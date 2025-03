Les 10 meilleures applications de planification esthétique pour atteindre vos objectifs

Créer des listes de choses à faire avec les planificateurs numériques apporte clarté et structure à votre journée, ce qui vous permet de vous concentrer plus facilement sur ce qui compte vraiment.

Et une application de planification quotidienne esthétique est comme une cerise sur le gâteau. Elle donne envie d'utiliser l'application et permet de rationaliser les choses.

Dans cet article, je vais vous présenter les dix applications de planification esthétique les plus populaires. je vous souhaite une bonne lecture

⏰ Résumé en 60 secondes

ClickUp: Meilleur pour la planification numérique alimentée par l'IA Sunsama: Meilleur pour la productivité personnelle Todoist: Meilleur pour la planification par le jeu Notion: Meilleur pour la création de flux de travail personnalisés Trello: Meilleur pour la visualisation des tâches quotidiennes Good Notes: Le meilleur pour la prise de notes numérique Ellie Planner: Le meilleur pour un forfait simple et intuitif Cute Calendrier Schedule Planner: Le meilleur pour une planification quotidienne avec code couleur Fantastical: Meilleur pour les intégrations iCloud Structured: Meilleur pour la création d'un emploi du temps quotidien

Que rechercher dans les applications de planification esthétique ?

Lorsque vous choisissez une application de planificateur quotidien il est important de rechercher des fonctions ainsi qu'une conception visuellement attrayante. Voici quelques éléments clés à prendre en compte :

🧩 Widgets interactifs

Les widgets facilitent la vérification des tâches, l'ajout d'évènements ou le suivi des habitudes depuis votre écran d'Accueil, tout en apportant une touche d'élégance à votre espace numérique. Les planificateurs esthétiques proposent souvent des widgets magnifiquement conçus avec des couleurs, des dispositions et des icônes personnalisables qui rendent le suivi de votre progression visuellement agréable. Ces widgets sont également utiles pour l'empilement des habitudes en gardant vos habitudes au premier plan.

📋 Gestion des tâches par glisser-déposer

Grâce à la fonction glisser-déposer, la réorganisation des tâches devient une expérience visuellement satisfaisante. Recherchez des outils de gestion des tâches qui vous permettent de déplacer les tâches de manière transparente entre les catégories, les échéanciers ou les niveaux de priorité tout en profitant d'animations fluides et de dispositions épurées.

📅 Rappels intelligents

Les rappels ne se contentent pas de vous permettre de rester sur la bonne voie : ils peuvent être intégrés de manière esthétique à votre agenda grâce à des designs élégants, des tonalités apaisantes et des notifications personnalisées. Les rappels intelligents vous aident à renforcer la cohérence de vos tâches et de vos routines tout en assistant l'accumulation d'habitudes. Un rappel au design élégant vous permet de rester productif sans vous sentir submergé, en créant un sentiment de calme et de concentration.

📝 Espace libre pour les idées

Un espace libre vous permet de réfléchir et de planifier vos idées de manière créative et visuellement attrayante. Avec des options pour des croquis colorés, des dispositions élégantes et une personnalisation illimitée, cette fonctionnalité transforme votre agenda en une magnifique toile pour vos pensées.

Les 10 meilleures applications de planification esthétique à utiliser

Voici un rapide aperçu des meilleures applications de planification esthétique :

Explorons maintenant ces applications en détail.

1. ClickUp (Meilleur pour le forfait numérique alimenté par l'IA)

restez au fait des évènements et de l'échéancier des projets avec la vue du calendrier ClickUp_

Les planificateurs esthétiques ne sont pas des applications à l'aspect fantaisiste, mais plutôt des outils qui ont la beauté de la simplicité et offrent la satisfaction de réaliser des choses. un design $$$a, comme j'aime à le dire.

C'est la raison pour laquelle j'aime ClickUp en tant que

[planificateur numérique](https://clickup.com/fr-FR/blog/51694/applications-d'agenda-numerique/)

. Il connecte tout en un seul endroit, des tâches aux objectifs en passant par les idées. De plus, il contient la bonne quantité d'éléments pour le rendre esthétique sans le rendre envahissant.

Affichage du Calendrier ClickUp

m'aide à visualiser mon emploi du temps et à ne pas perdre de vue les évènements et l'échéancier des projets, afin de ne manquer aucune échéance. Je peux également synchroniser des calendriers externes, glisser-déposer des tâches et filtrer mon calendrier par projet, assigné à une tâche ou priorité pour me concentrer sur ce qui est le plus important.

ClickUp a le modèle de planning quotidien qu'il vous faut pour commencer. Vous pouvez simplifier votre processus de planification avec des modèles préconstruits tels que le

Modèle de planning quotidien ClickUp

. Il vous aide à organiser toutes vos tâches dans différentes catégories telles que le travail et la vie personnelle, à hiérarchiser les tâches et à visualiser leur progression.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-279.png Modèle de planificateur de productivité quotidienne de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp meilleures fonctionnalités

Affichez une vue d'ensemble de votre progression, de vos échéances et de vos tâches grâce à un tableau de bord entièrement personnalisable Tableaux de bord ClickUp

Gérez vos tâches quotidiennes sans effort avec une structure claire, des sous-tâches et des priorités en utilisant les tableaux de bord ClickUp Tâches ClickUp

Suivez le temps que vous passez sur les tâches avec L'outil de suivi du temps de ClickUp pour gérer efficacement votre emploi du temps et améliorer votre productivité

Créez un Tableau de vision, ajoutez des notes autocollantes et assignez des tâches avec Tableaux blancs ClickUp

Restez sur la bonne voie et accomplissez vos tâches sans effort grâce à des rappels de tâches en temps voulu avec ClickUp Rappels

Définissez et suivez les objectifs du projet, en les suivant en étapes réalisables grâce à Objectifs ClickUp

Obtenez des mises à jour quotidiennes de vos tâches et des mises à jour de votre projet avec ClickUp Brain le cerveau de ClickUp, le puissant assistant IA de ClickUp

Les limites de ClickUp

Il présente une légère courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Je pense que ClickUp est génial. Pourquoi ? Tout simplement parce que je peux planifier la semaine de 4 personnes en quelques clics. Je peux forfaiter la semaine pour 4 personnes en quelques clics et tout le monde, y compris nos clients, a un aperçu. C'est efficace, logique et facile à comprendre. De plus, chacun peut concevoir ses propres affichages, tableaux de bord, etc. ce qui le rend super individuel.

Daniela, Gestion de projet chez Peritus Webdesign

2. Sunsama (Meilleur pour la productivité personnelle)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image8-11-1400x873.png Applications de planification esthétique : Sunsama pour la productivité personnelle /$$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts Sunsama Sunsama est une application utile pour gérer l'équilibre entre travail et vie privée. L'affichage quotidien donne une image effacée de votre emploi du temps, notamment des tâches, des réunions et des évènements, ce qui facilite grandement la planification. Une fonctionnalité que j'ai trouvée particulièrement utile consiste à ajouter les e-mails sur lesquels il faut se concentrer et à paramétrer du temps pour les traiter.

Vous pouvez également planifier des tâches sur votre Calendrier ou transformer des évènements du Calendrier en tâches, ce qui permet de tout organiser. Si vous utilisez des outils comme Asana, GitHub ou Jira, vous pouvez importer des tâches de manière transparente. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'option permettant de transformer les discussions Slack en tâches, ce qui permet de ne rien oublier d'important, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle.

