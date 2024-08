Vous est-il déjà arrivé d'effacer accidentellement une version à jour d'un document ou d'en abîmer le contenu ? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous.

Le logiciel de contrôle des versions de documents est votre filet de sécurité dans de tels cas. En cas de problème, vous pouvez toujours revenir à une version antérieure, la restaurer et éviter ces "oups".

Sans logiciel de gestion de documents avec contrôle de version, tout le monde a sa copie, et vous ne pouvez pas être sûr de qui a la dernière version. Les logiciels de contrôle des documents permettent de maintenir la commande et de s'assurer que tout le monde est sur la même page (littéralement !) en gérant les différentes versions de vos processus d'entreprise.

Passons en revue les 10 meilleurs logiciels de contrôle des versions de documents pour 2024, analysons leurs forces et leurs faiblesses, et explorons comment ils peuvent aider votre entreprise à se développer.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de contrôle des versions de documents ?

Lorsque vous choisissez un système de contrôle de version de document top pour votre entreprise, priorisez les fonctionnalités qui s'alignent sur vos besoins. Voici quelques fonctionnalités clés que vous pouvez rechercher :

Suivi de l'historique des versions: Un logiciel de contrôle des versions robuste conserve un historique détaillé des modifications apportées aux documents, indiquant chaque propriétaire et ses modifications en cours. Cette fonctionnalité garantit la transparence et le compte rendu et permet de comparer les versions, de sorte que les utilisateurs peuvent revenir aux versions précédentes si nécessaire Collaboration en temps réel: Permettrecollaboration en temps réel est cruciale. La possibilité d'ajouter des commentaires et des annotations facilite le travail d'équipe, en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même document Contrôle d'accès flexible: Gérer qui peut accéder à quoi est vital, en particulier pour les informations sensibles. Votre logiciel doit offrir un contrôle d'accès flexible, garantissant ainsi que seules les personnes autorisées peuvent afficher ou modifier des documents spécifiques Interface intuitive: Une conception intuitive permet aux utilisateurs, quelle que soit leur expertise technique, de naviguer sans effort dans le logiciel Capacités d'intégration: Capacités d'intégration permettant à la plateforme de gestion documentaire de travailler harmonieusement avec vos outils existants, afin que vous puissiez être plus efficace Fonctionnalités de sauvegarde: Le logiciel doit offrir des fonctionnalités de sauvegarde robustes pour prévenir la perte de données et garantir que vos documents sensibles sont toujours en sécurité, même dans des circonstances imprévues Évolutivité: Votre solution de gestion documentaire doit s'adapter à la croissance de votre entreprise. L'évolutivité garantit que le logiciel de contrôle des versions de documents peut gérer des charges de données et d'utilisateurs croissantes, le tout sans compromettre les performances Formation: La collaboration de plusieurs personnes sur un même document peut être source de confusion, surtout si ces personnes ne savent pas comment utiliser l'outil et ses fonctionnalités. L'outil doit donc être doté d'un matériel de formation complet pour que l'adoption du logiciel soit réussie

Les 10 meilleurs logiciels de contrôle de version de documents à utiliser en 2024

Alors que solutions logicielles de gestion des documents sont disponibles sur le marché, il se peut que certaines d'entre elles manquent encore de fonctionnalités importantes. Nous avons examiné différentes options et vérifié leurs avantages et inconvénients pour vous présenter les 10 meilleurs logiciels de contrôle de version de documents. Découvrons qui a réussi à se hisser sur la liste !

1. ClickUp

Le tableau de bord collaboratif de ClickUp facilite la création, le suivi et la réalisation des tâches

ClickUp est une plateforme de productivité et de collaboration tout-en-un conçue pour que les équipes de toutes tailles puissent travailler ensemble sans interruption.

C'est l'application idéale pour créer des wikis d'entreprise et.. documents techniques et pour documenter les fonctionnalités des produits, les processus départementaux, ainsi que les tâches et responsabilités individuelles. Documents ClickUp la fonctionnalité de contrôle de version de ClickUp Docs vous permet de protéger vos documents à l'aide de contrôles de confidentialité et de modification, et d'en attribuer la propriété en ajoutant des propriétaires et des collaborateurs. Créez des liens qui peuvent être partagés exclusivement avec une équipe particulière, un invité ou un membre du public en les invitant.

Consultez également l'historique des modifications apportées à un document ou restaurez les versions précédentes si nécessaire.

