Comment organiser un déjeuner-causerie efficace pour votre équipe ?

Quelle est la meilleure façon de promouvoir l'apprentissage au sein de votre équipe, qui soit engageante et qui favorise le développement global des employés ?

Un évènement "Lunch and Learn" !

Les sessions "Lunch and Learn" encouragent les gens à parler de sujets nouveaux, à perfectionner leurs compétences et ouvrent la porte à des interactions naturelles et à la socialisation de l'équipe. Il s'agit d'une façon décontractée de combiner l'apprentissage et le déjeuner, ce qui rend l'activité agréable et éducative pour vos employés.

Bien que ces programmes offrent une installation d'apprentissage décontractée et pratique, il peut être difficile de maintenir l'intérêt des employés à l'heure du déjeuner. Pour maintenir l'intérêt, veillez à ce que le contenu reste pertinent, à ce que les sessions soient interactives et à ce que vous preniez en compte les différents styles d'apprentissage.

Dans cet article, nous nous pencherons sur la stratégie des déjeuners-conférences, en décrivant ses avantages, en relevant les défis qu'elle pose et en vous donnant des conseils sur l'organisation d'un programme réussi.

Qu'est-ce qu'un déjeuner-causerie ?

Un déjeuner-conférence (également connu sous le nom d'évènement Brown Bag) est une rencontre informative et décontractée sur le lieu de travail, au cours de laquelle les employés se réunissent volontairement pendant leur pause déjeuner pour s'informer sur un sujet spécifique. C'est une façon intelligente de développer des compétences professionnelles, de transférer des connaissances, de partager des informations et d'aider votre équipe à nouer des liens, tout cela en même temps !

Dans le cadre de la stratégie "Lunch and Learn", vous combinez le plaisir d'un déjeuner gratuit avec vos collègues et une expérience d'apprentissage vivante. Vous pouvez en faire un évènement unique, mensuel ou trimestriel selon les besoins de votre équipe.

N'oubliez pas qu'un programme de déjeuner et d'apprentissage n'est pas limité aux questions relatives à l'entreprise. C'est l'occasion d'approfondir des sujets liés au développement personnel et au bien-être, tels que la santé mentale et physique, les aptitudes à la vie quotidienne et la gestion du stress et de l'anxiété liés au travail.

Même si les évènements "Lunch and Learn" se déroulent généralement en personne, de nombreuses entreprises ont essayé les sessions à distance ces dernières années.

Que ce soit en personne ou à distance, la clé est de créer un espace où les employés peuvent parler librement de ce qui leur tient à cœur. La liberté de choisir et de s'exprimer (accompagnée d'un bon repas) favorise la croissance des employés et stimule la culture d'entreprise. En fin de compte, cela se traduit pour vous par une croissance significative de votre entreprise.

Les avantages des évènements "Lunch and Learn

Les évènements de type "Lunch and Learn" vous aident, vous et votre entreprise, à équipe à grandir ensemble . Examinons les avantages d'une excellente session de déjeuner et d'apprentissage :

Création d'un environnement d'apprentissage positif

Les programmes de déjeuners-conférences ouvrent le tableau à diverses discussions qui n'ont généralement pas lieu sur le lieu de travail. Il s'agit d'un forum d'équipe où chacun peut partager des idées, aborder des problèmes et échanger des connaissances dans un espace détendu.

Cet espace partagé permet aux membres de l'équipe d'aborder des sujets qu'ils n'ont pas l'habitude de discuter, comme la santé mentale ou les finances.

Développement des employés

D'avril 2021 à avril 2022, 41% des employés ont déclaré avoir quitté leur emploi parce qu'ils ne voyaient pas d'opportunités d'évolution de carrière, selon McKinsey. Le remplacement d'un employé formé peut entraîner une augmentation des coûts allant jusqu'à 200 % de son salaire annuel.

Si les programmes de formation prolongés fournissent des indications précieuses pour le développement des employés, ils peuvent également entraîner une lassitude et un désintérêt à l'égard de l'apprentissage. En revanche, une session "Lunch and Learn" offre des conditions idéales pour introduire de nouvelles compétences, de nouveaux outils ou de nouveaux logiciels tout en maintenant l'engagement de votre équipe.

Ces évènements de formation courts et décontractés aident votre équipe à s'améliorer en utilisant différents logiciels, en développant des idées créatives et en utilisant des approches stratégiques. En outre, ils contribuent à la réalisation des objectifs généraux de développement professionnel, comme l'amélioration de la productivité personnelle, la gestion d'équipes et améliorer les compétences en matière de leadership.

Ces sessions permettent également aux participants de développer de manière pratique des qualités de leadership essentielles pour présenter des idées, faire des exposés et animer des discussions.

Par ailleurs, lors des sessions "Lunch and Learn", les collègues créent une atmosphère amicale où ils discutent en toute décontraction, abordent des points essentiels et font des suggestions utiles en toute liberté.

Encourager la communication interne

Selon une étude de Gartner, 70% des erreurs d'une entreprise proviennent d'une communication inadéquate.

Les programmes de déjeuner et d'apprentissage permettent à votre équipe de se connaître au-delà de leurs rôles professionnels, encourageant ainsi les connexions personnelles.

Les exercices de renforcement de l'esprit d'équipe peuvent sembler gênants et donner l'impression que les cadres supérieurs en font trop. Les évènements de type "Lunch and Learn" intègrent naturellement le renforcement de l'équipe à l'apprentissage des employés.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à forfaiter un évènement de type "Lunch and Learn" :

1. Fixer un objectif

Définissez un paramètre pour votre session de déjeuner-causerie afin de ne pas vous laisser distraire lors de l'organisation ou de la conduite de la session. Rester concentré est la clé.

Quel est l'objectif principal de votre initiative de déjeuner et d'apprentissage ?

À$$a, par exemple, voulez-vous familiariser vos employés avec un nouveau modèle d'entreprise ou un nouveau logiciel ? Discutez des implications du monde réel avec des exemples pratiques pour qu'ils puissent les appliquer.

2. Trouver le bon sujet

Le déjeuner et l'apprentissage reposent sur la participation volontaire. Votre sujet doit donc être suffisamment intéressant pour susciter l'adhésion des participants.

Ainsi, au lieu d'opter pour un sujet banal comme "Nouvelle mise à jour du logiciel", essayez de mettre en évidence ce que les participants ont à y gagner. Essayez ce sujet : "Comment la nouvelle mise à jour du logiciel permet d'économiser X heures par semaine." Cela intéressera vos employés !

Reprogrammez vos réunions en un instant grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer" de ClickUp Calendrier View

Si vous organisez une session impliquant différents services, vous devez communiquer et obtenir la confirmation de plusieurs équipes. C'est une corvée, quelle que soit la taille de votre organisation.

Améliorez la participation en planifiant ces sessions de manière proactive grâce à L'affichage du Calendrier de ClickUp . La fonctionnalité Rappels permettra à vos coéquipiers de connaître la date de l'évènement et de ne jamais manquer une session.

Gérez votre travail dans ClickUp avec un tri transparent des tâches par statut, priorité, assigné, et plus encore

2. Équipes distantes et hybrides

La partie "déjeuner" du programme "Lunch and Learn" n'est pas tout à fait adaptée aux employés à distance. Il n'y a donc pas beaucoup de raisons d'attirer une foule nombreuse. Mais n'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement d'obtenir des nombres ; il s'agit de stimuler l'épanouissement personnel et professionnel.

Pour y parvenir, veillez à ce que chaque session soit ouverte à tous les membres de l'équipe, même s'ils ne peuvent pas être présents en personne. Certains sont peut-être enthousiastes, mais ne peuvent pas venir en raison de contraintes de temps.

Il ne suffit pas de mettre vos discussions en ligne. Enregistrez les sessions à l'aide d'un outil comme le ClickUp Clip et partagez-les avec tous les employés pour qu'ils puissent s'y référer ultérieurement. Ainsi, tout le monde reste au courant.

Choisissez d'enregistrer votre écran entier, une fenêtre d'application ou un onglet de navigateur avec Clip de ClickUp et partagez avec l'équipe dans le cadre d'une tâche

Veillez à ce que les discussions soient de qualité afin que les participants soient impatients de se joindre à la prochaine. Ajoutez quelques photos alléchantes de délicieux en-cas sains pour faire bonne mesure !

3. Des sujets limités ou inintéressants

Il n'est pas facile de créer un sujet attrayant à partir de rien, en particulier un sujet qui incite les participants à s'inscrire et à s'impliquer activement.

Si vous n'arrivez pas à vous creuser suffisamment la tête pour développer un sujet vraiment inspirant, vous pouvez vous tourner vers le cerveau du futur.. intelligence artificielle générative .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-32.gif ClickUp Brain /$$img/

Améliorez votre efficacité en générant automatiquement des résumés de réunions, des fils de commentaires, de commentaires et de statuts de projets avec ClickUp Brain ClickUp Brain interviendra ici et vous aidera à trouver des idées pour le déjeuner et l'achevé, ainsi qu'un plan achevé et limité dans le temps pour l'ensemble de la session.

Combinez ces suggestions de sujets avec un sondage rapide auprès des employés en utilisant l'affichage des formulaires de ClickUp pour une touche plus humaine. Faites-vous une idée des sujets sur lesquels vos employés souhaitent réellement se pencher.

Déjeuner et apprentissage avec ClickUp

Les sessions de déjeuner et d'apprentissage ne sont pas qu'une question de nourriture - c'est une façon intelligente d'améliorer la qualité de vie de vos employés développer votre équipe améliorer la communication et conserver les meilleurs talents. Le résultat ? Votre entreprise connaît une croissance régulière, ce qui facilite sa montée en puissance.

Utilisez l'affichage du Calendrier et les Rappels de ClickUp pour programmer les sessions de manière proactive, en assurant une participation optimale sans empiéter sur les pauses déjeuner. Pour les équipes distantes ou hybrides, rendez les sessions accessibles via des plateformes en ligne et enregistrez les discussions avec ClickUp Clip pour référence ultérieure.

FAQ communes

1. À faire une présentation lors d'un déjeuner et à apprendre ?

Pour organiser une présentation déjeuner et apprendre réussie, fixez des objectifs clairs, choisissez des paramètres convaincants qui trouvent un écho auprès des employés, assurez l'accessibilité à distance et fournissez un espace inspirant.

Utilisez ClickUp pour une planification efficace, la collecte de commentaires et la génération de sujets. Rendez vos discussions attrayantes et offrez un excellent déjeuner pour les accompagner !

2. À faire pour organiser un déjeuner-causerie virtuel ?

Sélectionnez une plateforme en ligne conviviale telle que Zoom ou Microsoft Teams pour organiser un déjeuner-conférence virtuel où les participants peuvent apporter leur propre déjeuner. Programmez la session pour qu'elle s'aligne sur la pause déjeuner, en restant concis pour respecter le temps des participants.

Choisissez un sujet pertinent et engageant, en veillant à ce qu'il corresponde aux intérêts et aux besoins de votre équipe. Pour maintenir un environnement interactif, encouragez la participation active par le biais de sondages, de sessions de questions-réponses ou de discussions en petits groupes.

Partagez les détails par le biais de systèmes de gestion de projet tels que ClickUp, afin de garantir l'accessibilité aux équipes éloignées. Enregistrez les sessions pour référence ultérieure, en maintenant l'esprit d'inclusion et de collaboration des évènements typiques de type "Lunch and Learn" tout en s'adaptant à un paramètre virtuel.

3. Quelle est l'autre façon de dire "Déjeuner et apprendre" ?

Une autre façon de dire "Déjeuner et apprendre" pourrait être "Session Brown Bag" ou "Atelier à l'heure du déjeuner" Ces conditions d'utilisation sont souvent interchangeables pour décrire des sessions où les employés se réunissent pendant le déjeuner pour apprendre et discuter de divers sujets.