10 meilleures applications minimalistes de liste à faire en 2025

Vous est-il déjà arrivé d'écrire votre liste de choses à faire sur une note autocollante et de la perdre quelques minutes plus tard ? Ou passé plus de temps à organiser les tâches qu'à les achever ?

Dans leur quête de productivité, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de systèmes trop compliqués ou d'applications aux fonctionnalités infinies qui donnent l'impression que la gestion des tâches est un travail à plein temps.

C'est là que les applications de listes de choses à faire minimalistes brillent. Conçues dans un souci de simplicité et de concentration, ces applications éliminent les distractions pour vous aider à rester organisé et à terminer ce qui est sur votre liste.

Que vous soyez un étudiant jonglant avec les échéances, un professionnel équilibrant les réunions, ou quelqu'un essayant de se rappeler d'arroser les plantes, une application sans encombrement peut rendre la gestion des tâches d'une simplicité rafraîchissante. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleures applications minimalistes de liste à faire.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une application de liste à faire minimaliste?

La meilleure application minimaliste applications de listes à faire mettent l'accent sur des fonctionnalités pratiques qui vous aident à gérer vos tâches sans fioritures inutiles.

Avec 51% des journées de travail souvent consacrées à des tâches de faible valeur, avoir une application qui aide à établir des priorités et à éliminer les distractions peut améliorer considérablement la productivité. Recherchez des outils qui améliorent la productivité tout en restant fidèle à l'éthique minimaliste.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés d'une application de liste à faire minimaliste :

Listes de tâches multiples : Créer diverses listes pour le travail, les tâches personnelles ou des projets spécifiques

Créer diverses listes pour le travail, les tâches personnelles ou des projets spécifiques Tâches récurrentes: Automatisation des tâches répétitives comme le paiement des factures ou les réunions hebdomadaires

Automatisation des tâches répétitives comme le paiement des factures ou les réunions hebdomadaires Affichage du calendrier: Visualisez vos tâches en même temps que les échéances et les rendez-vous

Visualisez vos tâches en même temps que les échéances et les rendez-vous Mode concentration: Un mode sans distraction qui bloque les éléments inutiles pendant votre travail

Un mode sans distraction qui bloque les éléments inutiles pendant votre travail **Mon travail : un chronomètre intégré pour gérer efficacement les sessions de travail et les pauses

Priorité des tâches: Organisez les tâches en fonction de leur importance ou de leur urgence à l'aide de marqueurs de priorité

Organisez les tâches en fonction de leur importance ou de leur urgence à l'aide de marqueurs de priorité Code couleur : Attribuez des couleurs aux tâches ou aux listes pour une meilleure organisation visuelle

: Attribuez des couleurs aux tâches ou aux listes pour une meilleure organisation visuelle Synchronisation multiplateforme : Accédez à vos listes sur les applications mobiles, de bureau ou web de manière transparente

: Accédez à vos listes sur les applications mobiles, de bureau ou web de manière transparente Intégration des tâches ou du calendrier Google : Synchronisez avec des outils populaires pour rationaliser la planification

Ces fonctionnalités garantissent qu'une application web minimaliste assiste la productivité tout en restant propre et simple.

➡️ En savoir plus : Apprenez à créer, gérer et maximiser votre productivité en synchronisant les tâches avec Google Agenda de manière transparente 🗓️

Les 10 meilleures applications minimalistes pour la liste À faire

Allons droit au but : c'est le principe même du minimalisme. Que vous soyez à la recherche d'une liste à faire pour le TDAH ou souhaitez une solution simplifiée pour organiser et achever vos tâches, ces applications sont conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace.

Voici les dix meilleures applications minimalistes de tâches à faire :

1. ClickUp (la meilleure pour la gestion des tâches alimentée par l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tasks-7-1400x935.png Application minimaliste de liste À faire : ClickUp /$$img/

simplifiez les tâches avec des listes de choses à faire que vous pouvez personnaliser en fonction du statut, des assignés et de la priorité avec_ les tâches de l'utilisateur sont simplifiées avec des listes de tâches que vous pouvez personnaliser en fonction du statut, de l'assignation et de la prioritéClickUp est votre partenaire en matière de productivité, conçu pour gérer tout, de la simple liste de choses à faire aux projets complexes. Liste à faire en ligne de ClickUp vous permet de ne jamais perdre de temps. Il vous aide à créer, personnaliser et organiser des listes en fonction de vos besoins grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches, les rappels et les modèles de checklist. Tâches ClickUp simplifie la création, la personnalisation et l'organisation des listes grâce à des fonctionnalités telles que la hiérarchisation, les rappels et les modèles. Vous pouvez accéder à vos tâches sur n'importe quel appareil et les transformer en flux de travail exploitables en mettant en forme, en utilisant un code couleur et des éléments liés.

Intégration de ClickUp AI, ClickUp Brain automatisation de la création de tâches et suggestion de sous-tâches en fonction du contexte. Ce projet Application IA de liste de tâches à faire propose même des résumés quotidiens pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Organize-your-daily-routine-with-actionable-steps-and-clear-deadlines-with-ClickUp-To-Do-List-Template-1400x1352-1.png application minimaliste de liste À faire https://clickup.com/templates/daily-to-do-list-t-3k53b9a En savoir plus /$$cta/ Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp est parfait pour organiser votre routine quotidienne tout en restant concentré. Décomposez les tâches en sous-tâches gérables, attribuez des délais et classez-les à l'aide de champs personnalisés tels que "priorité", "emplacement" ou "compteur de stries"

Pour mieux vous concentrer, définissez des flux de travail qui s'alignent sur vos objectifs à long terme et célébrez les petites victoires par des jalons.

🧠 Fun Fact: La technique Pomodoro, utilisée par les pros de la productivité dans le monde entier, a été nommée d'après un chronomètre de cuisine en forme de tomate. Avec les flux de travail personnalisables de ClickUp, intégrez facilement cette technique amusante dans votre routine quotidienne pour une journée bien ciblée. ⏰

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Basculer entre différents Vues Tableau ClickUp comme les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt ou une vue Tableau classique pour obtenir une vue d'ensemble de toutes vos listes

Atteignez toutes vos cibles pour les tâches quotidiennes, hebdomadaires et spécifiques à un projet avec Objectifs ClickUp Créez des documents pour toutes vos listes avec des signets, des tableaux et plus encore avec ClickUp Documents 15+ vues Gantt personnalisables, incluant les formats Kanban, calendrier et diagramme de Gantt

Intégration transparente avec des outils tels que Google Agenda, Slack, etc

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage pour les débutants qui ne sont pas familiers avec les plateformes à fortes fonctionnalités

Les fonctionnalités avancées comme les outils d'IA nécessitent des modules complémentaires payants

Tarification ClickUp

Free Forever: Fonctionnalités de base de gestion des tâches

Fonctionnalités de base de gestion des tâches Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: 7 $/mois par utilisateur (ajouté à tout forfait payant)

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

💡 Conseil Pro: Vous avez déjà eu l'impression que vos tâches hebdomadaires vous dirigent plutôt que l'inverse ? Avec Le modèle de travail à faire de ClickUp avec ClickUp, transformez le chaos en clarté. Classez les tâches par ordre de priorité, divisez-les en petites tailles et suivez votre progression visuellement dans un seul outil facile à utiliser.

2. Todoist (le meilleur pour la capture de tâches transparente et la saisie en langage naturel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2.-Todoist-Best-for-seamless-task-capture-and-natural-language-input-1400x697.png Application minimaliste de liste À faire : Todoist /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application Todoist Todoist Todoist est parfait pour les utilisateurs qui veulent un moyen rapide et intuitif d'organiser leurs tâches avec un minimum de friction. Sa fonctionnalité de saisie en langage naturel vous permet d'ajouter rapidement des tâches telles que "Soumettre un rapport pour vendredi" sans naviguer dans les menus.

Elle est idéale pour les personnes qui gèrent des projets personnels ou les équipes qui ont besoin d'un manager d'une tâche simple mais puissante. L'application de liste de tâches offre une grande flexibilité grâce aux filtres personnalisables, aux libellés et à l'intégration de calendriers, ce qui facilite la hiérarchisation et l'achèvement des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Automatisation des tâches récurrentes grâce à des calendriers et des rappels personnalisés

Affichez les tâches en même temps que les échéances grâce à l'intégration des calendriers

Collaborez de manière transparente grâce aux environnements de travail partagés et à l'attribution de tâches

Toist les limites

L'ajout de sous-tâches nécessite des étapes supplémentaires, ce qui peut perturber le flux de travail

Personnalisation limitée avec les forfaits Free et les forfaits de niveau inférieur par rapport aux concurrents

Tarification Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Business : 6$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Revue de presse et évaluation de Todoist

G2: 4.4/5 (800+ avis)

4.4/5 (800+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

3. TickTick (Le meilleur pour une productivité axée sur la concentration avec un chronomètre Pomodoro intégré)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/3.-TickTick-Best-for-focus-driven-productivity-with-a-built-in-Pomodoro-timer-1400x1139.png Application minimaliste de liste À faire : TickTick /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage TickTick TickTick est un concentré de productivité grâce à son mélange unique d'outils de gestion des tâches et d'amélioration de la concentration. Sa matrice d'Eisenhower et ses filtres personnalisables permettent de hiérarchiser les tâches en toute simplicité, tandis que des fonctionnalités telles que les rappels récurrents et les statistiques sur les habitudes vous permettent de rester cohérent.

Vous travaillez en équipe ? L'application vous permet de suivre les tâches urgentes sur lesquelles vous travaillez en collaboration, pour un suivi du temps sans souci.

Cette liste de tâches dispose d'outils intégrés, comme le chronomètre Pomodoro et l'affichage du calendrier, qui permettent de réduire le nombre d'applications tout en maintenant la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Organisez vos emplois du temps de manière visuelle grâce à des formes de calendrier avancées, y compris des affichages d'agenda et de mois

Construisez des habitudes productives en utilisant un tracker avec des aperçus et des rapports détaillés

Synchronisez avec des calendriers tiers pour rationaliser votre flux de travail sans effort

Limites de TickTick

La migration depuis d'autres outils nécessite une recréation manuelle des tâches imbriquées

Les fonctionnalités avancées de la version gratuite sont limitées par rapport à celles de la version premium

Prix de TickTick

Free: Gestion de base des tâches

Gestion de base des tâches Premium: 2,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

TickTick avis et évaluation

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

🔍 Did You Know? The average employee spends 9 % de son année à passer d'une application à l'autre. La solution tout-en-un de TickTick, notamment son chronomètre Pomodoro intégré, vous aide à vous concentrer sans avoir à activer/désactiver inutilement.

4. Notion (la meilleure pour gérer plusieurs listes à faire dans un seul espace de travail)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/4.-Notion-Best-for-managing-multiple-to-do-lists-in-one-workspace-1400x788.png Application minimaliste de liste À faire : Notion /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application de la liste des choses à faire Notion Notion combine la gestion des tâches, la collaboration et la création de documents dans un environnement de travail hautement personnalisable. Il est idéal pour les individus et les équipes qui souhaitent centraliser leur flux de travail, de la gestion des tâches personnelles à la gestion de projets complexes.

Affichez toutes vos tâches importantes par statut, assignés ou dates d'échéance afin de garder le contrôle de vos projets grâce à un flux de travail rationalisé.

Cette liste à faire possède une structure flexible qui vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés, de lier des bases de données et d'intégrer des tâches à des documents pour une organisation transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Visualisez les tâches de manière flexible en utilisant des affichages de type Calendrier, Kanban ou Échéancier

Améliorez la collaboration avec des intégrations telles que Slack, GitHub et Zapier

Automatisez les flux de travail et générez des insights à l'aide d'outils alimentés par l'IA

Limites de Notion

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants, en particulier lors de la configuration de systèmes complexes

Intégrations limitées avec des outils comme Google Agenda par rapport à d'autres plateformes

Prix de Notion

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Revue de presse et évaluation de Notion

G2: 4.7/5 (5,800+ reviews)

4.7/5 (5,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,400+ reviews)

➡️ En savoir plus : Découvrez des modèles de liste à faire prêts à l'emploi pour simplifier la gestion des tâches et booster la productivité grâce à ces 20 modèles gratuits de liste de tâches à faire pour un projet . 📋

5. Microsoft À faire (Meilleur pour une intégration transparente dans l'écosystème Microsoft)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-Microsoft-To-Do-Best-for-seamless-integration-within-the-Microsoft-ecosystem.png Application minimaliste de liste À faire : Microsoft À faire /$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais Microsoft Microsoft À faire est parfaite pour les utilisateurs déjà intégrés dans l'écosystème Microsoft. Il offre une intégration transparente avec des outils comme Outlook et Microsoft 365.

