Comment modifier l'image d'en-tête d'un formulaire Google : Un guide étape par étape

" À faire ce formulaire, on dirait qu'il a été fait en 2005 ? " Si vous avez déjà regardé votre formulaire Google et pensé cela, vous n'êtes pas le seul.

Vous êtes-vous déjà demandé comment faire en sorte que votre formulaire Google se démarque ?

Le secret réside dans l'image d'en-tête, une simple personnalisation qui transforme un simple formulaire en un chef-d'œuvre poli et professionnel. Qu'il s'agisse de réaliser un sondage, de recueillir des commentaires ou d'organiser un évènement, un en-tête approprié donne le paramètre, attire l'attention et laisse une impression durable sur votre public.

Et le plus beau, c'est qu'il n'existe aucune restriction quant à la modification d'un en-tête Google Il n'existe aucune restriction quant à la modification de l'image d'en-tête d'un formulaire Google. Vous pouvez la personnaliser à l'aide d'un logo, de la marque d'un évènement, des couleurs de votre entreprise ou d'une image d'en-tête personnalisée.

Ce guide vous montrera comment personnaliser votre formulaire en quelques clics. Apprenons à rendre votre formulaire Google unique et attrayant, à l'image de vos idées !

⏰ Résumé en 60 secondes

Apprenez à personnaliser l'image d'en-tête de votre formulaire Google, achevé avec des guides visuels pour améliorer l'apparence de votre formulaire, en suivant les étapes suivantes. ✅ Ouvrez Google Forms Accédez au menu de personnalisation du thème Choisissez la section de l'en-tête Ajustez l'image de l'en-tête Enregistrez votre formulaire

Bien que Google Forms offre des fonctionnalités de sondage de base, il présente des limites telles qu'une flexibilité de conception restreinte, un manque de rapports avancés et des options d'intégration minimales ✅

Surmontez ces défis avec ClickUp Forms - une alternative puissante qui offre une personnalisation avancée, des intégrations transparentes et des analyses puissantes ✅

Les gens jugent souvent la crédibilité d'un formulaire en fonction de son apparence. Voici donc les étapes à suivre pour personnaliser votre formulaire :

Etape 1 : Ouvrez Google Forms

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande d'information Formulaire Google Pour commencer, vous devez accéder à Google Forms. Voici comment procéder :

Accéder à Google Forms: Ouvrez votre navigateur web et tapezformulaires.google.com dans la barre d'adresse. Appuyez sur Entrée pour accéder à la page d'accueil de Google Forms

Ouvrez votre navigateur web et tapezformulaires.google.com dans la barre d'adresse. Appuyez sur Entrée pour accéder à la page d'accueil de Google Forms Connectez-vous avec votre compte Google : Si vous n'êtes pas déjà connecté, Google vous invite à le faire. Saisissez vos informations d'identification (e-mail et mot de passe) pour continuer. Si vous utilisez un compte partagé ou un compte d'organisation, assurez-vous qu'il s'agit du compte correspondant au formulaire sur lequel vous travaillez

: Si vous n'êtes pas déjà connecté, Google vous invite à le faire. Saisissez vos informations d'identification (e-mail et mot de passe) pour continuer. Si vous utilisez un compte partagé ou un compte d'organisation, assurez-vous qu'il s'agit du compte correspondant au formulaire sur lequel vous travaillez Choisir une option: Supposons que vous ayez déjà créé le formulaire que vous souhaitez personnaliser ; cliquez alors sur celui-ci dans la liste des formulaires récents affichée sur la page d'accueil Supposons que vous repartiez à zéro et que vous souhaitiez un formulaire Google vierge. Cliquez sur la grande icône "Formulaire vierge" (un rectangle blanc avec une bordure violette) pour créer un nouveau formulaire à partir de zéro



Etape #2 : Accéder au menu de personnalisation du thème

Une fois votre formulaire ouvert, commencez à personnaliser son apparence en accédant aux options de personnalisation du thème :

Localisez l'icône de la palette de peinture: Regardez dans le coin supérieur droit de l'éditeur de formulaire. Vous verrez une petite icône en forme de palette de peinture nommée "Thème" - c'est votre porte d'entrée pour personnaliser le thème visuel du formulaire