Sunsama meilleures fonctionnalités

Glissez-déposez des tâches importantes à partir de différentes applications de gestion de projet comme Trello, Asana, Jira, etc

Obtenez des mises à jour automatiques sur les tâches importées, ce qui aide à maintenir une synchronisation

Créez des tâches à partir de vos e-mails, messages Slack et autres évènements du Calendrier

Utilisez un mode de mise au point qui vous aide à.. rester hyper-concentré sur les tâches les plus importantes

Les limites de Sunsama

Cette application offre des intégrations limitées et ne travaille pas avec iCal, Confluence ou Google Drive

Prix de Sunsama

20 $ par mois

Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)

4.7/5 (20+ commentaires) G2: Pas assez de commentaires

📖 Lire la suite: 10 alternatives gratuites à Sunsama

3. Todoist (Meilleur pour le forfait gamifié)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-11.png Applications de planification esthétique : Todoist pour la planification gamifiée /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Todoist Todoist est un planificateur sophistiqué et esthétique qui organise vos journées de manière ordonnée listes d'À faire . Il vous aide à filtrer les tâches en fonction des jours, des catégories et des priorités. Achevé, vous gagnez des points de Karma, ce qui ajoute un élément de motivation amusant et vous encourage à maintenir des séries de tâches cohérentes.

Vous pouvez créer des tâches récurrentes dans Todoist, ce qui facilite le suivi des habitudes ou la planification de tâches qui se répètent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. De plus, l'ajout de tâches est rapide et intuitif. Par exemple, si vous tapez "Soumettre le rapport avant vendredi à 14 heures", la tâche est automatiquement programmée à l'heure exacte.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Paramétrez des rappels intégrés pour vous assurer de ne pas manquer les échéances et de rester sur la bonne voie

Créez des notifications personnalisées pour les tâches importantes afin de les classer par ordre de priorité

Partagez des projets avec d'autres personnes pour collaborer de manière transparente et rester aligné

Attribuez des tâches et suivez la progression ensemble, ce qui est parfait pour les projets d'équipe ou le planning familial

Limites de Todoist

Nécessite une meilleure fonction hors ligne et plus d'intégrations avec des applications tierces

Prix de Todoist

Débutant

Pro: 5 $ par utilisateur et par mois

5 $ par utilisateur et par mois Business: 8$ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques de Todoist

G2: 4.4/5 (800 commentaires)

4.4/5 (800 commentaires) Capterra: 4.6/5 (2500+ avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist ?

Pour moi, Todoist est comme une bouée de sauvetage. Il a été facile à configurer et aide vraiment à mettre tout dans des listes Effacées à faire, même pour les grands projets avec mon équipe. De plus, il est très facile de modifier les échéances. Réviseur G2 4. Notion (Meilleur pour créer des flux de travail personnalisés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image4-12-1400x839.png Applications de planification esthétique : Notion pour la création de flux de travail personnalisés /$$img/

le site web de l'association est disponible en anglais seulement Notion Notion est un outil de planification visuellement attrayant qui combine les listes à faire, la prise de notes et la gestion de projet en une seule application. Contrairement aux planificateurs traditionnels, Notion offre la possibilité de créer des flux de travail personnalisés, d'organiser les informations dans des bases de données et d'afficher les tâches ou les projets dans plusieurs formes, telles que des listes, des tableaux ou des calendriers.

L'un des points forts de Notion est sa personnalisation. Vous pouvez concevoir des modèles et des dispositions qui répondent à vos besoins spécifiques. Si vous souhaitez un agenda hebdomadaire, vous pouvez le paramétrer, ou si vous avez besoin d'une base de données pour suivre vos tâches de travail, vous pouvez également la créer. Notion permet également de créer des espaces collaboratifs, ce qui facilite le partage des projets et des notes avec une équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Personnalisez les tâches, les projets et les notes pour les structurer de la manière qui vous convient le mieux

Utilisez des outils tels que les tableaux Kanban, les calendriers et les bases de données pour une organisation polyvalente

Collaborez en temps réel pour permettre aux membres de l'équipe de travailler ensemble en toute transparence

Partagez des documents et des projets pour rationaliser le travail d'équipe et la productivité

Limites de Notion

La courbe d'apprentissage initiale peut être raide en raison de ses vastes options de personnalisation

Prix de Notion

Free

Plus: 12 $ par place et par mois

12 $ par place et par mois Business: 18 $ par place et par mois

18 $ par place et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5000+ reviews)

4.7/5 (5000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (8000+ commentaires)

📖 Lire la suite: Comment utiliser l'IA pour les tâches de la vie quotidienne ?

5. Trello (le meilleur pour visualiser les tâches quotidiennes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image11-7-1400x922.png Applications de planification esthétique : Trello pour la visualisation des tâches quotidiennes /$$$img/

le site web de l'association est en cours de développement Trello L'interface "glisser-déposer" de Trello permet de déplacer facilement les tâches entre les différentes étapes de leur achevé. Elle est idéale pour le suivi des flux de travail, que vous gériez un projet d'équipe ou que vous planifiiez vos objectifs personnels.

Le meilleur atout de Trello est sa simplicité. Vous pouvez créer des tableaux esthétiques avec des thèmes personnalisables pour différents projets, ajouter des listes visuellement distinctes pour des étapes spécifiques (par exemple, "À faire", "En cours", "Terminé") et utiliser des cartes de couleur pour les tâches. Mon travail assiste également les libellés, les dates d'échéance et les pièces jointes, ce qui facilite la mise en contexte de votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez les tâches dans des flux de travail personnalisables à l'aide d'une interface intuitive

Favorisez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des options permettant d'attribuer des tâches, de commenter des cartes et de partager des fichiers

Intégrer des applications tierces telles que Slack, Google Drive, Google Agenda, etc. pour améliorer les fonctions

Limites de Trello

Le forfait Free Forever est assorti de restrictions en matière de power-ups (intégrations) et d'utilisation des tableaux, ce qui peut limiter les utilisateurs intensifs

Prix de Trello

Free

Standard: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Premium: 12,50 $ par utilisateur et par mois

12,50 $ par utilisateur et par mois Enterprise: $210 par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (13000+ commentaires)

4.4/5 (13000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (23000+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Trello ?

La simplicité visuelle et la flexibilité de Trello sont ce que je préfère. Il est facile d'organiser les tâches, de les déplacer d'une étape à l'autre et de collaborer avec mon équipe. Que je travaille sur du contenu de blog, des vidéos YouTube ou d'autres projets marketing, l'interface intuitive de Trello, basée sur le principe du glisser-déposer, permet une gestion fluide. Réviseur G2 📖 Read More: Modèles de blocages de temps gratuits 6. Good Notes (Le meilleur pour la prise de notes numérique)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image9-9.png Good Notes (Le meilleur pour les notes manuscrites) Aesthetic Planner Apps /$$img/

le site web de l'association est en cours de développement GoodNotes GoodNotes est une application de prise de notes numérique conçue pour ceux qui souhaitent organiser des notes manuscrites ou dactylographiées de manière intuitive et efficace. Elle imite l'expérience de l'écriture dans un carnet, mais ajoute de puissantes fonctionnalités numériques telles que la recherche, l'organisation et la personnalisation. GoodNotes est parfait pour capturer des idées, annoter des documents à des fins professionnelles et personnelles, ou même faire des croquis.

La fonctionnalité la plus remarquable de GoodNotes est l'expérience d'écriture manuscrite. Vous pouvez écrire à l'aide d'un stylet, et l'application restitue fidèlement la sensation d'écriture sur papier. Elle vous permet également d'organiser vos notes dans des dossiers et des carnets numériques (à la manière d'un outil de gestion de projet), afin que tout soit facile à retrouver.

Les meilleures fonctionnalités de GoodNotes

Profitez d'une expérience d'écriture réaliste, idéale pour ceux qui préfèrent écrire à la main

Importez et annotez facilement des PDF, idéal pour modifier des documents ou des supports d'étude

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils à l'aide d'iCloud, pour une accessibilité en tout lieu

Simplifiez la prise de notes numériques grâce à la fonctionModèles GoodNotes Limites de GoodNotes

À ne fait pas d'assistance à la collaboration en temps réel, ce qui peut limiter les cas d'utilisation en équipe

Prix de GoodNotes

Tarifs personnalisés

Évaluations et critiques de GoodNotes

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

Que disent les utilisateurs de Goodnotes ?

