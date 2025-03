Comment contacter des recruteurs sur LinkedIn (+Exemples)

Avec d'innombrables candidatures en concurrence pour les mêmes rôles, il n'est pas facile de se démarquer sur un marché de l'emploi encombré. C'est pourquoi savoir comment faire une impression durable sur les recruteurs n'est pas seulement une compétence utile, c'est essentiel.

LinkedIn est l'endroit privilégié par les professionnels pour explorer les possibilités d'avancement de carrière. Son vaste réseau vous permet d'entrer en connexion avec des décideurs, de mettre en valeur vos compétences et de postuler à des rôles qui ne sont pas listés publiquement.

En fait, plus de 9 000 candidatures sont soumises chaque minute. Alors, comment entrer en contact avec un recruteur sur LinkedIn et créer une impression qui perdure ?

Nous allons le découvrir.

Comprendre le rôle des recruteurs sur LinkedIn

Les recruteurs sur LinkedIn peuvent travailler pour une entreprise, une agence de recrutement ou en tant que chasseurs de têtes indépendants. Ils utilisent LinkedIn pour trouver des candidats dont les compétences et l'expérience correspondent à l'offre d'emploi, identifiant souvent des talents au-delà des tableaux d'affichage traditionnels.

Leur rôle consiste principalement à effectuer des recherches dans la base d'utilisateurs de LinkedIn à l'aide de mots-clés, de titres de postes, de compétences et de formations. Par exemple, un recruteur à la recherche d'un "analyste de données senior" peut se concentrer sur des compétences telles que SQL ou la visualisation de données.

Voici pourquoi LinkedIn est un outil efficace pour les recruteurs :

LinkedIn met en évidence les compétences, l'expérience, les mentions et les recommandations des candidats

Des mises à jour en temps réel informent les recruteurs surles changements de carrière ou de nouvelles compétences, ce qui permet de prendre contact en temps utile

La plateforme s'intègre à de nombreux systèmes de suivi des candidats, ce qui permet d'importer facilement les détails de l'emploi et du candidat

🔍 **Vous le saviez ? Sept personnes sont embauchées chaque minute sur LinkedIn. Cela montre l'efficacité de la plateforme, tant pour les recruteurs que pour les demandeurs d'emploi.

Préparer un message à un recruteur

Avant de cliquer sur "Connexion" ou d'envoyer un message à un recruteur, vous devez vous préparer à lui envoyer un message aux responsables de l'embauche pour que votre profil se démarque, suivez les étapes suivantes :

1. Optimisez votre profil LinkedIn avant de vous lancer dans la prospection

Votre profil LinkedIn est plus qu'un simple CV en ligne : c'est votre première impression lorsque vous contactez les recruteurs.

Avec les nombreuses sections à remplir, il peut être difficile de savoir où se concentrer. Voici les éléments essentiels à privilégier avant de contacter les recruteurs :

Rubrique de tête: Créez une rubrique claire et professionnelle de dix mots maximum qui reflète votre position actuelle et vos compétences les plus précieuses

Créez une rubrique claire et professionnelle de dix mots maximum qui reflète votre position actuelle et vos compétences les plus précieuses Photo de profil: Utilisez une image professionnelle de haute qualité qui correspond à votre marque personnelle

Utilisez une image professionnelle de haute qualité qui correspond à votre marque personnelle A propos: Rédigez un récit de carrière convaincant en 2600 caractères, en mettant en valeur vos compétences, votre expérience et vos qualités uniques

Rédigez un récit de carrière convaincant en 2600 caractères, en mettant en valeur vos compétences, votre expérience et vos qualités uniques Formation et certifications: Incluez votre formation et vos certifications pertinentes pour démontrer vos qualifications

Incluez votre formation et vos certifications pertinentes pour démontrer vos qualifications Expérience: Tenez vos expériences professionnelles à jour, en décrivant clairement vos responsabilités et vos réalisations. Soyez transparent au sujet de toute interruption de carrière

Tenez vos expériences professionnelles à jour, en décrivant clairement vos responsabilités et vos réalisations. Soyez transparent au sujet de toute interruption de carrière Compétences et attestations: Demandez à vos collègues et à vos supérieurs d'attester de vos compétences afin d'asseoir votre crédibilité

