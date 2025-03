5 modèles gratuits de Goodnotes pour la prise de notes numérique

Applications de planification numérique vous sauvent la vie. Elles vous permettent d'accéder à vos objectifs trimestriels, à vos listes de tâches, à vos objectifs de projet, à vos notes de réunion ou à tout autre élément de votre forfait, n'importe où et n'importe quand.

Ils vous permettent même de partager vos réflexions et votre progression à l'aide d'un simple lien cliquable. Il n'est plus nécessaire de transférer des données manuscrites vers un chat ou un document, ni de s'inquiéter de la lisibilité de votre écriture.

Goodnotes est l'un de ces agendas numériques. Dans ce billet, nous partageons cinq des meilleurs modèles de planificateur Goodnotes et leurs avantages pour vous aider à tirer le meilleur parti de cet outil.

Vers la fin, nous partagerons également cinq alternatives gratuites pour ceux qui ont des besoins de planification professionnelle. Plongeons dans l'aventure !

Avantages de l'utilisation des modèles Goodnotes

Avec plus de 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels , en 2022, les utilisateurs de Goodnotes ont créé un total de 1,9 milliard de carnets numériques. Goodnotes 6 est une application de papier numérique IA qui permet aux utilisateurs de prendre des notes numériques manuscrites, de rechercher du texte manuscrit et d'organiser toutes les notes dans une bibliothèque numérique.

Goodnotes pour le forfait numérique a été populaire parmi les utilisateurs d'Apple depuis que ses quatre premières versions étaient adaptées à iOS. Voici pourquoi.

1. Applications étendues

Les modèles de Goodnotes offrent des dispositions structurées à des fins diverses (telles que les emplois du temps quotidiens, la planification de projets, ou les notes de réunion ). Ces dispositions vous permettent d'organiser facilement vos informations, quelle que soit l'activité pour laquelle vous avez besoin d'aide - du forfait numérique aux tâches quotidiennes en passant par le suivi des habitudes.

2. Une conception qui permet de gagner du temps

Gagnez du temps en utilisant les dispositions préconçues des modèles Goodnotes au lieu de créer des dispositions à partir de zéro. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur des tâches importantes plutôt que de mettre en forme ou de réfléchir à la manière de créer des mises en page adaptées à vos besoins.

3. Options personnalisables

Les modèles Goodnotes sont dotés d'éléments personnalisables, ce qui vous permet de les adapter à vos préférences et à votre flux de travail. Ils vous permettent d'ajuster les couleurs, les polices et les caractères afin de créer des modèles qui répondent au mieux à vos besoins.

4. Mise en forme cohérente

L'utilisation des agendas numériques Goodnotes garantit la cohérence de la mise en forme de toutes vos notes et de tous vos documents. La cohérence vous permet de naviguer plus facilement dans vos carnets numériques et de trouver rapidement les informations pertinentes.

5. Aspect professionnel

Les modèles de planificateurs Goodnotes étant conçus de manière professionnelle, ils améliorent l'apparence de vos notes et de vos présentations. Qu'il s'agisse de réunions d'entreprise, de présentations ou de projets universitaires, vous ne manquerez pas d'impressionner votre public avec des notes d'aspect professionnel.

6. Prise de notes générative IA

Les fonctionnalités de prise de notes par IA d'écriture manuscrite de Goodnotes 6 peuvent identifier les fautes d'orthographe dans vos notes et utiliser l'IA pour les corriger. Pour les textes dactylographiés, l'intégration de Goodnotes avec Claude vous aide à raccourcir, développer, résumer et changer le ton de vos notes.

5 modèles gratuits de Goodnotes

L'équipe de développement de Goodnotes crée certains modèles pour Goodnotes, tandis que d'autres sont conçus par des créateurs tiers spécialisés dans la création de modèles pour les outils de planification numérique.

Ces modèles sont disponibles sur des places de marché en ligne, des sites web personnels et des communautés de planification numérique.

Si vous recherchez des modèles Goodnotes pour l'IA et la prise de notes numériques, consultez notre collection triée sur le volet des cinq meilleurs modèles Goodnotes pour en tirer le meilleur parti application de prise de notes.

1. Modèle de planificateur tout-en-un esthétique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/All-in-One-Aesthetic-Goodnotes-Template.png Modèle de notes esthétiques tout-en-un /$$$img/

via Etsy Ce modèle de notes esthétiques tout-en-un convient au suivi des objectifs personnels tout au long de l'année. C'est l'un des meilleurs planificateurs numériques proposés par For Little Lion sur Etsy et il coûte 20,57 $.

Le kit propose les pages de planification suivantes :

366 pages de planification quotidienne

366 pages de réflexion quotidienne

Pages de calendrier mensuel, d'aperçu et de révision

Pages de calendrier annuel, d'aperçu, de demi-année en un coup d'œil, d'objectifs et de dates critiques

Neuf pages d'objectifs

Neuf pages de forfaits de projets

Pages consacrées à la nutrition, comprenant un planificateur de repas, une liste de courses, un livre de recettes, un inventaire de la cuisine et un journal alimentaire

Pages sur le bien-être, y compris les pages sur l'humeur, les habitudes, l'hydratation, le sommeil, les vitamines et les suppléments

Pages consacrées à la forme physique, y compris les pages consacrées au plan de remise en forme, au plan d'exercices, au plan d'alimentation, au suivi des étapes, au journal d'entraînement, au suivi de la progression et au parcours de remise en forme

Pages sur les finances, y compris les pages sur les finances mensuelles, les finances annuelles, le suivi des factures, le suivi de l'épargne et le suivi du remboursement des dettes

Vous obtenez également des feuilles de planification supplémentaires, telles que Tableau de vision, Brain Dump et Comptes, ce qui signifie que ce modèle comporte une feuille de planification pour chaque aspect de la vie.

Le modèle offre trois couleurs, diverses couvertures et plus de 10 000 autocollants numériques pour vous aider à personnaliser la disposition visuelle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/All-in-One-Aesthetic-Goodnotes-Template-Stickers.png Autocollants numériques dans le modèle Tout-en-un esthétique Goodnotes /$$img/

via Etsy Compte tenu des détails, ce modèle esthétique Goodnotes pourrait dérouter les utilisateurs qui découvrent les planificateurs numériques et les outils de productivité.

Bien que ce modèle de planification numérique Goodnotes soit idéal pour les soins personnels et la planification personnelle quotidienne, il manque un forfait hebdomadaire, ce qui le rend moins adapté à la planification liée à l'entreprise.

2. Modèle de notes Cornell

Cornell Notes Template est un modèle gratuit conçu par Goodnotes. Téléchargez Goodnotes sur votre appareil et commencez un carnet de notes avec le modèle Cornell Notes pour y accéder.

Si vous utilisez déjà Goodnotes et que vous avez utilisé vos trois carnets gratuits, vous devez souscrire à leur forfait payant pour utiliser ce modèle.

Le modèle est basé sur le système de prise de notes Cornell, l'un des plus populaires les plus populaires pour la prise de notes . Cette stratégie consiste à diviser le matériel d'étude en sections pour les points principaux, les indices de révision et les résumés. Cette approche structurée améliore la compréhension, la rétention et l'engagement dans le matériel.

Voici comment Goodnotes recommande d'utiliser le modèle :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Cornell-Notes-1400x745.png Modèle de notes Cornell /$$$img/

via Notes de qualité Nous recommandons ce modèle de planification numérique aux étudiants et aux chercheurs.

3. Planificateur numérique ultime

Le Digital Ultimate Planner est l'un des meilleurs modèles de suivi des objectifs et des habitudes. Il intègre les entrées des calendriers Google et Apple avec une planification numérique sur les appareils Apple.

Utilisez ce modèle de planification numérique gratuit de $$$a comme un planificateur quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel. Vous pouvez suivre vos habitudes, votre forme physique et vos soins personnels avec modèles de productivité .

