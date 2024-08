10 Meilleures applications de productivité pour les freelances en 2024

Si le statut d'indépendant permet de bénéficier d'une certaine flexibilité dans son travail, il n'est pas sans inconvénients : gestion de plusieurs échéances, suivi de plusieurs projets en même temps et recherche d'un peu de temps pour soi.

Les applications de gestion de la productivité peuvent constituer un excellent investissement. Elles vous aident à atteindre vos objectifs de productivité en automatisant plusieurs petites tâches ou tâches banales, ce qui vous permet d'éviter l'épuisement professionnel.

Que vous soyez débutant ou professionnel chevronné, les bons outils de productivité peuvent faire la différence.

Mais lesquels choisir ? Cet article vous aidera à trouver l'application de productivité qui changera à jamais votre façon de travailler en freelance. 🧑‍💻

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de productivité pour les freelances ?

Les outils de gestion de projet peuvent vous aider à mieux gérer votre travail et à vous simplifier la vie. Cependant, pour trouver l'outil idéal, il faut outil de productivité peut prêter à confusion. 😣

Pour simplifier votre processus de décision, tenez compte de ces éléments essentiels lorsque vous recherchez un outil véritablement transformateur :

Capacité de suivi du temps: Votre outil doit avoir une capacité de suivi du temps pour planifier le travail, établir des paramètres et simplifier les facturations basées sur le travail horaire

Votre outil doit avoir une capacité de suivi du temps pour planifier le travail, établir des paramètres et simplifier les facturations basées sur le travail horaire Compatibilité: Vérifiez la compatibilité avec les principales applications, telles que Microsoft Word, Google Docs, etc., qui sont importantes pour votre entreprise

Vérifiez la compatibilité avec les principales applications, telles que Microsoft Word, Google Docs, etc., qui sont importantes pour votre entreprise Progression du projet: Assurez-vous que votre application de productivité est dotée des éléments essentiels suivantslogiciel de gestion de projet pour vous permettre de suivre la progression de vos projets

Assurez-vous que votre application de productivité est dotée des éléments essentiels suivantslogiciel de gestion de projet pour vous permettre de suivre la progression de vos projets Accessibilité mobile: Privilégiez une application de productivité qui dispose d'une version mobile pratique afin que vous puissiez y accéder même lorsque vous êtes en déplacement

Privilégiez une application de productivité qui dispose d'une version mobile pratique afin que vous puissiez y accéder même lorsque vous êtes en déplacement Prise en compte du coût: Enfin, assurez-vous que le coût d'utilisation et de maintenance de l'application justifie les avantages qu'elle vous procure

En tenant compte de ces facteurs et les astuces du freelancing vous pouvez choisir l'application de productivité la mieux adaptée à vos besoins.

Les 10 meilleures applications de productivité pour les freelances à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleures applications de gestion de projet pour les freelances qui surpassent toutes les autres grâce à leur caractère unique de productivité .

Retrouvez leurs fonctionnalités distinctives, leurs modèles de tarification et leurs évaluations dans la liste ci-dessous. 👇

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme polyvalente qui améliore la gestion de projet des freelances avec des vues Tableau personnalisables comme les tableaux Kanban, les calendriers et les diagrammes de Gantt avec l'aide de 15+ Affichages ClickUp .

Il fusionne les tâches, les documents, les objectifs et la communication en une seule interface, ce qui réduit considérablement la nécessité d'utiliser plusieurs applications et rationalise le flux de travail.

ClickUp est doté de fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de rapports complets pour le suivi de la productivité et des heures consacrées aux projets.

L'approche tout-en-un de ClickUp vous aide à jongler avec différents projets, en permettant une organisation et une gestion transparentes

ClickUp vous permet également de gérer votre pipeline, de créer des tableaux de bord personnalisés et d'ajouter des collaborateurs à votre espace de travail pour vous aider à mieux travailler en multitâche.

Des outils utiles comme Afficher le Calendrier simplifie la gestion des échéances grâce à la fonction "glisser-déposer". ClickUp Brain stimule la productivité en aidant à la génération d'idées et à la gestion des tâches.

ClickUp Brain permet de récupérer des informations et de créer et modifier des notes

💡 Pro tip: Leverage Les modèles de ClickUp pour les freelances et Modèles de travail à faire de ClickUp pour obtenir une aide immédiate en matière de contrats, de facturation, de conception graphique, de hiérarchisation des tâches, d'organisation des projets et de suivi visuel de la progression à l'aide de tableaux Kanban ou de diagrammes de Gantt.

Avec le modèle de travail à faire de ClickUp :

Hiérarchisez facilement les tâches en fonction de l'importance, de l'effort ou de l'urgence

Organisez vos projets en listes claires avec des sous-tâches et des dates d'échéance

Gardez un œil sur la progression grâce aux tableaux Kanban ou aux diagrammes de Gantt

Que vous soyez seul ou que vous fassiez partie d'une grande équipe, ce modèle vous permettra de rester organisé et d'accroître votre productivité.

ClickUp meilleures fonctionnalités:

ClickUp Tasks: Suivez facilement la progression de chaque tâche pour vous assurer qu'elle est achevée dans les délais et que l'équipe est bien alignée avec les objectifs de l'entrepriseTâche ClickUp *ClickUp Docs: Collaborez en temps réel sur des documents basés sur le cloud pour les détails de l'entreprise et du projet avec l'aide de /href/95 ClickUp Task /%href/ClickUp Docs *ClickUp Objectifs: Suivez efficacement les indicateurs et les réalisations de l'entreprise

Suivez facilement la progression de chaque tâche pour vous assurer qu'elle est achevée dans les délais et que l'équipe est bien alignée avec les objectifs de l'entrepriseTâche ClickUp *ClickUp Docs: Collaborez en temps réel sur des documents basés sur le cloud pour les détails de l'entreprise et du projet avec l'aide de /href/95 ClickUp Task /%href/ClickUp Docs *ClickUp Objectifs: Suivez efficacement les indicateurs et les réalisations de l'entreprise ClickUp Mind Maps: Développez et visualisez vos idées avec des cartes mentales personnalisées ou basées sur des tâches

Développez et visualisez vos idées avec des cartes mentales personnalisées ou basées sur des tâches Priorités: Catégorisez les tâches par ordre d'urgence pour vous aider à rester concentré sur les bonnes choses

Catégorisez les tâches par ordre d'urgence pour vous aider à rester concentré sur les bonnes choses Applications mobiles: Gérez vos tâches et vos notes n'importe où grâce aux applications iOS et Android

Gérez vos tâches et vos notes n'importe où grâce aux applications iOS et Android ClickUp Brain: Automatisez les tâches, résumez les notes et définissez des rappels à l'aide de l'IA

ClickUp limites:

Bien que ClickUp présente une courbe d'apprentissage, consacrer du temps à comprendre ses fonctions dès le début facilite un flux de travail plus fluide et plus efficace à long terme

Tarification de ClickUp:

Free: Forever

Forever Unlimited: 7$/membre/mois

7$/membre/mois Business: 12$/membre/mois

12$/membre/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques:

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Google Keep

Via Google Keep Parfait pour la productivité personnelle, Google Keep rationalise votre processus créatif en vous permettant de capturer des pensées, des images et de l'audio en déplacement.

Il centralise toutes vos idées et vos tâches en un seul emplacement accessible et se synchronise sur tous les appareils pour que vous ne perdiez jamais d'idées essentielles et que vous n'oubliiez jamais de tâches.

Il propose des rappels basés sur le temps pour maintenir les tâches prioritaires sur le suivi. Grâce à son système de filtrage intuitif, vous pouvez rapidement trouver des notes spécifiques par code couleur, images ou rappels, améliorant ainsi votre capacité à organiser et à exécuter efficacement des projets freelance.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep:

Accédez, créez et modifiez des notes en cours de route depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette, même sans connexion internet

Bénéficiez d'une collaboration en temps réel lorsque les tâches sont cochées pour que tout le monde puisse les voir

Filtrez les notes en fonction des couleurs, de l'audio et des images pour trier rapidement les tâches

Restez fidèle à votrevotre éthique du travail etforfait de productivité avec des rappels basés sur l'heure

Intégration transparente avec d'autres services Google tels que Docs, Sheets et Slides pour une suite de productivité unifiée

Utilisez des notes vocales pour une prise de notes rapide ou des rappels en déplacement

Épinglez les notes importantes en haut de la page pour y accéder facilement

Utilisez des rappels basés sur l'emplacement pour les tâches à faire à des endroits spécifiques

Limites de Google Keep:

Options de mise en forme limitées pour une structuration détaillée des notes

Organisation basique des notes sans dossiers hiérarchiques ou carnets de notes

Les fonctionnalités peuvent être trop basiques pour les utilisateurs intensifs qui recherchent des capacités de gestion de projet étendues

Tarification de Google Keep:

Free: Forever

Évaluations et critiques de Google Keep:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (170+ avis)

3. Revolancer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Revolancer.png Revolanteur /$$$img/

Via Revolant Revolancer (en cours de mise à jour) est une plateforme explicitement conçue pour les freelances afin de se connecter, de collaborer et d'élargir leur base de clients. Elle offre la possibilité de découvrir des missions de premier ordre qui correspondent à vos compétences et à votre expérience.

Le modèle d'échange unique de la plateforme permet aux freelances d'externaliser des tâches entre eux, favorisant ainsi une communauté collaborative.

Ce système améliore l'efficacité du flux de travail et aide à construire un réseau de professionnels fiables, ce qui en fait un outil inestimable pour les freelances qui cherchent à développer leur entreprise et à diversifier leurs services.

Les meilleures fonctionnalités de Revolancer:

Trouver du travail et rencontrer d'autres freelances sur cette place de marché

Échange de services pour permettre la collaboration avec d'autres freelances

Accédez à des opportunités de construction de portfolio au sein de la plateforme

Profils personnalisables pour mettre en valeur votre travail et attirer des clients potentiels

Des filtres de recherche avancés pour trouver rapidement des projets adaptés à vos compétences

Des forums communautaires pour partager des astuces, des conseils et se mettre en réseau avec ses pairs

Revolanecer limite:

Il n'y a pas de possibilité de créer un modèle de proposition à envoyer aux clients potentiels

L'interface utilisateur et l'expérience peuvent varier, certains la trouvant moins intuitive

Les systèmes d'évaluation et d'appréciation sont encore en évolution, ce qui peut avoir un impact sur la confiance des nouveaux utilisateurs

Tarifs de Revolancer:

Free: Forever

Évaluation de Revolancer:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Grammarly

Via Grammarly Grammarly est un outil réputé pour ajouter de la finesse à chaque mot que vous écrivez. Que vous travailliez sur un projet crucial ou que vous communiquiez régulièrement avec vos clients, Grammarly vous aide à produire un travail précis et sans erreur à chaque fois.

Grâce à la tonalité et aux suggestions de l'IA dans Grammarly, l'outil s'assure que vous n'êtes ni bloqué, ni incorrect, ni peu confiant dans vos écrits. Vous pouvez également intégrer Grammarly à Gmail, Microsoft Word et Google Docs.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly:

Rédigez sans erreur grâce aux corrections en temps réel

Améliorez la clarté et le ton de vos communications grâce à la reformulation des phrases et à des conseils sur le ton

Mon travail avec Gmail, Microsoft Word et Google Docs

Assurer une voix de marque uniforme avec le module Enterprise

Les limites de Grammarly:

À l'occasion, Grammarly ne fait pas comprendre l'intention du rédacteur et fournit des suggestions non pertinentes

Les utilisateurs doivent modifier toutes les erreurs manuellement

Prix de Grammarly:

Free: Forever

Forever Premium: 30$/mois

30$/mois Business: 25$/mois

Évaluations et critiques grammaticales:

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.8/5 (7,000+ reviews)

5. Todoist

Via Todoist Todoist organise les flux de travail avec des listes de tâches structurées et un tri automatique des tâches, améliorant ainsi la clarté et la productivité. Il assiste la collaboration sécurisée et propose une extension de navigateur pour faciliter l'ajout de liens ou la gestion de projets.

Sa fonctionnalité de pipeline client permet également de hiérarchiser les tâches, ce qui fait de Todoist un outil idéal pour la gestion des tâches simples et complexes.

Il s'agit d'un logiciel de gestion des tâches vous pouvez faire confiance, que vos tâches soient simples ou complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist:

Créez, organisez et hiérarchisez facilement les tâches

Regrouper les tâches en projets pour une meilleure supervision

Décomposez les tâches en paramètres plus petits et plus faciles à gérer et définissez des dépendances

Paramétrez des rappels pour les échéances et recevez des notifications pour rester sur la bonne voie

Planifier des tâches à répéter à intervalles réguliers

Partager des tâches et des projets avec d'autres personnes pour un travail collaboratif

Connectez Todoist à d'autres applications telles que Google Agenda, Slack, etc

Personnalisez votre expérience avec des thèmes, des filtres et des libellés

Limites de Todoist:

Certains utilisateurs trouvent l'interface écrasante en raison des nombreuses options

Manque de contenu didactique approfondi pour les nouveaux utilisateurs

La personnalisation et les fonctionnalités avancées nécessitent une courbe d'apprentissage

Pas de suivi du temps intégré pour les tâches ou les projets

Prix Todoist:

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 5$/mois

5$/mois Business: 8$/membre/mois

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2 000+ avis)

6. Harvest

Via Harvest Harvest propose une solution complète pour couvrir toutes vos bases en tant que freelance, de la gestion des finances au traitement des projets avec une interface intuitive.

Il simplifie le suivi du temps pour les tâches, offrant des rapports et des analyses pour avoir un aperçu des heures de travail et des approbations de projet. Ses fonctionnalités complètes de facturation rationalisent également le processus de paiement.

Enfin, vous pouvez intégrer Harvest à plus de 50 outils tels qu'Asana, Trello, Slack, Stripe, etc. Ces fonctionnalités de Harvest en font le logiciel choisi par les freelances dans tous les secteurs d'activité.

Les meilleures fonctionnalités d'Harvest:

Gardez une longueur d'avance sur les cibles grâce à une fonctionnalité de suivi

Rassemblez des rapports détaillés et des analyses pour obtenir des informations précieuses sur votre travail

Profitez d'une facturation et de paiements transparents pour assurer un processus de facturation rapide et sans tracas avec les intégrations PayPal, Stripe et QuickBooks

Facilitez le flux de travail avec plus de 50 intégrations transparentes

Limites de Harvest:

La fonctionnalité de suivi du temps, bien que robuste, peut nécessiter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs afin d'utiliser pleinement ses capacités

L'intégration avec d'autres outils est disponible mais peut ne pas couvrir toutes les applications nécessaires aux flux de travail de certains utilisateurs

Prix Harvest:

Harvest: Gratuit

Gratuit Harvest Pro: 10,80 $/membre/mois avec facturation annuelle (essai gratuit de 30 jours)

G2: 4.3/5 (700+ commentaires)

4.3/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

7. Bonsai

Via Bonsaï Bonsai regroupe la gestion des clients, des projets et des finances au sein d'une puissante application de gestion de projets.

Il offre un intervalle de fonctionnalités, y compris les propositions, les contrats, la planification, le suivi du temps, la facturation, les rapports, etc.

Vous pouvez désormais livrer les projets à temps et surveiller le budget. Des modèles de freelance sont également disponibles pour vous aider à donner un coup de fouet à l'organisation de votre projet sans perdre de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Bonsai:

Accédez à un suivi du temps robuste avec des feuilles de temps intégrées à un outil de gestion de projet visuel

Créez des propositions faciles à utiliser pour gagner des projets avec des forfaits personnalisés et une mise en valeur des compétences

Informer les clients de vos heures de travail et de vos heures libres grâce à une fonctionnalité intégrée de planification

Recueillez des informations sur vos clients à l'aide de formulaires personnalisés et centralisez-les

Limites de Bonsaï:

Pertinent pour les travailleurs individuels et non pour l'attribution des tâches dans les équipes et les entreprises

Fonctionnalités limitées de l'application mobile

Tarification de Bonsai:

Débutant: 21$/mois

21$/mois Professionnel: 32$/mois

32$/mois Business: $66/mois

G2: 4.4/5 (90+ avis)

4.4/5 (90+ avis) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

8. Calendly

Via Calendly Calendly améliore la planification avec des fonctionnalités automatisées, des rappels personnalisés et des flux de travail de suivi pour stimuler la conclusion d'affaires.

Il s'intègre aux principales plateformes telles que Microsoft Teams et Salesforce, améliorant la transparence en partageant les disponibilités en temps réel.

Les utilisateurs signalent une hausse de 26 % des réservations sur le site web et une augmentation remarquable de 360 % des appels de partenaires, ce qui fait de Calendly un outil précieux pour acquérir un avantage concurrentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly:

Planifiez facilement des réunions sur tous les canaux et éliminez les e-mails qui vont et viennent

Intégrer facilement Calendly à de nombreuses applications telles que Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, etc

Automatisez les tâches chronophages comme l'envoi d'e-mails de rappel et les suivis

Recueillez facilement les paiements grâce aux intégrations rapides de Stripe et PayPal

Limites de Calendly:

À ne pas permettre la personnalisation du thème de la marque ou l'ajout de logo aux interfaces de planification

Options d'intégration limitées avec certains outils de CRM et de gestion de projet

Pas de vidéo-conférence intégrée ; dépend d'intégrations tierces

Tarifs de Calendly:

Free: Forever

Forever Standard: 10$/membre/mois

10$/membre/mois Teams: 16$/membre/mois

16$/membre/mois **Entreprise : à partir de 15 000 $/an

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

9. Notion

Via Notion Notion est un environnement de travail alimenté par l'IA qui vous aide à convertir vos pensées en actions par l'écriture, la planification et l'organisation.

Il travaille bien avec Docs, Wikis, Projets et Calendriers pour réduire les coûts et intégrer toutes les fonctions nécessaires à votre entreprise freelance.

Il assiste diverses activités, notamment l'ingénierie et le marketing, et propose des modèles pour les notes de réunion, les feuilles de route des produits et bien plus encore, ce qui simplifie considérablement la planification.

Les meilleures fonctionnalités de Notion:

Filtrez, triez et visualisez les tâches comme vous le souhaitez grâce à des affichages distincts

Créez des libellés, des suivis et des propriétaires personnalisés pour que tout le monde soit informé des tâches

Mon travail est facilité par une fonctionnalité de glisser-déposer pour organiser les éléments

Limites de mouvement:

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Les performances peuvent être insuffisantes avec des bases de données plus importantes ou des installations complexes

Capacités hors ligne limitées par rapport à la concurrence

Les options d'intégration natives sont limitées, nécessitant des solutions de contournement ou des outils externes

Tarification Notionnelle:

Free: Forever

Forever Plus: 8$/membre/mois facturé annuellement

8$/membre/mois facturé annuellement Business: $15/membre/mois facturé annuellement

$15/membre/mois facturé annuellement Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

10. Loom

Via Loom Outil réputé pour l'envoi de messages vidéo alimentés par l'IA, Loom vous aide à héberger.. réunions asynchrones avec vos clients.

Loom est idéal pour les freelances qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents, car il permet une communication remarquable grâce à des messages vidéo faciles à enregistrer et à partager.

Il offre des fonctionnalités de modification vidéo et s'intègre à des outils tels que Google Workspace et Slack, permettant une intégration transparente et une collaboration améliorée.

Les meilleures fonctionnalités de Loom:

Collaborez avec des clients, des équipes et des sous-traitants sur des vidéos

Gardez toutes vos données en sécurité grâce à une sécurité de niveau entreprise

Enregistrement rapide et facile de l'écran pour les tutoriels, les présentations et les commentaires

Partage instantané à l'aide d'un lien, ce qui évite les transferts de fichiers volumineux

Dessinez et mettez en évidence à l'écran pendant les enregistrements pour souligner les points clés

Limites de la salle de réunion:

Des utilisateurs ont rapporté que la vidéo et le son ne sont pas toujours synchronisés

Pas de mode hors ligne, une connexion internet est nécessaire pour l'utiliser

L'interface utilisateur peut être difficile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs

Pas de fonctionnalité de diffusion en direct pour un partage en temps réel

Tarifs de la Loom:

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 12,50 $/créateur/mois (facturé annuellement)

12,50 $/créateur/mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

Améliorer l'efficacité avec des applications de productivité

Lorsque vous êtes freelance, vous devez prêter attention à de nombreux aspects du travail, notamment bien gérer votre travail et vos clients, suivre la progression de vos projets et vous assurer que vous atteignez vos objectifs.

Ces applications répondent à des aspects distincts de votre vie et de votre travail. Elles veillent à ce que la gestion devienne plus simple et plus rapide, avec productivité et Outils d'IA pour les indépendants .

Vous pouvez vous concentrer sur vos seules compétences pendant que ces applications s'occupent des tâches secondaires et vous aident à rester organisé et productif. Comparez les modèles de prix, les fonctionnalités, la fiabilité et la compatibilité de ces applications pour choisir celle qui vous convient le mieux.

ClickUp est une application qui regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en un seul endroit. Elle vous aide à définir et à atteindre les bons objectifs tout en vous assurant que vous êtes sur la bonne voie pour toutes vos tâches. S'inscrire à ClickUp et dites immédiatement adieu aux tracas de la gestion du travail en free-lance.