Demandez à vos collègues et à vos supérieurs d'attester de vos compétences afin d'asseoir votre crédibilité Fonctionnalités: Mettez en avant les projets, articles ou réalisations clés qui mettent en valeur vos compétences et vos contributions

Mettez en avant les projets, articles ou réalisations clés qui mettent en valeur vos compétences et vos contributions Mots clés: Incorporez des mots clés spécifiques à votre secteur d'activité dans votre titre, votre résumé et vos descriptions de poste afin d'accroître votre visibilité dans les recherches des recruteurs

2. Faites des recherches sur le recruteur et son entreprise

Ensuite, consultez le profil LinkedIn et la page de l'entreprise du recruteur pour en savoir plus sur son processus d'embauche, ses rôles spécialisés et sa culture d'entreprise. Cela vous aidera à rédiger un message LinkedIn personnalisé qui résonne.

Pour effectuer une recherche appropriée :

Appliquez des filtres tels que " Taille de l'entreprise ", " Niveau d'expérience " et " Emplacement " pour trouver des recruteurs dans votre secteur et votre région

Identifiez les compétences et les qualifications clés dans les descriptions de poste pour les mettre en évidence dans votre message

Observez comment le responsable du recrutement interagit avec ses connexions pour adapter votre ton en conséquence

Consultez les médias sociaux de l'entreprise pour en savoir plus sur ses stratégies de recrutement et sa culture

3. Personnalisez votre demande de connexion

Une simple demande de connexion ne suffit pas : ajoutez toujours une note brève mais percutante pour personnaliser votre demande. Expliquez brièvement comment vous avez trouvé son profil et pourquoi vous aimeriez établir une connexion.

Note générale Message personnalisé Bonjour, j'aimerais entrer en connexion. Bonjour [Nom du recruteur], je suis tombé sur votre profil en faisant des recherches sur [Nom de l'entreprise] et j'ai été impressionné par votre travail dans [domaine spécifique]. J'aimerais beaucoup entrer en connexion et en savoir plus sur les opportunités potentielles au sein de votre organisation.

Rédiger le message parfait pour un recruteur

Votre profil étant prêt et les informations du recruteur en main, il est temps de rédiger un message qui se démarque et suscite une discussion.

1. Éléments clés à inclure dans votre message

Faites en sorte que votre message soit clair et précis en indiquant qui vous êtes et ce que vous recherchez.

Introduction: Commencez par une brève introduction comprenant votre nom, votre position actuelle et un bref aperçu de votre parcours professionnel. Cela aide le recruteur à comprendre qui vous êtes d'un seul coup d'œil

Commencez par une brève introduction comprenant votre nom, votre position actuelle et un bref aperçu de votre parcours professionnel. Cela aide le recruteur à comprendre qui vous êtes d'un seul coup d'œil Motif de la prise de contact: Expliquez clairement votre objectif - que vous soyez intéressé par une position ouverte, que vous recherchiez des conseils ou que vous souhaitiez vous constituer un réseau

Expliquez clairement votre objectif - que vous soyez intéressé par une position ouverte, que vous recherchiez des conseils ou que vous souhaitiez vous constituer un réseau Valeur que vous apportez: Mentionnez vos compétences, vos réalisations spécifiques et vos expériences qui correspondent aux besoins du recruteur

Mentionnez vos compétences, vos réalisations spécifiques et vos expériences qui correspondent aux besoins du recruteur L'appel à l'action: Terminez par un CTA - demandez au recruteur s'il est prêt à discuter d'opportunités ou s'il peut vous donner un aperçu des rôles qui pourraient correspondre à votre profil

2. Maintenir un ton professionnel

Si la personnalisation peut faire ressortir votre message, le maintien d'un ton professionnel est tout aussi crucial pour une communication efficace. Voici comment procéder :

Évitez le langage décontracté: Utilisez un langage formel et maintenez un ton respectueux

Utilisez un langage formel et maintenez un ton respectueux Soyez concis: Gardez votre message bref et direct - visez 2 ou 3 paragraphes courts qui se concentrent sur les informations essentielles

Gardez votre message bref et direct - visez 2 ou 3 paragraphes courts qui se concentrent sur les informations essentielles La politesse est essentielle: Reconnaissez leur emploi du temps chargé et demandez-leur poliment de vous accorder du temps avant de formuler votre demande

Reconnaissez leur emploi du temps chargé et demandez-leur poliment de vous accorder du temps avant de formuler votre demande **Relisez votre message avant de l'envoyer : vérifiez l'orthographe, les erreurs grammaticales et la ponctuation

3. Questions à poser et à éviter

Poser des questions réfléchies peut améliorer votre discussion avec les recruteurs. Toutefois, il est tout aussi important d'éviter les questions susceptibles de laisser une impression négative.

