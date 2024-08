Comment établir des rapports pour développer des relations de travail

Vous êtes-vous déjà demandé comment Ted Lasso avait transformé une équipe de footballeurs et de membres du personnel un peu hargneux en une unité performante et bienveillante ? En établissant des rapports !

Mais il n'est pas nécessaire d'être un coach fictif dans une série télévisée pour gérer des équipes efficaces, productives et collaboratives. Il suffit d'un effort sincère pour apprendre à connaître ses collègues, trouver un terrain d'entente et instaurer la confiance.

Dans ce billet de blog, nous allons explorer des moyens simples de créer ces connexions significatives qui rendent le travail plus agréable et plus productif.

Plongeons dans l'aventure et découvrons comment établir des relations qui ont un impact.

Qu'est-ce que le rapport au travail ?

Sur le lieu de travail, le rapport est la camaraderie positive et la confiance entre collègues, fondée sur le respect mutuel, la compréhension et une communication efficace. C'est le fondement de relations de travail solides, où les gens se sentent à l'aise pour collaborer, partager des idées et s'assister mutuellement pour atteindre des objectifs communs.

L'importance et les avantages de l'établissement de rapports : Développement professionnel et personnel

L'établissement de rapports peut avoir des avantages significatifs pour le développement professionnel et personnel :

Développement professionnel

Des relations fortes et positives créent la confiance, ce qui permet une meilleure collaboration et un travail d'équipe plus efficace. Elles aident également à résoudre les conflits plus efficacement en établissant une base de respect et de compréhension mutuels.

Un engagement positif avec les collègues et les clients peut conduire à une meilleure performance et à une plus grande productivité, tout en débloquant de nouvelles opportunités, un mentorat et une évolution de carrière.

L'établissement de rapports améliore également la communication, ce qui permet aux collègues, aux clients et aux parties prenantes de comprendre et d'être compris plus facilement.

Développement personnel

L'établissement de rapports renforce la confiance en soi, fournit une assistance émotionnelle et aiguise les compétences interpersonnelles telles que l'empathie et la communication.

Cela ouvre également de précieuses opportunités de réseautage et accroît la satisfaction personnelle et professionnelle grâce à des connexions significatives.

L'importance du rapport dans la communication

Le rapport dans la communication est la connexion harmonieuse entre les individus qui favorise la confiance et la compréhension mutuelle. Il améliore l'efficacité de la communication, rendant les interactions plus fluides et plus coopératives.

Le rapport dans la communication signifie que les gens peuvent se parler librement et ouvertement. À faire ainsi, on contribue à résoudre les conflits, à encourager la collaboration et à créer un environnement positif. Il en résulte des relations plus fortes et de meilleurs résultats dans les paramètres personnels et professionnels

Le rôle de l'empathie et de l'écoute active dans l'établissement de rapports

L'empathie et l'écoute active sont les blocs de construction des interactions authentiques et, par conséquent, un pilier central de l'établissement de rapports sur le lieu de travail.

**L'empathie sur le lieu de travail consiste à essayer de comprendre ce que ressentent vos collègues en vous mettant à leur place.

Pratiquer une véritable empathie montre à vos collègues que vous vous souciez de leurs pensées et de leurs sentiments. L'écoute active consiste à prêter toute l'attention nécessaire à ce que dit l'autre personne sans l'interrompre ou se laisser distraire. Cela montre que vous accordez de la valeur à son opinion et que vous vous intéressez à ce qu'elle a à dire.

Mais pour établir un rapport, il ne suffit pas d'être gentil (bien que cela en soit une grande partie). Il s'agit de s'engager de manière significative avec les personnes de votre environnement de travail. Et bien qu'il puisse sembler que les discussions et la camaraderie viennent naturellement à certaines personnes, c'est une compétence qui peut être apprise et améliorée.

Examinons ce qu'il faut faire pour établir des connexions solides et durables sur le lieu de travail.

A lire aussi: 10 modèles gratuits de plans d'empathie

Techniques pour établir des relations solides au travail grâce au rapport

Imaginez une équipe où tout le monde s'entend bien, se fait confiance et prend plaisir à travailler, ce qui permet d'accroître l'efficacité. Les communications deviennent simples, fluides et fructueuses : c'est le pouvoir du rapport !

Alors, comment faire pour établir cette connexion étonnante avec vos collègues, votre patron ou vos collègues de travail ? même vos clients ? Découvrons-le.

Se concentrer sur la communication non verbale et le langage corporel

Le chemin vers l'établissement de connexions sur le lieu de travail commence avant même que vous n'ouvriez la bouche - avec le langage corporel. Le langage corporel est comme une discussion silencieuse qui en dit long sur ce que vous ressentez. Il comprend :

Le contact visuel montre que vous êtes intéressé et impliqué dans ce que dit l'autre personne. Vous lui témoignez du respect et lui donnez l'impression d'être valorisé. Essayez d'établir un contact visuel pendant environ 60 % du temps lorsque vous parlez à quelqu'un, et n'hésitez pas à détourner brièvement le regard pour éviter de mettre votre interlocuteur mal à l'aise.

Langage corporel positif

Un sourire amical, des bras ouverts et une posture détendue indiquent aux gens que vous êtes accessible et ouvert à la connexion. En vous penchant légèrement pendant que quelqu'un parle, vous montrez que vous participez à la discussion. Évitez de croiser les bras ou d'avoir l'air fermé, car cela peut envoyer le message contraire.

Outre le contact visuel et la posture, voici d'autres signes non verbaux qui peuvent vous aider à établir une relation :

Expressions faciales: Un sourire authentique est un signe universel de chaleur et d'amabilité. Un signe de tête montre que vous êtes à l'écoute et engagé

Un sourire authentique est un signe universel de chaleur et d'amabilité. Un signe de tête montre que vous êtes à l'écoute et engagé Signes vocaux : Le style de votre voix peut être tout aussi important que les mots que vous prononcez. Parlez d'un ton amical, respectueux et calme

Le style de votre voix peut être tout aussi important que les mots que vous prononcez. Parlez d'un ton amical, respectueux et calme **Le fait de refléter subtilement le langage corporel de l'autre personne peut vous aider à établir un rapport. Toutefois, veillez à ne pas en faire trop, car cela peut sembler inauthentique

S'il est important pour les interactions en personne, le maintien d'un bon rapport dans les paramètres virtuels est également crucial.

Cependant, l'absence d'indices physiques et de nuances dans la communication non verbale lors d'interactions numériques dans des textes communication au sein d'une équipe peut conduire à des malentendus. Les messages peuvent être facilement mal interprétés en l'absence des repères visuels et auditifs sur lesquels nous nous appuyons dans les interactions en face à face.

Un simple texte peut véhiculer diverses émotions en fonction de l'interprétation du lecteur. Le sarcasme, l'humour ou l'urgence peuvent se perdre dans la traduction, entraînant des malentendus et des conflits. Faites donc attention au ton que vous employez lorsque vous communiquez virtuellement.

À lire aussi: 10 Objectifs de communication SMART pour les Teams avec des exemples Un outil comme ClickUp est un moyen puissant de rationaliser la communication virtuelle. La plateforme vous permet, à vous et à votre équipe, de gérer des tâches, de collaborer sur des projets et d'améliorer la communication. Affiche ClickUp Chat comble le fossé de la communication à distance en offrant des outils qui peuvent améliorer la compréhension et la connexion même lorsque vous ne pouvez pas vous voir face à face :

Emojis et GIFs: Ces éléments visuels peuvent ajouter un contexte émotionnel à vos Messages. Un simple smiley peut exprimer le bonheur ou l'approbation, tandis qu'un GIF peut exprimer l'excitation ou l'humour

Ces éléments visuels peuvent ajouter un contexte émotionnel à vos Messages. Un simple smiley peut exprimer le bonheur ou l'approbation, tandis qu'un GIF peut exprimer l'excitation ou l'humour Réactions : À l'instar des plateformes de médias sociaux, l'affichage des discussions de ClickUp permet aux utilisateurs de réagir aux messages à l'aide d'émojis, fournissant ainsi un retour d'information rapide sans avoir à taper de réponse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-219.png L'affichage du chat de ClickUp /$$$img/

envoyez des textes avec le bon ton en utilisant la vue Chat de ClickUp

La fonctionnalité d'assistance en ligne de ClickUp permet d'établir des relations sur le lieu de travail avec :

Étiquette et assignation : Gardez la communication claire et les tâches sur la bonne voie en étiquetant vos collègues et en assignant des éléments d'action directement dans la discussion

: Gardez la communication claire et les tâches sur la bonne voie en étiquetant vos collègues et en assignant des éléments d'action directement dans la discussion Pièces jointes : partagez et accédez facilement aux ressources, en promouvant la transparence et une collaboration rapide

: partagez et accédez facilement aux ressources, en promouvant la transparence et une collaboration rapide Modification en cours : utilisez la mise en forme de texte riche pour une communication claire, minimisant ainsi les malentendus

: utilisez la mise en forme de texte riche pour une communication claire, minimisant ainsi les malentendus Organiser: Créez des espaces de discussion ciblés pour des équipes ou des projets spécifiques, afin d'améliorer la cohésion et l'efficacité de l'équipe

**A lire également La collaboration sur le lieu de travail : 10 avantages et des exemples d'experts Bien que ces fonctionnalités soient utiles, n'oubliez pas de :

Etre clair et concis: Éviter toute ambiguïté en énonçant directement votre message

Éviter toute ambiguïté en énonçant directement votre message Utilisez la ponctuation et les majuscules de manière stratégique: Elles peuvent aider à transmettre le ton, l'importance et l'emphase

Elles peuvent aider à transmettre le ton, l'importance et l'emphase **Lisez les messages à haute voix : cela peut vous aider à comprendre le sens de votre message et à identifier les malentendus potentiels

À lire également 10 meilleurs outils et logiciels de communication au travail en 2024

Pratiquer l'écoute active

Écouter, ce n'est pas seulement entendre les mots que quelqu'un dit, c'est aussi être attentif et essayer de comprendre son point de vue. Lorsque vous écoutez activement, vous montrez à l'autre personne que vous vous intéressez à ce qu'elle a à dire.

Voici quelques conseils pour une écoute active :

Prêtez attention: Accordez toute votre attention à l'autre personne. Rangez votre téléphone et établissez un contact visuel

Accordez toute votre attention à l'autre personne. Rangez votre téléphone et établissez un contact visuel Montrez que vous écoutez: Utilisez des signes non verbaux comme un signe de tête et un sourire pour montrer que vous êtes engagé.

Utilisez des signes non verbaux comme un signe de tête et un sourire pour montrer que vous êtes engagé. Posez des questions de clarification: Posez des questions pour vous assurer que vous comprenez ce que l'autre personne dit.

Posez des questions pour vous assurer que vous comprenez ce que l'autre personne dit. Réflexion efficace: Tableau blanc de ClickUp la fonctionnalité du tableau blanc de ClickUp peut s'avérer utile pour le brainstorming en équipe ou pour expliquer des idées complexes. La forme mise en place garantit que tous les participants peuvent voir les idées de chacun et que personne ne parle par-dessus l'autre. Voici comment procéder :

Représentation visuelle: Les idées complexes peuvent être difficiles à exprimer verbalement. Un tableau blanc vous permet de représenter les concepts, ce qui les rend plus faciles à comprendre visuellement Collaboration en temps réel: Plusieurs personnes peuvent contribuer simultanément au tableau blanc, ce qui facilite une discussion dynamique et interactive Organisation des idées: En structurant l'information sur le tableau blanc, vous pouvez clarifier les relations entre les différents concepts et identifier les lacunes potentielles de compréhension au sein de votre équipe Concentration et engagement: Un support visuel peut aider à maintenir la concentration au cours d'une discussion, encourageant ainsi une participation active et un engagement plus profond

Tableau blanc de ClickUp la fonctionnalité du tableau blanc de ClickUp peut s'avérer utile pour le brainstorming en équipe ou pour expliquer des idées complexes. La forme mise en place garantit que tous les participants peuvent voir les idées de chacun et que personne ne parle par-dessus l'autre. Voici comment procéder :

Bonus : Exemples pratiques d'utilisation du Tableau blanc ClickUp

Explications techniques: Lorsque vous expliquez un problème technique complexe, utilisez le Tableau blanc pour dessiner des diagrammes ou des organigrammes. Cela peut aider l'auditeur à visualiser le problème et à poser des questions ciblées

Lorsque vous expliquez un problème technique complexe, utilisez le Tableau blanc pour dessiner des diagrammes ou des organigrammes. Cela peut aider l'auditeur à visualiser le problème et à poser des questions ciblées Planification de projet: Lors des sessions de planification de projet, utilisez le tableau blanc pour cartographier les tâches, les dépendances et les échéanciers. Cette représentation visuelle peut aider à clarifier les rôles, les responsabilités et les attentes

Lors des sessions de planification de projet, utilisez le tableau blanc pour cartographier les tâches, les dépendances et les échéanciers. Cette représentation visuelle peut aider à clarifier les rôles, les responsabilités et les attentes Remue-méninges: Lors de la production d'idées, utilisez le tableau blanc pour capturer et organiser visuellement les pensées. Cela peut aider à identifier des modèles, des connexions et des solutions potentielles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-220-1400x933.png Tableau blanc ClickUp /$$img/

visualisez vos idées avec votre équipe en temps réel et collaborez facilement grâce à ClickUp Whiteboard_

Une autre façon de renforcer l'écoute active consiste à Documents ClickUp . C'est un outil qui fonctionne particulièrement bien dans le cadre d'une dynamique d'équipe télétravail ou asynchrone. Les membres de l'équipe peuvent collaborer les uns avec les autres, ajouter des modules complémentaires à leurs idées et élaborer ensemble des solutions, le tout sur un seul document.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-1.gif ClickUp Documents /$$img/

créez, partagez et modifiez des informations en temps réel avec ClickUp Docs_

Il permet aux équipes de créer, modifier et partager des documents, des wikis et des bases de connaissances. Il s'agit d'une combinaison de Google Docs et d'un wiki, conçue comme un outil de travail facile à utiliser application de collaboration qui peut s'intégrer aux tâches de gestion de projet.

Voici comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer l'écoute active :

Un hub d'information centralisé: Utilisez ClickUp Documents pour créer un espace partagé pour les idées, les décisions et les éléments d'action. Cela permet de s'assurer que tout le monde a accès à la même information et peut s'y référer en cas de besoin

Utilisez ClickUp Documents pour créer un espace partagé pour les idées, les décisions et les éléments d'action. Cela permet de s'assurer que tout le monde a accès à la même information et peut s'y référer en cas de besoin Aides visuelles: Incorporez des éléments visuels tels que des diagrammes, des organigrammes ou des cartes mentales pour clarifier les idées complexes. Ces éléments visuels peuvent améliorer la compréhension et favoriser un engagement plus profond

Incorporez des éléments visuels tels que des diagrammes, des organigrammes ou des cartes mentales pour clarifier les idées complexes. Ces éléments visuels peuvent améliorer la compréhension et favoriser un engagement plus profond Feedback structuré: Utilisez les fonctionnalités de commentaires et d'étiquettes de ClickUp pour fournir un feedback spécifique et exploitable. Cela encourage un dialogue ouvert et aide à clarifier les malentendus

Utilisez les fonctionnalités de commentaires et d'étiquettes de ClickUp pour fournir un feedback spécifique et exploitable. Cela encourage un dialogue ouvert et aide à clarifier les malentendus Historique des versions du document: Suivez les changements et les révisions au fil du temps, en fournissant un compte-rendu clair de la discussion et du processus de prise de décision

Suivez les changements et les révisions au fil du temps, en fournissant un compte-rendu clair de la discussion et du processus de prise de décision Accessibilité: ClickUp Docs offre un accès facile à l'information, permettant aux membres de l'équipe de réviser et de contribuer à leur convenance

**A lire également Maîtriser la dynamique d'équipe : 10 stratégies efficaces pour optimiser les performances

Quelques conseils bonus pour l'utilisation de ClickUp Docs

Créez un document dédié à l'écoute: Désignez un document spécifique pour les sessions d'écoute active ou les réunions d'équipe

Désignez un document spécifique pour les sessions d'écoute active ou les réunions d'équipe Attribuer des rôles: Définir clairement les rôles des preneurs de notes, des résumeurs et des animateurs pour assurer une documentation efficace

Définir clairement les rôles des preneurs de notes, des résumeurs et des animateurs pour assurer une documentation efficace Utiliser des modèles: Élaborer des modèles standardisés pour différents types de réunions ou de discussions afin de rationaliser le processus

Élaborer des modèles standardisés pour différents types de réunions ou de discussions afin de rationaliser le processus Encourager la participation: Faciliter la contribution de chacun en utilisant des invitations et des questions claires

Faire des présentations efficaces

La première impression est importante ! Une bonne présentation donne le paramètre de la relation. Voici quelques conseils pour faire des présentations efficaces :

Souriez et établissez un contact visuel

Indiquez votre nom clairement et avec assurance

Faites l'effort de prononcer correctement le nom de votre interlocuteur

Serrez brièvement la main de votre interlocuteur

Si nécessaire, mentionnez quelque chose que vous avez en commun avec l'autre personne

Par exemple, vous pouvez dire : "Bonjour, je m'appelle Ann. Enchanté de vous rencontrer, Robert. Je fais partie de l'équipe marketing. J'ai remarqué que vous avez travaillé à l'entreprise ABC avant de venir ici. J'ai une amie qui y travaillait et elle aimait beaucoup cet endroit

En suivant ces conseils, vous pouvez faire des présentations à la fois professionnelles et amicales.

Utiliser une communication ouverte

Poser les bonnes questions peut ouvrir la voie à des connexions plus profondes.

Au lieu de poser des questions par oui ou par non, essayez de poser des questions ouvertes, en encourageant les gens à partager leurs pensées et leurs sentiments. Voici quelques exemples de questions ouvertes :

"Pouvez-vous m'en dire plus sur votre expérience avec... ?"

"Que pensez-vous de... ?"

"Que faites-vous de... ?"

Les questions ouvertes montrent que vous avez intérêt à mieux connaître votre interlocuteur. Elles encouragent également la discussion et vous aident à établir une relation.

Il est également important de développer de solides compétences en matière de discussion. Cela signifie qu'il faut cultiver un intérêt sincère pour les personnes qui vous entourent, se soucier d'elles et être capable d'écouter attentivement et de répondre de manière réfléchie. ClickUp Discuter peut être une excellente plateforme pour cela aussi. Elle permet de discuter en temps réel, de partager des idées et de poser des questions. Cela vous fournit l'espace idéal pour approfondir des sujets et encourager des perspectives diverses sur :

Seeking feedback: "Que faites-vous de la nouvelle proposition de projet ?"

"Que faites-vous de la nouvelle proposition de projet ?" Générer des idées: "Comment pouvons-nous améliorer notre processus d'assistance client ?"

"Comment pouvons-nous améliorer notre processus d'assistance client ?" Créer des relations: "Racontez-moi une fois où vous avez surmonté un défi"

Donner la priorité à l'empathie et au respect

Se mettre à la place de quelqu'un d'autre et le traiter avec gentillesse est le fondement de relations solides. Lorsque les gens se sentent compris et valorisés, la confiance de l'équipe monte en flèche et les connexions se renforcent. Voici quelques façons de faire preuve d'empathie et de respect :

Soyez attentif aux sentiments de l'autre personne , et essayez de voir les choses de son point de vue

, et essayez de voir les choses de son point de vue Évitez d'interrompre l'autre personne ou de parler au-dessus d'elle , attendez qu'elle ait fini ce qu'elle avait à dire

, attendez qu'elle ait fini ce qu'elle avait à dire Évitez d'interrompre l'autre personne ou de parler par-dessus elle , attendez qu'elle ait fini ce qu'elle a à dire

, attendez qu'elle ait fini ce qu'elle a à dire Respectez ses opinions et ses croyances ; même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours être respectueux

Comprendre et trouver un terrain d'entente

La découverte d'intérêts ou d'expériences partagés peut créer un lien rapide. C'est comme trouver un langage secret que vous êtes les seuls à connaître. Voici quelques moyens de trouver un terrain d'entente :

Posez des questions sur les intérêts de l'autre personne (ceux qu'elle est prête à partager)

(ceux qu'elle est prête à partager) les questions sur les intérêts de l'autre personne (ceux qu'il est à l'aise de partager) Porter attention à ce dont il parle et s'en souvenir pour l'avenir

Porter attention à ce dont il parle et s'en souvenir pour l'avenir Cherchez des choses que vous avez en commun, comme des passe-temps, des intérêts, des expériences ou même une équipe sportive favorite

Trouver des points communs peut vous aider à établir une relation et à créer un environnement plus agréable un environnement de travail plus positif et des relations.

Vous pouvez utiliser le Modèle de communication interne ClickUp pour établir des relations avec les membres de l'équipe par le biais de la communication et de la collaboration. Ce modèle sert de hub centralisé pour le partage d'informations, la compréhension et l'alignement au sein d'une équipe ou d'une organisation.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-221.png Partagez vos idées facilement et efficacement avec le modèle de communication interne ClickUp.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-211215717&department=hr-recruiting&_gl=1*y1jeu7*_gcl_aw*R0NMLjE3MjE3NDg1NDMuQ2p3S0NBandxZjIwQmhCd0Vpd0F0N2R0ZFlGZ1poUGx0bXEzdWRwZThCUlR3T0FVUk5SeXdZakVLRkVUQ0hZMWRUSnZBUTlXY05ucnpCb0NvWVlRQX0J3RQ..*_gcl_au*MTg5Njk3MjE2LjE3MTk2Mzk1Mzg.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment les principaux éléments du modèle de communication interne de ClickUp favorisent les rapports :

Statuts personnalisés: Aide à synchroniser tout le monde en indiquant clairement la progression des tâches de communication (par exemple, Approuvé, A réviser). Cette transparence renforce la confiance et garantit que les membres de l'équipe sont en phase avec le statut du projet

Aide à synchroniser tout le monde en indiquant clairement la progression des tâches de communication (par exemple, Approuvé, A réviser). Cette transparence renforce la confiance et garantit que les membres de l'équipe sont en phase avec le statut du projet Champs personnalisés: Permet une catégorisation détaillée (par exemple, type, département), ce qui facilite la visualisation des données de communication. Cette approche organisée garantit que les informations sont facilement accessibles, ce qui favorise la clarté et réduit la confusion parmi les membres de l'équipe

Permet une catégorisation détaillée (par exemple, type, département), ce qui facilite la visualisation des données de communication. Cette approche organisée garantit que les informations sont facilement accessibles, ce qui favorise la clarté et réduit la confusion parmi les membres de l'équipe Vues personnalisées: Offre différentes vues (par exemple, Liste Liste des communications, Tableau de statut) pour rendre l'information facilement accessible et organisée. Cette flexibilité répond aux différents styles de communication, ce qui permet aux équipes de rester plus facilement sur la même page, améliorant ainsi la collaboration

Offre différentes vues (par exemple, Liste Liste des communications, Tableau de statut) pour rendre l'information facilement accessible et organisée. Cette flexibilité répond aux différents styles de communication, ce qui permet aux équipes de rester plus facilement sur la même page, améliorant ainsi la collaboration **Gestion de projet : comprend des outils tels que le suivi du temps, les étiquettes et les avertissements de dépendance pour améliorer le suivi de la communication. Cela garantit des mises à jour et un compte rendu en temps voulu, aidant à construire un système de communication fiable et efficace qui renforce la cohésion de l'équipe

Also read: 15 modèles gratuits de plan de communication de projet : Excel, Word, & ClickUp

Soyez attentif à vos mots

Les mots ont un pouvoir ! L'utilisation de mots comme "mais" peut parfois mettre fin à une discussion. Essayez plutôt d'utiliser des expressions comme "et" ou "en plus de" pour maintenir le flux de la discussion.

Par exemple, au lieu de dire "mais" ici :

je comprends votre idée, mais je ne pense pas que la direction soit d'accord

Essayez d'utiliser "et" :

_"Je comprends votre idée et j'aimerais qu'elle fonctionne. Préparons donc un dossier d'entreprise solide que nous présenterons à la direction afin d'obtenir son adhésion

Cette alternative permet de maintenir la discussion ouverte et collaborative, ce qui encourage la poursuite de la discussion.

Voici d'autres conseils pour faire attention à ce que vous dites :

Évitez d'utiliser un langage négatif. Concentrez-vous sur le positif et évitez d'utiliser des mots qui pourraient être perçus comme des critiques ou des jugements

Concentrez-vous sur le positif et évitez d'utiliser des mots qui pourraient être perçus comme des critiques ou des jugements Soyez clair et concis. Évitez d'utiliser du jargon ou des termes techniques que l'autre personne pourrait ne pas comprendre

Évitez d'utiliser du jargon ou des termes techniques que l'autre personne pourrait ne pas comprendre **Faites attention au style de votre voix : il peut être tout aussi important que les mots que vous prononcez

Vous pouvez utiliser La détection de collaboration de ClickUp de ClickUp vous permet d'être plus attentif à vos paroles en vous montrant quand les autres sont engagés. Cela encourage une communication précise et permet d'éviter les malentendus pour un environnement de travail plus positif et productif.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Collaboration-Detection.gif ClickUp-Détection de la collaboration /$$img/

mieux comprendre les activités de collaboration grâce à ClickUp Collaboration Detection_

Voici comment la fonctionnalité de détection de la collaboration de ClickUp améliore les rapports :

Savoir quand les autres tapent: Voir quand les coéquipiers affichent ou commentent activement les tâches, ce qui favorise l'engagement en temps réel

Voir quand les coéquipiers affichent ou commentent activement les tâches, ce qui favorise l'engagement en temps réel Éditer des documents en temps réel: Collaborer simultanément sur des tâches avec des mises à jour en direct, améliorant ainsi la coordination et la résolution conjointe des problèmes

Collaborer simultanément sur des tâches avec des mises à jour en direct, améliorant ainsi la coordination et la résolution conjointe des problèmes Partager des mises à jour instantanées: Obtenir un retour d'information immédiat sur les changements et les commentaires, afin que tout le monde reste informé et aligné

Éviter les obstacles et les idées fausses tout en établissant des relations

Il peut être difficile d'établir de bonnes relations au travail. Voici quelques mythes courants à ce sujet.

Idée reçue : Être "apprécié" est l'élément le plus important pour établir une bonne relation professionnelle

Réalité ✅ : Il s'agit plutôt de comprendre, de faire confiance et de respecter l'autre. Concentrez-vous sur l'apprentissage de la connaissance au lieu d'essayer d'être populaire.

Idée fausse : Avoir de bonnes relations avec ses collègues est une question de première impression et de réactions instinctives. Soit vous vibrez bien, soit vous ne vibrez pas.

Réalité ✅ : Construire de solides relations sur le lieu de travail peut prendre du temps. Et c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler au fil du temps. Ne cessez pas d'essayer d'améliorer la relation.

Idée reçue : Le bavardage est le seul moyen de briser la glace et d'établir une relation saine sur le lieu de travail

Réalité ✅ : Les vraies connexions se produisent lorsque vous parlez ouvertement, respectueusement et de manière constructive de choses importantes. Essayez d'avoir des discussions honnêtes avec les gens.

Construire une bonne relation professionnelle ne consiste pas seulement à utiliser.. le meilleur logiciel de collaboration d'équipe ; il s'agit également d'être authentique et de faire preuve d'attention et de considération à l'égard des autres.

Il est essentiel de faire preuve d'empathie et d'authentification lorsque vous essayez d'établir une relation. Soyez vous-même et donnez aux autres l'espace nécessaire pour être eux-mêmes. Cela vous aide à vous faire davantage confiance et crée un environnement d'ouverture, de sécurité psychologique et de contenu.

Forgez des liens plus forts, construisez un rapport professionnel avec ClickUp

Monter de bonnes relations au travail peut ajouter beaucoup de joie au lieu de travail. Cela permet également de faire le travail plus rapidement et mieux. Lorsque les gens s'apprécient, se respectent et se font confiance au travail, les entreprises voient généralement l'innovation et la productivité monter en flèche.

Commencez donc à créer des des amis au travail aujourd'hui ! Écoutez activement vos collègues, faites preuve d'empathie et soyez honnête. Cela fera une grande différence dans la façon dont vous vous sentez dans votre travail et dont les autres réagissent à votre égard.

Pour vous aider à rester organisé et en contact avec votre équipe, pensez à utiliser ClickUp. En combinant des relations solides avec des outils efficaces, vous pouvez créer un lieu de travail vraiment extraordinaire. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès maintenant et commencez à travailler.