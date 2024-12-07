Alimentez votre croissance professionnelle : 30 questions d'information perspicaces à poser

Lorsqu'on explore les options de carrière, il est normal de se sentir incertain quant à la voie qui nous convient le mieux.

Les entretiens d'information sont un moyen précieux d'obtenir des informations de la part de professionnels du secteur et de déterminer si une carrière particulière vous convient

La préparation est essentielle à cet égard - personne ne veut perdre de temps, il est donc important d'aborder ces discussions avec concentration et détermination.

Si vous avez déjà franchi la première étape en programmant des discussions avec des experts du secteur, vous avez déjà une longueur d'avance. 📅

Maintenant, la vraie valeur vient de la façon dont vous utilisez ce temps pour recueillir des informations et laisser une impression durable. En posant des questions réfléchies et bien préparées, vous pouvez faire en sorte que chaque discussion soit précieuse et ait un impact. 💬

Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleures questions à poser lors d'un entretien d'information. Poursuivez votre lecture !

Qu'est-ce qu'un entretien d'information?

Un entretien d'information est une discussion entre une personne qui explore un parcours professionnel, un secteur d'activité ou une entreprise spécifique et un professionnel possédant une expérience pertinente.

Contrairement à un entretien d'embauche traditionnel, l'objectif n'est pas d'obtenir une position, mais de recueillir des informations, des conseils et des connaissances précieuses sur une entreprise, un parcours professionnel ou les tendances du secteur.

Par exemple, si vous êtes intéressé par une carrière dans le marketing, vous pouvez contacter un responsable marketing d'une entreprise qui vous intéresse et discuter pendant 20 minutes autour d'un café ou virtuellement. ☕️

Au cours de la discussion, vous pouvez lui poser des questions sur ses responsabilités quotidiennes, lui demander comment il a débuté dans le champ et lui demander s'il a des conseils à donner à quelqu'un qui se lance dans la profession. Cet échange informel vous permet de vous faire une idée plus précise du rôle et vous donne des conseils utiles pour vous préparer à entrer dans le champ du marketing. 🎯

**Comment se préparer à un entretien d'information ?

Que vous soyez à la recherche d'un mentor pour votre entreprise ou explorer de nouvelles opportunités de carrière, bien se préparer à un entretien d'information peut laisser une impression durable et vous permettre de tirer le meilleur parti de la discussion.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à vous préparer :

Étape 1 : Définissez vos objectifs

Soyez bien conscient de ce que vous voulez accomplir. Décrivez vos objectifs, par exemple obtenir un aperçu d'un parcours professionnel spécifique, découvrir les tendances du secteur ou vous renseigner sur les compétences nécessaires à la réussite dans le champ.

Etape 2 : Faites des recherches sur la personne et ses antécédents

Prenez le temps de comprendre la trajectoire professionnelle de la personne, ses rôles et les connexions ou intérêts qu'elle partage avec vous. Cela vous aidera à poser des questions réfléchies qui montreront que vous avez fait vos devoirs.

Familiarisez-vous également avec les développements, projets ou défis récents de l'entreprise. Ces connaissances vous permettront de poser des questions pertinentes et perspicaces qui établissent un lien entre vos intérêts et le travail de l'entreprise.

Etape 3 : Préparer des questions ciblées à l'aide des bons outils

Élaborez une liste de questions ouvertes pour guider la discussion. Celles-ci doivent encourager des réponses détaillées et permettre à la personne de partager naturellement ses expériences.

Ensuite, approfondissez des sujets spécifiques qui correspondent à vos objectifs. En adaptant chaque question, vous obtiendrez des informations pratiques plutôt que des réponses vagues. En outre, assurez-vous d'utiliser les bons paramètres pour rassembler et préparer un ensemble cohérent de questions.

Par exemple, ClickUp clickUp, une plateforme de productivité tout-en-un, combine des fonctionnalités de création de contenu, de modification en cours et de collaboration. Elle vous permet d'organiser et d'affiner facilement vos questions, garantissant ainsi un entretien d'information fluide et percutant.

ClickUp Rappels

ne manquez jamais un entretien et gardez votre emploi du temps sur les rails en utilisant ClickUp Reminders_

Par exemple, utilisez Rappels ClickUp pour gérer les dates et les échéances importantes. Que vous l'utilisiez sur votre navigateur, votre bureau ou votre mobile, vous pouvez paramétrer des alertes pour vous assurer de ne jamais manquer un entretien ou une tâche programmée. Cette fonctionnalité vous aide à rester organisé et à aligner votre préparation et votre flux de travail, des notifications d'entretien aux rappels de suivi.

Modèle de processus d'entretien ClickUp

Le modèle Modèle de processus d'entretien ClickUp apporte structure et cohérence à votre forfait d'entretien. Il vous aide à organiser chaque étape, de la création d'une liste de questions à la collaboration avec votre équipe et au suivi efficace des candidats, transformant ce qui pourrait être un processus chaotique en une expérience fluide et productive.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Concevoir, tester et optimiser votre processus d'entretien pour des évaluations plus rapides et plus précises

Collaborer avec les parties prenantes tout au long du processus, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Créer des tâches pour chaque phase de l'entretien, depuis la programmation et la conduite des entretiens jusqu'à l'évaluation et la prise de décision

Attribuez des tâches, ajoutez des commentaires et impliquez les parties prenantes concernées dans la révision et l'affinement des questions d'entretien et des profils des candidats

Suivre chaque étape à l'aide de statuts personnalisés pour garantir la clarté, la cohérence et la progression en temps voulu

ClickUp Docs

organisez vos questions et notes d'entretien de manière transparente avec ClickUp Docs_ ClickUp Documents est l'outil idéal pour compiler et présenter vos questions d'entretien d'information de manière claire et organisée. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez créer un guide d'entretien avec des pages imbriquées pour différentes sections, telles que les questions d'introduction, les informations approfondies sur la carrière et les questions de synthèse.

À lire également : 10 modèles d'entretien : Questions et guides pour les responsables du recrutement

ClickUp Bloc-notes ClickUp Bloc-notes est une autre fonctionnalité très utile pour organiser vos idées, vos checklists et vos idées clés au cours de vos entretiens d'information.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

Mettre en forme vos notes avec des en-têtes, du texte en gras, des puces, et plus encore pour garder vos pensées organisées et faciles à référencer

Localiser rapidement des informations spécifiques en recherchant des mots-clés dans les titres ou les descriptions de vos notes, ce qui est parfait pour suivre les idées issues de plusieurs entretiens

Transformez vos notes en tâches ou en documents exploitables, ce qui facilite la transformation des idées en actions de suivi ou en documents de référence pour les entretiens ultérieurs

ClickUp Brain

En plus, ClickUp Brain optimise les processus de travail en fournissant une assistance intelligente et contextuelle adaptée à vos besoins professionnels. Grâce à sa fonctionnalité Knowledge Manager, vous pouvez rapidement générer, réviser ou réfléchir à des questions d'entretien informationnel.

Générer des questions d'entretien perspicaces et garder une longueur d'avance grâce à l'assistance alimentée par l'IA de ClickUp Brain

Par instance, vous pouvez saisir une invite du type "Créez 30 questions d'entretien d'information détaillées", et l'IA exploitera sa base de connaissances pour fournir une liste complète de questions :

Etape 4 : Entraînez-vous à votre introduction

Préparez-vous à vous présenter en une ou deux phrases. Incluez vos antécédents, vos intérêts actuels et la raison pour laquelle vous avez tendu la main pour cette discussion.

Mentionnez également les raisons pour lesquelles vous êtes particulièrement intéressé par leur point de vue (par exemple, un parcours professionnel similaire, une expérience sectorielle spécifique).

Etape 5 : Finaliser les détails et préparer la connexion

Bien que la plupart des entretiens d'information se déroulent par visioconférence, envisagez de proposer une réunion en personne si la personne est locale et ouverte à cette idée. Quelle que soit la forme de l'entretien, veillez à respecter le temps de votre interlocuteur. Visez une discussion de 20 à 30 minutes, à moins qu'il ne propose de la prolonger.

➡️ Lire la suite: Comment utiliser l'IA pour la préparation aux entretiens d'embauche

Top 30 Questions to Ask in an Informational Interview (30 questions à poser lors d'un entretien d'information)

Voici 30 questions d'entretien informatif perspicaces qui vous aideront à vous démarquer, à établir des connexions et à acquérir de précieuses connaissances. Prêt à impressionner et à apprendre des experts du secteur ?

C'est parti !

1. À quoi ressemble une journée typique dans votre rôle ?

Cette question donne un aperçu des responsabilités et des défis quotidiens du poste. Elle vous aide à comprendre à quoi vous attendre et à savoir si cela correspond à vos intérêts et à vos compétences.

Exemple: Un gestionnaire de projet peut décrire une journée remplie de réunions d'équipe, de contrôles de progression et de collaboration entre services.

Cette question permet de découvrir les chemins empruntés par d'autres personnes, ce qui constitue une source d'inspiration et de conseils pratiques pour votre propre parcours professionnel.

Exemple: La personne interrogée peut partager le fait qu'elle a commencé comme stagiaire, qu'elle a suivi des cours spécifiques ou qu'elle s'est entourée de nombreux contacts pour décrocher son rôle actuel.

**3. À votre avis, quelles sont les compétences les plus utiles à la réussite dans ce champ ?

Cette question identifie les compétences essentielles recherchées par les employeurs et vous permet de déterminer si vous devez les développer ou les améliorer.

Exemple: Un graphiste peut souligner l'importance de la créativité, du souci du détail et de la maîtrise de logiciels de conception tels que Adobe Creative Suite.

**4. Quels sont les défis les plus courants dans votre position ?

Se renseigner sur les difficultés d'un rôle vous prépare aux obstacles potentiels et vous aide à décider si vous êtes équipé pour y faire face.

Exemple: Un développeur de logiciels pourrait mentionner les délais serrés et le besoin constant d'apprendre de nouvelles technologies comme des défis clés.

💡 Pro Tip: Interrogez-les sur un défi qu'ils ont eu à relever et sur la manière dont ils l'ont surmonté. L'histoire de leur croissance peut révéler de précieuses informations sur leur résilience et leur capacité d'adaptation !

Cette question vous aide à comprendre comment renforcer votre crédibilité et tirer parti d'expériences clients positives pour améliorer votre réputation professionnelle.

Exemple: Un consultant en marketing pourrait partager des stratégies pour demander des témoignages après des campagnes réussies, comme demander un retour d'information après l'achèvement du projet ou offrir des incitations pour les recommandations.

Savoir comment les professionnels expérimentés suivent les changements vous aide à adopter des stratégies similaires pour rester informé.

Exemple: Un responsable marketing pourrait mentionner qu'il assiste à des webinaires, qu'il suit les leaders d'opinion du secteur sur LinkedIn ou qu'il s'abonne à des bulletins d'information pertinents pour rester informé.

**7. Quelle est la culture du travail dans votre entreprise ?

La compréhension de la culture du travail permet de déterminer si l'environnement d'une entreprise correspond à votre style de travail et à vos valeurs.

Exemple: Le manager d'une entreprise technologique pourrait décrire une culture collaborative et flexible avec des options de travail télétravail et des activités régulières de construction d'équipe.

**8. Y a-t-il des associations ou des réseaux professionnels auxquels vous recommandez d'adhérer ?

Cette question permet d'identifier les groupes ou les communautés qui offrent des possibilités d'assistance, d'apprentissage et de mise en réseau. Au-delà des associations formelles, l'adhésion à des le mentorat par les pairs peuvent être incroyablement bénéfiques.

Exemple: Un analyste financier pourrait suggérer d'adhérer à des associations telles que le CFA Institute pour obtenir une certification et se constituer un réseau.

💡 Pro Tip: Trouvez votre prochain mentor pour votre carrière en leur demandant quel est le conseil le plus important qu'ils ont reçu - cela pourrait vous mener à quelqu'un qui a façonné leur réussite ! 🌟

Cela montre comment une profession évolue au fil du temps, vous donnant un aperçu des tendances futures potentielles et des compétences à privilégier.

Exemple: Un journaliste pourrait discuter de la façon dont les plateformes numériques et de médias sociaux ont transformé les rapports par rapport à l'époque où il a commencé.

**10. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans ce secteur ?

Les conseils directs d'un professionnel expérimenté peuvent guider vos premières étapes et vous aider à éviter les erreurs courantes.

Exemple : Un ingénieur chevronné pourrait vous recommander d'acquérir une expérience pratique par le biais de stages et de mettre l'accent sur les compétences en matière de résolution de problèmes.

**11. Quelles sont les qualités les plus importantes pour qu'une personne puisse exceller dans ce rôle ?

Cette question vous aide à comprendre les traits de personnalité et l'éthique de travail qui sont valorisés dans le secteur ou la position, en complément de ce que vous pourriez trouver dans une description de poste.

Exemple : Un directeur commercial pourrait mettre l'accent sur le fait d'être proactif, résilient et d'avoir de solides compétences interpersonnelles.

**12. Quelles sont les idées fausses que la plupart des gens se font de ce métier ?

Cette question révèle des mythes ou des malentendus courants, ce qui vous permet de vous faire une idée plus précise de la nature réelle du poste, au-delà de ce que les descriptions de poste peuvent laisser entendre.

Exemple: Un organisateur d'évènements peut partager que bien que le travail semble prestigieux, il implique beaucoup de stress en coulisses et de résolution de problèmes.

13. Pouvez-vous me parler d'un projet récent sur lequel vous avez travaillé et du rôle que vous y avez joué ?

Cette question vous permet d'obtenir un exemple concret du travail quotidien et du type de tâches auxquelles vous pourriez être confronté.

Exemple: Un chercheur UX pourrait décrire un projet dans lequel il.. a mené des recherches sur les utilisateurs pour comprendre les points de douleur dans la conception d'une application mobile.

14. À faire, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail

Cette question révèle les aspects gratifiants du travail et vous aide à déterminer s'ils correspondent à ce que vous devez rechercher dans votre recherche d'emploi.

Exemple: Un enseignant pourrait dire que le fait de voir ses élèves comprendre de nouveaux concepts rend son travail gratifiant.

**15. Quel est le plus grand défi auquel votre secteur d'activité est actuellement confronté ?

Comprendre les défis actuels vous aide à vous préparer aux problèmes que vous pourriez rencontrer et vous sensibilise lors des entretiens.

Exemple: Un expert en cybersécurité pourrait mentionner le rythme rapide des nouvelles menaces et le besoin constant de mettre à jour les mesures de sécurité.

**16. Quelles sont les tendances que vous entrevoyez dans ce champ professionnel au cours des prochaines années ?

Cette question permet de comprendre comment le secteur évolue et quelles sont les compétences ou les technologies qu'il pourrait être intéressant d'acquérir.

Exemple: Un professionnel de la santé pourrait parler de l'importance croissante de la télémédecine et des soins personnalisés aux patients.

conseil professionnel: Demandez à connaître les sources d'apprentissage non conventionnelles, comme les forums de niche ou les podcasts dont on parle moins. 🕵️‍♂️

**17. À faire pour mesurer la réussite dans votre travail ?

Cela montre quels indicateurs de performance sont valorisés et vous aide à comprendre à quoi ressemble la réussite dans cette carrière.

Exemple: Un responsable de produit peut mesurer sa réussite en fonction du lancement d'un produit réussi et des réactions positives des utilisateurs.

**18. Quelle est la chose que vous auriez aimé savoir lorsque vous avez commencé ?

Cette question vous aide à recueillir des informations et des pièges potentiels à éviter lorsque vous débutez dans le champ.

Exemple: Un écrivain pourrait vous conseiller de travailler en réseau de manière constante et de ne pas vous fier uniquement aux travaux publiés la construction d'un rapport avec les éditeurs et les autres rédacteurs est clé pour progresser dans le champ.

Comprendre à quel point un rôle peut être exigeant vous aide à gérer vos attentes et à évaluer si le poste convient à votre style de vie. Cette question permet également de comprendre comment les prestataires maintiennent leurs connexions et leurs relations relations tout en travaillant télétravail ce qui est essentiel pour la plupart des emplois.

Exemple: Un consultant senior peut dire qu'il accorde la priorité à la gestion du temps, qu'il fixe des limites claires aux heures de travail et qu'il utilise des paramètres flexibles pour s'assurer qu'il peut concilier les réunions avec les clients et son temps personnel, en particulier lorsqu'il travaille télétravail.

🧠 Remember: If you're wondering comment se faire des amis au travail , vous devez faire ce qui suit :

Être accessible et ouvert aux discussions 🤝

Montrez un intérêt sincère pour la vie et le travail de vos collègues 🌟

Participez à des activités d'équipe ou à des évènements sociaux pour tisser des liens en dehors du travail 🏆

Offrir de l'aide ou de l'assistance en cas de besoin pour instaurer la confiance 🤗

Rester positif et maintenir une attitude amicale au quotidien 😊

20. À quels outils ou logiciels faites-vous appel régulièrement ?

Savoir quels outils ou logiciels sont couramment utilisés dans le rôle peut vous aider à vous préparer en les apprenant à l'avance.

Exemple: Un graphiste peut mentionner qu'il utilise Adobe Photoshop, Illustrator et Canva dans le cadre de son travail quotidien.

**21. Quelle est la forme de l'entretien, qui se déroulera-t-il à distance ?

Comprendre la structure et la logistique de l'entretien vous permet de mieux vous préparer et de gérer vos attentes. Poser des questions sur la forme de l'entretien (en personne, à distance ou une combinaison des deux) clarifie l'approche et vous permet d'adapter votre préparation.

Exemple: Un professionnel des ressources humaines peut vous expliquer que son entreprise procède à un entretien vidéo initial suivi d'un entretien avec un panel, ce qui vous permet de savoir à quoi vous attendre et de vous préparer en conséquence.

➡️ En savoir plus: Conseils pour les entretiens à distance afin de préparer votre prochain entretien

**22. Quelle est la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise au cours de votre carrière ?

Cette question fait appel à une sagesse durement acquise et vous aide à comprendre les enseignements clés qui pourraient former votre parcours professionnel.

Exemple: Un entrepreneur pourrait dire que la persévérance et l'ouverture à l'échec ont été essentielles à sa réussite.

Cette question met en lumière le niveau de travail transversal impliqué et l'importance du travail d'équipe dans le rôle.

Exemple: Un développeur de produits pourrait expliquer qu'il collabore fréquemment avec le marketing, les ventes et l'ingénierie pour garantir l'alignement du produit sur les besoins du marché.

24. Existe-t-il des certifications ou des cours que vous recommanderiez à une personne intéressée par ce champ ?

Cette question fournit des indications spécifiques sur les formations complémentaires qui peuvent contribuer à renforcer vos qualifications et à faire de vous un candidat plus attrayant.

Exemple : Un conseiller financier pourrait suggérer d'obtenir une certification de planificateur financier agréé (CFP) afin d'améliorer sa crédibilité et ses perspectives de carrière.

25. Quel type d'expérience professionnelle est le plus utile pour percer dans ce champ ?

Cette question permet d'identifier les types de rôles - rôles d'entrée, stages ou expériences de niveau intermédiaire.

Exemple: Un professionnel des relations publiques pourrait mentionner que des stages dans des agences de relations publiques ou une expérience dans l'organisation d'évènements peuvent être très bénéfiques pour acquérir des compétences pertinentes.

Cette question vous aide à comprendre la charge de travail et les stratégies de gestion du temps qui sont efficaces dans ce rôle.

Exemple : Un gestionnaire de projet pourrait expliquer comment utiliser des outils de gestion des tâches tels que Trello, Asana ou ClickUp et hiérarchiser les tâches en fonction des délais et de l'impact du projet.

Cette question est utile pour comprendre s'il est possible de changer de carrière et quels sont les chemins empruntés par d'autres personnes pour entrer dans le secteur.

Exemple: Un concepteur UX pourrait partager que de nombreuses personnes ont fait la transition à partir de la conception graphique ou de la psychologie en suivant des cours pertinents et en construisant un portfolio solide.

28. À votre avis, que réserve l'avenir aux professionnels de ce champ ?

Cette question explore la longévité et la croissance potentielle du champ, vous aidant à évaluer sa durabilité en tant que choix de carrière.

Exemple: Un professionnel de l'informatique pourrait discuter de la montée de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, en soulignant la nécessité d'un développement continu des compétences techniques.

29. Quelles sont les erreurs clés à éviter en entrant dans cette carrière ? "

Cela vous permet de tirer parti de l'expérience des autres et d'éviter les pièges courants qui pourraient retarder ou entraver la progression de votre carrière.

Exemple : Un journaliste pourrait vous avertir de ne pas vous constituer un portfolio diversifié ou de ne pas travailler en réseau de manière cohérente dans les cercles médiatiques.

30. Pouvez-vous recommander des ressources (livres, sites web ou podcasts) à quelqu'un qui s'intéresse à ce champ ?

Cette question vous oriente vers des documents utiles qui peuvent approfondir votre compréhension et vous tenir informé des tendances du secteur.

Exemple: Un expert en marketing pourrait recommander des livres comme "Contagious : How to Build Word of Mouth in the Digital Age" de Jonah Berger ou suggérer de suivre des podcasts du secteur comme Marketing Over Coffee.

➡️ En savoir plus: Comment trouver un mentor en génie logiciel

Étiquette et bonnes pratiques pour mener des entretiens d'information

Aborder les entretiens d'information avec le bon état d'esprit peut vous aider à établir des connexions authentiques et à obtenir des informations précieuses.

Voici quelques bonnes pratiques clés à garder à l'esprit :

Focalisez-vous sur la valeur mutuelle: Réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer à la discussion. Partagez des articles pertinents, des idées ou des connexions qui pourraient les intéresser. Vous montrez ainsi que vous pensez à autre chose qu'à votre avantage

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez contribuer à la discussion. Partagez des articles pertinents, des idées ou des connexions qui pourraient les intéresser. Vous montrez ainsi que vous pensez à autre chose qu'à votre avantage Demandez une sagesse non conventionnelle: Au lieu de vous fier uniquement aux questions traditionnelles, demandez-leur des conseils qu'ils auraient aimé recevoir ou des leçons tirées d'expériences inattendues. Cela peut permettre de découvrir des informations uniques et précieuses

Au lieu de vous fier uniquement aux questions traditionnelles, demandez-leur des conseils qu'ils auraient aimé recevoir ou des leçons tirées d'expériences inattendues. Cela peut permettre de découvrir des informations uniques et précieuses Écoutez plus que vous ne parlez: Considérez la discussion comme une opportunité d'apprentissage. Donnez la priorité à leurs histoires et à leurs idées plutôt que de partager les vôtres, montrant ainsi que vous êtes réellement intéressé par leur point de vue

Considérez la discussion comme une opportunité d'apprentissage. Donnez la priorité à leurs histoires et à leurs idées plutôt que de partager les vôtres, montrant ainsi que vous êtes réellement intéressé par leur point de vue Utilisez des questions ouvertes: Formulez vos questions de manière à encourager des réponses détaillées, plutôt que de simples réponses par oui ou par non. Cela permet d'obtenir des informations plus riches et invite la personne interrogée à partager davantage ses expériences

💡 Pro Tip: Wondering comment repérer les signaux d'alarme lors d'un entretien d'embauche ? Voici quelques stratégies à suivre :

Recherchez des réponses vagues ou contradictoires sur la culture de l'entreprise

Faites attention au langage négatif lorsque vous évoquez des employés ou des projets antérieurs 🚩

Remarquez s'ils évitent de répondre directement aux questions 🚫

Observez leur réticence à parler des possibilités d'évolution de carrière 🚷

Observez un comportement non professionnel ou de mauvaises compétences en matière de communication au cours de l'entretien 🤔

Il est tout aussi important de conclure un entretien d'information en douceur que de le commencer.

Voici comment laisser une impression positive :

Confirmez leur préférence en matière d'abonné: Demandez-leur s'ils préfèrent être contactés par e-mail ou par LinkedIn, ce qui montre que vous respectez leurs préférences en matière de communication

Demandez-leur s'ils préfèrent être contactés par e-mail ou par LinkedIn, ce qui montre que vous respectez leurs préférences en matière de communication Exprimez une gratitude sincère: Remerciez-les pour le temps qu'ils vous ont consacré et les informations qu'ils vous ont communiquées, en mettant l'accent sur un point spécifique ou un élément qui a résonné en vous

Remerciez-les pour le temps qu'ils vous ont consacré et les informations qu'ils vous ont communiquées, en mettant l'accent sur un point spécifique ou un élément qui a résonné en vous Proposez de leur rendre la pareille: Mentionnez que vous seriez heureux de partager avec eux des informations ou des ressources pertinentes sur le secteur qui pourraient leur être utiles

Mentionnez que vous seriez heureux de partager avec eux des informations ou des ressources pertinentes sur le secteur qui pourraient leur être utiles Terminez par un compliment: Terminez par un compliment authentique sur leur travail ou leur carrière, en montrant que vous appréciez leur expertise

➡️ Lire la suite: 10 modèles de plans de carrière pour faciliter la progression de votre équipe

Suivi après l'entretien

Il est essentiel d'assurer un suivi après un entretien d'information pour nouer des relations professionnelles et tirer le meilleur parti de ce que vous avez appris.

Voici comment assurer un suivi réfléchi et efficace :

Envoyez une note de remerciement : Dans les 24 heures, envoyez un e-mail de remerciement personnalisé. Mentionnez les points spécifiques de la discussion qui ont été particulièrement instructifs ou utiles afin de montrer votre reconnaissance pour le temps et les conseils qu'ils vous ont accordés

: Dans les 24 heures, envoyez un e-mail de remerciement personnalisé. Mentionnez les points spécifiques de la discussion qui ont été particulièrement instructifs ou utiles afin de montrer votre reconnaissance pour le temps et les conseils qu'ils vous ont accordés Réfléchissez aux points clés à retenir : Après l'entretien, notez les idées clés, les compétences à développer et les parcours professionnels qui vous ont semblé les plus intéressants. Cela vous aidera à consolider ce que vous avez appris et vous permettra de vous y référer ultérieurement

: Après l'entretien, notez les idées clés, les compétences à développer et les parcours professionnels qui vous ont semblé les plus intéressants. Cela vous aidera à consolider ce que vous avez appris et vous permettra de vous y référer ultérieurement Mettez à jour votre stratégie de carrière : Intégrez les conseils pertinents dans vos forfaits de carrière. Si la discussion a mis en évidence un manque de compétences ou un domaine de développement potentiel, ajoutez-les à vos objectifs de carrière ou d'apprentissage

: Intégrez les conseils pertinents dans vos forfaits de carrière. Si la discussion a mis en évidence un manque de compétences ou un domaine de développement potentiel, ajoutez-les à vos objectifs de carrière ou d'apprentissage Fixez un rendez-vous : Si la discussion s'est bien déroulée, envisagez de planifier une brève visite de contrôle après quelques mois. En l'informant des mesures que vous avez prises sur la base de ses conseils, vous démontrez que vous avez suivi le mouvement et que la connexion est restée chaleureuse

: Si la discussion s'est bien déroulée, envisagez de planifier une brève visite de contrôle après quelques mois. En l'informant des mesures que vous avez prises sur la base de ses conseils, vous démontrez que vous avez suivi le mouvement et que la connexion est restée chaleureuse Organisez et suivez vos abonnements : Gardez une trace de toutes les personnes que vous avez rencontrées et des éléments clés de chaque discussion. Utilisez des outils simples comme une feuille de calcul ou une application de gestion des tâches pour rester organisé et vous assurer que vous faites un suivi efficace. Prenez des notes sur chaque discussion, suivez les éléments d'action ou les prochaines étapes, et définissez des rappels pour le moment où il est temps de se reconnecter

Vous pouvez également utiliser Tâches ClickUp pour créer un forfait de suivi clair. Définissez des tâches pour chaque étape de suivi, comme l'envoi de notes de remerciement ou la réflexion sur les idées clés.

Des statuts personnalisés tels que "Achevé de remercier" ou "Stratégie de carrière mise à jour" peuvent vous aider à rester organisé et à suivre votre progression, en vous assurant d'achever chaque étape de manière efficace.

Erreurs courantes à éviter dans les entretiens d'information

Pour tirer le meilleur parti de vos entretiens d'information, évitez les pièges suivants :

Dominer la discussion : Évitez de trop parler de vous. C'est l'occasion d'apprendre d'eux, pas de présenter votre CV

: Évitez de trop parler de vous. C'est l'occasion d'apprendre d'eux, pas de présenter votre CV Se précipiter sur les questions : Ne considérez pas la session comme une checklist. Prenez le temps d'approfondir leurs réponses et de vous engager de manière réfléchie

: Ne considérez pas la session comme une checklist. Prenez le temps d'approfondir leurs réponses et de vous engager de manière réfléchie Poser des questions auxquelles il est facile de répondre : S'abstenir de poser des questions auxquelles il aurait été facile de trouver des réponses à l'avance, car cela peut donner l'impression d'un manque de préparation ou d'un intérêt sincère

: S'abstenir de poser des questions auxquelles il aurait été facile de trouver des réponses à l'avance, car cela peut donner l'impression d'un manque de préparation ou d'un intérêt sincère Ne pas préparer suffisamment de questions : Arriver sans préparation peut entraîner des silences gênants. Prévoyez un nombre suffisant de questions pour maintenir le flux de la discussion et l'intérêt qu'elle suscite

: Arriver sans préparation peut entraîner des silences gênants. Prévoyez un nombre suffisant de questions pour maintenir le flux de la discussion et l'intérêt qu'elle suscite mal interpréter le but de l'entretien : N'oubliez pas qu'un entretien d'information a pour but de recueillir des informations et d'établir des connexions, et non de demander directement un emploi ou une faveur

Acez votre entretien d'information comme un pro avec ClickUp

Les entretiens d'information peuvent être l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir des informations sur le secteur, d'élargir votre réseau et d'accélérer votre carrière.

Cependant, mener à bien un entretien d'information requiert une planification minutieuse, une gestion du temps et un suivi. C'est là que ClickUp, l'outil de productivité tout-en-un, peut changer la donne.

Grâce aux fonctionnalités de ClickUp, telles que la gestion des tâches, les rappels et les modèles, vous pouvez rester organisé, vous préparer efficacement aux entretiens et suivre toutes les tâches de suivi de manière transparente. Qu'il s'agisse de planifier des réunions, d'organiser des notes ou de suivre des informations clés, ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du processus avec facilité et précision.

Prêt à réussir vos entretiens d'information ? Faites le premier pas vers la réussite de votre carrière..