Questions Notes Est-ce qu'il y a des rôles qui correspondent à mes compétences et à mon expérience ? Cela montre votre esprit d'initiative et aide le recruteur à vous mettre en relation avec des opportunités appropriées ✅ Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus d'embauche ou la culture de l'entreprise ? Cela montre un intérêt réel pour l'entreprise et vous donne des indications précieuses sur ce à quoi vous pouvez vous attendre ❗Que fait votre entreprise ? Cela vous donne l'impression de ne pas être préparé ❗Pouvez-vous me trouver un emploi ? C'est trop direct et cela peut donner l'impression que vous êtes dans votre bon droit. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'établissement de relations organiques et discutez des rôles potentiels de manière naturelle

Questions à poser aux recruteurs sur LinkedIn

Exemples de messages de sensibilisation efficaces sur LinkedIn

Voyons quelques exemples de messages LinkedIn qui vous montreront comment joindre un recruteur sur LinkedIn :

Exemple 1 : Communication à froid pour une position ouverte

bonjour, [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur]

je suis tombé sur votre profil en recherchant des opportunités chez \N[Nom de l'entreprise]. Avec X années d'expérience dans [votre champ d'activité ou vos compétences spécifiques], je pense que je pourrais convenir à [un rôle ou un département spécifique]. Je serais ravi d'entrer en connexion avec vous et d'étudier les possibilités qui s'offrent à moi

merci de m'avoir accordé votre temps et j'ai hâte d'entrer en connexion avec vous ! _\N- [Votre nom\N]

Pourquoi ça marche: Ce message est direct, met en valeur l'expérience pertinente et exprime un intérêt sincère pour un rôle spécifique - montrant au recruteur les avantages mutuels d'une connexion.

Exemple 2 : Demande d'informations sur le processus de recrutement

bonjour [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur]

J'espère que vous allez bien ! J'ai récemment découvert le rôle de \N[Titre du poste] chez \N[Nom de l'entreprise] et je suis très enthousiaste à l'idée de saisir cette opportunité. Pourriez-vous partager quelques informations sur le processus de recrutement ou sur les qualités recherchées par l'équipe ?

merci beaucoup pour votre temps ! je vous remercie de m'avoir accordé votre temps

Pourquoi ça marche: Ce message montre de l'initiative et un intérêt sincère pour le rôle tout en invitant le recruteur à fournir des informations précieuses. Il est poli et respecte le temps du recruteur.

Exemple 3 : Travailler en réseau pour de futures opportunités

bonjour, [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur], [Nom du recruteur]

je vois que vous êtes spécialisé dans le recrutement pour \N[industrie/champ]. Grâce à mon expérience dans le domaine de [votre expertise], j'explore activement de nouvelles opportunités. J'aimerais que nous nous mettions en connexion afin que nous puissions rester dans le champ de vision de l'autre pour de futurs rôles

merci et bonne journée ! _\N- [Votre nom\N]

Pourquoi ça marche: Ce message vous positionne comme un candidat proactif qui valorise le travail en réseau sans mettre de pression immédiate sur le recruteur. Il laisse la porte ouverte à de futures opportunités.

4 Stratégies de suivi efficaces

Assurer un suivi après avoir contacté un recruteur peut donner l'impression de marcher sur une corde raide - vous ne voulez pas être insistant, mais vous ne voulez pas non plus disparaître de son radar. Un suivi réfléchi et effectué au bon moment peut faire la différence entre décrocher un entretien et être oublié dans une pile d'e-mails.

Voici pourquoi :

Il ramène votre e-mail en tête de leur boîte de réception

Il démontre l'intérêt que vous portez à leur entreprise

Voyons comment :

Les recruteurs s'occupent souvent de plusieurs candidats, et il se peut que votre e-mail ait tout simplement été oublié. Un bref abonné peut contribuer à attirer leur attention sur votre message.

Voici comment procéder :

Attendez un ou deux jours avant d'effectuer un abonné. Si nécessaire, envoyez un deuxième suivi après 7 à 10 jours, mais évitez les e-mails excessifs

Soyez concis et respectueux dans vos abonnements

Mentionnez votre message initial pour rafraîchir la mémoire du recruteur

Réaffirmez votre enthousiasme pour l'opportunité

Concluez par un CTA spécifique, comme la programmation d'un appel

Exemple: _Salut [Recruteur], je voulais juste faire un suivi de mon e-mail précédent à propos de [poste]. Je suis toujours très intéressé et j'aimerais entrer en contact avec vous dès que vous aurez un moment. Merci pour votre temps !

2. Gérer l'absence de réponse ou les occasions manquées

Si vous n'avez pas de réponse après plusieurs abonnements, ne le prenez pas personnellement. Les recruteurs sont des entreprises très occupées et le moment n'est peut-être pas opportun. Il en va de même si vous n'obtenez pas le rôle : remerciez-les pour leur temps et demandez-leur de rester en contact pour de futures opportunités.

Exemple: _Je comprends tout à fait et j'apprécie la mise à jour. J'aimerais rester en contact avec vous pour tout poste futur qui pourrait vous convenir

Le maintien d'une connexion peut être bénéfique même s'il n'y a pas de rôle immédiat. Partagez des nouvelles du secteur, des articles pertinents ou des mises à jour sur vos réalisations pour rester visible sans être désespéré.

Exemple: _Salut [Recruteur], j'ai trouvé cet article sur [topic] et j'ai pensé qu'il vous intéresserait. J'aime particulièrement le point de vue de l'auteur sur \N-[sub-topic\N]. J'aimerais savoir ce que vous en pensez

4. Préparation de l'entretien

Une fois que vous avez obtenu un entretien, orientez votre stratégie de suivi vers la préparation. Confirmez la date, l'heure et la forme de l'entretien pour éviter toute confusion. Demandez également s'il y a quelque chose de particulier à préparer, comme un test technique ou une présentation, afin d'aborder la question de l'emploi les questions d'entretien les plus courantes en toute confiance.

bonjour [Nom du recruteur]

merci d'avoir programmé mon entretien pour la position [Titre du poste]. Pourriez-vous me confirmer la date, l'heure et la forme de l'entretien ? Faites-moi savoir si je dois me préparer à quoi que ce soit de particulier_.

dans l'attente de notre discussion, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées

Best,

_\N- [Votre nom\N]

3 Conseils pour écraser votre campagne d'approche LinkedIn

Voici des stratégies d'approche efficaces pour vous aider à établir des connexions significatives avec les recruteurs.

1. Publier des sujets en vogue et des idées clés

Partagez régulièrement les tendances du secteur ou vos expériences personnelles sur des sujets en vogue afin d'établir votre crédibilité et d'attirer les recruteurs qui apprécient le leadership éclairé. Utilisez des hashtags pertinents pour étendre votre portée et attirer le bon public.

2. S'engager avec le contenu des recruteurs

Publiez des réponses pertinentes sur les posts des recruteurs pour démontrer vos connaissances et votre enthousiasme. Évitez d'utiliser des emojis ou des réponses courtes. Si quelqu'un répond, poursuivez la discussion pour favoriser les connexions.

3. Évitez les erreurs courantes

Ne pas faire de recherches sur le recruteur: Ne pas reconnaître les réalisations ou les valeurs notables du recruteur indique un manque d'intérêt sincère

Ne pas reconnaître les réalisations ou les valeurs notables du recruteur indique un manque d'intérêt sincère Envoyer des messages génériques: Un modèle générique n'attire pas l'attention des recruteurs car ils reçoivent d'innombrables messages chaque jour

Un modèle générique n'attire pas l'attention des recruteurs car ils reçoivent d'innombrables messages chaque jour Être insistant ou agressif: Le fait de formuler votre contact comme une demande d'emploi peut vous donner l'impression d'être dans votre bon droit ou d'être désespéré, ce qui dissuade les recruteurs de s'engager avec vous

Voyons pourquoi ce message d'approche LinkedIn de David C. Baker est une réussite.

Exemple de message d'approche LinkedIn réussi

La personnalisation : Le message commence par mentionner des détails spécifiques, ce qui le rend très susceptible de capter l'attention du recruteur

: Le message commence par mentionner des détails spécifiques, ce qui le rend très susceptible de capter l'attention du recruteur **Un ton décontracté : Des phrases telles que "Vous êtes libre de dire non ou d'ignorer ceci - je ne ferai pas de suivi" réduisent la pression, ce qui met le destinataire à l'aise

Proposition de valeur : Le message met en avant l'expérience de l'expéditeur avec l'application du destinataire et offre des indications précieuses sur les améliorations à apporter à la stratégie UX. Cela permet d'aborder les problèmes du destinataire sans avoir l'air d'un vendeur

: Le message met en avant l'expérience de l'expéditeur avec l'application du destinataire et offre des indications précieuses sur les améliorations à apporter à la stratégie UX. Cela permet d'aborder les problèmes du destinataire sans avoir l'air d'un vendeur $$$cta$ Effacées : Le message comprend une invitation claire à discuter plus en détail de la stratégie UX par e-mail

La politesse : Il se termine par une appréciation sincère de l'outil du destinataire et une note d'espoir pour une connexion future

: Il se termine par une appréciation sincère de l'outil du destinataire et une note d'espoir pour une connexion future Pas de pression pour le suivi : Le fait de préciser que l'expéditeur ne fera pas de suivi respecte le temps du destinataire, ce qui donne l'impression que la prise de contact est plus sincère

Utiliser les outils et fonctionnalités de LinkedIn

LinkedIn offre une suite complète d'outils et de fonctionnalités pour élever votre portée auprès des recruteurs. Voici comment en tirer le meilleur parti :

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium est une fonctionnalité payante qui vous permet d'atteindre directement les recruteurs sans avoir besoin d'une connexion mutuelle. Les fonctionnalités clés comprennent :

InMail: Envoyez des messages aux recruteurs en dehors de votre réseau. Vous recevez un nombre spécifique de crédits InMail chaque mois - cinq avec Premium Career et 15 avec Premium Business

Envoyez des messages aux recruteurs en dehors de votre réseau. Vous recevez un nombre spécifique de crédits InMail chaque mois - cinq avec Premium Career et 15 avec Premium Business Fonctionnalité "Qui a affiché votre profil": Voyez qui a affiché votre profil au cours des 365 derniers jours. Si un recruteur l'a consulté, utilisez-la pour engager la discussion en exprimant votre intérêt pour son entreprise ou les rôles à pourvoir

💡Pro Tip: Use Outils d'écriture IA pour créer des InMails soignés, qui attirent l'attention et sortent du lot. Cela permet de gagner du temps tout en garantissant la maintenance d'un ton professionnel.

2. Approbations et recommandations

Alors que les mentions sont des validations rapides de vos compétences, les recommandations sont des témoignages approfondis qui servent de Révision de votre expertise et de votre caractère.

Demandez des recommandations à d'anciens collègues ou clients, en particulier à ceux qui connaissent votre travail. Pour encourager la réciprocité, proposez de rédiger une recommandation en retour.

En outre, veillez à ce que vos recommandations correspondent aux compétences recherchées par les recruteurs dans votre champ d'activité. Par exemple, si vous êtes dans le marketing, concentrez-vous sur les mentions relatives au référencement, à la stratégie de contenu et au marketing numérique pour renforcer l'attrait de votre profil.

3. Groupes LinkedIn

Rejoignez les groupes LinkedIn pour vous connecter avec des professionnels, des recruteurs et des leaders du secteur partageant les mêmes idées. Participez aux discussions et partagez vos idées pour vous établir en tant que collaborateur actif.

Conseil de pro: Recherchez des groupes axés sur les offres d'emploi ou le recrutement spécifique à un secteur d'activité. Certains recruteurs y partagent des ouvertures exclusives avant de les rendre publiques.

4. Les évènements LinkedIn

Les évènements LinkedIn facilitent le réseautage virtuel et les rencontres sectorielles. De nombreux recruteurs participent à ces évènements pour repérer des talents.

💡Pro Tip: Utilisez la fonctionnalité 'Attendees' pour identifier les recruteurs clés et les leaders de l'industrie pendant les évènements. Cela peut vous aider à préparer des messages ou des questions personnalisés.

Bien que ces fonctionnalités de LinkedIn soient utiles pour la sensibilisation, la gestion de vos efforts peut s'avérer difficile. C'est pourquoi

les outils de messagerie d'entreprise

comme ClickUp.

objectifs professionnels , les tâches de mise en réseau et les communications en une seule plateforme.

Il vous aide à suivre efficacement vos efforts de prospection, y compris les personnes que vous avez contactées, le moment où vous devez effectuer un suivi et les prochaines étapes de votre parcours de réseautage.

Voici comment vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de ClickUp pour une prise de contact efficace avec LinkedIn :

1. Suivre les discussions avec les tâches ClickUp et l'e-mail Tâches ClickUp centralise toutes les activités liées à la sensibilisation en un seul endroit.

Organisez vos tâches d'approche avec Affichages ClickUp -choix entre Liste, Tableau, Tableau et plus encore

Vous pouvez créer des tâches spécifiques dans ClickUp pour différents segments de sensibilisation, par exemple " Entrer en contact avec des fondateurs de startups " ou " Suivre des influenceurs du secteur " Cette organisation vous permet de gérer les efforts de sensibilisation pour chaque groupe sans mélanger les stratégies ou les messages.

Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour ajouter des informations supplémentaires à chaque tâche, telles que les coordonnées, le statut de la réponse et la priorité.

Grâce à la vue Tableur ou Liste, vous pouvez facilement assurer le suivi des tâches sur plusieurs segments afin de ne pas perdre le fil. De plus, l'affichage Calendrier vous permet de visualiser clairement vos échéanciers de sensibilisation, y compris les dates de suivi et les calendriers d'entretien.

De plus, la vue Gestion des e-mails ClickUp cette fonctionnalité s'intègre à différents services d'e-mail, ce qui vous permet de gérer tous vos e-mails de sensibilisation liés à LinkedIn à partir d'une seule plateforme.

Consolidez et surveillez les discussions par e-mail liées à LinkedIn avec ClickUp Email

Les notifications en temps réel vous tiennent également au courant des réponses et des nouveaux messages. Cela permet des suivis en temps opportun et vous garantit de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. De plus, les fonctionnalités mobiles de ClickUp vous permettent de gérer vos tâches de sensibilisation et vos e-mails en déplacement.

2. Rédiger une introduction professionnelle avec ClickUp Brain ClickUp Brain est votre assistant IA de référence pour générer des idées et concevoir des introductions d'approche LinkedIn remarquables qui attirent l'attention des recruteurs et des gestionnaires d'embauche.

Utilisez des invitations en langage naturel avec ClickUp Brain pour développer des introductions percutantes

Voici comment procéder :

Saisissez quelques mots-clés liés à votre introduction et ClickUp Brain vous proposera plusieurs options pour vous aider à démarrer

Sélectionnez le ton que vous préférez - formel, informel, humoristique ou sérieux - pour l'adapter à votre personnalité et à votre public

Collez votre introduction existante pour obtenir des informations sur la clarté, la concision ou l'engagement, et demandez à l'IA de raccourcir ou d'allonger le texte ou d'en améliorer le ton

Demandez des accroches ou des anecdotes convaincantes pour améliorer votre introduction

3. Stocker les messages dans ClickUp Docs

Utiliser Documents ClickUp pour créer des documents dédiés qui organisent les messages en fonction du public, de l'objectif ou de la campagne. Cette structure facilite la recherche et la référence d'efforts de sensibilisation spécifiques, minimisant ainsi le risque d'occasions manquées et de suivis oubliés.

Organisez vos communications sur LinkedIn dans ClickUp Docs

En outre, l'utilisation de modèles ClickUp prédéfinis pour les scénarios de prise de contact les plus courants peut vous faire gagner du temps.

Les modèles Modèle de proposition d'emploi ClickUp présente une structure pré-remplie, permettant une personnalisation rapide pour chaque offre d'emploi. Cela vous évite de la rédaction d'une proposition d'emploi et vous aide à présenter efficacement vos qualifications, vos services et l'échéancier de votre projet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-82.png Modèle de proposition d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6189164&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle affiche plusieurs vues, notamment

Vue Gantt: Planifie votre proposition du début à la fin et attribue des délais aux différentes sections telles que la recherche, la rédaction et les révisions

Planifie votre proposition du début à la fin et attribue des délais aux différentes sections telles que la recherche, la rédaction et les révisions **Affichage du calendrier : affiche les dates importantes et les échéances liées à votre proposition de travail

Vue Tableau: Offre un tableau de type Kanban pour glisser-déposer facilement les tâches entre les étapes telles que "Recherche", "Rédaction", "Révision" et "Achevé"

En outre, les boutons Modèle de recherche d'emploi ClickUp vous aide à organiser toutes vos informations liées à l'emploi - telles que les candidatures, les offres d'emploi, les évaluations des entreprises et les ressources pour les entretiens - en un seul endroit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-293.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-10686843&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Il convient aux débutants et aux utilisateurs avancés, offrant une installation rapide et des personnalisations pour une expérience de recherche d'emploi sur mesure. Le modèle inclut également des statuts tels que "Ouvert", "Appliqué", "En attente", et plus encore, offrant une visibilité claire de l'état de chaque candidature.

Grâce aux différentes options d'affichage, vous pouvez visualiser facilement la progression de votre recherche d'emploi. Par exemple, la vue Liste affiche la répartition détaillée de toutes les candidatures, tandis que la vue Calendrier permet d'afficher les échéances à venir, les entretiens et les dates de suivi sur un échéancier.

ClickUp propose également des modèles de CV techniques pour vous aider à présenter vos compétences, vos projets et vos réalisations dans une forme claire et professionnelle, que vous postuliez à une position de code ou à un rôle de gestion de projet technique.

💡Pro Tip: Use a modèle de plan de carrière pour évaluer vos compétences actuelles, identifier les lacunes en matière de compétences et élaborer une stratégie pour atteindre vos objectifs de carrière.

$$a adopter une stratégie de réseautage cohérente

En plus de savoir comment atteindre un recruteur sur LinkedIn, vous devez également être en mesure de maintenir votre propre présence sur LinkedIn et de développer votre réseau. La cohérence est la clé de cette démarche. Voici comment y parvenir :

Construire et entretenir votre présence sur LinkedIn: Publiez régulièrement des messages, participez au contenu des autres et partagez les mises à jour de votre secteur d'activité. Gardez votre profil achevé et à jour pour attirer les recruteurs

Publiez régulièrement des messages, participez au contenu des autres et partagez les mises à jour de votre secteur d'activité. Gardez votre profil achevé et à jour pour attirer les recruteurs S'engager avec du contenu pertinent pour votre industrie: Interagir avec les messages dans votre champ pour vous positionner en tant que participant actif de l'industrie

Interagir avec les messages dans votre champ pour vous positionner en tant que participant actif de l'industrie Gardez votre réseau actif et en croissance: Connectez-vous avec au moins un nouveau contact chaque semaine par le biais de messages ou de posts sur LinkedIn. Entretenez les relations existantes en les mentionnant dans vos messages et en vous intéressant à leur contenu

Connectez-vous avec au moins un nouveau contact chaque semaine par le biais de messages ou de posts sur LinkedIn. Entretenez les relations existantes en les mentionnant dans vos messages et en vous intéressant à leur contenu Planifier des activités et des rappels réguliers sur LinkedIn: Utilisez les outils suivants ClickUp Rappels pour planifier des posts réguliers, dialoguer avec les recruteurs et assurer le suivi de vos efforts de sensibilisation afin de rester en tête de liste.

Lire la suite: Tout ce que vous devez savoir avant de commencer un nouvel emploi et d'exceller dans votre nouvel environnement de travail !

Passez à l'étape supérieure dans votre jeu d'approche LinkedIn avec ClickUp

Les messages envoyés aux recruteurs sur LinkedIn permettent d'élargir efficacement votre réseau et de découvrir des opportunités d'emploi. Terminé, il vous permet de vous démarquer et d'augmenter vos chances de décrocher l'emploi de vos rêves. Nous espérons que ces conseils, qui vous montrent comment contacter un recruteur sur LinkedIn, vous seront utiles.

Les outils robustes de ClickUp rationalisent votre processus d'approche sur LinkedIn, réduisent l'engorgement du réseau et augmentent votre potentiel à établir des connexions significatives qui mènent à des opportunités d'emploi ou à une croissance professionnelle.

ClickUp Docs stocke et organise les messages de sensibilisation pour un accès rapide, tandis que ClickUp Brain vous aide à créer des introductions remarquables adaptées à votre public. De plus, les modèles prédéfinis vous font gagner du temps et vous garantissent des communications professionnelles impeccables. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre réseau au niveau supérieur.