10 meilleurs générateurs de résumés alimentés par l'IA

Vous êtes-vous déjà retrouvé à minuit devant un rapport de 30 pages, à vous demander pourquoi chaque ligne semble concourir pour le titre de "Phrase la plus verbeuse de l'année" ?

Croyez-moi, je suis passé par là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer les générateurs de résumés alimentés par l'IA.

Mon équipe chez ClickUp et moi-même avons passé des semaines à tester ces générateurs de résumés IA, en leur soumettant tout, des rapports aux articles de blog en passant par les dissertations universitaires.

Voici donc mon tour d'horizon honnête et sans fioritures des 10 meilleurs générateurs de résumés IA qui valent la peine que vous y consacriez du temps.

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici ma liste des 10 meilleurs générateurs de résumés IA disponibles aujourd'hui.

ClickUp (le meilleur pour résumer et gérer des documents à l'aide de l'IA) Notta (Meilleur transcripteur de réunion et résumeur de texte en ligne) Hypotenuse IA (Meilleur générateur de résumés riches en mots clés pour le marketing) Semrush IA Summarizer (Meilleur outil de résumé IA gratuit pour le référencement) QuillBot (Meilleur outil de paraphrase et de rédaction alimenté par l'IA pour les professionnels) Anyword (Meilleur générateur de textes marketing alimenté par l'IA) IA Summarizer (Meilleur outil pour résumer un texte de manière concise) Jasper IA (Meilleur générateur de résumés pour les entreprises) Any Summary (Meilleur générateur de résumé IA rapide pour n'importe quel document) Wordtune (Meilleurs résumés IA générés pour les vidéos YouTube)

Que rechercher dans un résumeur de texte IA ?

L'outil de résumé idéal doit s'aligner sur votre flux de travail, gérer des contenus complexes et fournir des résumés précis et perspicaces.

Voici les facteurs clés à prendre en compte :

Exactitude et pertinence : Assurez-vous que le générateur de résumé IA extrait les points clés sans perdre le contexte ou omettre des détails critiques

: Assurez-vous que le générateur de résumé IA extrait les points clés sans perdre le contexte ou omettre des détails critiques Personnalisation : Recherchez des options d'outil de résumé permettant d'ajuster la longueur du résumé, le ton ou l'orientation en fonction de votre public ou de votre objectif

: Recherchez des options d'outil de résumé permettant d'ajuster la longueur du résumé, le ton ou l'orientation en fonction de votre public ou de votre objectif Facilité d'utilisation : Priorité à une interface conviviale et à une intégration transparente avec des outils tels que Word ou Slack

: Priorité à une interface conviviale et à une intégration transparente avec des outils tels que Word ou Slack Polyvalence du contenu : Choisissez un générateur de résumé qui met en forme divers formats pour résumer des articles, y compris des PDF, des e-mails et des transcriptions

: Choisissez un générateur de résumé qui met en forme divers formats pour résumer des articles, y compris des PDF, des e-mails et des transcriptions Vitesse et évolutivité : Assurez-vous que l'outil de génération de résumé peut traiter rapidement de grands volumes de contenu, en particulier dans les environnements en évolution rapide

: Assurez-vous que l'outil de génération de résumé peut traiter rapidement de grands volumes de contenu, en particulier dans les environnements en évolution rapide Sécurité des données : Optez pour un outil de résumer IA avec des politiques de confidentialité et de cryptage solides pour protéger les informations sensibles

: Optez pour un outil de résumer IA avec des politiques de confidentialité et de cryptage solides pour protéger les informations sensibles Coût et retour sur investissement : Évaluez si le temps gagné justifie le coût, en particulier pour tout outil de résumé de niveau entreprise

💡 Conseil de pro: Avant de valider un résumeur IA, testez ses performances avec divers types de contenu correspondant à vos besoins. De nombreux outils proposent des essais gratuits. Profitez-en pour évaluer directement la précision, la vitesse et la personnalisation.

Les 10 meilleurs générateurs de résumés IA d'aujourd'hui

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un résumeur de texte IA, explorons les 10 meilleures options qui répondent à ces critères :

1. ClickUp (le meilleur pour résumer et gérer des documents à l'aide de l'IA)

Pour ceux qui savent

ClickUp

en tant qu'outil de gestion de projet et de productivité, je suis ici pour vous dire que ClickUp fonctionne fabuleusement bien en tant qu'outil de résumé IA.

Voici comment vous pouvez utiliser l'assistant IA de ClickUp ClickUp Brain pour générer des résumés parfaits.

ClickUp Brain

ClickUp Brain est un Outil d'écriture alimenté par l'IA et assistant IA conçu pour aider les équipes et les individus à traiter les informations, à prendre des décisions et à gérer les flux de travail plus efficacement.

Basé sur le traitement du langage naturel, il peut facilement analyser le contenu, générer des résumés, extraire des idées clés et même suggérer des étapes exploitables en fonction de vos tâches et de vos documents.

Par exemple, j'ai introduit un rapport de statut de 15 pages dans l'AI Writer for Work de ClickUp, en m'attendant à des résultats vagues. Au lieu de cela, j'ai obtenu un résumé clair et exploitable, avec des suggestions pour les prochaines étapes. Je n'ai pas seulement gagné du temps, j'ai bénéficié d'une clarté absolue.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-502.png ClickUp Brain : Meilleur générateur de résumés /$$$img/

Saisissez instantanément la situation dans son ensemble grâce aux résumés sur mesure de ClickUp Brain.

💡 Pro Tip: Si vous êtes curieux d'utiliser ces fonctionnalités IA, consultez cette aide utile guide sur la génération de résumés et de mises à jour .

ClickUp Docs

Auparavant, j'ai travaillé avec une équipe qui était bien connue pour se livrer à d'interminables sessions de brainstorming qui aboutissaient à des notes fantastiques mais éparses. Documents ClickUp a permis de résoudre ce problème.

Il s'agit d'un outil de collaboration documentaire au sein de ClickUp, conçu pour permettre aux équipes de rédiger, modifier et partager du contenu en temps réel. La rédaction de propositions, la gestion des wikis d'équipe et l'organisation des comptes rendus de réunion sont devenues infiniment plus faciles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-13.gif ClickUp Docs : Meilleur générateur de résumé /$$img/

Créez des listes de choses à faire résumées et exploitables à partir de documents de projet dans ClickUp Docs

Ce qui est unique ici, ce n'est pas seulement que vous pouvez écrire en collaboration (beaucoup d'outils le font !), c'est que l'IA travaille activement dans vos documents. J'ai jeté 12 pages de notes de brainstorming d'équipe et j'ai obtenu un aperçu ciblé et exploitable.

Sans surprise, je ne suis pas le seul à avoir vécu cette expérience. Michael Holt, PDG de EdgeTech déclare :

_Notre appréciation la plus récente de l'impact collaboratif de ClickUp s'est faite dans le cadre d'un travail sur un forfait de contenu pour le lancement d'un produit. Nous avons pu créer et maintenir un référentiel de contenu à l'aide de l'outil $$$a qui comprenait une structure hiérarchique, une modification en cours et de puissantes fonctionnalités d'intégration

Michael Holt, PDG de EdgeTech

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-503.png Documents ClickUp /$$img/

Partagez et modifiez des documents avec des membres sélectionnés de votre équipe grâce à ClickUp Docs

Les paramètres de ClickUp ne se limitent pas à l'aspect les principales fonctionnalités de ClickUp Brain ce n'est pas tant la capacité de ClickUp Docs à partager et à modifier qui est importante, mais la façon dont il relie tout ensemble de manière transparente. Les documents étant directement liés aux tâches, rien n'échappe à la règle.

👀 Quick Hack: ClickUp peut servir de hub multimédia ! Il vous permet de joindre des pièces jointes comme des enregistrements, des images et même des présentations entières à des tâches. ClickUp n'est pas seulement un outil de résumer - c'est un écosystème achevé qui rend chaque élément d'information actionnable.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumez de longs rapports et réunions en informations concises et exploitables grâce à ClickUp Brain

Adaptez les invitations et les modèles en fonction des rôles pour générer des résumés pertinents pour des secteurs tels que le marketing, les ventes et la gestion de projet

Obtenez des informations exploitables sous forme de puces à partir des résumés, en suggérant les étapes suivantes pour assurer la clarté et la direction

Intégrez les longs essais sous forme de résumés directement dans les tâches, ce qui améliore le flux de travail et garantit que les éléments d'action critiques ne sont pas manqués

Limites de ClickUp

Nécessite un forfait payant pour débloquer certaines fonctionnalités de l'IA

Les utilisateurs qui découvrent l'écosystème ClickUp risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités proposées

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Notta (Meilleur transcripteur de réunion et résumeur de texte en ligne)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-504-1400x875.png Notta : Meilleur générateur de résumé /$$$img/

via Notta Notta est un outil de résumé IA qui fait plus que résumer, c'est un assistant de transcription et de productivité à part entière.

La fonction de transcription de réunion en direct de ce générateur de résumé, liée à son bot IA, vous permet de générer des transcriptions en temps réel simplement en collant un lien d'invitation à une réunion.

La fonctionnalité IA Notes (anciennement IA Summarizer) se distingue par la création de résumés concis directement à partir de transcriptions. Notta assiste également plus de 100+ langues de transcription et la traduction dans plusieurs langues, ce que j'ai trouvé inestimable lorsque.. collaborer sur des documents avec des collègues internationaux.

Notta meilleures fonctionnalités

Permet la transcription en direct des réunions sur des plateformes telles que Zoom et Google Meet, garantissant un accès immédiat aux points clés

Exporter des fichiers dans plusieurs formes telles que DOCX, PDF, SRT et MP3

Affichage côte à côte du texte original et du texte traduit, pour une collaboration efficace entre les langues

Extraire les points saillants de transcriptions denses, pour gagner du temps sur la documentation post-réunion

Limites de Notta

Les performances de l'outil de résumage dépendent fortement de la clarté de l'audio, ce qui pose des problèmes dans les environnements bruyants ou avec des locuteurs ayant un fort accent

Les améliorations apportées après la transcription nécessitent l'exportation vers des traitements de texte externes, ce qui interrompt le flux de travail

Prix de Notta

Free

Pro: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Business: $27.99/utilisateur par mois

$27.99/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: Pas d'évaluation disponible

3. Hypotenuse IA (Meilleur générateur de résumés riches en mots-clés pour le marketing)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-505.png Hypotenuse : Meilleur générateur de résumé /$$$img/

via Hypoténuse IA Hypotenuse IA peut résumer des contenus denses tels que des livres blancs et des articles de blog de long format tout en intégrant des mots-clés. Sa capacité à personnaliser les résumés en fonction du ton et du style est impressionnante.

Par instance, Hypotenuse fait le travail si vous avez besoin d'un résumé formel résumé du projet pour un rapport destiné au client ou une version conversationnelle pour un brainstorming interne. Cela le rend particulièrement utile pour les spécialistes du marketing ou les stratèges de contenu qui souhaitent utiliser l'IA pour la documentation .

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de l'hypoténuse

Obtenir des résultats adaptés sur la base de contextes professionnels, conversationnels ou créatifs

Générer des résumés bien structurés qui rassemblent des thèmes clés plutôt que de se contenter d'extraire des phrases

Exceller dans le commerce électronique et le marketing avec des descriptions de produits ou des résumés prêts pour la campagne qui comportent des mots-clés intégrés

Limites de l'IA en matière d'hypoténuse

Difficultés avec les documents académiques ou très techniques, souvent incapables de saisir les détails complexes sans aide manuelle

Limitée à l'anglais, ce qui peut aliéner les utilisateurs travaillant dans des environnements multilingues

Prix de l'IA d'Hypotenuse

Individuel: 29 $/50 000 mots par mois

Teams: 59 $/120 000 mots par mois

59 $/120 000 mots par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: Pas d'évaluation disponible

4. Semrush IA Summarizer (Meilleur outil gratuit de résumer l'IA pour le référencement)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-506.png Semrush IA /$$$img/

via Semrush IA Ce résumeur IA s'impose naturellement si vous faites déjà partie de l'écosystème Semrush. Utilisez-le pour condenser les rapports de référencement et les analyses de mots clés en aperçus de présentation digestes.

L'un des points forts de cet outil de résumer est son intégration avec la vaste base de données de Semrush. Par exemple, lors du résumé d'un audit de site, l'IA a automatiquement contextualisé les résultats, en les liant à des tendances SEO plus larges. Cette profondeur d'analyse est difficile à trouver dans les résumeurs autonomes.

💡Pro Tip : Associez ce résumeur à l'outil Keyword Magic pour découvrir des mots-clés connexes et améliorer la pertinence de vos résumés.

Les meilleures fonctionnalités du résumeur de texte IA Semrush

Alignez les résumés de contenu avec l'optimisation des mots clés, garantissant une meilleure visibilité dans les classements de recherche

Obtenez des étapes suivantes exploitables, telles que le ciblage des mots-clés sous-performants, directement dans les résumés

Créer un flux de travail unifié pour les professionnels du SEO en intégrant le résumeur de texte IA avec d'autres outils Semrush

Les limites du résumeur de texte IA de Semrush

Très efficace pour le SEO et le marketing, mais inadapté aux projets créatifs, académiques ou techniques

Fonctionne mieux en tant qu'élément de la suite Semrush, ce qui le rend peu pratique pour les utilisateurs qui recherchent des solutions de résumés autonomes

Prix du résumeur de texte Semrush IA

Free

Évaluation et critiques du résumeur de texte Semrush IA

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

5. QuillBot (Meilleur outil de paraphrase et de rédaction alimenté par l'IA pour les professionnels)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-507.png Quillbot : Meilleur générateur de résumé /$$$img/

via QuillBot QuillBot est idéal pour les résumés rapides et concis et les tâches de paraphrase. L'outil propose deux modes de résumés, phrases clés et mode paragraphe, qui permettent une certaine dépendance en fonction du niveau de détail requis.

Ce qui paramètre QuillBot, c'est son prix abordable et ses capacités multitâches. En plus de résumer, il fonctionne comme un correcteur grammatical, générateur de paragraphes et assistant d'écriture, ce qui le rend idéal pour les étudiants, les écrivains et les professionnels qui jonglent avec diverses tâches.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Utilisez l'option "Highlight Sentences" pour identifier rapidement les parties les plus importantes de longs documents

Résumez le texte directement à partir de pages Web pour accélérer votre flux de travail de recherche

Accédez à la paraphrase et à la détection du plagiat pour rendre votre processus d'écriture plus efficace

Limites de QuillBot

Les utilisateurs gratuits sont confrontés à des restrictions sur la longueur des textes, ce qui entrave son utilité pour le traitement de documents plus longs

Comparé aux outils avancés, le résultat manque de nuance et d'élégance pour des applications professionnelles ou créatives

Prix de QuillBot

Free

Premium: 9,95 $/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

6. Anyword (Meilleur générateur de textes marketing alimenté par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Anyword-Dashboard-Image.png Anyword /$$img/

via Tout mot J'ai testé Anyword avec une campagne de lancement de produit où j'avais besoin de résumés adaptés à différentes démographies et plateformes. Anyword a généré un résumé de poste professionnel pour LinkedIn, une version percutante adaptée à Twitter et une variante au ton décontracté pour Instagram.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes d'Anyword est sa capacité à personnaliser les résumés. Cela rend l'outil particulièrement utile pour les entreprises qui cherchent à maintenir la voix de la marque sur plusieurs canaux de communication tout en s'adaptant aux nuances des différents publics.

💡 Conseil professionnel : Explorez la fonctionnalité "Idée de contenu" parallèlement aux résumés pour générer des angles de contenu frais pour les blogs ou les médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword

Créez des résumés basés sur des personas, adaptés aux cadres, aux jeunes professionnels ou à des publics de niche avec précision

Exploitez les indicateurs prédictifs tels que les taux de clics et les scores d'engagement pour prendre des décisions marketing fondées sur des données

Optimisez votre contenu pour diverses plateformes avec des résumés parfaits pour les tweets, les titres d'annonces ou les formes plus longues

Limites d'Anyword

Nécessite une courbe d'apprentissage pour interpréter efficacement les indicateurs prédictifs, ce qui peut submerger les utilisateurs débutants

