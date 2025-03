35 brise-glace Zoom amusants pour dynamiser les réunions virtuelles

Les réunions virtuelles peuvent souvent ressembler à un jeu de "qui parle en premier", avec des pauses gênantes, des regards vides et des présentations rigides. Mais ce n'est pas une fatalité.

Un bon brise-glace peut transformer les premières minutes en moments énergisants et pleins de rires qui déclenchent des discussions et rapprochent les gens.

Qu'il s'agisse de réunir une équipe à distance, d'organiser une réunion avec un client ou de forfaiter une session de consolidation d'équipe virtuelle, les brise-glace sont l'ingrédient secret qui permet de transformer une réunion banale en une réunion mémorable.

Dans cet article, vous découvrirez des brise-glace virtuels créatifs, rapides et attrayants pour réchauffer vos paramètres de Zoom et donner le ton parfait pour la réussite. Lisez la suite ! 🚀

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici ce qu'il faut savoir sur les brise-glace à utiliser lors de votre prochaine réunion Zoom pour faire parler les gens et faire circuler les idées :

Les brise-glace de Zoom éliminent les silences gênants, encouragent la participation et renforcent les connexions lors des réunions virtuelles 🤝

De Two Truths and a Lie à Would You Rather? les brise-glace suscitent des discussions, des rires et de la créativité 🎤

Qu'il s'agisse d'une petite présentation d'équipe ou d'une grande réunion virtuelle, nous présentons 35 options personnalisables qui conviendront à tous les publics 🧩

Conseil de pro : Utilisez des jeux-questionnaires, des tableaux blancs virtuels ou des arrière-plans pour impliquer les participants et dynamiser les réunions avec des outils de collaboration tels que ClickUp 🎯

Le pouvoir des brise-glace dans les réunions virtuelles

Dans les réunions Zoom, où le langage corporel et l'expression de la personnalité sont des éléments essentiels, il est important de savoir comment briser la glace l'interaction avec les refroidisseurs d'eau sont souvent absents, les brise-glace jouent un rôle crucial en favorisant la connexion et en créant un sentiment de camaraderie.

Voici quelques raisons pour lesquelles les brise-glace sont essentiels pour les réunions Zoom :

* 💜 Briser le silence : Les brise-glace remplacent les pauses gênantes par de l'énergie et de l'aisance, ce qui donne un paramètre positif à la réunion. Ils aident les participants à se sentir plus à l'aise et prêts à s'engager dès le départ 💜 Encourager la participation : Les brise-glace Zoom invitent tout le monde à contribuer, ce qui fait que même les participants les plus silencieux se sentent inclus. Cela garantit une discussion plus équilibrée et interactive tout au long de la réunion

: Les brise-glace Zoom invitent tout le monde à contribuer, ce qui fait que même les participants les plus silencieux se sentent inclus. Cela garantit une discussion plus équilibrée et interactive tout au long de la réunion 💜 Créer des connexions : Les brise-glace créent des moments d'interaction qui aident les participants à tisser des liens, même dans des paramètres éloignés. Ces connexions peuvent renforcer les relations au sein de l'équipe et améliorer la collaboration au fil du temps

: Les brise-glace créent des moments d'interaction qui aident les participants à tisser des liens, même dans des paramètres éloignés. Ces connexions peuvent renforcer les relations au sein de l'équipe et améliorer la collaboration au fil du temps 💜 Stimuler la créativité et la collaboration : Une atmosphère détendue favorise une communication ouverte et le partage d'idées. Lorsque les participants se sentent à l'aise, ils sont plus enclins à sortir des sentiers battus et à apporter des idées novatrices

: Une atmosphère détendue favorise une communication ouverte et le partage d'idées. Lorsque les participants se sentent à l'aise, ils sont plus enclins à sortir des sentiers battus et à apporter des idées novatrices 💜 Atténuer la fatigue virtuelle : Des activités amusantes ou des discussions légères rendent les réunions en ligne moins épuisantes. Ces moments d'amusement contribuent à redonner de l'énergie aux participants et à les maintenir engagés, en particulier lors des sessions plus longues

35 Brise-glace Zoom pour toutes les réunions virtuelles

Que vous souhaitiez réunir une grande équipe ou une brise-glace en petit groupe nous avons ce qu'il vous faut.

