Comment gérer efficacement le manque de temps

Avis de non-responsabilité: _Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH, du TSA ou de toute autre condition de santé mentale

Avez-vous déjà forfait pour travailler sur quelque chose pendant 30 minutes, pour ensuite lever les yeux et réaliser que des heures se sont écoulées ? C'est comme si le temps avait disparu sans laisser de trace, vous laissant avec la question de savoir où est passée la journée. Si c'est le cas, vous souffrez peut-être de cécité temporelle.

Les personnes souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) ne connaissent que trop bien ce sentiment. L'Association pour le trouble déficitaire de l'attention (ADDA) rapporte que 4.4 % des adultes aux États-Unis sont touchés par le TDAH. Cependant, il existe des stratégies et des systèmes d'assistance qui peuvent aider à lutter contre la cécité temporelle et à améliorer la concentration.

Si vous êtes prêt à arrêter les alarmes de fumée métaphoriques et que vous voulez apprendre à gérer la cécité temporelle, restez dans les parages. Cet article partagera avec vous quelques conseils pratiques techniques de gestion du temps pour vous aider à rester sur le suivi et à gérer efficacement la cécité au temps, même lorsque le TDAH déséquilibre votre horloge interne.

Comprendre la cécité temporelle

La cécité au temps fait référence à la difficulté à percevoir et à gérer le temps avec précision. Il ne s'agit pas d'un diagnostic médical formel appelé cécité au temps, mais plutôt d'un terme décrivant un intervalle de symptômes qui peuvent avoir un impact sur la capacité d'une personne à forfaiter, à organiser et à exécuter des tâches dans les temps.

La cécité temporelle est souvent mal comprise, mais il s'agit d'un véritable problème qui peut perturber la vie quotidienne, en particulier pour les personnes atteintes de TDAH. C'est ce sentiment de désorientation qui vous envahit lorsque vous vous asseyez à 9 h 30, pensant n'avoir consacré que quelques minutes à une tâche, et que vous levez les yeux pour constater qu'il est soudainement midi.

Les symptômes peuvent varier, mais voici quelques-uns des signes les plus courants :

Difficulté à établir et à respecter des paramètres

Oubli de tâches ou de rendez-vous de routine, comme une visite chez le dentiste

Sentiment d'être débordé ou stressé par le manque de temps

Difficulté à évaluer la durée des évènements

Inquiétude permanente quant au respect des délais de réunion

Difficulté à terminer les tâches dans les délais impartis

Bien qu'il arrive à tout le monde de perdre la notion du temps, les personnes atteintes de TDAH sont souvent confrontées aux problèmes suivants l'angoisse du temps quotidiennement, selon un thérapeute agréé et un analyste du comportement certifié par le Tableau Laurie Singer . Elle explique en outre que cette condition résulte souvent en un comportement chaotique et désorganisé.

Techniquement, la cécité temporelle n'est pas listée comme un symptôme officiel dans la DSM-5-TR la norme pour le diagnostic des troubles mentaux et neurodéveloppementaux. Cependant, la recherche, y compris un revue clinique 2019 montre que les personnes atteintes de TDAH vivent le temps différemment des personnes neurotypiques.

Cette différence est liée à la manière dont le TDAH affecte les fonctions exécutives du cerveau, qui comprennent la mémoire de travail, la maîtrise de soi, la concentration et la gestion du temps.

Les personnes atteintes de TDAH peuvent éprouver des difficultés à mener une activité monotâche, à rester sur la bonne voie et à gérer efficacement leur temps.

À lire aussi: Comment gérer son temps avec la monotâche

Lien entre la cécité au temps et le TDAH

Si vous souffrez de TDAH, l'hyperfocalisation de votre cerveau peut donner l'impression que le temps vous échappe alors que vous êtes profondément engagé dans une activité. Ce phénomène, connu sous le nom de cécité au temps du TDAH, affecte gravement votre capacité à garder la notion du temps. Gestion du temps peut être particulièrement délicate. Mais grâce au boost de dopamine, vous pourriez exceller dans les tâches qui sont chargées émotionnellement ou qui ont une date limite. Cependant, cette même intensité émotionnelle peut perturber votre perception du temps, en la déformant.

Le lien entre la cécité temporelle et d'autres troubles montre à quel point l'impact du TDAH peut être complexe

De même, des conditions telles que les troubles du spectre autistique (TSA) posent également des problèmes de perception du temps et de fonctionnement exécutif. Les personnes atteintes de TSA peuvent avoir du mal à comprendre le temps et à se concentrer sur les tâches qui leur incombent le passage d'une activité à l'autre . Cela peut rendre la cécité temporelle et le dysfonctionnement exécutif encore plus prononcés.

Comprendre comment le TDAH interagit avec ces autres conditions permet de mieux comprendre comment la perte de temps affecte la vie quotidienne. Cela souligne l'importance de trouver des stratégies pour gérer efficacement ces défis temporels.

Stratégies pour lutter contre la cécité temporelle

Pour vaincre la cécité temporelle, vous devez comprendre exactement comment elle affecte votre vie quotidienne. Une fois que vous aurez déterminé les domaines les plus touchés par la cécité temporelle, vous pourrez essayer ces conseils pratiques pour mieux la gérer :

Utiliser des rappels

Le fait de paramétrer des rappels et des alarmes peut s'avérer salvateur pour rester sur la bonne voie. Voici comment en tirer le meilleur parti :

Ajoutez tous vos rendez-vous et réunions à votre Calendrier et paramétrez un rappel pour vous alerter avant qu'il ne soit temps de vous préparer. Envisagez d'ajouter un tampon, par exemple 30 minutes, pour vous donner un peu de temps supplémentaire si vous vous laissez distraire

et paramétrez un rappel pour vous alerter avant qu'il ne soit temps de vous préparer. Envisagez d'ajouter un tampon, par exemple 30 minutes, pour vous donner un peu de temps supplémentaire si vous vous laissez distraire Essayez les bloqueurs d'applications qui limitent votre accès à certaines applications pendant des périodes spécifiques ou une fois que vous avez atteint votre limite d'utilisation. Vous pouvez également définir des limites de temps d'écran sur vos paramètres pour vous aider à gérer les distractions

pendant des périodes spécifiques ou une fois que vous avez atteint votre limite d'utilisation. Vous pouvez également définir des limites de temps d'écran sur vos paramètres pour vous aider à gérer les distractions Réglez plusieurs alarmes pour qu'elles se déclenchent lorsque votre limite de temps est atteinte pour les activités où vous avez tendance à vous hyperconcentrer. Cela peut vous aider à rester conscient du temps que vous consacrez à vos activités

💡Pro Tip: Lorsque vous définissez des alarmes ou des rappels, envisagez d'ajuster vos objectifs pour qu'ils soient un peu plus tôt. Par exemple, si vous êtes souvent en retard à votre cours de 10 heures, fixez un.. Rappel ClickUp pour vous aider à être prêt à 9h30 au lieu de 9h45. Mais attention à ne pas vous donner trop de temps supplémentaire, ce qui pourrait conduire à la procrastination

Paramétrez des rappels pour vous et votre équipe avec ClickUp Reminders

Paramétrage d'alarmes multiples et de chronomètres visuels Suivi du temps le suivi visuel du temps peut s'avérer extrêmement utile pour garder le contrôle de la situation. Voici quelques méthodes pratiques pour vous aider à mieux gérer votre temps :

Essayez d'utiliser la musique pour suivre votre temps. Par exemple, créez une liste de lecture de quatre ou cinq chansons, d'une durée d'environ cinq minutes chacune, et utilisez-la pour suivre le temps que vous avez passé à faire une activité

Par exemple, créez une liste de lecture de quatre ou cinq chansons, d'une durée d'environ cinq minutes chacune, et utilisez-la pour suivre le temps que vous avez passé à faire une activité Installez des paramètres qui sonnent à intervalles réguliers. Un chronomètre qui sonne toutes les 30 minutes peut vous aider à mieux percevoir le temps qui passe