Regardez dans le coin supérieur droit de l'éditeur de formulaire. Vous verrez une petite icône en forme de palette de peinture nommée "Thème" - c'est votre porte d'entrée pour personnaliser le thème visuel du formulaire Cliquez sur l'icône de la palette: En cliquant sur cette icône, vous ouvrez le panneau d'options "Thème" sur le côté droit de votre écran. Ce panneau comprend tous les outils dont vous aurez besoin pour ajuster les aspects visuels de votre formulaire, tels que les couleurs, les caractères et les images d'en-tête de Google Forms

En cliquant sur cette icône, vous ouvrez le panneau d'options "Thème" sur le côté droit de votre écran. Ce panneau comprend tous les outils dont vous aurez besoin pour ajuster les aspects visuels de votre formulaire, tels que les couleurs, les caractères et les images d'en-tête de Google Forms Explorez le menu Thème: Le menu Thème est divisé en sections :

En-tête: C'est ici que vous téléchargerez ou sélectionnerez votre image d'en-tête ✅ Couleur: Ajustez la couleur principale de votre formulaire pour qu'elle corresponde à votre image de marque ✅ Fond: Changez la couleur de fond du formulaire pour une personnalisation supplémentaire ✅ Style de texte: Choisissez parmi un intervalle de styles de police pour donner à votre formulaire une personnalité unique ✅

Le menu Thème est divisé en sections :

À faire$$a : poser moins de questions dans un sondage peut faire baisser le taux d'achevé. Le nombre idéal de questions pour les formulaires en ligne se situe généralement entre 5 et 10, en fonction de leur complexité et de leur objectif.

Etape #3 : Choisir la section de l'en-tête

Maintenant que vous avez ouvert le panneau Thème, il est temps de se concentrer sur la section de l'en-tête où vous téléchargez votre image personnalisée :

Localiser la section de l'en-tête: Dans le panneau Thème, vous verrez une section libellée "En-tête" Elle est spécialement conçue pour personnaliser l'en-tête de votre formulaire Google

Dans le panneau Thème, vous verrez une section libellée "En-tête" Elle est spécialement conçue pour personnaliser l'en-tête de votre formulaire Google Cliquez sur "Choisir l'image": Dans la section En-tête, un bouton est libellé "Choisir l'image" En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner ou télécharger votre en-tête

Dans la section En-tête, un bouton est libellé "Choisir l'image" En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner ou télécharger votre en-tête La boîte de dialogue "Sélectionner l'en-tête": Lorsque vous cliquez sur "Choisir l'image", une fenêtre contextuelle "Sélectionner l'en-tête" s'affiche avec les options suivantes :

Télécharger: Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter une image d'en-tête de formulaire à partir de votre ordinateur. Glissez-déposez votre image dans la zone de téléchargement ou cliquez sur Parcourir pour la rechercher manuellement Thèmes: Si vous ne disposez pas d'une image personnalisée, Google met à votre disposition une collection d'images thématiques. Celles-ci sont organisées par catégories telles que "Travail et école", "Fête", "Anniversaire et illustration", etc. ✅ Photos: Sélectionnez une image directement depuis votre compte Google Photos ou Drive si elle est déjà enregistrée dans votre compte Google ✅

Lorsque vous cliquez sur "Choisir l'image", une fenêtre contextuelle "Sélectionner l'en-tête" s'affiche avec les options suivantes :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-form-1400x857.png Formulaire Google : Comment changer l'image d'en-tête d'un formulaire Google ? /$$$img/

Comprendre l'emplacement de l'en-tête: L'image apparaîtra en haut de votre formulaire Google. Sous l'option "Sélectionner l'en-tête", l'image d'en-tête de votre formulaire Google sera affichée comme "Image téléchargée" Cette image d'en-tête donne le paramètre et fournit le contexte visuel, veillez donc à ce qu'elle soit pertinente et professionnelle

**Pour que l'image d'en-tête de votre formulaire en ligne soit nette et soignée, utilisez une image d'une résolution d'au moins 1600 x 400 pixels, car c'est la taille recommandée pour les images d'en-tête des formulaires Google.

Etape #4 : Ajuster l'image d'en-tête

Après avoir téléchargé votre image d'en-tête de Google Forms, vous remarquerez peut-être qu'elle ne s'adapte pas parfaitement. Bien que les en-têtes de Google Forms ajustent et recadrent automatiquement les images pour les adapter, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours un certain contrôle :

Afficher l'ajustement automatique : Une fois insérée, Google Forms redimensionne votre image pour l'aligner sur les dimensions de l'en-tête. Les bords supérieur et inférieur de l'image peuvent être légèrement rognés pour s'adapter à l'espace

Une fois insérée, Google Forms redimensionne votre image pour l'aligner sur les dimensions de l'en-tête. Les bords supérieur et inférieur de l'image peuvent être légèrement rognés pour s'adapter à l'espace Redimensionnez ou modifiez l'image (si nécessaire): Si le recadrage ne fonctionne pas bien avec le design de votre image, modifiez l'image originale à l'aide d'un logiciel de retouche photo. Ajustez la taille ou la disposition de l'image d'en-tête pour qu'elle corresponde mieux aux dimensions de Google

Si le recadrage ne fonctionne pas bien avec le design de votre image, modifiez l'image originale à l'aide d'un logiciel de retouche photo. Ajustez la taille ou la disposition de l'image d'en-tête pour qu'elle corresponde mieux aux dimensions de Google Prévisualisez le formulaire: Utilisez l'icône de prévisualisation (en forme d'œil) dans le coin supérieur droit pour voir à quoi ressemble l'image dans la version en ligne du formulaire Google. Cela permet de s'assurer que l'en-tête s'aligne sur la conception générale du formulaire et qu'il n'est pas gênant ou étiré

Etape #5 : Sauvegardez votre formulaire

Google Forms enregistre automatiquement les modifications en temps réel, il n'est donc pas nécessaire de chercher un bouton d'enregistrement. Cependant, vérifiez que tous les ajustements visuels sont reflétés dans le formulaire en ligne.

Faites attention à l'aspect de l'en-tête dans le formulaire en ligne. Veillez à ce qu'il soit bien aligné avec le texte et qu'il n'apparaisse pas pixellisé ou déplacé.

🔎 Did You Know? Les formulaires comportant des barres de progression indiquant la durée restante du formulaire à remplir ont des taux d'achèvement plus élevés . Le repère visuel incite les utilisateurs à terminer ce qu'ils ont commencé.

Limites de l'utilisation des formulaires Google pour les sondages/retours d'information

Bien que Google Forms soit un outil populaire, il n'est pas possible d'y avoir recours pour créer des sondages et de recueillir des commentaires, il fait face à certaines limites qui empêchent des cas d'utilisation plus avancés ou personnalisés.

Voici cinq limites clés à prendre en compte :

Options de personnalisation limitées: Google Forms offre des possibilités de personnalisation de base de la conception et de la disposition, mais il n'a pas les capacités de marquage avancées des formulaires traditionnelslogiciel de sondage pour les employés. La possibilité de personnaliser entièrement les caractères, les couleurs et les dispositions est limitée, ce qui rend difficile la création d'un formulaire qui s'aligne parfaitement sur l'identité de votre marque

Google Forms offre des possibilités de personnalisation de base de la conception et de la disposition, mais il n'a pas les capacités de marquage avancées des formulaires traditionnelslogiciel de sondage pour les employés. La possibilité de personnaliser entièrement les caractères, les couleurs et les dispositions est limitée, ce qui rend difficile la création d'un formulaire qui s'aligne parfaitement sur l'identité de votre marque Rapports et analyses de base: Bien que Google Forms vous permette d'afficher les réponses en temps réel, les fonctionnalités de rapports sont limitées à de simples diagrammes et feuilles de calcul. Pour les entreprises qui ont besoin d'informations plus approfondies ou d'analyses avancées, des outils et des intégrations supplémentaires sont souvent nécessaires

Bien que Google Forms vous permette d'afficher les réponses en temps réel, les fonctionnalités de rapports sont limitées à de simples diagrammes et feuilles de calcul. Pour les entreprises qui ont besoin d'informations plus approfondies ou d'analyses avancées, des outils et des intégrations supplémentaires sont souvent nécessaires Absence de fonctionnalités logiques avancées: La logique conditionnelle est disponible mais reste basique par rapport à d'autres outils de construction de formulaires. Des flux de travail plus complexes ou des chemins de branche ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui limite la capacité à créer des formulaires dynamiques et réactifs adaptés aux entrées individuelles des utilisateurs. Par exemple, les équipes de productivité conduisentdes sondages de recherche auprès des utilisateurs ne trouveront peut-être pas Google Forms très utile

La logique conditionnelle est disponible mais reste basique par rapport à d'autres outils de construction de formulaires. Des flux de travail plus complexes ou des chemins de branche ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui limite la capacité à créer des formulaires dynamiques et réactifs adaptés aux entrées individuelles des utilisateurs. Par exemple, les équipes de productivité conduisentdes sondages de recherche auprès des utilisateurs ne trouveront peut-être pas Google Forms très utile Intégration limitée avec d'autres outils : Bien que Google Forms s'intègre parfaitement à l'environnement de travail de Google, sa compatibilité avec les outils externes est relativement limitée. Cela pose un problème aux utilisateurs qui souhaitent connecter les formulaires directement à un CRM, à une plateforme d'automatisation du marketing ou à un logiciel de gestion de projet sans module complémentaire

Bien que Google Forms s'intègre parfaitement à l'environnement de travail de Google, sa compatibilité avec les outils externes est relativement limitée. Cela pose un problème aux utilisateurs qui souhaitent connecter les formulaires directement à un CRM, à une plateforme d'automatisation du marketing ou à un logiciel de gestion de projet sans module complémentaire Aucune fonctionnalité de collaboration native: Bien que Google Forms permette une modification partagée, il manque des fonctionnalités de collaboration en temps réel comme les commentaires ou les attributions de tâches. Il est donc plus difficile pour les équipes de collaborer pour affiner les formulaires ou traiter les données de réponse au sein même de l'outil

Effacées, il est clair que Google Forms ne répond pas toujours aux exigences des sondages avancés ou aux besoins de collecte de données professionnelles. Il est donc nécessaire de rechercher d'autres Alternatives au formulaire Google .

Créer des sondages avec ClickUp Forms

Si les limites de Google Forms, telles que la personnalisation restreinte, les analyses de base ou les intégrations limitées, vous ont laissé à la recherche d'une meilleure solution, Affichage du formulaire ClickUp est l'alternative parfaite.

Conçu pour offrir flexibilité, fonction et facilité d'utilisation, ce générateur de formulaires moderne permet aux équipes de créer et de gérer des sondages sans compromis.

Voici comment ClickUp répond aux limites de Google Forms :

1. Personnalisation étendue

créez, personnalisez et gérez vos sondages en toute transparence avec ClickUp Form View_

Contrairement à Google Forms, qui n'offre que des options de style minimales, ClickUp offre la flexibilité nécessaire pour créer des formulaires qui font une impression durable, vous aidant à maintenir une expérience de marque cohérente à travers tous les points de contact

Avec ClickUp Forms, vous n'êtes pas limité aux options de conception de base. ClickUp vous permet de personnaliser vos formulaires pour qu'ils reflètent entièrement l'identité de votre marque. Ajustez les couleurs, les polices de caractères et les dispositions avec un processus facile et éliminez les goulots d'étranglement des formulaires traditionnels logiciel de création de formulaires . ✅

2. Advanced analytics

obtenir des analyses plus intelligentes et personnalisées grâce aux tableaux de bord dans ClickUp Forms_

Google Forms offre des fonctionnalités de rapports de base, mais ne répond pas aux besoins des utilisateurs qui souhaitent obtenir des informations plus approfondies. ClickUp élimine ce défi grâce à ses puissants outils d'analyse et de rapports.

Intégrez ClickUp Form View avec

Tableau de bord

pour suivre en temps réel les réponses aux formulaires, identifier les tendances et générer des rapports visuels. Qu'il s'agisse de surveiller les commentaires ou d'analyser les résultats des sondages, ClickUp vous dote des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées sans avoir besoin d'outils externes. ✅

3. Logique dynamique et automatisation du flux de travail

utiliser la logique conditionnelle pour automatiser les processus dans ClickUp Form View_

L'un des plus grands inconvénients de Google Formulaires est ses capacités logiques limitées. ClickUp Forms y remédie grâce à des fonctionnalités d'automatisation avancées qui vous permettent de paramétrer des flux de travail directement liés aux envois de formulaires.

Par exemple, créer des tâches, mettre à jour des statuts ou assigner des membres de l'équipe automatiquement lorsqu'un formulaire est achevé. Ainsi, il n'y a pas besoin de faire des suivis manuels. ✅

4. Intégrations transparentes

intégrez facilement votre formulaire à un intervalle d'outils dans le ClickUp Form View_

Alors que Google Forms s'intègre principalement avec l'environnement de travail de Google, ClickUp Form View affiche une connexion transparente avec plus de 1000+ outils. Vous pouvez ainsi vous intégrer de manière transparente à un CRM, à un logiciel de gestion de projet ou à une plateforme de communication

Cette intégration vous permet de lier vos sondages directement à vos flux de travail existants, ce qui optimise les processus et permet de gagner du temps. ✅

5. Collaboration en temps réel

collaborez en temps réel avec les autres membres de l'équipe dans la vue du formulaire ClickUp_

Google Forms ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration complètes, ce qui rend plus difficile pour les équipes d'affiner les formulaires ou d'adresser les données en temps réel.

ClickUp change cela en permettant aux membres de l'équipe de commenter, d'assigner des tâches et de collaborer directement au sein de la plateforme. Ainsi, lors de la conception d'un formulaire ou de l'analyse des résultats d'un sondage, ClickUp garantit que tout le monde reste aligné, ce qui accélère la prise de décision et l'exécution. ✅

Que vous cherchiez à d'amplifier la voix de vos employés par le biais de sondages ou de recherches en cours, vous pouvez tout faire avec ClickUp Form View.

Voici comment créer et gérer des sondages ou des formulaires de retour d'information à l'aide de ClickUp :

Etape 1 : Créer un formulaire

utiliser le générateur de formulaires pour les sondages grâce à l'option ClickUp Form View_

Ouvrez n'importe quel Espace, Dossier ou Liste dans votre environnement de travail ClickUp

Cliquez sur le bouton + dans la barre supérieure et sélectionnez Formulaire dans les options d'affichage

Saisissez un nom et une description pour votre formulaire, en indiquant clairement son objectif

Pro Tip 💡: Use ClickUp Brain pour générer des questions intelligentes et analyser les réponses pour une création simplifiée des formulaires !

Etape 2 : Concevoir votre formulaire

concevez votre formulaire avec le design intuitif de ClickUp Form View_

Utilisez l'éditeur de glisser-déposer pour ajouter des champs tels que des champs texte, des menus déroulants, des dates, etc

Appliquez une logique conditionnelle pour rendre le formulaire dynamique. Par exemple, n'affichez des champs supplémentaires que si la personne interrogée sélectionne une réponse spécifique

Étape 3 : Personnaliser le formulaire

ajoutez une image d'en-tête et une image de fond pour créer des formulaires visuellement attrayants dans ClickUp Form View_

Ajoutez une image d'en-tête ou un avatar pour refléter votre marque

Choisissez un thème couleur et un style de police pour correspondre à votre identité visuelle

Paramétrez des champs cachés pour pré-remplir des informations connues, telles que l'e-mail du répondant, afin de leur faire gagner du temps

Etape 4 : Intégrer les réponses au formulaire

utilisez les réponses du formulaire comme champs de tâche directement à travers le ClickUp Form View_

Planifiez les réponses du formulaire en fonction des champs de tâches tels que le nom de la tâche, la description de la tâche, la priorité ou la date d'échéance

Assigner les envois directement à des membres de l'équipe ou à des groupes. Par exemple, les commentaires sur un produit peuvent être acheminés automatiquement vers l'équipe de développement

Etape 5 : Prévisualisation et partage

prévisualisez et partagez facilement les formulaires créés dans ClickUp Form View_

Cliquez sur l'option de prévisualisation en haut pour vérifier comment le formulaire apparaît aux répondants

Si vous êtes satisfait, partagez votre formulaire à l'aide d'un lien direct ou intégrez-le sur votre site web à l'aide du code fourni

Transformez la façon dont vous collectez et gérez les données avec les formulaires ClickUp

Lors du choix d'un logiciel de création de formulaires, il est essentiel d'aller au-delà de l'esthétique et d'évaluer la fonction, la flexibilité et l'évolutivité à long terme.

Tenez compte de la façon dont l'outil s'intègre dans vos flux de travail existants, de l'assistance qu'il apporte à la logique dynamique et de la façon dont il gère la sécurité des données. Les outils qui n'offrent que des fonctionnalités de base peuvent répondre à des besoins à court terme, mais ne sont pas à la hauteur lorsque vos projets sont complexes.

ClickUp se distingue en fusionnant de manière transparente la création de formulaires et la gestion des tâches, ce qui change la donne pour les équipes en quête d'efficacité. En automatisant les flux de travail et en offrant une personnalisation avancée, ClickUp ne se contente pas de collecter des réponses, il les transforme en informations exploitables.

Prêt à moderniser la façon dont vous gérez les formulaires et les flux de travail ? 🌟 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et constatez par vous-même la différence de productivité !