Il offre :

La synchronisation avec les calendriers de Google et d'Apple (mais il n'y a pas de Fonctionnalités du calendrier IA )

plus de 30 dispositions de productivité, y compris la boîte de réception des idées, les tâches personnelles, la matrice des priorités et les listes de tâches

La possibilité de gérer jusqu'à 10 projets avec des vues échéancier, un tableau Kanban et des dispositions de budget de projet

La possibilité d'ajouter jusqu'à 10 sections personnalisées au planificateur avec vos noms et dispositions

Vous bénéficiez également de plus de 50 dispositions pour la prise de notes :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Digital-Ultimate-Planner.png Planificateur numérique ultime /$$$img/

via Onplanners Le seul inconvénient est que, comme le premier modèle de cette liste, le Digital Ultimate Planner peut être difficile à comprendre pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la planification numérique.

4. Modèle de papier graphique

Voici un autre modèle proposé par Goodnotes. Il présente plus de 40 types de papiers graphiques différents en trois couleurs. Le modèle de papier millimétré est gratuit si vous avez un carnet de notes gratuit dans votre compte Goodnotes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Graph-Paper-Template.png Modèle de papier millimétré /$$$img/

via Notes de qualité Goodnotes recommande ce modèle pour écrire proprement sur l'iPad, ce qui le rend idéal pour les étudiants.

L'idée est de commencer à écrire sur du papier millimétré, ce qui vous aidera à écrire en ligne droite et à garder vos notes bien rangées. Une fois que vous avez terminé, basculez le modèle sur du papier vierge pour donner l'impression que vous maîtrisez l'écriture numérique sur des pages vierges.

5. Modèle de papier ligné

Il s'agit d'un modèle à lignes simples proposé par Goodnotes. Envisagez d'utiliser le modèle de papier ligné si vous préférez concevoir vos tableaux, listes et dispositions lors de la planification.

Voici à quoi il ressemble :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Lined-Paper-Template.png Modèle de papier ligné /$$img/

via Notes de qualité Vous pouvez choisir parmi plus de 50 modèles de papier ligné, notamment :

Une colonne

Deux colonnes

Trois colonnes

Mélange d'une seule colonne

Il s'agit de l'une des méthodes les plus simples planificateurs quotidiens est recommandé pour la prise de notes de base et les listes de choses à faire au quotidien. Mais ce n'est peut-être pas un excellent choix si vous préférez les dispositions de planification préétablies et que vous ne voulez pas passer du temps à créer des tableaux ou des libellés.

Limites de l'utilisation des modèles Goodnotes

Malgré les commentaires élogieux de Goodnotes, l'utilisation de ses modèles présente quatre grandes limites. Ces limites sont les suivantes :

Aucun lien entre les notes : Vous ne pouvez pas lier les notes entre les pages, ce qui signifie que les plannings compliqués deviendront rapidement désorganisés et difficiles à utiliser

: Vous ne pouvez pas lier les notes entre les pages, ce qui signifie que les plannings compliqués deviendront rapidement désorganisés et difficiles à utiliser Une assistance médiocre pour les images : L'ajout de photos est difficile et fatigant si vous ajoutez plusieurs images. Les modèles de Goodnotes ont également tendance à devenir lents si vous ajoutez trop d'images

: L'ajout de photos est difficile et fatigant si vous ajoutez plusieurs images. Les modèles de Goodnotes ont également tendance à devenir lents si vous ajoutez trop d'images Fonctionnalité de copier-coller maladroite : Par exemple, si vous avez créé une section dans l'agenda quotidien et que vous voulez la copier-coller pour le jour suivant, la mise en forme sera perturbée et il faudra la refaire

: Par exemple, si vous avez créé une section dans l'agenda quotidien et que vous voulez la copier-coller pour le jour suivant, la mise en forme sera perturbée et il faudra la refaire Coût: La plupart des modèles de Goodnotes sont payants, ce qui signifie que votre planification numérique peut rapidement devenir une entreprise coûteuse

Ne vous inquiétez pas. Nous avons l'alternative parfaite aux modèles Goodnotes : les modèles ClickUp pour la planification numérique.

5 modèles alternatifs à Goodnotes

Avec des fonctionnalités de collaboration telles que l'attribution de tâches, les commentaires et la modification en cours pour un usage professionnel, permettant à votre équipe de planifier, de suivre et de mesurer la progression de manière collaborative, ClickUp offre bien plus que Goodnotes.

Les modèles ClickUp sont idéaux pour la planification et la prise de notes car ils sont gratuits, personnalisables, s'intègrent à des applications tierces et sont également parfaits pour une utilisation personnelle. Choisissez parmi plus de 1000 modèles personnalisables gratuits organisés en 13 catégories soignées.

Ci-dessous, nous avons passé en revue les cinq meilleurs modèles ClickUp pour la prise de notes et la planification numérique.

1. Modèle de note de projet ClickUp

Le Modèle de note de projet ClickUp est entièrement personnalisable et convient parfaitement aux planificateurs ou gestionnaires de projet débutants. Il vous aide à rester organisé à chaque étape d'un projet.

Voici à quoi ressemble le modèle :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Stockez, organisez et accédez rapidement et facilement à toutes les informations relatives à un projet grâce au modèle de note de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344 Télécharger ce modèle /$$cta/

Parmi les fonctionnalités clés, citons :

Statuts personnalisés qui vous permettent de mettre à jour la progression des différents jalons

qui vous permettent de mettre à jour la progression des différents jalons **Les champs personnalisés, qui vous permettent de paramétrer différents attributs du projet (comme les ressources et la durée de la tâche)

**Les vues personnalisées, qui vous permettent d'afficher votre progression sous forme de liste, de tableau ou d'échéancier

Lier des fichiers ou laisser des commentaires, ce qui vous permet de collaborer avec les membres de l'équipe et d'utiliser le modèle pour les références croisées

Dans le modèle, vous pouvez entrer des détails tels que l'objet, les objectifs, l'échéancier, les jalons clés et d'autres informations pertinentes.

L'assistant de rédaction IA intégré de ClickUp.. ClickUp Brain est très utile pour laisser des commentaires ou rédiger des notes, ce qui en fait un excellent outil d'aide à la décision Outil d'IA pour la prise de notes .

Lorsque vous créez des sous-tâches dans le modèle pour achever le projet ou élaborer votre forfait, utilisez ClickUp Brain pour accélérer le processus.

Si votre tâche consistait à forfaiter des procédures opératoires normalisées à l'échelle de l'entreprise, il se peut que les détails nécessaires à la détermination des sous-tâches suivantes manquent. Au cours des prochains jours, au fur et à mesure que vos discussions évolueront avec l'ajout de publics, de formes de diffusion et d'échéanciers, ClickUp Brain ingérera les nouvelles informations.

Il recommandera des sous-tâches personnalisées en fonction du contexte mis à jour et de détails tels que les personnes impliquées et leurs responsabilités, les types de documents à créer, etc.

2. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Le Modèle de notes quotidiennes ClickUp est un modèle facile à utiliser pour les débutants. Il permet de prendre des notes rapides et de définir des éléments d'action en temps réel, de suivre visuellement la progression de vos objectifs et de s'assurer que rien n'est laissé au hasard.

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont similaires à celles du modèle de notes de projet ClickUp. Mais la disposition est légèrement différente :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Notes-Template.jpg Saisissez les notes et les éléments d'action en temps réel avec le modèle de notes quotidiennes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039636 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle est également accompagné d'un guide de démarrage qui explique comment l'utiliser au mieux.

C'est le meilleur modèle de planification de la vie car il vous permet de hiérarchiser les projets en fonction de leur importance et de leur urgence et de visualiser votre charge de travail et votre emploi du temps à l'aide de Vue Gantt de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-288-1400x935.png Suivez les projets en cours d'un coup d'œil grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp, faciles à comprendre /$$img/

Suivez les projets en cours en un coup d'œil grâce aux diagrammes de Gantt faciles à comprendre de ClickUp

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent modèle gratuit pour les besoins quotidiens de planification personnelle et professionnelle, en particulier si vous essayez de rompre avec de vieilles habitudes, de mettre en place de nouvelles routines ou d'établir une routine de travail à domicile organisée.

3. Modèle de note de réunion ClickUp

Qu'il s'agisse de mener une discussion d'équipe, de participer à une présentation à un client ou d'essayer de rester au fait de ses tâches, la Modèle de note de réunion ClickUp vous offre la facilité et la clarté dont vous avez besoin pour rester concentré et productif.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Notes-Style-Template.png Gardez votre discussion sur le suivi avec le modèle de note de réunion de ClickUp's https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1516248 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous obtenez une forme nette, bien structurée et complète qui rationalise le processus de gestion des réunions.

Le modèle comprend les sections abonnées suivantes :

Éléments de l'agenda

Points de discussion

Éléments d'action

Tâches de suivi

Vous voulez être organisé et cohérent dans la saisie de vos notes de réunion et de ce qui a été discuté.

Le modèle de note de réunion est un excellent moyen de capturer et de stocker des informations, y compris les idées clés, les décisions et les actions à entreprendre, le tout dans la même forme. Il vous permet de vous référer à des notes antérieures et de passer en revue les informations des réunions précédentes lorsque cela est nécessaire.

Ce modèle de bloc-notes permet de prendre des notes de base et de compléter d'autres documents de réunion, tels que le document intitulé Modèle de compte rendu de réunion ClickUp .

4. Modèle de notes de cours ClickUp

Le modèle Modèle de notes de cours ClickUp est conçu pour les étudiants. Voici à quoi il ressemble :

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Class-Notes-Template.png Le modèle de notes de cours de ClickUp vous permet de prendre des notes de cours et de les organiser https://app.clickup.com/signup?template=t-38266262 Télécharger ce modèle /$$cta/

Les étudiants sont souvent stressés de devoir jongler entre plusieurs matières, devoirs et matériel d'étude. Ce modèle élimine le stress en vous permettant d'organiser les notes de cours, les devoirs et les liens utiles en un seul emplacement pratique.

Si vous utilisez ce modèle, vous n'aurez plus besoin de chercher dans des piles d'imprimés ou de lutter pour trouver le bon cahier.

5. ClickUp Modèle de note Cornell

Le Modèle de note Cornell ClickUp est basé sur le système de prise de notes Cornell. Il comporte quatre sections principales :

Indices

Les notes

Résumé

Révision

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUps-Cornell-Note-Template.jpg Combinez la prise de notes, la révision et le résumé en un seul système avec ClickUp Cornell Note Template https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056968 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle alternatif permet aux étudiants et aux universitaires de réviser et de traiter de grandes quantités d'informations provenant de conférences et d'enregistrements.

Voici comment les étudiants bénéficient de ce planificateur numérique ClickUp gratuit :

Organiser les notes en différentes catégories, telles que les idées clés, les questions, les résumés, les doutes, etc

Trier et gérer les notes dans une forme logique pour réviser et se rappeler les informations pour les tests et les examens

Résumer les sections pour identifier les sections critiques et les faits importants pendant les révisions

Améliorez votre prise de notes numérique avec ClickUp

La planification numérique à l'aide des modèles Goodnotes permet de gagner du temps et de créer des notes de qualité professionnelle. Cependant, Goodnotes présente plusieurs limites, telles que l'impossibilité de relier les notes entre elles et les barrières de coût, qui poussent les gens à chercher d'autres solutions.

C'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp est l'ultime application de prise de notes . Elle propose des modèles personnalisables gratuits et des fonctionnalités collaboratives pour vous aider à ne pas perdre de vue vos tâches. ClickUp Documents peut être utilisé pour tous vos besoins en matière de prise de notes. Et si vous cherchez à optimiser votre prise de notes avec l'IA, utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp, ClickUp Brain pour résumer des notes, créer des plans, des agendas et bien plus encore !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars.png ClickUp 3.0 Docs Espace collaboratif avec barres latérales https://clickup.com/features/docs Essayez ClickUp Docs /$$$cta/ Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et faites passer la planification numérique au niveau supérieur !