Conçue pour être simple, cette application de liste de choses à faire vous aide à organiser vos tâches personnelles ou à collaborer avec des équipes grâce à des listes partagées. Grâce à sa fonctionnalité "Ma journée", vous pouvez créer des forfaits quotidiens personnalisés, tandis que les rappels et les dates d'échéance permettent de ne rien oublier.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Gérez les tâches en un seul endroit en les synchronisant avec Outlook et les outils Microsoft 365

Accédez aux listes et mettez-les à jour sans effort sur le web, le bureau et les applications mobiles

Simplifiez le travail d'équipe avec des listes partagées pour l'attribution et le suivi des tâches

Limitations de Microsoft À faire

Forte dépendance à l'égard de l'écosystème Microsoft pour une fonction complète

Personnalisation limitée du marquage des tâches et absence de fonctionnalités de suivi du temps

Tarification de Microsoft À faire

Microsoft 365 Business Basic: $6/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$6/mois par utilisateur (facturé annuellement) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

L'évaluation de Microsoft À faire

G2: 4.4/5 (80+ reviews)

4.4/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,900+ reviews)

🔍 Did You Know? En moyenne, les employés consultent leur téléphone 96 fois par jour . Utilisez les rappels et la synchronisation entre appareils de Microsoft À faire pour ne pas vous laisser distraire par vos tâches.

6. Any.do (le meilleur pour gérer les tâches personnelles, familiales et d'équipe en un seul endroit)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/6.-Any.do-Best-for-managing-personal-family-and-team-tasks-in-one-place-1400x974.png Application minimaliste de liste À faire : À faire /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site de l'association À faire Any.do simplifie la gestion des tâches grâce à son design intuitif et à ses fonctionnalités polyvalentes. Il s'adresse aux particuliers, aux familles et aux équipes. Il fournit des outils pour tout gérer, de l'organisation de votre liste de priorités à la planification de projets familiaux ou à la gestion des flux de travail d'une équipe.

Cette application de liste de tâches dispose d'un haut niveau de personnalisation afin que vous puissiez gérer vos tâches à votre façon grâce à des étiquettes de couleur, des listes et des fonctionnalités d'intégration efficaces.

Avec des fonctionnalités telles que les listes partagées, les rappels WhatsApp et les suggestions de tâches alimentées par l'IA, Any.À faire améliore à la fois la productivité et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Organisez les tâches familiales avec des tableaux partagés pour les courses, les vacances ou les projets d'Accueil

Visualisez la progression avec des tableaux Kanban, des affichages de calendrier et des flux de travail personnalisés

Rationalisez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des tableaux et des flux de travail illimitésmodèles de checklist pour les équipes

Les limites d'À faire

L'application Mac n'intègre pas le Calendrier Apple, ce qui limite les possibilités de synchronisation entre les différentes plates-formes

Les tâches affichées dans le Calendrier sont fixées à des créneaux de 30 minutes, sans possibilité d'ajuster la durée

Tarifs d'À faire

Free

Premium: 4,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Famille: $8.33/mois (jusqu'à 4 membres) (facturé annuellement)

$8.33/mois (jusqu'à 4 membres) (facturé annuellement) Teams: 4,99 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Any.do avis et évaluation

G2: 4.2/5 (190+ commentaires)

4.2/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (170+ avis)

7. Google Tasks (le meilleur pour une intégration transparente avec l'environnement de travail de Google)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/7.-Google-Tasks-Best-for-seamless-integration-with-Google-Workspace.png Application minimaliste de liste À faire : Google Tasks /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de Google Tâches Google Google Tasks est un outil simple et léger de gestion des listes à faire, parfait pour les utilisateurs qui s'appuient sur l'environnement de travail de Google. 82% des personnes n'ont pas de système de gestion du temps dédié ou structuré. Google Tasks contribue à résoudre ce problème grâce à des intégrations intuitives directement dans Gmail et Calendrier, rendant la gestion des tâches sans effort.

Son intégration poussée avec Gmail, Calendrier et Google Docs facilite la création, l'attribution et la gestion des tâches de suivre vos tâches directement dans ces applications. Avec des fonctionnalités telles que les dates d'échéance, les notifications et les sous-tâches, Google Tasks simplifie la gestion des tâches sans complexité inutile.

Les meilleures fonctionnalités de Google Tasks

Décomposez les objectifs les plus importants en sous-tâches pour une meilleure organisation et une plus grande clarté

Gestion des tâches directement à partir du panneau latéral dans les applications de l'environnement de travail Google

Accédez aux listes de tâches et mettez-les à jour en déplacement grâce à l'assistance des applications mobiles

Limites de Google Tasks

Aucune fonctionnalité autonome de suivi du temps ou d'analyse détaillée des tâches

Outils de développement limités pour l'intégration des tâches locales et les tests

Prix de Google Tasks

Free: Inclus avec les environnements de travail Google

Analyse et évaluation de Google Tasks*

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

💡 Conseil de pro: Vous souhaitez simplifier votre flux de travail mais vous disposez d'un budget serré ? Trouvez des modèles de liste de tâches exploitables et adaptés à l'organisation de vos flux de travail sans effort grâce à ces.. modèles gratuits de listes de tâches et d'affectations .💹

8. Things (idéal pour les utilisateurs d'Apple à la recherche d'un gestionnaire de tâches simple mais puissant)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/8.-Things-Best-for-Apple-users-seeking-a-simple-yet-powerful-task-manager.png Application minimaliste de liste À faire : Things /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application de la liste des choses à faire Les choses Things est une application de gestion des tâches haut de gamme conçue exclusivement pour les appareils Apple. Elle offre une expérience transparente aux utilisateurs dans l'écosystème des applications iOS.

Cette appli efficace de liste de tâches allie simplicité et robustesse des fonctions, ce qui la rend idéale pour les personnes qui accordent de la valeur à une interface propre et sans distraction.

De la planification des tâches quotidiennes urgentes à l'organisation des objectifs à long terme, Tout garde tout structuré grâce à des fonctionnalités clés telles que les sous-tâches, les dates d'échéance et la saisie en langage naturel pour une entrée rapide des tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Things

Concentrez-vous sur les priorités quotidiennes avec l'affichage intuitif "Today View" pour une planification rationalisée

Décomposez les projets en étapes réalisables à l'aide d'une fonction de planification intégréechecklist intégrée pour la gestion de projet Ajouter des notes détaillées aux tâches avec l'assistance de Markdown pour un meilleur contexte



Les limites des choses

Intégration limitée avec les plateformes d'automatisation comme Make ou Zapier

Nécessite des achats séparés pour chaque appareil Apple, ce qui augmente les coûts

Tarifs de Things

Mac: 34,99 $/utilisateur (achat unique)

34,99 $/utilisateur (achat unique) iPhone et Apple Watch: 6,99 $/utilisateur (achat unique)

6,99 $/utilisateur (achat unique) iPad: 13,99 $/utilisateur (achat unique)

13,99 $/utilisateur (achat unique) Vision Pro: 20,99 $/utilisateur (achat unique)

Revue de presse et évaluation de Things

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (140+ commentaires)

💡 Pro Tip: Check out exemples pratiques de listes À faire pour organiser les tâches et garder le cap sur vos priorités afin d'achever les tâches rapidement et avec une meilleure concentration. Explorez des modèles de liste à faire qui répondent aux exigences de votre secteur d'activité. ⌛

9. Workflowy (Meilleur pour l'élaboration de listes minimalistes et l'élaboration des grandes lignes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/9.-Workflowy-Best-for-minimalist-list-making-and-outlining.png Application de liste à faire minimaliste : Workflowy /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'agence Workflowy Workflowy est conçu pour les utilisateurs qui préfèrent une interface propre et sans distraction lorsqu'ils gèrent des tâches complexes ou réfléchissent à des idées.

Il se distingue par sa structure unique basée sur des puces, permettant aux utilisateurs d'imbriquer les tâches et les informations à l'infini. Les fonctionnalités de Workflowy sont adaptées à tous ceux qui aiment planifier leurs idées de manière hiérarchique, que ce soit pour la planification de projets, la prise de notes ou les efforts créatifs.

L'application de liste à faire dispose de fonctionnalités, telles que les tableaux Kanban, les copies en direct et la recherche globale instantanée, qui offrent de la flexibilité sans être écrasantes.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Organisez les tâches et les idées de manière hiérarchique avec une imbrication infinie pour une flexibilité ultime

Emplacements des tâches instantanément avec une recherche globale à travers tous les documents et listes

Mettre à jour les éléments en temps réel en utilisant des copies miroirs sur plusieurs emplacements

Limites de Workflowy

Le design visuel de la liste À faire peut sembler trop minimaliste pour les utilisateurs qui recherchent des tableaux de bord plus élaborés

La visibilité de l'utilisation des puces n'est pas intuitive, ce qui peut perturber les utilisateurs gratuits

Tarification de Workflowy

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $6.99/mois par utilisateur (facturé annuellement)

L'évaluation de Workflowy L'évaluation de Workflowy **L'évaluation de Workflowy

G2: 4.5/5 (20+ commentaires)

4.5/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

🧠 Fun Fact: Les personnes très performantes utilisent des techniques de gestion du temps comme la matrice d'Eisenhower pour établir des priorités de manière efficace. L'imbrication infinie et les mises à jour en temps réel de Workflowy vous aident à garder les tâches triées et exploitables.

10. Remember The Milk (Meilleur pour un simple partage des tâches et des rappels)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/10.-Remember-The-Milk-Best-for-simple-task-sharing-and-reminders.png Application minimaliste de liste À faire : Remember The Milk /$$img/

le site web de l'association est en cours de développement et sera mis à jour régulièrement Se souvenir du lait Remember The Milk est une application conviviale de tâches à faire, parfaite pour les entreprises qui souhaitent se décharger des tâches qui les préoccupent et gérer leurs tâches personnelles de manière efficace. Sa marque de fabrique est la simplicité associée à des rappels intelligents.

Déléguée pour se synchroniser de manière transparente sur tous vos appareils, la fonctionnalité de collaboration de l'application vous permet de partager des listes et de déléguer des tâches, ce qui la rend idéale pour les petites équipes.

Grâce à des rappels flexibles basés sur l'emplacement par e-mail, texte ou notifications d'application, elle vous permet de rester sur la bonne voie sans effort. Cette application est un compagnon fiable si vous donnez plus de valeur à la simplicité et à l'installation rapide qu'aux fonctionnalités complexes.

Souvenez-vous des meilleures fonctionnalités de Milk

Obtenez des rappels par e-mail, texte et notifications d'application pour rester sur la bonne voie

Synchroniser automatiquement les tâches sur tous les appareils pour des mises à jour transparentes

Ajoutez rapidement des tâches en utilisant le langage naturel pour une création de liste plus rapide

Souvenez-vous des limites du lait

Options d'intégration limitées par rapport à d'autres applications

Manque de gestion centralisée des comptes d'équipe ; achats individuels nécessaires

Se souvenir des prix de The Milk

Free: Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base Pro: 4,16 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.4/5 (50+ commentaires)

Acheminez vos tâches rapidement avec ClickUp-Votre moteur de productivité

Lorsque vous choisissez une application de liste à faire efficace, ne vous contentez pas des fonctionnalités : pensez à l'évolutivité, aux intégrations et à la façon dont elle s'adapte à l'évolution des besoins.

À fait-elle travailler à la fois pour les tâches personnelles et professionnelles ? Peut-elle évoluer avec vous au fur et à mesure que vos objectifs se développent ?

C'est là que ClickUp brille. Au-delà de sa puissante gestion des tâches, la plateforme offre une flexibilité inégalée avec des flux de travail personnalisés, des outils alimentés par l'IA et une intégration transparente avec des applications telles que Google Agenda et Slack.

Que vous gériez une simple liste à faire ou des projets de grande envergure, ClickUp transforme la productivité. Prêt à rationaliser vos tâches ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui !