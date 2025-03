100 questions de contrôle engageantes pour transformer vos réunions

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés tous les dirigeants est de trouver un équilibre entre l'autonomie des employés et le besoin de structure et d'orientation.

Un sondage réalisé par Priyanka Mehrotra et Stacia Grar, analystes en chef, met en évidence cette tension.. 88% des personnes interrogées préfèrent une approche fondée sur une grande confiance et peu de micromanagement, mais 70 % d'entre eux souhaitent tout de même des contrôles réguliers avec les managers.

Cela nous amène à la question suivante : comment les managers peuvent-ils concilier ces besoins apparemment contradictoires et garantir la satisfaction des employés ? Comment les managers peuvent-ils concilier ces besoins apparemment contradictoires et garantir la satisfaction des employés ?

L'un des moyens d'y parvenir consiste à poser régulièrement des questions de contrôle axées sur les besoins et les objectifs de carrière de votre équipe. En mettant l'accent sur l'alignement des objectifs plutôt que sur les résultats (l'achèvement des tâches), les managers peuvent maintenir un sentiment de connexion sans faire de microgestion. Les travailleurs se sentent assistés, tout en conservant la propriété de leur travail.

Dans ce billet de blog, nous verrons comment organiser des check-ins centrés sur les employés lors des réunions, ainsi que 100 questions prêtes à l'emploi pour divers scénarios.

Qu'est-ce qu'une question de contrôle ?

Les questions de contrôle sont des questions ouvertes ou fermées utilisées pour évaluer le bien-être émotionnel, mental et physique des individus, souvent dans des paramètres tels que les réunions d'équipe ou les évaluations de performance individuelles. Les questions de contrôle amusantes sont également un excellent moyen d'établir une relation et d'apaiser les tensions, en particulier dans les nouveaux paramètres de l'équipe ou au cours d'une réunion d'équipe réunions et lancements de projets .

Voici quelques situations dans lesquelles vous pouvez utiliser des questions de contrôle.

Contrôles hebdomadaires

En tant que manager, il est essentiel de rester en contact régulier avec les membres de votre équipe. Un check-in hebdomadaire vous donne une idée juste de ce que vivent les membres de votre équipe et de la manière dont cela peut affecter leur travail et leur productivité. Voici quelques idées que vous pouvez essayer :

Lundis motivés : Paramétrage des intentions et des objectifs pour la semaine

: Paramétrage des intentions et des objectifs pour la semaine Mercredi du bien-être : Rotation des questions du résumé rapide pour évaluer le bien-être des membres de l'équipe

: Rotation des questions du résumé rapide pour évaluer le bien-être des membres de l'équipe Les jeudis de la reconnaissance : Demander aux coéquipiers ce dont ils sont reconnaissants lors des réunions debout du jeudi

Réunions rétrospectives

Les réunions de rétrospective sont des sessions structurées qui permettent aux équipes de réfléchir aux projets achevés et de déterminer les domaines à améliorer. Au cours de ces réunions, vous pouvez poser des questions de contrôle tout en :

en ouvrant la réunion : Utilisez les questions de contrôle pour créer un espace sûr permettant un retour d'information honnête

: Utilisez les questions de contrôle pour créer un espace sûr permettant un retour d'information honnête Fermé la réunion : Réfléchir sur les apprentissages afin de les appliquer au travail futur

Ateliers

Lors de l'organisation d'ateliers, de nombreux participants peuvent être nouveaux pour vous et pour les autres. Prendre de leurs nouvelles peut les mettre à l'aise et donner le ton pour le reste de la session. Vous pouvez essayer ce qui suit :

Vérification avant l'atelier: Brise-glace pour créer des liens et évaluer la capacité mentale des participants à absorber de nouvelles informations

Brise-glace pour créer des liens et évaluer la capacité mentale des participants à absorber de nouvelles informations Vérification après l'atelier : Obtenez les réactions des participants et évaluez l'efficacité de votre atelier

L'intégration de questions de contrôle dans les réunions d'équipe peut vous aider à prendre le pouls des sentiments des employés et à créer un environnement de travail d'assistance.

À lire également Comment dire "Just Checking In" de manière professionnelle

Avantages de l'utilisation des questions de contrôle

Voyons comment les questions de prise de contact et les questions de brise-glace amusants peuvent améliorer la dynamique de l'équipe, la productivité et la satisfaction générale au travail. Voici ce qu'ils sont censés accomplir :

Briser les cliques: Les vérifications régulières peuvent aider à supprimer les barrières hiérarchiques et encourager la collaboration interfonctionnelle

Les vérifications régulières peuvent aider à supprimer les barrières hiérarchiques et encourager la collaboration interfonctionnelle Encourager la vulnérabilité: En créant un espace sûr, les membres de l'équipe peuvent partager leurs peurs, leurs doutes et leurs difficultés sans être jugés

En créant un espace sûr, les membres de l'équipe peuvent partager leurs peurs, leurs doutes et leurs difficultés sans être jugés Favoriser l'empathie: En partageant leurs expériences et défis personnels, les membres de l'équipe peuvent mieux se comprendre les uns les autres

En partageant leurs expériences et défis personnels, les membres de l'équipe peuvent mieux se comprendre les uns les autres Augmentation de la productivité: En abordant les problèmes dès le début, les équipes peuvent éviter les goulets d'étranglement et les retards potentiels

En abordant les problèmes dès le début, les équipes peuvent éviter les goulets d'étranglement et les retards potentiels Réduire le stress et l'anxiété: Le partage des préoccupations et des inquiétudes peut réduire le stress et l'anxiété

Le partage des préoccupations et des inquiétudes peut réduire le stress et l'anxiété Renforcer la cohésion de l'équipe: Des contrôles réguliers peuvent renforcer la camaraderie et le sens de l'objectif commun, améliorant ainsi la culture de l'entreprise

100 questions de contrôle engageantes

Et maintenant, le meilleur : voici plus de 100 questions de contrôle pour tout type de réunion d'équipe. Cela inclut des questions pour les résumés rapides quotidiens, les vérifications hebdomadaires, les objectifs, les réunions individuelles, et bien d'autres encore.

Brise-glace et amusement

Le moyen le plus simple d'éviter l'inévitable maladresse des réunions ? Commencez-les par des activités amusantes pour briser la glace et renforcer l'esprit d'équipe avant de passer à la discussion. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer :

Si votre journée de travail était filmée, qui en serait la vedette ? Si vous pouviez vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant une journée, quelle vie choisiriez-vous ? Quel emoji représente le mieux votre personnalité ? À faites-vous du silence, de la musique ou des bruits de fond lorsque vous travaillez en profondeur ? Quelle est l'expérience de travail la plus étrange ou la plus inhabituelle que vous ayez eue ? Quel est votre GIF favori adapté au travail ? Quel est votre gadget de travail ou votre article de papeterie le plus sophistiqué ? Si vous pouviez inventer un nouveau jour férié, quel serait-il ? Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez jamais faite au travail ? À faites-vous une plante de bureau favorite ?

Victoires personnelles et bien-être

Qui n'aime pas célébrer et parler de ses victoires ? Même les petites victoires peuvent être très motivantes et donner le bon paramètre pour les réunions axées sur l'action.

Si vous voulez rester simple mais authentique, le simple fait de demander aux gens comment ils se sentent aujourd'hui et de quelle humeur ils sont peut être très utile et montrer à votre équipe que vous vous souciez vraiment d'elle.

Quelle est la chose positive qui s'est produite cette semaine ? Quel est l'objectif personnel que vous travaillez à atteindre ? Quel est le sujet ou le passe-temps qui vous a intéressé ces derniers temps en dehors du travail ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, physiquement et émotionnellement ? Qu'est-ce qui vous stresse ces derniers temps ? Que faites-vous pour améliorer l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée ? À quand remonte la dernière fois où vous avez fait une pause et vous êtes vraiment détendu ? Comment gérez-vous les émotions négatives ? Quel est votre programme d'entraînement préféré ? Dans quelle mesure vous sentez-vous présent en ce moment ? À quel point vous sentez-vous connecté à quelque chose de plus grand que vous ? Quel est le conseil financier qui a fait une grande différence dans votre vie ?

Progression du travail en cours et mises à jour

Il peut être difficile de parler de ses difficultés et de ses problèmes au travail. Des échanges ouverts et empathiques sur la progression des tâches et les mises à jour peuvent servir de pont et permettre à chacun de rechercher l'assistance dont il a besoin pour faire son meilleur travail. Voici quelques questions utiles :

Comment établissez-vous les priorités de votre charge de travail ? Vous sentez-vous plus productif en travaillant à la maison ou au bureau ? Quelles stratégies utilisez-vous pour gérer votre temps ? Qu'est-ce qui fonctionne comme prévu et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Que changeriez-vous si vous pouviez refaire ce projet ? Y a-t-il des obstacles qui vous empêchent d'aller de l'avant ? Faites-vous appel à des ressources ou à une assistance supplémentaires ? Qu'est-ce qui vous a toujours posé problème au travail ? Quelle est la chose qui vous faciliterait la vie au travail ?

La dynamique d'équipe et la collaboration

Les check-ins axés sur l'équipe sont un excellent moyen de forger une dynamique d'équipe plus forte et d'établir une meilleure connexion avec vos collègues. Pour commencer, posez les questions suivantes :

Évaluez le moral de l'équipe sur une échelle de 1 à 10. Partagez un GIF pour décrire votre équipe. Quelle est la chose à faire pour créer une culture d'équipe plus positive et plus inclusive ? Faites un clin d'œil à un membre de l'équipe. Y a-t-il quelque chose que les membres de votre équipe peuvent faire pour vous aider à être plus efficace ? Exploitons-nous les points forts de chaque membre de l'équipe ? La voix de chacun est-elle entendue ? Comment pouvons-nous célébrer ensemble les réussites ? Comment pouvons-nous encourager la diversité des points de vue au sein de notre équipe ? Faites-vous l'objet d'une valorisation au sein de l'équipe ? Comment pouvons-nous améliorer la confiance et le respect entre les membres de l'équipe ? À faites-vous l'objet d'une assistance de la part de vos responsables et du personnel d'encadrement ?

Objectifs et priorités

Alignez vos principaux objectifs et priorités sur ceux de votre équipe à l'aide de cette liste de questions pratiques :

Quelles sont vos trois principales priorités pour cette semaine ? Quelle est la victoire rapide qui vous a fait plaisir ? Progressez-vous vers vos objectifs à long terme ? Comment allez-vous mesurer la réussite de votre projet ? Quelle est la priorité que vous souhaiteriez accorder aux semaines à venir ? Comment pouvons-nous mieux suivre notre progression vers les objectifs de l'équipe ? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ? À faire pour vous récompenser d'avoir atteint vos objectifs ? Comment faites-vous pour rester compte de vos objectifs ? À faire en sorte que les tâches ponctuelles ne fassent pas dérailler vos objectifs à long terme ?

Feedback et croissance

Vous voulez que votre équipe et vous-même progressiez chaque jour ? Mettez en place un cycle de retour d'information régulier. Les contrôles effectués lors de vos comptes rendus quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont une excellente occasion de le faire.

Quelles sont vos méthodes préférées pour donner et recevoir un retour d'information ? Recevez-vous suffisamment de retour d'information ? Quelle est la partie la plus et la moins favorite de votre travail ? Quel est le domaine dans lequel vous pouvez vous améliorer cette semaine ? Quelle est la chose que vous aimeriez faire différemment la semaine prochaine ? Quelle est la chose que vous avez apprise sur vous-même cette semaine ? Votre rôle actuel correspond-il à vos aspirations professionnelles ? Quelle est votre compétence que vous n'utilisez pas au travail mais que vous aimeriez acquérir ? À avez-vous eu l'impression d'avoir échoué à quelque chose récemment ? Comment pouvons-nous vous aider à y remédier ?

Gestion des tâches et des délais

Ces questions de contrôle peuvent être une aubaine pour prévoir les obstacles aux projets et traiter les risques qui affectent leur achèvement dans les délais.

Quelle est votre charge de travail ? Y a-t-il des tâches que vous pouvez déléguer ou reporter ? Êtes-vous sur la bonne voie pour respecter la réunion ? Vos échéances vous motivent-elles (ou vous démotivent-elles) ? Quelle est la chose que vous pouvez faire pour améliorer votre productivité ? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Comment conciliez-vous réunions et travail approfondi ? Comment évitez-vous le multitâche ? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer ou de terminer une tâche ? Quelle est la tâche qui vous a fait perdre beaucoup de temps ? Que faut-il garder, mettre en pause ou arrêter de faire dans le projet ?

Innovation et créativité

Fatigué de dire : "Quelqu'un a-t-il des idées ?"

Suscitez un brainstorming créatif dans vos réunions avec ces nouvelles questions à la place.

Quelle est la campagne que vous mèneriez ou la fonctionnalité que vous mettriez en place si vous aviez des ressources illimitées ? Comment encourager une culture de l'innovation ? Quelle est l'expérience que vous aimeriez tenter, même si les risques d'échec sont plus élevés ? Quelle est la technique de brainstorming que vous trouvez utile ? Quel est votre moyen de création favori ? Quelle est la technologie du futur qui vous enthousiasme ? Quelle est la chose à faire pour bouleverser le marché ? Quel est l'exercice de pleine conscience qui a amélioré votre créativité ? Y a-t-il un produit ou un service particulier offert par un concurrent que nous aurions pu lancer en premier ? Comment pouvons-nous nous différencier de nos concurrents ?

Communication et collaboration

👀Faites-vous ?

Les travailleurs sont 12 fois plus susceptibles d'être engagés lorsqu'ils font confiance à leurs chefs d'équipe ?

Ces questions vous permettent de communiquer avec votre équipe avec plus d'empathie et d'instaurer la transparence et la confiance.

Y a-t-il des problèmes de communication que nous devons résoudre ? Comment améliorer les sessions de brainstorming de notre équipe ? À faites-vous des discussions synchrones ou asynchrones ? Abordons-nous les conflits ouvertement et honnêtement ? Quels outils pouvons-nous utiliser pour rester en connexion ? Comment pouvons-nous pratiquer l'écoute active ? Quel est votre style de communication - écrit, verbal ou visuel ? Y a-t-il des situations où vous hésitez à prendre la parole ? Que pouvons-nous faire pour minimiser les distractions et maximiser la productivité pendant les réunions d'équipe ? Y a-t-il des membres de l'équipe avec lesquels vous aimeriez avoir plus de connexions ? Comment pouvons-nousencourager tout le monde à participer aux réunions?

Apprentissage et développement

Enfin, les employés souhaitent vraiment avoir la possibilité d'apprendre et de se développer . Investir dans les personnes - leurs aspirations et leurs motivations - contribue à créer des liens entre les membres de l'équipe, les managers et l'organisation.

Vous devez donc poser la question à vos employés :

Quelle nouvelle compétence aimeriez-vous acquérir ? Êtes-vous à la recherche d'un retour d'information et d'un mentorat ? Que pouvez-vous faire pour améliorer vos connaissances et votre expertise ? Quelle est la chose que vous avez toujours voulu essayer mais que vous n'avez pas faite ? À faire dans cinq ans ? Que lisez-vous ou apprenez-vous en ce moment ? Qu'avez-vous appris récemment ? Comment vous tenez-vous au courant des dernières tendances et technologies ? Avez-vous envisagé de créer une marque professionnelle ? Quels outils faites-vous pour suivre votre progression et rester compte ? Quelle plateforme ou communauté en ligne vous a le plus aidé dans votre développement professionnel ? Avez-vous déjà mis en place un système de récompense ou un défi pour vous motiver à apprendre ? Que pensez-vous de l'apprentissage par l'expérience ? Est-il surestimé ou utile ?

💡Pro Tip: Soyez attentif au quand et où vous posez vos questions de contrôle. Les questions visant à briser la glace, les questions sur les mises à jour du travail et la communication, etc. peuvent être posées dans un paramètre de groupe. En revanche, les questions relatives au feedback et à la santé doivent être posées dans un paramètre privé, en tête-à-tête.

Améliorer les check-ins et les réunions avec des outils

Le travail à distance (et les réunions en ligne) étant de plus en plus courant, la technologie peut aider à lutter contre la fatigue virtuelle, à améliorer la collaboration au sein de l'équipe et à optimiser les processus de réunion grâce à des outils tels que la prise de notes ou la création d'un agenda alimentés par l'IA.

Voyons comment vous pouvez utiliser des logiciels de gestion du travail comme.. ClickUp pour simplifier les réunions et les check-ins et rendre les discussions à la fois organisées et organiques.

Augmenter la collaboration avec des outils de tableau blanc numérique

Si vous organisez vos sessions de brainstorming en ligne, les outils de tableau blanc peuvent vous aider à planifier des idées visuellement, à collaborer en temps réel et à stimuler la pensée créative, qu'il s'agisse de dessins à main levée pour expliquer un concept créatif ou d'organigrammes pour concevoir des flux de travail systématisés. Tableaux blancs ClickUp par exemple, vous permet de dessiner des figures, d'ajouter des formes, de créer des notes autocollantes et de lier des objets pour visualiser vos idées. Vous pouvez également ajouter des images, des liens et des documents de votre environnement de travail ClickUp à vos Tableaux blancs afin de disposer de toutes vos ressources informationnelles en un seul endroit lors de vos séances de brainstorming.

Organisez des réunions virtuelles interactives avec ClickUp Tableaux blancs

Le plus beau ? Les équipes télétravail peuvent travailler ensemble sur le tableau blanc, ce qui fait de chaque réunion une expérience interactive et collaborative.

Organisez les détails de votre réunion

D'après la plupart des sondages, les employés assistent en moyenne à 10 à 15 réunions par semaine. Pour les cadres, ce nombre peut doubler et atteindre jusqu'à 30 réunions hebdomadaires.

Alors, comment faire le suivi de vos réunions ? Il s'agit notamment de participer à la réunion proprement dite et de gérer tout le travail administratif, tel que l'agenda des réunions les procès-verbaux et les notes.

La solution : un outil qui vous aide à créer un système de suivi et de gestion de vos réunions. Par exemple, avec ClickUp Réunions clickUp Meetings vous permet de paramétrer l'agenda des réunions, de documenter les résumés des réunions et de suivre les éléments d'action, le tout à partir d'un seul et même endroit.

Documentez l'agenda de votre réunion, les éléments d'action, et plus encore avec ClickUp Meetings

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire :

Organiser efficacement les réunions de votre équipe en créant des listes distinctes dans le dossier " Réunions "

Créez une tâche pour chaque liste de réunion afin de pouvoir suivre directement les mises à jour et les actions à entreprendrenotes de réunion dans le cadre de cette tâche

Utilisez les tâches récurrentes pour les réunions qui ont lieu périodiquement, comme les comptes rendus quotidiens et les examens trimestriels

Utilisez les notes de réunion /%ref/ dans cette tâche Affichage du Calendrier ClickUp pour visualiser vos réunions sous la forme d'un calendrier traditionnel

Ajoutez vos notes à une Bloc-notes ClickUp afin de pouvoir les convertir facilement en tâches ou en éléments d'action après la réunion

Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez utiliser la fonction Modèle d'agenda ClickUp pour fixer les objectifs des réunions, établir l'ordre du jour, suivre les participants et documenter les décisions clés, le tout en un seul endroit.

Le modèle d'agenda ClickUp se compose de trois parties :

Informations sur la réunion : Ici, vous décrivez l'objectif de la réunion, la logistique et les personnes qui seront présentesparticipent à la réunion Agenda : Vous y trouverez la liste de vos sujets de discussion ainsi que le nom du participant qui les abordera au cours de la réunion

: Ici, vous décrivez l'objectif de la réunion, la logistique et les personnes qui seront présentesparticipent à la réunion Détails après la réunion : Ici, vous ajoutez un enregistrement de la réunion et des notes de réunion, ainsi que des informations sur la date de la prochaine réunion

En dupliquant ce document et en créant un agenda pour chacune de vos réunions, qu'elles soient individuelles ou collectives, vous pouvez gagner du temps et faire en sorte que les réunions restent ciblées.

Télécharger ce modèle

Documenter le compte-rendu de votre réunion

Avec le nombre de réunions auxquelles vous assistez chaque semaine, il est inévitable que vous oubliiez quelque chose. C'est pourquoi compte rendu de réunion -un compte rendu écrit de ce qui s'est passé lors de la réunion- est devenu un protocole standard pour les réunions.

Commencez par un modèle tel que Modèle de compte rendu de réunion ClickUp ce modèle vous permet de créer des sous-pages pour chaque réunion ou de rassembler tous vos procès-verbaux dans un document courant, quelle que soit la méthode que vous préférez. Ce modèle vous permet de créer des sous-pages pour chaque réunion ou de regrouper tous les comptes rendus dans un document unique, selon votre préférence.

Ce modèle comprend les sections suivantes :

Participants : Les participants qui étaient présents à la réunion

: Les participants qui étaient présents à la réunion Éléments d'action : Les tâches qui ont été confirmées avec les DRI et les délais

: Les tâches qui ont été confirmées avec les DRI et les délais Sauvegarder pour plus tard : Les sujets ou les idées qui nécessitent une discussion plus approfondie

: Les sujets ou les idées qui nécessitent une discussion plus approfondie Mises à jour générales : Mises à jour générales : annonces faites au cours de la réunion

: Mises à jour générales : annonces faites au cours de la réunion Obstacles : Obstacles ou difficultés susceptibles d'entraver la progression du projet

En mettant en forme le compte rendu de vos réunions, vous vous assurez que toutes les informations essentielles, des éléments d'action aux décisions, sont facilement accessibles.

Télécharger ce modèle

Accélérer les opérations de réunion grâce à l'IA

Comme nous l'avons déjà vu , Outils d'IA pour la prise de notes lors des réunions peuvent noter les éléments d'action et créer des résumés de réunion automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'extraire les informations importantes et de les ajouter au document du compte rendu de la réunion.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez utiliser un moteur GenAI comme ClickUp Brain pour résumer le compte-rendu de votre réunion ou en extraire des éléments d'action spécifiques. Par exemple, si vous organisez beaucoup de check-ins, vous pouvez demander à ClickUp Brain de faire un résumé en une ligne des cinq derniers check-ins, afin d'avoir une idée globale des sentiments de l'équipe.

Résumez les mises à jour et les éléments d'action de votre réunion avec ClickUp Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour réfléchir à des questions d'enregistrement créatives pour les réunions ou exploiter les invitations de l'IA pour créer des automatisations de flux de travail pour les tâches récurrentes telles que la planification de réunions récurrentes ou l'invitation de participants à une réunion.

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger les questions d'accueil de votre réunion

Poursuivre les discussions en dehors de votre outil de réunion

Si des points importants n'ont pas pu être entièrement discutés pendant la réunion, vous pouvez créer une discussion de groupe ou ajouter des commentaires au document des notes de la réunion pour poursuivre le dialogue. Cela vous permet également de partager des informations détaillées et d'avoir des discussions approfondies de manière asynchrone, à votre convenance, au lieu d'organiser des réunions qui durent des heures.

Par exemple, vous pouvez créer un canal pour chaque réunion dans votre outil de communication d'équipe, tel que ClickUp Discussion pour partager des ressources, suivre les éléments d'action et avoir des discussions ad hoc sur les prochaines étapes.

Organisez des réunions asynchrones et des mises à jour de statut avec ClickUp Chat

L'assistance ClickUp en ligne vous permet d'aborder les problèmes instantanément. Imaginons que vous demandiez à un membre de votre équipe comment se passe sa journée et qu'il vous réponde qu'il est un peu pressé parce qu'il a dû faire face à des problèmes personnels.

ClickUp Chat étant connecté à l'ensemble de leur flux de travail dans ClickUp, vous pouvez utiliser les résumés IA pour passer en revue leur charge de travail de la journée, discuter avec les autres membres de l'équipe et/ou les parties prenantes, redéfinir les priorités, reprogrammer et/ou réaffecter les tâches, le tout à partir de ClickUp Chat. Rien ne peut être oublié, car tout est connecté. Et tout a commencé par un simple check-in.

Le verdict ? Laissez les outils de réunion intelligents prendre en charge le travail fastidieux de vos réunions de pointage afin que vous puissiez vous concentrer sur la discussion elle-même et l'utiliser pour obtenir des résultats significatifs.

Les choses à faire et à ne pas faire pour des réunions de bilan efficaces

Il est maintenant temps d'aborder l'étiquette des réunions de contrôle afin que vos questions aient plus d'impact pendant les réunions d'équipe et ne soient pas perçues comme insensibles ou intrusives.

Commençons par les choses à faire :

Formulez vos questions de manière positive afin d'encourager une communication ouverte et honnête

Créez un environnement sûr et d'assistance dans lequel les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager leurs idées et leurs sentiments

Adaptez votre style de contrôle aux besoins et aux préférences de l'individu

Restez concis et ciblé pour éviter de perdre du temps

Si nécessaire, donnez suite aux préoccupations ou aux problèmes soulevés lors de l'entretien

Et maintenant, les choses à ne pas faire :

Évitez de poser des questions trop détaillées ou indiscrètes

Ne vous concentrez pas uniquement sur le travail. Inclure des vérifications personnelles pour favoriser des relations plus fortes et le bien-être

Veillez à ce que personne ne domine la discussion et à ce que chacun puisse partager ses idées

Ne craignez pas les discussions difficiles. Abordez les conflits directement et donnez un retour d'information constructif

Ne soyez pas dédaigneux et prenez au sérieux les préoccupations et les idées des membres de l'équipe

💡Pro tip :

Formulez des questions qui vous aident à vérifier vos coéquipiers, et non à vérifier ce qu'ils font.

Voici en quoi elles diffèrent :

Les vérifications sont empathiques, ne portent pas de jugement et sont axées sur l'équipe : "Comment vous sentez-vous par rapport au projet ? Y a-t-il quelque chose de particulier dont vous aimeriez discuter ou des défis auxquels vous êtes confrontés ?"

: "Comment vous sentez-vous par rapport au projet ? Y a-t-il quelque chose de particulier dont vous aimeriez discuter ou des défis auxquels vous êtes confrontés ?" Les bilans sont directs et axés sur les résultats : "Quel est le statut actuel du projet ? L'avez-vous terminé ?"

Humanisez vos réunions d'équipe avec ClickUp

Une question de contrôle bien conçue peut revitaliser les réunions d'équipe, en favorisant un environnement de travail positif et une forte dynamique d'équipe. En posant des questions réfléchies et sans jugement, vous pouvez créer un espace de communication ouverte, d'empathie et de connexion authentique avec chaque membre de l'équipe.

En combinant les questions de vérification de l'équipe avec des outils tels que les tableaux blancs et les applications de prise de notes, vous pouvez optimiser le temps de réunion, renforcer la collaboration et obtenir de meilleurs résultats. C'est pourquoi nous vous recommandons d'essayer un outil de gestion du travail tout-en-un comme ClickUp.

Il vous aide à organiser vos réunions, à les rendre collaboratives et à automatiser les opérations de réunion afin que vous puissiez vous concentrer sur l'animation de discussions utiles et la prise de décisions.

En savoir plus ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez comment il simplifie la gestion des réunions.