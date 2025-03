Todoist vs. Apple Reminders : Quel est le meilleur outil ?

Tout le monde a une mémoire photographique ; certains n'ont tout simplement pas la pellicule

Steven Wright, comédien, acteur et écrivain

Si vous êtes à la recherche d'un film pour vous aider à vous souvenir de votre emploi du temps chargé, le bon application de rappel peut faire toute la différence. C'est particulièrement vrai si vous avez besoin d'une application de rappel pour la gestion des tâches.

Todoist et Apple Reminders sont deux applications très populaires. Chacune promet de vous aider à gérer vos listes de choses à faire et à stimuler votre productivité.

Dans cet article, nous comparons leurs fonctionnalités, leurs prix et leur valeur globale pour vous aider à déterminer celle qui répond le mieux à vos besoins.

Qu'est-ce que Todoist ?

Todoist est un logiciel de gestion des tâches conçu pour aider les individus et les équipes à organiser des tâches et des projets multiples. Il est accessible sur tous les appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.

Tout connu pour son interface épurée, ses fonctionnalités robustes et ses gestes de glisser-déposer, Todoist s'adresse aux personnes qui ont besoin d'un moyen flexible mais simple de tout gérer, des tâches quotidiennes aux objectifs à long terme.

Son objectif principal est d'aider les utilisateurs à gérer leurs listes de tâches, à hiérarchiser efficacement le travail et, en fin de compte, à en faire plus en moins de temps.

Fonctionnalités de Todoist

Todoist dispose de fonctionnalités qui vous aident à gérer votre temps et vos tâches, à collaborer et à rester organisé, quelle que soit la complexité de votre liste de tâches.

1. Organisation et hiérarchisation des tâches

via Todoist Todoist permet aux utilisateurs d'organiser les tâches en différentes catégories, ce qui facilite la séparation entre le travail, la vie privée et les projets secondaires. Vous pouvez également classer les tâches par priorité à l'aide de libellés à code couleur tels que "Priorité 1", ce qui vous permet de voir rapidement ce qui nécessite une attention immédiate.

2. Saisie en langage naturel

via Todoist L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Todoist est son traitement du langage naturel. Vous pouvez dicter ou taper des tâches telles que "Rencontrer Jean pour le déjeuner demain à 13 heures", et Todoist planifie automatiquement le rappel, ce qui vous permet de gagner du temps en rendant la saisie et la planification des tâches plus rapides et plus intuitives.

3. Suivi de la productivité

via Todoist Vous pouvez rendre le suivi de la productivité plus amusant grâce à la fonctionnalité "Karma". Vous gagnez des points en achevant des tâches et en perdez en les reportant, ce qui ajoute un élément de gamification amusant à votre routine de gestion des tâches. Plus besoin de perdre des heures à la cécité du temps -vous voyez exactement ce que vous réalisez pendant le temps que vous avez consacré à votre travail.

4. Des outils de collaboration robustes

via Todoist Vous pouvez facilement partager des projets et des tâches avec d'autres personnes en les invitant, en leur attribuant des responsabilités et en laissant des commentaires. Cette fonctionnalité de collaboration est utile dans les paramètres d'une équipe ou pour coordonner les tâches ménagères.

5. Intégration multiplateforme

via Todoist Todoist s'intègre à plus de 60 applications, notamment Google Agenda, Slack et Trello, ce qui vous permet de simplifier vos flux de travail et de tout gérer à partir d'un seul endroit.

Tarifs de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: $5/utilisateur par mois

$5/utilisateur par mois Business: $8/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Apple Reminders ?

Apple Reminders est un outil de gestion des tâches simple et intégré destiné aux utilisateurs de l'écosystème Apple. Il aide les utilisateurs d'appareils Apple à créer des listes, à définir des rappels et à organiser des tâches sur tous leurs appareils Apple, en les synchronisant de manière transparente entre l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch.

