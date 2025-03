Facebook Workplace vs Slack : Quel est le meilleur outil de communication ?

Choisir le bon outil de collaboration, c'est comme trouver le bon coéquipier : il doit correspondre au style de votre équipe et permettre de maintenir les projets sur la bonne voie.

Vous utilisez peut-être Workplace de Meta et vous vous rendez compte qu'il est temps de trouver quelque chose de nouveau, car la plateforme passe à une version en lecture seule. C'est un peu un casse-tête, n'est-ce pas ? Changer d'outil, en tester de nouveaux et faire en sorte que tout le monde soit à bord peut être accablant.

Si Slack est dans votre ligne de mire, vous n'êtes pas le seul. De nombreuses équipes envisagent de passer à l'étape suivante.

Mais avant de franchir le pas, comparons Facebook Workplace à Slack et présentons une excellente alternative : ClickUp .

Qu'est-ce que Facebook Workplace?

via Lieu de travail Facebook Workplace est un outil de collaboration conçu pour aider les équipes à communiquer et à travailler ensemble efficacement. Créé par Meta, il reflète l'interface de Facebook, ce qui permet aux utilisateurs familiers des médias sociaux d'y naviguer facilement.

La plateforme connecte les membres de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les discussions de groupe, les visioconférences et les mises à jour de projets.

🧠 Fun Fact: Workplace by Meta a été initialement développé comme un outil interne pour les employés de Facebook afin d'améliorer la communication et la collaboration. Sa réussite au sein de l'entreprise a inspiré sa sortie publique en 2016.

Fonctionnalités de Facebook Workplace

Workplace regorge d'outils destinés à améliorer la communication et la productivité au sein des organisations. Voici un examen plus approfondi de certaines de ses fonctionnalités clés . 👇

Fonctionnalité n° 1 : Vidéo en direct

Accueillez des sessions en direct à l'échelle de votre organisation en toute simplicité

La vidéo en direct transforme la façon dont les entreprises partagent des mises à jour et accueillent des évènements. Qu'il s'agisse d'une annonce d'entreprise ou d'un débat d'experts, la vidéo en direct rend le processus interactif et accessible.

Diffusion avec plusieurs hôtes

Entraînez-vous aux sessions en direct avant de les rendre publiques

Utilisez des applications tierces pour améliorer vos diffusions en direct

Ajoutez des sous-titres fermés pour une meilleure accessibilité

Inclure des sondages et des sessions $$$a pendant les évènements en direct

Divisez les vidéos en chapitres pour faciliter la navigation

🔍 Le saviez-vous ? Workplace a été l'un des premiers outils d'entreprise à introduire la diffusion vidéo en direct.

Fonctionnalité #2 : Groupes

Rejoindre des groupes créés au sein de votre organisation

Les Teams favorisent la collaboration en offrant aux équipes des espaces dédiés pour discuter des projets, faire du brainstorming et partager des retours d'expérience.

La fonctionnalité d'apprentissage au sein des groupes permet de consolider le matériel pédagogique dans des guides structurés. Ces guides peuvent inclure

Des ressources de formation

Du contenu de développement

Des questionnaires d'auto-évaluation

📖 Lire aussi: les 10 meilleurs logiciels d'intranet pour connecter les Teams en toute sécurité

Fonctionnalité #3 : Fil d'actualité

Afficher les messages et les mises à jour des coéquipiers sur le fil d'actualité

Le fil d'actualité personnalise votre expérience en donnant la priorité aux messages des personnes et des groupes qui comptent le plus.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

Personnalisation des messages à voir en premier

Masquer les messages non pertinents pour affiner votre fil d'actualité

Recevoir des recommandations de groupe basées sur l'activité

Vous pouvez suivre des collègues ou des cadres et afficher les messages qu'ils partagent avec l'ensemble de l'organisation. Ajustez votre flux à tout moment en suivant ou en désabonnant des personnes.

💡 Pro Tip: Encouragez les équipes à adopter un glossaire ou un système de documentation partagé afin de réduire les risques d'erreurs les lacunes en matière de communication sur le lieu de travail causés par le jargon ou des termes peu clairs. Des normes de communication claires, telles que les canaux préférés pour les mises à jour et les attentes en matière de temps de réponse, peuvent également permettre de combler efficacement les lacunes.

Fonctionnalité n° 4 : Bibliothèque de connaissances

Accéder à toutes les ressources de l'entreprise à partir d'un seul endroit

La bibliothèque de connaissances centralise les ressources essentielles de l'entreprise, telles que les politiques RH, les documents d'intégration et les guides d'équipe.

Fonctions clés :

Organiser le contenu en catégories et sous-catégories

Utiliser des outils de mise en forme pour faciliter la lecture

Traduire automatiquement le contenu dans différentes langues

Vous pouvez également améliorer votre système de gestion des connaissances à l'aide de vidéos intégrées, de tableaux, d'images et de modèles prédéfinis, tels que des listes de ressources ou des pages de couverture.

Tarification de Facebook Workplace

Forfait de base: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Modules complémentaires : Activités d'administration et d'assistance Assistance et administrateur avancés: 2$/mois par utilisateur Enterprise live: 2 $/mois par utilisateur

Activités d'administration et d'assistance Workplace for Good: Gratuit pour les organisations caritatives à but non lucratif

Qu'est-ce que Slack?

via Slack Slack est un service de application de messagerie pour les entreprises conçue pour aider les équipes à communiquer et à collaborer plus efficacement. Elle centralise la communication en organisant les discussions en canaux, ce qui facilite le suivi des discussions en cours, le partage de fichiers et l'intégration d'outils en un seul endroit.

L'outil élimine également l'encombrement des fils d'e-mails et aide les équipes à se concentrer sur les tâches.

🔍 Le saviez-vous? Slack a vu le jour en tant qu'outil de communication interne pour les développeurs du jeu vidéo Glitch. Alors que le jeu n'a pas eu de succès, Slack a été repensé en un produit autonome et lancé en 2013.

Fonctionnalités de Slack

Slack offre un intervalle de fonctionnalités conçues pour améliorer les éléments suivants collaboration en temps réel et de stimuler la productivité. Voici un aperçu des principales fonctionnalités . 👇

Fonctionnalité n°1 : Canaux

Créer des canaux à des fins de communication diverses

Les canaux sont l'endroit où se déroule l'essentiel du travail d'équipe. Considérez-les comme des discussions de groupe créées autour d'un sujet, d'un projet ou d'un objectif, ce qui vous permet de conserver toutes les conversations et ressources pertinentes en un seul endroit.

Par exemple, vous pourriez créer un canal dédié au lancement d'un nouveau site web ou au développement d'une nouvelle application mobile.

Les canaux vous permettent également d'ajouter ou de supprimer des membres de l'équipe en fonction des besoins, et ils offrent une assistance pour le partage des mises à jour, la célébration des jalons et la prise de décisions en groupe.

Fonctionnalité n°2 : Connecter

Collaborer avec des partenaires et collègues externes

Slack Connect facilite la collaboration avec des équipes ou des organisations externes sans leur donner un accès complet à votre espace de travail. Cette fonctionnalité vous permet de créer des canaux liant votre équipe à des clients, des consultants ou d'autres partenaires.

Une fois qu'un canal est connecté entre les organisations, les deux parties peuvent contribuer à la discussion et se référer à des discussions antérieures au sein du même espace.

Cette fonction permet également de s'assurer que les collaborateurs externes n'ont accès qu'aux canaux dont ils ont besoin, de sorte que votre espace de travail interne reste sécurisé.

🔍 Le saviez-vous ? "Slack" signifie Searchable Log of All Conversation and Knowledge (journal consultable de toutes les discussions et de tous les savoirs).

Fonctionnalité n°3 : les réunions quotidiennes

Sautez sur des visioconférences audio et vidéo au sein de Slack

Les réunions quotidiennes permettent aux équipes de se connecter par le biais d'appels audio/vidéo au sein d'un canal ou d'un message direct.

Vous pouvez partager des écrans, utiliser des réactions amusantes pour garder l'ambiance légère, et enregistrer des liens ou des documents partagés pendant la réunion quotidienne pour référence ultérieure.

Les réunions quotidiennes commencent par des appels audio uniquement, mais peuvent facilement passer à la vidéo si nécessaire. De plus, ils sont disponibles sur bureau, mobile et iPad, ce qui vous permet de participer à une discussion où que vous soyez.

Fonctionnalité n° 4 : Atlas

Afficher les informations sur les employés depuis votre espace de travail Slack

Slack Atlas est un annuaire des employés qui vous aide à comprendre vos collègues au-delà de leur nom et de leur rôle.

Il fournit des profils riches et consultables qui affichent les compétences, les projets et les objectifs de l'équipe, ce qui vous permet de mieux savoir qui travaille sur quoi et comment vous connecter avec eux. Cette fonctionnalité comprend également un diagramme organique dynamique qui facilite la navigation dans la structure de votre entreprise.

Elle se synchronise avec les systèmes de ressources humaines de votre entreprise pour que les données des profils restent à jour.

Prix Slack

Free

Pro: 8,75 $/mois par utilisateur

8,75 $/mois par utilisateur Business+: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise Grid: Prix personnalisé

📖 A lire aussi: les 25 meilleurs outils logiciels de gestion de projet gratuits à essayer

Facebook Workplace Vs. Slack : Les fonctionnalités comparées

Si Facebook Workplace et Slack présentent des similitudes, chaque plateforme dispose de fonctionnalités uniques adaptées aux différents besoins des équipes.

Comparons leurs capacités marquantes pour voir laquelle s'aligne le mieux sur vos objectifs. 🎯

Fonctionnalités | Facebook Workplace | Slack |

| ----------------------- | ---------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| | But_ | Collaboration sociale à la manière de Facebook | Communication de groupe et productivité |

| Interface utilisateur - Intuitive pour les utilisateurs de médias sociaux - Propre, organisée et personnalisable

| Messages_ | Messagerie instantanée, discussions de groupe et fils de discussion | Messagerie en temps réel, canaux et discussions privées

| Visioconférence_ | Diffusion de vidéos en direct, appels de groupe | Appels vocaux/vidéo 1:1 et de groupe |

| Partage de fichiers_ | Partage de fichiers simple avec prévisualisation | Partage avancé avec intégration d'applications tierces |

| Intégration limitée | Écosystème d'applications étendu avec plus de 2 000 /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/27034/meilleures-integrations-slack/Slack intégrations/%href/ |

| Sécurité | Sécurité de niveau Enterprise et conformité GDPR | Sécurité forte avec chiffrement et SSO |

Facebook Workplace Vs. Slack

Fonctionnalité #1 : Communication et collaboration

Une communication efficace est l'épine dorsale de toute plateforme de collaboration, et Workplace et Slack offrent tous deux des solutions solides, mais leurs approches diffèrent.

Facebook Workplace

Workplace utilise des éléments familiers des médias sociaux tels que les groupes et un fil d'actualité pour tenir les utilisateurs informés sans encombrement inutile.

Slack

Slack organise la communication par le biais de canaux, qui permettent de tout garder accessible et facile à suivre. Il propose également des visioconférences audio-vidéo par le biais de réunions quotidiennes, ce qui simplifie les discussions en temps réel.

🏆 Gagnant: Slack pour ses options de communication en temps réel comme les huddles et ses canaux flexibles pour une collaboration ciblée.

Fonctionnalité #2 : Collaboration externe

La collaboration avec les équipes externes est essentielle pour les entreprises qui travaillent avec des clients, des partenaires ou des fournisseurs.

Facebook Workplace

Facebook Workplace est uniquement logiciel de communication interne . Il ne fait pas de fonctionnalités dédiées à la collaboration avec des équipes ou des parties prenantes externes.

Slack

La fonctionnalité Connect de Slack est spécialement conçue pour la collaboration externe. Elle vous permet de créer des canaux partagés qui lient votre équipe à des partenaires externes, assurant une communication fluide tout en maintenant la sécurité de l'espace de travail.

🏆 Gagnant: Slack pour ses fonctionnalités de collaboration externe sécurisées et bien intégrées.

Fonctionnalité #3 : Gestion des connaissances

Un partage efficace des connaissances est essentiel à la productivité, et les deux plateformes proposent des solutions distinctes.

Facebook Workplace

La bibliothèque de connaissances de Workplace est un hub de ressources centralisé pour les documents de l'entreprise tels que les politiques, les guides d'intégration et les instructions pour les équipes. Elle offre des options pour intégrer des vidéos, utiliser des modèles et traduire automatiquement le contenu.

Slack

L'Atlas de Slack fournit un répertoire robuste des employés avec des profils qui incluent les compétences, les objectifs de l'équipe et les affiliations. Il s'intègre aux systèmes de ressources humaines pour que les informations restent exactes et à jour.

Le diagramme d'organisation interactif aide les utilisateurs à comprendre les relations organisationnelles et à trouver les bons collègues pour collaborer.

🏆 Gagnant : Facebook Workplace pour sa bibliothèque de connaissances complète et conviviale.

⚡ Template Archive: La création d'un plan de communication d'équipe clair et efficace est essentielle pour que votre équipe reste alignée et productive. Essayez des modèles de plans de communication pour définir les rôles et établir des canaux clairs pour les mises à jour, le retour d'information et la collaboration.

Fonctionnalité #4 : Hébergement d'évènements

L'hébergement d'évènements est essentiel pour partager les mises à jour, engager les équipes et faciliter les discussions à grande échelle.

Facebook Workplace

Facebook Workplace offre une fonctionnalité de vidéo en direct conçue pour les évènements interactifs.

Les équipes peuvent diffuser avec plusieurs présentateurs, impliquer les participants grâce à des sessions de questions-réponses et des sondages, et diviser les enregistrements en chapitres pour une meilleure accessibilité à la demande.

Slack

Slack n'inclut pas de fonctionnalités intégrées d'hébergement d'évènements ou de diffusion en direct.

Gagnant : Facebook Workplace pour ses fonctionnalités intégrées d'hébergement d'évènements et de vidéo interactive en direct.

Fonctionnalité #5 : Accessibilité et assistance aux appareils

Dans un environnement de travail hybride, l'accessibilité entre les appareils est clé.

Facebook Workplace

Workplace propose des applications web et mobiles, permettant aux équipes de rester connectées en déplacement. Son interface reflète le design familier de Facebook, ce qui réduit la courbe d'apprentissage des nouveaux utilisateurs.

Slack

Slack est disponible sur les appareils de bureau, mobiles et iPad, garantissant un accès cohérent où que vous soyez.

🏆 Gagnant: Les deux plateformes garantissent l'accessibilité grâce à une assistance robuste des appareils.

Facebook Workplace vs. Slack sur Reddit

Les Redditors ont partagé diverses opinions sur Facebook Workplace et Slack, en mettant en évidence leurs points forts et leurs limites.

Slack est un choix populaire pour la gestion d'équipes et de projets divers :

_Je participe à la gestion d'une ligue/org communautaire. J'ai réussi à convaincre tout le monde d'utiliser Slack l'année dernière. Cela a permis d'organiser les discussions entre tous les intervenants de la ligue, du jeu libre, des clubs et du marketing. \Il a également été utile pour le partage et la collaboration sur les documents de politique générale Utilisateur de Reddit Cependant, Facebook Workplace est confronté à des problèmes de confiance en raison de son association avec Meta, ce qui dissuade certains utilisateurs de l'envisager à des fins professionnelles :

Personne ne va confier ses informations d'entreprise à Facebook un autre Redditor Malgré les points forts de Slack, il n'est pas parfait. Les Redditors mentionnent souvent les points suivants des difficultés liées à ses fonctions de navigation et de recherche, qui peuvent perturber les flux de travail.

Le jury ne s'est pas encore prononcé sur la plateforme qui l'emportera, car toutes deux présentent des avantages et des inconvénients uniques. Mais pourquoi faire des compromis quand on peut disposer d'un outil qui allie une communication transparente à des fonctionnalités de collaboration robustes ?

Oui, nous parlons ici de l'application tout pour le travail-ClickUp ! 🤩

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à Facebook Workplace vs. Slack

ClickUp a toutes les bonnes choses que vous aimez et une tonne d'extras pour rendre le flux de travail de votre équipe plus fluide.

Voici pourquoi il s'agit de la meilleure alternative à considérer . 🥇

ClickUp's One Up #1 : Discuter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Chat-1400x932.png ClickUp Discute : Envoyer des messages directs et afficher l'historique des messages /$$$img/

Discutez en temps réel au sein de ClickUp pour maintenir le flux de communication

Lorsqu'il s'agit de collaboration, ClickUp Chat réunit votre équipe en toute simplicité.

Plus besoin de passer d'une application de messagerie à l'autre ou d'une plateforme de gestion du travail à l'autre : tout ce dont vous avez besoin pour faire votre travail se trouve dans votre environnement de travail ClickUp.

Conversations filées

Concentrez-vous sur les discussions grâce aux fils de discussion dans ClickUp Chat

Les discussions filées dans ClickUp Chat permettent de garder les discussions claires.

Vous pouvez créer des fils distincts pour chaque projet ou sujet afin que les discussions restent ciblées et faciles à suivre. Plus besoin de faire défiler des messages sans rapport les uns avec les autres dans votre assistance en ligne, mais des discussions claires et organisées qui vous aident à rester concentré sur vos tâches.

Recherche intelligente

Recherchez rapidement dans l'historique de votre ClickUp Chat pour trouver des messages quand vous en avez besoin

Le volume de messages dans votre application de communication peut rendre difficile la recherche de ce dont vous avez besoin.

Mais grâce à la puissante fonctionnalité de recherche de ClickUp Chat, vous pouvez rapidement retrouver des discussions, des tâches, des fichiers ou des messages antérieurs - plus besoin de faire défiler les fils sans fin. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

Communication alimentée par l'IA

ClickUp Disc est livré avec des outils alimentés par l'IA qui rendent la communication plus intelligente et plus efficace. Voici quelques-unes de ses capacités qui permettent de gagner du temps . 🤖

Suggestions de l'IA: Améliore automatiquement la clarté du message, le ton et la formulation pour vous aider à communiquer avec plus d'assurance et de clarté

Améliore automatiquement la clarté du message, le ton et la formulation pour vous aider à communiquer avec plus d'assurance et de clarté Résumé automatique : Résume les longs fils de discussion pour mettre en évidence les points clés et les éléments d'action, ce qui vous permet de gagner du temps

Résume les longs fils de discussion pour mettre en évidence les points clés et les éléments d'action, ce qui vous permet de gagner du temps Transcription de la voix en texte: Transcrit instantanément les messages vocaux en texte, ce qui vous permet de les lire sans passer par l'audio

Transcrit instantanément les messages vocaux en texte, ce qui vous permet de les lire sans passer par l'audio Création de tâches: Convertit les discussions en tâches réalisables d'un simple clic, ce qui facilite le suivi des abonnés

Appels vocaux et visioconférences

Démarrer une visioconférence ou un appel audio directement dans ClickUp Chat avec SyncUps

Besoin de discuter en direct avec votre équipe ? Les SyncUps de ClickUp Chat vous permettent de passer des appels audio et vidéo directement dans vos discussions, que ce soit avec un coéquipier ou avec l'ensemble de votre équipe.

Vous pouvez passer un appel rapide pour clarifier quelque chose ou discuter d'une tâche en face à face sans interrompre votre flux.

Personnalisation des notifications

Personnalisez vos notifications ClickUp Chat pour rester au courant de ce qui est important

Gardez le contrôle de vos notifications Chat, en vous assurant de ne recevoir que les mises à jour qui comptent.

Vous pouvez personnaliser les notifications globales pour votre navigateur, votre mobile, votre boîte de réception et votre e-mail. Cela signifie que vous pouvez choisir de recevoir des alertes pour les @mentions ou les mises à jour importantes, mais de rester discret lorsqu'il n'y a pas d'urgence.

Lorsqu'il s'agit de discussions individuelles, vous pouvez personnaliser encore davantage les paramètres.

Mettez en sourdine les discussions de groupe pour lesquelles vous n'avez pas besoin de mises à jour constantes, et gardez les notifications activées pour les discussions qui requièrent votre attention.

S'attaquer aux éléments d'action

Gardez le contrôle des tâches de votre équipe avec les FollowUps dans ClickUp Chat

Les FollowUps sont là pour s'assurer que rien n'est perdu dans la confusion. Vous pouvez assigner des messages aux membres de l'équipe directement dans le Chat, en vous assurant que les éléments d'action sont suivis.

Une fois que vous avez assigné un message à quelqu'un, il sera visible dans son panneau FollowUps sur le côté droit de la discussion.

Imaginons que vous discutiez d'une nouvelle campagne avec votre équipe marketing.

Quelqu'un mentionne qu'un élément de contenu a besoin d'une dernière révision. Vous attribuez rapidement ce message à la personne responsable de la révision, et il apparaît désormais dans sa section Suivi, ce qui facilite le suivi et l'abonné.

ClickUp's One Up #2 : Gestion de projet

ClickUp est un logiciel tout-en-un conçu pour simplifier la collaboration, améliorer la productivité et assurer le suivi de chaque tâche.

Que votre équipe travaille au bureau ou à télétravail, le Solution de gestion de projet ClickUp offre des outils qui permettent de rationaliser la communication et la gestion des tâches.

Prenez, par exemple, la magie de l'enregistrement de vidéos courtes et ciblées pour communiquer des points clés ou fournir des explications à l'aide de ClickUp Clips . Vous pouvez ainsi sauter les longs e-mails et aller directement à l'essentiel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Clips.png ClickUp Clips : Enregistrez des vidéos lors d'un partage d'écran sans effort /$$img/

Créez des vidéos rapides pour simplifier des idées complexes à l'aide de ClickUp Clips

Avec Clips, vous pouvez :

Enregistrer votre écran ou votre webcam directement dans la plateforme

Mettre en évidence les étapes d'un processus ou d'une tâche de manière visuelle

Partager des vidéos instantanément ou les joindre à des tâches

Par exemple, si un coéquipier a besoin d'aide pour naviguer dans l'échéancier d'un nouveau projet, vous pouvez enregistrer une vidéo rapide expliquant sa disposition et sa structure. Communication vidéo asynchrone n'a jamais été aussi facile !

En plus de cela, Commentaires de ClickUp Assign rendez le retour d'information exploitable.

ClickUp Assigned Comments permet d'assigner des tâches directement dans les commentaires

Les commentaires ne sont pas de simples notes : ils peuvent être assignés comme tâches à des membres spécifiques de l'équipe. Vous avez repéré une amélioration ou vous avez besoin de quelqu'un pour affiner une idée ? Attribuez le commentaire directement avec une @mention, afin que le responsable soit clairement identifié.

Grâce à ces commentaires, tout reste lié à la tâche initiale, ce qui élimine le risque de perdre un retour d'information important dans un long fil.

ClickUp's One Up #3 : IA

Restez en phase avec vos tâches quotidiennes grâce à ClickUp Brain ClickUp Brain est votre assistant intelligent, alimenté par l'IA, entièrement intégré à votre environnement de travail pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Considérez-le comme votre solution aux problèmes, conçu pour simplifier les tâches quotidiennes qui vous ralentissent.

Cet assistant ne se contente pas de suggérer des améliorations : il travaille activement avec vous sur des tâches telles que résumer des rapports, rédiger des réponses à des e-mails ou du contenu marketing, et trouver de nouvelles idées.

Par exemple, il peut extraire les points clés après une réunion et créer un résumé clair et concis en quelques secondes.

De plus, ClickUp Brain s'intègre directement dans vos flux de travail existants. Pas d'onglets supplémentaires, pas d'outils superflus - juste des façons plus intelligentes de travailler au sein de la plateforme que vous utilisez déjà.

💡 Conseil Pro: Utilisez ClickUp Brain pour faire un brainstorming sur une stratégie de communication en entrant vos objectifs et les détails de votre public. Il peut vous suggérer des cadres efficaces, des idées de messages et des méthodes adaptées à vos besoins.

Organiser l'information et améliorer la collaboration en équipe avec ClickUp Docs ClickUp Documents s'associe parfaitement à Espaces, vous offrant un espace collaboratif pour la création, le stockage et le partage de contenu.

Utilisez-le pour rédiger, modifier et stocker tout, des forfaits d'équipe aux guides d'accueil. Grâce à la modification en cours et aux tâches liées, tout le monde est sur la même page, littéralement.

Améliorez votre écriture avec ClickUp Brain dans les documents

Et lorsque vous intégrez Brain à Docs ? La création de contenu atteint un tout autre niveau.

ClickUp Brain vous aide à générer du texte, à affiner vos idées et à modifier vos brouillons avec une précision alimentée par l'IA. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour rédiger un article de blog ou pour reformuler une phrase délicate ? ClickUp Brain est là pour vous aider.

Les Documents font également office de base de connaissances, en stockant toutes vos ressources dans un hub accessible.

Les équipes peuvent rapidement trouver des réponses, rester en phase et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise - plus besoin de fouiller dans les dossiers ou de rechercher des informations.

📖 Lire aussi: ClickUp vs Slack : Quel est le meilleur outil de communication d'équipe ?

ClickUp et en route vers un meilleur travail d'équipe

En matière de collaboration d'équipe, des outils comme Facebook Workplace et Slack se sont taillé un espace.

Mais ni l'un ni l'autre n'offre une solution vraiment tout-en-un qui équilibre la gestion de projet, le suivi des tâches et les outils de collaboration approfondie sous un même toit.

ClickUp prend le meilleur des deux mondes et l'amplifie. Avec ses fonctionnalités complètes - comme les mises à jour vidéo asynchrones, l'assistance alimentée par l'IA et les flux de travail de gestion de projet personnalisables - ClickUp permet aux équipes de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Pourquoi jongler avec plusieurs applications alors qu'une seule plateforme fait tout ? Franchissez le pas et inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !