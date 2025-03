Comment utiliser ChatGPT pour améliorer la productivité

je ne suis pas un multitâche", dites-vous en sirotant votre deuxième café, en répondant à des e-mails, en forfaitant le déjeuner et en vous dépêchant de respecter la réunion d'un client. Mais en travaillant de la sorte, vous manquez une tâche importante tout en jonglant avec cinq tâches de moindre priorité.

Ce n'est pas une fatalité ! Les outils d'IA peuvent augmenter la productivité, faciliter la gestion des tâches, améliorer la communication et aider dans des tâches comme l'analyse de données.

Voici ChatGPT, votre compagnon de productivité qui ne fait pas de pause café et qui sait presque tout sur le monde. Parce que si 24 heures ressemblent à 24 minutes pour vous, alors tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un acolyte IA.

Reuters rapporte que ChatGPT dispose d'une base d'utilisateurs actifs de 1,5 million d'euros 200 millions de personnes chaque semaine. Effacées, sa présence se fait sentir !

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer parti de ChatGPT pour améliorer votre productivité.

ChatGPT est votre assistant qui ne dort pas. Qu'il s'agisse d'un étudiant ou d'un professionnel en activité, l'outil peut vous être utile dans des tâches quotidiennes telles que la poursuite d'études, la réflexion créative, les projets personnels ou même la compilation et l'analyse de documents.

Mais avant de supposer qu'il dit toujours la bonne chose, n'oubliez pas que ChatGPT est formé par des êtres humains à partir de paramètres de données. Bien qu'il soit puissant, accessible et innovant, il peut faire des erreurs. Une astuce consiste à rédiger des invitations claires et à éviter toute confusion !

Ceci étant dit, en voici 15 façons dont ChatGPT peut être utilisé pour la productivité :

1. Rédiger du contenu

Vous ne connaissez que trop bien le sentiment de fixer un écran vide ?

Les mots ne s'écrivent pas tout seuls, alors pourquoi ne pas demander de l'aide pour trouver des idées ? Outils d'écriture IA peuvent présenter de multiples avantages, que vous soyez confronté au bloc de l'écrivain ou que vous manquiez de temps.

ChatGPT peut vous aider :

La création d'articles de blog ou de contenu pour les médias sociaux

Composer des e-mails/rapports

Effectuer des recherches pour des tâches spécifiques

Effectuer des modifications en cours et des relectures

**Invitation : Expliquez à propos de \N[sous-titres/ points clés à mettre en évidence\N]."

📌Exemple : "Créer un article de blog humoristique sur l'intelligence artificielle en 500 mots. Expliquez les avantages potentiels de l'IA, les préoccupations éthiques et l'impact sur le marché du travail."

via ChatGPT

2. Générer du code pour la programmation

Le développement de logiciels à partir de zéro est fastidieux et complexe. Utilisez ChatGPT pour alléger votre charge de travail en :

Écrivant des extraits de code

Identifiant et en corrigeant les erreurs dans le code, ce qui est également connu sous le nom de débogage

Apprendre de nouveaux langages de programmation, leurs fonctionnalités et des extraits de code alternatifs

Comprendre pourquoi un code ne fonctionne pas

Traduire un code d'un langage de programmation à un autre

Note: ChatGPT n'est pas un réviseur de code. Demandez de l'aide, mais testez toujours le résultat.

Invitation : "Je dois mettre en œuvre \N[fonctionnalité spécifique] dans \N[langage de programmation]. Mes exigences clés sont \N[Exigence 1], \N[Exigence 2], et \N[Exigence 3]. Veuillez prendre en compte les bonnes pratiques pour \N[langage/cadre de travail\N]. Générer le code avec des commentaires clairs expliquant la logique"

📌Exemple : "Je dois mettre en œuvre un script de traitement de données pour les gros fichiers CSV en Python avec Flask. Mes exigences clés sont des performances élevées pour les grands ensembles de données, une conception évolutive et une documentation claire et concise. Veuillez prendre en compte les bonnes pratiques pour la sécurité et la performance de Flask. Générez le code avec des commentaires clairs expliquant la logique."

via ChatGPT

via ChatGPT

3. Apprendre de nouvelles langues

ChatGPT peut vous enseigner les règles de grammaire et les structures de phrases dans plusieurs langues. Il peut également souligner les différences entre deux langues pour faciliter l'apprentissage.

