convaincant avec la puissance de ClickUp Brain

Un énoncé de mission puissant vous aide à communiquer les valeurs fondamentales de votre organisation au public cible et crée une impression durable qui contribuera à votre réussite.

La rédaction d'un énoncé de mission inspirant ne doit pas être une tâche ardue, surtout si vous disposez des bons outils.

Grâce à des plateformes comme ClickUp, vous pouvez rationaliser la création et l'affinement de votre déclaration de mission tout en promouvant la collaboration au sein de votre équipe. Ses modèles prêts à l'emploi vous aident à rédiger un énoncé de vision qui résonne avec l'objectif et la vision de votre organisation.

Alors, pourquoi attendre ?