Un chronomètre qui sonne toutes les 30 minutes peut vous aider à mieux percevoir le temps qui passe Placez plusieurs horloges murales dans différentes pièces de votre maison. Le port d'une montre peut également vous permettre de connaître l'heure, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez

de votre maison. Le port d'une montre peut également vous permettre de connaître l'heure, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez Utilisez un chronomètre visuel sur votre téléphone ou votre ordinateur pour savoir combien de temps s'est écoulé depuis que vous avez commencé une tâche

Si vous souhaitez stimuler votre productivité, envisagez de tenir un journal de bord. Divisez votre journée en tranches de 30 minutes, notez ce sur quoi vous travaillez et examinez la façon dont vous avez utilisé votre temps à la fin de la semaine.

Bonus: Pour une approche plus approfondie, essayez une Outil d'organisation du TDAH qui permet de suivre son temps et ses activités de manière plus complète.

Décomposer les tâches rébarbatives et les forfaits stratégiques

Décomposer une tâche importante en plusieurs petites parties peut la rendre beaucoup moins intimidante. Cette approche aide à estimer la durée nécessaire pour chaque partie et à éviter de se sentir submergé

Identifiez une tâche sur laquelle vous devez travailler

Dressez la liste de toutes les étapes ou actions nécessaires pour achever la tâche

Attribuez un délai réaliste à chaque étape, en prévoyant une période tampon

Concentrez-vous sur une étape à la fois pour éviter de vous sentir submergé par l'ensemble du projet Ari Tuckman psy.D., MBA, psychologue spécialisé dans le TDAH, recommande de diviser l'objectif final en plus petits morceaux et de commencer par le plus simple.

Il suggère

Ne vous dites pas "je dois me préparer pour le travail", ce qui peut sembler décourageant. Pensez d'abord à "Je dois me brosser les dents", ce qui est facile et réalisable

Ari Tuckman

Cette approche vous permet de vous attaquer à chaque partie sans vous laisser submerger par la tâche dans son ensemble.

$$$a Essayez la méthode Pomodoro

La méthode Technique Pomodoro est un moyen pratique de gérer son travail à l'aide d'un chronomètre. Elle divise vos tâches en courts intervalles, généralement de 25 minutes, suivis de brèves pauses.

Voici comment l'utiliser :

Réglez un chronomètre sur 25 minutes, ce qui correspond à un intervalle "Pomodoro"

Travaillez sur une seule tâche en vous concentrant pleinement pendant ces 25 minutes

Lorsque le chronomètre sonne, faites une pause d'environ 5 minutes

Après avoir achevé quatre intervalles Pomodoro, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes

La répétition de ce cycle peut vous aider à rester productif et à éviter l'épuisement tout au long de vos sessions de travail ou d'étude.

💡Pro tip: There are plenty of Applications pour le TDAH pour vous aider à suivre vos objectifs, à gérer vos checklists et à mettre en œuvre la technique Pomodoro. Alors, utilisez la technologie à votre avantage !

$$$a Utiliser un outil de gestion du temps et d'organisation ClickUp est un puissant outil de

outil de gestion de projet conçu pour aider les personnes atteintes de TDAH à rester organisées. Il ne s'agit pas d'une simple application de liste à faire ; elle combine la gestion des tâches, la collaboration documentaire, le suivi des objectifs et la gestion du temps en une seule plateforme.

Ses fonctionnalités complètes et sa conception conviviale en font un choix de premier ordre pour la gestion du TDAH et l'un des outils d'organisation les mieux évalués qui soient.

En regroupant toutes vos informations en un seul endroit, La gestion du temps de ClickUp stimule la productivité et réduit l'effort mental nécessaire pour jongler avec plusieurs applications.

Gérez votre temps et améliorez votre concentration avec ClickUp's Time Management

Voici comment ClickUp Gestion du temps peut vous aider :

1. Visualisez votre progression avec les Objectifs de ClickUp

Fixez une date d'échéance dans la vue Liste et suivez votre progression dans ClickUp Objectifs Objectifs ClickUp vous permet de définir des objectifs SMART et de suivre visuellement votre progression. Vous pouvez ajouter des dates d'échéance aux tâches dans Dates et heures de ClickUp pour voir la progression de vos tâches et objectifs. Cela vous permet de rester sur la bonne voie et d'atteindre vos objets plus efficacement.

2. Restez organisé avec les listes personnalisables ClickUp À faire

Organisez vos tâches et définissez des paramètres de rappel dans la liste À faire de ClickUp

Si votre journée est remplie de petites tâches qui doivent être cochées, La liste À faire de ClickUp de ClickUp vous aide à créer et à gérer des tâches et des sous-tâches. Vous pouvez paramétrer des rappels, joindre des paramètres et ajouter des notes pour tout organiser.

De plus, son design personnalisable vous permet de jouer avec les polices et les couleurs pour l'adapter à votre style.

3. Suivez votre temps facilement avec le suivi du temps de projet ClickUp

De nombreuses personnes atteintes de TDAH ont besoin d'un coup de pouce occasionnel de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues ou de leurs responsables.

Suivez le temps, établissez des paramètres d'estimation, ajoutez des notes et affichez des rapports sur votre temps depuis n'importe où grâce au chronomètre global de ClickUp Le suivi du temps du projet de ClickUp simplifie cette tâche en vous permettant de suivre le temps passé sur les différentes tâches, de créer des des modèles de suivi du temps et afficher des rapports détaillés. Cela vous aide à garder le contrôle sur l'utilisation de votre temps et introduit une nouvelle façon de gérer le temps de votre équipe.

Voici quelques exemples de l'utilité de ce système :

Suivre le temps que prennent les tâches pour prendre conscience de l'utilisation du temps

pour prendre conscience de l'utilisation du temps Définir des paramètres pour la durée des tâches afin de faciliter la planification de la journée

pour la durée des tâches afin de faciliter la planification de la journée Recevoir des notifications et des rappels pour rester sur la bonne voie et éviter les distractions

pour rester sur la bonne voie et éviter les distractions Planifiez des pauses et des sessions de concentration pour maintenir la productivité et éviter l'épuisement professionnel

pour maintenir la productivité et éviter l'épuisement professionnel Ajouter des membres de l'équipe aux tâches pour une plus grande responsabilisation et rester sur la bonne voie avec les projets. Utilisez des modèles pour une gestion efficace du temps

4. Gestion efficace du temps avec les modèles de ClickUp

Efficace gestion du temps est essentielle à la réussite dans tous les domaines. Un calendrier solide garantit que vos projets restent sur la bonne voie et respectent le budget. Au lieu de vous débattre avec des méthodes complexes, ClickUp offre des outils de gestion du temps faciles à utiliser gestion du temps et autres Modèles de TDAH pour simplifier les tâches de forfait.

Que vous gériez des équipes à distance ou que vous vous attaquiez à des projets personnels, les Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp est conçu pour vous faciliter la vie en vous aidant à

Planifier et visualiser rapidement les tâches avec clarté

Fixer des objectifs réalistes et des délais que vous pouvez respecter

Aligner votre équipe sur des objets clés pour une réussite collective

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Définissez vos objectifs: Fixez des objectifs clairs, réalisables et réalistes. Considérez à la fois les objets à court et à long terme, et tenez compte de toute validation en dehors du travail

Fixez des objectifs clairs, réalisables et réalistes. Considérez à la fois les objets à court et à long terme, et tenez compte de toute validation en dehors du travail Évaluez vos activités: Évaluez la façon dont vous passez actuellement votre temps. Identifiez les activités qui peuvent être réduites ou éliminées, telles que l'utilisation excessive des médias sociaux ou la navigation inutile sur Internet

Évaluez la façon dont vous passez actuellement votre temps. Identifiez les activités qui peuvent être réduites ou éliminées, telles que l'utilisation excessive des médias sociaux ou la navigation inutile sur Internet Priorisez vos tâches: Classez vos tâches par priorité et planifiez-les en conséquence. Incluez des échéances pour vous assurer de pouvoir forfaiter votre emploi du temps de manière efficace

Classez vos tâches par priorité et planifiez-les en conséquence. Incluez des échéances pour vous assurer de pouvoir forfaiter votre emploi du temps de manière efficace Élaborez votre emploi du temps: Créez un forfait quotidien en prévoyant du temps pour les pauses et les activités de loisirs. Mettez en place des tâches récurrentes pour vous assurer que les activités de routine sont achevées de manière cohérente

Créez un forfait quotidien en prévoyant du temps pour les pauses et les activités de loisirs. Mettez en place des tâches récurrentes pour vous assurer que les activités de routine sont achevées de manière cohérente Respectez votre emploi du temps: Validez votre forfait. Réservez du temps chaque jour pour examiner votre progression et faire les ajustements nécessaires

Validez votre forfait. Réservez du temps chaque jour pour examiner votre progression et faire les ajustements nécessaires Suivre et ajuster: Faites le suivi de votre emploi du temps et évaluez votre progression vers vos objectifs. Utilisez ces informations pour affiner votre programme et rester sur la bonne voie

Mon travail n'est pas toujours facile à forfaiter, mais.. Le modèle de boîte de temps de ClickUp le simplifie.

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation de ce modèle :

Maintien de la concentration: Une structure organisée vous permet de rester concentré sur la tâche en cours

Une structure organisée vous permet de rester concentré sur la tâche en cours Améliorer la clarté et l'efficacité: Une organisation effacée permet d'achever le projet plus rapidement et avec plus de précision

Une organisation effacée permet d'achever le projet plus rapidement et avec plus de précision Améliorer les estimations de durée: Mieux appréhender la durée des tâches

Mieux appréhender la durée des tâches Gagnez en contrôle: Obtenez une meilleure commande de votre temps et de vos ressources

5. Intégrer dans les favoris Intégration de ClickUp avec plus de 1 000 outils, ClickUp facilite la gestion de votre temps.

Suivez votre suivi du temps de la technique Pomodoro automatiquement avec l'application Pomodone + l'intégration ClickUp

Par instance, L'intégration de ClickUp à l'application Pomodone vous permet d'utiliser la technique Pomodoro en toute transparence. Vous pouvez suivre votre temps, faire des pauses naturelles et consulter des rapports détaillés sur vos habitudes de travail, le tout dans ClickUp.

6. Tirez parti de ClickUp Brain pour améliorer votre productivité

Les outils IA étant de plus en plus répandus, ClickUp utilise cette technologie pour stimuler la productivité et optimiser le temps en fonction de vos tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-34.gif ClickUp Brain /$$img/

Générez du contenu rapidement et gagnez du temps avec ClickUp Brain ClickUp Brain vous aide à générer des éléments d'action, à résumer les notes de réunion, à modifier le contenu, à rédiger des études de cas et à lancer des idées. Au lieu de passer des heures sur des tâches telles que la rédaction de la ligne d'objet parfaite d'un e-mail, laissez Brain s'en charger.

Lire aussi: L'IA pour la gestion du temps : Cas d'utilisation et outils pour une planification intelligente du temps

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion du temps

L'utilisation de ClickUp pour la gestion du temps présente plusieurs avantages :

Concentration accrue: La structure organisée de ClickUp vous aide à rester concentré sur vos tâches

La structure organisée de ClickUp vous aide à rester concentré sur vos tâches Amélioration de la clarté et de l'efficacité: L'organisation claire des tâches vous permet d'achever vos projets plus rapidement et avec plus de précision

L'organisation claire des tâches vous permet d'achever vos projets plus rapidement et avec plus de précision Estimation précise de la durée: Le suivi du temps vous permet de mieux comprendre la durée d'achèvement des tâches

Le suivi du temps vous permet de mieux comprendre la durée d'achèvement des tâches Un meilleur contrôle: ClickUp vous permet de gérer votre temps et vos ressources plus efficacement

ClickUp vous permet de gérer votre temps et vos ressources plus efficacement Flux de travail personnalisables: Adaptez les flux de travail à vos besoins, en veillant à ce que votre stratégie de gestion du temps s'aligne sur vos objectifs

Adaptez les flux de travail à vos besoins, en veillant à ce que votre stratégie de gestion du temps s'aligne sur vos objectifs Outils intégrés: Utilisez les outils intégrés tels que les calendriers, les rappels et le suivi du temps pour rationaliser votre flux de travail

Utilisez les outils intégrés tels que les calendriers, les rappels et le suivi du temps pour rationaliser votre flux de travail Fonctionnalités de collaboration: Travaillez en toute transparence avec les membres de votre équipe, en veillant à ce que tout le monde reste sur la bonne voie et à ce que les délais soient respectés

Le rôle de l'aide extérieure dans la gestion de la cécité temporelle

La gestion de la perte de temps peut souvent ressembler à un combat difficile, mais le recours à une aide extérieure peut faire une grande différence.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) joue un rôle important à cet égard, car elle aide les individus à reconnaître les schémas de pensée et de comportement qui contribuent aux difficultés de gestion du temps. En identifiant ces schémas, la TCC permet aux personnes de développer des stratégies pratiques pour rester sur la bonne voie, réduisant ainsi les sentiments d'accablement et de désorganisation.

La psychothérapie, en particulier lorsqu'elle est associée à une approche fondée sur la diversité neurologique, reconnaît que le cerveau de chacun fonctionne différemment et propose des techniques adaptées qui s'alignent sur les points forts de l'individu. Cette approche ne consiste pas seulement à résoudre les problèmes, mais aussi à embrasser la neurodiversité et à trouver des moyens de travailler avec votre style cognitif unique plutôt que contre lui.

En outre, demander de l'aide à un professionnel n'est pas un signe de faiblesse ; c'est une étape proactive vers une meilleure compréhension de soi. Les thérapeutes formés au TDAH et aux conditions connexes peuvent apporter une assistance précieuse et offrir les compétences nécessaires pour reprendre le contrôle de son temps.

Si vous cherchez des ressources supplémentaires sur la façon de naviguer dans la vie quotidienne avec le TDAH, consultez ADDA+ . Ce hub propose des articles d'experts, des outils pratiques, des webinaires et des cours pour vous aider à gérer plus efficacement votre temps et vos ressources.

Il s'agit de trouver l'aide adéquate pour rendre la gestion de la perte de temps moins intimidante et plus réalisable.

Maîtrisez votre gestion du temps au quotidien avec ClickUp

La gestion du temps chez les personnes atteintes de TDAH peut s'avérer être un véritable défi. Le suivi des horaires et des échéances peut souvent sembler insurmontable. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de ces problèmes.

Les techniques dont nous avons parlé et d'autres tactiques, comme le dédoublement du corps, les rappels, l'utilisation d'aides visuelles et la division des tâches en plusieurs parties, sont toutes conçues pour vous aider à gérer votre temps. En appliquant ces stratégies, vous pouvez reprendre le contrôle de votre emploi du temps et réduire le stress lié au fait de se sentir perpétuellement en retard.

N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Des outils tels que ClickUp peuvent rendre la gestion de votre temps et de vos tâches beaucoup plus facile, en vous aidant à rester sur la bonne voie sans ajouter de stress inutile

Alors, si vous êtes prêt à transformer vos nouvelles habitudes de gestion du temps en un coup de pouce à la productivité, essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. La cécité temporelle est-elle toujours un TDAH ?

La cécité temporelle est souvent liée au TDAH, mais elle peut également survenir dans d'autres conditions, comme l'autisme, ou être due au stress et à l'anxiété.

2. De quoi la perte de la notion de temps est-elle un symptôme ?

La perte de la notion de temps peut être un symptôme de TDAH, de dépression, d'anxiété ou d'autres problèmes cognitifs.

3. À font les personnes atteintes de TDAH perçoivent-elles le temps différemment ?

Oui, les personnes atteintes de TDAH perçoivent souvent le temps différemment, ayant du mal à évaluer le temps qui s'est écoulé.

4. À faire pour lutter contre la cécité temporelle ?

Les alarmes peuvent aider à gérer la cécité temporelle en fournissant des rappels réguliers, ce qui permet de rester plus facilement sur la bonne voie.

5. L'anxiété peut-elle provoquer la cécité temporelle ?

Oui, l'anxiété peut contribuer à la cécité temporelle en rendant plus difficile la concentration et le suivi du temps.