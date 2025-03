NotebookLM vs. Notion : Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

À saviez-vous qu'en moyenne, les employés dépensent 1.8 heures par jour, soit près d'une journée de travail par semaine, à rechercher des informations ?

C'est une perte de temps considérable, que vous soyez un étudiant préparant un examen, un professionnel équilibrant plusieurs projets ou un travailleur indépendant gérant des échéances.

C'est là qu'une application de prise de notes peut s'avérer utile. Les applications de prise de notes telles que NotebookLM et Notion vous aident à capturer les éléments d'action et les points à retenir des réunions, à organiser ces données en tâches et en priorités, et à collaborer avec d'autres personnes.

mais quelle application de prise de notes correspond le mieux à votre style ?

Dans ce blog, nous allons analyser les différences entre NotebookLM et Notion pour vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre flux de travail. 🎯

Qu'est-ce que NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM de Google Labs est un assistant de recherche et de prise de notes alimenté par l'IA. Il utilise Gemini de Google pour fournir diverses fonctions, l'adaptant aux besoins individuels de l'utilisateur.

Contrairement aux modèles généraux d'IA qui puisent dans la vaste base de données Internet, NotebookLM fonde ses réponses sur les documents spécifiques que vous lui fournissez. Cela réduit les risques d'inexactitudes et d'hallucinations. Vous pouvez lui poser des questions liées au contenu ou lui demander des résumés de réponses.

Créé à l'origine pour les chercheurs et les étudiants, Notebook$a est aujourd'hui populaire auprès d'autres professionnels qui ont besoin d'une méthode intelligente pour gérer de grands ensembles de données. Parce qu'il décompose des informations complexes, vous pouvez l'utiliser pour tirer des conclusions ou des idées significatives à partir de vos découvertes.

Fonctionnalités de NotebookLM

NotebookLM est un carnet de notes numérique bourré d'outils permettant de rationaliser la recherche et la documentation. De la génération d'outils d'IA pour des idées innovantes à la collaboration sur des documents de recherche, l'outil aide à créer des connaissances exploitables.

Examinons ses fonctionnalités en détail . 👇

Fonctionnalité n° 1 : Prise de notes et suggestions d'actions

Trier et gérer les résultats de recherche avec NotebookLM

NotebookLM vous permet de créer, d'enregistrer et d'organiser soigneusement vos notes. Il peut transformer des notes sélectionnées en formes structurées telles que des plans, des guides d'étude, des tables des matières ou des résumés pour que tout soit accessible.

Cet outil Outil d'IA pour la prise de notes permet également de fusionner des notes, de critiquer des idées et de partager des concepts connexes. Ces fonctionnalités facilitent l'analyse de votre contenu tout en enrichissant vos informations.

🧠 Fun Fact: NotebookLM permet aux utilisateurs de télécharger jusqu'à 50 sources, chacune contenant jusqu'à 500 000 mots. Il est donc idéal pour les projets de grande envergure, tels que les mémoires ou les recherches approfondies.

Fonctionnalité #2 : Intégration des sources et analyse alimentée par l'IA

Ajouter du contenu provenant de différentes sources avec NotebookLM

NotebookLM vous permet d'ajouter du contenu provenant de différentes sources, telles que des Google Docs, des fichiers PDF et des URL. Ces documents servent de base pour générer des interactions et des insights.

En s'appuyant sur ce processus d'écriture, l'outil logiciel de gestion documentaire analyse les documents téléchargés afin de générer des résumés, de mettre en évidence les sujets clés et de suggérer des questions. Ce processus simplifie les informations complexes, les rendant plus faciles à comprendre et à utiliser.

Conseil de pro: Simplifiez votre journée grâce à l'outil d'aide à la recherche d'emploi Modèle de notes quotidiennes ClickUp . Saisissez, organisez et suivez sans effort vos tâches quotidiennes, vos idées et vos priorités grâce à ce modèle personnalisable, conçu pour stimuler la productivité et vous permettre de rester concentré.

Fonctionnalité #3 : Compréhension des images et résumés audio de type podcast

Obtenez un résumé audio de vos notes piloté par l'IA

NotebookLM améliore la prise de notes grâce à des fonctionnalités telles que l'analyse d'images et les résumés audio. Il peut interpréter et référencer les images intégrées aux documents, ce qui facilite l'intégration de données visuelles dans votre travail.

De plus, vous pouvez utiliser NotebookLM pour générer des résumés audio de votre contenu sous forme de podcast, offrant ainsi un moyen alternatif et attrayant de réviser les informations tout en étant multitâches ou en déplacement.

Prix NotebookLM

Free

Qu'est-ce que Notion?

via Notion Notion est une application polyvalente de productivité et de prise de notes qui fonctionne comme un environnement de travail tout-en-un pour les individus et les équipes

Notion vous permet de créer des environnements de travail personnalisés avec des pages, des bases de données et des Tableaux pour organiser vos tâches, vos documents et vos projets exactement comme vous le souhaitez. Notion peut également servir d'espace de travail pour la prise de notes système de gestion des connaissances pour stimuler la productivité.

Idéale pour une utilisation personnelle, la plateforme vous permet de configurer des pages personnalisées, d'ajouter des types de contenu et d'incorporer des calendriers et des listes de tâches dans votre flux de travail quotidien.

🧠 Fun Fact: Ivan Zhao et d'autres personnes ont fondé Notion en 2013. Depuis sa sortie initiale en 2016, l'application a gagné en popularité grâce à son esthétique et à ses fonctions.

Fonctionnalités de Notion

L'environnement de travail flexible de Notion offre plusieurs fonctionnalités pour améliorer la collaboration et stimuler l'efficacité. Examinons-les en détail . 👇

Fonctionnalité #1 : Pages personnalisables et collaboratives

Collaborer avec votre équipe et assigner des tâches

Notion dispose de grandes options de personnalisation, vous permettant de créer des pages personnalisées avec du contenu comme du texte, des images, des tableaux, et plus encore. Cette flexibilité permet d'adapter facilement la plateforme à différents flux de travail, qu'il s'agisse de documenter des recherches, de gérer des projets ou d'organiser des tâches personnelles.

En outre, Notion offre des fonctionnalités de travail en équipe en temps réel. Vous pouvez partager des documents, laisser des commentaires et fournir un retour d'information instantanément à votre équipe pour un alignement transparent. Ces outils de collaboration sont utiles pour les projets partagés et le suivi de la progression.

🧠 Fun Fact: En 2024, Notion aura plus de 100 millions d'utilisateurs et est évalué à 10 milliards de dollars.

Fonctionnalité #2 : Gestion de projet et automatisation

Utiliser ses outils de gestion de projet pour suivre les progressions

Notion fournit de solides outils de gestion de projet, vous permettant de visualiser vos projets dans des formes telles que les tableaux Kanban et les calendriers. Il assiste l'intégration multiplateforme, en se connectant à des outils comme Google Drive pour tirer des informations directement dans votre espace de travail Notion.

Pour les tâches qui doivent être répétées, Notion offre des fonctionnalités d'automatisation pour réduire le temps passé sur les activités de routine.

Fonctionnalité #3 : Assistance IA intégrée et bibliothèque de modèles

Traduire et résumer l'information avec Notion IA

L'assistance IA intégrée de Notion améliore la productivité, en vous aidant à trouver des idées, à résumer le contenu et à générer rapidement des informations pertinentes.

De plus, Notion dispose de plus de 20 000 modèles permettant de configurer des pages pour n'importe quel usage, de la planification de projets à différents.. stratégies de prise de notes . Vous pouvez commencer rapidement sans avoir à tout concevoir à partir de zéro.

🔍 Did You Know? Notion assiste les équations en ligne en utilisant LaTeX. Vous pouvez saisir des symboles mathématiques ou des équations en tapant/inline et en sélectionnant l'option 'Inline equation'. C'est une fonctionnalité pratique pour les étudiants, les éducateurs et les analystes.

