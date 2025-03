Les 10 meilleures alternatives à Kindle Scribe à essayer

Aujourd'hui, la prise de notes peut se faire à l'aide de carnets numériques - et il en existe un grand nombre.

En fait, le marché des carnets de notes numériques devrait, selon les projets, atteindre les atteindra 3,82 milliards de dollars d'ici 2030 le nombre d'options peut sembler écrasant. Alors que le Kindle Scribe s'est accaparé le marché, j'ai décidé d'explorer quelques alternatives.

Après des recherches approfondies et des tests pratiques avec l'aide de mon équipe, j'ai dressé une liste de 10 outils de prise de notes exceptionnels qui sortent du lot. Chaque outil apporte une assistance efficace des stratégies de prise de notes efficaces qui vous aideront à retenir les informations et à rester organisé, ce qui, en fin de compte, améliorera votre productivité.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Kindle Scribe ?

Que vous lisiez, fassiez des croquis ou preniez des notes, il existe un appareil adapté à chaque tâche. Le choix consiste à comprendre et à équilibrer ce dont vous avez le plus besoin : un appareil qui peut facilement s'intégrer à vos outils existants tout en offrant une expérience de prise de notes prestataire.

Des appareils comme le reMarkable 2 ou le Kobo Elipsa se distinguent, mais le choix dépend en fin de compte de votre cas d'utilisation unique.

Voici ce qui m'a semblé le plus important lorsque j'ai cherché une solution de remplacement appropriée :

Cas d'utilisation principal: À faire : lire, dessiner ou prendre des notes ? La réponse à cette question paramètre votre choix

Compatibilité: Vérifiez que l'appareil fonctionne bien avec vos applications ou services cloud préférés

Qualité d'affichage: La haute résolution et la taille de l'écran sont importantes, surtout si vous travaillez avec des contenus détaillés

Autonomie de la batterie: Avoir un appareil qui dure toute la journée sans être constamment rechargé est un atout majeur

Facilité d'utilisation: Les logiciels intuitifs et les interfaces conviviales peuvent faire toute la différence en matière de productivité

Ces considérations m'ont aidé à choisir les meilleures tablettes à encre électronique.

Les 10 meilleures alternatives à Kindle Scribe à utiliser

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans les outils de prise de notes, explorons quelques options qui correspondent à différents styles de travail et choix de style de vie. Voici 10 outils qui pourraient chacun constituer une excellente alternative à Kindle Scribe.

1. reMarkable 2 (le meilleur pour une écriture minimaliste, sans distraction)

Si vous avez envie d'une expérience d'écriture simple et ciblée, ce lecteur de livres électroniques vous impressionnera. Il se sent comme un pont entre le papier traditionnel et la commodité numérique.

Bien qu'il n'offre pas toutes les fonctionnalités des autres lecteurs électroniques, il est parfait pour ceux qui veulent lire des romans graphiques et noter leurs pensées. J'ai pu faire tout cela sans distraction, car aucune notification ou alerte basée sur une application n'a interrompu ma concentration.

via reMarquable 2

reMarkable 2 meilleures fonctionnalités

Convertit l'écriture manuscrite en texte, ce que j'ai trouvé utile pendant le brainstorming

Se synchronise automatiquement avec le cloud de reMarkable, ce qui rend les notes facilement accessibles sur tous vos appareils

Offre 47 dispositions de page intégrées et des notes autocollantes pour vous aider à organiser votre travail et vos notes personnelles

Limites de reMarkable 2

Vous ne pouvez qu'afficher les fichiers synchronisés sur d'autres appareils, vous ne pouvez pas les modifier

Il y a un léger décalage avec le stylet, mais je m'y suis habitué après un certain temps

Prix du reMarkable 2

**Tablette : 379

2. Onyx Boox Tab Ultra (Meilleur pour le multitâche avec les applications Android)

L'Onyx Boox Tab Ultra est un hybride unique, et j'ai trouvé qu'il s'agissait de l'une des tablettes à encre électronique les plus versatiles disponibles. Elle fonctionne sous Android, ce qui me permet d'accéder à Google Play et de télécharger des applications telles que des e-mails, des navigateurs et même des outils de productivité, ce que vous ne trouverez pas sur la plupart des autres tablettes à encre électronique.

C'est un choix solide si vous recherchez un lecteur d'ebook qui va au-delà de la simple lecture ou de la prise de notes.

via Onyx Boox Tab Ultra

Onyx Boox Tab Ultra meilleures fonctionnalités

Numérise les documents à l'aide d'un appareil photo intégré

Travaille avec différents formats de fichiers, notamment PDF, EPUB et MOBI. Cette flexibilité vous permet d'importer et d'annoter plusieurs types de documents, vous donnant ainsi accès à vos notes à partir de différentes sources

Multitâche en utilisant deux applications côte à côte

Limites de l'Onyx Boox Tab Ultra

La frappe ou les tâches de saisie peuvent parfois être décalées, en particulier en cas d'utilisation intensive comme la modification en cours de documents

Se vide plus rapidement que les autres tablettes à encre électronique en raison de ses capacités multitâches

Prix de l'Onyx Boox Tab Ultra

Prix de départ: 649

3. Kobo Elipsa 2E (Meilleur design écologique)

Lorsque j'ai testé le Kobo Elipsa 2E, l'une des premières choses qui a attiré mon attention a été l'accent mis sur le développement durable. L'appareil est doté de 85 % de plastique recyclé, ce qui a immédiatement séduit les utilisateurs soucieux de l'environnement comme moi.

La tablette à encre électronique est dotée d'un écran de 10,3 pouces qui fonctionne bien comme lecteur électronique et appareil de prise de notes.

Bien que la résolution de l'écran (227 PPI) ne soit pas aussi nette que celle d'autres lecteurs de livres électroniques comme le Kindle Scribe, elle fait le travail.

via Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E meilleures fonctionnalités

Lisez, écrivez et faites des croquis sur l'écran tactile spacieux de 10,3 pouces

Réglez la luminosité et la température des couleurs pour une lecture plus confortable

Utilisez la conversion de l'écriture manuscrite en texte et dessinez ou annotez vos documents directement à l'aide de notes autocollantes en ligne

Limites de la Kobo Elipsa 2E

Tourne parfois les pages de manière intempestive lorsque vous écrivez rapidement

Le design donne l'impression d'être moins haut de gamme que les autres modèles en métal

Prix de la Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: 399,99 $ (Kobo Stylus 2 et SleepCover inclus)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Meilleur appareil léger de prise de notes)

Lorsque j'ai essayé le Fujitsu Quaderno A5 pour la première fois, j'ai été stupéfait par son design léger et son profil fin. Cet appareil est idéal pour les personnes constamment en déplacement. Pesant seulement 240 grammes, il est super portable.

La tablette à encre électronique dispose d'un écran de 10,3 pouces, ce qui procure une expérience de prise de notes confortable.

Toutefois, c'est l'expérience d'écriture organique de l'appareil qui s'est démarquée. Elle ajuste l'épaisseur des lignes en fonction de la force avec laquelle j'appuie, ce qui donne l'impression d'écrire sur du papier.

via Fujitsu Quaderno A5

Les meilleures fonctionnalités du Fujitsu Quaderno A5

Choisissez parmi les modèles de papier personnalisables, y compris les pages lignées, les grilles et les pages vierges, qui répondent aux différents styles et besoins en matière de prise de notes

Surlignez, soulignez et annotez avec une plus grande précision grâce aux fonctions avancées d'annotation et de reconnaissance de texte du PDF

Signet des pages essentielles de leurs notes ou de leurs documents pour accéder immédiatement aux informations cruciales

Limites du Fujitsu Quaderno A5

Il manque des fonctionnalités plus avancées comme la conversion de l'écriture manuscrite en texte

L'appareil se limite à ses fonctionnalités intégrées car il ne prend pas en charge les applications tierces

Prix du Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 $ (stylet inclus)

5. iPad Pro (le meilleur pour le travail polyvalent et la consommation de médias)

L'iPad Pro est une véritable centrale multitâche. Il se situe une étape au-dessus des tablettes à encre électronique traditionnelles, car il offre bien plus - au-delà de la simple prise de notes. Je peux dessiner, modifier des vidéos et passer rapidement d'une application de travail à une application de divertissement.

via Pomme

meilleures fonctionnalités de l'iPad Pro

Gérez la prise de notes, le dessin et les tâches professionnelles en toute simplicité

Bénéficiez d'une latence proche de zéro avec une conversion écriture manuscrite-texte sans faille

Profitez d'un écran éclatant et détaillé, parfait pour la lecture, l'écriture et la conception

Accédez à des milliers d'applications de prise de notes, de productivité et de création

Limites de l'iPad Pro

L'une des options les plus coûteuses, surtout avec des accessoires comme l'Apple Pencil et le Magic Keyboard

En cas d'utilisation intensive, l'autonomie de la batterie peut chuter plus rapidement que celle d'une tablette à encre électronique dédiée

Prix de l'iPad Pro

iPad Pro 11 pouces: À partir de 999

À partir de 999 iPad Pro 12,9 pouces: à partir de 1 299

6. MeeBook (le meilleur pour les utilisateurs soucieux de leur budget)

Lorsque j'ai testé le MeeBook, j'ai été surpris par la quantité de fonctionnalités qu'il embarquait pour un appareil à ce niveau de prix. Il s'agit d'une excellente alternative si vous recherchez un appareil abordable sans faire trop de compromis sur l'essentiel.

L'écran de 10,3 pouces du MeeBook fournit une expérience de prise de notes fluide, en particulier lorsqu'il est associé au stylet.

Bien qu'il n'ait pas la même sensation haut de gamme ou les mêmes fonctionnalités avancées que des appareils comme l'iPad Pro ou le reMarkable 2, il s'agit d'une performance solide si votre besoin principal est la prise de notes numérique essentielle.

via Meebook

Les meilleures fonctionnalités du MeeBook

Annoter et enregistrer facilement les modifications apportées aux PDF

Organisez vos notes et vos documents sans avoir recours à des applications tierces

Accédez à vos notes à partir de plusieurs appareils car elles sont toujours sauvegardées et à jour

Limites de MeeBook

Ne fait pas appel à des applications tierces, ce qui pourrait limiter les fonctions supplémentaires

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que la conversion de l'écriture manuscrite en texte, ce qui pourrait limiter son utilité pour les utilisateurs professionnels

Prix du MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 $ (stylet inclus)

7. Supernote (Meilleur pour les écrivains)

Si vous appréciez une expérience d'écriture fluide et sans fioritures, Supernote est votre solution.

Sa fonctionnalité la plus remarquable est son écran auto-cicatrisant - la surface lisse vous donne la sensation d'écrire sur du papier, et les rayures disparaissent en 24 heures. L'écran n'est pas aussi réactif que l'iPad Pro, mais il est suffisant pour la prise de notes quotidienne.

via Supernote

Les meilleures fonctionnalités de Supernote

Profitez d'une utilisation prolongée avec cet appareil car il dure des semaines avec une seule charge

Prenez des notes dans un environnement d'écriture dédié, sans distractions telles que les notifications, les flux de médias sociaux ou les publicités

Synchroniser avec des services cloud tels que Dropbox et OneDrive pour un accès facile aux notes

Limites de Supernote

Limité aux fonctionnalités intégrées, donc pas d'accès à des logiciels supplémentaires

L'écran se rafraîchit un peu plus lentement que sur d'autres appareils, ce qui peut rendre la navigation légèrement léthargique

Prix du Supernote

Supernote: 299

8. MobiScribe (Meilleur pour la personnalisation)

MobiScribe est le compagnon de voyage idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un appareil de prise de notes léger et portable. J'ai apprécié son design compact - il est suffisamment petit pour se glisser dans un sac et incroyablement facile à transporter.

Le logiciel MobiScribe Origin vous permet de personnaliser davantage votre expérience de prise de notes en ajustant les types de stylos et en organisant les documents dans des dossiers.

via MobiScribe

Les meilleures fonctionnalités de MobiScribe

Prenez des notes et convertissez-les en texte rapidement grâce à la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Utilisez sans aucune fatigue oculaire et profitez d'une sensation semblable à celle du papier grâce à l'écran à encre électronique

Synchronisez avec Google Drive et Dropbox pour enregistrer et partager des fichiers

Profitez de plusieurs jours d'utilisation avec une seule charge

Limites de MobiScribe

Pas d'assistance d'application tierce pour les cas d'utilisation avancés

Taux de rafraîchissement lent lors de la navigation dans des documents volumineux ou des PDF

Prix de MobiScribe

MobiScribe Origin: 269

9. Rocketbook (Meilleur dans la catégorie des carnets réutilisables)

Rocketbook se distingue par sa conception réutilisable ; vous pouvez écrire vos notes avec un stylo spécial et essuyer les pages avec un chiffon humide lorsque vous avez terminé. Cette fonctionnalité peut changer la donne pour les personnes qui prennent beaucoup de notes et gaspillent du papier.

Rocketbook possède ces pages à grille de points qui offrent la flexibilité d'écrire, de dessiner ou de créer des diagrammes.

via Rocketbook

Les meilleures fonctionnalités du Rocketbook

Utilisez ses capacités de numérisation intelligente pour capturer et organiser facilement des notes manuscrites

Choisissez parmi différents modèles de pages, tels que des pages lignées, graphiques et vierges, ainsi que des modèles spécialisés pour les listes à faire, les plannings, etc

Organisez facilement vos notes manuscrites en ligne à l'aide de codes QR personnalisés : c'est comme si vous aviez un carnet de notesdes notes autocollantes en ligne Limites de Rocketbook

Sensation d'écriture limitée par rapport à une tablette à encre électronique dédiée

Nécessite des stylos spéciaux qui peuvent ne pas offrir l'expérience d'écriture la plus fluide, comme le stylo de Kindle Scribe

Prix du Rocketbook

Rocketbook: 34 $ (stylo et chiffon en microfibre inclus)

10. Sony DPT-RP1 (Idéal pour les professionnels de la recherche)

Après avoir testé le Sony DPT-RP1, je me suis rendu compte qu'il s'adressait à un public spécifique : ceux qui travaillent régulièrement avec des PDF et des documents volumineux.

Cette tablette e-ink est dotée d'un écran e-ink de 13,3 pouces, ce qui en fait l'une des plus grandes du marché. Cette taille est un réel avantage pour la lecture de rapports détaillés ou de documents universitaires. Vous n'avez pas besoin de zoomer ou de faire défiler l'écran aussi souvent, surtout par rapport à des appareils à encre électronique plus petits comme le Rocketbook ou le MobiScribe.

via Sony DPT-RP1

Les meilleures fonctionnalités du Sony DPT-RP1

Écriture fluide grâce à la technologie de pointe du stylet

Paramétrez des raccourcis personnalisables pour les fonctions fréquemment utilisées, comme l'accès à des modèles ou à des outils spécifiques

Affichez deux documents côte à côte grâce à la fonctionnalité d'écran partagé. Prenez des notes tout en vous référant à un autre document ou comparez deux notes

Limites du Sony DPT-RP1

Assiste principalement les PDF et ne gère pas bien les autres types de documents

Absence d'assistance pour les applications tierces et de fonctionnalités de prise de notes plus performantes

Prix du Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 $ (modèle standard)

Autres outils de prise de notes

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un bloc-notes numérique, ClickUp se distingue dans le domaine de la prise de notes numérique si vous recherchez une solution flexible qui intègre de manière transparente les tâches et les notes. ClickUp associe la prise de notes à une solide gestion des tâches, ce qui en fait un outil idéal pour aller au-delà de la simple notation d'idées. Vous pouvez écrire et créer des notes dans un style à la fois structuré et libre.

Découvrez les fonctionnalités de ClickUp qui en font un pro de la prise de notes numérique.

ClickUp Bloc-notes : Simple, rapide et accessible ClickUp Bloc-notes est la solution la plus légère pour noter rapidement ses pensées sans ouvrir un document ou une application entière.

Ce qui frappe d'emblée, c'est sa rapidité et son accessibilité. Je peux ouvrir le bloc-notes depuis n'importe quel appareil - bureau ou téléphone portable - et il se synchronise instantanément. Cette expérience transparente me permet de maintenir mon flux même en passant d'un appareil à l'autre.

Organiser et prendre des notes avec ClickUp Bloc-notes

J'aime la simplicité de ClickUp Bloc-notes. Il n'est pas surchargé de fonctionnalités, ce qui le rend idéal pour les moments où j'ai besoin de capturer une idée rapide ou de faire un.. liste à faire .

J'apprécie également son intégration dans l'écosystème plus large de ClickUp. Une fois que j'ai noté une note, je peux rapidement la transformer en tâche ou en élément d'action. C'est parfait pour garder tout organisé sans avoir besoin de plusieurs applications ou plateformes.

J'avais l'habitude de vivre de mes notes écrites, mais après deux jours d'évaluation de ClickUp, j'ai su qu'il était.. la solution pour moi > .

Alaina Maracotta, marketing événementiel de Vida Health

ClickUp Docs : Hub central pour tous les besoins de prise de notes ClickUp Documents est mon outil de prédilection pour la prise de notes plus détaillées. Essayez-le lorsque vous avez besoin d'un espace pour organiser des notes de réunion, des idées de projet et même des sessions de brainstorming. Ce qui vous impressionnera, c'est la facilité avec laquelle vous pourrez créer des documents structurés qui ne sont pas simplement des notes statiques, mais qui sont interactifs. Vous pouvez instantanément lier des tâches, intégrer des documents et les partager avec votre équipe.

Prenez des notes et collaborez avec votre équipe en toute simplicité grâce à ClickUp Docs

L'un des principaux avantages de ClickUp Docs est la collaboration. Contrairement à d'autres outils de prise de notes, je peux inviter les membres de l'équipe à modifier, commenter et développer des idées directement dans le document. C'est comme si j'avais un environnement de travail en direct où les idées évoluent en temps réel.

Et comme ClickUp Docs s'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, je peux assigner des éléments d'action directement à partir du document, transformant ainsi les discussions en tâches tangibles. Cette fonctionnalité rend mon flux de travail beaucoup plus fluide.

ClickUp Brain : Prendre des notes plus rapidement et plus intelligemment

Tous ceux qui sont sceptiques quant à l'utilisation de l'IA pour la prise de notes devraient essayer.. ClickUp Brain . L'outil de rédaction IA de ClickUp peut vous aider dans tout ce que vous avez à faire, qu'il s'agisse de résumer de longues notes ou de suggérer des façons d'organiser le contenu.

Lorsque je manque de temps, ClickUp Brain m'aide à accélérer les choses en rédigeant des brouillons ou en nettoyant mes notes pour en faire quelque chose de plus structuré.

Prenez note de toute votre progression avec ClickUp Brain

Ce que j'aime le plus dans ClickUp Brain, c'est son côté intuitif. Par exemple, si je prends des notes sur une réunion, je peux demander à l'outil de résumer les points clés ou de générer des éléments d'action à partir de la discussion. Et comme il est étroitement intégré à ClickUp, il synthétise les informations provenant de mes tâches, de mes fichiers et de mes notes. Résultat : ClickUp Brain adapte toutes ses réponses à mes besoins.

Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Lorsque j'ai découvert le Modèle de notes quotidiennes ClickUp je n'avais pas réalisé à quel point cela simplifierait ma journée. Ce modèle modèle de prise de notes m'a aidé à organiser tout en un seul endroit. Il ne s'agit pas simplement d'un endroit où prendre des notes, mais d'un outil conçu pour structurer votre journée afin que vous puissiez rester concentré et productif.

Voici comment le modèle m'a aidé :

Structure ma journée: Décompose ma journée en morceaux gérables et offre un espace pour réfléchir à mes réalisations à la fin de la journée

Décompose ma journée en morceaux gérables et offre un espace pour réfléchir à mes réalisations à la fin de la journée Gère les tâches et les priorités: Me permet de suivre les tâches essentielles et urgentes tout en les classant par priorité

Me permet de suivre les tâches essentielles et urgentes tout en les classant par priorité Personnalise la disposition: Présente une forme claire et facile à suivre que je peux adapter à mon flux de travail, y compris des sections pour le brainstorming et la réflexion sur l'avenirles notes de réunion Améliore la productivité: Centralise tous mes besoins quotidiens en un seul endroit, ce qui stimule considérablement ma productivité globale

Présente une forme claire et facile à suivre que je peux adapter à mon flux de travail, y compris des sections pour le brainstorming et la réflexion sur l'avenirles notes de réunion

ClickUp-La meilleure application de prise de notes pour vos tâches

Après avoir exploré et évalué diverses alternatives à Kindle Scribe, j'ai acquis des connaissances précieuses sur les diverses options permettant d'améliorer la prise de notes et la productivité. Chaque outil de prise de notes offre des fonctionnalités et des avantages uniques qui répondent à des besoins spécifiques, ce qui rend assez simple le choix de celui qui vous convient.

En tant que personne attachée à la valeur de l'efficacité et de la productivité, je recommande vivement l'utilisation de ClickUp en tant qu'outil de prise de notes application de prise de notes . Ses diverses fonctionnalités et ses capacités étroitement intégrées en font un choix solide pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur flux de travail. S'inscrire à ClickUp pour découvrir une plateforme complète qui permet une gestion de projet efficace, une gestion des tâches, une prise de notes aisée et une collaboration sans faille.