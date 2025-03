NotebookLM Vs ChatGPT : Lequel est le meilleur pour la prise de notes ?

Vos notes disent une chose, vos recherches en disent une autre, et quelque part entre les deux, la vue d'ensemble devient floue. Trouver un nouvel outil qui vous aide à organiser, à récupérer et à interagir avec l'information, tout en rendant le processus moins accablant, peut être considéré comme une victoire en soi.

Deux options populaires, NotebookLM et ChatGPT, offrent des moyens uniques de faciliter la prise de notes et d'améliorer la productivité.

Ces deux outils promettent de simplifier la manière dont vous recueillez, organisez et utilisez les informations. Mais ils abordent le défi de manière différente.

Explorons NotebookLM et ChatGPT pour voir lequel correspond le mieux à votre style de travail. ✅

⏰60-Second Summary

NotebookLM est idéal pour la prise de notes axée sur la recherche, offrant des fonctionnalités telles que des résumés audio, la création de documents personnalisables et des outils d'organisation intelligents

ChatGPT excelle dans la génération de contenu, le brainstorming et la fourniture de commentaires détaillés sur l'écriture, ce qui le rend polyvalent pour diverses tâches au-delà de la prise de notes

NotebookLM est plus adapté à la gestion et à l'organisation du matériel académique, tandis que ChatGPT est plus polyvalent pour la création de contenu créatif et professionnel

ClickUp change la donne en combinant les atouts des deux, en offrant une gestion robuste des tâches, des outils alimentés par l'IA et une intégration transparente pour une solution de productivité achevée

Qu'est-ce que NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM de Google est une solution de Un outil IA de prise de notes conçu pour vous aider à gérer l'information plus efficacement. Il combine des capacités IA avancées avec une conception intuitive, facilitant l'organisation, la connexion et l'exploitation de vos propres sources de confiance.

Conçu pour les étudiants, les professionnels et les équipes, NotebookLM s'adapte à votre flux de travail. Vous pouvez rapidement trouver des idées clés, connecter des sujets connexes et plonger plus profondément dans vos recherches, le tout en un seul endroit.

Avec une organisation intelligente et des suggestions en temps réel, en utilisant NotebookLM permet de gagner du temps, d'améliorer la productivité et de rester sur la bonne voie.

💡 Conseil pro: Gardez un œil sur la mise en forme des sources lorsque vous utilisez NotebookLM pour éviter les réponses erratiques et garantir l'exactitude des informations.

Fonctionnalités de NotebookLM

NotebookLM est livré avec des fonctionnalités conçues pour améliorer la façon dont vous prenez des notes et restez organisé. Jetons un coup d'œil à ce qui le distingue . 👇

Fonctionnalité n°1 : Résumés audio

via NotebookLM

La fonctionnalité d'aperçu audio de NotebookLM transforme vos documents en discussions audio, ce qui vous permet d'écouter les idées clés tout en étant multitâche.

Deux animateurs IA résument vos documents, soulignant les points clés et rendant tout document de recherche plus facile à comprendre et plus attrayant.

Vous pouvez personnaliser l'orientation et le ton de la discussion, puis continuer à travailler dans l'application pendant que l'audio est diffusé en arrière-plan, pour que la productivité n'en pâtisse pas.

🧠 Fun Fact: À l'origine, Google avait surnommé NotebookLM "Project Tailwind", car son objectif était d'aider les utilisateurs à "naviguer" dans leurs notes sans effort.

Fonctionnalité #2 : Sauvegarder et organiser les réponses

via NotebookLM

Avec NotebookLM, vous pouvez enregistrer des réponses précieuses sous forme de notes sur un tableau. Cette fonctionnalité vous permet d'épingler des liens importants, des citations, des extraits ou des idées tirées de vos recherches afin d'y accéder et de les organiser facilement.

Chaque réponse comprend des citations, ce qui vous permet de revenir rapidement à la lecture de la source originale et de l'afficher dans son contexte.

💡 Conseil professionnel: Mettez en forme vos notes de manière structurée (comme des puces ou des titres) pour maintenir la clarté et faciliter la lecture ultérieure de vos notes. La cohérence permet d'organiser les idées et d'accélérer les révisions.

Fonctionnalité #3 : Création de documents personnalisés

via NotebookLM

NotebookLM facilite la transformation de vos notes en différentes formes.

Après avoir recueilli vos informations, vous pouvez demander à NotebookLM de les mettre en forme sous forme de plans, de guides d'étude ou même d'ébauches de projets. Si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, vous pouvez saisir des instructions personnalisées.

Une fois terminé, exportez votre travail vers Google Docs en un seul clic pour le modifier en cours.

Fonctionnalité n° 4 : charger et résumer du contenu

via NotebookLM

NotebookLM vous permet de télécharger différents types de contenu, tels que des PDF, des sites web, des vidéos YouTube, des Google Docs, des podcasts et même de grands ensembles de données en tant que sources. Il analyse et résume ensuite ces documents, en établissant des connexions entre les sujets clés.

Alimenté par l'assistant IA de Google, Gemini 1.5, cet outil transforme NotebookLM en un assistant de recherche qui s'adapte à vos sources spécifiques et fournit des éclairages en fonction du contenu dont vous avez besoin.

Prix NotebookLM

Free

Qu'est-ce que ChatGPT?

via OpenAI

ChatGPT est un chatbot IA avancé développé par OpenAI, conçu pour générer des textes de type humain en fonction des entrées qu'il reçoit.

Il s'appuie sur de puissants modèles de langage de grande taille (LLM) et des algorithmes d'apprentissage automatique pour comprendre le contexte, fournir des réponses détaillées et même tenir des discussions sur une grande variété de sujets.

L'outil aide les étudiants, les professionnels et les équipes à rationaliser leur flux de travail en proposant des réponses intelligentes et contextuelles. De plus, ChatGPT est polyvalent et peut être utilisé pour compléter et améliorer de nombreux outils de communication stratégies de prise de notes .

🧠 Fun Fact: En janvier 2023, ChatGPT s'est étendu à 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels , ce qui en fait l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire - jusqu'à ce que Threads la dépasse en juillet 2023.

Fonctionnalités de ChatGPT

ChatGPT offre un intervalle de fonctionnalités permettant d'améliorer la productivité, de générer des idées et de gérer efficacement la recherche. Voici un aperçu de quelques fonctionnalités clés qui font de ChatGPT une ressource précieuse. 👇

Fonctionnalité #1 : Résumer la recherche

via OpenAI

ChatGPT vous aide à analyser rapidement des données et à résumer de gros volumes de recherche.

Que vous soyez un étudiant travaillant sur un article ou un professionnel traitant des rapports détaillés, ChatGPT peut examiner vos sources et fournir des résumés clairs et concis qui mettent en évidence les points clés. Cela permet d'économiser du temps et des efforts tout en garantissant la qualité afin que vous ne manquiez pas de détails importants.

Fonctionnalité #2 : Génération de contenu et modification en cours

via OpenAI

ChatGPT est un outil puissant pour la création de contenu.

Il peut générer du texte pour différentes formes, comme des e-mails, des articles de blog ou des rapports, aidant ainsi les étudiants et les professionnels à prendre une longueur d'avance sur la rédaction de haute qualité.

De plus, ChatGPT offre des fonctionnalités de modification en cours pour affiner votre travail, en améliorant la grammaire, la clarté et le ton pour s'assurer que votre contenu est poli et professionnel.

Fonctionnalité #3 : Recherche d'idées et résolution de problèmes

via OpenAI

Si vous avez besoin d'idées nouvelles pour un projet ou si vous vous attaquez à des problèmes complexes, ChatGPT peut être votre partenaire de brainstorming. Il aide à générer des solutions créatives, à proposer des sujets de recherche et à explorer de nouvelles directions pour votre travail.

Les équipes et les professionnels peuvent utiliser cet outil pour la résolution collaborative de problèmes, car ChatGPT fournit un intervalle de suggestions et d'idées pour guider le processus.

🤝 Friendly Reminder: ChatGPT est un fantastique outil de brainstorming, mais comme les chatbots IA sont sujets aux hallucinations, n'oubliez pas de vérifier ses résultats.

Fonctionnalité #4 : Feedback et suggestions personnalisés

via OpenAI

ChatGPT fournit des commentaires et des suggestions personnalisés adaptés à votre travail.

Pour les rapports, les présentations ou les essais, ChatGPT analyse votre contenu et suggère des améliorations en fonction de vos objectifs spécifiques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les étudiants qui peaufinent leurs devoirs ou les professionnels qui améliorent leurs livrables, vous assurant ainsi de toujours soumettre votre meilleur travail.

Tarifs de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: $20/mois

NotebookLM Vs. ChatGPT : Fonctionnalités comparées

NotebookLM et ChatGPT offrent des fonctionnalités distinctes qui répondent à des besoins différents.

Alors que NotebookLM se concentre sur l'organisation de la recherche et les résumés détaillés, ChatGPT est polyvalent dans la création de contenu et la génération d'idées. Voici un examen plus approfondi de leurs fonctionnalités. 📚

Fonctionnalités | NotebookLM | ChatGPT |

| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------- |

| Effacées, les résumés de recherche résument efficacement les documents, mais peuvent s'écarter de l'objectif visé. Effacées, les résumés sont concis et précis, et les points clés sont clairs

| Création de contenu - Axé sur les résultats de la recherche - Assistance pour diverses formes telles que les e-mails, les blogs et les rapports - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu - Assistance pour la création de contenu

| La création d'un contenu est axée sur les résultats de la recherche, mais elle prend en charge divers formats, tels que les courriels, les blogs et les rapports

| Intégration des tâches_ | Manque de fonctionnalités de gestion des tâches | S'intègre à des outils tiers pour la gestion des tâches de base |

| Collaboration_ | Convient principalement à une utilisation individuelle | Améliore le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités de discussion partagée |

| Mon travail consiste à résumer des documents académiques. Mon travail consiste à développer une compréhension contextuelle à travers de multiples interactions

| Gestion des documents_ | Gère bien les PDF de recherche, y compris les PDF complexes | Gère divers types de fichiers et peut générer du matériel supplémentaire

| Personnalisation des résultats_ | Offre des options de personnalisation limitées | Adapte les réponses à des invitations et des objectifs spécifiques

NotebookLM Vs. ChatGPT

Fonctionnalité #1 : Résumer une recherche

NotebookLM et ChatGPT simplifient la prise de notes et la recherche en proposant des outils de résumage. Cependant, leurs méthodes et la profondeur de l'analyse varient.

NotebookLM

Avec ses aperçus audio "Deep Dive", NotebookLM analyse les sources, établit des connexions entre les sujets et fournit des résumés audio interactifs pour rendre la recherche attrayante et accessible.

Cette fonctionnalité est parfaite pour traiter des informations denses et réviser le contenu en déplacement.

ChatGPT

ChatGPT excelle dans l'analyse de textes et leur découpage en résumés faciles à digérer. Bien qu'il puisse lire ces résumés à haute voix, il ne dispose pas des résumés audio intégrés et des fonctionnalités de discussion interactive de NotebookLM, ce qui limite ses options d'engagement.

🏆 Gagnant: NotebookLM se distingue par son efficacité logiciel de gestion de la recherche avec des aperçus audio immersifs et une compréhension multimodale des sources.

Fonctionnalité #2 : Organisation des notes

La façon dont un outil organise les notes peut avoir un impact significatif sur la productivité. NotebookLM et ChatGPT abordent cette question différemment, en répondant à des besoins variés.

NotebookLM

NotebookLM offre des outils avancés pour la collecte et l'organisation des notes. Il permet aux utilisateurs d'épingler des réponses, des citations et des extraits de diverses sources Web sur un tableau d'affichage virtuel, gardant ainsi toutes les informations pertinentes à portée de main.

ChatGPT

ChatGPT ne dispose pas d'une fonctionnalité de tableau d'affichage dédiée à la gestion des notes ou à l'établissement de liens automatiques entre les citations et les sources pour une mise en contexte transparente.

🏆 Winner: NotebookLM prend la tête avec ses outils intuitifs pour l'organisation et la gestion des notes.

🧠 Fun Fact: La base d'utilisateurs de ChatGPT est répartie sur l'ensemble du globe, mais les États-Unis comptent pour 14.18% de tous les utilisateurs .

Fonctionnalité #3 : Création de contenu

Pour les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'une création de contenu efficace, les deux outils offrent des avantages uniques.

NotebookLM

NotebookLM se concentre davantage sur le reformatage des notes dans des formes prédéfinies, telles que des plans ou des guides d'étude.

Bien qu'utiles, ses capacités sont limitées par rapport aux options de génération de contenu plus larges de ChatGPT.

ChatGPT

ChatGPT brille dans ce domaine, permettant aux utilisateurs de créer une variété de contenus, des essais académiques aux présentations professionnelles. Ses capacités de modification en cours garantissent également des résultats clairs et soignés, ce qui en fait un outil polyvalent pour les projets individuels et d'équipe.

En outre, l'utilisation de Les modèles d'invite IA, les instructions dans ChatGPT peuvent vous aider à obtenir facilement le résultat souhaité.

🏆 Winner: ChatGPT excelle dans la création et l'affinage de contenu à des fins diverses.

Fonctionnalité #4 : Collaboration et intégration

Les capacités de collaboration et d'intégration peuvent faire ou défaire l'efficacité d'un outil pour les équipes. Voici comment NotebookLM et ChatGPT se comparent.

NotebookLM

NotebookLM assiste la collaboration en permettant aux utilisateurs de télécharger divers formats de fichiers, tels que des PDF, des vidéos YouTube et des Google Docs.

Sa capacité à traiter et à lier les informations entre ces formes crée un hub centralisé pour les équipes.

ChatGPT

ChatGPT ne prend pas nativement en charge certains téléchargements de fichiers ou l'interaction directe avec des formes externes comme NotebookLM. Vous pouvez néanmoins télécharger certains fichiers depuis votre ordinateur ou Google Drive.

🏆 Winner: NotebookLM offre de meilleurs outils de collaboration grâce à son intégration avec de multiples types de fichiers.

NotebookLM Vs. ChatGPT sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont beaucoup à dire sur NotebookLM et ChatGPT, et leurs commentaires révèlent à quel point ces outils sont différents.

Un Redditor, Alexandeisme préfère NotebookLM à ChatGPT parce qu'il a une sonorité plus humaine.

Très proche de l'humain et de la discussion que celle d'OpenAI. Yazzdevoleps est d'accord .

Il peut apparemment suivre le contenu... mais ce qui est un peu ennuyeux, c'est qu'ils se ramènent généralement à des discussions plus spécifiques... c'est honnêtement un peu cool d'anticiper la façon dont ils vont interpréter l'article.

Malgré ses atouts, NotebookLM présente quelques limites, comme le montrent les exemples suivants Redditor, RamaSchneider .

Ce qu'il ne peut apparemment pas faire pour l'instant, c'est transformer les tableaux en graphiques visuels

un utilisateur

Ils ont toutefois trouvé une solution astucieuse : coller le texte de NotebookLM dans ChatGPT, qui a généré un graphique parfait et fourni le code Python.

Le consensus ? Les deux outils ont des atouts uniques, et leur équipe peut changer la donne pour votre productivité.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à NotebookLM et ChatGPT

NotebookLM et ChatGPT sont des outils solides, sans aucun doute. Mais si vous aviez quelque chose qui ne se contente pas de vous aider à prendre des notes ou à générer du contenu ?

C'est là qu'intervient ClickUp vient en. 🤩

C'est comme si vous disposiez de tout ce que vous aimez dans les outils de prise de notes et de recherche, en plus d'un ensemble de fonctionnalités qui vous permettent de garder votre travail organisé et sur la bonne voie.

Examinons de plus près ses fonctionnalités . 💁

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Bloc-notes

Si vous avez l'habitude de noter rapidement des idées ou des notes, vous savez à quel point il est important d'avoir un endroit où tout est facilement accessible, sans encombrement.

Capturez vos idées dans une simple liste au sein du bloc-notes ClickUp ClickUp Bloc-notes est précisément cela : un espace propre et facile à utiliser où vous pouvez capturer vos pensées et les organiser à la volée. Il est parfaitement intégré à votre environnement de travail ClickUp, de sorte que vos idées et vos tâches sont toutes connectées.

Imaginons que vous travailliez sur un rapport.

Vous commencez par faire un brainstorming dans le bloc-notes, en notant les points clés et les idées. Puis, au fur et à mesure que vous parcourez votre liste d'idées, vous convertissez certaines de ces notes en tâches, vous assignez des échéances et vous suivez la progression dans ClickUp, le tout sans jamais quitter le bloc-notes.

💡 Pro Tip: Lors de l'utilisation de Outils d'IA pour la gestion des connaissances par l'IA , organiser vos notes avec des étiquettes ou des catégories spécifiques afin d'améliorer les possibilités de recherche futures. Vous pouvez ainsi retrouver rapidement des informations pertinentes sans avoir à passer au crible un document entier.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Docs ClickUp Documents sont des outils de gestion de documents qui bénéficient d'une mise à niveau importante, en particulier lorsque vous cherchez à gérer vos recherches, vos notes et vos tâches en un seul endroit.

Organisez sans effort des idées pour vos projets dans ClickUp Docs

Le Gestion des connaissances ClickUp dans Docs vous permet de faire la connexion entre les documents et les tâches en cours, afin que tout reste cohérent et à jour.

Cela signifie que vos documents ne sont pas isolés, mais qu'ils font partie de la structure vivante de votre projet.

Supposons que vous travailliez sur un forfait détaillé de lancement de produit.

Vous pouvez créer un document dans Docs, décrire les phases clés, puis joindre des pièces jointes à chaque phase, comme la conception de supports marketing ou la rédaction d'une campagne d'e-mails.

Convertir vos notes en tâches ClickUp dans les documents

Créer Tâches ClickUp directement à partir de vos notes à l'aide de l'IA est également possible. Lorsque l'inspiration vous vient ou qu'un point d'action clé émerge, l'IA native de ClickUp vous aide à le convertir en tâche sans quitter votre document.

Pendant votre travail, vous pouvez en permanence mettre à jour le document et collaborer avec les membres de l'équipe, le tout sans passer d'une application à l'autre.

Ce qui distingue encore davantage Docs, ce sont les modèles prêts à l'emploi qui rendent l'organisation de vos pensées et de vos notes deux fois plus facile.

Parfaits pour noter les tâches quotidiennes, les réflexions ou les mises à jour rapides, les modèles Docs sont conçus pour faciliter l'organisation de vos pensées et de vos notes Modèle de notes quotidiennes ClickUp vous aide à suivre votre progression au jour le jour sans perdre une miette de votre travail.

En outre, le modèle de notes quotidiennes de ClickUp Modèle de note du projet ClickUp structurez vos notes et gardez tout, des idées de brainstorming aux points à retenir des réunions, en un seul endroit.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Brain

La requête et la gestion de votre référentiel de connaissances et de travail est simple avec.. ClickUp Brain -car il est intégré à l'écosystème ClickUp, ce qui permet une intégration transparente avec vos tâches, documents, projets et objectifs.

Au lieu de jongler avec plusieurs outils, vous pouvez accéder à l'IA directement dans votre espace de travail, ce qui en fait une extension naturelle de votre flux de travail. Cela signifie que vos suggestions d'IA ne sont pas seulement générales, mais adaptées au contexte exact du projet et de la tâche.

Si vous vous plongez dans des projets complexes ou jonglez avec plusieurs échéances, ses capacités alimentées par l'IA vous permettent de mettre en évidence des idées clés, de résumer de longs documents et d'organiser proprement les informations pour une meilleure lisibilité et une analyse plus puissante.

Brain facilite également la création de contenu. Il rédige des contenus clairs et soignés adaptés à vos besoins, qu'il s'agisse d'arguments complexes pour des articles de recherche, de propositions de projet bien pensées ou de mises à jour rapides pour l'équipe.

Résumer la recherche et organiser les idées clés avec ClickUp Brain dans les documents

Vous avez du mal à mettre des idées en mots ? Brain s'adapte à votre style et vous aide à affiner vos écrits pour qu'ils soient prêts à être partagés.

Une fois que vos idées sont en place, vous pouvez créer des tâches ClickUp directement à partir de vos brouillons dans ClickUp Docs. Votre travail reste ainsi exploitable et aligné, ce qui vous permet de passer en toute transparence du brainstorming à l'exécution.

Et si vous oubliez de lier les bonnes notes et tâches aux bons documents ?

Trouvez tout ce dont vous avez besoin en quelques secondes avec ClickUp Connected Search

Vous n'avez pas à vous soucier de perdre de précieuses minutes à les chercher.. Recherche connectée ClickUp trouve tout instantanément. Il extrait les résultats pertinents de vos tâches, notes et documents pour garder le contexte achevé à portée de main.

💡 Conseil pro: Ne vous contentez pas d'écrire des notes et de les oublier ! Paramètres Rappels ClickUp pour les passer en revue tous les deux ou trois jours.

Cliquez sur des notes plus intelligentes avec ClickUp

Si vous cherchez des outils pour stimuler la productivité, rationaliser la recherche et garder vos idées organisées, NotebookLM et ChatGPT ont leurs avantages.

Ces deux outils ont des atouts uniques, mais soyons honnêtes : pourquoi se contenter d'un " assez bon " alors que vous pouvez tout avoir avec ClickUp ?

ClickUp est une excellente plateforme qui remporte la palme pour une raison simple : vous en avez plus pour votre argent.

De la gestion des tâches directement dans ClickUp Docs à l'exploitation de ClickUp Brain pour une assistance alimentée par l'IA, il va au-delà d'un simple outil - c'est un écosystème de productivité achevé. Et grâce aux modèles personnalisables, aux fonctionnalités de collaboration transparentes et à la recherche connectée, vous ne vous contentez pas de suivre votre charge de travail, vous vous l'appropriez. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez une façon plus intelligente et plus intégrée de travailler.