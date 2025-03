Airtable vs. Excel : Quel est le meilleur outil en 2025 ?

L'un des plus grands défis pour les entreprises modernes est la préparation des données.

Qu'il s'agisse d'établir des nombres pour un grand projet, de suivre les stocks ou simplement d'organiser les tâches quotidiennes, un outil de données solide change la donne. Avec les nombreuses options disponibles, il peut être difficile de choisir celle qui convient le mieux.

Heureusement pour vous, nous examinons de plus près deux outils de gestion de base de données populaires : Airtable et Excel. Tous deux regorgent de fonctionnalités qui vous aideront à faire ce que vous avez à faire, mais leur approche de la gestion des données est différente.

Vous êtes prêt à découvrir lequel pourrait être votre nouvel outil de prédilection ? Attachez vos ceintures pour l'ultime confrontation entre Airtable et Excel. Nous ajouterons également un nouvel outil qui pourrait faire pencher la balance ! 🏆

Qu'est-ce qu'Airtable ?

Airtable est un outil de base de données relationnelle qui vous aide à organiser les données en lignes et en colonnes et à connecter différents points de données pour mieux gérer vos projets et vos flux de travail. Vous pouvez l'utiliser pour rassembler toutes les données de votre entreprise en un seul endroit, qu'il s'agisse des OKR des équipes, des projets des clients, des campagnes de marketing ou des commentaires des clients.

Il facilite la collaboration en permettant à chacun de rester sur la même page grâce à des mises à jour en temps réel et à des affichages personnalisés adaptés aux besoins de chacun.

De plus, les modèles d'Airtable vous aident à démarrer rapidement, que vous construisiez un suivi de projet, un CRM ou une liste personnelle à faire.

Les fonctionnalités d'Airtable

Si vous êtes à la recherche d'un outil convivial pour suivre toutes les données de l'entreprise et supprimer les silos de données entre les départements, Airtable offre quelques fonctionnalités pratiques. Jetons-y un coup d'œil !

Fonctionnalité #1 : Affiches

Organisez et visualiser vos données avec des affichages personnalisés. Airtable vous permet de choisir parmi différents types de vues - telles qu'une grille, un calendrier ou un Kanban - afin que vous puissiez afficher les informations dans une forme qui correspond le mieux aux exigences de votre projet et de votre équipe.

Fonctionnalité #2 : Concepteur d'interface

Le concepteur d'interface d'Airtable vous permet de construire des interfaces personnalisées directement à partir de vos données. Créez des vues adaptées à des besoins spécifiques, ce qui permet aux équipes d'interagir plus facilement avec les données d'une manière visuellement attrayante et conviviale.

Fonctionnalité #3 : Rapports

Airtable est également doté de fonctions de rapports. Vous pouvez mesurer et analyser vos données dans Airtable avec des fonctionnalités de rapports complètes pour gérer des données telles que les incidents, les actifs disponibles par type, les équipes commerciales, et plus encore. Cela vous aide à acquérir des connaissances et à suivre les indicateurs clés pour garder vos projets sur la bonne voie, en vous aidant à prendre des décisions basées sur les données sans effort.

Fonctionnalité #4 : Automatisations

Airtable est livré avec une tonne de capacités d'automatisation. Vous pouvez rationaliser les tâches répétitives, créer des déclencheurs pour les notifications et intégrer des outils externes pour vous assurer que votre flux de travail fonctionne bien avec un minimum d'efforts manuels. Si vous avez besoin de plus de fonctions, vous pouvez connecter votre Javascript.

Prix d'Airtable

**Gratuit

Teams: 24 $ par mois

24 $ par mois Business: 54 $ par mois

54 $ par mois Echelle Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce qu'Excel ?

Excel est un programme populaire de logiciel de tableur de Microsoft, largement utilisé pour l'analyse des données, la modélisation financière et l'organisation des données. Il propose une grille de cellules dans laquelle les utilisateurs peuvent saisir, manipuler et analyser des données à l'aide de formules, de diagrammes et de tableaux croisés dynamiques. Gestion de projet Excel dispose de fonctionnalités puissantes conçues pour gérer tout, de l'entrée de données de base à l'analyse avancée.

Qu'il s'agisse de gérer un budget, de créer des rapports, de gérer des structures de données complexes ou de construire des modèles, Excel fournit des outils pratiques pour rendre vos données plus précieuses.

Fonctionnalités d'Excel

Voici quelques avantages clés de MS Excel :

Fonctionnalité #1 : Formules et fonctions

Excel offre une bibliothèque étendue de formules et de fonctions, permettant aux utilisateurs d'effectuer facilement des calculs, des analyses de données et des opérations logiques. Les capacités des formules d'Excel le rendent indispensable pour de nombreuses tâches, des simples mathématiques aux fonctions statistiques complexes.

Fonctionnalité n° 2 : visualisation des données

Excel permet de visualiser les schémas et les tendances des données à l'aide de différents types de diagrammes, tels que les diagrammes à barres, les diagrammes linéaires et les diagrammes circulaires. Vous pouvez également utiliser la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les données en fonction de règles, ce qui permet de repérer facilement les valeurs aberrantes ou les tendances en un coup d'œil.

Fonctionnalité n° 3 : Outils d'analyse des données

Excel propose de puissants outils intégrés de visualisation des données tels que Solver, Analysis ToolPak et Goal Seek pour l'analyse statistique, l'entrée simplifiée des données, les prévisions et l'optimisation. Ces outils simplifient les calculs complexes, faisant d'Excel un bon choix pour la prise de décision basée sur les données.

Fonctionnalité n° 4 : Macros et automatisations

Grâce à VBA (Visual Basic for Automatisation), les utilisateurs d'Excel peuvent créer des macros pour automatiser les tâches répétitives, rationaliser les flux de travail et gagner du temps. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour créer des rapports personnalisés et des flux de travail complexes.

Tarification Excel

Gratuit

Essentiel: 4$/utilisateur/mois

4$/utilisateur/mois Basic: $6/utilisateur/mois

$6/utilisateur/mois Standard: 12,5 $/utilisateur/mois

Airtable vs. Excel : Fonctionnalités comparées

Faisons une comparaison approfondie de Excel et Airtable en fonction de leurs capacités :

Fonctionnalité #1 : Structure et flexibilité des données

Lorsqu'il s'agit d'organiser vos données, la flexibilité est tout. Que vous gériez une liste de base ou que vous traitiez un projet complexe, le fait de disposer d'un outil capable de s'adapter à vos besoins fait toute la différence. Voici comment Excel et Airtable gèrent la structuration des données et la flexibilité de manière unique.

Excel

Excel est un outil de gestion de données flexible, basé sur une grille. Vous pouvez gérer des ensembles de données volumineux, personnaliser les cellules, utiliser des formules et jouer avec le formatage pour donner à vos données l'aspect que vous souhaitez. Il est conçu pour traiter des calculs complexes, ce qui explique qu'il soit si populaire pour tout ce qui touche aux nombres et aux finances.

Airtable

Airtable est un mélange de tableur et de base de données, vous offrant le meilleur des deux mondes. Il est paramétré comme une "base de données relationnelle", ce qui vous permet de lier facilement les enregistrements entre les tableaux, ce qui est pratique pour des paramètres tels que la gestion de projet , le suivi de l'équipe commerciale et la gestion du contenu. De plus, il est plus intuitif pour les utilisateurs non techniques qu'une application de feuille de calcul traditionnelle, ce qui permet aux équipes de rester organisées en toute simplicité.

🏆 Winner: Airtable pour la gestion centralisée des données

Fonctionnalité #2 : Formules et calculs

Les formules et les calculs sont au cœur de tout outil de données puissant. Qu'il s'agisse de calculer des nombres, d'analyser des tendances ou simplement d'organiser des données, le fait de disposer d'options de calcul robustes peut faciliter grandement votre travail. Voici les performances d'Excel et d'Airtable :

Excel

Excel offre des possibilités de formules puissantes et avancées, y compris des fonctions mathématiques, statistiques et financières complexes. Vous pouvez créer des formules imbriquées, des tableaux croisés dynamiques et des structures de données complexes à l'aide d'outils d'analyse tels que Power Query, qui sont utiles pour l'analyse détaillée des données et la modélisation financière.

Airtable

Airtable comprend des formules de base mais ne dispose pas des fonctionnalités plus avancées et de la profondeur de calcul d'Excel. Il est davantage conçu pour l'organisation des données que pour les calculs lourds. Des formules et des fonctions simples pour les mathématiques de base, la manipulation des données et les fonctions de texte sont disponibles, mais elles n'assistent pas les formules complexes au même niveau qu'Excel.

🏆 Vainqueur: Excel pour les calculs de données complexes

Fonctionnalité #3 : Visualisation des données

La visualisation des données aide les utilisateurs à saisir rapidement les idées, à identifier les tendances et à faire des comparaisons. Dans des outils tels qu'Excel et Airtable, cette fonctionnalité rend les données complexes plus accessibles, vous permettant de voir des modèles et de tirer des conclusions à partir de données numériques en un coup d'œil.

Excel

Excel offre de nombreux outils de visualisation des données, notamment des diagrammes, des graphiques et des mises en forme conditionnelles. Vous pouvez créer des diagrammes en ligne, des diagrammes à barres, des diagrammes de dispersion et des diagrammes circulaires directement dans les feuilles de calcul. Excel comprend également l'intégration de Power BI pour des tableaux de bord interactifs plus avancés.

Airtable

Airtable comprend des options de visualisation, mais il s'agit davantage de fonctionnalités de base orientées vers la convivialité. Des affichages tels que Kanban, galerie, Calendrier et grille sont disponibles dans la section " Applications ". Ces visualisations sont fonctionnelles pour le suivi des projets mais n'ont pas la complexité des outils de diagramme d'Excel.

Winner: Excel pour la visualisation de données détaillées

Fonctionnalité #4 : Automatisation et gestion du flux de travail

Un outil n'a aucun intérêt s'il n'est pas doté de fonctionnalités d'automatisation et de gestion du flux de travail. L'automatisation et la gestion du flux de travail rationalisent les tâches répétitives, rendant le travail plus efficace et libérant du temps pour des activités de plus haut niveau. Voici ce qu'Excel et Airtable ont en réserve à cet égard :

Excel

Excel dispose d'une automatisation limitée grâce aux macros et à VBA (Visual Basic for Applications), permettant aux utilisateurs d'automatiser les tâches répétitives et de créer des fonctions personnalisées. Bien que puissantes, les macros nécessitent des connaissances en matière de code et ne sont pas faciles à utiliser pour tout le monde.

Airtable

Airtable fournit l'automatisation dans un format plus accessible, sans code. Ses fonctionnalités d'automatisation permettent de paramétrer des déclencheurs, des notifications et des intégrations avec d'autres outils (comme Slack, Google Agenda, etc.), ce qui en fait un outil idéal pour les flux de travail en équipe et la gestion de projet. Cette facilité d'utilisation est idéale pour le travail collaboratif, mais n'a pas la profondeur du VBA d'Excel.

🏆 Winner: Airtable pour l'automatisation sans code et les fonctionnalités avancées

Fonctionnalité #5 : Collaboration et partage

Les fonctionnalités de collaboration et de partage permettent aux équipes de travailler ensemble en toute transparence. Des outils comme Excel et Airtable permettent à plusieurs utilisateurs d'accéder à des données, de les modifier et de les commenter en temps réel, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page et d'améliorer la productivité de l'équipe.

Excel

Excel assiste la collaboration, notamment grâce à Microsoft 365, où plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur un fichier. Cependant, le suivi des modifications et la gestion des permissions pour plusieurs affichages peuvent devenir complexes, en particulier pour les grandes équipes.

Airtable

Airtable est conçu dans une optique de collaboration. Les utilisateurs peuvent commenter les enregistrements, assigner des tâches et travailler en temps réel sur les éléments suivants des bases de données partagées . Des paramètres de permission peuvent être définis pour chaque affichage, ce qui permet de contrôler l'accès à des données spécifiques. L'interface conviviale et les options de partage d'Airtable le rendent plus facile à utiliser pour les projets collaboratifs en équipe.

🏆 Winner: Airtable pour une collaboration transparente sur les données

Airtable vs. Excel sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir ce que les gens disaient à propos d'Airtable vs. Excel. Voici ce que nous avons trouvé :

Airtable, bien que puissant, a ses limites lorsqu'il s'agit de gérer des calculs à grande échelle comme Excel.

Utilisateur de Reddit

J'aime le fait que je puisse ajouter presque toutes les fonctionnalités que je veux dans Airtable dès que je m'en rends compte. C'est parfait pour quelqu'un qui veut une solution entièrement personnalisée et sur mesure et qui trouve du plaisir à l'exécuter lui-même.

Utilisateur de Reddit

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Airtable vs. Excel

Airtable et Microsoft Excel offrent tous deux des fonctionnalités et des cas d'utilisation uniques pour la gestion des données. Cependant, ils disposent de fonctionnalités de collaboration de base.

Quel que soit l'outil que vous choisissez, vous avez besoin d'une plateforme distincte pour l'analyse des données ou la communication avec les parties prenantes. Passer à un outil différent pour chaque point de données est une source de tracas et peut vous faire perdre le contexte.

Pour éviter cela, il est préférable d'utiliser une plateforme complète telle que ClickUp qui offre le meilleur de la flexibilité d'Airtable et de la puissance des données d'Excel

Découvrons ce qui fait de ClickUp une alternative de premier plan en matière de gestion et d'analyse des données.

Le plus de ClickUp #1 : Organiser avec l'affichage sous forme de tableau

gérer les tâches et les projets avec ClickUp's Table View_ La vue Tableur de ClickUp apporte la fonctionnalité des tableurs à votre gestion de projet, en offrant une disposition familière basée sur une grille, personnalisable et dotée de puissantes fonctionnalités.

Vous pouvez gérer les tâches, suivre les données et organiser les informations de manière intuitive et flexible, ce qui est parfait pour les équipes habituées à travailler avec des feuilles de calcul.

Avec la vue Tableur, vous n'avez plus besoin de code. Établissez rapidement des relations entre les tâches et organisez votre travail en liant les tâches, les documents et les dépendances.

ClickUp's One Up #2 : Planifier plus intelligemment avec des modèles de feuilles de calcul

ClickUp offre un service de feuille de calcul dédiée qui imite les meilleurs éléments d'Excel et d'Airtable, mais dans un environnement de gestion de projet, le Modèle de feuille de calcul ClickUp .

Avec ce modèle, vous pouvez facilement établir des budgets de projets, des suivis de tâches ou même des feuilles d'analyse de données, tout en gardant l'ensemble lié à votre environnement ClickUp pour une collaboration sans faille.

Et ce n'est pas tout. Vous avez le choix entre six affichages différents : Liste, Grille, Tableau, Document, Formulaire et Mapper. Ce modèle est adapté aux débutants, vous pourriez donc oublier Excel ou Airtable (haha) !

ClickUp's One Up #3 : Automatisez votre flux de travail Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp font passer la gestion du flux de travail au niveau supérieur. Vous pouvez mettre en place des automatisations pour déclencher des actions sur les tâches, les projets et les notifications, réduisant ainsi les efforts manuels et permettant à votre équipe de rester sur la bonne voie.

Qu'il s'agisse d'assigner des tâches, de mettre à jour des statuts ou de rappeler des échéances aux membres de l'équipe, les automatisations de ClickUp permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité.

Vous pouvez également dire à l'IA ce que vous voulez faire, et elle construira instantanément vos automatisations. C'est génial, non ? De plus, vous pouvez l'utiliser dans l'ensemble de votre flux de travail, comme pour les raccourcis de projet, les assignés dynamiques, l'automatisation des e-mails, les mises à jour et les analyses alimentées par l'IA, et bien plus encore.

D'autres fonctionnalités ClickUp pour une gestion fluide des données

créez des automatisations sans code avec les fonctions d'Automatisation de ClickUp

Nous avons également ClickUp Brain, un assistant IA, qui permet de générer facilement du contenu, de résumer les mises à jour et d'optimiser les flux de travail en quelques clics. C'est un énorme plus pour les équipes qui cherchent à accélérer les tâches répétitives et à améliorer la productivité.

laissez l'IA vous fournir des mises à jour sur les projets et bien plus encore avec ClickUp Brain_

En outre, une suite complète de fonctionnalités de Gestion de projet ClickUp les fonctionnalités de ClickUp Project Management vous permettent d'organiser votre travail, de fixer des objectifs et de suivre la progression, le tout en un seul endroit.

**Avec les diagrammes Gantt, les tableaux Kanban et les calendriers, vous pouvez gérer tous les aspects d'un projet sans avoir à changer d'outil

Si vous êtes à la recherche d'une installation plus flexible, nous avons les outils de gestion de projet Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp, qui est entièrement personnalisable. Ce modèle vous permet de créer un environnement de travail personnalisé, de type feuille de calcul, adapté à vos besoins uniques.

ClickUp : La solution au débat Airtable vs. Excel

Si vous souhaitez une gestion centralisée des données et une collaboration transparente, optez pour Airtable. Cependant, Excel peut être un meilleur choix si vous disposez d'un ensemble de données diversifié et que vous souhaitez effectuer des calculs avancés.

Mais pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas avoir toutes les fonctionnalités dans une seule plateforme pour obtenir des informations avancées sur les données ?

C'est là que ClickUp entre en jeu. Il combine les capacités de base de données relationnelle d'Airtable avec la polyvalence d'Excel, devenant ainsi la solution parfaite pour la gestion des flux de travail.

Mon travail consiste à rationaliser la gestion du travail, ClickUp offre des capacités d'automatisation, de gestion de projet et de collaboration qui peuvent remplacer Airtable et Excel avec quelques tournures uniques. Il apporte le meilleur des deux dans une plateforme intuitive, rendant la gestion du travail transparente. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer l'efficacité du travail !