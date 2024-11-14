Comment faire figurer un travail en free-lance sur un CV (+Exemples)

L'expérience en tant que freelance peut être un excellent complément à votre CV. Elle démontre vos compétences et votre expertise et explique votre capacité à prendre en charge des projets et à obtenir des résultats.

Le travail en free-lance implique généralement de travailler avec des clients et des secteurs d'activité variés, ce qui signifie que vous avez probablement développé un large intervalle de compétences et de connaissances du secteur. En mettant l'accent sur cette expérience, vous pouvez montrer que vous êtes capable de vous adapter et d'apprendre rapidement de nouvelles normes ou de nouveaux outils.

La mise en évidence de projets freelance spécifiques dans votre CV peut également révéler vos capacités de résolution de problèmes, votre résilience et votre ingéniosité dans des situations dynamiques.

Mais comment faire pour structurer votre CV de manière à présenter votre expérience de freelance comme votre superpouvoir ?

Dans ce guide, nous vous présentons le processus et les conseils pour ajouter du travail en freelance à votre CV.

Préparation de la liste du travail en freelance

L'un des plus grands avantages des projets en freelance ? Contrairement aux rôles professionnels traditionnels qui ne produisent pas toujours des échantillons de travail facilement partageables, les projets en freelance vous permettent souvent de présenter des livrables tangibles.

Ces pièces de portfolio peuvent servir de Révision directe de vos capacités, en fournissant aux fournisseurs prestataires des exemples réels de votre travail.

Mon travail consiste à rassembler tous les détails de vos projets antérieurs avant de commencer à faire figurer le travail en freelance sur votre CV.

Voici ce que vous pouvez faire pour rassembler les détails de vos projets:

📝 Notez vos projets clés, vos clients et vos résultats

🛠️ Notez les outils et les logiciels que vous avez utilisés pour chaque projet

⏳ Suivez le temps passé et les résultats obtenus, qu'il s'agisse d'un lancement de produit réussi, de la publication d'un article ou de la réalisation des indicateurs de performance du client

Une fois votre liste prête, réduisez-la aux projets les plus pertinents. Par exemple, s'il s'agit d'un rôle dans le domaine du marketing, mettez en avant les projets en freelance pour lesquels vous avez travaillé sur des campagnes de marketing et qui ont eu un impact réel pour vos clients.

Comment sélectionner des projets de freelance pour votre CV:

Choisissez des projets qui mettent en valeur les compétences mentionnées dans la mention du poste

📌 Donnez la priorité à ceux dont les résultats sont mesurables, comme l'augmentation du trafic web ou l'accroissement des discussions

📌 Mettez en valeur un ensemble de compétences, telles que la gestion de projet, la communication avec les clients et le savoir-faire technique

💡Pro Tip: One of the meilleures astuces de freelance

est d'utiliser un logiciel de gestion de projet comme ClickUp pour enregistrer les détails et les résultats de vos prestations en tant qu'indépendant. Les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp vous aident à suivre tous vos projets, clients, tâches et réalisations en freelance en un seul endroit afin que vous puissiez facilement les mettre à jour sur votre CV.

Structurer votre CV

Les rôles de freelance ont tendance à être fortement axés sur les résultats, la réussite étant directement liée aux résultats des projets et à la satisfaction des clients. Lorsque vous incluez ce type de travail dans votre CV, les employeurs verront que vous vous attachez à fournir des résultats de qualité et que vous êtes capable de prendre en charge des tâches du début à la fin.

Toutefois, la clé consiste à de choisir le bon format de curriculum vitae et structurez votre expérience professionnelle de manière stratégique pour mettre en valeur vos points forts.

Mise en forme chronologique

C'est un choix judicieux si vous avez fait du travail en free-lance de manière constante au fil du temps. Il vous permet de dresser la liste de vos projets de freelance par ordre de commande, en commençant par le plus récent.

📌 Exemple:

Créateur-rédacteur et rédacteur de contenu freelance | Jan 2021 - Aujourd'hui Divers clients (par exemple, ABC Marketing, XYZ Tech)

Rédigé 50+ articles de blog pour une agence de marketing numérique, entraînant une augmentation de 25% du trafic sur le site Web

Élaboré des stratégies de référencement pour les sites de commerce électronique, résultant en une amélioration des classements de recherche organique

Collaboration avec des clients pour créer des campagnes d'e-mailing convaincantes, qui ont permis d'augmenter les conversions de 15 %

Concepteur graphique freelance - Juin 2019 - Déc 2020XYZ Media

Conçu des brochures de présentation des équipes commerciales à l'aide d'Adobe InDesign, résultant en la conversion de 10 nouveaux clients

Conçu des graphiques de médias sociaux et des documents de marketing qui ont augmenté l'engagement des clients de 40% en moyenne sur quatre canaux numériques

Développé des ensembles d'identité de marque (logos, schémas de couleurs et typographie) pour le client, conduisant à une augmentation de 60% de la mémorisation de la marque

Format fonctionnel

Un CV fonctionnel fonctionne très bien en cas de travail indépendant si vous avez fait de nombreux projets à court terme ou si vous avez fait une pause dans votre carrière. Il met davantage l'accent sur vos compétences que sur vos antécédents de travail.

📌 Exemple:

Skills & Expertise:

Création de contenu: Développement de billets de blog, d'articles et de contenus de médias sociaux très performants qui ont augmenté l'engagement de 30%

Développement de billets de blog, d'articles et de contenus de médias sociaux très performants qui ont augmenté l'engagement de 30% SEO & Digital Marketing: Mise en œuvre de stratégies de référencement pour les clients, amélioration du classement dans les moteurs de recherche et augmentation du trafic

Mise en œuvre de stratégies de référencement pour les clients, amélioration du classement dans les moteurs de recherche et augmentation du trafic Gestion de projet: Gestion réussie de trois projets freelance à la fois en l'espace de 60 jours, en livrant toutes les tâches à temps et en respectant le budget

Projets en freelance:

XYZ Retail (Jan 2021 - Mars 2022): Conception de campagnes d'e-mail marketing qui ont permis d'augmenter les taux de clics de 18%

Conception de campagnes d'e-mail marketing qui ont permis d'augmenter les taux de clics de 18% ABC Tech (avril 2022 - aujourd'hui): Création du contenu du site Web et gestion des campagnes de médias sociaux, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de 20 %

💡 Pro Tip: If you are making a changement de carrière vous pouvez mettre en avant votre expérience en tant que freelance pour montrer vos compétences transférables. Par exemple, si vous souhaitez passer de l'analyse de données au développement web, vous pouvez ajouter votre expérience d'analyste de données en freelance pour mettre en avant la résolution de problèmes, l'interprétation de données, l'analyse du comportement des utilisateurs et les compétences non techniques.

Format hybride

Vous n'arrivez pas à vous décider entre le format chronologique et le format fonctionnel de votre CV ? Le format hybride offre le meilleur des deux. Vous pouvez mettre en avant vos principales compétences commercialisables et vos antécédents professionnels, tout en ayant la possibilité de présenter vos meilleurs projets et votre expérience continue.

📌 Exemple:

Compétences clés:

Stratégie et création de contenu: Rédaction de textes convaincants pour les sites web, les blogs et les médias sociaux

Rédaction de textes convaincants pour les sites web, les blogs et les médias sociaux Communication avec les clients: Maintien de relations étroites avec les clients, en veillant à ce que les objectifs du projet soient clairs et que les délais de livraison soient respectés

Maintien de relations étroites avec les clients, en veillant à ce que les objectifs du projet soient clairs et que les délais de livraison soient respectés **Optimisation du référencement : mise en œuvre des bonnes pratiques de référencement, amélioration de la visibilité des sites web des clients

Rédacteur de contenu freelance - Jan 2021 à ce jourDivers clients

Développé et exécuté des stratégies de contenu qui augmentent le trafic organique de 40% pour de multiples clients

Rédaction de descriptions de produits pour des sites de commerce électronique, conduisant à une augmentation de 10 % des conversions d'équipes commerciales

Consultant en marketing freelance - juin 2019 - décembre 2020XYZ Marketing Solutions

Conçu et lancé des campagnes d'e-mail, augmentant les taux de clics de 25%

Géré les projets des clients du début à la fin, en assurant l'alignement avec les objectifs et les délais de leur marque

Nous espérons que ces exemples vous seront utiles pour mettre en forme le travail en freelance dans votre CV. Maintenant, partageons quelques stratégies éprouvées qui feront que les employeurs potentiels auront du mal à dire non à votre CV !

Voici un guide étape par étape sur la façon de lister les emplois en freelance sur votre CV pour un impact maximal :

Étape 1 : Créer une section "Expérience en tant que freelance"

Consacrez une section spécifique de votre CV à votre expérience en tant que freelance, au lieu de la regrouper avec les rôles à temps plein. Libellez-la clairement "Expérience en tant que freelance", afin que les employeurs puissent rapidement trouver et comprendre ce sur quoi vous avez travaillé. Traitez-la avec la même importance et le même professionnalisme que n'importe quel rôle à temps plein sur votre CV.

💡Pro Tip: Si vous avez un mélange de rôles en freelance et d'emplois plus traditionnels, placez votre section freelance soit en haut, soit à un endroit bien visible, en fonction de ce qui est le plus pertinent pour l'emploi auquel vous postulez. Veillez à ce que cette section soit bien organisée et facile à parcourir : les employeurs aiment la clarté !

Voici un exemple de la manière d'ajouter des rôles à temps plein et en freelance dans votre CV.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association ResumeLab 💡Pro Tip: Pour faire preuve de cohérence, incluez la durée de l'expérience en freelance à côté du titre, comme "Freelance Digital Marketer (2018-Present)".

Étape 2 : Listez les projets de freelance sous un seul titre de poste

Le travail en freelance peut impliquer une variété de rôles et d'industries, mais la liste de nombreux titres de postes différents peut encombrer votre CV. Restez simple en en regroupant vos projets en freelance sous un même titre.

📝 Par exemple: Si vous avez fait du graphisme, de la rédaction ou du travail de marketing, mentionnez " Consultant marketing freelance " Cela vous aide à créer un CV de présentation cohérent et professionnel.

Étape 3 : Inclure le nom des clients et la description des projets

Lorsque vous dressez la liste de vos projets en freelance, mentionnez le nom du client (s'il est d'accord) et donnez une brève description du projet afin d'ajouter de la crédibilité et du contexte à votre travail.

📝 Par exemple: Vous pouvez ajouter : "Achevé un ensemble complet de stratégies de marque pour un café XYZ, y compris la conception d'un logo, la disposition des menus et les visuels pour les médias sociaux." Si votre client préfère rester anonyme, vous pouvez tout de même fournir des détails comme le secteur d'activité ou le type de projet : "Développé du contenu pour le lancement d'un produit d'une grande entreprise technologique"

Étape 4 : Mettez en avant les réalisations clés et les compétences acquises

Rendez votre travail de freelance plus percutant en mettant en avant les réalisations clés et les compétences acquises sous forme de puces.

Dans la mesure du possible, concentrez-vous sur des résultats mesurables. Au lieu de dire "Rédaction de blogs", dites "Rédaction de plus de 10 articles de blog axés sur le référencement par mois, augmentant le trafic organique de 30 %"

En mettant l'accent à la fois sur le travail que vous avez fait et sur les résultats que vous avez obtenus, vous vous présenterez comme un professionnel complet.

Conseil professionnel: Commencez chaque point par des verbes d'action forts tels que "Conçu", "Lancé" ou "Géré" pour attirer l'attention et donner de l'impact. Vos réalisations se démarqueront ainsi en démontrant votre leadership, votre esprit d'initiative et vos contributions effacées, ce qui aidera les clients potentiels à comprendre rapidement votre valeur.

