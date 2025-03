WhatsApp vs. Google Messages : Quelle est la meilleure application de discussion ?

Tout le monde connaît et aime WhatsApp : c'est pratiquement le ciment social de nos vies numériques. Mais devinez quoi ?

Google a discrètement glissé sa plateforme de messagerie dans votre poche, et il y a de fortes chances que vous l'utilisiez sans même vous en rendre compte.

Voici Google Messages, le fidèle défaut de la plupart des téléphones Android, qui protège discrètement tous les messages texte, qu'il s'agisse de mots de passe à usage unique ou de codes promotionnels que vous oublierez probablement d'utiliser.

Quels sont les paramètres qui différencient WhatsApp et Google Messages ? Bien qu'elles semblent similaires, ces applications de messagerie présentent des différences minimes mais significatives qui pourraient faire toute la différence pour vos communications personnelles et professionnelles.

Dans cet article, nous allons faire une comparaison détaillée entre WhatsApp et Google Messages et vous aider à décider quelle plateforme mérite vraiment une place sur votre écran d'accueil.

Qu'est-ce que WhatsApp ?

D'abord, nous avions les messages texte, puis Facebook Messenger est arrivé, et enfin WhatsApp est devenue l'application de texte par défaut du monde entier grâce à son 2 milliards d'utilisateurs actifs qui n'a jamais regardé en arrière depuis.

WhatsApp est passé maître dans l'art de connecter les gens, en vous permettant d'envoyer des messages et de recevoir à peu près n'importe quoi : textes, photos, vidéos, documents, emplacements et même de l'argent dans certaines régions. Décortiquons quelques-unes de ses fonctionnalités les plus populaires.

Fonctionnalités de WhatsApp

Qu'est-ce qui fait la popularité de WhatsApp pour la messagerie personnelle et professionnelle ?

Tout d'abord, elle répond à presque tous les besoins de communication, ce qui en fait une application de choix pour les particuliers et les entreprises.

Voici un aperçu de sept de ses principales fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : chiffrement de bout en bout et contrôle de la confidentialité

Le chiffrement de bout en bout de WhatsApp garantit que seuls vous et la personne à qui vous envoyez un message pouvez voir vos discussions. Cela s'applique également aux appels, aux notes vocales et au partage de fichiers.

De plus, les contrôles de confidentialité tels que le "Chat Lock" vous permettent de sécuriser vos discussions privées à l'aide d'un code d'accès ou d'un verrou biométrique, ce qui ajoute un niveau de protection supplémentaire.

Fonctionnalité n° 2 : Appels vocaux et vidéo avec partage d'écran

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'un fournisseur de services de messagerie WhatsApp Les visioconférences et les appels vocaux de WhatsApp vous permettent d'entrer en connexion avec n'importe qui dans le monde entier, gratuitement. Les appels de groupe peuvent inclure jusqu'à 32 participants et, grâce à la nouvelle option de partage d'écran, vous pouvez facilement travailler avec vos coéquipiers en déplacement.

Naturellement, WhatsApp est devenu un choix solide pour les appels en déplacement.

Fonctionnalité #3 : Mises à jour du statut et canaux

La fonctionnalité Statut de WhatsApp permet aux utilisateurs de publier des photos, des vidéos ou des mises à jour de texte qui durent 24 heures. En 2023, l'application a ajouté les "Channels", un outil de diffusion permettant aux marques, aux créateurs et aux personnalités publiques d'atteindre un large public, ce qui a donné à WhatsApp une dimension sociale.

💡 Conseil professionnel : Utilisez la fonctionnalité "Listes de diffusion" de WhatsApp pour envoyer des mises à jour ou des promotions à plusieurs contacts à la fois sans créer de discussion de groupe. De cette façon, vous pouvez garder les messages plus personnels et vous assurer que seuls les destinataires voient leur message.

Fonctionnalité n° 4 : Partage de fichiers et prévisualisation de documents

Avec une limite de partage de fichiers allant jusqu'à 2 Go, WhatsApp facilite l'envoi de documents et de médias volumineux.

De plus, les aperçus de documents permettent de les parcourir rapidement avant de les télécharger, ce qui est particulièrement pratique pour les équipes très occupées.

Fonctionnalité #5 : Discussions de groupe et gestion de la communauté

Les discussions de groupe de WhatsApp assistent désormais jusqu'à 1 024 participants, ce qui est parfait pour les communautés, les réunions de famille et les discussions d'équipe.

Les administrateurs bénéficient également d'outils de gestion de communauté, qui facilitent la création de liens entre les groupes liés, la publication d'annonces et l'organisation des discussions.

Fonctionnalité n°6 : Modification en cours des messages et autocollants générés par l'IA

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Méta Vous avez déjà envoyé un message et repéré une faute de frappe quelques secondes plus tard ?

Désormais, WhatsApp vous permet de modifier ces derniers dans les 15 minutes suivant l'envoi. Et pour une touche de créativité, vous pouvez créer des autocollants personnalisés avec l'IA - décrivez simplement ce que vous voulez et laissez l'application faire le reste.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de mentionner jusqu'à cinq personnes en privé dans vos mises à jour de statut. Seuls les contacts mentionnés recevront une alerte, ce qui est idéal pour les mises à jour ciblées.

💡 Conseil professionnel : Si vous êtes un artiste indépendant, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour mentionner des clients spécifiques dans les mises à jour de statut montrant des images de travail en progression, en vous assurant qu'ils le voient en premier sans avoir besoin d'un message direct.

Fonctionnalité n° 8 : Catalogues WhatsApp Business

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Business-Listing.png Les catalogues de WhatsApp Business :

/$$img/

la société de gestion de l'information de l'Union européenne (UE)

La fonctionnalité de catalogue de WhatsApp Business permet aux entreprises de créer une vitrine numérique directement dans l'application, en présentant des produits ou des services à des clients potentiels sans avoir besoin d'un site web achevé.

Les propriétaires d'entreprises peuvent dresser une liste d'éléments avec des photos, des descriptions, des prix et des liens facilement accessibles depuis l'écran de discussion.

📌 Exemple : Une boutique de vêtements peut utiliser la fonctionnalité Catalogue de WhatsApp Business pour présenter ses dernières collections. Les clients peuvent afficher les éléments, les prix et les descriptions au sein de la discussion, ce qui facilite l'exploration des nouveaux arrivages ou des équipes commerciales saisonnières. Lorsqu'un client voit un article qui lui plaît, il peut envoyer un message directement au magasin pour obtenir plus de détails ou passer une commande.

Prix de WhatsApp

WhatsApp Personal : Free

: Free WhatsApp Business App : Free

: Free WhatsApp Business API : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Google Messages ?

Google Messages est la version de Google d'iMessage, une application de messagerie qui associe les anciens messages texte aux services RCS (Rich Communication Services) modernes.

Attendez, c'est quoi RCS ?

RCS, ou Rich Communication Services, c'est un peu comme les messages texte sous stéroïdes. Alors que ces derniers sont limités au texte de base et aux messages de 160 caractères, RCS offre une expérience de messagerie moderne avec un partage des médias de haute qualité, des accusés de lecture, des indicateurs de frappe et même un chiffrement de bout en bout sur les réseaux bénéficiant d'une assistance.

Pour les utilisateurs de téléphones Android, RCS transforme la messagerie texte de base en quelque chose qui ressemble plus à la messagerie instantanée .

Elle vous permet de rester connecté via le Wi-Fi ou les données mobiles, de partager des photos et des vidéos de grande taille et de profiter des fonctionnalités interactives qui rendent la messagerie plus attrayante.

De plus, comme de plus en plus d'opérateurs et de pays assistent RCS, il se transforme en une norme de messagerie universelle.

Fonctionnalités de Google Messages

Après avoir atteint le milliard d'utilisateurs RCS en 2023, l'application Google Messages a publié de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Passons-les en revue une par une :

Fonctionnalité n°1 : Supprimer automatiquement les OTP (mots de passe à usage unique)

L'un des plus grands défis de Google Messages était que tous les OTP y atterrissaient.

Mais vous pouvez désormais dire adieu aux messages encombrés de mots de passe à usage unique en activant la fonctionnalité "Suppression automatique des mots de passe à usage unique après 24 heures" dans Paramètres > Organisation des messages. Ainsi, tout mot de passe à usage unique disparaîtra au bout de 24 heures.

à faire : Google Messages améliore ses capacités de détection des arnaques afin de protéger les utilisateurs contre les messages frauduleux relatifs à la livraison de colis et à l'emploi. En utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil, l'application peut identifier et déplacer automatiquement les textes suspects vers votre dossier spam ou émettre un avertissement.

Fonctionnalité n°2 : programmer l'envoi des textes plus tard

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à l'aide d'un téléphone portable Google Ce n'est pas grave si vous avez du mal à vous souvenir des anniversaires.

Avec Google Messages, vous pouvez planifier vos textes à l'avance. Il vous suffit de taper votre message, de maintenir le bouton d'envoi enfoncé et de choisir une heure.

C'est l'idéal pour ne pas oublier les rappels ou pour impressionner quelqu'un avec votre timing (apparemment) parfait.

Fonctionnalité n° 3 : ajouter des réactions à un texte

via Google

Vous pensez que les réactions aux emoji sont réservées à iMessage ? Détrompez-vous !

Google Messages vous permet de réagir aux textes en appuyant longuement sur un message et en sélectionnant un emoji.

Les utilisateurs d'Android obtiennent la réaction directement dans la discussion, tandis que les utilisateurs d'iPhone reçoivent un message séparé qui dit "\N- [emoji] à \N- [message]" Amusant, non ?

Fonctionnalité n° 4 : épingler les discussions en haut de la page

Si vous discutez avec de nombreuses personnes, votre liste de discussions peut ressembler à un véritable chaos.

Heureusement, Google Messages vous permet d'épingler jusqu'à cinq conversations en haut de votre liste de discussion.

Il vous suffit d'appuyer longuement sur une discussion, de toucher l'icône d'épingle et vous ne perdrez plus jamais le fil de vos favoris.

Fonctionnalité n° 5 : entendre les messages texte lus à haute voix

Vous voulez avoir les mains libres ? L'assistant Google peut lire vos messages à voix haute lorsque vous dites "Lire mes messages"

Cela travaille avec n'importe quelle application de messagerie tant que le message se trouve dans votre ombre de notification, et vous pouvez même y répondre en utilisant votre voix.

💡 Conseil professionnel : Avant de changer de téléphone, sauvegardez vos messages sur Google Drive pour les restaurer facilement sur votre nouvel appareil. Il vous suffit d'aller dans Paramètres > Système > Sauvegarde, d'activer l'option Sauvegarder sur Google Drive et d'appuyer sur Sauvegarder maintenant. De cette façon, tous vos textes sont en sécurité et prêts à être transférés !

Fonctionnalité n° 6 : Partager votre emplacement dans un texte

Tout comme WhatsApp, vous pouvez éviter les textes "Où es-tu ?" sur Google Messages en partageant votre emplacement directement dans Google Messages.

Appuyez sur le bouton plus, sélectionnez "Emplacement" et envoyez un lien via Google Maps. C'est rapide, précis et cela permet à tout le monde d'économiser quelques messages.

Fonctionnalité n° 7 : Photomoji

Avec Photomoji, vous pouvez créer des réactions personnalisées à partir de vos photos favorites grâce à l'IA de Google.

Transformez une photo de vous ou de votre animal de compagnie en réaction, enregistrez-la et laissez vos amis l'utiliser dans les discussions de groupe, car qui ne voudrait pas d'une bibliothèque de réactions qui lui soit propre ?

Fonctionnalité n° 8 : Effets d'écran

Pour un peu d'éclat, Screen Effects vous permet d'envoyer des réponses animées avec des mots spécifiques tels que "il neige" ou "félicitations"

Envoyez ces mots-clés et l'écran se met à s'animer. C'est une amusante chasse aux œufs de Pâques que de découvrir les plus de 15 invites d'effets cachés.

Tarification de Google Messages

Gratuit

Messagerie BusinessRCS : Free (des frais peuvent être appliqués par les opérateurs de télécommunications et leurs filiales)

WhatsApp vs. Google Messages : Comparaison des fonctionnalités

WhatsApp et Google Messages sont tous deux dotés de fonctionnalités qui rendent les discussions plus intelligentes, plus rapides et beaucoup plus amusantes.

WhatsApp reste classique, avec de sérieuses mesures de confidentialité et une grande facilité d'utilisation. Quant à Google Messages, alimenté par RCS, il vise à ramener l'humble message texte dans les années 2020.

Voici une comparaison directe entre WhatsApp et Google Messages pour voir quelle application brille dans les titres clés :

Fonctionnalité #1 : Cryptage de bout en bout

Gagnant : WhatsApp

WhatsApp est depuis longtemps un champion du chiffrement de bout en bout, sécurisant tout, des textes aux appels en passant par le partage de fichiers par défaut. Il n'est donc pas surprenant que cette manche du comparatif WhatsApp vs Google Messages revienne à cette application méta.

Google Messages offre également un chiffrement de bout en bout pour les discussions compatibles RCS, mais tous les opérateurs ou toutes les régions ne sont pas encore assistés par RCS, ce qui fait de WhatsApp le choix le plus fiable pour ceux qui veulent une confidentialité sans faille.

Fonctionnalité n° 2 : appels vocaux et vidéo

Gagnant : WhatsApp

En matière d'appels vocaux et de visioconférences, c'est WhatsApp qui remporte la palme. Avec une assistance jusqu'à 32 personnes pour les appels téléphoniques de groupe et des appels internationaux gratuits, WhatsApp ressemble à une application de mini-conférence.

Google Messages, quant à lui, repose sur l'intégration à Google Meet pour les appels vidéo. C'est une bonne chose si vous êtes déjà un utilisateur de Meet, mais ce n'est pas aussi transparent que les appels intégrés à WhatsApp.

Fonctionnalité n° 3 : Personnalisation et réactions

Gagnant : Google Messages

Google Messages vous permet véritablement de vous exprimer. Avec des options telles que les couleurs personnalisées des bulles, les Photomoji pour des réactions personnalisées et les effets d'écran animés, Google Messages apporte de la personnalité à vos discussions.

WhatsApp propose des réactions basiques et des fonds d'écran personnalisés, mais les effets alimentés par l'IA de Google ajoutent une touche amusante et moderne pour ceux qui aiment la personnalisation.

Fonctionnalité #4 : Partage de fichiers et de médias

Gagnant : Ex aequo. Google Messages (pour la qualité des médias), WhatsApp (pour la flexibilité)

Google Messages, avec RCS, permet aux utilisateurs d'envoyer des images et des vidéos en haute résolution - adieu les mèmes pixelisés.

Cependant, WhatsApp assiste un plus large intervalle de types de médias et de tailles de fichiers jusqu'à 2 Go, ce qui le rend plus polyvalent pour le partage de fichiers volumineux ou de formats multiples.

Fonctionnalité n° 5 : réactions aux messages

Gagnant : Google Messages

Google Messages fait monter les réactions d'un cran, en permettant aux utilisateurs de répondre avec l'emoji de leur choix et en ajoutant des effets animés comme les Effets de réaction.

Fonctionnalité #6 : Accès au bureau et au web

Gagnant : WhatsApp

Les deux applications assistent les discussions sur le bureau, mais WhatsApp Web semble plus établi et ne nécessite pas RCS pour une pleine fonction.

Google Messages propose également une version Web, mais elle est limitée par la compatibilité RCS, ce qui fait de WhatsApp le service de prédilection pour discuter de manière transparente entre appareils.

Fonctionnalité #7 : Partage d'emplacement

Gagnant : WhatsApp

WhatsApp facilite le partage de votre emplacement en temps réel, en vous permettant de partager des mises à jour pour des paramètres définis (15 minutes, 1 heure ou 8 heures).

D'autre part, Google Messages dispose d'un partage d'emplacement par le biais de Google Plan, mais il est un peu plus basique. Pour les réunions de voyage ou les mises à jour d'emplacement, la flexibilité de WhatsApp s'impose.

Fonctionnalité #8 : Protection contre le spam

Gagnant : Google Messages

La dernière manche du face-à-face WhatsApp vs Google Messages revient à ce dernier.

Google Messages utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour bloquer les spams potentiels, en signalant automatiquement les messages suspects sans compromettre la confidentialité.

WhatsApp propose également des rapports sur les spams, mais la capacité de Google à détecter les arnaques de manière proactive lui donne un avantage pour ceux qui reçoivent beaucoup de textes d'expéditeurs inconnus.

WhatsApp vs. Google Messages sur Reddit

Sur Reddit, les avis sont partagés entre WhatsApp et Google Messages. Les Redditors soulignent que l'avantage de WhatsApp réside dans ses fonctionnalités perfectionnées, telles que les visioconférences et les appels vocaux, les limites de participants élevées dans les appels de groupe et la fiabilité de la synchronisation entre appareils.

Par exemple, un utilisateur mentionne que la simplicité et l'intégration de WhatsApp en font "une application dont je ne peux pas imaginer me passer."

D'un autre côté, les fans de Google Messages soutiennent que la capacité RCS (Rich Communication Services) de l'application la fait ressembler à iMessage pour Android, offrant des accusés de lecture, le partage de médias haute résolution et des options de personnalisation uniques comme des thèmes de couleur et des emojis animés.

Un membre de Redditor a partagé son expérience de l'utilisation de Google Messages sur un appareil Galaxy, louant l'interface utilisateur épurée et adaptable de l'application et les réactions "tap-back".

Cependant, certains sont toujours frustrés par le manque d'assistance de Google en matière de RCS pour tous les opérateurs, un utilisateur se lamentant : "J'adore, mais RCS n'est pas encore fiable sur tous les tableaux."

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à WhatsApp et Google Messages

Ne nous voilons pas la face : discuter au travail sur WhatsApp ou Google Messages peut s'avérer assez désordonné.

WhatsApp, bien que populaire, n'est pas exactement collé à un usage professionnel, et même s'il promet la confidentialité des données, il est difficile d'ignorer les défis passés de Meta en matière de confidentialité des données.

De plus, les applications de discussion comme WhatsApp et Google Messages peuvent être incroyablement distrayantes, avec des notifications constantes provenant de différentes sources.

Alors, qu'est-ce qu'une bonne Alternative à Google Messages qui peut remplacer WhatsApp également ?

Réunion ClickUp -ClickUp se présente comme la véritable "application pour tout" pour le travail, combinant des outils de productivité et des discussions collaboratives dans une seule et même application.

ClickUp's one up #1 : ClickUp Chat

Imaginez que vous n'ayez jamais à changer d'application pour trouver les détails d'un projet ou créer des tâches sur la base d'une discussion. ClickUp Discussion offre ce luxe en fusionnant les discussions, les tâches et les projets en un seul endroit.

ClickUp Chat élimine également la "taxe d'activation/désactivation", c'est-à-dire la perte de temps et de productivité due au passage d'une plate-forme à l'autre.

L'importance de ClickUp Chat

Un contexte synchronisé : Toutes les discussions, tâches et projets sont regroupés, il n'est donc pas nécessaire de copier-coller les détails d'une discussion dans une tâche : tout reste connecté. Avec les tâches liées, les discussions liées restent alignées sur les tâches et assurent un suivi transparent de l'ensemble de l'échéancier de votre projet

: Toutes les discussions, tâches et projets sont regroupés, il n'est donc pas nécessaire de copier-coller les détails d'une discussion dans une tâche : tout reste connecté. Avec les tâches liées, les discussions liées restent alignées sur les tâches et assurent un suivi transparent de l'ensemble de l'échéancier de votre projet Création de tâches avec l'IA : Créez instantanément des tâches à partir des messages discutés, achevés avec le contexte et les dates d'échéance, sans aucune entrée manuelle. ClickUp Brain vous permet de créer un hub de connaissances central où tout le monde peut accéder à des idées clés, des brainstorms et des FAQ

: Créez instantanément des tâches à partir des messages discutés, achevés avec le contexte et les dates d'échéance, sans aucune entrée manuelle. ClickUp Brain vous permet de créer un hub de connaissances central où tout le monde peut accéder à des idées clés, des brainstorms et des FAQ Communication ciblée : Les notifications personnalisables et les FollowUps™ vous permettent de rester au courant des discussions essentielles uniquement, en coupant à travers le bruit pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous pouvez également épingler des discussions importantes, créer des sections pour des discussions organisées et utiliser des Messages directs pour des discussions privées ou en tête-à-tête

📌 Exemple : Votre équipe réfléchit au lancement d'un produit dans ClickUp Chat, et quelqu'un suggère : "Nous avons besoin d'une campagne de médias sociaux." D'un simple clic, cette idée se transforme en une tâche réalisable, achevée avec des délais et des détails - aucun effort supplémentaire n'est nécessaire. Chaque tâche reste liée à la discussion d'où elle est partie, de sorte que tout le monde garde le contexte et les objectifs en vue.

Fonctionnalités de collaboration supplémentaires dans ClickUp Chat

SyncUps pour les appels : Organisez des visioconférences audio et vidéo avec jusqu'à 200 participants directement à partir de ClickUp Chat, ce qui facilite la discussion de projets en temps réel sans avoir besoin d'applications tierces

: Organisez des visioconférences audio et vidéo avec jusqu'à 200 participants directement à partir de ClickUp Chat, ce qui facilite la discussion de projets en temps réel sans avoir besoin d'applications tierces Automatisation : Automatisez les actions récurrentes au sein des discussions, comme la définition de rappels, la programmation de messages ou l'automatisation de tâches, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps sur les suivis manuels

: Automatisez les actions récurrentes au sein des discussions, comme la définition de rappels, la programmation de messages ou l'automatisation de tâches, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps sur les suivis manuels L'IA rattrape et résume les messages : L'IA fournit un résumé rapide des messages manqués, et la fonctionnalité Résumer condense les longues discussions en points clés, vous aidant à vous rattraper plus rapidement sans avoir à passer au crible l'ensemble de l'historique des discussions

ClickUp's one up #2 : ClickUp Clips

Nous sommes tous passés par là : perdus dans des fils de commentaires interminables, essayant d'expliquer quelque chose pour ne créer que plus de confusion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-223.png ClickUp Hub Clips : WhatsApp contre Google Messages /$$img/

gardez vos clips vidéo organisés avec le Clips Hub de ClickUp_

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, finis les maux de tête. Désormais, au lieu de taper de longues explications, vous pouvez partager un enregistrement d'écran en quelques secondes, permettant ainsi à votre équipe de voir exactement ce que vous voyez.

De plus, vous pouvez intégrer des clips directement dans les tâches, laisser l'IA de ClickUp Brain tirer des informations clés et garder tout organisé dans le Hub Clips.

💡 Pro Tip : Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer des flux de travail complexes ou des étapes de dépannage et les enregistrer dans le Hub Clips pour référence ultérieure. Ainsi, votre équipe a toujours un accès rapide aux guides ou aux explications, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les questions répétées.

Déléguer n'est pas chose aisée. Parfois, vous assignez une tâche et vos instructions s'évanouissent dans le vide.

La gestion des discussions liées à la tâche peut s'avérer difficile : des commentaires sont oubliés, des détails échappent, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, les choses s'effondrent.

Dans ces situations, vous devez prendre une grande respiration et laisser faire Commentaires attribués par ClickUp s'attaquent de front à ce problème.

Cette fonctionnalité vous permet d'assigner des éléments d'action à des membres spécifiques de l'équipe directement dans le fil de la tâche.

Vous avez besoin d'une réponse rapide ou d'un abonné ? Aucun problème. Les membres de l'équipe peuvent répondre, résoudre ou réaffecter les commentaires sur place.

ClickUp's one up #4 : Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Whiteboards.gif Tableau blanc ClickUp : WhatsApp contre Google Messages /$$img/

Réaliser des brainstormings, partager des idées et travailler ensemble sans effort avec les tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp apportent la magie d'un tableau blanc physique dans l'espace numérique.

Le résultat est une expérience visuelle interactive qui transforme l'espace de travail la collaboration en temps réel au sein d'une équipe .

Il s'agit notamment de lancer des idées, de planifier des flux de travail complexes ou de concevoir des flux de communication. La communication visuelle élimine le bruit et facilite la transmission d'idées complexes sans explications interminables.

De plus, les tableaux blancs ClickUp s'intègrent directement à la gestion des tâches et servent également d'outils de communication logiciel de collaboration pour la gestion de projet -afin d'attribuer et de mettre à jour les tâches en temps réel.

ClickUp a aidé notre équipe à communiquer à distance dans différents fuseaux horaires et à savoir ce qui se passe dans le projet sans avoir à organiser des réunions inutiles ou à demander des informations aux gens par e-mail ou par Slack. La fonctionnalité de tableau blanc nous aide à faire des brainstormings sur les processus et les flux de travail et à assigner des tâches en temps réel.

Danielle Bush, Gestion de projet chez EDforTech

ClickUp one up #5 : Détection de la collaboration ClickUp Détection de collaboration de ClickUp vous permet de suivre vos coéquipiers en temps réel.

Qu'il s'agisse de modifier des documents, de mettre à jour des tâches ou de laisser un commentaire rapide, ClickUp permet à chacun de se synchroniser sans empiéter sur le travail de l'autre.

Imaginez : plus de modifications en cours ou d'écrasements accidentels. Vous saurez qui affiche, tape ou apporte des modifications sur-le-champ.

Voici comment cela fonctionne :

Voyez la saisie et les modifications en cours en direct : Repérez vos coéquipiers lorsqu'ils tapent ou modifient en cours en temps réel, afin que vous ne soyez jamais en dehors de la boucle

: Repérez vos coéquipiers lorsqu'ils tapent ou modifient en cours en temps réel, afin que vous ne soyez jamais en dehors de la boucle Un retour d'information instantané sur toutes les plateformes : Toutes les mises à jour - commentaires, changements de statut, modifications en cours - sont rafraîchies instantanément, que vous soyez sur un bureau, un mobile ou sur le Web

: Toutes les mises à jour - commentaires, changements de statut, modifications en cours - sont rafraîchies instantanément, que vous soyez sur un bureau, un mobile ou sur le Web Partage facile : Partagez un document via une URL et modifiez-le sans chevauchement à l'aide de la fonction ClickUp Documents ### ClickUp one up #6 : ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-395-1400x652.png ClickUp Brain : WhatsApp contre Google Messages /$$img/

Automatiser la mise à jour des tâches, générer des rapports de statut et gagner un temps précieux avec ClickUp AI ClickUp Brain est l'assistant IA dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin, mais une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

Il suffit de demander à Phillip Quinlan, responsable de l'innovation opérationnelle à l'University College Dublin !

ClickUp Brain révolutionne notre flux de travail... son outil de résumé des discussions récapitule efficacement les discussions pour plus de clarté et d'action.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Qu'est-ce qui fait de ClickUp Brain l'assistant ultime ?

Écrire plus intelligemment : Vous avez besoin de rédiger une phrase parfaite dans les documents ? ClickUp Brain vous propose des suggestions pour faire briller vos mots

: Vous avez besoin de rédiger une phrase parfaite dans les documents ? ClickUp Brain vous propose des suggestions pour faire briller vos mots Automatisation des flux de travail : Laissez tomber les tâches répétitives - ClickUp Brain peut créer automatiquement des tâches, fixer des paramètres et affecter des membres de l'équipe, le tout en fonction de vos commandes

: Laissez tomber les tâches répétitives - ClickUp Brain peut créer automatiquement des tâches, fixer des paramètres et affecter des membres de l'équipe, le tout en fonction de vos commandes Surmonter la surcharge d'informations : Des longs documents aux récapitulatifs de discussions, ClickUp Brain résume rapidement tout ce que vous devez savoir

Installer, s'inscrire, collaborer : La communication est si facile avec ClickUp

Rosana Hungria, Project Manager, reconnaît que le remplacement d'autres applications de messagerie par ClickUp peut transformer la productivité de l'équipe.

Comme elle le dit, "ClickUp a déplacé toutes les communications de différents canaux comme les e-mails, les discussions et WhatsApp en un seul endroit. Ainsi, vous savez où aller pour trouver l'information dont vous avez besoin."

Contrairement à la discussion à but unique de WhatsApp ou aux personnalisations limitées de Google Messages, ClickUp intègre toutes vos messageries avec des outils collaboratifs, des résumés pilotés par l'IA et des notifications transparentes, réduisant ainsi les distractions.

Avec ClickUp, aucun message ou tâche n'est jamais perdu, et chaque mise à jour s'actualise en temps réel sur tous les appareils.

Êtes-vous prêt à devenir plus productif ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !