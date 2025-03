Feedback vs. Feedforward : Quelle est la meilleure solution pour la gestion des performances ?

Lorsque vous gérez les performances de vos employés, vous pouvez vous poser des questions : Qu'est-ce qui aide vraiment les employés à atteindre leur plein potentiel - des conseils constructifs sur le travail passé ou des suggestions utiles pour l'avenir ? Le retour d'information ou la rétroaction ?

Imaginez que vous conduisiez une voiture.

Le retour d'information est le rétroviseur, qui donne un aperçu du chemin parcouru.

Le feedforward est le GPS, qui vous guide vers votre destination.

Les deux jouent un rôle crucial dans boucles de rétroaction et en tirant parti de leurs avantages uniques, vous pouvez améliorer de manière significative la gestion des performances des employés dans votre organisation.

Qu'est-ce que le feedback ?

Le retour d'information est une information sur les performances ou le comportement d'une personne qui est partagée avec elle dans le but d'améliorer ses performances. Il peut provenir de différentes sources, notamment des responsables, des collègues, des clients ou de soi-même.

A session de retour d'information offre un espace dédié pour discuter des performances d'un employé. Ces discussions peuvent être l'occasion d'un retour d'information constructif où ils peuvent recevoir des conseils sur la manière de s'améliorer.

Selon le rapport sur le développement des personnes établi par la plateforme de formation LMS Eloomi, 64% des employés et 72 % des dirigeants accordent une grande importance au retour d'information constructif.

Il est important de se rappeler que les retours d'information positifs ou négatifs peuvent avoir la même valeur. Les commentaires négatifs peuvent mettre en évidence les erreurs du passé et offrir des leçons pour l'avenir, tandis que les commentaires positifs renforcent les points forts d'un employé et l'encouragent à poursuivre sur la bonne voie.

Qu'est-ce que le feedforward ?

Le feedforward est une approche proactive de la gestion de la performance qui se concentre sur l'anticipation et le traitement des défis potentiels ou des opportunités d'amélioration future

La mise en œuvre de cette approche implique un processus davantage axé sur la collaboration. Elle commence souvent par une évaluation feedforward, au cours de laquelle les individus ou les équipes identifient leurs objectifs et leurs aspirations.

Elle permet non seulement d'aider les individus à se développer professionnellement, mais aussi de renforcer les relations interpersonnelles positives en encourageant une culture de l'assistance et de la croissance.

Différences clés entre le feedback et le feedforward

Comprendre les différences clés entre le feedback et le feedforward vous aidera à concevoir un meilleur processus d'évaluation des performances dans votre organisation. Les deux concepts sont précieux, mais ils ont des objectifs distincts et offrent des avantages uniques.

Les deux concepts sont précieux, mais ils ont des objectifs distincts et offrent des avantages uniques Focus Performances passées Potentiel futur Les résultats de l'évaluation sont présentés sous la forme d'un tableau de bord Méthodes Examens de performance, 360-degree feedback Coaching, mentorat, feedforward leadership Les méthodes d'évaluation de la performance, les évaluations de la performance, le feedback/%href/, le coaching, le mentorat, le leadership par rétroaction, etc Avantages Identifier les forces et les faiblesses Développer les compétences, atteindre les objectifs

Le feedback est principalement concerné par la fourniture d'informations sur les performances passées. Il aide les individus et les équipes à comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les domaines à améliorer.

En revanche, le feedforward est orienté vers l'avenir, il se concentre sur l'anticipation et la prise en compte des défis ou des opportunités potentiels. Le leadership feedforward implique la création d'un environnement d'assistance dans lequel les individus se sentent habilités à demander conseil et à développer leur potentiel.

Exemples de retour d'information

Il y a le retour d'information positif, qui consiste à féliciter quelqu'un pour un travail bien terminé, et la critique constructive, qui consiste à faire savoir à l'intéressé ce qui lui manque et comment il peut y remédier à l'avenir. Voici quelques exemples de chaque type.

Retour d'information positif

**J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous avez géré le client difficile hier. Votre calme et votre professionnalisme ont permis de désamorcer la situation de manière efficace

Encourageant: _"Vos idées créatives pour la nouvelle campagne de marketing sont vraiment rafraîchissantes. Continuez à sortir des sentiers battus !"*

_"Vos idées créatives pour la nouvelle campagne de marketing sont vraiment rafraîchissantes. Continuez à sortir des sentiers battus !"* Appréciatif: _"Merci d'avoir fait un effort supplémentaire pour achever le projet dans les délais. Votre dévouement est inestimable pour l'équipe"

Critique constructive

Spécifique: _"Bien que votre présentation ait été informative, je pense qu'elle pourrait être plus attrayante si vous utilisiez des éléments visuels pour briser le texte"

_"Bien que votre présentation ait été informative, je pense qu'elle pourrait être plus attrayante si vous utilisiez des éléments visuels pour briser le texte" Axée sur la solution: "Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs, essayez de mettre en évidence les aspects positifs de la situation. Cela contribuera à créer une dynamique d'équipe plus positive." Focalisation sur la solution: _"Au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs, essayez de mettre en évidence les aspects positifs de la situation

"Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs, essayez de mettre en évidence les aspects positifs de la situation. Cela contribuera à créer une dynamique d'équipe plus positive." _"Au lieu de se concentrer sur les aspects négatifs, essayez de mettre en évidence les aspects positifs de la situation Orienté vers l'avenir: "Je crois que vous avez le potentiel pour devenir un grand leader. Envisagez de suivre un cours de leadership pour développer davantage vos compétences."$$a

💡Pro Tips:

Soyez précis: Les commentaires vagues ne servent pas à grand-chose. Choisissez un ou deux domaines et concentrez-vous dessus

Les commentaires vagues ne servent pas à grand-chose. Choisissez un ou deux domaines et concentrez-vous dessus Soyez opportun : Fournissez un feedback dès que possible après l'évènement afin d'encourager la réflexion et le changement/renforcement du comportement

Fournissez un feedback dès que possible après l'évènement afin d'encourager la réflexion et le changement/renforcement du comportement Soyez constructif: Concentrez-vous sur le comportement et non sur la personne

Concentrez-vous sur le comportement et non sur la personne Soyez respectueux: Maintenez un ton positif et professionnel

Maintenez un ton positif et professionnel Soyez ouvert au retour d'information: Soyez prêt à recevoir un retour d'information et à l'utiliser pour vous améliorer

Exemples de feedforward

Voici quelques exemples de feedforward :

Au lieu de : "Vous avez parlé trop vite pendant la présentation Essayez: "La prochaine fois, essayez de ralentir votre rythme pour permettre une meilleure compréhension"

"Vous avez parlé trop vite pendant la présentation "La prochaine fois, essayez de ralentir votre rythme pour permettre une meilleure compréhension" au lieu de: "Votre rapport était mal organisé !" *Assayez: "Essayez de ralentir la prochaine fois pour mieux comprendre" Essayez: "Pensez à utiliser un plan clair ou des titres pour améliorer la structure de votre prochain rapport"

"Essayez de ralentir la prochaine fois pour mieux comprendre" "Pensez à utiliser un plan clair ou des titres pour améliorer la structure de votre prochain rapport" Au lieu de: "Vous n'avez pas respecté la date limite" Essayez: "Pour éviter les retards à l'avenir, essayez de diviser les tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer et de fixer des paramètres réalistes pour les délais

💡Pro Tips:

Se concentrer sur l'avenir: Viser à fournir des conseils exploitables pour l'amélioration future sans être trop critique à l'égard du passé

Viser à fournir des conseils exploitables pour l'amélioration future sans être trop critique à l'égard du passé Soyez précis: Identifiez clairement le comportement ou l'action à améliorer

Identifiez clairement le comportement ou l'action à améliorer Soyez positif: Formulez vos commentaires de manière constructive et avec assistance

Formulez vos commentaires de manière constructive et avec assistance Évitez les reproches : concentrez-vous sur le comportement et non sur la personne

**Proposer des solutions : suggérer des stratégies ou des techniques spécifiques pour aider la personne à s'améliorer

Pourquoi passer du feedback au feedforward ?

Le passage du feedback au feedforward peut révolutionner la façon dont les équipes communiquent et se développent. Voici pourquoi vous devriez franchir le pas :

Avantage n° 1 : le feedforward est orienté vers l'avenir

Le feedforward se concentre sur les possibilités futures, et non sur les erreurs du passé. Au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, il met l'accent sur des suggestions réalisables, ce qui permet aux individus d'envisager et de viser le meilleur d'eux-mêmes plutôt que de se juger pour avoir mal fait les choses.

Avantage n° 2 : la rétroaction ne porte pas de jugement

Contrairement au feed-back traditionnel, qui peut ressembler à une critique, le feedforward crée un environnement d'assistance et de sécurité psychologique. Il encourage un dialogue ouvert sans jugement, ce qui permet aux membres de l'équipe de partager leurs idées et leurs stratégies sans crainte.

Avantage n° 3 : Le feedforward vous aide à découvrir les leaders de votre équipe

Lorsque vous encouragez le feedforward, vous créez un espace où les talents cachés peuvent briller. Les membres de l'équipe s'avancent naturellement pour donner leur avis, révélant ainsi des leaders potentiels qui pourraient autrement passer inaperçus.

Avantage n° 4 : La rétroaction favorise la croissance

Le feedforward inspire le développement continu. En mettant l'accent sur l'amélioration plutôt que sur les lacunes passées, on cultive une culture de l'apprentissage, où les erreurs sont considérées comme des étapes vers la réussite.

Avantage n° 5 : Le feedforward favorise la sécurité psychologique et une communication ouverte

Cette approche favorise un climat de confiance et d'ouverture. Les membres de l'équipe se sentent en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs idées, sachant qu'ils seront réunis avec des encouragements plutôt qu'avec des critiques.

Composantes essentielles du feedforward

Le feedforward, une approche proactive de la gestion des performances, est un puissant catalyseur de croissance et de développement. Plus qu'un simple outil, c'est un investissement stratégique dans la réussite de votre équipe.

Voici pourquoi :

Composante #1 : Feedforward régénère les talents

Contrairement au feedback, qui se concentre souvent sur les erreurs passées, le feedforward se tourne vers l'avenir, identifiant les défis potentiels et fournissant des conseils pour une amélioration future. Elle permet aux employés de s'approprier leur développement et d'utiliser tout leur potentiel.

Composante #2 : la rétroaction élargit les possibilités

En se concentrant sur les objectifs et les aspirations futurs, le feedforward aide les individus et les équipes à explorer de nouvelles opportunités et à dépasser les limites. Elle encourage un état d'esprit de croissance et d'innovation.

exemple :

Un employé exprime son intérêt pour un rôle de leader mais ne se sent pas suffisamment qualifié. Le manager utilise le feedforward pour identifier les compétences et les expériences futures qui pourraient l'aider - comme la direction d'une petite équipe de projet. Ces conseils ouvrent de nouvelles voies et encouragent l'employé à commencer à acquérir une expérience pertinente dès maintenant.

Composante #3 : Le feedforward est particulier

Un feedforward efficace est adapté aux besoins et objectifs spécifiques de la personne ou de l'équipe. Il ne s'agit pas d'une approche à taille unique, mais plutôt d'une feuille de route personnalisée pour la réussite.

Composante #4 : Le feedforward est authentique

Pour être vraiment efficace, le feedforward doit être délivré dans le cadre d'une communication authentique. Évitez d'utiliser des connotations négatives et concentrez-vous sur la fourniture de conseils et d'assistance constructifs.

Une expérience récente sur la gestion des performances menée par Kognoz, une société de conseil en ressources humaines axée sur la technologie, a révélé que lorsque les managers se concentrent sur les apports et le coaching continus - ou feedforward -, ils peuvent améliorer le sentiment d'équité des employés par rapport à leurs performances de jusqu'à

30%

.

Composant #5 : Le feedforward a un impact

La mise en œuvre du feedforward peut avoir un impact significatif sur le moral, la productivité et les performances globales des employés. Elle favorise un environnement de travail positif et encourage une culture de l'apprentissage continu.

Composante #6 : le feedforward affine la dynamique de l'équipe

En promouvant une communication ouverte, la collaboration et le respect mutuel, le feedforward peut renforcer la dynamique de l'équipe et améliorer le travail d'équipe. Il contribue à créer un environnement de travail plus cohésif et plus Assistance où les individus se sentent valorisés, responsabilisés et motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Étapes pour mener une évaluation feedforward

Les organisations sont constamment à la recherche de moyens innovants pour améliorer les performances de leurs employés et stimuler leur croissance. L'évaluation feedforward est l'une de ces méthodes qui permet d'anticiper et de relever les défis futurs en tirant parti des éléments suivants les outils de feedback des employés .

Mais comment faire pour réunir votre équipe et ces outils au sein d'une même plateforme ? La réponse est : avec ClickUp , un logiciel de productivité et de gestion des tâches, bien sûr !

Voici comment vous pouvez construire et mettre en œuvre un système d'évaluation des performances par feedforward à l'aide de ClickUp :

1. Fixer des objectifs et des attentes clairs

Consultez les objectifs hebdomadaires de chacun des membres de votre équipe, voyez qui travaille sur quoi, quels sont les domaines d'amélioration clés, etc. grâce à ClickUp Objectifs

La définition d'objectifs et d'attentes clairs constitue la première étape d'une évaluation de la rétroaction. Lorsque les objectifs sont bien définis, le feedforward peut être adapté pour s'aligner sur des objets spécifiques, ce qui rend les conseils exploitables et pertinents. Des attentes claires aident également les employés à comprendre à quoi ressemble la réussite et à identifier les compétences ou les comportements précis qu'ils doivent développer.

Avec l'aide de Objectifs ClickUp grâce à ClickUp Goals, les employés peuvent relier directement leurs objectifs à leur travail en créant des objectifs traçables assortis d'échéanciers clairs, de cibles mesurables et d'un suivi automatique de la progression. Cela signifie que chacun peut voir non seulement quels sont ses objectifs, mais aussi un forfait détaillé sur la façon dont il compte les atteindre.

Les Objectifs ClickUp peuvent notamment fournir des éléments d'information pour votre évaluation prospective :

Cibles numériques : Définissez des objectifs numériques spécifiques pour avoir une idée claire de la progression

: Définissez des objectifs numériques spécifiques pour avoir une idée claire de la progression Achèvements de tâches : Définissez des tâches qui contribuent directement à la réalisation de vos objets

: Définissez des tâches qui contribuent directement à la réalisation de vos objets Objectifs en vrai/faux ou en devise : Simplifiez les objectifs complexes en résultats directs et traçables

Les Objectifs de ClickUp aident à maintenir l'attention de chaque membre du département sur ce qui est vraiment important, ce qui est crucial lors du lancement d'un nouveau produit Darya Krkovyak responsable de la communication chez HYPERVSN

2. Écoutez vos employés et collaborez avec eux

Pour vraiment exploiter le pouvoir de la rétroaction, il est essentiel de fournir un retour d'information et des suggestions dans un contexte approprié. ClickUp Discuter offre une plateforme pratique et collaborative pour faciliter cette communication ouverte tout en maintenant le contexte du travail de vos employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-246-1400x746.png ClickUp Discute : Feedback Vs Feedforward /$$img/

Donnez un feedback instantané avec des commentaires attribués, mentionnez les membres de l'équipe en temps réel pour discuter avec eux, et collaborez ensemble sur des projets avec ClickUp Chat

Par exemple, disons que votre équipe travaille sur un mémo en ClickUp Documents . Alors que vous pouvez collaborer avec eux et partager un retour d'information unidirectionnel en temps réel directement dans les documents, ClickUp Chat vous offre un espace pour rendre la discussion plus inclusive.

Tous les Espaces dans ClickUp peuvent avoir leur propre discussion, ce qui facilite l'accès à vos dossiers, listes, tâches et pièces jointes pour cet espace sans avoir à activer/désactiver les écrans. Vous et votre équipe pouvez afficher le mémo dans la fenêtre de Chat pour le discuter, lancer des idées par messages instantanés, partager des suggestions et apporter des modifications immédiatement grâce à la fonction détection de la collaboration dans ClickUp .

Assigner des messages aux membres de l'équipe dans ClickUp Chat avec des FollowUps pour mettre en œuvre des remarques de feedforward

Vous pouvez également utiliser les FollowUps dans ClickUp Chat pour assigner des messages contenant des remarques de feedforward aux membres de l'équipe concernés - et vous assurer que le feedforward est pris en compte chaque fois que vous travaillez sur un projet similaire.

Parler et travailler de manière synchronisée, telle est l'idée !

3. Forfait pour l'évaluation du feedforward

Le forfait de votre évaluation feedforward nécessite une approche proactive, axée sur le développement futur plutôt que sur les performances passées :

Commencez par identifier les domaines clés où une amélioration est nécessaire cela peut être basé sur des commentaires précédents, des défis récurrents ou des objectifs futurs

Établissez des objectifs spécifiques et mesurables (objectifs SMART) qui s'alignent sur ces domaines et qui ciblent des compétences ou des processus immédiats ainsi que des opportunités de croissance à long terme

qui s'alignent sur ces domaines et qui ciblent des compétences ou des processus immédiats ainsi que des opportunités de croissance à long terme Incorporez des contrôles réguliers plutôt que d'attendre un examen formel, afin d'assurer une orientation et des ajustements continus

plutôt que d'attendre un examen formel, afin d'assurer une orientation et des ajustements continus Décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables avec des échéances pour maintenir la progression

avec des échéances pour maintenir la progression Impliquer les parties prenantes - managers, mentors ou pairs - pour offrir des perspectives constructives au cours du processus, afin d'assurer l'alignement et la pertinence

4. Effectuer l'évaluation

L'évaluation feedforward consiste à remplacer le renforcement positif des actions passées par des solutions tournées vers l'avenir. Au lieu de s'attarder sur les erreurs passées, elle met l'accent sur ce qui peut être fait pour s'améliorer à l'avenir.

Voici quelques conseils clés pour mener à bien l'évaluation prospective :

Soyez spécifique et exploitable : Offrez des conseils objectifs qui décrivent des étapes claires et réalisables. Par exemple : "La prochaine fois, essayez d'organiser vos tâches à l'aide d'une matrice de priorités pour gérer les délais plus efficacement."

: Offrez des conseils objectifs qui décrivent des étapes claires et réalisables. Par exemple : "La prochaine fois, essayez d'organiser vos tâches à l'aide d'une matrice de priorités pour gérer les délais plus efficacement." Encouragez l'implication de l'employé : Impliquez l'individu dans la discussion en lui demandant son avis sur les objectifs et les domaines qu'il souhaite améliorer. Par exemple : "Quelles sont les compétences que vous aimeriez renforcer au cours du prochain trimestre, et comment pouvons-nous vous aider à y parvenir ?"

: Impliquez l'individu dans la discussion en lui demandant son avis sur les objectifs et les domaines qu'il souhaite améliorer. Par exemple : "Quelles sont les compétences que vous aimeriez renforcer au cours du prochain trimestre, et comment pouvons-nous vous aider à y parvenir ?" Restez orienté vers les solutions : Au lieu de proposer un feedback fix, concentrez-vous sur les opportunités de croissance et sur la manière dont ils peuvent tirer parti de leurs points forts pour surmonter les difficultés. Par exemple : "Voyons comment vous pouvez utiliser des outils d'automatisation pour les tâches répétitives." Définir des attentes claires : Au lieu de proposer une _réponse à un problème, vous vous concentrez sur les possibilités de croissance et sur la manière dont ils peuvent tirer parti de leurs points forts pour surmonter les difficultés rencontrées

: Au lieu de proposer un feedback fix, concentrez-vous sur les opportunités de croissance et sur la manière dont ils peuvent tirer parti de leurs points forts pour surmonter les difficultés. Par exemple : "Voyons comment vous pouvez utiliser des outils d'automatisation pour les tâches répétitives." Définir des attentes claires : Au lieu de proposer une _réponse à un problème, vous vous concentrez sur les possibilités de croissance et sur la manière dont ils peuvent tirer parti de leurs points forts pour surmonter les difficultés rencontrées Fixez des attentes claires : Fournissez des objectifs ou des jalons mesurables pour vous assurer que la personne dispose d'une feuille de route pour sa croissance professionnelle et qu'elle peut suivre sa progression après l'évaluation. Par exemple : "D'ici la fin du mois, pourquoi ne pas vous efforcer d'achever trois projets de manière autonome afin de gagner en confiance et en rapidité ?" _Définir des attentes claires : Fournissez des objectifs mesurables ou des jalons afin de vous assurer que la personne dispose d'une feuille de route pour _son développement professionnel et qu'elle peut suivre ses progrès après l'évaluation

: Fournissez des objectifs ou des jalons mesurables pour vous assurer que la personne dispose d'une feuille de route pour sa croissance professionnelle et qu'elle peut suivre sa progression après l'évaluation. Par exemple : "D'ici la fin du mois, pourquoi ne pas vous efforcer d'achever trois projets de manière autonome afin de gagner en confiance et en rapidité ?" _Définir des attentes claires : Fournissez des objectifs mesurables ou des jalons afin de vous assurer que la personne dispose d'une feuille de route pour _son développement professionnel et qu'elle peut suivre ses progrès après l'évaluation Maintenir la positivité : Encadrez la discussion de manière à inspirer confiance, en mettant l'accent sur le potentiel plutôt que sur les lacunes. Par exemple : "Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent - concentrons-nous maintenant sur l'amélioration de vos compétences en matière de présentation afin de mieux mettre en valeur votre impact." "Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent - concentrons-nous maintenant sur l'amélioration de vos compétences en matière de présentation afin de mieux mettre en valeur votre impact." _ "Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent - concentrons-nous maintenant sur l'amélioration de vos compétences en matière de présentation afin de mieux mettre en valeur votre impact

5. Prendre des mesures dans les domaines à améliorer

Agir sur les domaines à améliorer grâce à une évaluation feedforward nécessite un changement par rapport aux méthodes traditionnelles telles que le méthode du sandwich de rétroaction à des approches plus dynamiques.

Au lieu de masquer les critiques par des éloges, adoptez un leadership feedforward en fournissant des informations claires et exploitables qui favorisent le changement.

Commencez par une communication ascendante, où l'accent est mis sur ce qui peut être fait différemment pour aller de l'avant.

Encouragez également l'auto-évaluation, en demandant aux individus comment ils pensent pouvoir s'améliorer, tout en les guidant par des suggestions personnalisées.

💡Pro Tip: Utilisez la méthode Start-Stop-Continue pour mener une évaluation feedforward. Dans cette méthode, les employés sont invités à réfléchir à leurs performances passées et à identifier les choses qu'ils devraient commencer à faire, arrêter de faire et continuer à faire. Il s'agit d'une des nombreuses méthodes permettant de fournir une assistance et des conseils ciblés aux employés en vue de leur développement futur.

Vous pouvez utiliser des modèles start-stop-continue gratuits pour mettre en œuvre cette méthode.

6. Évaluer les résultats de l'évaluation ascendante

Affichez, gérez et évaluez les résultats en temps réel de vos objectifs et de vos tâches grâce aux tableaux ClickUp Dashboard

En utilisant Tableaux de bord ClickUp pour évaluer les résultats dans le cadre d'évaluations en amont transforme les données en informations significatives avec une efficacité remarquable.

Voici comment :

Suivre les indicateurs clés: Créer et utiliser des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs tels que les taux d'achèvement des tâches, le temps passé sur les tâches et les jalons du projet

Créer et utiliser des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les indicateurs tels que les taux d'achèvement des tâches, le temps passé sur les tâches et les jalons du projet Suivre la progression individuelle: Créer des tableaux de bord pour suivre la performance individuelle des membres de l'équipe, y compris leur charge de travail, les priorités des tâches et la gestion du temps

Créer des tableaux de bord pour suivre la performance individuelle des membres de l'équipe, y compris leur charge de travail, les priorités des tâches et la gestion du temps Planifier des révisions régulières: Utiliser Automatisations de ClickUp et les tâches récurrentes de ClickUp pour programmer des sessions régulières de vérification et de retour d'information

Utiliser Automatisations de ClickUp et les tâches récurrentes de ClickUp pour programmer des sessions régulières de vérification et de retour d'information Suivre le retour d'information et les éléments d'action: Créer des sections dédiées sur les tableaux de bord pour suivre le retour d'information donné et reçu, ainsi que les éléments d'action générés par ces discussions

Créer des sections dédiées sur les tableaux de bord pour suivre le retour d'information donné et reçu, ainsi que les éléments d'action générés par ces discussions Identifier les tendances et les modèles: Analyser les données historiques sur les tableaux de bord pour identifier les tendances et les modèles de performance de l'équipe

Analyser les données historiques sur les tableaux de bord pour identifier les tendances et les modèles de performance de l'équipe Fixer des objectifs et suivre les progrès: Utiliser les tableaux de bord pour fixer des objectifs spécifiques aux membres de l'équipe et suivre leur progression vers ces objectifs

Outils pour fournir un retour d'information et une rétroaction

Il ne s'agit pas seulement d'une évaluation de la rétroaction, vous pouvez organiser des sessions de rétroaction dans le cadre de votre gestion des performances, en plus de l'attribution des tâches, de la collaboration en temps réel, de la création d'une excellente culture de travail, et bien plus encore avec ClickUp !

Voici comment exécuter votre stratégie de gestion de la performance sans effort :

1. Saisir le retour d'information et prendre les mesures qui s'imposent

En utilisant Formulaires ClickUp pour recueillir des informations ne se limite pas à la collecte d'informations ; il s'agit d'inciter à l'action et de permettre des évaluations en retour qui propulsent votre équipe vers l'amélioration continue.

Capturez toujours des informations pertinentes qui permettent d'établir un contexte plus précis grâce à la logique conditionnelle des formulaires ClickUp

Grâce à leur conception personnalisable, les formulaires facilitent la collecte de commentaires pertinents auprès des membres de l'équipe, des clients ou des parties prenantes, en veillant à ce que chaque réponse soit adressée à la bonne personne au bon moment.

La fonctionnalité de logique conditionnelle de ClickUp Forms vous permet de créer un seul formulaire qui s'adapte en fonction des sélections antérieures, simplifiant ainsi le processus d'achevé.

Par exemple, si un utilisateur indique qu'il donne son avis sur un produit spécifique, le formulaire n'affichera automatiquement que les questions pertinentes relatives à ce produit, ce qui le rendra non seulement plus facile à remplir, mais aussi plus efficace pour capturer des informations précises.

Une fois les commentaires recueillis, ils peuvent être instantanément acheminés vers des tâches à suivre, ce qui permet à votre équipe de prendre rapidement des mesures en fonction des informations reçues.

2. Pratiquez la modification en cours et la prise de notes pendant les sessions de retour d'information

L'utilisation de ClickUp Documents pour la modification collaborative et la prise de notes pendant les évaluations de feed-back transforme un processus traditionnellement statique en un hub de collaboration dynamique et en temps réel.

Collaborez avec votre équipe en temps réel, prenez des notes et donnez un retour d'information instantané avec ClickUp Docs

Permettez à vos équipes de créer et d'éditer de beaux documents structurés avec des fonctionnalités telles que des pages imbriquées, des tableaux et des modèles - idéal pour construire des feuilles de route complètes ou des bases de connaissances essentielles pour les évaluations de feedforward.

Au cours d'une session d'évaluation, les membres de l'équipe peuvent contribuer simultanément au même document, en offrant un retour d'information, en ajoutant des observations ou en soulignant les domaines d'amélioration en temps réel.

Convertir les commentaires dans les discussions ou les documents en tâches ClickUp instantanément avec ClickUp Assigned Comments Tâches ClickUp et Commentaires attribués par ClickUp offrent une combinaison puissante pour fournir un fournisseur, prestataire et s'assurer que votre équipe agit en conséquence dans les plus brefs délais, instructions

En décomposant les tâches complexes en éléments plus petits et plus faciles à gérer et en attribuant des commentaires spécifiques aux membres de l'équipe, vous pouvez fournir des conseils ciblés et vous assurer que chacun connaît ses responsabilités.

De plus, en personnalisant le statut des tâches et en définissant des paramètres de priorité pour chaque tâche, vous pouvez rapidement identifier et hiérarchiser les tâches qui requièrent une attention immédiate. Cela permet de s'assurer que les commentaires sont traités invitamment, instructions et que votre équipe reste concentrée sur la réalisation de ses objectifs.

4. Enregistrez un feedback audio ou vidéo pour un retour d'information détaillé

Enregistrez un retour d'information détaillé et laissez même des commentaires dans un ClickUp Clip afin d'offrir des possibilités d'amélioration et de croissance ClickUp Clips offrent un moyen innovant de fournir un retour d'information instantané ou une rétroaction en enregistrant votre écran, votre webcam et votre voix. La communication est ainsi plus rapide, plus claire et plus efficace que si l'on s'appuie uniquement sur des messages écrits et de longs documents.

Que vous partagiez des idées sur un projet ou que vous proposiez des améliorations, Clips vous permet de faire avancer les discussions sans effort, sans avoir à taper de longues explications.

5. Automatisation des boucles de retour d'information pour assurer une amélioration continue

Construire des boucles de rétroaction pour encourager l'amélioration continue à l'aide des Automatisations ClickUp

ClickUp Automatisation peut automatiser les boucles de retour d'information pour créer une culture d'amélioration continue, ce qui permet aux équipes de rester alignées et réactives sans effort.

Avec ClickUp Brain grâce à l'automatisation des boucles de rétroaction, il devient aussi simple que de décrire ce dont vous avez besoin en langage clair.

Par exemple, il vous suffit d'indiquer à l'IA ce que vous souhaitez automatiser - qu'il s'agisse d'un rappel de partage de feedback après qu'une tâche a été marquée Achevé, de l'attribution de tâches de suivi/remédiation après réception d'un feedback, de la notification de mises à jour aux parties prenantes ou de l'ajustement de l'état d'un projet - pour observer la configuration instantanée du flux de travail dans n'importe quel Espaces, Dossiers ou Listes de ClickUp.

Vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez l'outil de configuration du flux de travail de ClickUp Modèle de rétroaction des employés ClickUp pour gérer, visualiser et suivre en un seul endroit le feedback des employés à l'échelle de l'entreprise.

Le modèle de feedback des employés ClickUp est conçu pour aider les équipes à recueillir des informations précieuses sur le management, la culture d'entreprise, la rémunération, les avantages et l'environnement de travail.

Ce modèle simplifie la collecte et l'analyse des données les commentaires des employés en cultivant une culture de croissance et de confiance.

Vous pouvez :

Commencer rapidement, en utilisant les conseils et les instructions utiles dans l'affichage "Commencer ici"

Suivre facilement les personnes qui ont soumis un retour d'information grâce à l'affichage "Toutes les personnes interrogées"

Créer, mettre à jour et gérer les questions du sondage avec l'affichage "Sondage de rétroaction des employés"

Télécharger ce modèle

Utilisez ClickUp pour une gestion des performances de bout en bout

Le feedback et le feedforward sont deux concepts puissants pour la croissance et l'amélioration. Le retour d'information se concentre sur la réflexion sur les performances passées, l'identification des domaines à ajuster et l'apprentissage à partir des actions passées.

Le feedforward est tourné vers l'avenir et met l'accent sur les améliorations potentielles et les suggestions réalisables pour l'avenir.

Les deux approches sont bénéfiques : le retour d'information nous permet de tirer des leçons inestimables du passé, tandis que le retour d'information nous pousse à l'innovation et nous motive à une progression continue.

Avec ClickUp, les équipes peuvent intégrer ces deux stratégies dans leurs flux de travail. Qu'il s'agisse de recueillir des commentaires par le biais de formulaires, de suivre les progrès avec des Automatisations ou de planifier des actions futures en discutant, en utilisant des documents et des Clips, ClickUp est l'outil idéal pour gérer et suivre la progression de l'organisation.

Essayez-le vous-même inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !