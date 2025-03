Les 11 meilleurs outils alternatifs de Folk CRM

Vous utilisez Folk CRM depuis un certain temps, mais depuis peu, il ne répond plus à vos attentes.

Peut-être que vos données clients sont plus difficiles à organiser, ou peut-être que vous explorez une alternative à Folk CRM pour voir s'il n'y a pas un meilleur ajustement à vos besoins. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit ! 😀

Dans ce blog, nous allons explorer quelques-unes des meilleures alternatives de Folk CRM pour vous aider à mieux organiser vos données, à automatiser les efforts de marketing et à améliorer la collaboration au sein de l'équipe. 👇

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives de Folk CRM?

Vous pourriez avoir besoin d'une alternative à Folk CRM si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées, telles qu'une gestion robuste des pipelines, des analyses détaillées des ventes, ou une plus forte.. Stratégie CRM pour gérer de grandes listes de contacts - des domaines dans lesquels Folk peut échouer.

Lorsque vous étudiez les alternatives, il est important de trouver une solution qui comble ces lacunes et s'aligne mieux sur vos besoins. Voici ce qu'il faut rechercher . 👀

Analyse et rapports avancés: Recherchez un outil qui offre des perspectives approfondies sur les performances commerciales, les tendances des clients et la génération de leads pour prendre des décisions fondées sur des données

Recherchez un outil qui offre des perspectives approfondies sur les performances commerciales, les tendances des clients et la génération de leads pour prendre des décisions fondées sur des données Insights alimentés par l'IA: Choisissez un CRM qui utilise l'IA pour fournir des informations précieuses sur le comportement des clients, prédire les tendances commerciales et automatiser des tâches telles que la notation des prospects et les abonnements

Choisissez un CRM qui utilise l'IA pour fournir des informations précieuses sur le comportement des clients, prédire les tendances commerciales et automatiser des tâches telles que la notation des prospects et les abonnements Suivi automatisé: Choisissez un logiciel qui assure le suivi automatique des appels, des réunions et des e-mails, réduisant ainsi le travail manuel et garantissant l'exactitude des données

Choisissez un logiciel qui assure le suivi automatique des appels, des réunions et des e-mails, réduisant ainsi le travail manuel et garantissant l'exactitude des données Options de personnalisation: Optez pour un CRM avec des flux de travail flexibles, des champs personnalisés et des pipelines adaptables pour s'adapter aux processus de vente complexes

Optez pour un CRM avec des flux de travail flexibles, des champs personnalisés et des pipelines adaptables pour s'adapter aux processus de vente complexes Canaux de communication intégrés: Sélectionnez un CRM qui intègre différents canaux de communication (e-mail, téléphone, discussion, etc.) pour centraliser toutes les interactions

Sélectionnez un CRM qui intègre différents canaux de communication (e-mail, téléphone, discussion, etc.) pour centraliser toutes les interactions Application mobile: Assurez-vous que l'alternative au CRM Folk fournit une application mobile pour gérer les contacts et les affaires en déplacement, ce qui vous permet de rester connecté et productif où que vous soyez

Les 11 meilleures alternatives à Folk CRM

Voici 11 des meilleures alternatives Folk CRM pour vous aider à optimiser la gestion de la relation client et à améliorer la productivité. 📋

1. ClickUp (Meilleur pour l'intégration tout-en-un du CRM et de la gestion d'un projet pour les équipes)

Suivre les prospects, gérer les clients et superviser les livraisons de projets grâce à des flux de travail personnalisés dans ClickUp CRM ClickUp est une plateforme complète qui combine CRM et la gestion de projet avec les équipes commerciales, ce qui en fait la solution tout-en-un par excellence. En rassemblant tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, ClickUp élimine le besoin de recourir à de multiples outils, aidant ainsi vos équipes à travailler de manière plus efficace.

C'est une excellente alternative à Folk CRM, offrant des fonctionnalités hautement personnalisées et des outils de collaboration pour gérer les relations avec les clients, améliorer la productivité de l'équipe et visualiser les pipelines.

La solution Solution ClickUp CRM va au-delà des fonctions traditionnelles en intégrant la gestion de projet à la gestion de la relation client. Ainsi, il est plus facile de gérer les prospects, les interactions avec les clients et les équipes commerciales.

Alors que Folk CRM se concentre sur les relations avec les clients, ClickUp y ajoute des fonctionnalités telles que l'automatisation et les rapports, offrant ainsi aux équipes une plateforme unifiée pour la gestion de la relation client et au-delà. ClickUp Ventes regroupe l'ensemble de l'entonnoir des ventes en un seul endroit, ce qui facilite le suivi de l'activité des comptes, la collaboration sur les affaires et l'automatisation des processus commerciaux. Des outils tels que le calcul des colonnes pour suivre la taille des affaires ou des formulaires personnalisés pour qualifier les prospects vous permettent d'avoir toujours une étape d'avance.

ClickUp offre également des outils de gestion des ventes entièrement personnalisables Modèles CRM qui vous font gagner du temps et vous permettent de commencer simplement ou d'évoluer vers des systèmes plus complexes en fonction des besoins.

Modèle de CRM de ClickUp

Le Modèle ClickUp CRM aide les entreprises de toutes tailles à gérer efficacement leurs relations avec leurs clients. Il fournit un système organisé pour suivre les prospects, gérer les équipes commerciales et centraliser les informations sur les clients.

Vous pouvez également rationaliser la communication et automatiser les tâches répétitives, libérant ainsi du temps pour des efforts plus stratégiques. Ce modèle aide également à :

Suivre les prospects et les opportunités à travers chaque étape

Stocker toutes les coordonnées, les contrats et les comptes

Organiser les tâches en fonction des étapes commerciales afin de se concentrer sur les activités les plus importantes

Obtenir des informations exploitables pour optimiser les interactions avec les clients

ClickUp meilleures fonctionnalités

Base de données clients personnalisable: Construisez le système idéal pour stocker et analyser les contacts, les affaires et les détails des clients. Utilisez les liens entre les tâches, les documents et les flux de travail pour que tout soit lié

Construisez le système idéal pour stocker et analyser les contacts, les affaires et les détails des clients. Utilisez les liens entre les tâches, les documents et les flux de travail pour que tout soit lié Outils de collaboration: Travaillez avec votre équipe sur les comptes clients à l'aide d'outils de collaboration ClickUp Documents , Discuter et Attribuer des commentaires . Collaborer en temps réel, laisser des commentaires ou réfléchir à des stratégies pour conclure des affaires plus rapidement

Travaillez avec votre équipe sur les comptes clients à l'aide d'outils de collaboration ClickUp Documents , Discuter et Attribuer des commentaires . Collaborer en temps réel, laisser des commentaires ou réfléchir à des stratégies pour conclure des affaires plus rapidement Gestion organisée des comptes: Créez des hiérarchies évolutives à l'aide de dossiers et de listes pour gérer les comptes. Paramétrez des permissions granulaires pour contrôler qui voit quoi, ce qui rend la gestion des comptes sécurisée et organisée

Créez des hiérarchies évolutives à l'aide de dossiers et de listes pour gérer les comptes. Paramétrez des permissions granulaires pour contrôler qui voit quoi, ce qui rend la gestion des comptes sécurisée et organisée Automatisation personnalisée: Automatisez les tâches répétitives telles que les transferts, les mises à jour de statut et les abonnements grâce à la fonction Automatisations ClickUp Tableaux de bord personnalisés: Suivez les indicateurs clés tels que la valeur de la durée de vie du client et la taille de l'affaire grâce à Tableaux de bord ClickUp . Plus de 50 widgets personnalisables aident à visualiser vos données en un seul endroit

Automatisez les tâches répétitives telles que les transferts, les mises à jour de statut et les abonnements grâce à la fonction Automatisations ClickUp Modèles pré-construits: Commencez à gérer les relations avec vos clients rapidement avec le module de gestion des relations avec les clients de ClickUpModèle ClickUp CRM, parfait pour les débutants à la recherche d'une solution simple et efficace. Pour les besoins plus avancés, le modèleModèle ClickUp Sales CRM offre une puissante base de données sans code pour optimiser votre pipeline

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités de personnalisation étendues de ClickUp peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile peut ne pas offrir les mêmes fonctions que l'application bureau

Tarification de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

🧠 Fun Fact: Le concept de CRM a débuté dans les années 1980 avec le marketing de base de données, où les entreprises enregistraient les données des clients pour personnaliser le publipostage. Cette pratique a évolué avec les nouvelles technologies, donnant naissance aux premiers logiciels de CRM dans les années 1990.

2. HubSpot CRM (le meilleur pour l'automatisation complète du marketing, des ventes et du service client)

via Pipedrive Pipedrive est un outil de CRM adapté aux petites et moyennes entreprises pour gérer les équipes commerciales, automatiser les tâches répétitives et conclure des affaires plus rapidement.

En tant que CRM pour les startups , La conception intuitive de Pipedrive et l'accent mis sur la simplicité le rendent accessible aux équipes ayant un minimum d'expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Gérez les prospects non qualifiés dans une boîte de réception dédiée jusqu'à ce que vous soyez prêt à agir

Recevoir une notification lorsque des affaires restent en suspens trop longtemps, ce qui vous permet d'éviter les opportunités manquées

Créez un catalogue de vos produits ou services avec des descriptions détaillées, des coûts et des notes

Engagez les visiteurs du site web directement avec le Chatbot de Pipedrive, qui interagit 24/7 pour collecter des données et qualifier les prospects

Limites de Pipedrive

Manque de fonctionnalités marketing robustes, se concentrant principalement sur les ventes

Nécessite du temps pour explorer et utiliser pleinement toutes les fonctionnalités, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Pipedrive : les prix

Essentiel: 14 $/mois par utilisateur

14 $/mois par utilisateur Avancé: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Professionnel: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Power: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Enterprise: 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Pipedrive

G2: 4.3/5 (2,000+ reviews)

4.3/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,500+ reviews)

5. Copper (Meilleur pour l'intégration transparente avec les applications Google pour le développement des relations)

via Cuivre Le prochain sur la liste est Copper, une solution CRM conviviale basée sur le cloud, conçue pour les startups et les petites entreprises qui accordent une grande valeur à la simplicité et à l'efficacité. Elle s'intègre à l'environnement de travail de Google, ce qui la rend pratique si vous utilisez déjà Gmail, Google Agenda ou Google Drive.

Copper donne la priorité à l'établissement de relations plutôt qu'à la complexité gestion des clients le système de gestion de la clientèle est un outil de gestion de la relation client, offrant une expérience intuitive qui vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos clients.

Les meilleures fonctionnalités du cuivre

Travaillez directement à partir de Gmail et de Google Agenda pour gérer vos contacts, suivre vos discussions et mettre à jour votre CRM

Utilisez des outils tels que les "étapes de la relation" et les "évènements de la vie" pour suivre les jalons personnels et professionnels

Personnalisez vos e-mails avec Mail Merge directement dans Gmail et enregistrez automatiquement vos interactions par e-mail pour obtenir un historique clair de vos communications

Suivez la progression des affaires et identifiez les opportunités grâce à des fonctionnalités visuelles intuitives

Limites du cuivre

S'appuie fortement sur les environnements de travail de Google, ce qui le rend moins adapté aux personnes extérieures à l'écosystème Google

L'ensemble limité de fonctionnalités le rend inadapté aux entreprises à croissance rapide

Tarification du cuivre

Démarrage: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Basic: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Professionnel: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Business: $134/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,120+ reviews)

4.5/5 (1,120+ reviews) Capterra: 4.4/5 (580+ avis)

6. Salesforce Sales Hub (le meilleur pour les analyses commerciales avancées alimentées par l'IA et la collaboration entre les équipes)

via Monday Monday est une autre alternative au CRM Folk qui fournit une plateforme flexible et visuellement attrayante pour combiner les outils de gestion commerciale et de gestion de projet. Elle aide les équipes commerciales à conclure plus d'affaires et à mieux collaborer.

Cette alternative Exemple de logiciel de gestion de la relation client offre un suivi visuel des ventes, des flux de travail personnalisables et des outils faciles à intégrer, ce qui le rend adapté à une petite entreprise en phase de démarrage ou à une équipe commerciale en pleine croissance.

Lundi Meilleures fonctionnalités CRM

Utilisez des tableaux de type Kanban pour suivre les affaires, mettre à jour les statuts des prospects et collaborer visuellement avec votre équipe commerciale

Créez des flux de travail personnalisés ou utilisez des flux de travail prédéfinismodèles de parcours client prédéfinis pour simplifier l'équipe commerciale

Automatiser le lead nurturing et utiliser la composition d'e-mails assistée par l'IA pour rédiger plus rapidement et envoyer des e-mails personnalisés en masse

Suivez les ventes prévues par rapport aux ventes réelles, ventilées par mois, par représentant commercial ou par étape de l'affaire

Les limites du Monday CRM

L'interface utilisateur peut être lente, et la version bureau pour Mac est moins fiable que la version en ligne

Outils limités pour hiérarchiser les tâches et consolider les actions incomplètes pour un seul contact

Tarifs de Monday CRM

CRM de base: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur CRM standard: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Pro CRM: 33$/mois par utilisateur

33$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (800+ avis)

4.6/5 (800+ avis) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

8. Bigin by Zoho CRM (Meilleur pour un CRM léger, basé sur un pipeline, pour les équipes de petites entreprises)

via Bigin par Zoho CRM Bigin by Zoho est un CRM léger mais doté de nombreuses fonctionnalités, conçu pour les petites entreprises et les équipes qui souhaitent aller au-delà des feuilles de calcul ou remplacer des systèmes hérités complexes.

Il offre une disposition facile à utiliser, basée sur un pipeline, qui organise chaque étape de votre parcours client, de la capture des prospects à la gestion des tâches après-vente, le tout sur une seule et même plateforme. Avec Bigin, vous pouvez démarrer en moins de 30 minutes et personnaliser les flux de travail pour les adapter à vos besoins objectifs commerciaux .

Les meilleures fonctionnalités de Bigin

Restez connecté avec les clients par e-mail, appels téléphoniques, WhatsApp, médias sociaux et formulaires web sans changer de plateforme

Créez des flux de travail pour gérer les tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou la mise à jour des étapes de la transaction

Enregistrez les appels, suivez les affaires ou mettez à jour les informations sur les clients en déplacement depuis n'importe où grâce à l'application adaptée aux mobiles de Bigin

Organisez les ventes, l'accueil des clients, la livraison des commandes et bien plus encore avec les Pipelines d'équipe de Bigin

Limites de Bigin

Des pannes occasionnelles peuvent perturber le flux de travail, même si elles finissent par être résolues

Absence d'automatisation de l'attribution des leads, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs

Grands prix

Free

Express: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Premium: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Bigin 360: 21 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Bigin

G2: 4.6/5 (400+ avis)

4.6/5 (400+ avis) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

9. Microsoft Dynamics 365 (le meilleur pour un CRM de qualité entreprise avec une intégration transparente dans les outils Microsoft)

via Agile Nimble est un logiciel de gestion de la relation client qui permet de construire et d'entretenir les relations avec les clients. Il intègre les contacts, les calendriers, les e-mails et les interactions sur les médias sociaux en un seul endroit.

De plus, Nimble conserve un enregistrement de toutes les interactions avec les clients, que ce soit par e-mail, par téléphone ou sur les médias sociaux. Vous disposez ainsi d'un historique achevé de vos discussions, ce qui vous aide à nouer des relations fructueuses.

Les meilleures fonctionnalités de Nimble

Utilisez Nimble pour trouver des clients potentiels sur des plateformes telles que LinkedIn et Twitter

Collectez, mettez à jour et gérez les données de contact directement depuis n'importe où sur le web et utilisez l'IA pour compléter les détails manquants comme les e-mails

Gérez plusieurs équipes commerciales tout en gardant le contrôle des tâches, des appels et des abonnements à l'aide de tableaux de bord personnalisables

Paramétrer des séquences d'e-mails personnalisés pour engager les prospects et assurer un suivi automatique

Les limites de l'agilité

L'utilisation de raccourcis nécessite de fréquents rechargements de page, ce qui perturbe le flux de travail

L'interface peut être déroutante pour les utilisateurs moins expérimentés

Prix avantageux

29,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Nimble

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,800+ avis)

11. Freshsales Suite (Meilleur pour un CRM alimenté par l'IA pour stimuler les ventes et améliorer la productivité des équipes)

via Freshsales Suite Freshsales Suite est un CRM alimenté par l'IA conçu pour simplifier les ventes, améliorer la productivité des équipes et augmenter les revenus. Cet outil vous aide à gérer votre équipe commerciale, à rationaliser les opérations et à offrir des expériences client exceptionnelles, le tout en un seul endroit.

Vous pouvez également suivre les étapes des deals et utiliser les insights Freddy IA pour prévoir et recommander des deals.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales Suite

Hiérarchisez les prospects par région ou selon d'autres règles, pour que votre équipe se concentre sur les bonnes opportunités

Visualisez chaque interaction qu'un client a eue avec votre entreprise pour comprendre son parcours avec l'échéancier des activités

Communiquez avec les clients par e-mail, SMS, WhatsApp, discussion en direct et même par téléphone directement depuis le CRM

Automatisez les suivis et les rappels avec des campagnes basées sur la journée ou déclenchées par le comportement

Mettez en avant les leads les plus prometteurs, prévoyez la réussite des transactions et automatisez même des tâches comme la rédaction d'e-mails avec Freddy IA

Limites de Freshsales Suite

La facturation automatique est activée par défaut, et la résolution des litiges de facturation peut être difficile

L'emplacement des fuseaux horaires ou des adresses d'expédition des clients peut s'avérer peu pratique pour les entreprises internationales

Prix de Freshsales Suite

Croissance: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: 71$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Freshsales Suite

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

ClickUp vérifie toutes vos Box CRM

Choisir le bon CRM peut transformer la façon dont votre équipe collabore et obtient des résultats. Si vous recherchez un outil qui ne soit pas seulement un CRM mais une solution tout-en-un, ClickUp s'impose comme un concurrent de premier plan.

Du suivi des équipes commerciales à la gestion des relations avec les clients, en passant par la rationalisation de la gestion des tâches, ClickUp couvre tous les besoins. Ce qui le paramètre, c'est sa flexibilité. Que vous ayez besoin d'un tableau de bord commercial détaillé, d'outils de gestion de projet ou d'une collaboration en temps réel, il est facile de personnaliser la plateforme.

Avec tout en un seul endroit, votre équipe gagne en clarté et peut rester alignée sur les priorités, ce qui fait de ClickUp un outil de productivité achevé. S'inscrire à ClickUp et commencez à construire votre flux de travail CRM idéal !