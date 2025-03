Comment gérer les projets secondaires : 10 conseils pour réussir

"Choisissez un travail que vous aimez, et vous ne travaillerez jamais de votre vie" Bien qu'il s'agisse d'une idée inspirante, il vaut la peine d'explorer comment la passion et le travail s'entrecroisent vraiment dans le monde d'aujourd'hui.

Mais il y a de l'espoir !

Nombreux sont ceux qui retrouvent le chemin de leurs rêves grâce à des projets parallèles.

Ces projets secondaires permettent aux guerriers du travail quotidien de consacrer quelques heures à ce qu'ils aiment, d'explorer de nouvelles idées et même de gagner un peu d'argent supplémentaire.

Mais concilier un projet secondaire avec un emploi à temps plein n'est-il pas épuisant ?

Absolument. alors, comment faire pour gérer des projets parallèles sans s'épuiser ?

Entrons dans le vif du sujet et voyons comment vous pouvez gérer vos projets secondaires comme un pro avec ClickUp .

Qu'est-ce qu'un projet secondaire ?

Avant de choisir de travailler sur des projets secondaires, il convient de préciser ce qu'ils sont vraiment.

On pense souvent à tort que les projets secondaires sont réservés à ceux qui espèrent créer une entreprise ou gagner de l'argent supplémentaire. Bien sûr, cela peut être l'objectif, mais tous les projets secondaires ne doivent pas nécessairement déboucher sur une entreprise ou de l'argent supplémentaire Shark Tank !

En fait, un projet secondaire peut être n'importe quelle passion, compétence ou développement personnel sur lequel vous travaillez pendant tout le week-end (ou le dimanche matin si vous voulez encore avoir du temps gratuit) ou à côté de votre travail de jour pendant la semaine. Voici pourquoi ces projets sont bien plus qu'un deuxième emploi :

Ils sont amusants: Avouons-le, les projets secondaires sont souvent ce que nous aimons faire le plus. Faire quelque chose juste pour soi, n'est-ce pas la définition du bonheur ?

Avouons-le, les projets secondaires sont souvent ce que nous aimons faire le plus. Faire quelque chose juste pour soi, n'est-ce pas la définition du bonheur ? **Les projets secondaires sont des expériences pratiques qui vous permettent d'explorer de nouvelles techniques ou d'affiner vos compétences actuelles. Contrairement aux tâches routinières de votre emploi de jour, les projets secondaires sont axés sur la pratique délibérée et l'acquisition de compétences

Ils libèrent votre créativité: Les projets secondaires offrent un terrain de jeu sans échéances, sans protocoles de bureau ou sans contraintes du type "c'est toujours comme ça que ça se fait". C'est vous qui fixez le rythme, les priorités et les forfaits, ce qui vous donne une liberté totale

Les projets secondaires offrent un terrain de jeu sans échéances, sans protocoles de bureau ou sans contraintes du type "c'est toujours comme ça que ça se fait". C'est vous qui fixez le rythme, les priorités et les forfaits, ce qui vous donne une liberté totale Ils stimulent votre carrière: Imaginez que vous vous rendiez à un entretien et que vous partagiez un portfolio de travaux réels et utiles. Les projets secondaires vous permettent non seulement de vous démarquer, mais aussi d'approfondir vos compétences au-delà de ce qu'un CV peut montrer

A lire également Comment définir des objectifs personnels intelligents (avec des exemples)

Les avantages des projets secondaires

Le lancement d'une nouvelle idée s'accompagne d'un frisson unique, de ce moment de joie "juste avant de cliquer sur le bouton de lancement" Qui sait ce qui va se passer ? Car si vous ne tentez pas votre chance, vous ne le saurez jamais !

Les projets secondaires nous donnent cet espace pour expérimenter et voir ce dont nous sommes vraiment capables - sans aucune chaîne.

Ce projet de loisir où vous avez créé un quiz "devinez le GIF" pour vos amis ? Il pourrait bien devenir la prochaine application virale de quiz et vous rapporter 70 000 $ par jour.

Ou encore cette activité annexe de fabrication de bougies que vous avez commencée pour les cadeaux de fin d'année ? Elle pourrait devenir virale sur TikTok et donner lieu à des milliers de commandes et à une entreprise florissante.

En d'autres termes, plus tôt vous accepterez l'incertitude, plus vous vous donnerez la possibilité d'essayer de nouvelles choses.

Par instance, souvenez-vous de Pieter Levels, le développeur néerlandais qui s'est lancé le défi de lancer.. 12 startups en 12 mois ? Aujourd'hui, il gère un portfolio de projets développés en solo, qui lui rapporte la coquette somme de $$$a par an.

💡 Pro Tip : Si vous êtes développeur, des plateformes comme ProductHunt vous permettent de donner vie à une idée en l'espace d'une semaine, vous offrant ainsi une voie directe vers des milliers d'utilisateurs potentiels d'ici le week-end.

Entre les réunions, les échéances et le travail habituel, un travail de jour exigeant peut vous laisser un sentiment d'épuisement à la fin de la journée.

Trouver le temps - et l'énergie - de gérer un projet secondaire peut donc sembler une commande de taille.

Cependant, avec quelques stratégies intelligentes et un peu de forfait, vous pouvez intégrer des projets secondaires dans votre emploi du temps sans vous épuiser.

Effacées Conseil n° 1 : fixer des objectifs clairs "Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont" L'une des vérités sur les projets secondaires est qu'il est facile de les oublier. La vie est ainsi faite : le travail devient exigeant, la famille requiert notre attention ou nous sommes tout simplement trop fatigués.

Ces obstacles peuvent donner l'impression que les projets secondaires sont une bataille difficile sans objectifs clairs.

Pour qu'un projet secondaire reste sur la bonne voie, il est essentiel de lui fixer des objectifs SMART. Un objectif SMART est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps, ce qui apporte clarté et motivation au projet.

À cette étape, vous pouvez utiliser un outil tel que Objectifs ClickUp pour visualiser les objets.

suivez et visualisez la progression de vos objectifs avec ClickUp Objectifs, en mesurant des paramètres quantitatifs et qualitatifs_

Commencez par classer par ordre de priorité les objectifs essentiels à la réussite de votre projet et concentrez vos ressources sur eux. Ensuite, définissez un mélange d'objectifs à court et à long terme pour maintenir l'élan.

La plateforme propose des indicateurs de gestion de projet et des KPI pour suivre la progression afin que vous puissiez repérer les points à améliorer et procéder aux ajustements nécessaires. En outre, les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban (disponibles dans la rubrique ClickUp ) sont parfaits pour visualiser les objectifs et les dépendances en un seul endroit.

📌 Exemples d'objectifs de projet

Automatisation de 40 % des tâches répétitives pour réduire le travail manuel de 20 % au cours des six prochains mois

Intégrer de nouvelles solutions technologiques pour augmenter la productivité des employés de 15 % au cours de l'année prochaine

Lire aussi: Comment créer un plan de projet en 5 étapes (avec exemples et modèles)

Conseil 2 : Créer un calendrier

Planifier en fonction d'un objectif précis, par exemple en établissant des paramètres trimestriels, permet d'éviter de changer constamment de contexte et de ne pas perdre de vue la situation dans son ensemble.

Vous pouvez envisager d'utiliser une application de prise de notes ici tout en faisant votre travail de projet parallèle pour comprendre combien de temps vous avez besoin pour chaque tâche.

La meilleure façon de créer un emploi du temps réaliste est le blocage du temps, où des blocs de temps spécifiques sont dédiés aux tâches hautement prioritaires et des blocs de contingence sont ajoutés pour les tâches inattendues ou les rattrapages de dépassement. Affichage du Calendrier de ClickUp est idéal pour afficher et ajuster ces blocs au fur et à mesure que la semaine se déroule, ce qui permet d'afficher en temps réel la répartition du temps.

créez une expérience de calendrier personnalisée avec les options d'affichage personnalisables de ClickUp

Lorsque le temps est limité, il est facile d'avoir l'impression que la progression est lente. Le fait de paramétrer 10 minutes par jour peut permettre de consacrer plus de cinq heures par mois à la réalisation des objectifs d'un projet secondaire.

La solution de gestion du temps de ClickUp permet de structurer les heures consacrées aux projets secondaires en suivant exactement la durée de chaque tâche.

visualisez votre calendrier et gérez facilement vos tâches grâce à la vue du calendrier de ClickUp_

Des fonctionnalités telles que le suivi du temps intégré, les évènements du calendrier par glisser-déposer, les estimations de durée et les rappels permettent de rester plus facilement sur la bonne voie.

💡 Conseil professionnel : Tenez compte des pics de productivité. Si vous êtes du matin, bloquez vos heures les plus productives pour des projets secondaires. Si vous êtes du genre noctambule, réservez votre meilleur travail pour le soir. En planifiant en fonction de ces pics de productivité, vous pouvez rendre le temps plus efficace sans ajouter de stress inutile.

Conseil 3 : Hiérarchiser les tâches

Dans les premiers temps, il se peut que vous soyez constamment tiraillé entre les responsabilités du présent et les possibilités de l'avenir.

Mais tout au long de votre parcours, vous saurez que l'établissement de priorités relève plus de l'art que de la science - une compétence évolutive qui permet d'aligner vos ambitions sur ce qui compte le plus. Tâches ClickUp vous aidera à voir chaque projet non pas comme une obligation mais comme une opportunité.

Démarrez avec une liste de tâches achevée : Listez toutes les tâches en un seul endroit sans les hiérarchiser immédiatement. La vue Liste de ClickUp vous aide à visualiser les tâches en cours et à venir pour tous les projets, en donnant un aperçu clair de tout ce qui est en progression

organisez et hiérarchisez efficacement vos tâches grâce aux listes personnalisables de ClickUp_

Identifiez les tâches urgentes par rapport aux tâches importantes : Les tâches urgentes nécessitent une action immédiate, tandis que les tâches importantes peuvent contribuer à des objectifs à long terme. Les étiquettes de priorité personnalisées de ClickUp (urgent, élevé, normal, faible) facilitent le libellé des tâches et l'organisation efficace de votre charge de travail

hiérarchisez efficacement vos tâches grâce aux fonctions de hiérarchisation des tâches de ClickUp_

Établir des dépendances entre les tâches : Créez des dépendances dans ClickUp pour organiser les tâches dans l'ordre, ce qui permet d'éviter les goulots d'étranglement et de s'assurer que les tâches sont achevées dans le bon ordre

: Créez des dépendances dans ClickUp pour organiser les tâches dans l'ordre, ce qui permet d'éviter les goulots d'étranglement et de s'assurer que les tâches sont achevées dans le bon ordre Estimer les niveaux d'effort pour chaque tâche : Attribuez des niveaux d'effort avec Champs personnalisés de ClickUp (par exemple, une échelle de 1 à 5), ce qui permet de hiérarchiser les tâches à fort effort et à forte valeur ajoutée. Achever les tâches complexes en début de journée permet de prendre de l'élan et de réduire le stress pour les tâches restantes

le journal des risques de ClickUp permet d'atténuer les risques liés au projet et de garantir une livraison dans les délais impartis

💡 Pro Tip : Restez organisé avec Le modèle d'agenda quotidien de ClickUp qui vous aide à planifier chaque journée en organisant les tâches dans des catégories telles que Personnel, Travail et Objectifs. Définissez des tâches récurrentes pour créer des habitudes positives et utilisez des étiquettes de priorité pour vous attaquer d'abord à ce qui est le plus important. De plus, grâce au suivi visuel de la progression, vous verrez vos gains quotidiens sous forme de diagrammes et de graphiques.

Conseil 4 : Utiliser des outils de gestion de projet

L'utilisation des bons outils de gestion de projet peut faire toute la différence pour qu'un projet parallèle reste organisé et compte.

Utiliser des outils de gestion de projet Jalons ClickUp pour afficher votre progression par rapport à vos objectifs. Gardez la trace de votre projet et surveillez les changements grâce à vos Tableau de bord ClickUp où vous pouvez voir et gérer les ressources, les budgets, le temps et la progression.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous permettent d'afficher clairement ce qui se passe. 👀

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-24.gif ClickUp affiche /$$img/

créez un environnement de travail personnalisé avec les vues personnalisables de ClickUp_

Grâce à la vue Activité de ClickUp, vous êtes informé en temps réel des tâches, de la progression et des échéances, ce qui renforce le sentiment de propriété.

Les différents affichages de ClickUp vous permettent de visualiser les tâches et les échéanciers en fonction des besoins de votre projet. Par exemple, les tableaux Kanban montrent le flux des tâches, les vues Calendrier permettent de suivre les échéances et les diagrammes Gantt facilitent la gestion des ressources.

Grâce aux vues personnalisables, il est facile de trier les tâches par priorité, de créer des vues en cascade et de gérer les charges de travail.

**A lire également Stratégies de développement de projets : Guide étape par étape

Conseil 5 : rester flexible et adaptable

L'une des clés pour réussir à mener à bien des projets parallèles ? Accepter la flexibilité.

Pour les développeurs comme Ben Awad avec Ben Awad, l'adaptabilité est pratiquement un formulaire. Avec plus de 1,3 million d'abonnés sur YouTube, TikTok et Twitter, Ben Awad est devenu un mélange unique de développeur et de créateur de contenu.

Le parcours d'Awad pour rester adaptable est rempli de projets hilarants et créatifs, comme son plugin VS Code pour Tinder, où les utilisateurs glissent sur des extraits de code pour trouver leur "match parfait" Le projet était une blague, mais Awad l'a pris suffisamment au sérieux pour créer une application à part entière avec des notifications push.

Pourquoi ?

"Si quelque chose de bien arrive, c'est fantastique. Quelque chose de mauvais ? Au moins, ça fera une bonne vidéo sur YouTube", plaisante-t-il. C'est cette volonté d'accepter à la fois la réussite et l'échec qui lui permet d'aller de l'avant.

Sa dernière entreprise, Voidpet une version de Tamagotchi destinée à la génération Z, compte aujourd'hui 130 000 utilisateurs.

Si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir franchir le pas, consultez le site #buildinpublic sur X (anciennement Twitter), où les développeurs partagent leurs réussites et les leçons qu'ils en ont tirées.

Conseil n° 6 : rechercher le retour d'information et collaborer

" Comment je fais ? " " Est-ce que cela s'est bien passé ? " "Que pourrais-je faire différemment la prochaine fois ?" Ces questions ont tendance à surgir lorsqu'on travaille sur des projets parallèles.

Et cela en vaut la peine.. Les données de Gallup révèlent que 80% des employés qui reçoivent un retour d'information significatif chaque semaine sont pleinement engagés.

Ainsi, même si vous êtes en dehors de la bulle de l'entreprise, le retour d'information apporte clarté et orientation.

Voici comment obtenir un retour d'information efficace, en utilisant ClickUp pour faciliter le processus :

Vérifier la disponibilité

Utiliser ClickUp Discuter pour prendre rapidement contact avec vos coéquipiers @mention afin d'attirer leur attention et d'afficher leur statut actuel pour confirmer leur disponibilité.

Vous pouvez même utiliser les Messages directs pour des discussions en tête-à-tête ou créer des Suivis en assignant des tâches à partir des messages de discussion pour vous assurer que les éléments de feedback sont documentés et mis en œuvre.

💡 Pro Tip: Utilisez les préférences de notification dans ClickUp Chat pour adapter les mises à jour de chat que vous voyez immédiatement et celles que vous pouvez suivre plus tard. Cela garantit que vous restez concentré sur les discussions de haute priorité.

collaborez efficacement, partagez les ressources et fournissez un retour d'information en temps réel avec ClickUp Chat_

Planifier une réunion

Les discussions en face à face sont le meilleur moyen d'obtenir un retour d'information authentique et nuancé. Une fois le paramètre défini, utilisez l'affichage du Calendrier de ClickUp pour programmer des réunions ou utilisez des outils intégrés tels que Zoom.

Préparer les questions et prendre des notes

Préparez-vous à tirer le meilleur parti de votre session de feedback. Notez des questions ouvertes telles que "Quels sont les domaines que je pourrais améliorer ?" ou "Avez-vous des suggestions pour mon prochain projet ?" Avec ClickUp Bloc-notes pour noter les points clés et les convertir en tâches réalisables.

clickUp Notepad permet de capturer des idées, de prendre des notes lors de réunions et de préparer des discussions

Réfléchissez après la session. Utilisez Documents ClickUp pour organiser les commentaires en un seul endroit et en contrôler l'accès en ne les partageant qu'avec les personnes concernées. Vous pouvez même voir les collaborateurs effectuer des modifications en cours, ce qui vous permet de rester proactif en matière de retour d'information.

Définir des objectifs réalisables

Nous en revenons à l'étape 1. Faites en sorte que votre retour d'information soit pris en compte en définissant des objectifs spécifiques à l'aide de ClickUp Objectifs.

Lire aussi: Comment appliquer Scrum à des projets personnels

Conseil 7 : Suivez votre progression

Tout projet secondaire mérite un système permettant de suivre la progression, de célébrer les jalons et de maintenir l'élan.

Après tout, ce sont ces petites victoires qui vous permettent d'aller de l'avant.

Avec l'aide de Vue Gantt du ClickUp avec le diagramme de Gantt de ClickUp, vous pouvez mapper l'échéancier de votre projet. Les diagrammes de Gantt affichent le début et la fin de chaque tâche, les jalons clés et les dépendances éventuelles, ce qui permet d'afficher clairement ce qui doit être fait et à quel moment.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Gantt-Chart-View-1400x934.png La vue Gantt de ClickUp affiche comment gérer les projets secondaires /$$img/

visualisez et gérez l'échéancier de votre projet avec le diagramme de Gantt de ClickUp_

Pour aller plus loin dans la compréhension des projets, Tableau de bord de ClickUp affiche toutes vos données essentielles en une seule fois.

Vous obtenez un aperçu global du statut de votre projet et des tâches restantes grâce à des diagrammes, des graphiques et des filtres. Ce niveau de détail constitue une base solide pour prendre des décisions éclairées et vous permet de rester compte.

affichez clairement le statut de vos projets et les tâches restantes avec ClickUp Dashboard_s

Conseil 8 : Gérez votre temps intelligemment

Il peut être difficile de trouver un équilibre entre les projets secondaires et les autres validations, mais une gestion efficace du temps permet d'y parvenir.

En organisant votre emploi du temps et en fixant des priorités claires, vous pouvez vous assurer que votre travail principal et vos projets secondaires reçoivent l'attention qu'ils méritent.

C'est là que les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp entrent en jeu. Les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp simplifient le suivi du temps, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus. Suivez facilement votre durée, définissez des estimations de tâches, ajoutez des notes détaillées et accédez à des rapports de temps complets, le tout depuis n'importe quel appareil.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-193.png ClickUp suivi du temps Fonctionnalité comment gérer les projets secondaires /$$img/

suivez du temps avec précision et efficacité grâce à la fonction de suivi du temps intégrée à ClickUp

Cette pratique permet de définir des paramètres de temps réalistes et d'éviter le piège trop fréquent de la sous-estimation des exigences du projet.

Pour une approche plus structurée, Modèle de bloc horaire quotidien de ClickUp est un outil fantastique pour vous aider à forfaiter chaque journée dans un souci de productivité. Avec des blocs de temps clairs, vous pouvez rester concentré, parquer les tâches de moindre priorité pour éviter les distractions, et ajouter de petites pauses pour éviter l'épuisement.

Conseil 9 : Tirez les leçons des échecs

En tant qu'ancien Procureur général des États-Unis Robert F. Kennedy a dit un jour : "Seuls ceux qui osent échouer grandement peuvent réussir grandement"

Bien que l'échec soit souvent perçu comme une chose à éviter, il peut s'avérer être l'un de nos meilleurs professeurs.

Réfléchir sur les échecs ne se résume pas à écrire ce qui n'a pas fonctionné et à promettre de ne pas le répéter. Pour tirer un véritable enseignement de l'échec, il faut creuser plus profondément, comprendre le contexte et être ouvert à l'ajustement de notre approche sans autocritique.

Au lieu de considérer les échecs comme des obstacles, affichez-les comme des jalons dans le parcours de votre projet. Chaque échec est l'occasion de réévaluer et d'adapter, d'aller au-delà des causes superficielles et d'aller à la racine de ce qui n'a pas fonctionné.

Ainsi, plutôt que de viser un parcours sans erreur, cherchez à tirer des enseignements de chaque péripétie : chacune d'entre elles vous rapproche de la réussite.

Lire aussi: Comment créer le wiki personnel parfait

Conseil 10 : Restez validé et cohérent

La motivation peut être éphémère, surtout lorsqu'une nouvelle idée passionnante surgit. Vous vous sentez inspiré ; vous prenez peut-être même un engagement mental : "Je vais construire ce projet génial"

Mais ensuite, alors que vous réfléchissez aux détails, le doute s'insinue. Il peut être difficile d'ignorer les voix qui disent : "C'est ridicule", "Cela prendra trop de temps" ou "Il y a déjà tellement de produits similaires".

Pourtant, le fait de surmonter ces doutes et de planifier votre vision a un effet puissant.

Une approche stratégique est clé pour quiconque souhaite sérieusement mener à bien un projet. Modèle de plan de développement personnel de ClickUp peut contribuer à maintenir la motivation en vous aidant à fixer des objectifs réalistes, à suivre la progression et à réfléchir à chaque jalon.

Grâce à ses options personnalisables, ce modèle facilite l'identification des domaines de développement, l'organisation des tâches et la définition d'étapes réalisables en vue d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

N'oubliez pas que les idées ne coûtent pas cher - c'est la mise en œuvre qui constitue le véritable investissement. L'élaboration d'un projet secondaire ou d'un objectif personnel implique souvent le recours au forfait, à la conception et à la mise en œuvre

C'est à ce moment-là que Modèle de cadre de travail "Faire les choses à fond" de ClickUp et Modèle de gestion de projet simple de ClickUp apporte une assistance précieuse pour saisir, trier et traiter les tâches de manière organisée.

Le modèle Terminé est parfait pour capturer toutes vos idées, vos points d'attention et vos tâches à faire, tandis que le modèle Gestion de projet simple utilise la méthode de la chute d'eau pour vous aider à décomposer les projets en étapes réalisables.

Maintenir la motivation et l'engagement

Lorsqu'il s'agit de maintenir la motivation à un niveau élevé dans le cadre de projets secondaires, quelques approches stratégiques peuvent faire toute la différence.

Maintenir les projets secondaires agréables : Lancez tôt et apprenez vite

L'une des façons de rendre les choses agréables est de publier tôt et d'apprendre rapidement. Cette approche vous permet de recevoir des informations en retour et de vous adapter rapidement.

Les versions précoces permettent d'éviter l'interminable étape du "perfectionnement", qui peut freiner la progression. Lorsqu'un projet est lancé, il a plus de chances de rester en vie, car il y a plus de motivation pour continuer à l'affiner et à le développer.

Modifier les forfaits en fonction des intérêts des utilisateurs peut s'avérer extrêmement satisfaisant et permet au projet de garder toute sa fraîcheur.

Gérer l'élan : Créer des tâches résiduelles

Une astuce pratique pour gérer l'élan consiste à créer des tâches résiduelles, ce qui vous sauvera la vie si vous ne pouvez pas tout achever en une seule fois. En laissant quelques tâches inachevées à la fin d'une session, il est beaucoup plus facile d'y revenir avec un contexte clair.

Les avantages de l'automatisation

L'automatisation est inestimable lorsque l'on manque de temps.

Les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp permettent de gagner du temps pour un travail plus important. Par exemple, vous pouvez paramétrer l'automatisation pour des actions courantes telles que les changements de statut.

Vous pouvez même le configurer pour déplacer automatiquement les tâches vers différentes listes au fur et à mesure de la progression des phases ou ajouter des libellés de priorité en fonction des paramètres en temps réel.

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, vous pouvez également ajuster les délais, définir des champs personnalisés ou suivre le temps passé sur les tâches, le tout sans intervention manuelle. ClickUp Brain facilite considérablement l'automatisation des flux de travail. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez automatiser en langage clair.

.

activez l'automatisation des flux de travail sur n'importe quel Espaces, Dossiers ou Listes avec l'IA intégrée, ClickUp Brain_

Ces actions deviennent particulièrement utiles pour gérer un projet annexe en parallèle des responsabilités quotidiennes, car elles permettent de libérer du temps et de l'énergie pour les activités à fort impact.

A lire aussi: 25 meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits : Essai d'outils

Le 5 à 9 après le 9 à 5 : Construire des projets secondaires avec ClickUp

Prenez une page de l'histoire d'Airbnb : Les cofondateurs Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczyk ont lancé Airbnb comme un projet secondaire pour arrondir les fins de mois, pour finalement en faire l'une des plus grandes plateformes au monde.

Leur parcours nous rappelle que même les projets secondaires les plus modestes peuvent changer la donne.

Cependant, nous comprenons que la gestion d'un projet secondaire réussi peut s'avérer difficile et chronophage.

C'est pourquoi ClickUp fournit tout ce dont vous avez besoin pour rendre les projets secondaires gérables et gratifiants.

Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les diagrammes de Gantt et toute une série d'autres fonctions de productivité, vous pouvez simplifier chaque étape de votre projet, rester responsable et faire en sorte que toutes les tâches soient alignées sur vos objectifs généraux.

prêt à transformer votre activité d'appoint en réussite ? S'inscrire à ClickUp et faites en sorte que chaque projet d'après-soirée devienne une étape de plus vers la réalité.