Goodnotes est à la fois facile à utiliser et flexible, et offre la meilleure expérience d'écriture manuscrite que j'ai trouvée pour l'Apple iPad et l'Apple Pencil. J'utilise l'application quotidiennement pour le travail et pour des raisons personnelles. G2 reviewer 7. Ellie Planner (Le meilleur pour un forfait simple et intuitif)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image7-10-1400x897.png Ellie Planner (Le meilleur pour un forfait simple et intuitif) Aesthetic Planner Apps /$$img/

le site web de l'association est en anglais et en français, mais il n'est pas disponible en français Ellie Planner Ellie Planner est une application de calendrier minimaliste mais mignonne pour organiser les tâches, les évènements et les routines dans un environnement propre et sans distraction. L'accent mis sur la simplicité fait d'Ellie une application idéale pour ceux qui préfèrent une approche directe de la planification sans fonctionnalités inutiles.

Ellie se concentre sur la création d'un équilibre en combinant les meilleures applications de planification quotidienne pour la gestion des tâches avec le suivi des habitudes. L'application vous permet de définir des priorités quotidiennes, de planifier des paramètres et de garder un œil sur vos objectifs à long terme.

Les meilleures fonctionnalités d'Ellie Planner

Catégoriser les tâches à l'aide de libellés pour une identification et un filtrage rapides

Décomposez les tâches complexes en sous-tâches gérables pour rationaliser votre flux de travail

Attribuez des durées estimées aux tâches et surveillez le temps réellement passé pour améliorer la gestion du temps

Ajoutez des images et d'autres fichiers aux tâches pour une gestion complète des informations

Les limites d'Ellie Planner

Il manque des fonctionnalités avancées, telles que le filtrage des tâches et les tableaux de bord personnalisés pour afficher la progression globale

Prix d'Ellie Planner

Free

Ellie Pro: 9,99 $ par mois

Ellie Planner évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Calendrier mignon Planificateur d'horaires (Meilleur pour la planification quotidienne avec code couleur)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image2-14.png Cute Calendrier Schedule Planner (Le meilleur pour un planning quotidien avec code couleur) /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Calendrier mignon pour l'emploi du temps Cute Calendrier Schedule Planner est une application mobile conviviale conçue pour vous aider à gérer efficacement votre temps tout en ajoutant une touche de charme à votre forfait quotidien. Elle intègre des fonctionnalités telles qu'une liste de tâches, des notes, un agenda, des rappels, un suivi des habitudes et des mises à jour météorologiques, ce qui vous permet de gérer tous vos besoins de planification au sein d'une seule et même plateforme.

Calendrier mignon meilleures fonctionnalités

Se synchronise avec votre système de Calendrier existant, y comprisGoogle Agendaen affichant vos évènements au jour, à la semaine, au mois et sous forme de liste

Rédigez des notes colorées et maintenez un journal d'humeur pour documenter vos expériences et réflexions quotidiennes

Personnalisez votre agenda avec une variété d'autocollants, de couleurs et de thèmes pour refléter votre style

Adoptez de nouvelles habitudes et surveillez votre progression quotidienne pour favoriser votre développement personnel

Limites du Calendrier mignon

Application mobile uniquement, pas de version web disponible

Prix du Calendrier mignon

Prix personnalisé

Calendrier mignon évaluations et critiques

Pas assez de commentaires

💡Pro Tip: Ajouter une section pour écrire des réflexions de 3 lignes par jour dans le journal en ligne. Incluez des instructions telles que "Qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui ?" ou "Qu'est-ce qui m'a mis au défi aujourd'hui ?" Cela vous aide à remarquer les aspects positifs de votre journée, même lorsqu'elle est chargée ou stressante.

9. Fantastical (Meilleur pour les intégrations iCloud)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Fantastical\_3\_-\_App.png-1400x875.png Planificateur esthétique fantastique /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Fantastique Fantastical est une excellente application de calendrier qui vous permet de gérer votre emploi du temps sans effort. L'un de mes favoris est la fonctionnalité de saisie en langage naturel, qui rend la création d'évènements et de rappels simple et rapide.

Fantastical vous permet de créer des modèles pour les évènements et les tâches récurrents et de joindre des pièces jointes de manière transparente à Google ou iCloud, en conservant toutes les informations essentielles pour vos tâches et vos évènements en un seul endroit. Les mises à jour météorologiques intégrées et les outils de collaboration, comme l'intégration de Zoom, sont également super utiles.

Les meilleures fonctionnalités de Fantastical

Planifiez rapidement des évènements et des rappels en tapant ou en prononçant des phrases simples

Combinez les tâches, les rappels et les évènements dans une interface conviviale

Intégration avec Zoom et Microsoft Teams pour gérer les réunions virtuelles en toute transparence

Ajustement automatique des évènements pour les utilisateurs travaillant sur des fuseaux horaires différents

Limites fantastiques

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles qu'avec un abonnement premium

Prix de Fantastical

essai gratuit de 14 jours

Individuel: 4,75 $ par mois, facturé annuellement

4,75 $ par mois, facturé annuellement Familles: $7.50 par mois, facturé annuellement

$7.50 par mois, facturé annuellement Teams: 4,75 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Capterra: 4.8/5 (20 commentaires)

4.8/5 (20 commentaires) G2: Pas assez de commentaires

Que disent les utilisateurs de Fantastical ?

Fantastical est très facile à utiliser. L'interface utilisateur est agréable et les affichages sont flexibles. L'ajout d'évènements est facile et il dispose d'une capacité de texte intelligent. Réviseur Capterra 10. Structuré (idéal pour créer un emploi du temps quotidien)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-15-1400x954.png Application de planification esthétique structurée /$$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information Structuré Structured est une application de planification de la journée magnifiquement conçue qui vous aide à organiser votre emploi du temps en le décomposant en un échéancier clair, heure par heure. Avec son interface visuellement attrayante et simple, Structured est parfaite pour ceux qui veulent forfaiter leur journée sans être submergés par trop de fonctionnalités.

Il vous permet d'ajouter vos pensées, de suivre vos habitudes et d'intégrer des réunions afin que vous ayez toutes les tâches personnelles et de travail en un seul endroit. Structured est idéal pour les étudiants, les professionnels ou tous ceux qui aiment que leur journée soit étroitement forfaitaire.

Meilleures fonctionnalités de Structured

Forfait pour toute la semaine en assignant des moments précis à chaque tâche

Paramétrez des tâches récurrentes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour les routines ou les habitudes que vous souhaitez maintenir

Mon travail est transparent sur tous les appareils, ce qui garantit que vos forfaits sont toujours à jour

Limites structurées

Il est conçu pour un usage personnel et ne dispose pas de fonctionnalités d'équipe ou de collaboration

Prix structurés

Tarification personnalisée

Evaluations et critiques de Structured

Pas assez de commentaires

💡Pro Tip: Consacrez une section de votre application de planification esthétique à la collecte de morceaux d'inspiration aléatoires, comme des citations, des talons de billets ou des instantanés. Traitez-la comme un tiroir à bric-à-brac numérique de créativité pour vous motiver.

Utilisez ClickUp comme votre agenda numérique

Les applications de planification mignonnes facilitent l'organisation des tâches et le suivi de la productivité grâce à leurs beaux designs, leurs couleurs vives et leurs dispositions inspirantes. Elles transforment l'acte de planification en une expérience agréable, ce qui vous aide à rester validé dans vos tâches et vos objectifs. En cours, beaucoup de ces planificateurs esthétiques manquent de capacités de collaboration en temps réel ou de suivi de la progression.

Si vous êtes à la recherche d'un agenda en ligne tout-en-un qui va au-delà de l'esthétique, essayez ClickUp. Grâce à ses puissantes fonctions IA, ClickUp rationalise la planification des tâches et des projets, le suivi de la progression et la collaboration en temps réel. Que vous planifiez votre journée, suiviez vos objectifs ou gériez des projets, ClickUp fournit des outils adaptés à vos besoins et permet de tout organiser, ce qui en fait la meilleure application de planification quotidienne.

Prêt à booster votre productivité ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !