les 10 meilleurs générateurs de brèves de contenu de l'IA pour 2025

Si vous avez déjà essayé de créer un contenu qui se classe bien dans les moteurs de recherche, vous savez qu'il faut un duo puissant : un rédacteur qui comprend vraiment le public et un stratège SEO qui sait comment attirer l'attention de l'algorithme.

C'est là qu'un briefing de contenu s'avère très utile : considérez-le comme un aide-mémoire de votre expert en référencement, contenant tout ce dont vous avez besoin : des informations sur la cible, les meilleurs mots-clés et même les sections de contenu utilisées par les blogs les plus performants. En d'autres termes, un briefing est comme une feuille de route pour le référencement, qui oriente votre contenu vers les bons lecteurs.

Mais que se passe-t-il si vous n'avez personne pour rédiger une note de contenu détaillée ? Pas de panique. Les générateurs de briefing de contenu de l'IA sont là pour vous faciliter la vie.

Ces outils astucieux mêlent intelligence artificielle et optimisation du contenu, transformant une page blanche en un guide stratégique clair pour votre contenu.

Bien sûr, avec une mer d'options, trouver le bon générateur IA peut ressembler à une chasse à l'aiguille dans une botte de foin. Heureusement, j'ai fait les recherches pour vous. Voici une liste des 10 meilleurs générateurs de briefing de contenu IA pour vous aider à passer de "Par où commencer ?" à "Un contenu A++, j'ai réussi !".

⏰60-Second Summary

Jasper IA : Meilleur pour la génération de contenu créatif

ClickUp : Meilleur pour la création, la gestion et la collaboration de contenu IA

Dashword : Meilleur pour l'optimisation de contenu axée sur les données

Frase.io : Meilleur pour la recherche et la rédaction alimentées par l'IA

Copy.ai : Meilleur pour la génération rapide de contenu

MarketMuse : Meilleur pour la stratégie de contenu d'entreprise

Writesonic : Meilleur pour la création de contenu automatisée

Surfer SEO : Meilleur pour l'optimisation du référencement sur la page

Narrato : Le meilleur pour la gestion du flux de travail du contenu

Keyword Insights : Le meilleur pour le regroupement de mots-clés et la recherche thématique

Que devriez-vous rechercher dans les générateurs de brèves de contenu IA ?

Lors du choix d'un Outil d'IA pour la création de contenu pour créer un outil de création de contenu d'IA, il y a quelques points essentiels à prendre en compte.

Interface conviviale : Plus la navigation est aisée, plus votre équipe peut produire efficacement un contenu de haute qualité

: Plus la navigation est aisée, plus votre équipe peut produire efficacement un contenu de haute qualité Accès rapide : Recherchez des outils qui offrent un accès rapide aux fonctionnalités sans courbe d'apprentissage abrupte, ce qui permet aux créateurs de contenu de commencer à rédiger avec un minimum d'agitation

: Recherchez des outils qui offrent un accès rapide aux fonctionnalités sans courbe d'apprentissage abrupte, ce qui permet aux créateurs de contenu de commencer à rédiger avec un minimum d'agitation Options de personnalisation : Chaque équipe a des besoins uniques, c'est pourquoi un bon générateur devrait proposer des modèles de briefing de contenu qui s'alignent sur votre stratégie de contenu spécifique. Bonus si cela inclut un ou deux modèles de briefing de contenu gratuits

: Chaque équipe a des besoins uniques, c'est pourquoi un bon générateur devrait proposer des modèles de briefing de contenu qui s'alignent sur votre stratégie de contenu spécifique. Bonus si cela inclut un ou deux modèles de briefing de contenu gratuits Intégration transparente : Les capacités d'intégration sont également importantes. Votre outil IA devrait se connecter de manière transparente à votre flux de travail existant, qu'il s'agisse d'un logiciel de gestion de projet ou d'outils de référencement. Cela permet de faciliter le processus de création de contenu

: Les capacités d'intégration sont également importantes. Votre outil IA devrait se connecter de manière transparente à votre flux de travail existant, qu'il s'agisse d'un logiciel de gestion de projet ou d'outils de référencement. Cela permet de faciliter le processus de création de contenu Suivi des performances : Les générateurs qui incluent des analyses vous aident à jauger l'efficacité du contenu, ce qui vous permet de comprendre ce qui résonne avec votre public (pour votre mot-clé cible) et d'affiner votre stratégie au fil du temps. Ceci est particulièrement important pour le contenu qui vise à bien se classer sur les moteurs de recherche

: Les générateurs qui incluent des analyses vous aident à jauger l'efficacité du contenu, ce qui vous permet de comprendre ce qui résonne avec votre public (pour votre mot-clé cible) et d'affiner votre stratégie au fil du temps. Ceci est particulièrement important pour le contenu qui vise à bien se classer sur les moteurs de recherche Optimisation du contenu : Les meilleurs fournisseurs, prestataires fournissent des aperçus SEO, des suggestions de mots clés et une analyse de lisibilité, vous aidant à créer un contenu optimisé tout en adhérant à votre lignes directrices de votre marque. Les bons générateurs de brèves de contenu sont également capables de suggérer des liens internes et externes solides

Les 10 meilleurs générateurs de brèves de contenu IA

1. ClickUp (le meilleur pour la création, la gestion et la collaboration de contenu IA)

Simplifiez la création de contenu et produisez un contenu de haute qualité en quelques minutes grâce à ClickUp Brain. ClickUp est l'application "tout" qui répond à toutes vos exigences en matière de gestion de contenu et de projet. Elle est idéale pour améliorer vos processus de création de contenu et de collaboration. ClickUp Documents mon travail est un excellent outil de modification en cours. Il m'aide à collaborer avec les membres de mon équipe, qui peuvent accéder à mon contenu et laisser des suggestions. Cela favorise une boucle de rétroaction efficace au sein de mon équipe. ClickUp Brain permet de générer rapidement des contours et des contenus alimentés par l'IA pour diverses formes. De plus, avec ClickUp, vous n'avez jamais à partir de zéro grâce à ses 1000+ modèles gratuits à choisir.

Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp

Le Modèle de briefing de contenu ClickUp SEO change la donne grâce à ses composants SEO préchargés, tels que les mots-clés cibles et les informations sur le public, qui sont essentiels pour une rédaction SEO efficace.

vous avez besoin d'un moyen facile de suivre la progression de votre contenu ? Pas de problème. Le modèle est livré préchargé avec des statuts personnalisés pour le suivi de la progression, des champs personnalisés pour catégoriser les éléments et divers affichages pour gérer efficacement les flux de travail.

ClickUp propose également un intervalle d'autres modèles, tels que le Modèle de rédaction de contenu et Modèle de calendrier de contenu qui facilitent la cohérence des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Outils de collaboration spécifiques à la tâche : Travail en toute transparence dans ClickUp Docs pour un brainstorming en temps réel, des révisions de contenu et des cours

: Travail en toute transparence dans ClickUp Docs pour un brainstorming en temps réel, des révisions de contenu et des cours Gestion intégrée des tâches : Assignez, suivez et priorisez les tâches de création de contenu au sein d'une plateforme unifiée

: Assignez, suivez et priorisez les tâches de création de contenu au sein d'une plateforme unifiée ClickUp Brain alimenté par l'IA : Obtenez instantanément des idées de contenu, une aide à la rédaction et des aperçus de projets adaptés aux flux de travail créatifs

: Obtenez instantanément des idées de contenu, une aide à la rédaction et des aperçus de projets adaptés aux flux de travail créatifs Tableaux de bord de progression : Surveillez les jalons de contenu de votre équipe et simplifiez les boucles de rétroaction avec des données exploitables

: Surveillez les jalons de contenu de votre équipe et simplifiez les boucles de rétroaction avec des données exploitables Automatisation des flux de travail : Créez et adaptez des flux de travail pour l'idéation de contenu, la rédaction et les approbations à l'aide de l'interface intuitive de ClickUp

: Créez et adaptez des flux de travail pour l'idéation de contenu, la rédaction et les approbations à l'aide de l'interface intuitive de ClickUp Intégration d'applications pour les outils de contenu : Synchronisez avec plus de 1 000 applications populaires comme Google Drive et Slack, pour centraliser toutes les ressources de contenu

Limites de ClickUp

Accès limité à l'IA : Les utilisateurs du forfait Free Forever n'ont pas accès aux fonctionnalités IA de ClickUp

: Les utilisateurs du forfait Free Forever n'ont pas accès aux fonctionnalités IA de ClickUp Limites de l'application mobile : L'application mobile ne dispose pas d'une vue Tableur, ce qui peut limiter l'utilisation en déplacement

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7$/mois par utilisateur

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,900+ reviews)

4.7/5 (9,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,300+ reviews)

2. Dashword (le meilleur pour l'optimisation du contenu basée sur les données)

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information Copie.IA Comme son nom l'indique, Copy.ai se concentre principalement sur la création de copies de contenu. Cela est utile pour générer des copies de marketing, des blogs et d'autres formes de contenu en déplacement.

Copy.ai utilise des modèles de langage avancés, notamment GPT-4, pour générer du contenu qui semble moins générique que ce que les outils d'IA habituels écrivent.

Ce qui paramètre Copy.ai par rapport à la plupart des générateurs de brèves de contenu IA est son interface conviviale et sa vaste bibliothèque de modèles. Avec plus de 90 modèles préconstruits, il s'adresse aux spécialistes du marketing, aux rédacteurs et aux créateurs de contenu qui ont besoin de générer rapidement du contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai IA

90+ modèles de copywriting préconstruits : Pour divers besoins de contenu, y compris les blogs, les médias sociaux et les descriptions de produits

: Pour divers besoins de contenu, y compris les blogs, les médias sociaux et les descriptions de produits Génération de mots illimitée : Disponible sur le forfait Pro pour une création de contenu cohérente

: Disponible sur le forfait Pro pour une création de contenu cohérente Assistance pour plus de 95 langues : Avec la possibilité de personnaliser la voix de la marque

: Avec la possibilité de personnaliser la voix de la marque Éditeur de contenu intuitif : Suggestions et améliorations en temps réel

: Suggestions et améliorations en temps réel Capacités d'intégration : De multiples intégrations sont disponibles grâce à l'accès API et aux outils d'automatisation des flux de travail

Limites de Copy.IA

Problèmes de stabilité de la plateforme : Des temps d'arrêt occasionnels peuvent avoir un impact sur l'utilisation de Copy.ai

: Des temps d'arrêt occasionnels peuvent avoir un impact sur l'utilisation de Copy.ai scores de plagiat plus élevés : Les scores de plagiat peuvent augmenter pour les contenus plus courts (textes de 200 mots)

: Les scores de plagiat peuvent augmenter pour les contenus plus courts (textes de 200 mots) Précision grammaticale : Nécessite des outils de relecture supplémentaires

Prix de Copy.IA

Forfait Free: 1 place

1 place Plan de démarrage: 36$/mois (annuel)

36$/mois (annuel) Plan avancé : 186$/mois (annuel)

: 186$/mois (annuel) Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

5. MarketMuse (le meilleur pour la stratégie de contenu de l'entreprise)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Surfeur SEO Ce qui distingue Surfer SEO des autres générateurs de brief de contenu IA, c'est sa capacité à convertir les données brutes des SERP en paramètres de contenu clairs et exploitables.

Cela garantit que Surfer SEO fournit une optimisation du contenu axée sur les données, offrant des fonctionnalités telles que le scoring en temps réel et l'analyse des concurrents, ce qui le rend particulièrement simple pour les utilisateurs débutants.

En outre, j'ai trouvé que les recommandations alimentées par NLP étaient un moyen utile d'intégrer plusieurs mots-clés dans mon contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Editeur de contenu avancé : Score d'optimisation en temps réel avec des recommandations alimentées par NLP

: Score d'optimisation en temps réel avec des recommandations alimentées par NLP Analyseur SERP complet : Analyse plus de 500 signaux on-page pour une optimisation du contenu basée sur les données

: Analyse plus de 500 signaux on-page pour une optimisation du contenu basée sur les données Capacités d'audit de contenu détaillées : Fournit des recommandations exploitables pour le contenu existant

: Fournit des recommandations exploitables pour le contenu existant Génération de contenu alimentée par l'IA : Génération de contenu assistée par IA : comprend l'optimisation SEO intégrée

: Génération de contenu assistée par IA : comprend l'optimisation SEO intégrée Recherche de sujets et regroupement de mots-clés : Aide à la planification du contenu

Limites de Surfer SEO

Points de données surabondants : Il peut être difficile de hiérarchiser efficacement tous les points de données suggérés

: Il peut être difficile de hiérarchiser efficacement tous les points de données suggérés Recherche de mots-clés de base : La recherche de mots clés est limitée par rapport aux outils dédiés

: La recherche de mots clés est limitée par rapport aux outils dédiés Limites du crédit PNL : Il y a des restrictions de crédit sur les forfaits de niveau inférieur

: Il y a des restrictions de crédit sur les forfaits de niveau inférieur Problèmes occasionnels de précision des données : La précision des données peut diminuer dans certaines analyses concurrentielles

Prix de Surfer SEO

Formule essentielle : 79$/mois (annuel)

: 79$/mois (annuel) Plan scale : 175$/mois (annuel)

: 175$/mois (annuel) Formule Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (500+ avis)

4.8/5 (500+ avis) Capterra : 4.9/5 (350+ avis)

8. Narrato (le meilleur pour la gestion du flux de travail du contenu)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Narrato En ce qui concerne la gestion du flux de travail, Narrato joue dans une ligue à part.

La plateforme combine la génération de contenu, la collaboration d'équipe et l'automatisation de la publication, le tout dans un environnement de travail unifié.

Son Content Genie automatise la création de contenu pour les médias sociaux et les blogs. Les utilisateurs peuvent mettre en place des flux de travail personnalisés dans lesquels des tâches spécifiques - telles que la notification des éditeurs, l'approbation du contenu et même la programmation de la date de publication - sont automatiquement assignées en fonction de critères prédéterminés.

Les équipes apprécient particulièrement sa capacité à s'intégrer aux principales plateformes de publication tout en maintenant une qualité de contenu constante.

Les meilleures fonctionnalités de Narrato

Génie du contenu IA : Automatisation de la génération de contenu pour les médias sociaux et les blogs

: Automatisation de la génération de contenu pour les médias sociaux et les blogs Bibliothèque de modèles étendue : Comprend 100+ outils d'IA pour divers types de contenu et cas d'utilisation

: Comprend 100+ outils d'IA pour divers types de contenu et cas d'utilisation L'automatisation personnalisée des flux de travail : Assistance à l'attribution des tâches, aux notifications et à la gestion des étapes

: Assistance à l'attribution des tâches, aux notifications et à la gestion des étapes Optimisation SEO intégrée : Offre la génération de brief de contenu et des suggestions de mots clés

: Offre la génération de brief de contenu et des suggestions de mots clés Intégration transparente des plateformes : Connexion avec WordPress, Webflow et les canaux de médias sociaux

Limites de Narrato

Fonctionnalités d'analyse limitées : Pourrait être plus complet

: Pourrait être plus complet **L'intégration des médias sociaux prend du temps : Nécessite une installation pour une intégration complète

Capacités de rapports limitées : Pour le suivi de données spécifiques

: Pour le suivi de données spécifiques Restrictions du forfait de base : L'utilisation de l'IA et les places utilisateurs sont limitées

Prix de Narrato

Forfait Pro: 36$/mois facturés annuellement

36$/mois facturés annuellement Forfait Business: 96$/mois facturés annuellement

96$/mois facturés annuellement Forfait Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (160+ critiques)

4.9/5 (160+ critiques) Capterra: 4.9/5 (40+ commentaires)

9. Keyword Insights (Meilleur pour le regroupement de mots-clés et la recherche de sujets)

le site web de Jasper est un outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des brèves de contenu Jasper IA Jasper IA aide à générer du contenu créatif semblable à celui d'un humain dans de multiples formes, telles que des articles de blog, des textes marketing, des e-mails froids, etc.

Ce qui différencie vraiment Jasper, c'est son talent pour maintenir la cohérence de la voix de la marque. Que vous rédigiez un article formel ou un post décontracté sur les médias sociaux, Jasper s'assure que votre ton reste pertinent.

Un autre point fort est son assistance multilingue qui garantit que vous pouvez toujours passer d'une langue à l'autre tout en maintenant votre pipeline de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Génération de contenu polyvalent : Fournit plus de 50 modèles IA pour divers types et formes de contenu

: Fournit plus de 50 modèles IA pour divers types et formes de contenu Formation à la voix de marque personnalisée : Inclut jusqu'à 150 mémoires pour un ton et un message cohérents

: Inclut jusqu'à 150 mémoires pour un ton et un message cohérents Outils de référencement intégrés : S'intègre à SurferSEO pour le classement du contenu

: S'intègre à SurferSEO pour le classement du contenu Génération avancée d'art par l'IA : Création d'images et de visuels originaux

: Création d'images et de visuels originaux Collaboration en temps réel : Permet le partage de documents et les flux de travail en équipe

Limites de l'IA de Jasper

Prix plus élevé : Comparé à des outils d'IA similaires pour la rédaction

: Comparé à des outils d'IA similaires pour la rédaction Vérification obligatoire des faits : Requis pour le contenu généré

: Requis pour le contenu généré Problèmes de répétition : Peut se produire dans le contenu généré

: Peut se produire dans le contenu généré Coûts supplémentaires pour la détection du plagiat : Grâce à l'intégration de Copyscape

Prix de l'IA de Jasper

Forfait créateur : 49 $/mois par place

49 $/mois par place Forfait Pro: 69 $/mois par place

69 $/mois par place Forfait Business: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

Améliorez votre stratégie de contenu avec ClickUp

L'IA est encore en pleine évolution, et lorsqu'il s'agit de tâches créatives - comme la rédaction - elle a encore besoin d'une bonne dose de touche humaine.

Mais l'IA peut faciliter les tâches techniques. En fait, selon Le rapport de HubSpot sur l'état de l'IA , environ un tiers des spécialistes du marketing utilisent l'IA pour élaborer des ébauches de contenu.

Ainsi, même si l'IA ne s'occupera pas de l'ensemble du processus créatif à votre place, il s'agit sans aucun doute d'un acolyte pratique.

Que vous soyez indépendant ou que vous fassiez partie d'une grande équipe, le bon générateur de contenu IA peut vous aider à simplifier votre processus et à améliorer vos résultats.

C'est pourquoi, avec ClickUp, vous aurez toujours l'avantage.

Avec plus de 1000+ modèles à choisir et une grande variété d'outils alimentés par l'IA avec lesquels travailler - vous pouvez facilement personnaliser les flux de travail pour n'importe quel projet - qu'il s'agisse d'une campagne de marketing, d'un calendrier de contenu ou d'une stratégie d'équipe. Rejoignez ClickUp gratuitement et simplifiez votre parcours de contenu !