Il vise à donner aux utilisateurs un moyen simple et sans fioritures de gérer leurs tâches quotidiennes, en tirant parti du design familier d'Apple.

Fonctionnalités d'Apple Reminders

Bien qu'Apple Reminders soit une application plus simple, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un outil de gestion des tâches Alternative à Todoist , il possède plusieurs fonctionnalités utiles qui le rendent efficace pour les utilisateurs au sein de l'écosystème Apple.

1. synchronisation iCloud

via Pomme Apple Reminders se synchronise automatiquement sur tous les appareils Apple, ce qui garantit que toute modification effectuée sur un appareil se répercute instantanément sur tous les autres. Il s'agit là d'un argument de vente majeur pour ceux qui sont profondément ancrés dans l'écosystème Apple.

2. Rappels basés sur l'emplacement

via Pomme Avec Apple, vous pouvez définir des rappels basés sur l'emplacement, paramètres qui vous permettront de recevoir une notification lorsque vous arrivez ou quittez un endroit spécifique. Par exemple, vous pouvez programmer un rappel pour aller chercher des pâtes à l'épicerie.

3. Intégration de Siri

via Pomme Apple Reminders s'intègre parfaitement à Siri, l'assistant numérique d'Apple, ce qui vous permet d'ajouter des tâches par commande vocale. Il suffit de dire " Hé Siri, rappelle-moi d'appeler Terminé demain à 14 h " ou " Ajoute " réserver des vols " à ma liste de planification de vacances ", et c'est terminé.

Si une telle liste n'existe pas, Siri vous demandera si vous souhaitez la créer. Répondez simplement par "Oui" pour confirmer.

4. Tâches secondaires et notes

via Pomme Vous pouvez créer des sous-tâches au sein de vos tâches et ajouter des notes, ce qui facilite la décomposition de tâches volumineuses en étapes plus petites et exploitables, ainsi que l'ajout de contexte si nécessaire.

5. Collaboration avec le partage familial

via Pomme La fonctionnalité de partage familial de l'application vous permet de partager.. les listes à faire avec les membres de la famille et coordonner les tâches ménagères ou les évènements.

Lire aussi: Comment créer une liste de choses à faire pour le TDAH afin d'achever les tâches (avec des modèles)

Prix des Rappels Apple

Free avec les comptes Apple sur les appareils iOS et Mac

Todoist vs. Apple Reminders : Comparaison des fonctionnalités

Todoist et Apple Reminders proposent tous deux des fonctionnalités pour vous aider à gérer vos tâches et à rester organisé. À faire valoir l'un par rapport à l'autre ?

Voici une comparaison rapide de leurs fonctionnalités :

Fonctionnalités Todoist Apple Reminders Les fonctionnalités de l'application sont les suivantes : - Todoist - Remords d'Apple - Remords d'Apple - Remords d'Apple - Remords d'Apple - Remords d'Apple - **Remords d'Apple Organisation des tâches Projets, sous-projets, libellés, filtres Listes, sous-tâches, étiquettes Saisie en langage naturel Oui, assistance à la création de tâches en langage naturel Oui, assistance à la création de tâches en langage naturel Collaboration Oui, partage de tâches et de projets, attribution de tâches Oui, via le partage familial Les rappels personnalisés avec dates d'échéance, les tâches répétitives, les rappels basés sur l'heure et l'emplacement sont autant d'éléments qui permettent d'améliorer la productivité et la sécurité Synchronisation multiplateforme Synchronisation sur plusieurs plateformes et appareils Synchronisation uniquement au sein de l'écosystème Apple (via iCloud) Synchronisation avec les autres plateformes et appareils Suivi de la productivité - Système de points Karma pour le suivi de la productivité - Pas de fonctionnalité de suivi de la productivité Intégrations 60+ intégrations (Google Agenda, Slack, Trello) Il ne s'intègre qu'au sein de l'écosystème Apple (iCloud, Siri, Calendrier, etc.). Assistance vocale Siri, Google Assistant, Alexa Siri Tarification - Débutant : Free- Pro : 5 $ par mois- Business : 8 $ par mois Free

Voici une comparaison des prix des deux outils :

Plan Todoist Apple Reminders Forfait Free : la limite supérieure est fixée à cinq projets personnels. Comprend des fonctionnalités de base comme des dispositions flexibles, trois affichages filtrés et l'intégration avec l'e-mail, le Calendrier, etc Forfait Pro : Fonctionnalités avancées telles que l'assistance de l'interface utilisateur, jusqu'à 300 projets de gestion de tâches personnelles, des rappels de tâches, 150 affichages filtrés et un historique d'activité illimité Forfait Business : Les fonctionnalités de gestion d'équipe incluent des espaces de travail partagés, 500 projets, des journaux détaillés de l'activité de l'équipe, des modèles partagés, une comptabilité centrale de l'équipe, et des rôles et permissions pour l'équipe

Comparons à présent les fonctionnalités en détail et voyons laquelle arrive en tête :

1. Gestion et organisation des tâches

Todoist brille dans ce domaine, offrant des fonctionnalités avancées telles que la hiérarchie des projets, les sous-projets et les priorités avec code couleur. Apple Reminders simplifie les choses en proposant des listes et des sous-tâches, mais ne dispose pas des outils d'organisation granulaire des projets qu'offre Todoist.

🏆 Gagnant: Todoist

2. Facilité d'utilisation et interface

Apple Reminders bénéficie de son appartenance à l'écosystème Apple, avec une interface transparente et un design qui correspond à l'approche conviviale d'Apple. Todoist, bien que riche en fonctionnalités, peut sembler plus complexe, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

🏆 Gagnant: Apple Reminders

3. Compatibilité multiplateforme

Que ce soit sur Windows, Android ou même Linux, Todoist est disponible et travaille de manière transparente sur toutes les plateformes. En revanche, Apple Reminders n'est disponible que sur les appareils Apple.

🏆 Gagnant: Todoist

Todoist vs. Apple Reminders : Sur Reddit

Todoist et Apple Reminders ont tous deux des fans dévoués sur Reddit. Apple Reminders semble populaire pour sa facilité d'utilisation, tandis que Todoist l'emporte pour une gestion plus méticuleuse des tâches.

_J'utilise Apple Reminders pour les choses que je ferai le jour même (comme me rappeler de prendre mes repas lorsque je monte dans la voiture). Todoist pour tout le reste Lbstanford _Même. Surtout lorsque vous conduisez et que vous pensez à quelque chose que vous devez faire. C'est tellement facile de le crier à Siri. Et j'ai aussi le widget Rappels affiché bien en vue sur mon téléphone pour que le rappel ne soit pas enterré ou oublié plus tard. S'il n'est pas nécessaire de le faire ce jour-là, je l'ajoute à Todoist, puis j'efface le rappel Wbmw3w Si de nombreux utilisateurs préfèrent la fonctionnalité d'emplacement d'Apple Reminders, certains se heurtent à son interface utilisateur. Todoist a tendance à être beaucoup plus apprécié pour son interface utilisateur de gestion des tâches.

_Todoist offre une expérience de gestion des tâches meilleure et plus rapide pour moi. J'utilise Todoist pour les tâches professionnelles (plus de tâches y sont créées et achevées) et Reminders pour les tâches domestiques J'ai essayé de passer complètement à Reminders, mais j'ai remarqué que cela me prenait trop de temps pour gérer mes tâches. J'ai donc réintroduit les tâches de travail, mais j'ai gardé mes tâches d'Accueil parce que j'aimais toujours l'intégration avec Siri, le calendrier et les notifications Moineau brisé12 Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Todoist vs Apple Reminders

Todoist et Apple Reminders sont d'excellents outils, ClickUp est une alternative solide pour les utilisateurs qui veulent le meilleur des deux mondes.

Notre productivité globale a augmenté de manière significative depuis que nous avons mis en place ClickUp. Nous avons actuellement plus de 50 utilisateurs répartis sur 5 continents qui collaborent sur des projets très détaillés. Cela nous a permis de réduire considérablement les délais de livraison des projets Jack Kosakowski directeur général (division américaine) de l'agence Creation

Avec des fonctionnalités avancées de gestion des tâches et un large intervalle d'options de personnalisation du flux de travail, ClickUp a quelque chose à offrir à tout le monde, des utilisateurs solitaires aux équipes.

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Reminders

Inclure des pièces jointes, des dates et des calendriers récurrents dans ClickUp Reminders

La fonctionnalité Rappels de ClickUp est plus avancée que celles de Todoist et d'Apple Reminders. Rappels dans ClickUp ne sont pas autonomes - vous pouvez les convertir instantanément en Tâches ClickUp clickUp Tasks /%ref/, achevé avec les assignés, les dates d'échéance, les priorités, les sous-tâches et les pièces jointes. Cette connexion transparente garantit que les rappels restent exploitables et alignés sur vos projets plus vastes.

Bien que Todoist vous permette de convertir les rappels en tâches, il n'offre pas le même niveau d'intégration avec un système de gestion de projet complet.

Au-delà des simples rappels basés sur le temps, ClickUp vous permet de déclencher des notifications en fonction des changements de statut, des dépendances ou des conditions personnalisées. Ce niveau d'automatisation est inégalé dans Todoist ou Apple Reminders.

💡Quick tips to make the most of ClickUp Reminders (Conseils rapides pour tirer le meilleur parti des rappels ClickUp) :

Créez un rappel à partir de n'importe quel commentaire dans une tâche ou une notification. Ces rappels de discussion sont un excellent moyen de savoir quand effectuer un suivi

Cochez les rappels achevés, repoussez-les, reportez-les ou déléguez-les à des membres de l'équipe en un seul endroit

Créez des rappels récurrents pour les tâches qui se répètent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou à une fréquence personnalisée

Consultez le résumé quotidien de ClickUp pour vous tenir au courant des tâches achevées, des échéances et de l'état d'avancement des projets

Déléguez rapidement n'importe quel rappel à votre équipe depuis votre Accueil ClickUp ou en ajoutant un rappel à leur profil

**A lire également Des rappels de temps pour garder votre équipe sur le suivi

ClickUp's One Up #2 : Checklists de tâches ClickUp

Simplifiez vos tâches grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer et d'imbrication de ClickUp Task Checklists

Les listes de tâches personnalisables Les checklists de tâches ClickUp sont parfaites pour décomposer des tâches complexes en étapes faciles à gérer et pour le suivi de la progression des tâches en temps réel.

Voici comment vous pouvez tirer parti des checklists de tâches ClickUp :

Entrez les éléments de la checklist pour créer des structures hiérarchiques

les éléments de la checklist pour créer des structures hiérarchiques **Personnaliser les statuts des tâches pour un suivi plus précis de la progression

Ajoutez plusieurs checklists à une seule tâche pour une décomposition détaillée

plusieurs checklists à une seule tâche pour une décomposition détaillée **Déléguez des éléments de checklist individuels aux membres de l'équipe pour une délégation efficace

Intégrer les checklists à d'autres outils et à d'autres systèmes de gestion des ressources humainesmodèles de checklist et automatiser les mises à jour de statut

les checklists à d'autres outils et à d'autres systèmes de gestion des ressources humainesmodèles de checklist et automatiser les mises à jour de statut Personnalisez les checklists avec Champs personnalisés dans ClickUp ### ClickUp's One Up #3 : Affichage du Calendrier ClickUp

Visualisez le travail, reprogrammez les tâches et gérez les échéanciers des projets grâce à l'affichage adaptable de ClickUp Calendrier Affichage du Calendrier de ClickUp vous aide à visualiser vos tâches sur un échéancier, ce qui vous permet de mieux contrôler les délais et la planification.

Il combine les meilleurs éléments des fonctionnalités de Todoist et de la simplicité d'Apple Reminders tout en ajoutant de puissantes intégrations de calendriers.

Voici ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité :

Affichez les tâches par jour, semaine ou mois pour obtenir un aperçu complet des tâches et évènements à venir

Glissez-déposez facilement les tâches pour les replanifier directement sur le Calendrier. Cette fonction est plus fluide et intuitive par rapport aux ajustements de date d'échéance de Todoist et à l'interface de planification limitée d'Apple Reminders

Affichez plusieurs listes de tâches, projets ou espaces sur le même calendrier, offrant ainsi une meilleure visibilité et une meilleure gestion

Voir les dépendances entre les tâches et définir des jalons, ce qui ajoute une couche de sophistication à la gestion de projet que Todoist et Apple Reminders n'égalent pas

Alors que Todoist offre une certaine synchronisation de calendrier (comme avec Google Agenda), ClickUp offre une intégration plus profonde avec les calendriers externes et permet une synchronisation bidirectionnelle, vous donnant des mises à jour en temps réel sur toutes les plateformes.

ClickUp's One Up #4 : ClickUp Notifications et ClickUp Automatisations Notifications ClickUp vous permettent de rester informé en temps réel sans être submergé.

Déclencher des alertes pour toute activité au sein de ClickUp en personnalisant les Notifications ClickUp

Vous pouvez personnaliser les alertes en fonction des mises à jour de tâches, des échéances et des commentaires sur tous les appareils, ce qui permet aux équipes de rester alignées et réactives. Cette fonctionnalité est idéale pour le suivi des modifications apportées au projet ou rester à jour en attendant qu'une checklist de tâches soit achevée.

En outre, Automatisations ClickUp les fonctionnalités de ClickUp Automations améliorent la gestion des tâches en vous déchargeant des tâches répétitives.

Rationaliser les flux de travail, s'attaquer aux tâches routinières, gérer les transferts de projets, et plus encore avec plus de 100 ClickUp Automatisations

Par exemple, vous pouvez automatiser les rappels, les assignations de tâches ou les mises à jour de statut. Lorsque la date d'échéance d'une tâche approche, ClickUp envoie automatiquement des notifications ou fait passer la tâche à l'étape suivante. Ceci est particulièrement utile dans les flux de travail complexes avec de multiples dépendances.

Contrairement aux simples rappels de Todoist ou aux déclencheurs d'heure ou d'emplacement basiques d'Apple Reminders, les Automatisations de ClickUp sont hautement personnalisables, ce qui rend votre gestion des tâches plus intelligente et plus efficace.

Ces fonctionnalités vous permettent de vous concentrer sur la réalisation du travail important pendant que ClickUp s'occupe de la logistique en arrière-plan.

Choisir les bonnes applications de productivité

Le choix entre Todoist et Apple Reminders dépend en fin de compte de vos besoins spécifiques. Si vous êtes un utilisateur Apple à la recherche d'un gestionnaire de tâches simple et intuitif au sein de l'écosystème Apple, Apple Reminders pourrait suffire à vous maintenir sur la bonne voie.

En revanche, si vous avez besoin d'un outil plus robuste offrant une grande flexibilité, des fonctionnalités puissantes et un meilleur contrôle des projets complexes, Todoist se démarque.

Mais si vous recherchez une combinaison des deux outils - quelque chose qui allie simplicité et fonctions étendues - ClickUp est facilement la meilleure alternative. Avec des fonctionnalités telles que des checklists de tâches détaillées, des l'organisation du Calendrier grâce à l'utilisation d'outils de gestion de l'agenda, de notifications personnalisées et d'automatisation, ClickUp offre une assistance inégalée pour stimuler la productivité.

Qu'il s'agisse de gérer des tâches personnelles ou des projets d'équipe, ClickUp fournit tout ce dont vous avez besoin pour faire votre meilleur travail.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui !