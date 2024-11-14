Comment forfaiter un déjeuner d'équipe parfait : 14 idées passionnantes

Rien ne réunit plus une équipe qu'un bon repas et une bonne compagnie.

Les déjeuners d'équipe sont bien plus que des repas en commun : ils sont l'occasion de rompre avec l'ennui de la routine, de célébrer les victoires et de créer une culture qui aide chacun à se sentir connecté.

Qu'il s'agisse de marquer un jalon dans un projet ou d'un simple prétexte pour s'éloigner des bureaux, un repas partagé permet à chacun de se détendre, de tisser des liens et de se ressourcer.

Autour de 70% des employés affirment que les repas partagés contribuent à renforcer les connexions. Cela représente 7 employés sur 10 qui cherchent à passer du temps en personne avec leurs collègues, et ce à l'apogée du télétravail !

Explorons donc quelques exemples passionnants et et efficaces de renforcement de l'esprit d'équipe idées de déjeuner au-delà de la pizza à la Tableur. Faites de vos déjeuners d'équipe quelque chose que tous les membres de l'équipe attendent avec impatience.

Pourquoi les déjeuners d'équipe sont-ils importants ?

_Depuis que les humains prennent leurs repas ensemble, l'alimentation est autant une question de culture que de biologie

Michael Pollan, In Defense of Food : Le manifeste d'un mangeur

Rompre le pain ensemble est une tradition ancestrale. Et quelque part dans la conscience collective de l'humanité, cette aspiration à la connexion reste forte. C'est pourquoi les déjeuners d'équipe sont importants : ils offrent un paramètre décontracté où les collègues peuvent se détendre, se connecter et apprendre à se connaître en dehors de leurs rôles typiques et formels (autour d'un déjeuner gratuit !).

Ils contribuent à briser les silos et à favoriser une communication ouverte, ce qui rend la collaboration plus fluide de retour au bureau.

Un déjeuner d'équipe plein d'énergie :

Établit la confiance et la connexion : Le partage d'un repas dans un paramètre informel encourage les membres de l'équipe à se considérer comme des pairs. Cette familiarité renforce la confiance et la compréhension, ouvrant la voie à une collaboration plus harmonieuse sur le lieu de travail

: Le partage d'un repas dans un paramètre informel encourage les membres de l'équipe à se considérer comme des pairs. Cette familiarité renforce la confiance et la compréhension, ouvrant la voie à une collaboration plus harmonieuse sur le lieu de travail Stimule le moral et la motivation : Une équipe qui se sent appréciée est plus susceptible d'être engagée et motivée. Les déjeuners d'équipe sont un moyen amusant pour les employés de se sentir valorisés et reconnus, ce qui renforce le moral de l'équipe

: Une équipe qui se sent appréciée est plus susceptible d'être engagée et motivée. Les déjeuners d'équipe sont un moyen amusant pour les employés de se sentir valorisés et reconnus, ce qui renforce le moral de l'équipe Encourage l'interaction entre les services : Souvent, les employés travaillent au sein de leur service et sont enfermés dans leur box. Les déjeuners d'équipe leur permettent de discuter avec des collègues qui travaillent dans d'autres secteurs de l'entreprise, ce qui fait tomber les barrières de communication et renforce les relations sur le lieu de travail.

: Souvent, les employés travaillent au sein de leur service et sont enfermés dans leur box. Les déjeuners d'équipe leur permettent de discuter avec des collègues qui travaillent dans d'autres secteurs de l'entreprise, ce qui fait tomber les barrières de communication et renforce les relations sur le lieu de travail. **Les déjeuners d'équipe leur permettent de discuter avec des collègues qui travaillent dans d'autres secteurs de l'entreprise : Les interactions décontractées peuvent donner lieu à des brainstormings imprévus et à de nouvelles perspectives. L'élimination du contexte "bureautique" permet aux membres de l'équipe de partager librement leurs idées, ce qui favorise le flux d'idées créatives

Diminuer le stress : S'éloigner du travail permet à chacun de se ressourcer. Un déjeuner d'équipe amusant peut réduire le stress, augmenter la satisfaction au travail et permettre à chacun de revenir frais et dispos, prêt à s'attaquer à des projets avec une concentration renouvelée

Bien sûr, il n'est pas toujours facile d'organiser une activité qui plaira à tout le monde - chacun a son opinion, et certains ne sont là que pour la nourriture gratuite ! Mais si vous êtes prêt à éviter les réponses redoutées du type "tout est bon" et à expérimenter, cette section est faite pour vous !

🍕 Fun Fact: DoorDash propose une plateforme permettant aux entreprises d'organiser des déjeuners d'équipe . Avec des options telles que les "Taco Tuesdays" ou les déjeuners avec traiteur, DoorDash aide les entreprises à maintenir la camaraderie au sein des équipes à distance.

Idées de déjeuners d'équipe

Si vous êtes coincé entre un traiteur sophistiqué et la même vieille pizzeria, il est temps de faire bouger les choses. Voici quelques idées de déjeuners créatifs pour renforcer l'esprit d'équipe qui feront de votre prochain déjeuner d'équipe le sujet de la fontaine d'eau.

Déjeuner de type "potluck

Rien de tel pour resserrer les liens au sein de l'équipe qu'un repas fait maison ! Demandez à chacun d'apporter un plat. C'est une façon délicieuse d'en savoir plus sur les origines et les goûts des uns et des autres, et de déguster une cuisine variée.

Journées de déjeuner à thème

Choisissez un thème amusant, comme les classiques de la cuisine réconfortante. Qui dirait non à la cuisine réconfortante ? Essayez des plats maison comme le macaroni au fromage, le pain de viande et la purée de pommes de terre.

Fiesta de camions de nourriture

Faites entrer l'aventure gastronomique dans votre bureau avec différents food trucks garés à l'extérieur. C'est comme un mini-festival de la nourriture sur place, et ne pensez-vous pas que prendre une bouchée à l'air frais est excitant ?

Cours de cuisine en groupe Activités virtuelles de consolidation d'équipe peuvent être amusantes et hilarantes. Organisez donc un évènement culinaire virtuel ou un cours en personne. Ces activités peuvent permettre de souder l'équipe et aboutir à un résultat savoureux que vous pourrez tous apprécier.

Vous savez quoi ? Cela fonctionne également si vous prévoyez un déjeuner virtuel !

Lire aussi: Comment améliorer la cohésion du groupe

Pique-nique dans le parc

Emmenez l'équipe en promenade pour prendre l'air et grignoter. Un pique-nique décontracté dans un parc avec des couvertures, des pizzas roulées et peut-être quelques.. jeux pour briser la glace est un moyen idéal de faire discuter les gens et d'établir une connexion.

Construisez votre propre barre

Cette petite touche de bricolage ajoute de la personnalité à l'heure du déjeuner. Vous pouvez opter pour un bar à salades, un bar à tacos ou un bar barbecue estival amusant, où les participants peuvent composer leur repas à partir d'options telles que des hamburgers grillés, des hot-dogs et des accompagnements tels que la salade de pommes de terre, la salade de chou et la pastèque. Vous pouvez aussi organiser un bar à pommes de terre au four, où chacun peut préparer sa propre pomme de terre au four à son goût et choisir parmi une multitude de garnitures.

Conseil de pro: Personnalisez l'expérience avec des stations de sauces et de garnitures. Pour un bar à tacos, incluez des salsas uniques, du guacamole et des options de crème aigre.

Soirée jeux de société

Rien ne rassemble autant les gens qu'un repas rempli de jeux de société. Partager le déjeuner en jouant à des jeux amicaux tels que le Uno ou le Jenga crée une atmosphère animée et pleine de rires et transforme la salle de pause en un espace accueillant propice à la connexion.

C'est une excellente idée de déjeuner pour renforcer l'esprit d'équipe dans les grands groupes, car tout le monde peut participer et tisser des liens naturellement.

Déjeuner autour du monde

Apportez des saveurs du monde à votre table en choisissant une nouvelle cuisine chaque semaine - thaïlandaise, indienne, italienne, mexicaine ! C'est comme si vous faisiez une mini visite du monde et que tout le monde était excité à l'idée de goûter de nouveaux plats ensemble. Cette idée de déjeuner de renforcement de l'équipe permet également de faire évoluer la culture de l'entreprise, en fusionnant les expériences et les idées uniques de chacun.

Conseil professionnel: Créez un déjeuner à thème intitulé "Le tour du monde en 80 bouchées", en échantillonnant des plats de différents pays. Cela aidera les membres de l'équipe à explorer différentes cultures à travers la nourriture et à célébrer la diversité sur le lieu de travail.

Recherche d'un restaurant local

Si vous avez la chance d'avoir quelques bons endroits où manger à proximité, pourquoi s'en tenir à cette salle de réunion ennuyeuse pour les discussions ? Commencez par des hors-d'œuvre dans un endroit, passez aux plats principaux et aux accompagnements dans un autre, et terminez par un dessert pour terminer la journée sur une note sucrée.

S'il y a de la fraîcheur dans l'air, installez-vous confortablement dans le café du coin !

Défi cuisinier

Vous pouvez mettre vos talents de cuisinier à l'épreuve lors d'un concours de cuisine amical. Répartissez-vous en équipes et affrontez-vous pour créer le plat le plus savoureux. La créativité de votre équipe sera ainsi mise à l'épreuve et vous découvrirez peut-être même un talent culinaire caché !

Salesforce sait qu'un bon travail d'équipe ne se résume pas à des réunions et des e-mails des cours de cuisine et des concours de cuisine amicaux . Cela leur permet de favoriser des expériences significatives pour les employés et de créer des occasions de créer des liens entre les différents services.

Fête de la pizza

Rendez votre pause déjeuner interactive en créant une station de pizzas. Laissez chacun personnaliser sa pizza avec ses garnitures favorites : fromage fondant, légumes frais et un paradis pour les amateurs de viande avec pepperoni, saucisse et bacon.

Pour ajouter un peu de piquant, lancez une chasse au trésor amusante pendant que les pizzas cuisent. Bien sûr, vous pouvez toujours commander des pizzas à emporter si vous ne pouvez pas attendre !

Échange de desserts

Invitez tout le monde à apporter son dessert favori, qu'il s'agisse d'une recette de famille, d'une trouvaille d'une boulangerie locale ou d'une gourmandise faite maison. Installez une table de dégustation des desserts où l'équipe pourra échantillonner une variété de sucreries, voter pour le favori du public et même échanger des paramètres.

C'est un moyen simple et amusant de terminer la semaine en beauté !

Déjeuner virtuel pour les employés à distance

La flexibilité du choix des repas ajoute de l'excitation et aide à favoriser un sentiment de communauté, même à distance. Envoyez à chacun une allocation de repas et participez à une visioconférence pour un déjeuner partagé. C'est une excellente façon pour les équipes éloignées ou internationales de rester connectées et de prendre plaisir à rire ensemble au-delà des distances.

Déjeuner et apprentissage

Qui a dit que les déjeuners d'équipe ne pouvaient pas être productifs ? Vous pouvez organiser un déjeuner et apprentissage session au cours de laquelle chaque membre de l'équipe partage une compétence géniale, une astuce de vie ou une anecdote pendant que tout le monde mange. C'est l'occasion pour toute l'équipe d'apprendre quelque chose de nouveau de manière décontractée et sans pression.

Il y a une façon simple de faire cela : utiliser la fonction Modèle d'horaire de déjeuner et d'apprentissage ClickUp . ClickUp clickUp, un outil de gestion de projet complet, est livré avec une vaste bibliothèque de modèles. Le modèle d'horaire de déjeuner et d'apprentissage ClickUp permet d'organiser des déjeuners d'apprentissage autour d'objectifs d'apprentissage clairs, comme l'exploration des méthodes de projet et du moment où il faut les utiliser.

Le modèle vous permet de gérer les sujets, les conférenciers invités et les ressources pour la session, transformant ainsi les déjeuners de votre équipe en une expérience riche en connaissances avec des idées novatrices qui vont bien au-delà des réunions d'équipe ordinaires !

Modèle d'horaire de déjeuner et d'apprentissage ClickUp

De plus, il permet de créer une structure cohérente pour votre déjeuner d'entreprise, facilitant l'organisation des sujets, le suivi des participants, encourageant la collaboration et garantissant que chaque session est utile et engageante pour toutes les personnes impliquées.

Les fonctionnalités clés comprennent :

Statuts personnalisés pour suivre la progression de l'évènement

pour suivre la progression de l'évènement **Champs personnalisés pour ajouter des détails comme la date et l'heure

Des Vues personnalisées (Liste, Gantt, Calendrier) et des Outils de gestion de projet pour suivre les calendriers, les échéances, les rappels, les libellés de priorité, etc

Vous vous sentez déjà inspiré ? C'est formidable. Mais veillons à ne pas nous contenter d'organiser des repas en commun et d'espérer que tout se passe bien. Voici quelques bonnes pratiques pour faire de vos déjeuners d'équipe un succès !

Bonnes pratiques pour l'organisation des déjeuners d'équipe

Quel est le secret de l'organisation d'un déjeuner d'équipe parfait ? Non, ce n'est pas seulement la nourriture délicieuse ou gratuite. Un forfait bien pensé et une réflexion approfondie transforment un simple repas en une expérience mémorable qui resserre les liens entre les membres de l'équipe !

Nous avons rassemblé quelques bonnes pratiques pour organiser vos déjeuners d'équipe et faire en sorte que tout le monde en redemande.

Prenez l'avis de tout le monde

Déterminez l'objectif du déjeuner. S'agit-il de célébrer un jalon, de resserrer les liens au sein de l'équipe ou de fournir une formation ? Le fait de demander l'avis de chacun vous guidera dans votre forfait et vous aidera à mettre en forme et à proposer des activités adaptées.

Pour le faire, rien de plus simple que de remplir le formulaire de demande d'avis Formulaires ClickUp ?

Les formulaires ClickUp vous permettent de vous concentrer davantage sur le plaisir et moins sur la logistique. Grâce à leur éditeur intuitif par glisser-déposer, vous pouvez créer un formulaire simple et personnalisable pour recueillir les RSVP, les préférences en matière de repas et les restrictions alimentaires des employés.

De plus, vous pouvez personnaliser votre formulaire en utilisant différents thèmes et images d'avatars.

Intégrez ClickUp Forms sans effort à votre site web ou à vos e-mails pour augmenter les envois de formulaires

Les formulaires ClickUp vous permettent également d'automatiser les réponses, en les convertissant instantanément en Tâches ClickUp . Cela permet à l'organisateur de suivre efficacement les présences et les préférences et même de recueillir des suggestions pour le prochain déjeuner d'équipe.

En outre, la logique conditionnelle des formulaires permet d'adapter les champs en fonction des réponses individuelles, ce qui garantit que le formulaire ne saisit que les données pertinentes. Cela permet de gagner du temps, de promouvoir l'inclusion en tenant compte des diverses préférences et de faciliter l'ensemble du processus.

Créez des formulaires ClickUp plus intelligents avec une logique conditionnelle pour simplifier les processus de planification d'évènements les plus complexes

Préparez le forfait et invitez votre équipe

Si vous organisez le déjeuner en personne, choisissez le lieu adéquat, en veillant à ce qu'il soit accessible à tous les membres de l'équipe. S'il s'agit d'un déjeuner virtuel, créez un espace virtuel confortable où tout le monde peut se réunir et discuter. Essayez d'établir un calendrier qui convienne à tout le monde, en évitant les journées trop chargées et les échéances imminentes.

Fixez la date à l'avance pour que tout le monde puisse l'inscrire dans son emploi du temps. L'envoi d'une invitation à l'avance permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et prêt à participer à la fête. Affichage du Calendrier de ClickUp peut être votre meilleur ami ! Passez d'une vue quotidienne à une vue hebdomadaire ou mensuelle pour afficher ce qui compte le plus et garder les échéances au premier plan.

Besoin de réorganiser les choses ? Il suffit de déplacer les durées des tâches et les dépendances, et c'est terminé ! Partagez votre calendrier avec l'équipe pour des mises à jour en temps réel et pour que tout le monde reste aligné.

De plus, la synchronisation avec Google ou Outlook permet d'organiser vos forfaits déjeuner sur toutes les plateformes, tandis que les rappels et les alertes personnalisés garantissent que personne ne manque un rythme (ou une bouchée) !

Améliorez les compétences de votre équipe en matière d'organisation de déjeuners avec le logiciel Modèle de planification d'évènement ClickUp. Ce modèle vous permet de saisir tous les détails de votre évènement, comme la date, l'heure et l'emplacement, en un seul endroit.

Modèle de planification d'évènement ClickUp

Les fonctionnalités de gestion des tâches, notamment la Liste et la Vue Tableau, permettent de déléguer les responsabilités en matière de restauration, d'invitations, de logistique et d'échéances afin d'afficher les comptes.

Utiliser Champs personnalisés de ClickUp pour modifier le modèle en fonction des besoins spécifiques et suivre les RSVP et les préférences alimentaires. Collaborez sur les options de menu et autres ressources en utilisant Documents ClickUp .

Utilisez l'affichage Calendrier pour gérer les échéanciers des évènements et vous assurer que tout se passe bien avant le grand jour.

Mais ce n'est pas tout ! Ce modèle inclut des documents préconstruits avec des options de modification en cours et de mise en forme riche, permettant à l'équipe de travailler sur des détails essentiels tels que les listes de participants, les options de repas préférées, la facturation et les détails sur les fournisseurs.

Ce modèle est également excellent pour suivre les tâches clés de l'organisation d'un déjeuner d'équipe, telles que la réservation du lieu, le traiteur et le statut du budget. Des indicateurs de progression effacés et l'attribution des tâches garantissent une gestion efficace de chaque détail et permettent de respecter le calendrier et le budget du déjeuner.

Décider de la forme du déjeuner

Qu'il s'agisse d'un repas-partage décontracté, d'un repas préparé par un traiteur ou d'un cours de cuisine, choisissez une forme qui corresponde aux préférences de votre équipe et aux objets du déjeuner. N'oubliez pas les restrictions et les préférences alimentaires pour que tout le monde se sente concerné.

Encourager la participation

Encouragez la participation des employés en les impliquant dans le processus de forfait. Demandez-leur leur avis sur leurs préférences alimentaires, les activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou des idées de thèmes. Cette inclusion peut stimuler l'enthousiasme et le taux de participation.

🍕Fun Fact :

Faut-il plus de bacon ou de laitue ? Le programme détaillé de "foodback" de Google permet à ses employés de donner régulièrement leur avis sur les choix alimentaires. ClickUp Discuter peut être votre outil de prédilection pour stimuler l'enthousiasme et la participation des employés aux déjeuners d'équipe ! Voici comment procéder :

Créez des canaux de discussion dédiés au déjeuner d'équipe pour communiquer en temps réel dans le cadre du projet concerné Espaces dans ClickUp . Cela présente l'avantage achevé de conserver les discussions et les tâches de planification en un seul endroit pour un contexte achevé

Voir tous vos affichages préexistants directement à partir de ClickUp Chat

Utilisez la fonctionnalité FollowUps pour assigner des messages en tant que tâches et déléguez la responsabilité de faire les réservations, de gérer le budget ou d'apporter la nourriture

Assurez-vous que vos éléments d'action ne se perdent jamais dans les fils de messages grâce aux FollowUps dans ClickUp Chat

Organisez des visioconférences vidéo ou audio rapides grâce aux SyncUps dans les messages directs et les discussions de groupe. Cela vous permet de finaliser les détails plus rapidement, de favoriser la collaboration en temps réel et d'améliorer la gestion du temps à l'approche du grand jour

Naviguez librement dans ClickUp tout en restant en SyncUps avec vos collègues

Utilisez les messages dans ClickUp Chat pour partager des annonces ou des mises à jour concernant le déjeuner, comme l'emplacement et l'heure définitifs, afin que tout le monde soit informé et puisse consulter l'information ultérieurement

Sélectionnez le type, le titre et le contenu du message que vous souhaitez voir avec Posts in ClickUp Chat

Épinglez le chat sur la planification du déjeuner en haut de votre liste pour un accès facile afin que tous les membres de l'équipe puissent rapidement trouver la discussion et rester à jour. Par exemple, vous pouvez épingler la discussion sur la planification du déjeuner dans votre barre latérale pour accéder rapidement aux photos de l'évènement et aux commentaires des membres de l'équipe après le déjeuner

Épinglez un chat en discutant des détails de l'emplacement dans ClickUp Chat

💡Pro Tip: Convertir les messages de chat en tâches en utilisant l'IA dans ClickUp Chat. Par exemple, si quelqu'un suggère un restaurant, vous pouvez créer une tâche pour vérifier sa disponibilité en un clic.

Planifier les activités de l'équipe

Incorporez des activités amusantes à l'intérieur et à l'extérieur activités ludiques de team building en intérieur et en extérieur ou brise-glace pour donner le coup d'envoi d'un déjeuner d'équipe. Un jeu intéressant, un quiz ou un exercice de renforcement de l'esprit d'équipe peuvent détendre l'atmosphère et encourager la discussion, surtout si les membres de l'équipe ne se connaissent pas bien.

À essayer également Modèles gratuits de brise-glace pour les réunions d'équipe

Suivi

Après le déjeuner, recueillez les commentaires de l'équipe à l'aide des formulaires ClickUp. À quoi ont-ils pris plaisir ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois ? Ces informations sont précieuses pour le forfait des prochains déjeuners et montrent à votre équipe que son avis compte.

Documenter l'expérience

Capturez des photos ou des moments du déjeuner pour les partager avec l'équipe par la suite. Un e-mail récapitulatif des faits marquants ou un album photo amusant peut apporter de la positivité à votre environnement de travail et rappeler à tous les participants le bon moment qu'ils ont passé.

A lire aussi: Comment construire une culture d'entreprise positive (avec des exemples)

Célébrer la réussite du déjeuner

Reconnaissez et remerciez toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du déjeuner, qu'elles aient apporté de la nourriture, aidé à choisir le lieu ou participé à des activités visant à renforcer la cohésion de l'équipe. La reconnaissance des efforts déployés favorise un sentiment d'appartenance à la communauté et encourage une participation continue aux évènements futurs.

🍕Fun Fact: Les peuples du monde entier - les Italiens, les Irlandais, les Indiens - prennent des repas en commun depuis des temps immémoriaux, partageant des histoires et des rires en même temps que la nourriture.

Certaines communautés mangent même dans la même assiette, comme l'exhorte le prophète Muhammad :

mangez ensemble et ne faites pas de repas séparés, car la bénédiction est dans le fait d'être ensemble

Faites de votre déjeuner d'équipe un succès grâce à ClickUp !

L'envie de travailler pendant le déjeuner est fréquente. Peut-être qu'une échéance de projet se profile à l'horizon, qu'une montagne de paperasse doit être bouclée ou qu'une réunion avec un client se profile à l'horizon.

Si un bureau en pleine effervescence peut sembler productif à première vue, il peut parfois masquer des employés épuisés, un moral en berne et une perte de productivité. De temps en temps, chacun devrait pouvoir s'éloigner de son bureau et faire une pause.

Et quel meilleur outil que ClickUp pour tirer le meilleur parti de cette pause ? Il facilite le forfait et la coordination d'évènements d'équipe amusants. Du choix de la cuisine à la mise en place de paramètres interactifs ou à l'invitation d'un chef cuisinier, ClickUp fait office d'outil de planification et de coordination application de consolidation d'équipe pour vos déjeuners partagés.

Elle permet de définir des rappels, d'organiser des idées de déjeuners en équipe, de gérer les préférences alimentaires des membres de l'équipe et même de recueillir des commentaires après le déjeuner, le tout en un seul endroit. Essayez ClickUp dès aujourd'hui ; c'est gratuit !