Étape bonus : Utilisez ClickUp pour gérer et présenter un portfolio diversifié

L'utilisation d'un outil comme ClickUp pour gérer vos projets de freelance peut vous donner un avantage supplémentaire. ClickUp vous permet d'organiser et de suivre tous vos projets en un seul endroit, ce qui facilite la constitution d'un portfolio soigné pour votre CV.

Au lieu de vous démener pour mettre à jour votre CV à chaque fois que vous postulez à un emploi, le fait d'avoir tout en un seul endroit facilite grandement le processus.

C'est pourquoi Documents ClickUp intervient. Il vous permet de conserver tout le contenu de votre CV organisé et prêt à l'emploi. Considérez-le comme votre hub pour ajouter de nouvelles réalisations, affiner votre expérience ou créer des ébauches de votre CV. Lorsque vous postulez à un nouveau rôle, vous pouvez rapidement modifier ou ajuster votre CV sans repartir de zéro. Plus besoin de fouiller dans de vieux documents : vous aurez tout à portée de main.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image1-5.png Comment faire figurer un travail en free-lance sur un CV : Écrivez tout pour votre CV dans ClickUp Docs !

/$$img/

utilisez ClickUp Docs pour écrire tout ce que vous voulez sur votre CV

ClickUp Docs vous aide à :

Créer un CV professionnel avec des fonctionnalités de mise en forme de texte enrichi

Ajouter des en-têtes au CV pour qu'il soit plus facile à numériser

Inclure des liens de portfolio pour présenter vos projets par le biais d'URL intégrées

Suivre les modifications apportées au CV grâce à l'historique des versions afin de pouvoir envoyer un CV mis à jour pour tous les rôles auxquels vous postulez

Mais ce n'est pas tout. Une fois votre contenu organisé, il est temps de vous assurer qu'il est soigné, professionnel et adapté à l'emploi que vous convoitez.

C'est là que ClickUp Brain (ou ClickUp IA) peut vous aider. Vous avez du mal à trouver les mots justes ou vous ne savez pas comment formuler un certain projet ? L'assistant IA suggère de meilleures façons de formuler vos réalisations et veille à ce que votre langage soit clair et professionnel.

Il vous aide également à trouver les bons verbes d'action et mots-clés pour augmenter vos chances auprès des recruteurs ou des systèmes de suivi des candidatures (ATS). Grâce aux suggestions en temps réel, vous pouvez facilement affiner votre CV et vous assurer qu'il est toujours prêt pour la prochaine opportunité.

demandez à ClickUp Brain des conseils pour optimiser votre CV et votre processus de recherche d'emploi_

La gestion du temps est clé dans le travail en freelance, et Le suivi du temps de ClickUp vous permet de suivre le temps que vous passez sur chaque projet. Vous pouvez inclure ces données dans votre CV pour montrer vos compétences en matière de gestion du temps et de multitâche. Par exemple, dites : "Gestion simultanée de plus de 5 projets clients, avec réunion de toutes les échéances tout en maintenant la qualité." Cela met en évidence votre capacité à jongler efficacement avec les tâches, une compétence clé pour les employeurs potentiels.

Pour finir, Objectifs ClickUp vous aident à suivre les réalisations d'un projet en fixant des paramètres. Il est ainsi plus facile d'ajouter des indicateurs à votre CV.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image3-4.png Utilisez ClickUp Objectifs pour définir et suivre des objectifs et ajouter des réalisations à votre CV /$$img/

définissez et suivez vos objectifs, puis ajoutez vos réalisations à votre CV avec ClickUp Objectifs_

Exemples de liste de travail en free-lance

Vous avez besoin d'échantillons pour déterminer à quoi doit ressembler votre CV de freelance ? Nous avons tout ce qu'il vous faut !

Dans ce premier exemple, nous avons listé les projets de freelance par ordre chronologique, puis partagé des détails sur les résultats que vous avez apportés aux clients. La clé ici est de se concentrer sur les bons résultats.

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Canva Canva Voici un autre exemple d'inclusion du travail en freelance dans votre CV pour les professionnels en début de carrière. Même si vous n'avez pas encore de résultats spécifiques (ou impressionnants) à présenter, vous pouvez mettre en valeur votre travail en démontrant votre maîtrise de certaines compétences et de certains outils logiciels ou en mentionnant des écoles ou des entreprises réputées auprès desquelles vous avez appris ou avec lesquelles vous avez travaillé.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Rahpstudio

Défis et solutions courants pour faire figurer le travail en free-lance sur un CV

La diversité des rôles, la confidentialité des clients, l'irrégularité des périodes de travail et d'autres facteurs font qu'il est difficile de faire figurer un travail en free-lance sur un curriculum vitae. Voyons comment vous pouvez y remédier :

Combler les lacunes entre les projets de freelance

À faites-vous des trous entre vos projets en freelance ? C'est tout à fait normal. Au lieu de faire ressortir une interruption de carrière ou d'emploi, faites-en un atout. Mettez en avant le fait que vous avez passé ce temps à affiner vos compétences, à suivre des cours en ligne ou à travailler sur des projets personnels.

Cela indique au responsable du recrutement que vous avez tiré le meilleur parti de votre interruption de carrière.

Lire la suite: Les meilleures applications de productivité pour les freelances

Surmonter la stigmatisation du travail en freelance auprès des employeurs traditionnels

Certains employeurs pensent encore que le travail en freelance n'est pas aussi sérieux qu'un emploi à temps plein. Voici comment renverser cette idée : mettez l'accent sur les résultats.

📝 Par exemple: Au lieu d'écrire "Concepteur graphique", mentionnez : "Concepteur graphique freelance - a développé des supports de marque qui ont augmenté la reconnaissance du client de 30 %." Ou, si vous travaillez dans le domaine de la gestion de projets, vous pouvez dire : "Gestionnaire de projets freelance-a géré avec succès un projet de 50 000 $, en livrant des résultats inférieurs de 10 % au budget." Cela montre aux employeurs que vous êtes tout aussi fiable qu'une personne travaillant en interne, si ce n'est plus !

Maintien de la cohérence et de la lisibilité des descriptions de travail en free-lance

Le travail en free-lance peut varier considérablement, même au sein d'un même champ. Par exemple, en tant qu'assistant virtuel freelance, vous pouvez aider un client à effectuer du travail administratif, comme la gestion des e-mails et l'organisation des calendriers. Pour d'autres clients, vous pouvez être amené à répondre à des demandes de clients et à effectuer des tâches d'entrée de données.

Pour que tout soit lisible, regroupez les projets similaires ou de petite taille et mettez en forme de manière cohérente.

📌 Example:

Assistant virtuel freelance

January 2021 - Present _Client Industries : E-commerce, Tech Startups, Consulting

Assistance administrative

Gestion des e-mails, des calendriers et des rendez-vous pour les cadres de haut niveau, rationalisation de la communication et de l'efficacité des plannings

Organisation et maintenance des fichiers numériques, assurant un accès rapide et réduisant le temps de récupération des documents de 30%

**Service à la clientèle et relations avec les clients

Augmentation de la fidélisation des clients de 15 % en assurant le suivi des interactions de service et en fournissant une assistance personnalisée

Traitement des demandes des clients par e-mail et par discussion, résolution des problèmes et garantie d'un taux de satisfaction de la clientèle de 95 %

En savoir plus: Exemples de curriculum vitae d'ingénieurs de haut niveau

Conseils pour optimiser les entrées de travail en freelance

Maintenant que vous avez compris comment créer votre CV de freelance, discutons rapidement de quelques conseils d'hygiène pour vous assurer que vos demandes d'emploi en freelance sont optimisées du début à la fin.

Adapter le travail freelance à des demandes d'emploi spécifiques

Une approche unique ne fait pas l'affaire pour les CV, en particulier pour les freelances qui jonglent souvent avec différents projets. Il est essentiel d'adapter votre CV à chaque demande d'emploi. En vous concentrant sur les compétences et les expériences les plus pertinentes, vous pouvez mettre en évidence la valeur que vous apportez au rôle.

par exemple : For example:

📌 Si vous postulez à un rôle d'analyste de données freelance auprès d'une marque de commerce de détail, vous pouvez ajouter "A analysé les schémas d'utilisation des clients à partir de grands ensembles de données, fournissant des prestataires qui ont amélioré l'engagement des utilisateurs de 20 %"

📌 Pour un rôle de recruteur freelance, vous pouvez vous concentrer sur la réduction du délai d'embauche. Ajoutez quelque chose comme "Placé plus de 20 candidats à travers divers rôles, y compris des ingénieurs logiciels, des spécialistes du marketing et des responsables des opérations, sur une période de 3 mois"

Cette approche garantit que le responsable du recrutement voit comment votre expérience en freelance s'aligne directement sur leurs exigences, ce qui fait de vous un candidat plus solide.

Lire la suite: 10 modèles de freelance pour gérer la charge de travail

Utiliser des mots-clés et des verbes d'action dans les descriptions des freelances

Tout en adaptant votre CV de freelance à chaque rôle, regardez la description du poste et utilisez les mots-clés spécifiques mentionnés dans la description du poste pour mettre en valeur les compétences. Si le poste mentionne la "création de contenu", assurez-vous de mentionner cette phrase exacte dans vos entrées de freelance. Cela permet à votre CV de coller au logiciel de suivi des candidatures (ATS), ce qui augmente les chances qu'il atteigne le responsable de l'embauche ou le recruteur.

📝 Par exemple: Si la description de poste d'un éditeur vidéo mentionne l'augmentation de l'engagement des spectateurs, vous pouvez mentionner dans votre CV : "Production et édition de contenu vidéo dynamique qui a augmenté l'engagement des spectateurs de 30 %."

Il est préférable de gérer toutes les descriptions de poste en un seul endroit afin de pouvoir facilement adapter votre CV. Les Modèle de recherche d'emploi ClickUp vous aide dans cette tâche. Vous pouvez ajouter des liens vers des descriptions d'emploi, suivre votre propositions d'emploi et gérer les ressources pour les entretiens, le tout en un seul endroit.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-437.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-10686843&department=personal-use&_gl=1*wyqeh1*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjg1NTE1NTAuQ2p3S0NBanc5cDI0QmhCX0Vpd0E4SUQ1Qm9PeHVXT3BmX1ZRUdOSGZ2NzJaOC1EREkzYlBqQkZfOUdubFk2ZlBzOVRkLVZuREh0Y0hSb0NRR1lRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*NDM5OTU3MTYxLjE3MjYwNjYMzQ.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle propose des sections dédiées au suivi du statut de votre candidature (par exemple, candidature, entretien, offre), des délais et des détails importants tels que les informations de contact de l'entreprise et les évaluations Glassdoor afin de rationaliser votre processus de recherche d'emploi.

Conseils de relecture et de modification en cours pour plus de clarté et de concision

Une fois votre CV prêt, relisez-le et modifiez-le en cours pour en améliorer la clarté et la concision. Vous pouvez le passer dans des outils tels que Grammarly pour repérer tout problème de grammaire ou de formulation. Il est également utile de demander l'avis d'un mentor ou d'un pair, qui pourra peut-être déceler des améliorations que vous n'avez pas remarquées.

Voici quelques conseils efficaces pour la modification en cours de votre CV:

📌 Veillez à ce que la mise en forme soit cohérente pour une présentation professionnelle

📌 Éliminez les formulations vagues ou répétitives et concentrez-vous sur des verbes orientés vers l'action

lire son CV à haute voix pour repérer les formulations maladroites

En éliminant les détails inutiles, votre CV restera précis et se concentrera sur les réalisations les plus pertinentes.

Astuce bonus : utiliser ClickUp AI pour la relecture et l'amélioration du contenu des entrées de CV

Vous avez besoin d'une assistance supplémentaire pour vous assurer que votre CV se démarque ? Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rédiger, relire et peaufiner votre CV. C'est non seulement votre partenaire de remue-méninges, mais aussi un.. un excellent outil d'écriture pour l'IA pour rédiger les points de votre CV, repérer les fautes de grammaire, améliorer la clarté et même suggérer de meilleures façons de formuler vos réalisations.

Il vous suffit de coller votre CV dans ClickUp et de demander à ClickUp Brain de le modifier en cours ou de le relire et de suggérer des améliorations.

utilisez ClickUp Brain pour relire votre CV de freelance

Il peut faire des suggestions de contenu pour s'assurer que vous utilisez un langage fort et orienté vers l'action dans vos descriptions d'emploi en freelance. De cette façon, votre CV est soigné, professionnel et prêt à impressionner les employeurs potentiels.

En savoir plus: Les meilleurs modèles de CV de gestionnaire de projet

Avantages de l'inclusion du travail en free-lance dans votre CV

Inclure le travail en freelance dans votre CV présente de nombreux avantages, en voici quelques-uns :

Amélioration de votre profil professionnel

Le travail en free-lance ajoute une dimension unique à votre profil professionnel, en soulignant votre capacité à vous épanouir en tant que solopreneur. En plus de votre compétence principale, la gestion de votre propre entreprise démontre votre maîtrise d'autres compétences essentielles telles que la comptabilité, la gestion des clients, la gestion de projet, la vente et l'argumentation, etc.

Le fait d'inclure une expérience en tant que freelance montre également aux employeurs potentiels que vous êtes proactif, motivé et que vous avez une solide éthique de travail - des qualités que tout le monde apprécierait.

Démontrer une expérience diversifiée et une capacité d'adaptation

Les free-lances travaillent souvent dans différents secteurs, avec différents clients et sur un large intervalle de projets. Cette expérience variée met en évidence votre capacité à vous adapter rapidement à de nouveaux environnements et à de nouveaux défis. Cela signifie également que vous êtes à l'aise avec différentes casquettes - qu'il s'agisse de marketing, de création de contenu, de tâches techniques ou de gestion de projet - et cette polyvalence est un gros avantage pour les employeurs.

Lire la suite: Vous souhaitez mettre en valeur votre expérience technique dans un CV ? Essayez ces modèles de CV technique pour augmenter vos chances d'être embauché.

Se démarquer sur des marchés de l'emploi compétitifs

Lorsque la concurrence est féroce, les CV de freelance peuvent vous distinguer des candidats qui n'ont travaillé que dans des rôles traditionnels. En mettant en avant vos projets en freelance et vos réalisations importantes, vous montrez que vous possédez des compétences et des expériences diverses que l'on ne retrouve pas forcément dans un rôle classique de 9 à 5.

Le travail en free-lance peut vous donner un avantage, surtout si vous pouvez démontrer des résultats spécifiques et mesurables comme "avoir augmenté le chiffre d'affaires des clients de 20 %" ou "avoir achevé plus de 50 projets avec succès"

Structurez le travail en freelance dans votre CV avec ClickUp

Inclure des expériences de freelance dans un CV peut changer la donne pour les demandeurs d'emploi, en vous aidant à vous démarquer en mettant en avant votre polyvalence, votre indépendance et vos résultats concrets. En utilisant des outils tels que ClickUp Docs pour organiser vos projets et ClickUp Brain pour affiner le contenu de votre CV, vous pouvez rationaliser le processus et présenter votre expérience de freelance de manière professionnelle et soignée.

Qu'il s'agisse de suivre le travail de vos clients, de rédiger des descriptions de poste percutantes ou de gérer votre progression à l'aide de champs personnalisés et d'Objectifs, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour que votre CV soit prêt à occuper la position que vous convoitez.

Prenez le contrôle de votre carrière de freelance grâce à un excellent CV. Inscrivez-vous à ClickUp et commencez à organiser, affiner et présenter votre travail comme jamais auparavant !