Les meilleures plateformes UCaaS pour une communication et une collaboration sans faille au sein des équipes

Imaginez la situation : votre équipe se rapproche à grands pas de la date limite de réalisation d'un projet. Le manager envoie un e-mail demandant des détails sur la tâche, mais la moitié de l'équipe ne le reçoit pas, noyée dans un flot de messages instantanés.

Le résultat ? Confusion, retards et employés frustrés qui peinent à rester alignés, ce qui conduit à l'inefficacité. C'est là qu'intervient une plateforme UCaaS.

Les communications unifiées en tant que service (UCaaS) regroupent la vidéoconférence, la messagerie instantanée, le partage de fichiers et bien d'autres choses encore dans une solution unique et rationalisée. Ces systèmes, conçus pour être évolutifs et intégrés, aident les managers d'équipes informatiques et les équipes de communication à simplifier les flux de travail et à réduire les coûts.

Explorons les principaux logiciels UCaaS qui remodèlent la communication d'entreprise aujourd'hui.

⏰ Résumé en 60 secondes

💻 L'UCaaS est un modèle basé sur le cloud qui intègre la vidéoconférence, la messagerie instantanée, le partage de fichiers et bien plus encore dans une solution unique.

💻 Il existe deux types d'UCaaS : les plateformes à locataire unique et les plateformes à locataires multiples 💻 Voici une liste de logiciels UCaaS pour révolutionner les communications d'entreprise :

ClickUp: Le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration tout-en-un Nextiva: Meilleur pour la communication client avancée alimentée par l'IA RingCentral: Meilleur pour la communication sans faille alimentée par l'IA Zoom: Meilleur pour la vidéoconférence et la collaboration polyvalentes Dialpad: Meilleur pour la productivité et la communication alimentées par l'IA GoTo Connect: Meilleur pour l'engagement client multicanal Microsoft Teams: Meilleur pour les communications et la collaboration d'entreprise tout-en-un Webex: Meilleur pour le travail hybride alimenté par l'IA et l'engagement des clients Vonage: Meilleur pour la communication et l'engagement client axés sur l'API 8×8: Meilleure solution pour une communication globale transparente et la gestion CX

Qu'est-ce qu'une plateforme UCaaS?

Les communications unifiées en tant que service (UCaaS) sont un modèle basé sur le cloud qui intègre divers outils de communication et de collaboration dans une plateforme de communications unifiées.

Ce service de plateforme de communications unifiées comprend des fonctionnalités telles que les appels vocaux, la visioconférence, la messagerie instantanée, le partage de fichiers et la gestion du centre de contact. L'UCaaS utilise le cloud computing pour héberger les outils de communication dans des centres de données distants.

Voici une décomposition simple :

Infrastructure cloud: Tous les services de communication sont hébergés sur des serveurs cloud sécurisés gérés par le fournisseur UCaaS

Tous les services de communication sont hébergés sur des serveurs cloud sécurisés gérés par le fournisseur UCaaS Intégration des appareils: Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet, comme les ordinateurs de bureau, les smartphones ou les tablettes

Les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion internet, comme les ordinateurs de bureau, les smartphones ou les tablettes Interface unifiée: La plateforme consolide les outils tels que les visioconférences, les appels vocaux et la messagerie dans un tableau de bord unique pour un accès facile

La plateforme consolide les outils tels que les visioconférences, les appels vocaux et la messagerie dans un tableau de bord unique pour un accès facile Synchronisation en temps réel: Les données et les outils de communication sont synchronisés en temps réel, ce qui garantit que les utilisateurs ont toujours accès à des informations actualisées

Avantages de l'UCaaS

L'UCAaaS aide les organisations à :

Réduire les coûts en remplaçant le matériel sur site par des solutions basées sur le cloud

Stimuler la collaboration grâce aux visioconférences, à la messagerie et au partage de fichiers intégrés

Assistance aux équipes distantes et hybrides avec des outils cohérents et accessibles

Garantir la fiabilité avec une redondance basée sur le cloud et des temps d'arrêt minimaux

Simplifier l'informatiquela gestion d'équipe en consolidant les systèmes de communication

Types de plateformes de communications unifiées

Les solutions UCaaS se répartissent généralement en deux catégories :

Plateformes multi-locataires : Dans ce modèle, plusieurs organisations partagent la même infrastructure UCaaS. Ce modèle est rentable et convient aux petites et moyennes entreprises qui recherchent l'évolutivité sans le fardeau de la gestion de l'infrastructure

Dans ce modèle, plusieurs organisations partagent la même infrastructure UCaaS. Ce modèle est rentable et convient aux petites et moyennes entreprises qui recherchent l'évolutivité sans le fardeau de la gestion de l'infrastructure Plates-formes à locataire unique: Ces plates-formes sont personnalisées pour une organisation spécifique, offrant un contrôle plus élevé, des fonctionnalités sur mesure et une sécurité accrue des données. Elles sont idéales pour les grandes entreprises ayant des besoins complexes

Qu'est-ce que vous devez rechercher chez un fournisseur UCaaS?

En fermant les yeux sur la plateforme UCaaS, vous vous concentrerez sur les fonctionnalités qui vous aideront à combler les lacunes de votre système d'information de communication sur votre lieu de travail .

Voici les fonctionnalités clés de l'UCaaS à privilégier :

Vioconférence avec partage d'écran: Réunions vidéo de haute qualité et possibilité de partager des écrans pour des présentations ou des collaborations

Réunions vidéo de haute qualité et possibilité de partager des écrans pour des présentations ou des collaborations Messagerie et présence intégrées: Messagerie avec indicateurs de statut pour montrer la disponibilité, améliorant ainsi la communication en temps réel

Messagerie avec indicateurs de statut pour montrer la disponibilité, améliorant ainsi la communication en temps réel VoIP et téléphonie: Appels vocaux basés sur le cloud avec des fonctionnalités telles que le transfert d'appel, la transcription de la messagerie vocale et l'enregistrement des appels

Appels vocaux basés sur le cloud avec des fonctionnalités telles que le transfert d'appel, la transcription de la messagerie vocale et l'enregistrement des appels Partage de fichiers et collaboration: Partage et modification en cours de documents directement au sein de la plateforme

Partage et modification en cours de documents directement au sein de la plateforme Intégration d'un centre de contact: Fonctionnalités intégrées d'un centre de contact telles que la distribution automatisée des appels, le SVI et le suivi des interactions avec les clients

Fonctionnalités intégrées d'un centre de contact telles que la distribution automatisée des appels, le SVI et le suivi des interactions avec les clients Intégration vocale transparente: Connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC), garantissant une communication fiable entre les systèmes téléphoniques traditionnels et ceux basés sur Internet

Connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC), garantissant une communication fiable entre les systèmes téléphoniques traditionnels et ceux basés sur Internet Compatibilité inter-appareils: Accès sur les bureaux, les appareils mobiles et les tablettes, garantissant une communication ininterrompue avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC)communication collaborative Tableau de bord unifié : Une interface centralisée pour gérer toutes les fonctionnalités de l'entrepriseoutils de communication d'entrepriseréduisant ainsi le temps passé à passer d'une application à l'autre

Accès sur les bureaux, les appareils mobiles et les tablettes, garantissant une communication ininterrompue avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC)communication collaborative

➡️ Lire la suite: Avant de vous lancer dans l'achat des meilleurs logiciels UCaaS disponibles aujourd'hui, voici ce qu'il faut savoir 12 stratégies de communication efficaces pour stimuler la collaboration et l'alignement au sein de vos équipes.

Les 10 meilleurs logiciels UCaaS que vous devez connaître

Trouver la bonne plateforme UCaaS peut transformer la façon dont votre équipe communique et collabore, en rendant les flux de travail plus efficaces. Vous trouverez ci-dessous les dix meilleures plateformes UCaaS, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour assister les entreprises.

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration tout-en-un) ClickUp est un hub centralisé pour la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Cette application Tout pour le travail réunit la gestion du flux de travail, la communication et l'analyse en une seule plateforme.

Voici quelques échantillons de son riche ensemble de fonctionnalités.

ClickUp Discuter

ClickUp Discuter garantit que toutes les discussions liées aux tâches sont organisées au sein de la plateforme. Ainsi, au lieu de perdre un temps précieux à passer au crible des e-mails ou des discussions éparses, votre équipe peut référencer la discussion liée à une tâche, ce qui permet de ne rien oublier.

ClickUp Documents

Plus, Documents ClickUp et Tableaux blancs ClickUp permettent d'amplifier la collaboration afin que vos équipes puissent réfléchir, documenter et forfaiter en temps réel.

Par exemple, si votre équipe marketing planifie une campagne, elle peut rédiger la stratégie dans Teams tout en utilisant les Tableaux blancs pour cartographier visuellement les idées, les échéanciers et les responsabilités de l'équipe.

Commentaires attribués à ClickUp de ClickUp permet de s'assurer que les commentaires utiles ne sont jamais négligés en les attribuant aux membres de l'équipe. Elle vous permet de suivre, de résoudre ou de réaffecter facilement les commentaires, afin que les tâches restent claires et organisées tout en évitant les erreurs de communication.

ClickUp dispose également de fonctionnalités avancées telles que Détection de collaboration ClickUp qui vous aident à éviter les efforts redondants.

Par exemple, si un coéquipier tape un commentaire ou modifie une description de tâche simultanément, vous verrez des mises à jour en direct, ce qui réduit les risques de modifications contradictoires. Les mises à jour, les commentaires et les modifications se synchronisent instantanément sur toutes les plateformes, ce qui permet à chaque membre de l'équipe de travailler avec la version la plus récente des tâches et des documents.

ClickUp Clips

Et si vous trouvez qu'écrire une longue chaîne d'e-mails ou de fils de commentaires est un moyen inefficace d'expliquer quelque chose, enregistrez-la simplement avec ClickUp Clips . Vous pouvez enregistrer et partager instantanément votre écran avec des explications en voix off. De plus, il vous permet d'expliquer les mises à jour visuellement et verbalement, sans risque d'erreur d'interprétation.

ClickUp Brain

Enfin, la fonctionnalité de transcription par l'IA de ClickUp Brain crée automatiquement un texte consultable à partir de votre Clip, achevé avec les horodatages, afin que votre équipe puisse revoir les points clés de référence sans avoir à rejouer l'intégralité de la vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez des discussions liées aux tâches à l'aide de ClickUp Chat

Brainstorming et partage d'idées visuellement avec les Tableaux blancs

Collaborer sur des documents en temps réel avec plusieurs utilisateurs

Étiqueter les membres de l'équipe dans les tâches à l'aide des @mentions pour une communication rapide

Personnalisez la gestion des tâches avec plusieurs vues telles que Liste, Tableau et Gantt

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage en raison du nombre important de fonctionnalités proposées

Fonctionnalité hors ligne limitée

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

💡 Pro Tip: Streamline your workplace communication by using Les modèles de plans de communication gratuits de ClickUp . Personnalisez-les pour répondre aux besoins de votre équipe et assurez-vous que tout le monde reste aligné, rendant la collaboration plus fluide et plus efficace !

2. Nextiva (Meilleur pour la communication client avancée alimentée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Nextiva.png Plateforme Ucaas : Nextiva /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe de travail de l'Union européenne Nextiva Nextiva est conçu pour optimiser les interactions avec les clients dans les domaines suivants canaux de communication comme la voix, la vidéo, l'e-mail, les SMS et les médias sociaux. Ses fonctionnalités alimentées par l'IA améliorent l'expérience client grâce à un routage intelligent, des informations en temps réel et l'automatisation du travail.

Les entreprises peuvent consolider les outils de communication, améliorer la collaboration interne et gérer les interactions avec les clients de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Nextiva

Utilisez le routage intelligent alimenté par l'IA pour connecter les clients aux bons agents

Déployer l'automatisation pour rationaliser les flux de travail et réduire les interventions manuelles

Optimiser les parcours clients avec l'IA pour des expériences personnalisées et contextuelles

Limites de Nextiva

L'application téléphonique raccroche et recompose occasionnellement pendant les appels

La courbe d'apprentissage des fonctionnalités avancées peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de Nextiva

Digital: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Core: 36 $/mois par utilisateur

36 $/mois par utilisateur Engage: 50 $/mois par utilisateur

50 $/mois par utilisateur Power Suite: 75 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Nextiva

G2: 4.5/5 (3,230+ reviews)

4.5/5 (3,230+ reviews) Capterra: 4.6/5 (900+ avis)

🔍 Did You Know? Le marché mondial des communications unifiées en tant que service (UCaaS) est de.. projeté passer de 36,33 milliards de dollars en 2024 à 107,51 milliards de dollars en 2032, avec un taux de croissance annuel moyen impressionnant de 14,5 %. Cela reflète la demande croissante de solutions de communication rationalisées dans les entreprises du monde entier !

3. RingCentral (Meilleur pour la communication transparente alimentée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/RingCentral-1-1400x973.png Plateforme Ucaas : RingCentral /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'adresser à la police pour obtenir de l'aide le site web de l'association "RingCentral" est en anglais RingSense est un système unifié de logiciel de collaboration avec IA, qui transforme la façon dont les entreprises interagissent en fournissant des notes d'appel en direct, des aperçus intelligents et des traductions transparentes. Ces fonctionnalités améliorent la communication interne et créent une expérience client plus fluide.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Utilisez des récapitulatifs d'appels alimentés par l'IA pour suivre les discussions sans prise de notes manuelle

Utilisez les traductions en direct pour communiquer efficacement entre les équipes internationales

Optimisez les flux de travail avec plus de 300 intégrations d'applications pour la productivité de l'entreprise

Limites de RingCentral

Les problèmes d'intégration peuvent nécessiter une réinstallation ou l'utilisation de la plateforme web

L'interface utilisateur peut sembler écrasante pour les utilisateurs débutants

Tarification de RingCentral

Base: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Avancé: 35 $/mois par utilisateur

35 $/mois par utilisateur Ultra: $45/mois par utilisateur

RingCentral évaluations et critiques

G2: 4.0/5 (140+ commentaires)

4.0/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (210+ commentaires)

4. GoTo Connect (Meilleur pour l'engagement client multicanal)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/GoTo-Connect.png Plate-forme Ucaas : GoTo Connect /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage GoTo Connect Vous êtes à la recherche d'une plateforme UCaaS qui combine un système téléphonique cloud et des outils multicanaux ? Essayez GoTo Connect pour créer un système d'information et de communication communication centralisée hub pour une communication sans faille avec les entreprises.

GoTo Connect associe un système téléphonique basé sur le cloud à des outils de communication multicanaux pour créer un communication centralisée hub pour des interactions transparentes avec les entreprises. Sa fonctionnalité phare, GoTo Connect CX, intègre les canaux numériques tels que WhatsApp, les médias sociaux et les SMS avec des informations pilotées par l'IA pour améliorer l'engagement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de GoTo Connect

Utilisez l'éditeur visuel de plans de numérotation pour personnaliser les flux d'appels afin d'améliorer l'expérience client

Engagez les clients sur plusieurs canaux numériques tels que WhatsApp, les médias sociaux et les SMS

Déployez des résumés d'appels IA pour rationaliser les suivis et les éléments d'action

Limites deGoTo Connect

Des pannes de système occasionnelles peuvent perturber les activités de l'entreprise

L'assistance client peut être lente à répondre et à résoudre les problèmes

Tarifs deGoTo Connect

Système téléphonique: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Connexion CX: 37 $/mois par utilisateur

37 $/mois par utilisateur Centre de contact: $86/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (1,200+ reviews)

4.4/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

5. Microsoft Teams (le meilleur pour la communication et la collaboration d'entreprise tout-en-un)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Microsoft-Teams-2.png Plate-forme Ucaas : Microsoft Teams /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière les équipes Microsoft Teams se distingue par son intégration transparente dans l'écosystème Microsoft 365, ce qui en fait une centrale de productivité et de collaboration.

Le caractère unique de Les fonctionnalités de Microsoft Teams comme Copilot IA, améliorent les réunions grâce à des notes et des éléments d'action générés par l'IA. Son Mesh for Teams introduit également des expériences 3D immersives et des avatars pour améliorer l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Utilisez les "canaux" de Teams pour organiser les discussions et les équipes par projet ou par sujet pour une collaboration ciblée

Améliorez la collaboration hybride avec Teams Rooms pour des réunions optimisées

Configurez et connectez vos outils favoris (par exemple, Trello, SharePoint) sous forme d'onglets dans votre environnement de travail Teams pour y accéder facilement

Les limites de Microsoft Teams

Problèmes occasionnels de synchronisation entre les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Notifications manquées sur les appareils mobiles dans certains cas

Tarification de Teams

Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Basics: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15,000+ reviews)

4.3/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9 000+ avis)

➡️ Lire la suite: Améliorez votre productivité avec la liste ultime de Alternatives au Zoom . Trouvez la solution idéale pour les besoins de collaboration de votre équipe !

6. Webex (le meilleur pour le travail hybride alimenté par l'IA et l'engagement des clients)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Webex.png Plateforme Ucaas : Webex /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière WebEx Webex excelle en tant que plateforme de communication polyvalente, offrant des outils alimentés par l'IA pour les environnements de travail hybrides et l'engagement des clients. Sa suite Webex intègre les appels, la messagerie, les webinaires et les réunions vidéo, créant ainsi un environnement de travail transparent pour la collaboration interne et les interactions avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Webex

Utilisez les résumés de réunion de l'IA pour rationaliser les éléments d'action et les suivis

Utilisez l'intégration de Webex Suite pour unifier les appels, la messagerie et les évènements

Exploiter les fonctionnalités avancées de sondage et de questions-réponses pour stimuler l'engagement des webinaires

Limites de Webex

Options de personnalisation limitées pour des fonctions d'évènement spécifiques

Les prix peuvent grimper avec des modules complémentaires comme la traduction en temps réel

Tarification du Webex

Webex gratuit

Webex Meet: 14,50 $/mois par utilisateur

14,50 $/mois par utilisateur Webex Suite: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Webex Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (19,000+ reviews)

4.3/5 (19,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (7 300+ commentaires)

7. Vonage (Meilleur pour la communication basée sur l'API et l'engagement des clients)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Vonage.png Plate-forme Ucaas : Vonage /$$$img/

le site web de Vonage est en anglais le monde est en train de changer.. Une autre plateforme UCaaS, Vonage, brille par sa plateforme alimentée par API, intégrant de manière transparente la voix, la vidéo et la messagerie dans les flux de travail. C'est un choix de premier ordre pour les entreprises qui cherchent à personnaliser l'expérience client avec des outils tels que le commerce conversationnel et les centres de contact dans le cloud.

Vonage permet les équipes interfonctionnelles de collaborer et de s'engager efficacement grâce à un temps de disponibilité fiable et à des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement des appels, la messagerie d'équipe et les informations pilotées par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Vonage

Utilisez les API de communication pour intégrer la messagerie, la voix et la vidéo dans des flux de travail personnalisés

Déployez des outils de commerce conversationnel pour engager les clients sur leurs canaux préférés

Favoriser la collaboration entre les équipes grâce à des réunions vidéo, des SMS/MMS et des outils de partage de fichiers

Limites de volume

Des problèmes de conformité du système de texte peuvent occasionnellement perturber les services de messagerie

Les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits plus élevés, ce qui augmente les coûts pour les petites entreprises

Tarification du don

Mobile: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Premium: $29.99/mois par utilisateur

$29.99/mois par utilisateur Avancé: 39,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Vonage

G2: 4.3/5 (460+ commentaires)

4.3/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (300+ commentaires)

8. mon travail 8×8 (Le meilleur pour une communication mondiale transparente et une gestion CX)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8x8-Work.png Plateforme Ucaas : 8x8 Travail /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts 8×8 Work 8×8 propose une plateforme de communication complète qui réunit sous un même toit les fonctionnalités de voix, de vidéo, de messagerie et de centre de contact.

Son 8×8 Travail pour le Web permet une communication instantanée par navigateur sans téléchargement, ce qui en fait la solution idéale pour les équipes en déplacement. Grâce à des fonctionnalités telles que les appels mondiaux, le routage omnicanal et les analyses pilotées par l'IA, 8×8 améliore la collaboration interne et l'engagement des clients.

8×8 meilleures fonctionnalités

Utilisez 8×8 Mon travail pour le Web basé sur un navigateur pour un accès facile aux appels, aux discussions et aux réunions

Appliquer le routage omnicanal dans le centre de contact pour un service client transparent

Utilisez les SMS à haut volume et les appels globaux pour une sensibilisation efficace des clients

limites de 8×8

La sélection du fuseau horaire pour les tickets d'assistance peut s'avérer fastidieuse

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour une utilisation optimale

Tarification du 8×8

Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (700+ commentaires)

4.2/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (300+ avis)

9. Dialpad (Le meilleur pour la productivité et la communication alimentées par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Dialpad-1400x858.png Plateforme Ucaas : Dialpad /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le clavier de l'ordinateur de poche Dialpad associe des insights pilotés par l'IA à une plateforme de communications unifiées transparente, ce qui en fait un outil puissant pour les ventes, l'assistance et la collaboration entre les équipes. Ses fonctionnalités IA, comme la transcription en temps réel, le coaching en direct et la prise de notes automatisée, affinent les flux de travail et réduisent les tâches manuelles.

Les meilleures fonctionnalités du Dialpad

Utilisez la transcription IA pour des notes de réunion et des suivis instantanés

Automatisez les flux de travail en intégrant les outils de gestion de la relation client et de productivité

Créez des playbooks personnalisés pour améliorer les résultats des appels et la formation des équipes

Limites du pavé numérique

Erreurs de transcription occasionnelles avec des terminologies complexes

La qualité audio peut dépendre de la stabilité du réseau

Tarifs du Dialpad

Standard: $27/mois par utilisateur

$27/mois par utilisateur Pro: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.2/5 (530+ commentaires)

10. Zoom (Meilleur pour la vidéoconférence polyvalente et la collaboration)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zoom-1.png Plate-forme Ucaas : Zoom /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Zoom La dernière plateforme UCaaS de la liste est Zoom.

Ses capacités UCaaS vont au-delà de la simple conférence, offrant des équipes comme Zoom Phone et Zoom Team Chat qui unifient la messagerie, la voix et la vidéo en une seule plateforme. De plus, Zoom travaille bien à la création d'expériences virtuelles attrayantes grâce à des fonctionnalités telles que les affichages immersifs, les salles de réunion et la transcription en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Utilisez les salles de réunion pour des discussions d'équipe ciblées dans le cadre de réunions plus importantes

Utilisez Zoom Phone pour une communication vocale transparente et la gestion des appels

Intégrer Zoom avec des outils CRM pour centraliser les données d'interaction avec les clients

Limites de Zoom

Les fonctionnalités gourmandes en bande passante peuvent mettre à rude épreuve les connexions Internet

Les paramètres de sécurité des réunions peuvent nécessiter des mises à jour fréquentes pour éviter les interruptions

Tarification de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 15,99 $/mois par utilisateur

15,99 $/mois par utilisateur Business: $21.99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Zoom

G2: 4.6/5 (54,000+ reviews)

4.6/5 (54,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13 000+ avis)

Augmentez la collaboration au sein de votre équipe avec la plateforme de communications unifiées de ClickUp

Choisir la bonne plateforme UCaaS ne se résume pas à comparer les fonctionnalités ; il s'agit d'aligner le logiciel sur les flux de travail de votre équipe et sur le long terme objectifs de communication à long terme .

Au-delà des fonctionnalités de base telles que la messagerie, les visioconférences et les intégrations, tenez compte de l'évolutivité, de la facilité d'intégration et du niveau d'assistance client fourni.

Posez-vous les questions suivantes : La plateforme fait-elle en sorte de simplifier la collaboration ou d'ajouter à la complexité ? C'est là que ClickUp brille - c'est l'un des meilleurs fournisseurs de $$$aS qui agit comme un hub central pour la gestion transparente de la communication, des tâches et des projets.

Grâce à des fonctionnalités telles que les discussions intégrées, la détection de la collaboration et les mises à jour en temps réel, ClickUp comble le fossé entre la communication et la productivité.

Prêt à redéfinir le travail d'équipe ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez des solutions de communications unifiées réimaginées.