Prix Notion

Free

Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

📖 Lire aussi: 10 meilleures applications gratuites de notes autocollantes en ligne

NotebookLM vs. Notion : Comparaison des fonctionnalités

NotebookLM et Notion visent tous deux à relever l'un des défis les plus importants en matière de productivité : la perte de temps. Un récent rapport de McKinsey a révélé que les entreprises perdent plus de 37 milliards de dollars par an en raison de mauvaises pratiques de partage des connaissances.

Ces deux outils offrent des fonctionnalités uniques adaptées à des besoins différents. NotebookLM se concentre sur la prise de notes, la recherche et l'analyse de contenu. En revanche, Notion fournit des pages personnalisables, des outils de gestion de projet et une collaboration en temps réel.

Dans ce comparatif, nous allons décomposer les fonctionnalités de chaque outil pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux. 💁

Fonctionnalités | NotebookLM | Notion | NotebookLM | NotebookLM | NotebookLM | **Notion

| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Type | Outil de prise de notes et de recherche alimenté par l'IA | Plateforme de prise de notes, de gestion de projet et de collaboration

| Intégration de l'IA_ | Utilise Google Gemini pour l'IA | Propose l'IA pour les résumés et le brainstorming |

| Traitement des données | Traite les documents téléchargés pour obtenir des aperçus et des résumés | Permet aux utilisateurs de créer des bases de données et de poser des questions basées sur les informations stockées |

| Facteur unique_ | Convertit les documents en discussions audio et automatise la génération de résumés | Fournit des modèles flexibles, des capacités de base de données étendues et de solides outils de collaboration | Facteur unique_ | Facteur unique_ | Convertit les documents en discussions audio et automatise la génération de résumés | Facteur unique_ | Facteur unique_ | Facteur unique_ | Conçoit des modèles flexibles, des capacités de base de données étendues et de solides outils de collaboration

| Accessibilité pour les utilisateurs : - Limite l'accès, de nombreux utilisateurs étant actuellement sur liste d'attente. - Offre une large disponibilité grâce à plusieurs forfaits, y compris une version gratuite

| Teams Collaboration | Offre des fonctionnalités limitées pour la collaboration en équipe | Fournit une suite de collaboration robuste pour les équipes

| Personnalisation_ | Se concentre sur l'interaction des documents avec des options de personnalisation minimales | Fournit une personnalisation étendue par le biais de modèles et d'intégrations tierces |

| Courbe d'apprentissage : simplifie l'intégration des utilisateurs familiarisés avec les outils IA ; nécessite une formation plus poussée en raison de ses fonctionnalités étendues

NotebookLM vs. Notion

Fonctionnalité #1 : Interaction avec les documents

NotebookLM

NotebookLM vous permet de télécharger des documents tels que des PDF et des fichiers texte et d'interagir directement avec eux. Son IA génère des résumés, des aperçus et des versions audio du contenu pour une expérience d'apprentissage dynamique.

Notion

Notion assiste l'incorporation de documents et l'établissement de liens, mais ne dispose pas de fonctionnalités d'IA interactives. Cela signifie que vous devez extraire manuellement des informations spécifiques des données.

🏆 Vainqueur: NotebookLM excelle dans la fourniture d'un retour d'information et d'une analyse immédiats à partir des documents téléchargés.

Fonctionnalité #2 : Collaboration et personnalisation

NotebookLM

NotebookLM offre des fonctionnalités de partage de base qui permettent la collaboration sur les carnets, mais il ne fait pas appel à des fonctions avancées telles que la modification en cours ou les commentaires.

En outre, il organise les notes dans des carnets distincts et non connectés, ce qui peut limiter la flexibilité.

Notion

Notion offre de solides outils de collaboration, notamment l'attribution de tâches, des mises à jour en temps réel et des environnements de travail partagés pour les projets d'équipe.

De plus, il offre une personnalisation poussée avec Modèles de Notion les modèles de notions sont des bases de données interconnectées et des structures organisationnelles flexibles pour plus de polyvalence.

🏆 Winner: Notion se distingue par sa flexibilité, ses possibilités étendues de personnalisation de l'organisation de contenus divers et ses fonctionnalités complètes de collaboration pour le travail en équipe.

🔍 Did You Know? Le Système de prise de notes Cornell créé à l'université de Cornell, organise toutes vos notes en trois sections : les points principaux, les détails d'assistance et un résumé. Cette disposition simplifie la révision et favorise la mémorisation en encourageant l'engagement actif dans la matière.

Fonctionnalité #3 : Interface utilisateur et expérience

NotebookLM

NotebookLM met l'accent sur la simplicité avec une interface directe et intuitive spécialement conçue pour l'interaction avec les documents. Sa structure effacée permet de s'engager facilement dans les documents téléchargés grâce à des guides.

Notion

L'interface personnalisable de Notion vous permet de concevoir votre environnement de travail avec différents types de contenu. Sa capacité à lier des notes de manière non linéaire améliore la flexibilité. Cependant, le large intervalle d'options peut submerger les utilisateurs.

🏆 Vainqueur: Notion prend la tête pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux préférences individuelles, malgré une courbe d'apprentissage plus raide.

NotebookLM vs. Notion sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des internautes sur NotebookLM et Notion. Bien qu'il n'y ait pas de fil de discussion spécifique comparant directement les deux, les utilisateurs ont partagé des informations précieuses sur leurs expériences avec chaque application.

J'utilisais Notion pour déverser mes idées sous forme de puces dans les pages de mon projet. C'était simple mais pas assez dynamique pour mes besoins. J'ai donc commencé à explorer d'autres outils de prise de notes pour voir comment je pourrais non seulement stocker mes notes mais aussi interagir avec elles de manière plus intelligente [...\N- Mon premier arrêt a été Notebook LM, un outil prometteur en effet. Cependant, il nécessitait un abonnement VPN Proton pour y accéder depuis les États-Unis. Un inconvénient important était son incapacité à effectuer des recherches sur le web tout en interagissant avec mes notes. Cette limite a été pour moi un frein, car j'avais besoin d'une approche plus intégrée

Redditors

Certains utilisateurs préfèrent NotebookLM en tant que Notion alternative .

_J'espère toujours que Notion proposera quelque chose comme NotebookLM, en utilisant leur IA. Il est incroyablement frustrant d'être lié au contexte avec l'IA de Notion sans pouvoir faire des requêtes sur plusieurs notes, feuilles, etc

Quelques utilisateurs

Bien que les utilisateurs de Reddit préfèrent Notion pour prendre des notes, ils ont rencontré quelques problèmes.

Mon travail fonctionne bien. Le seul problème est que j'ai eu des difficultés à atteindre les limites d'utilisation. Notion ne vous dit pas quelles sont les limites des jetons, vous n'en avez donc aucune idée. Une fois cette limite atteinte, l'IA "se fatigue"... commence à cracher des informations erronées, à halluciner ou à ne pas répondre. Ce problème s'est produit une ou deux fois, mais je ne l'ai pas utilisé suffisamment de fois pour exclure tout modèle...

Utilisateurs de Reddit

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à NotebookLM vs. Notion

NotebookLM et Notion répondent à des besoins spécifiques en matière de productivité et de prise de notes, ClickUp offre une alternative convaincante qui combine leurs forces.

Avec sa gestion robuste des tâches, ses flux de travail personnalisables et ses outils de collaboration avancés réunis au sein d'une même plateforme, sa polyvalence est inégalée.

Examinons quelques fonctionnalités qui en font le meilleur choix pour des besoins diversifiés. 👀

ClickUp's one up #1 : Bloc-notes

Prenez rapidement des notes et des idées avec le bloc-notes ClickUp ClickUp Bloc-notes associe une prise de notes efficace à une gestion avancée des tâches, ce qui est parfait pour le brainstorming, l'organisation des idées et l'exécution des forfaits.

Il va au-delà de la simple prise de notes grâce à de riches fonctionnalités de mise en forme telles que les en-têtes, les puces, les étiquettes et les couleurs pour que tout soit clair et visuellement attrayant. Les checklists et les tâches imbriquées simplifient les flux de travail, tandis que leur capacité à convertir les notes en tâches traçables permet de passer facilement de la planification à l'action.

📌 Exemple: Un étudiant peut définir les grandes lignes de ses recherches dans le bloc-notes, transformer les points clés en tâches et suivre sa progression sans effort.

Grâce à l'accessibilité multiplateforme via une application mobile et une extension pour navigateur, vous pouvez prendre des notes et gérer des tâches à tout moment et en tout lieu.

ClickUp's one up #2 : Docs

Mettre en forme les notes pour les rendre plus faciles à lire et à comprendre avec ClickUp Docs

Que vous organisiez une base de connaissances, gériez des projets ou rédigiez des notes détaillées, ClickUp Documents s'adapter à vos besoins et rendre vos informations claires et accessibles.

Vous pouvez créer des wikis vérifiés pour le partage d'informations, des feuilles de route et des documents de recherche avec des options de mise en forme riches, telles que des pages imbriquées, des tableaux et des modèles. Les logiciel de gestion de la recherche assiste également le formatage avancé, comme les bannières à code couleur et les blocs de code mis en évidence par la syntaxe, ce qui en fait un outil idéal pour les projets créatifs et techniques.

ClickUp offre également des modèles de prise de notes pour des installations rapides et vous permet de rechercher instantanément un contenu spécifique. Les paramètres de confidentialité permettent de contrôler avec précision qui peut afficher ou modifier, garantissant ainsi que les informations privées et sensibles restent sécurisées tout en pouvant être partagées avec des collaborateurs externes.

🔍 Did You Know? Vous pouvez imbriquer un nombre illimité de sous-pages dans une seule page dans ClickUp Docs, permettant des hiérarchies complexes et une organisation rationalisée.

ClickUp's one up #3 : ClickUp Brain

Invitez ClickUp Brain à écrire n'importe quel type de contenu dans des tons différents ClickUp Brain est un assistant IA avancé qui vous offre un hub centralisé pour les tâches, les documents et les connaissances organisationnelles. Son intégration transparente dans votre environnement de travail ClickUp, l'écosystème Google Workspace et les tableaux de projet en font un outil de productivité incontournable.

Exemple: Les étudiants peuvent utiliser la fonctionnalité " ask " de ClickUp Brain pour retrouver rapidement des notes de cours, des résumés ou localiser un document de recherche au sein de l'emplacement, ce qui leur permet de gagner du temps pour étudier. Un professionnel travaillant sur un projet marketing peut connecter les documents de campagne et les mises à jour de l'équipe, ce qui permet une prise de décision rapide grâce à des informations pertinentes.

En outre, sa fonctionnalité " écrire " a avancé la création de contenu, vous permettant de rédiger des e-mails, des rapports ou des notes de projet avec des suggestions et des modèles générés par l'IA.

🔎 Avez-vous fait ? Avec Recherche connectée ClickUp avec ClickUp Connected Search, vous pouvez rapidement trouver n'importe quel fichier sur ClickUp, n'importe quelle application connectée ou même votre disque local. Vous pouvez ajouter des commandes de recherche personnalisées comme des raccourcis vers des liens et stocker du texte pour plus tard, ce qui facilite la recherche de tout en un seul endroit.

Maîtriser la prise de notes et la recherche d'informations avec ClickUp

Si vous hésitez entre NotebookLM et Notion, prenez en compte vos besoins spécifiques. Que vous soyez attiré par les connaissances de NotebookLM basées sur l'IA ou que la personnalisation inégalée de Notion soit idéale pour vos projets, votre choix dépend en fin de compte de ce qui s'aligne le mieux sur votre flux de travail.

Cela dit, si vous êtes à la recherche d'un outil offrant le meilleur des deux mondes, ClickUp est la solution !

Le bloc-notes ClickUp synchronise vos notes et vos tâches pour une organisation transparente. Vous avez besoin de trier vos idées ou de trouver des détails importants ? ClickUp Brain s'occupe de tout. Et lorsque le moment est venu de collaborer, ClickUp Docs vous permet de travailler ensemble en temps réel sans effort. S'inscrire à ClickUp et découvrez le mélange parfait de prise de notes, de gestion des tâches et de collaboration ! ✅