La structure de prix premium le positionne comme un investissement pour les marketeurs professionnels plutôt que pour une utilisation individuelle ou à petite échelle

Prix d'Anyword

Débutant: 39 $ pour les spécialistes du marketing en solo et les freelances

39 $ pour les spécialistes du marketing en solo et les freelances Data-driven : 79 $ pour les petites équipes de marketing

: 79 $ pour les petites équipes de marketing Business : 349 $ pour les grandes équipes marketing de plus de 10 utilisateurs

: 349 $ pour les grandes équipes marketing de plus de 10 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1000+ commentaires)

4.8/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

7. IA Summarizer (Meilleur pour résumer un texte de manière concise)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-508.png Résumeur IA /$$$img/

via Résumeur IA IA Summarizer est un outil de base, sans fioritures, qui privilégie la simplicité et l'accessibilité.

Cet outil Outil IA de résumé de documents convient aux utilisateurs qui ont besoin d'une solution rapide et basique, comme les étudiants qui résument leurs notes de cours ou les lecteurs occasionnels qui distillent des articles en ligne.

Pour les paramètres professionnels, cependant, l'absence d'options de personnalisation et de raffinement le rend moins compétitif par rapport à des outils comme ClickUp.

💡 Conseil professionnel : Téléchargez des rapports techniques volumineux et utilisez la fonctionnalité "Custom Focus" pour résumer des sections spécifiques comme les résumés ou les annexes.

Meilleures fonctionnalités de l'IA Summarizer

Extrayez des informations clés des PDF et des liens Web pour résumer des documents de recherche, des rapports ou des articles d'actualité

Spécifiez la longueur du résumé ou concentrez-vous sur des sections telles que les introductions ou les conclusions

Téléchargez des fichiers volumineux jusqu'à 50 Mo pour des rapports détaillés et des documents complets

Limites de l'IA Summarizer

À ne permet pas aux utilisateurs d'ajuster la longueur, le ton ou l'orientation du résumé, ce qui rend les résultats moins polyvalents

Absence d'intégrations ou de capacités d'exportation, ce qui limite les possibilités d'utilisation au sein de l'entrepriselogiciel de flux de travail documentaire Prix du résumeur IA

Free

Forfait hebdomadaire: 3,99

3,99 Forfait mensuel: $6.99

IA Summarizer évaluations et critiques

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

8. Jasper IA (Meilleur générateur de résumés pour les entreprises)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-509.png Jasper IA /$$$img/

via IA Jasper Jasper IA est un outil qui combine la résumer avec la génération de contenu robuste. Il est efficace pour les projets à fort enjeu, comme la création de résumés exécutifs à partir de longs rapports d'études de marché ou la distillation de directives de marque en points de repère exploitables pour les équipes.

L'une des fonctionnalités qui m'a le plus marqué est sa capacité d'optimisation du contenu. Par exemple, il résume un livre blanc très dense, Jasper condense le contenu et suggère des améliorations de formulation pour une meilleure lisibilité.

Un autre point fort est sa polyvalence pour tous les types de mises en forme de contenu. Qu'il s'agisse de résumer des livres électroniques, des lettres d'information ou même des stratégies de médias sociaux, Jasper adapte son ton, sa structure et sa focalisation.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Personnalisez le ton, la longueur et le style pour adapter les sorties aux besoins spécifiques de votre public

Améliorez votre contenu en le restructurant et en le polissant pour plus de clarté et d'impact

Connectez cet outil avec Grammarly, Google Docs et les plateformes CMS pour des flux de travail plus fluides et..le contrôle des versions Limites de Jasper

Les utilisateurs doivent se familiariser avec les invites, les instructions et les paramètres avancés pour obtenir des résultats optimaux

Son coût le rend hors de portée des utilisateurs à la recherche de capacités de résumage de base ou occasionnelles

Prix de Jasper

Creator: $39/place par mois

$39/place par mois Pro: 59 $ par siège et par mois

59 $ par siège et par mois Business : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1200+ commentaires)

4.7/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (1800+ commentaires)

9. Any Summary (Meilleur générateur de résumé IA rapide pour n'importe quel document)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-510-1400x710.png Tout résumé /$$img/

via Tout résumé Si vous recherchez un outil léger et simple pour des tâches récapitulatives rapides, Any Summary peut vous aider.

L'un de ses points forts est sa rapidité. Même avec un contenu modérément long (par exemple, des articles de 3 000 mots), l'outil a traité et produit des résumés en quelques secondes.

💡Pro Tip : Testez la fonctionnalité de compatibilité avec le navigateur pour générer des résumés directement à partir d'articles en ligne ou d'URL collées.

Les meilleures fonctionnalités de Any Summary

Génère des résumés sans étapes ou distractions inutiles

Faites confiance à cet outil pour traiter rapidement des textes de longueur moyenne, ce qui le rend idéal pour les tâches de résumage sur-le-champ

Capturez les idées principales avec précision, ce qui le rend pratique pour un usage personnel, comme parcourir de longues lectures ou préparer des points de discussion

Toutes les limites du résumé

Absence d'options avancées telles que l'ajustement du ton, les intégrations ou les fonctionnalités d'exportation, ce qui réduit son intérêt pour les utilisateurs professionnels

Conçu pour des résumés ponctuels, il n'est pas extensible à des projets plus importants ou à une utilisation en équipe

Prix d'Any Summary

Free

Plus: 99,99 $ par an

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

10. Wordtune (Meilleurs résumés IA générés pour les vidéos YouTube)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-511.png Wordtune /$$$img/

via Wordtune Wordtune est un assistant de rédaction intuitif qui aide à affiner le contenu tout en le condensant. Je l'ai trouvé particulièrement utile pour résumer de longues vidéos YouTube, des e-mails, des propositions de projet ou des brouillons de blog, car il a non seulement permis de créer des versions concises, mais aussi de polir le langage et d'améliorer la clarté.

Ce qui rend Wordtune unique, ce sont ses options de reformulation. Une autre fonctionnalité est son intégration en temps réel avec des plateformes comme Google Docs, qui garantit une expérience de rédaction transparente. Wordtune convient donc aux professionnels, aux étudiants et aux rédacteurs qui souhaitent obtenir des résultats impeccables sans sacrifier le contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Ajustez les résumés pour qu'ils correspondent à des styles de communication formels, décontractés ou concis, en fonction de votre public

Modifiez et affinez vos résumés directement dans Google Docs, pour gagner du temps sur les modifications en cours

Améliorez vos écrits en reformulant et en clarifiant vos résumés

Limites de Wordtune

Le plafonnement du nombre de mots et des fonctionnalités dans la version gratuite entrave son utilité pour les utilisateurs qui traitent des documents plus volumineux

La plupart de ses fonctionnalités les plus remarquables, comme les options de tonalité avancées, sont protégées par un abonnement, ce qui limite la valeur de l'outil pour les utilisateurs occasionnels

Prix de Wordtune

Free

**Avancé : 6,99 $/mois (facturation annuelle)

Unlimited: 9,99 $/mois (facturation annuelle)

9,99 $/mois (facturation annuelle) Business : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

ClickUp : L'outil d'excellence pour résumer les articles de l'IA

Lorsque j'ai commencé à expérimenter les outils IA pour le résumé, j'avais une checklist : ils devaient me faire gagner du temps, s'intégrer à mon flux de travail et ne pas me laisser résumer les connexions après coup.

Chaque outil de cette liste promettait de tenir ses promesses, mais ce n'est que lorsque j'ai utilisé ClickUp que j'ai réalisé ce qui me manquait - un outil de résumé qui ne se contentait pas de traiter l'information, mais qui m'aidait à faire quelque chose avec elle

Chaque idée s'inscrit dans un forfait plus large, chaque tâche a un hub centralisé et chaque projet avance sans que j'aie besoin de jongler avec plusieurs plates-formes.

Pour quelqu'un comme moi, qui est toujours en train d'équilibrer une douzaine de priorités différentes, ClickUp ressemble moins à un outil qu'à une extension de mon travail.

Vous aussi, vous pouvez vous inscrire à ClickUp et faites l'expérience d'un résumé IA qui produit des résultats similaires.