ClickUp vous permet de lier les tâches aux documents afin que vous ayez tout en un seul endroit! _

Avec Détection de collaboration en direct de ClickUp de ClickUp, tous les membres de votre environnement de travail peuvent modifier simultanément des documents, lister des informations, ajouter des étiquettes, des tâches et des descriptions d'objectifs, et gérer les modifications . De plus, la plateforme met instantanément tout à jour en temps réel.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat est un logiciel qui vous aide à créer, modifier et gérer des fichiers PDF. Vous pouvez convertir des documents de différentes formes en PDF et ajouter des fonctionnalités de sécurité telles que des mots de passe ou des permissions de signature pour protéger vos fichiers.

Sa fonctionnalité de contrôle de version met à jour le nombre de versions à chaque modification du document. Elle vous permet également de comparer les modifications et d'enregistrer différentes versions.

En outre, vous pouvez modifier en profondeur les documents PDF à l'aide des outils de modification d'Adobe Acrobat, notamment pour le texte, les images et la mise en forme.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Acrobat

Collaborez facilement en créant des versions de documents et en comparant les modifications en cours

Tapez des commentaires, ajoutez des dessins à main levée et surlignez du texte pour donner votre avis

Effectuez des modifications approfondies telles que l'ajout de texte et de pages, le recadrage et la rotation de pages, la modification d'images et la correction de fautes de frappe

Ajouter, supprimer et réorganiser des pages à l'aide d'une simple fonctionnalité de glisser-déposer

Convertissez des fichiers en PDF et inversement, tout en préservant la mise en forme

Partager facilement des fichiers en les compressant sans perte de qualité

Limites d'Adobe Acrobat

La courbe d'apprentissage peut être importante pour les débutants

Les utilisateurs signalent des problèmes de compatibilité occasionnels

Prix d'Adobe Acrobat

Acrobat Reader: Gratuit

Gratuit Acrobat Standard: 12,99 $/mois

12,99 $/mois Acrobat Pro: 19,99 $/mois

19,99 $/mois Acrobat pour Teams: À partir de 22,19 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (3200+ commentaires)

4.5/5 (3200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (10 200+ avis)

3. QT9 QMS

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information sur le marché qT9 QMS_ QT9 QMS est un logiciel de gestion de la qualité doté de fonctionnalités de gestion et de contrôle des documents. Il vous permet de partager des documents contrôlés avec votre équipe et d'autres utilisateurs tels que les fournisseurs et les clients.

Ses fonctionnalités de copie maîtresse et de copie d'affichage vous permettent de gérer facilement les modifications. Les utilisateurs apprécient sa fonctionnalité d'archivage automatique, qui vous permet de ne travailler qu'avec ce qui est pertinent.

QT9 QMS vous aide à organiser les documents, à résoudre les problèmes, à mener des audits et à gérer les fournisseurs. Il permet également aux entreprises de suivre les processus, d'améliorer leur travail et de garder une trace des informations relatives à la qualité afin de prendre des décisions plus intelligentes en vue d'améliorations continues.

Les meilleures fonctionnalités de QT9 QMS

Connexion centralisée des enregistrements de documentation sur plusieurs emplacements

Utilisation de plusieurs outils couvrant divers aspects de la conformité

Échéancier électronique des modifications apportées à n'importe quel document

Utiliser des analyses en temps réel pour suivre les modifications

Envoyer des e-mails d'alerte pour que les documents soient révisés

Attribuer des approbateurs et activer la conformité de la signature électronique

QT9 Limites du système de gestion de la qualité

L'intégration avec d'autres systèmes ou logiciels peut poser des problèmes

La personnalisation peut s'avérer difficile

Prix de QT9 QMS

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (40+ reviews)

4.8/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7 (70+ avis)

4. MasterControl

il s'agit d'un logiciel de gestion de la qualité et de contrôle de la version des documents MasterControl MasterControl est un logiciel de gestion de la qualité tout-en-un. Il rend les tâches liées à la qualité plus fluides et plus efficaces, en particulier pour les industries réglementées.

Son logiciel de gestion des révisions de documents permet aux entreprises de contrôler les révisions de documents et de maintenir les versions actualisées dans son système basé sur le web. Ces documents peuvent ensuite être mis à la disposition des utilisateurs pratiquement partout.

Cet outil facilite la gestion de la formation, le contrôle des modifications, les audits et la conformité, garantissant ainsi le respect des normes industrielles et des exigences réglementaires. En outre, les utilisateurs apprécient ses flux de travail d'approbation, qui réduisent les délais.

MasterControl : meilleures fonctionnalités

Simplifiez votre travail grâce à des flux de travail automatisés

Localisez tous les documents en un seul endroit et bénéficiez d'une piste d'audit horodatée

Utilisez des outils de suivi, de gestion et d'amélioration de la qualité grâce à sa plateforme centralisée

Suivez les inspections et les contrôles grâce à des mises à jour en temps voulu

Maintenir les versions à jour grâce au contrôle des documents

Garantir le respect de la conformité grâce à des outils performants

MasterControl Limites

La mise en œuvre peut s'avérer difficile et longue en raison de sa complexité

La personnalisation nécessite des compétences particulières, ce qui le rend moins flexible pour certains utilisateurs

Prix de MasterControl

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (280+ commentaires)

4.3/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (130+ commentaires)

5. Sierra QMS

Sierra QMS

le logiciel de gestion des versions de Sierra QMS est un logiciel populaire de gestion des versions de documents fREEhttps://www.sierralabs.com/sierra-qms-free-trial/_ le système de gestion de la qualité de Sierra QMS /%href/

Sierra QMS est un logiciel de gestion de la qualité convivial qui gère les tâches liées à la qualité pour les organisations. Il se concentre sur le contrôle des documents, les actions correctives et la gestion des audits pour suivre les normes de l'industrie.

Sa fonctionnalité de contrôle des documents vous permet de contrôler la visibilité et les droits de tout utilisateur assigné. En outre, il se distingue par sa fonctionnalité de traitement du langage naturel (NLP) qui vous permet de savoir où ajouter du contenu pour une meilleure couverture des sujets.

Les meilleures fonctionnalités de Sierra QMS

Attribution automatique des tâches de formation aux utilisateurs avec un accès facile aux procédures opératoires normalisées et aux politiques

Contrôle du statut des documents grâce à des notifications et des rapports personnalisés

Organiser et gérer les documents à l'aide d'un système d'archivage robuste

Téléchargez des modèles pour assurer la cohérence de vos documents

Les limites de Sierra QMS

Il peut avoir des difficultés à se connecter ou à travailler en douceur avec d'autres logiciels ou outils en dehors de son système

Il peut ne pas offrir de capacités avancées d'analyse des données

Prix de Sierra QMS

Contact pour les prix

Capterra: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires G2 : Indisponible

6. HotDocs

HotDocs est un document logiciel d'automatisation qui permet de créer des documents rapidement et facilement.

Avec le plugin HotDocs Author, vous pouvez garder une trace des différentes versions de modèles que vous avez créées. Il vous permet également de partager le rôle de développement des modèles avec d'autres membres de l'équipe et de maintenir un référentiel organisé de tous vos fichiers de modèles.

HotDocs utilise deux types de contrôle de version : centralisé et distribué, en fonction de l'emplacement du référentiel de fichiers.

Vous pouvez créer des modèles pour divers documents, tels que des contrats ou des formulaires, puis remplir les détails automatiquement. Cela permet de gagner du temps et de garantir la précision en réduisant le travail manuel lors de la création de documents répétitifs.

Les meilleures fonctionnalités de HotDocs

Gagnez du temps grâce à des modèles réutilisables pour divers types de formulaires ou de contrats

Liez le référentiel de contrôle des versions à votre environnement de travail et apportez des modifications au fichier du modèle directement à partir de l'espace de travail

Automatisez la création de modèles tout en respectant les directives de marque internes et les exigences de conformité du secteur

Réduisez les erreurs de documentation juridique grâce à la fonctionnalité d'automatisation

Limites de HotDocs

Des compétences en programmation peuvent être nécessaires pour créer certains modèles complexes

Compatibilité limitée avec certains systèmes d'exploitation ou d'anciennes versions de logiciels

Prix de HotDocs

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (80+ commentaires)

4.4/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (60+ commentaires)

7. Sismique

Seismic est une plateforme qui aide les entreprises à gérer et à optimiser leur contenu commercial et marketing. Elle centralise tous les actifs liés au contenu, tels que les présentations, les documents et les vidéos, en fournissant des outils pour la création, l'organisation et le partage de ces matériaux.

Seismic offre un contrôle de la version des documents où vous pouvez gérer les contrôles et les permissions. Il vous permet de voir quand un fichier a été téléchargé et si une certaine partie est confidentielle. Il permet également d'archiver et de conserver les versions antérieures des fichiers et de maintenir une piste d'audit.

Seismic meilleures fonctionnalités

Utilisez de puissants outils d'analyse de données pour le marketing et les ventes

Organiser et gérer efficacement les documents relatifs aux équipes commerciales

Connexion avec divers systèmes ou logiciels, permettant des flux de travail fluides et une gestion efficace de l'informationle partage des données* Utiliser LiveDocs pour automatiser et personnaliser le contenu

Limites sismiques

Les petites entreprises peuvent le trouver cher par rapport à d'autres alternatives

Les paramètres prennent du temps

Prix de Seismic

Contact pour la tarification

G2: 4.7/5 (1400+ avis)

4.7/5 (1400+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

8. Google Docs

Google Docs est un outil de traitement de texte en ligne de Google qui aide les utilisateurs à créer, modifier et collaborer sur des documents en temps réel. Il offre une interface conviviale et dispose de divers modifications en cours similaires à celles des traitements de texte traditionnels.

L'outil basé sur le cloud permet une collaboration fluide entre plusieurs utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement automatique et l'accès facile depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès à internet. Sa fonctionnalité de contrôle des documents vous permet d'accéder aux versions précédentes sous forme d'horodatage.

Son intégration avec les environnements de travail de Google, et la possibilité d'exporter des documents dans différents formats, renforcent encore son utilité.

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Collaborez sur un document avec plusieurs utilisateurs en temps réel

Identifiez si quelqu'un a mis à jour un document depuis que vous l'avez affiché pour la dernière fois

Créez différents types de documents grâce à la bibliothèque de modèles

Nommez jusqu'à 40 versions dans n'importe quel document pour faciliter l'identification

Limites de Google Docs

La version hors ligne a des capacités réduites, ce qui affecte l'accessibilité et les fonctionnalités de modification en cours

Les fonctionnalités de mise en forme avancée sont moins nombreuses que dans certains traitements de texte traditionnels

Prix de Google Docs

Free

Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

21,60 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (42200+ avis)

4.6/5 (42200+ avis) Capterra: 4.7/5 (28000+ avis)

9. Microsoft Word

Microsoft Word est un logiciel populaire utilisé pour la création et la modification en cours de documents textuels tels que des lettres, des rapports ou des CV. C'est généralement l'outil de prédilection des entreprises pour la documentation et les rapports.

Microsoft Word vous permet de contrôler la version d'un document en vous donnant accès à toutes les versions précédentes dans un format en lecture seule.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Word

Utilisez divers outils de mise en forme pour modifier l'apparence du texte, insérer des images et créer des documents d'aspect professionnel

Collaborez en temps réel grâce à sa fonctionnalité de partage de documents

Accédez à des versions majeures ou mineures en fonction de vos besoins

les limites de Microsoft Word

Nécessite des mises à jour régulières

L'accès à l'intervalle complet des applications Microsoft Office, y compris Word, peut nécessiter l'achat de la version achevée du logicielOffice suite. Toutefois, cela pourrait s'avérer coûteux pour certains utilisateurs

Prix de Microsoft Word

Version gratuite à période limitée

Licences personnalisées pour les particuliers et les entreprises

G2: 4.7/5 (1790+ commentaires)

4.7/5 (1790+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

10. monday.com

monday.com est un système de gestion de projet qui permet aux équipes de gérer les flux de travail, les tâches et les projets de manière collaborative. Il offre une interface visuelle avec des tableaux personnalisables, des échéanciers et des tableaux de bord, afin que les équipes puissent organiser les tâches, suivre la progression et communiquer efficacement.

monday.com contrôle et maintient les versions des documents et conserve tous les fichiers au même endroit. Cela facilite la révision et l'approbation du contenu par rapport au suivi de plusieurs documents par le biais d'e-mails.

monday.com meilleures fonctionnalités

Prévisualisation, téléchargement et ajout d'annotations à chaque version

Supprimez les anciennes versions pour éviter l'encombrement

Faciliter la gestion de projet grâce à une interface visuellement intuitive

Créer et personnaliser des flux de travail

Suivre et gérer les projets en temps réel

monday.com limitations

Peut être complexe pour certains utilisateurs

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de forfaits plus élevés pour accéder aux fonctionnalités avancées

monday.com prix

Utilisation personnelle: Free

Free Basic: 12$/mois par place

12$/mois par place Standard: $14/mois par place

$14/mois par place Pro: $24/mois par place

$24/mois par place Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (9900+ commentaires)

4.7/5 (9900+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4580+ commentaires)

Contrôler les versions pour contrôler la qualité

Le logiciel de contrôle des versions de documents est l'outil idéal pour la collaboration au sein d'une équipe. Il crée un hub où votre équipe peut travailler sur le document le plus récent, de sorte qu'il n'y a pas de confusion due à des modifications en cours contradictoires et à des données perdues. Choisissez un outil qui permet de tout organiser et d'éviter le chaos.

Si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites appel à ClickUp !

Le logiciel avancé de ClickUp offre une interface prestataire qui suit les modifications, maintient des historiques de version détaillés, permet de revenir facilement à la version précédente, et bien plus encore ! En plus du système de contrôle de la version des documents, ClickUp apporte également la gestion des tâches et des fonctionnalités de gestion de projet pour faciliter votre flux de travail.

En effet, la gestion des tâches S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer le travail et la collaboration de vos équipes.