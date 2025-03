13 Meilleures applications de réunion pour 2025

Les réunions, qu'on les aime ou qu'on les déteste, sont essentielles pour faire du travail. À vrai dire, combien de fois avez-vous quitté une réunion en ayant l'impression qu'il aurait pu s'agir d'un e-mail ?

Ou, pire encore, avez-vous passé les premières minutes à vous débattre avec des problèmes de partage d'écran, des connexions interrompues et l'inévitable question : "Suis-je audible ?

Les applications de réunion ont évolué bien au-delà de l'hébergement de salles virtuelles. Elles offrent des fonctionnalités haut de gamme pour une planification transparente, une collaboration en temps réel et des informations alimentées par l'IA pour rendre les discussions plus productives et engageantes.

Mais avec autant d'options, quel outil améliore vraiment les flux de travail ? Dans ce blog, nous allons explorer 13 des meilleures applications de réunion pour vous aider à trouver l'application idéale, que vous dirigiez une équipe à distance ou une entreprise en pleine croissance. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici' un tour d'horizon des 13 meilleures applications de réunion + ce pour quoi elles sont les meilleures :

ClickUp (Meilleure application de réunion et de collaboration en ligne) Zoom (Meilleure application pour les vidéoconférences à grande échelle) Google Meet (Meilleure intégration avec l'environnement de travail de Google) Microsoft Teams (le meilleur pour une collaboration et une communication d'équipe complètes) 1 Webex Meetings (le meilleur pour des réunions d'entreprise sûres et fiables) Jitsi (Meilleure solution de vidéoconférence à code source ouvert) Livestorm (La meilleure solution pour les webinaires et les évènements en ligne) Slack (Meilleure solution pour la messagerie d'équipe et les intégrations) Whereby (Idéal pour les réunions vidéo instantanées sans téléchargement) ClickMeeting (Le meilleur pour les webinaires personnalisables et les réunions en ligne) Meeting Owl (Idéal pour les réunions hybrides avec vidéo à 360 degrés) Otter (Idéal pour la transcription et la prise de notes en temps réel) RingCentral (Meilleure plateforme de communication tout-en-un)

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de réunion ?

Si le facteur le plus important que vous devez rechercher dans vos applications de réunion est leur capacité à s'adapter à votre flux de travail, il y a aussi quelques incontournables.

Examinons quelques fonctionnalités que vous devriez garder à l'œil au moment de prendre votre décision. 👀

Qualité vidéo et audio: Recherchez des outils offrant une vidéo et un audio de haute qualité afin d'éviter toute perturbation pendant les réunions. Les fonctionnalités avancées, telles que l'annulation intelligente du bruit, constituent un atout supplémentaire

Recherchez des outils offrant une vidéo et un audio de haute qualité afin d'éviter toute perturbation pendant les réunions. Les fonctionnalités avancées, telles que l'annulation intelligente du bruit, constituent un atout supplémentaire Capacités d'intégration: Optez pour des applications de réunion qui s'intègrent à des outils de productivité tels que Google Agenda et d'autres applications de l'environnement de travail de Google, comme Gmail

Optez pour des applications de réunion qui s'intègrent à des outils de productivité tels que Google Agenda et d'autres applications de l'environnement de travail de Google, comme Gmail Fonctionnalités de gestion des réunions: Choisissez des applications de réunion qui offrent des options d'enregistrement pour consultation ultérieure et des salles de réunion pour diviser les réunions en petits groupes

Choisissez des applications de réunion qui offrent des options d'enregistrement pour consultation ultérieure et des salles de réunion pour diviser les réunions en petits groupes Mesures de sécurité: Choisissez en priorité des applications de réunion dotées d'une sécurité solide, comme le cryptage de bout en bout et les paramètres de confidentialité, afin de protéger les informations sensibles partagées lors des réunions de groupe

Choisissez en priorité des applications de réunion dotées d'une sécurité solide, comme le cryptage de bout en bout et les paramètres de confidentialité, afin de protéger les informations sensibles partagées lors des réunions de groupe Options de personnalisation: Recherchez des applications de réunion avec des arrière-plans virtuels, des filtres et des dispositions ajustables pour créer une expérience de réunion personnalisée

Les 13 meilleures applications de réunion

Dans cette section, nous allons passer en revue les 13 meilleures applications de réunion, en soulignant leurs meilleures fonctionnalités, leur facilité d'utilisation et la façon dont elles s'intègrent dans votre flux de travail.

C'est parti ! 💪

1. ClickUp (Meilleure application de réunion et de collaboration en ligne) ClickUp est une puissante plateforme de gestion de projet et de collaboration d'équipe.

Si vous faites partie d'une équipe distante et interfonctionnelle, Réunions ClickUp est l'outil ultime pour organiser les multiples aspects d'une vidéo conférence.

Cet outil permet d'organiser plusieurs aspects d'une vidéoconférence logiciel de gestion des réunions offre une plateforme centralisée pour la prise de notes, la gestion des agendas, le paramétrage des éléments d'action et la responsabilisation des membres de l'équipe.

Examinons quelques fonctionnalités de ClickUp que vous pouvez utiliser pour mener des réunions fluides et engageantes. 🤩

Affichage du Calendrier ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Calendrier-View-2.png Affichage du Calendrier ClickUp : Paramétrer des réunions de pointage avec toute votre équipe, en toute simplicité /$$img/

Planifiez des réunions de pointage et synchronisez les calendriers en toute transparence avec ClickUp Calendrier View

Visualisez votre emploi du temps sans effort grâce à l'outil de visualisation du calendrier de ClickUp Affichage du Calendrier ClickUp . Il vous permet de voir les tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour préparer les réunions et respecter les délais.

Vous pouvez filtrer les tâches pour vous concentrer sur les priorités et suivre la progression. De plus, l'interface "glisser-déposer" vous permet d'effectuer des ajustements à la volée. L'intégration de Zoom de ClickUp vous permet de démarrer une réunion directement à partir de Tâches ClickUp ce qui rend le travail télétravail plus efficace et plus collaboratif. En outre, L'intégration de l'Agenda Google de ClickUp permet de synchroniser les emplois du temps en toute transparence.

ClickUp Rappels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Reminders-.png Créez rapidement des rappels directement à partir des commentaires avec ClickUp Reminders : Meeting Apps /$$img/

Créez rapidement des rappels directement à partir des commentaires avec ClickUp Reminders

Vous oubliez les réunions hebdomadaires ? Rappels ClickUp vous couvre.

Il vous permet d'ajouter des pièces jointes, de définir des dates d'échéance et de créer des calendriers récurrents adaptés à votre flux de travail. Attribuez des rappels aux membres de l'équipe pour favoriser la collaboration et le compte rendu.

ClickUp Docs

Prenez rapidement des notes de réunion avec vos collègues en utilisant ClickUp Docs ClickUp Documents est un outil précieux pour documenter les les procès-verbaux des réunions et de veiller à ce que les discussions soient enregistrées, organisées et facilement accessibles. Ses capacités de collaboration en temps réel permettent à plusieurs membres de l'équipe de travailler simultanément sur le même document.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain.jpg Transformez les discussions détaillées en informations claires et exploitables à l'aide de ClickUp Brain /$$img/

Transformez les discussions détaillées en informations claires et exploitables à l'aide de ClickUp Brain ClickUp Brain est votre propre assistant alimenté par l'IA qui simplifie le processus de création et d'organisation de notes de réunion détaillées.

Il récupère les détails clés pendant ou après les réunions, vous donnant un accès instantané aux tâches, aux commentaires ou aux documents de l'équipe. Finies les recherches manuelles, place à des notes de réunion complètes et précises.

Modèles de réunion ClickUp

ClickUp propose également un tableau de modèles pour simplifier la gestion des réunions.

Pour commencer, le Modèle de réunion ClickUp centralise les éléments de l'agenda, les notes et les suivis en un seul endroit, ce qui évite d'avoir recours à plusieurs outils. En outre, le modèle Modèle de compte rendu de réunion ClickUp vous permet d'enregistrer facilement les points de discussion clés et les éléments d'action.

Enfin, le Modèle d'agenda ClickUp fournit une structure de réunion claire, aidant les participants à rester alignés et préparés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Communication rationalisée: Conservez toutes les discussions liées aux réunions en un seul endroit en intégrant les discussions, les tâches et les projets pour plus de contexte

Conservez toutes les discussions liées aux réunions en un seul endroit en intégrant les discussions, les tâches et les projets pour plus de contexte Intégration des tâches : Liez les discussions des réunions directement aux tâches réalisables ; les décisions prises pendant les réunions sont immédiatement liées aux projets et à la progression

Liez les discussions des réunions directement aux tâches réalisables ; les décisions prises pendant les réunions sont immédiatement liées aux projets et à la progression Notifications personnalisables: Adaptez les notifications pour vous concentrer sur les mises à jour et les suivis des réunions tout en minimisant les distractions

Adaptez les notifications pour vous concentrer sur les mises à jour et les suivis des réunions tout en minimisant les distractions Résumés alimentés par l'IA: Tirez parti de la technologieIA pour les notes de réunion ou générez des résumés de discussion pour tenir tout le monde au courant

Tirez parti de la technologieIA pour les notes de réunion ou générez des résumés de discussion pour tenir tout le monde au courant **Options de partage dynamique : utilisez des clips audio ou vidéo pour partager des mises à jour, expliquer des idées ou donner un retour d'information dans l'espace de travail

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

Les utilisateurs peuvent trouver l'application pour téléphone moins intuitive

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

💡 Pro Tip: A modèle de notes de réunion vous fait gagner du temps grâce à sa forme pré-structurée permettant de saisir les détails essentiels lors des réunions.

2. Zoom (le meilleur pour les vidéoconférences à grande échelle)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zoom.png Zoom : Profitez de la meilleure qualité vidéo lors des visioconférences /$$img/

via Recherche intégrée Zoom est réputé pour ses capacités de vidéoconférence de haute qualité, idéales pour les réunions à grande échelle.

Il offre des fonctionnalités telles que des salles de réunion, le partage d'écran, des transcriptions en temps réel et une intégration transparente avec des outils de productivité tels que Slack et Google Agenda. L'interface conviviale de Zoom en fait un outil de choix pour la collaboration virtuelle et les réunions réunions productives .

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Profitez d'un son et d'une vidéo de haute qualité, d'une suppression du bruit et d'arrière-plans personnalisables

Discutez avec les membres de votre équipe avant, pendant et après les réunions grâce à Team Chat

Collaborez avec votre équipe à travers Zoom et des tableaux blancs tiers, des documents, des notes et même des navigateurs de sites Web

Améliorez l'accessibilité grâce au sous-titrage et aux traductions multilingues

Limites de Zoom

L'application est gourmande en ressources, en particulier sur les appareils plus anciens, ce qui entraîne des ralentissements ou des blocages occasionnels

Bien que les fonctionnalités de sécurité aient été améliorées, elles nécessitent une installation supplémentaire

Tarification de Zoom

Free

Pro: $15.99/mois pour 1-9 utilisateurs

$15.99/mois pour 1-9 utilisateurs Business: $21.99/mois pour 10-250 utilisateurs

$21.99/mois pour 10-250 utilisateurs Business Plus: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zoom

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (14 000+ commentaires)

🤝 Rappel amical: Évitez la "fatigue du Zoom" en encourageant les pauses et en espaçant les réunions tout au long de la journée.

3. Google Meet (meilleur pour l'intégration transparente avec l'environnement de travail de Google)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Google-Meet.png Google Meet : jouez à des jeux et profitez de fonctionnalités familiales tout en vous intégrant à l'environnement de travail de Google /$$img/

via Le mot-clé Google Meet s'intègre sans difficulté aux applications de l'environnement de travail, ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs qui s'appuient sur l'écosystème Google. Ses fonctionnalités incluent les sous-titres en direct, le partage d'écran et la planification via Google Agenda, garantissant des expériences de réunion fluides pour les équipes.

Google Meet s'adapte automatiquement pour optimiser la qualité vidéo et audio, même dans des conditions de réseau variables.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Planifiez l'heure des réunions et rejoignez-les via Google Agenda ou Gmail

Utilisez les sous-titres en direct alimentés par l'IA pour une transcription en temps réel pendant les appels

Partagez l'intégralité de votre écran, une fenêtre spécifique ou un onglet de navigateur pour présenter des documents ou des éléments multimédias

Exploitez les outils de l'organisateur pour mettre les participants en sourdine, supprimer des participants ou épingler des intervenants actifs pour un flux de réunion plus fluide

Choisissez parmi plusieurs dispositions, comme les barres latérales, les projecteurs ou les affichages en mosaïque, pour vous adapter à la dynamique de votre réunion

Limites de Google Meet

Pour les comptes gratuits, les réunions avec trois participants ou plus sont limitées à 60 minutes

Il n'est possible de partager qu'un seul écran à la fois, ce qui complique les présentations nécessitant plusieurs comparaisons ou aides visuelles

Il n'y a pas de salle d'attente pour les participants, ce qui pose des problèmes de sécurité ou de désorganisation pendant les réunions

Tarification de Google Meet

Free

G2: 4.6/5 (2,600+ reviews)

4.6/5 (2,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (11,800+ commentaires)

4. Microsoft Teams (le meilleur pour une collaboration et une communication d'équipe complètes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Microsoft-Teams-1.png Microsoft Teams : Application de réunion avec disponibilité de fonctionnalités spécifiques pour les appels spontanés et le partage en direct /$img/

via Microsoft Microsoft Teams associe la vidéoconférence à des outils de collaboration robustes, tels que le partage de fichiers, des applications Office 365 intégrées et des canaux d'équipe pour les discussions.

Il se distingue par son mélange transparent de discussions, de tâches et de réunions, créant ainsi une plateforme unifiée pour la communication et la collaboration au sein de l'équipe. Cela permet à vos équipes de rester alignées sur les points suivants les résultats des réunions et favorise un meilleur compte rendu.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Organisez des conférences et des webinaires sécurisés pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants et des diffusions jusqu'à 10 000 personnes

Améliorez la prise de décision avec Microsoft 365 Copilot dans Teams, en utilisant des invites intelligentes pour visualiser et affiner les idées sans effort

Enregistrez les réunions, y compris la vidéo, l'audio et le partage d'écran, et stockez-les en toute sécurité dans le cloud pour y accéder facilement ultérieurement

Personnalisez la communication avec des emojis personnalisés et engagez-vous de manière interactive à l'aide de réactions en direct

Les limites de Microsoft Teams

Problèmes de synchronisation occasionnels lorsque les équipes se connectent à la fois sur le bureau et sur les appareils mobiles

Retard dans la réception des accusés de lecture et la transmission des textes

Tarification de Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft Teams ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.3/5 (15,000+ reviews)

4.3/5 (15,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9,600+ reviews)

5. Webex Meetings (le meilleur pour des réunions d'entreprise sûres et fiables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Webex-Meetings-1400x789.png Webex est privilégié pour les réunions d'entreprise sécurisées : Meeting Apps /$$img/

via Cisco Webex est privilégié pour les réunions d'entreprise sécurisées. Il offre des appels vidéo cryptés, des applications de réunion alimentées par l'IA et des fonctionnalités interactives telles que des tableaux blancs virtuels.

Ses outils d'IA pour la transcription et la traduction rendent les réunions accessibles à des équipes diverses. Webex assiste les fonctionnalités interactives telles que les sondages, les sessions de questions-réponses et les levées de mains virtuelles, qui favorisent l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Webex Meetings

Utilisez l'assistant Webex pour des commandes vocales permettant de rejoindre des réunions, de partager des écrans, etc

Participez à des réunions directement à partir de votre navigateur Web, sans avoir besoin de télécharger ou d'installer des plugins

Tirez parti du verrouillage des salles de réunion, du verrouillage automatique des salles personnelles et de l'autorisation FedRAMP pour les besoins de haute sécurité

Suppression du bruit en temps réel qui filtre les bruits de fond perturbateurs

Limites de Webex Meetings

La qualité du son peut être affectée par des connexions réseau plus lentes, ce qui conduit à une expérience moins fiable

Les salles de réunion ne peuvent pas être créées à partir de l'application Web et les utilisateurs ne peuvent pas passer à l'application bureau lorsqu'ils sont dans une session de réunion active

Tarification de Webex Meetings

Free

Webex Meet: 14,50 $/mois par utilisateur

14,50 $/mois par utilisateur Webex Suite: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Webex Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Webex Meetings

G2: 4.5/5 (500+ commentaires)

4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (5 700+ avis)

🧠 Fun Fact: Les visioconférences vous permettent de rester concentré ! Alors que 57% des employés admettent être multitâches lors d'appels téléphoniques, mais seulement 4 % le font lors de visioconférences, ce qui prouve que l'interaction en face-à-face, même virtuelle, peut faire des merveilles en matière d'engagement.

6. Jitsi (Meilleure solution de vidéoconférence open-source)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Jitsi-1400x1030.png Jitsi est un outil de vidéoconférence open-source et hautement personnalisable.

/$$img/

via Jitsi Jitsi est un outil de vidéoconférence open-source et hautement personnalisable. Il assiste les visioconférences cryptées, le partage d'écran et l'intégration avec diverses plateformes, ce qui le rend idéal pour les développeurs et les organisations qui recherchent la flexibilité sans compromettre la sécurité.

Cet outil assiste les déploiements à grande échelle grâce à son Jitsi Videobridge, qui achemine efficacement les flux vidéo afin de réduire la charge du serveur.

Les meilleures fonctionnalités de Jitsi

Obtenez des réunions entièrement gratuites sans restriction de temps pour les réunions quotidiennes avec Jitsi Meet

Adaptez et étendez les fonctionnalités de l'outil en fonction de vos besoins grâce à sa fonction open-source

Partager des documents texte sur Etherpad pendant les réunions

Obtenez des statistiques sur le temps de parole des participants, discutez sur sa version navigateur et verrouillez une salle à l'aide d'un mot de passe

Limites de Jitsi

Ne sauvegarde pas l'historique des discussions si vous fermez et rouvrez l'onglet

L'application mobile est lente, n'a pas l'air au point et manque de fonctionnalités par rapport à la version bureau

Il n'y a pas de salles de réunion individuelles ni de tableau blanc virtuel

Prix Jitsi

Free

évaluations et critiques de Jitsi

G2: 4.3/5 (1500+ commentaires)

4.3/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (70+ commentaires)

📖 Aussi lu: 10 modèles de réunions en tête-à-tête pour les managers sous Excel & Word

7. Livestorm (Meilleur pour les webinaires et les évènements en ligne)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Livestorm-1400x996.png Livestorm est conçu pour les webinaires et les évènements en ligne : Meeting Apps /$$img/

via Livestorm Livestorm est conçu pour les webinaires et les évènements en ligne. Il offre des fonctionnalités telles que des formulaires d'inscription, des sondages en direct et des analyses. Il fournit également une plateforme attrayante pour l'organisation d'évènements interactifs et la discussion l'agenda des réunions .

Après l'évènement, vous pouvez fournir un accès à la demande à votre contenu, permettant aux inscrits d'afficher les webinaires à leur convenance. De plus, des fonctionnalités telles que l'assistance en ligne, les questions-réponses et les réactions du public permettent de maintenir l'intérêt des participants pendant les webinaires et les évènements.

Les meilleures fonctionnalités de Vivestorm

Personnalisez vos réunions grâce à des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, la conception de salles personnalisées, etc

Accédez à des informations détaillées sur tout contact, y compris le nom, l'e-mail et la participation

Envoyez des invitations automatisées aux personnes inscrites à un évènement

Activez les sous-titres fermés pour votre réponse dans plus de 100 langues pendant les webinaires

Les limites de Vivestorm

Nécessite de changer d'onglet pour afficher les commentaires pendant les présentations

Ralentissement des performances sur Firefox, Safari, Opera et Edge

Tarifs de Livestorm

Pro: 99 $/mois

99 $/mois Business: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,600+ reviews)

4.4/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (350+ commentaires)

8. Slack (Meilleur pour la messagerie d'équipe et les intégrations)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Slack-2.png Slack : Option de l'application de réunion pour les visioconférences en tête-à-tête /$$$img/

via Slack Slack se concentre sur la messagerie d'équipe, mais améliore les réunions grâce à des intégrations telles que Zoom et Google Meet. Il permet de partager des fichiers, de créer des fils de discussion et de passer des discussions aux visioconférences, garantissant ainsi une communication efficace.

Avec Slack, vous pouvez adapter les paramètres de notification pour éviter les distractions en ne recevant des mises à jour que sur les conversations ou les évènements les plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Échangez des messages vidéo, envoyez des enregistrements audio et partagez des écrans avec les "réunions quotidiennes"

Créez des interactions significatives et amusantes avec des réactions emoji, des arrière-plans colorés et d'autres effets

Accédez aux liens, documents et messages partagés lors d'une réunion quotidienne une fois celle-ci terminée

Limites de Slack

La limite d'appel pour les réunions de groupe est de 15 participants à la fois, ce qui est restrictif pour les grandes organisations et les réunions de grande envergure

Ne dispose pas de fonctionnalités intégrées d'enregistrement des réunions

Tarification Slack

Free : Pro: 8,75 $/mois par mois et par personne

8,75 $/mois par mois et par personne Pro: $8.75/mois par utilisateur

$8.75/mois par utilisateur Business+Pro: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Forfait Enterprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.5/5 (30,000+ reviews)

4.5/5 (30,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,000+ reviews)

🔍 Did You Know? D'ici 2025, 50 % des évènements virtuels des entreprises devraient se dérouler sur les plates-formes de réunion vidéo que les entreprises utilisent déjà quotidiennement, ce qui permettra de rationaliser la communication et l'organisation d'évènements.

9. Whereby (Meilleur pour les réunions vidéo instantanées sans téléchargement)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Whereby.png Whereby : Applications de réunion /$$$img/

via Par Whereby se distingue par sa simplicité et sa commodité, ce qui en fait un bon choix pour des réunions rapides et sans tracas.

Des fonctionnalités telles que le partage d'écran, le mode image dans l'image et les capacités d'enregistrement améliorent la productivité. En outre, Whereby s'intègre à des applications telles que Trello et YouTube, ce qui permet aux utilisateurs de collaborer efficacement pendant les réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Whereby

Participez à une réunion sans télécharger l'application directement depuis votre navigateur

Personnalisez votre salle Whereby avec des noms, des URL et des marques personnalisés

Organisez des cours, des évènements et des ateliers efficaces avec des groupes de discussion

Intégrez Miro pour ses Tableaux blancs, Google Docs, YouTube et Outlook

Limites de Whereby

Il manque des fonctionnalités telles que le partage sélectif et le partage audio

Il ne permet pas d'afficher plus de 12 personnes sur la caméra

La version gratuite n'offre pas de fonction d'enregistrement intégrée et doit être complétée par des modules complémentaires

Tarifs d'attente

Free

Pro: 8,99 $/mois par utilisateur

8,99 $/mois par utilisateur Business: $11.99/mois par utilisateur

Évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (1,100+ reviews)

4.6/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (110+ avis)

📖 Also Read: 20 meilleurs logiciels de gestion des tâches

10. ClickMeeting (Le meilleur pour les webinaires personnalisables et les réunions en ligne)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickMeeting.png ClickMeeting est un outil polyvalent pour les petites réunions et les webinaires à grande échelle.

/$$img/

via Capterra ClickMeeting est un outil polyvalent pour les petites réunions et les webinaires à grande échelle. Il offre des outils de personnalisation avant la réunion, tels que des salles d'attente et des formulaires d'inscription à l'effigie de la marque.

En outre, cet outil application de programmation offre des fonctionnalités d'engagement en direct comme la modération des discussions, les sondages, les sessions en petits groupes et la possibilité de regarder des vidéos YouTube pendant le partage d'écran en direct.

Les meilleures fonctionnalités de ClickMeeting

Assignez des présentateurs, organisez des discussions privées et modérez vos discussions

Planifiez des réunions à la date et à l'heure sélectionnées ; vous pouvez inviter jusqu'à 40 participants

Recueillez des données grâce à des sondages en direct, des sessions de questions-réponses, des commentaires et des discussions en direct dans son chat

Limites de ClickMeeting

Seuls huit présentateurs peuvent utiliser des microphones et des caméras, bien que 14 places soient disponibles

Nécessite une mise à jour des navigateurs, les versions plus anciennes pouvant poser des problèmes

Tarification de ClickMeeting

Free

Live: 32 $/mois

32 $/mois Automatisation: $48/mois

$48/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (250+ commentaires)

4.2/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ commentaires)

un message vidéo peut rendre la communication plus personnelle et plus engageante, car il vous permet de partager vos mots et vos expressions en temps réel, ce qui favorise une connexion plus profonde.

11. Meeting Owl (le meilleur pour les réunions hybrides avec vidéo à 360 degrés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Meeting-Owl-1400x941.jpg Meeting Owl : appairer l'application avec des appareils intelligents pour organiser des réunions /$$img/

via Labos de la Chouette L'application Meeting Owl, développée par Owl Labs, est une application compagnon qui améliore les réunions hybrides et complète la caméra vidéo à 360 degrés de l'entreprise.

Disponible sur iOS et Android, l'application fournit une interface conviviale pour accéder aux fonctionnalités avancées et surveiller les performances de l'appareil.

Meeting Owl meilleures fonctionnalités

Nommez et gérez plusieurs Meeting Owl au sein de votre organisation

Créez une expérience immersive pour combler le fossé entre les participants en personne et les participants à distance

Activez ou désactivez des fonctionnalités telles que Presenter Enhancer pour donner la priorité aux intervenants dans le cadre

Intégrer des outils de vidéoconférence tels que Zoom, Microsoft Teams et Webex pour les environnements de travail hybrides

Les limites de Meeting Owl

Limité aux appareils iOS et Android, sans version pour ordinateur de bureau

Fonctionne uniquement avec le matériel Meeting Owl

Tarification de Meeting Owl

Free

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12. Otter (Meilleur pour la transcription en temps réel et la prise de notes)

via Loutre Otter est idéal pour capturer des enregistrements détaillés de réunions avec transcription et prise de notes. Il utilise l'identification de l'orateur et l'horodatage pour garantir la clarté et l'organisation.

Vous pouvez annoter les transcriptions, mettre en évidence les points clés et partager les notes avec les membres de l'équipe. La fonctionnalité d'archivage avec recherche permet aux utilisateurs de retrouver rapidement les discussions passées.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter

Permet à OtterPilot de rejoindre automatiquement les réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Team pour obtenir des notes, des résumés et des éléments d'action automatisés

Obtenez des réponses et générez du contenu comme des e-mails et des mises à jour de statut avec Otter IA Chat dans toutes les réunions

Combinez des discussions en direct avec des mises à jour asynchrones grâce à ses canaux IA

Limites d'Otter

Il y a des erreurs de transcription avec des locuteurs rapides, des individus fortement accentués, des mots de remplissage ou des modèles de discours irréguliers

Il manque des fonctionnalités avancées comme les fonctions intégrées de sondage ou de questions-réponses pendant les sessions en direct

Tarification d'Otter

Free

Pro: 16,99 $/mois par utilisateur

16,99 $/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Otter

G2: 4.4/5 (250+ commentaires)

4.4/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ commentaires)

💡 Pro Tip: Dans le cadre de la pratique d'une bonne l'étiquette des réunions virtuelles pour minimiser les bruits de fond et les distractions, mettez votre microphone en sourdine lorsque vous ne parlez pas.

13. RingCentral (Meilleure plateforme de communication tout-en-un)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/RingCentral-1400x758.png RingCentral est une plateforme de communication tout-en-un, combinant les visioconférences, la messagerie et les services téléphoniques.

/$$img/

via RingCentral RingCentral est une plateforme de communication tout-en-un, combinant les appels vidéo, la messagerie et les services téléphoniques. Elle s'intègre à des outils populaires comme Slack et Microsoft Teams, ce qui en fait un choix polyvalent pour divers besoins organisationnels.

La plateforme fournit des analyses approfondies pour suivre la qualité des appels, l'engagement des réunions et l'activité des utilisateurs, aidant ainsi les équipes à identifier les domaines à améliorer. En outre, RingCentral offre des fonctionnalités de centre d'appels telles que la distribution automatisée des appels, la réponse vocale interactive (IVR) et l'analyse pour améliorer l'efficacité du service client.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Générer des transcriptions et des sous-titres fermés en cours de réunion, ainsi que des résumés, des faits saillants et des aperçus après la réunion

Participez à des réunions à partir de navigateurs de bureau et mobiles et d'applications mobiles

Collaborez sur des tableaux blancs interactifs et des notes de réunion

Contrôle dynamique des hôtes, salles d'attente et chiffrement de bout en bout pour la sécurité

Limites de RingCentral

L'application téléphonique est difficile à paramétrer et prend beaucoup de temps

Intégration lente avec Salesforce

Tarifs de RingCentral

Core: 30$/mois par utilisateur pour 1 à 5 utilisateurs

30$/mois par utilisateur pour 1 à 5 utilisateurs Avancé: 35 $/mois par utilisateur pour 1 à 5 utilisateurs

35 $/mois par utilisateur pour 1 à 5 utilisateurs Ultra: $45/mois par utilisateur pour 1-5 utilisateurs

RingCentral évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (900+ reviews)

4.5/5 (900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (350+ commentaires)

🔍 Did You Know? Un employé typique assiste à au moins 8 réunions par semaine . Pour les managers et les cadres, ce nombre est souvent doublé, car ils doivent jongler avec les synchronisations d'équipe, les sessions de planification stratégique et les discussions avec les clients.

ClickUp : L'outil qui répond à toutes vos attentes

Avec l'évolution des applications de réunion, la sélection de celle qui convient à votre équipe est plus importante que jamais.

Les meilleures applications de réunion doivent offrir des fonctionnalités uniques et s'intégrer parfaitement à vos outils existants, garantissant une communication fluide et un suivi sans effort des éléments d'action.

ClickUp va au-delà des intégrations de base en offrant une convergence de tous les outils dont votre équipe a besoin. Avec des outils tels que ClickUp Meetings pour des agendas rationalisés, ClickUp Docs pour la prise de notes collaborative et ClickUp Brain pour des perspectives basées sur l'IA, il transforme la façon dont les équipes planifient, documentent et agissent sur les résultats des réunions. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