Voici 35 activités amusantes de Zoom des jeux pour briser la glace qui fonctionnent :

1. Brèves présentations

Demandez à chacun de se présenter en dix mots ou moins. Le piège ? Ces dix mots doivent être uniques et refléter la personnalité, les loisirs ou l'humeur du moment. Les présentations sont ainsi plus rapides et évitent les maladresses habituelles. 👋

2. Tu préfères ?

Lancez des dilemmes amusants comme "Préférez-vous vous téléporter n'importe où ou être invisible ? " et regardez le groupe s'animer. Les membres de l'équipe doivent expliquer leurs choix, ce qui donne souvent lieu à des histoires hilarantes ou à des révélations surprenantes. 🤨

Ce brise-glace suscite la discussion et donne de l'énergie à une réunion endormie. C'est un excellent moyen d'encourager les interactions et les rires tout en gardant une ambiance légère et engageante.

3. Ceci ou cela

Pose this or that questions, telles que "Café ou thé ?" ou "Été ou hiver ?" Les participants choisissent un camp et expliquent leur choix. ➡️⬅️

Cette activité brise-glace suscite des débats amicaux et aide tout le monde à se rapprocher de préférences partagées (ou opposées !).

Via Kraftylab

4. Deux vérités et un mensonge

Autre jeu classique pour apprendre à se connaître, Deux vérités et un mensonge implique que chaque personne partage trois affirmations : deux vraies et une fausse. Le groupe doit deviner laquelle est le mensonge.

Ce jeu de communication est un moyen facile de découvrir des informations intéressantes sur votre équipe tout en suscitant le rire.

💡 Friendly Hack: Vous vous demandez comment tirer le meilleur parti de votre réunion ? jeux de communication pour les équipes ?

Voici quelques conseils à suivre :

Gardez les choses simples et amusantes pour que tout le monde se sente à l'aise pour participer 🎉

Fixez des objectifs clairs pour le jeu afin de vous assurer qu'ils correspondent aux objets de la réunion 🎯

Encouragez les membres de l'équipe à partager leurs réflexions et leurs commentaires pour favoriser une communication ouverte 💬

5. Partager un fait peu connu

Demandez à chacun de partager quelque chose de surprenant à son sujet que les autres ne connaissent peut-être pas. Il peut s'agir d'un talent caché, d'une habitude bizarre ou d'un passe-temps inhabituel. Cette activité permet à votre équipe d'établir une connexion plus profonde et à chacun d'avoir quelque chose de nouveau à discuter.

Par exemple, un membre de l'équipe peut révéler qu'il sait jongler, tandis qu'un autre possède une impressionnante collection de cartes postales anciennes. Ces faits inattendus rendent la réunion plus amusante et donnent à chacun quelque chose de nouveau et d'intéressant à discuter.

Que votre équipe travaille dans le même bureau ou sur plusieurs fuseaux horaires, ClickUp est l'outil de productivité tout-en-un par excellence pour renforcer les liens au sein de l'équipe, améliorer la communication et rationaliser les flux de travail.

Par instance, vous pouvez compiler des faits amusants en Documents ClickUp dans le cadre d'un document "Get to Know Your Team" destiné aux nouveaux employés.

Créez et mémorisez des faits amusants sur vos collègues sur ClickUp Docs

Voici ce que vous pouvez faire avec les documents :

Stocker tous les documents de l'équipe en un seul endroit

Modifiez et contribuez au document simultanément avec les membres de votre équipe

Utiliser des modèles prédéfinis ou créer les vôtres pour structurer des activités telles que "Faites connaissance avec votre équipe"

Divisez le document en sections par équipe ou département à l'aide de pages imbriquées, de sorte que les nouveaux embauchés puissent facilement trouver les anecdotes amusantes de leurs collègues

Partagez le lien avec l'équipe pour que chacun puisse y accéder et apprendre à mieux se connaître

6. Jamais je n'ai

Chaque personne partage quelque chose qu'elle n'a jamais fait, en commençant par "Je n'ai jamais fait..." Si d'autres l'ont fait, ils lèvent la main ou réagissent

C'est un excellent moyen de trouver des points communs et de partager des rires sur des révélations inattendues.

7. J'espionne

Décrivez quelque chose de visible dans votre arrière-plan Zoom, et les autres doivent deviner ce que c'est. Ce jeu amusant encourage la créativité et permet à chacun de regarder de plus près ce qui l'entoure.

8. Quizz

Organisez une session de quiz à thème avec des catégories telles que la culture pop, l'histoire ou des questions liées à l'industrie. Les participants répondront en discutant, et la réponse correcte la plus rapide gagnera. Les jeux-questionnaires ajoutent une dimension compétitive et constituent un bon moyen de renforcer l'esprit d'équipe.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour faciliter ce jeu. Il vous aidera à générer une liste de questions basées sur un thème ou aléatoires à l'avance pour garder les choses animées.

🧠 Avec Brain, vous pouvez :

Préparer rapidement des questions pour divers groupes

Maintenir le flux de la discussion grâce à des invitations inattendues

Encourager les réponses créatives et les réponses surprises

Personnaliser les brise-glace en fonction de l'ambiance de la réunion

Gagnez du temps en automatisant le processus de génération des questions

9. Montrer et raconter

Demandez aux participants d'attraper un élément intéressant près d'eux et de partager son histoire. Qu'il s'agisse de souvenirs insolites ou de souvenirs sentimentaux, cette activité invite à raconter des histoires et suscite des discussions intéressantes.

Par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un de montrer un souvenir de ses dernières vacances ou un cadeau qui a une valeur sentimentale. Ce moyen simple mais efficace de briser la glace aide les membres de l'équipe à en savoir plus les uns sur les autres et favorise le développement d'un sentiment de connexion.

10. Charades

Jouez des films, des livres ou des phrases pendant que les autres devinent. C'est un jeu classique qui fonctionne à merveille sur Zoom. Utilisez la fonctionnalité "spotlight" de Zoom pour mettre en valeur l'acteur pour plus de plaisir.

Créez une liste d'invitations dans la rubrique ClickUp Bloc-notes pour que le jeu soit organisé et que le flux soit régulier.

La fonctionnalité bloc-notes de ClickUp est simple et intuitive pour prendre des notes rapides

Voici comment le bloc-notes aidera 🗒️ :

Génère des débuts de discussion créatifs instantanément ✨

Assure la fluidité et l'efficacité de l'activité ⏱

Permet de savoir qui a partagé quoi pour des discussions ultérieures 📝

Maintient l'engagement de chacun grâce à une variété d'invitations, d'instructions 🎉

Permet de passer facilement à la personne suivante 🔄

11. Énigmes

Posez une énigme amusante ou délicate au groupe et laissez-le la résoudre ensemble. Par exemple : Qu'est-ce qui a des clés mais pas de serrures ? (Réponse : un piano🎹).

Les énigmes stimulent l'esprit critique et encouragent la collaboration tout en gardant une atmosphère légère. Vous serez surpris de voir à quel point les gens se disputent pour les résoudre en premier !

12. Quel est votre favori ?

Interrogez les participants sur leurs choses favorites : livres, films, lieux de vacances ou snacks. Avec ce brise-glace, tout le monde découvre des intérêts partagés ou des préférences uniques. Mon travail est léger, facile et convient à toute taille de groupe.

13. Devinez l'acronyme

Présentez un acronyme aléatoire (réel ou inventé) et laissez les participants deviner sa signification.

Par exemple, B.E.A.R. pourrait signifier Big Energy And Resilience (Grande énergie et résilience). Vous pouvez également utiliser des acronymes utilisés sur le lieu de travail, tels que OOO, COB, etc.

C'est une façon ludique de susciter la créativité et le rire. Vous pourriez même tomber sur des idées amusantes de devises pour votre équipe !

14. À faire cette semaine ?

Chaque personne partage une chose intéressante qu'elle a apprise au cours de la semaine, qu'elle soit liée au travail ou personnelle. Il peut s'agir d'un fait ou de toute autre chose aléatoire. Cette activité brise-glace stimule la curiosité et montre comment les gens évoluent dans différents domaines. En outre, c'est un excellent moyen d'entamer des discussions et d'échanger des conseils.

15. Achevé l'histoire

Ce brise-glace commence par une phrase simple : "Un jour, notre équipe a trouvé une mystérieuse carte..." Chaque participant doit ajouter une phrase pour poursuivre l'histoire.

Il en résulte souvent des rebondissements hilarants et inattendus, ce qui en fait une activité créative et collaborative.

16. Dessinez votre humeur

Source d'information Demandez aux participants de dessiner ce qu'ils ressentent à l'aide d'un outil de dessin ou d'un tableau blanc partagé. Qu'il s'agisse d'un visage heureux, d'un nuage orageux ou d'un gribouillis confus, cette activité brise-glace est un moyen créatif de vérifier l'humeur de chacun.

Ici, vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour imaginer et dessiner vos sentiments et vos émotions en même temps que votre temps. Ainsi, tous les membres de votre équipe à distance peuvent partager leur humeur, ce qui vous aide à donner le ton de la réunion.

17. Devinez le bureau

Partagez une photo ou une vidéo de visite virtuelle des bureaux des membres de votre équipe à distance de manière anonyme. Le reste du groupe devra deviner de quel environnement de travail il s'agit.

Votre équipe s'amusera à deviner à qui appartiennent les bureaux en se basant sur la personnalité des autres.

18. Terrain d'entente

Si vous voulez un moyen rapide d'établir des relations, jouez à "terrain d'entente". Répartissez-vous en petits groupes et demandez à chacun d'entre eux de trouver cinq choses qu'ils ont en commun. Cela peut aller des émissions de télévision favorites aux loisirs partagés, en passant par le même type de tasse à café

19. Rapidement

**Posez aux participants des questions rapides comme "Quel est votre emoji favori ?" ou "Nommez une chanson que vous aimez en ce moment"

La clé est de garder un rythme rapide pour que personne ne réfléchisse trop à ses réponses. Cette activité brise-glace dynamise le groupe et encourage la spontanéité.

20. Le chemin de la mémoire

Invitez les participants à partager un souvenir favori de leur travail, de leur enfance ou de leurs dernières vacances. Le partage d'histoires personnelles contribue à créer un sentiment de connexion et permet à chacun de revivre ensemble des moments positifs.

Par exemple, demandez aux membres de l'équipe de décrire un jeu de leur enfance qu'ils adoraient ou l'évènement le plus mémorable de leur dernier voyage. Cela suscite la nostalgie et les rires, ce qui renforce les liens au sein du groupe.

21. Concours d'arrière-plan virtuel

Encouragez chacun à changer son fond d'écran Zoom pour l'image la plus drôle, la plus créative ou la plus belle qu'il ait trouvée.

Utilisez des outils de vote, comme les sondages, pour permettre au groupe de désigner le gagnant. Pour plus de structure et d'enthousiasme, partagez des thèmes tels que "vacances de rêve" ou "mème le plus drôle" pour définir l'arrière-plan.

22. Rencontre extraterrestre

Demandez à chaque personne d'imaginer qu'elle vient de rencontrer un extraterrestre et qu'elle doit décrire son travail sans utiliser le jargon propre à son secteur. Les résultats sont souvent hilarants et perspicaces, les participants essayant de traduire leur travail dans un langage adapté aux extraterrestres.👽

23. Rose et épine

Dans cette activité, chaque participant doit partager une "rose🌹" (un fait marquant ou une réussite) et une "épine🌵" (un défi) de sa semaine. Cela permet d'équilibrer positivité et honnêteté, en donnant à l'équipe un moment de réflexion et d'assistance mutuelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Rose-bud.-thorn.jpg Jeu de la rose, du bourgeon, de l'épine : brise-glace zoom /$$img/ Source : /%href/ /href/ /%img

24. Décrivez votre journée dans un titre de chanson

Demandez à chacun de choisir un titre de chanson qui représente ce qu'il ressent aujourd'hui. 🎶

Points bonus s'ils fredonnent une ou deux lignes ! Cette activité brise-glace est un moyen amusant d'exprimer ses émotions de manière créative et de découvrir des goûts musicaux partagés.

🔍 Did you know? La musique peut déclencher des émotions et des souvenirs en faisant resurgir des évènements, des personnes et des lieux de notre passé. Ce phénomène, connu sous le nom de mémoire autobiographique évoquée par la musique, est quelque chose que nous expérimentons tous. 🎶

25. Devinez le son

Il s'agit d'une variante du jeu précédent. Dans ce jeu, vous devez demander à un membre de l'équipe d'éteindre sa vidéo et d'utiliser un objet aléatoire pour produire un son.

Les autres membres doivent deviner ce que le membre de l'équipe a utilisé pour produire le son.

26. Pictionary

Le Pictionary classique prend une tournure virtuelle ! Utilisez le Tableau blanc ClickUp ou n'importe quelle application de dessin pour esquisser votre indice pendant que les autres devinent. Vous pouvez utiliser une application de génération de mots aléatoires pour obtenir instantanément des invites à dessiner.

27. Qui l'a dit ?

Partagez une citation drôle ou inspirante d'un membre de l'équipe (recueillie à l'avance) et demandez aux autres de deviner qui l'a prononcée. Cette activité crée un sentiment de camaraderie tout en mettant en lumière des personnalités uniques.

28. Dansez à cœur ouvert

Mettez la musique à fond et demandez à chacun d'exécuter ses meilleurs mouvements de danse (ou les plus ridicules) devant la caméra pendant 30 secondes ou une minute. 💃

Faites en sorte que la session se déroule dans la bonne humeur en choisissant des titres entraînants et en encourageant les participants à se lâcher.

💡 Conseil professionnel : Créez une liste de lecture pour l'équipe où chacun peut placer ses chansons favorites. Une bibliothèque musicale partagée est un excellent moyen de maintenir le flux d'énergie !

29. Talent show

Donnez à chacun l'occasion de montrer un talent caché, qu'il s'agisse de jonglerie, de tours de magie, de récitation de poèmes ou de croquis. C'est un excellent moyen de célébrer les compétences uniques de l'équipe et d'apprendre quelque chose de nouveau sur les autres.

30. Exprimer sa gratitude

Invitez les participants à partager une chose dont ils sont reconnaissants, qu'elle soit liée au travail ou personnelle. Cette activité simple mais significative contribue à créer une atmosphère positive, à favoriser la connexion et à encourager la pleine conscience. Vous pouvez également demander à chacun de partager ses notes de manière anonyme.

31. Salle d'évasion

Organisez un défi virtuel dans une salle d'évasion où les participants doivent résoudre des puzzles et des énigmes pour "s'échapper" ensemble. Les plateformes en ligne telles que Enchambered ou Escape Live fonctionnent bien pour cela. Il s'agit d'une activité collaborative qui met à l'épreuve les compétences en matière de résolution de problèmes et renforce le travail d'équipe.

32. Qui emmèneras-tu ?

Demandez des scénarios de survie hypothétiques tels que : "Vous êtes bloqués sur une île déserte. Quels sont les deux coéquipiers que vous emmèneriez et pourquoi ?" C'est un mélange de créativité, d'humour et de moments sincères où les gens expliquent leurs choix.

33. Tabou

Préparez-vous à un jeu de devinettes amusant et rapide ! Dans cette activité classique, les participants décrivent à tour de rôle un mot à leur équipe sans utiliser une liste de mots "tabous" liés à ce terme.

Par exemple, pour décrire "plage", les joueurs ne peuvent pas utiliser des mots comme "sable", "eau" ou "océan" C'est une course contre la montre qui s'engage, les membres de l'équipe essayant de deviner le mot à partir de descriptions créatives et souvent hilarantes !

Ce jeu favorise la rapidité d'esprit, la communication et le rire, ce qui le rend idéal pour se détendre Réunions Zoom .

34. Tests de personnalité

Demandez à chacun de passer un test de personnalité amusant en ligne et partagez les résultats au sein du groupe. Ceux-ci permettront de découvrir les préférences et les intérêts de vos coéquipiers.

Source d'information Utilisez des quiz de personnalité amusants comme ' Quel est votre caractère dans Harry Potter ? de Brainfall ou des quiz de sites web tels que 16 Personalities.

35. Vendre quelque chose

Donnez aux participants un élément aléatoire (réel ou inventé) et 60 secondes pour le "vendre" au groupe. Qu'il s'agisse d'un "oreiller qui chante des berceuses" ou du stylo qu'ils utilisent, cette activité fait ressortir la créativité et l'humour de chacun.

Bonnes pratiques pour les activités brise-glace de Zoom

Des jeux amusants pour briser la glace sur Zoom peuvent dynamiser vos réunions d'équipe et stimuler l'engagement.

Voici quelques bonnes pratiques pour vous aider à en tirer le meilleur parti :

🎤 Donner le ton dès le départ

Commencez votre réunion Zoom par un brise-glace engageant qui peut transformer toute l'atmosphère. L'objectif est de rompre le silence, d'apaiser les tensions et de créer un environnement accueillant.

En donnant d'emblée un ton positif, vous indiquez à votre équipe que la réunion se déroulera dans un esprit de collaboration et de détente. Cet élan précoce encourage chacun à participer et à se préparer mentalement à une session productive de manière active.

Être inclusif

Veillez à ce que vos activités brise-glace intéressent tous les participants. Pour les équipes virtuelles dont l'espace est limité, évitez les jeux qui nécessitent des mouvements physiques et veillez à ce que tout le monde participe, quel que soit l'emplacement ou l'expertise technique.

Suivre la durée

Une activité brise-glace réussie doit être brève et avoir un impact, sans être envahissante. En s'en tenant à une durée de 5 à 10 minutes, on s'assure qu'il remplit son objectif sans éclipser l'ordre du jour principal de la réunion. Si l'activité brise-glace s'éternise, elle risque de provoquer un désengagement et de réduire l'attention pour le reste de la session.

En trouvant le juste équilibre entre amusement et efficacité, vous pouvez dynamiser votre équipe sans perdre un temps précieux.

$$$a Créez un espace sûr

Parfois, les gens sont timides ou réticents à s'exprimer dans les paramètres virtuels. Pour les assister, créez un espace sûr et sans jugement.

Veillez à ce que vos activités brise-glace permettent à chacun de partager sans se sentir obligé de le faire. Si quelqu'un semble hésiter, proposez-lui une activité brise-glace à faible pression, comme un mot d'introduction ou sa couleur favorite, pour le faire parler.

Restez léger et amusant

Les activités brise-glace sont censées être agréables et légères, alors évitez les sujets qui pourraient mettre les gens mal à l'aise. Contentez-vous de questions ou d'activités amusantes et non controversées. L'humour est un excellent moyen de susciter l'intérêt de votre équipe !

La constitution d'une équipe efficace repose sur une collaboration transparente, des outils créatifs et des fonctionnalités qui aident les équipes à distance à se sentir plus connectées.

Voici quelques fonctionnalités qui font de ClickUp un outil idéal pour renforcer les équipes :

En savoir plus

Les réunions se déroulent souvent à un rythme effréné et de nouvelles idées émergent rapidement. Pour faire avancer les choses, transformez ces discussions en éléments d'action clairs pour votre équipe.

Avec l'aide de Réunions ClickUp avec ClickUp Meetings, vous pouvez facilement créer des tâches à partir de ces informations. Vous pouvez documenter les réunions, ajouter des commentaires, établir des checklists, définir des tâches récurrentes et bien plus encore pour que vos paramètres restent sur la bonne voie.

En outre, une fois les tâches créées, vous pouvez les attribuer aux membres de l'équipe à l'aide de la fonction ClickUp Attribuer des commentaires le bouton "Attribuer des commentaires" permet de déléguer facilement des responsabilités directement dans les commentaires de la tâche.

Plus, L'intégration de Zoom par ClickUp permet à votre équipe d'utiliser des outils de collaboration tels que Tableau blanc et Teams pendant la réunion pour un travail d'équipe transparent. De cette façon, il améliore la collaboration et garde tout organisé en un seul endroit.

Jetons un coup d'œil aux fonctionnalités collaboratives de ClickUp :

ClickUp Docs

En savoir plus

Utilisez ClickUp Docs pour compiler des activités de renforcement de l'esprit d'équipe, des invitations à briser la glace ou les points forts d'une réunion. Ses nombreuses options de mise en forme vous permettent de créer des modèles ou des guides visuellement attrayants pour votre équipe. Vous pouvez également attribuer des commentaires ou des éléments d'action directement dans les documents.

Les documents vous aident :

Conserver tous les documents de formation d'équipe et les notes de réunion en un seul endroit pour y accéder facilement

Créer des documents attrayants et bien structurés qui améliorent la collaboration au sein de l'équipe

Attribuer des tâches et assurer le suivi des éléments d'action directement dans les documents pour une meilleure responsabilisation

ClickUp Tableaux blancs

En savoir plus Tableaux blancs ClickUp est la toile virtuelle de votre équipe pour le brainstorming, l'idéation et la collaboration créative. Parfait pour les jeux brise-glace comme le Pictionary ou les sessions de brainstorming en groupe, le Tableau blanc permet à chacun d'ajouter des notes, de dessiner ou de créer des flux de travail en temps réel.

Il vous aide également à :

Stimuler la créativité et la collaboration en permettant aux membres de l'équipe d'apporter des idées instantanément

Visualiser facilement les flux de travail et les concepts, afin d'améliorer la compréhension de l'équipe

Maintenir l'engagement de chacun pendant les sessions de brainstorming grâce à des fonctionnalités interactives telles que le dessin et la prise de notes

ClickUp Discussion

En savoir plus

Utiliser ClickUp Discuter pour lancer des réunions avec des activités brise-glace, partager des mises à jour quotidiennes ou même lancer des mini-défis d'équipe. L'assistance en ligne s'intègre parfaitement à vos tâches et à vos projets, ce qui vous permet de communiquer efficacement sans passer d'une plateforme à l'autre.

Modèles ClickUp

ClickUp offre également une grande variété de modèles personnalisables modèles de brise-glace, qui facilitent la mise en place d'activités amusantes et attrayantes pour votre équipe.

Télécharger ce modèle

Le Modèle de Tableau blanc ClickUp pour briser la glace vous aide à lancer des discussions et à encourager une compétition amicale. Posez des questions qui font réfléchir, visualisez votre réponse et veillez à ce que tous les membres puissent participer.

Le modèle affiche deux vues personnalisées : Commencer ici et Tableau blanc. Utilisez la vue Tableau blanc pour ajouter des questions ou des invitations, puis partagez le lien au cours de la réunion pour vous assurer que tout le monde y a accès.

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les professionnels des ressources humaines ou les managers qui souhaitent stimuler l'engagement et encourager la collaboration lors de réunions virtuelles ou de sessions de brainstorming.

Télécharger ce modèle

Un autre modèle intéressant que vous pouvez utiliser est le suivant L'agenda de réunion amusant de ClickUp . Il offre une structure facile à utiliser pour le forfait et l'organisation de vos réunions.

Le modèle garantit que vos réunions restent sur le sujet et alignées sur les objectifs tout en motivant tout le monde à participer. Lorsqu'il s'agit de briser la glace, il vous aide à planifier des activités engageantes, à maintenir l'attention de l'équipe et à gérer efficacement l'échéancier de la réunion grâce à des champs personnalisés et à des affichages multiples.

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les managers qui cherchent à structurer des réunions qui stimulent la participation et l'alignement des objectifs.

➡️ Lire la suite: 10 applications et logiciels de consolidation d'équipe pour les Teams à distance

Organiser des réunions Zoom mémorables avec ClickUp

Les activités brise-glace, qu'il s'agisse d'un rire rapide, d'une histoire partagée ou d'une activité productive, donnent le ton à des réunions productives et engageantes.

ClickUp vous permet de passer à la vitesse supérieure. ClickUp est un outil de productivité et de collaboration tout-en-un conçu pour améliorer la productivité et la connexion des équipes.

Avec des outils tels que ClickUp Docs pour organiser les activités, ClickUp Discuter pour créer des liens informels, ClickUp Brain pour trouver de nouvelles idées, et Tableau blanc pour la créativité en temps réel, vos réunions virtuelles sont placées sous le signe de la réussite.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et commencez dès aujourd'hui à rendre vos réunions plus engageantes et plus efficaces !