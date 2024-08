Comment appliquer Scrum à des projets personnels

l'auteur, Tony Henderson, est propriétaire d'une entreprise à Chicago. Il a utilisé Scrum au fil des ans pour atteindre ses objectifs personnels et ceux de son entreprise

Scrum est une pratique d'entreprise conçue, élaborée, appliquée et commercialisée dans le but d'améliorer le fonctionnement des entreprises. D'après Scrum.org , Scrum est "un cadre dans lequel les gens peuvent aborder des problèmes adaptatifs complexes, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible."

Pour nous aussi, cela ressemble à un bingo de mots à la mode, mais les idées sont bonnes.

Plus de 12 millions d'entreprises utilisent Scrum régulièrement. Et bien que Scrum aide les équipes à mettre un produit sur le marché, il est facile de l'adapter pour que les individus et les familles puissent.. planifier et atteindre leurs propres objectifs.

Qu'est-ce que Scrum exactement? Scrum est un processus que les entreprises peuvent appliquer à leurs processus de développement afin d'achever les projets plus rapidement.

Dans le monde des entreprises, une équipe Scrum comprend :

Un propriétaire de produit responsable des résultats finis, qui peut ou non surclasser les autres membres de l'équipe

L'équipe Scrum, comprenant toutes les personnes directement impliquées dans la production des résultats finis, mais personne indirectement impliqué

Un maître Scrum pour maintenir le processus sur la bonne voie en raison de son expertise du système Scrum

Ces travailleurs se réunissent avec un objectif clairement défini, puis travaillent à la réalisation de cet objectif en suivant les étapes suivantes :

Le propriétaire du produit définit la tâche de la manière la plus claire et la plus précise possible, y compris ce à quoi devrait ressembler le produit fini

Le propriétaire du produit et le Scrum master sélectionnent les membres de l'équipe

L'équipe se réunit pour définir un Sprint, une période d'une à quatre semaines de travail mesuré. Pour toute tâche nécessitant plus de quatre semaines, ils subdivisent une partie du travail qui peut raisonnablement être achevée

Pour chaque tâche, l'équipe définit l'étape suivante et la personne responsable de son achèvement

Tout le monde se met au travail

Une fois par jour, l'équipe se réunit pour une réunion de 10 à 15 minutes Réunion Scrum au cours de laquelle ils rendent rapidement compte de la progression, identifient les obstacles et déterminent les étapes suivantes lorsqu'un travail donné est achevé

Ce processus se poursuit jusqu'à la fin du Sprint, lorsqu'une revue de Sprint et une réunion de Rétrospective du sprint passer en revue ce qui s'est passé, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché et comment faire mieux lors du prochain Sprint.

c'est ça Scrum en quelques mots

Mon travail fonctionne pour des millions d'entreprises dans le monde entier, et avec juste quelques petits ajustements, il peut fonctionner pour votre maison et votre vie personnelle aussi.

Mise en œuvre de Scrum

Dans votre propre vie, la mise en œuvre de Scrum commence par l'identification du propriétaire du produit et du Scrum master. Dans presque tous les cas, ces deux rôles seront les vôtres. Il s'agit de votre foyer et de votre ensemble d'objectifs, donc personne d'autre n'en prendra la responsabilité.

Vous réunirez également votre équipe. Parfois, vous ne formerez qu'une seule équipe. D'autres fois, il s'agira de vous et de votre conjoint ou de vous, de votre partenaire et de vos enfants. Vous pouvez également faire appel à une aide extérieure. Quelle que soit la configuration de votre équipe, faites en sorte qu'elle soit restreinte et que tout le monde soit à bord dès le début.

Une fois que vous avez identifié ces personnes clés, il est temps de passer aux étapes de Scrum pour votre foyer et vos objectifs personnels.

Étape 1 : Définir la tâche

Ici, vous définissez ce que vous voulez faire, en commençant par ce à quoi cela ressemble une fois terminé. Soyez aussi détaillé et spécifique que possible. Par exemple, "Se mettre en forme" n'est pas une bonne définition d'une tâche. Essayez plutôt : "Perdre 30 livres et réduire mon rythme de marche de 20 minutes par mille à 15 minutes par mille"

Veillez à ce que la tâche soit axée sur les résultats et descriptive, de sorte que chaque étape franchie pour l'atteindre puisse être vérifiée pour déterminer si elle sert véritablement l'objectif que vous avez à l'esprit. Par exemple :

Tâche Business : Développer une interface utilisateur pour une nouvelle plateforme logicielle

: Développer une interface utilisateur pour une nouvelle plateforme logicielle Tâche Accueil : Nettoyer et organiser le garage

: Nettoyer et organiser le garage Tâche personnelle : Rembourser 2 500 $ de cartes de crédit

Etape 2 : Créer une liste de tâches à accomplir

Toute gestion de projet comprend une étape au cours de laquelle vous divisez le résultat final en tâches et projets plus petits et plus faciles à gérer. Dans Scrum, cette étape est connue sous le nom de liste du carnet de commandes.

Nommez toutes les choses que votre équipe doit accomplir pour créer le résultat que vous souhaitez. Soyez aussi achevé que possible, même si cela résulte en une liste intimidante. Le reste du processus Scrum vous aidera à vous attaquer à cette liste par étapes gérables.

Tâche Business : Le développement d'une interface utilisateur impliquerait des dizaines d'éléments du backlog, petits et grands, notammentles projets externalisés et des vérifications avec d'autres départements

: Le développement d'une interface utilisateur impliquerait des dizaines d'éléments du backlog, petits et grands, notammentles projets externalisés et des vérifications avec d'autres départements Tâche Accueil : Vous pouvez diviser le nettoyage et l'organisation du garage en tâches plus petites. Tout peut inclure la division du garage en sections, l'élimination des déchets et la mise de côté des éléments à donner, la construction de nouvelles étagères de stockage, l'achat de conteneurs de stockage, le rangement de tout, ainsi qu'un nettoyage et un polissage détaillés

: Vous pouvez diviser le nettoyage et l'organisation du garage en tâches plus petites. Tout peut inclure la division du garage en sections, l'élimination des déchets et la mise de côté des éléments à donner, la construction de nouvelles étagères de stockage, l'achat de conteneurs de stockage, le rangement de tout, ainsi qu'un nettoyage et un polissage détaillés Tâche personnelle : Le remboursement des dettes nécessite l'établissement d'un budget hebdomadaire, le suivi de la progression et l'exécution des paiements. Il peut également s'avérer nécessaire de consacrer plusieurs heures à un travail d'appoint pour gagner un peu plus d'argent

Étape 3: Le forfait du sprint La planification du sprint, comme mentionné plus haut, se compose de deux étapes. Dans la première étape, vous identifiez les tâches sur lesquelles vous travaillerez au cours des une à quatre semaines à venir. Pour les tâches que vous ne pouvez pas terminer dans ce laps de temps, décomposez une partie de la tâche à terminer au cours de ce sprint.

La deuxième étape consiste à déterminer qui est responsable de l'achèvement de chaque tâche. Il s'agit souvent de vous ou de votre partenaire, mais les enfants et les fournisseurs, comme la société de livraison ou la baby-sitter, peuvent également faire partie de l'équipe à ce stade.

Tâche Business : Un Sprint pour le développement de l'interface utilisateur consisterait à fixer des paramètres spécifiques et adaptés au temps pour chaque étape du développement, en assignant chacun d'eux au membre le plus qualifié de l'équipe Scrum

: Un Sprint pour le développement de l'interface utilisateur consisterait à fixer des paramètres spécifiques et adaptés au temps pour chaque étape du développement, en assignant chacun d'eux au membre le plus qualifié de l'équipe Scrum Tâche Accueil : Vous pourriez décider de faire un Sprint d'une semaine pour diviser le garage en sept sections et en trier une (en divisant tous les objets entre garder, ranger, mettre à la poubelle ou donner) chaque jour. Un groupe de colocataires ou une famille peut attribuer différentes sections à différentes personnes ou donner à chacun une subdivision de chaque section

: Vous pourriez décider de faire un Sprint d'une semaine pour diviser le garage en sept sections et en trier une (en divisant tous les objets entre garder, ranger, mettre à la poubelle ou donner) chaque jour. Un groupe de colocataires ou une famille peut attribuer différentes sections à différentes personnes ou donner à chacun une subdivision de chaque section Tâche personnelle : Vous pouvez fixer une durée de Sprints d'un mois et planifier vos efforts pour l'achever. Cela pourrait inclure cinq heures par semaine de conduite pour Uber Eats, une réduction des dépenses de shopping et de divertissement de 100 $$$ chaque semaine, et une session chaque mercredi où vous faites le total de vos économies et de vos gains supplémentaires, puis effectuez un paiement via le portail de votre carte de crédit en ligne. Comme vous ne rembourserez pas la totalité des 2 500 $ en un mois, vous vous fixez pour objectif de réduire le solde de 800 $

Etape 4 : Mêlée quotidienne

La Mêlée quotidienne est une réunion concise, informelle et structurée au cours de laquelle chaque membre de l'équipe fait un rapport sur sa progression. S'ils sont sur la bonne voie, cette partie est achevée. Dans le cas contraire, ils identifient ce qui bloque la progression et l'équipe propose des idées pour la débloquer.

Tâche Business : une réunion rapide au cours de laquelle tout le monde regarde un tableau blanc, s'engage rapidement et systématiquement dans le processus pendant 10 à 15 minutes, puis retourne au travail

: une réunion rapide au cours de laquelle tout le monde regarde un tableau blanc, s'engage rapidement et systématiquement dans le processus pendant 10 à 15 minutes, puis retourne au travail Tâche Accueil : Le groupe peut appeler à une mêlée quotidienne en début de soirée. Chaque participant montre ce qu'il a terminé ou explique ce qui l'a empêché de réussir. Pour ceux qui n'ont pas terminé, l'équipe peut se mobiliser pour terminer sur place

: Le groupe peut appeler à une mêlée quotidienne en début de soirée. Chaque participant montre ce qu'il a terminé ou explique ce qui l'a empêché de réussir. Pour ceux qui n'ont pas terminé, l'équipe peut se mobiliser pour terminer sur place Tâche personnelle : Vous pourriez organiser une mêlée quotidienne avec vous-même, en passant en revue vos objectifs de la journée et en les cochant ou en notant pourquoi vous avez eu du mal à achever une tâche. Pour les tâches incomplètes, établissez un forfait pour assurer la réussite le jour suivant

Etape 5 : Revue de sprint

À la fin du sprint, passez en revue les résultats. Comparez-les aux tâches paramétrées pendant le sprint Le forfait du sprint étape et célébrer ce qui a bien fonctionné.

Ensuite, examinez ce qui n'a pas fonctionné, identifiez les raisons de cette situation et réfléchissez à des solutions pour le prochain Sprints.

Tâche de l'entreprise : La construction d'une nouvelle interface utilisateur nécessitera probablement des réunions plus longues, en deux étapes distinctes. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans les détails ou de vous formaliser autant pour vos projets Accueil et Personnel.

: La construction d'une nouvelle interface utilisateur nécessitera probablement des réunions plus longues, en deux étapes distinctes. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans les détails ou de vous formaliser autant pour vos projets Accueil et Personnel. Tâche Accueil : Cette étape pourrait se terminer par une réunion des membres de l'équipe à la fin de la semaine pour confirmer que les sept sections ont été triées. Si c'est le cas, ils se réjouissent. Dans le cas contraire, ils identifieront les sections qui n'ont pas été triées, les responsables des lacunes et ce qu'ils peuvent changer pour que le travail soit terminé à l'avenir.

: Cette étape pourrait se terminer par une réunion des membres de l'équipe à la fin de la semaine pour confirmer que les sept sections ont été triées. Si c'est le cas, ils se réjouissent. Dans le cas contraire, ils identifieront les sections qui n'ont pas été triées, les responsables des lacunes et ce qu'ils peuvent changer pour que le travail soit terminé à l'avenir. Tâche personnelle : Vous vous connectez et vous voyez si vous avez réduit votre solde de 800 $. Si c'est le cas, réjouissez-vous et calibrez votre prochain Sprints en fonction de la facilité de cette réussite. Si ce n'est pas le cas, regardez les résultats de vos Scrums quotidiens pour voir quelle partie du forfait ne fonctionne pas.

Etape 6 : Répéter

Après votre revue de sprint, l'une des deux choses suivantes se produira.

Si votre Sprint se termine avec la tâche achevée, identifiez une nouvelle tâche depuis le début et appliquez la méthode Scrum pour la faire terminée. Si votre Sprint se termine avec la tâche incomplète, recommencez à l'étape de la planification pour régler les paramètres d'une deuxième tentative plus réussie.

Pensées finales : Les valeurs de Scrum

Mon travail est optimal lorsque vous ne vous contentez pas d'utiliser le processus, mais que vous adhérez à cinq valeurs fondamentales. Réfléchir à ces valeurs et essayer de les respecter peut vous aider à vous assurer que vous (et tous les autres membres de l'équipe) pouvez tenir leur part des tâches que vous assignez au cours de chaque sprint. Ces valeurs sont :

Courage pour identifier les points faibles, évaluer honnêtement les performances et toujours faire le travail

pour identifier les points faibles, évaluer honnêtement les performances et toujours faire le travail Concentration pour éviter les distractions et ne pas perdre de vue ce que la réalisation de votre objectif fera pour améliorer votre vie

pour éviter les distractions et ne pas perdre de vue ce que la réalisation de votre objectif fera pour améliorer votre vie La validation envers vous-même que vous atteindrez vos objectifs et que vous en récolterez les fruits

envers vous-même que vous atteindrez vos objectifs et que vous en récolterez les fruits Respect de vous-même et de vos coéquipiers, notamment en ne vous soumettant pas à un discours négatif ou en ne vous convainquant pas que vous ne pouvez pas réussir

de vous-même et de vos coéquipiers, notamment en ne vous soumettant pas à un discours négatif ou en ne vous convainquant pas que vous ne pouvez pas réussir Ouverture aux nouvelles idées, aux nouvelles opportunités et aux nouvelles façons de faire