Utilisez ChatGPT pour concevoir un guide linguistique pratique pour votre usage personnel.

Invitation : "Quelle est la différence entre \N[mot/règle] dans \N[langue 1] et \N[mot/règle] dans \N[langue 2] ? Expliquez-la-moi comme si j'étais un débutant dans les deux langues."

📌Exemple : " Quelle est la différence entre le passé en espagnol (pretérito) et le passé composé en français ? Expliquez-moi cela comme si j'étais débutant dans les deux langues."

4. Traduire des langues étrangères

À faites-vous traduire une chanson espagnole en anglais ? Ou avez-vous besoin d'aide pour comprendre un poème arabe ? ChatGPT peut traduire une langue vers une autre en quelques secondes.

Invitation : "Veuillez traduire \N[contenu dans la langue 1] en \N[langue 2]."

📌Exemple : "Veuillez traduire 'Je voudrais faire une réservation pour deux personnes à 19 heures' de l'anglais vers le français."

5. Recueillir l'inspiration

Nous nous sommes tous retrouvés au point mort au moins une fois dans notre vie. Les étudiants peuvent avoir du mal à choisir un sujet de dissertation, tandis que les écrivains peuvent avoir du mal à élaborer le plan d'une intrigue.

Utilisez ChatGPT pour trouver des idées et susciter l'inspiration. Vous pouvez ensuite transformer ces suggestions en concepts concrets.

Prompt : "Considérez le [message sur les médias sociaux / sujet de discussion] dans ce chat et suggérez cinq façons différentes de l'écrire. Maintenez la tonalité."

📌Exemple : "Considérez le post des médias sociaux dans cette discussion : 'Excité d'annoncer le lancement de notre nouveau produit ! Restez à l'écoute pour les mises à jour !" et suggérez cinq façons différentes de le rédiger. Maintenez la tonalité enthousiaste."

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-409.png Invitation à la collecte d'inspiration /$$img/

via ChatGPT

6. Organiser sa charge de travail

Les e-mails non lus, les tâches non exécutées et les appels sans réponse peuvent être source de stress. Le manque d'organisation et de gestion des tâches peut entraîner une accumulation de travail et des retards. Cependant, ChatGPT peut être votre gestion de projet, en vous aidant à organiser le chaos.

Invitation : "Je suis $$$a [titre du poste]. Mon travail comprend \N[expliquer les tâches que vous devez gérer \N]. J'utilise actuellement [cette méthode], mais [expliquez les défis spécifiques auxquels vous êtes confronté]. Pouvez-vous m'aider à atteindre le résultat souhaité ?"

📌Exemple: "Je suis responsable marketing. Mon travail consiste à superviser les campagnes, à suivre le retour sur investissement et à gérer le contenu sur différentes plateformes. J'utilise actuellement des feuilles de calcul pour suivre les performances des campagnes, mais je trouve qu'il est difficile d'analyser rapidement et avec précision de grands paramètres de données. Pouvez-vous m'aider à trouver un moyen plus efficace de suivre et d'analyser les données des campagnes ?"

7. Transcrire des fichiers vidéo et audio

GPT-4 vous permet de télécharger un fichier audio ou vidéo. Utilisez cette fonctionnalité pour les transformer en texte dans plus de 50 langues et enregistrez les résultats dans différents formats de fichiers.

Par exemple, téléchargez votre note vocale dans ChatGPT-4 et transformez le contenu en article de blog ou en paragraphe.

Invitation : "Voici une $$$a note vocale/un fichier audio de $$$a réunion/un article de blog. Veuillez créer un fichier texte mot à mot. Vous devez savoir que le fichier audio comporte \N[nombre d'intervenants]. Veuillez libeller leurs noms dans la transcription mise en forme"

📌Exemple: "Voici une note vocale d'une réunion d'équipe. Veuillez créer un fichier texte mot à mot. Vous devez savoir que le fichier audio comporte trois intervenants. Veuillez libeller leurs noms dans la transcription mise en forme."

8. Enregistrement de vos réflexions

L'outil vous permet de tenir un journal et d'enregistrer vos réflexions. Le plus beau, c'est que ChatGPT peut être silencieux ou réactif, selon vos préférences.

Vous pouvez également l'utiliser pour :

Analyser les entrées de votre journal et identifier des modèles

Libeller les émotions que vous avez exprimées

Générer des questions pour enrichir votre processus de pensée et de réflexion

Obtenir un autre point de vue pour favoriser un raisonnement constructif

Vous pouvez demander à ChatGPT de jouer le rôle d'un personnage historique ou littéraire, et il répondra à votre entrée de journal comme il l'aurait fait. Par exemple, imaginez comment Judith Butler réagirait à votre dernière entrée de journal !

Invitation : "Hey ChatGPT, pouvez-vous revenir sur le dernier $$$a [nombre d'entrées de journal dans les discussions] et mettre en évidence un schéma récurrent ? Veuillez suggérer des moyens constructifs pour y remédier."

📌Exemple : "Hey ChatGPT, peux-tu revenir sur les cinq dernières entrées du journal dans les discussions et mettre en évidence une tendance récurrente ? Veuillez suggérer des moyens constructifs pour y remédier."

9. Résumer des documents volumineux

ChatGPT peut aider à résumer, identifier les points clés et structurer de grands paramètres de données en quelques secondes.

Invitation : "Voici un . Veuillez rédiger le compte-rendu de la réunion sous forme de liste."

📌Exemple: "Voici un fichier audio de la réunion d'aujourd'hui. Veuillez rédiger le compte rendu de la réunion sous forme de liste."

10. Créer un itinéraire

Utilisez ChatGPT comme votre guide de visite personnel. Demandez-lui de créer un itinéraire pour un prochain voyage ou une journée dans votre ville natale.

Prompt: "Hey ChatGPT, I am planning to visit \N[your destination\N] in \N[month and year\N]. Créez un itinéraire de \N[nombre de jours] pour moi. Je suis à la recherche de \N-[endroits aventureux/relaxants/décalés]."

📌Exemple: "Hey ChatGPT, I plan to visit Tokyo in June 2025. Créez un itinéraire de 5 jours pour moi. Je suis à la recherche d'endroits aventureux."

via ChatGPT

11. Connaître son style personnel

Vous devez vous rendre à un mariage et vous n'avez aucune idée de ce que vous devriez porter, à part un smoking noir ? Parlez-en à ChatGPT !

Prompt: "Hey ChatGPT, je suis \N[ton âge et ton sexe] avec \N[taille], pesant \N[ton poids]. Je dois assister à un \N[type d'occasion] en \N[mois]. Veuillez me suggérer les tenues et les couleurs qui mettront mes fonctionnalités en valeur"

📌Exemple: "Hey ChatGPT, je suis une femme de 28 ans qui mesure 5'6 " et pèse 145 lbs. Je dois me rendre à un mariage en juin. Merci de me suggérer les tenues et les couleurs qui mettront en valeur mes fonctionnalités. "

12. Expérimenter l'art

Demandez à ChatGPT de concevoir des logos, des planches d'humeur, des affiches, etc. et inspirez-vous de sa créativité pour créer des modèles uniques.

Prompt: "Je travaille sur un \N[description du projet et type de design\N]. Merci de me suggérer quelques idées pour \N-[points à souligner]."

📌Exemple: "Je travaille sur la refonte d'un site web pour une plateforme de commerce électronique. Veuillez me suggérer des idées pour améliorer l'expérience utilisateur, rationaliser le processus de paiement et améliorer l'attrait visuel."

13. Apprendre de nouvelles recettes

Vous ne savez pas quoi cuisiner ? Nous avons souvent besoin de recettes qui constituent un bon équilibre entre santé et goût. ChatGPT peut les créer pour vous en fonction de vos instructions et du contenu de votre réfrigérateur.

Invitation : "Salut ChatGPT, j'ai le contenu de mon réfrigérateur. Suggérez 5 \N- [type de recettes] que je peux créer pour eux en moins de 30 minutes."

📌Exemple: "Hey ChatGPT, j'ai des blancs de poulet, des épinards, des tomates, des œufs et du fromage dans mon réfrigérateur. Suggère-moi cinq recettes rapides et faciles que je peux créer pour eux en moins de 30 minutes."

14. Décomposer des projets complexes en concepts plus simples

Convertir les informations de type "brain dump", les objectifs de projets complexes et les listes de choses à faire débordantes en objectifs réalisables et atteignables.

Invitation : "[Insérer l'information]. Hey ChatGPT, please structure this information and present it in listicle format." (Hey ChatGPT, s'il vous plaît, structurez ces informations et mettez-les en forme)

📌Exemple : "J'ai une liste de tâches pour la semaine : 1. Terminer le rapport sur le projet 2. Participer à une réunion d'équipe 3. Rédiger des articles de blog pour l'entreprise 4. Examiner les analyses marketing 5. Prévoir du contenu pour les médias sociaux. Hey ChatGPT, merci de structurer ces informations et de les mettre en forme."

15. Construire sa routine d'entraînement

Demandez à ChatGPT des routines d'entraînement et des conseils pour le maintien d'une alimentation équilibrée et d'une hygiène personnelle.

Note: N'oubliez pas que ChatGPT est un outil d'IA. Bien qu'il puisse concevoir une routine d'entraînement, vous devez rester réaliste quant à la perte ou à la prise de poids et vous rendre chez un diététicien ou consulter un entraîneur.

Invitation : "Hey ChatGPT, je pèse \N[votre poids] et je consomme \N[nombre de calories] par jour. Veuillez me suggérer un programme d'entraînement pendant \N[nombre de jours] et un régime alimentaire équilibré pour m'aider à atteindre mon \N[objectif de poids]."

📌Exemple: "Hey ChatGPT, je pèse 160 livres et je consomme 2 000 calories par jour. Veuillez me suggérer une routine d'entraînement pour 5 jours par semaine et un régime alimentaire équilibré pour m'aider à atteindre mon objectif de perdre 10 lb."

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour améliorer la productivité

Bien que ChatGPT puisse vous aider à développer un modèle de productivité, il n'y a pas de limites à l'utilisation de ChatGPT forfait de productivité , la supervision humaine joue toujours un rôle essentiel. L'IA sait beaucoup de choses, mais pas tout. Elle ne fait pas de réflexion sur le comment ou le pourquoi d'un concept ; au lieu de cela, l'outil se contente de donner des informations en fonction de sa compréhension de l'invite, instructions.

C'est pourquoi il est important de recouper tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle.

Par exemple, deux avocats américains, M. Schwartz et son partenaire, Peter LoDuca, ont reçu une réponse de l'intelligence artificielle condamnés à une amende de 5 000 pour avoir cité des cas inexistants dans leur dossier judiciaire.

L'un des avocats, M. Schwartz, a expliqué au juge qu'ils avaient pris ChatGPT pour un "super moteur de recherche" et qu'il en avait appris l'existence par ses enfants.

Néanmoins, nous pouvons facilement constater l'importance de mener nos recherches en dépit de ce que nous disent ChatGPT ou d'autres outils IA similaires. Parallèlement, voici quelques autres limites de ChatGPT :

1. ChatGPT ne peut pas résoudre les problèmes mathématiques

Alors que les ordinateurs et les calculatrices sont considérés comme allant de soi, on ne peut pas supposer que l'IA soit également douée pour les mathématiques. Une discussion sur le forum OpenAI a révélé que ChatGPT est destiné à répondre à des invitations créatives, et non à résoudre des équations mathématiques complexes.

via Forum de la communauté OpenAI

2. De mauvaises invitations peuvent générer des réponses trompeuses

Les invitations ont une grande importance lorsque vous communiquez avec ChatGPT. L'outil IA ne peut pas lire entre les lignes. Vous devez donc expliquer votre question en détail, lui dire exactement ce que vous voulez et comment. Sinon, il peut être difficile de trouver une réponse appropriée ou utile.

3. ChatGPT ne peut pas respecter un nombre de mots déterminé

Nous connaissons déjà ses limites en mathématiques. À l'inverse, ChatGPT ne fait pas non plus respecter le nombre de mots imposé.

À supposer qu'il le fasse, la réponse reste incorrecte après recoupement. Des pratiques comme celles-ci peuvent entraver le travail des organisations qui dépendent fortement de l'IA pour répondre à leurs exigences en matière de contenu.

Voici un exemple :

via ChatGPT

4. Les préjugés intrinsèques conduisent à des résultats erronés

Les réponses de ChatGPT peuvent être influencées par les biais des données sur lesquelles il a été formé. Cela peut conduire à des résultats biaisés ou discriminatoires.

5. ChatGPT a des difficultés avec les tâches multilingues

ChatGPT peut avoir des difficultés avec les tâches qui nécessitent de comprendre et de générer du texte dans plusieurs langues.

Utiliser ClickUp pour la productivité

Nous avons déjà établi que ChatGPT peut donner des réponses "fictives", confondant des hypothèses avec des faits. Les utilisateurs doivent utiliser car il pourrait fournir une analyse erronée ou générer des informations trompeuses.

Cela rend également ChatGPT impropre à une utilisation organisationnelle et liée au travail. Ce qu'il vous faut, c'est un outil de productivité doté de capacités IA. Bien, ClickUp remplit toutes ces conditions et bien plus encore.

Il s'intègre avec 1000+ outils, réunissant toutes les informations sous un même toit et réduisant les erreurs de transfert de données. Vous disposez tout simplement d'une interface unique pour gérer les fonctions et donner de la visibilité à votre équipe.

Les fonctionnalités de ClickUp réduisent la confusion et permettent de gagner du temps en éliminant le besoin d'activer/désactiver plusieurs plateformes. À titre d'exemple, vous n'avez pas besoin de passer des heures assis à votre bureau pour parfaire l'exposé du projet - il vous suffit de demander à ClickUp Brain pour le faire à votre place !

Rédiger un résumé de projet à l'aide de ClickUp Brain

Il y a trois top Fonctionnalités de ClickUp Brain , Gestion des connaissances par IA, Gestion projet par IA et Rédacteur par IA, auxquels chaque membre de l'équipe peut accéder pour réguler la routine quotidienne. Et cela aussi sans la pression de trouver la bonne invite, les instructions à donner.

Voici comment ces fonctionnalités peuvent vous aider à gagner du temps, à automatiser les tâches de routine, et bien plus encore :

Gestion des connaissances par l'IA

Trouvez des réponses contextuelles et détaillées à toutes vos questions sur les tâches, les documents et les personnes avec l'aide du gestionnaire de connaissances l'IA.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Récupérer des informations dans vos documents, rapports ou pages wiki en quelques secondes

Analyser des données dans de grands paramètres de documents

Suivre la progression de votre équipe et vous préparer à l'avance aux défis à venir

Gestion de projet par l'IA Outils d'IA pour l'automatisation sont une aubaine ! La gestion de projet IA élimine les tâches répétitives, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie. Qu'il s'agisse d'entrée de données ou de forfaits, il s'occupe de tout.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités d'automatisation les plus remarquables :

Génération de résumés et de mises à jour du projet en fonction du statut actuel du travail

Mise en évidence des points importants liés aux données

Comprendre les obstacles et les vulnérabilités

Optimisation de l'affectation des ressources

Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les assigner à l'équipe

AI Writer for Work

Cette fonctionnalité vous permet de rédiger le contenu requis avec une assistant de rédaction intégré vous pouvez également créer des tableaux sans aucune difficulté pour l'analyse de la concurrence ou la comparaison des avis :

Créez des tableaux sans aucun souci pour l'analyse des concurrents ou la comparaison des avis

Générez différents types de modèles pour les documents, les tâches ou les projets et mettez-les à profit

Transformez vos notes vocales en textes et utilisez l'IA writer pour transcrire les informations de vos réunions et de vos clips

$$$a a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a définitivement rendu la vie comparativement plus facile car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, le suivre et en faire des rapports facilement, et sur la base des réunions quotidiennes sur la progression, le forfait a été facile à établir Ansh Prabhakar ansh Prabhakar, analyste de l'amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb

Effacées, ClickUp peut se modeler pour s'adapter aux exigences et aux préférences de votre organisation. Et si vous avez besoin de Outils d'IA pour un usage personnel il y a une solution pour cela aussi !

Au-delà des grandes équipes, ClickUp s'adresse aussi aux freelances, aux étudiants, et à tous ceux qui espèrent atteindre leurs objectifs. Son modèles de productivité sont achevés et prêts à l'emploi.

Par instance, Le modèle de productivité personnelle de ClickUp décompose votre liste à faire en hiérarchie et la convertit en tâches gérables. Cette fonctionnalité fournit une structure évolutive aux objectifs et offre une option permettant de garder l'interface privée ou publique.

Ce modèle vous permet également de :

Créer un espace unique pour gérer et suivre votre productivité

Attribuer des statuts personnalisés à vos tâches en fonction de leur échéancier et de leur priorité

Catégoriser les actions dans des champs personnalisés pour organiser la liste des tâches à faire

Visualiser votre progression sous la forme d'un rapport de productivité personnel

Planifiez vos tâches et ne perdez pas de vue vos échéances

Recevez des notifications en temps réel sous forme de rappels

Vous pouvez également visualiser les données pour mesurer votre productivité. Utilisez l'outil Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp pour suivre vos objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

En outre, le modèle de rapport de productivité personnelle Utilisation de ClickUp comme modèle de productivité est peut-être ce qu'il vous faut pour accroître votre efficacité sans faire de travail supplémentaire. Le modèle peut vous aider à filtrer les tâches importantes et à vous assurer que rien n'est négligé.

Lire aussi: ChatGPT vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil d'IA générative ?

ClickUp Vos tâches routinières avec une intégration fluide

ChatGPT peut s'avérer inestimable pour achever des tâches monotones et répétitives en moins de temps. Cependant, nous devons également évaluer s'il s'agit d'une solution à long terme.

L'intégration de ChatGPT à différents environnements de travail nécessite des plugins, des API et des extensions. Les utilisateurs doivent activer/désactiver différents environnements de travail pour suivre la productivité et gérer les mises à jour.

En revanche, ClickUp Brain rassemble tous les environnements de travail en une seule interface. Vous pouvez demander des mises à jour de statut, et il vous répondra après avoir parcouru les tâches, les documents, les rapports de progression, etc. Les réponses sont contextuelles, pertinentes et utiles.

À cela s'ajoute le fait que vous n'avez pas besoin d'être doué pour les invites, instructions !

Essayez-le en en vous inscrivant à ClickUp gratuitement !