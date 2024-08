Comment utiliser la méthode du sandwich de rétroaction

L'un des membres de votre équipe, Ashley, a mis tout son cœur dans une présentation, mais n'a pas réussi à la mener à bien. En tant que manager, vous pouvez vous contenter d'indiquer ce qui n'a pas fonctionné ou de reconnaître ses efforts en lui faisant part de vos commentaires. Alors que la première approche découragera probablement Ashley, la seconde la motivera à faire mieux la prochaine fois.

C'est la raison d'être de la méthode du sandwich de rétroaction : L'amélioration continue.

Cette approche exploite le pouvoir du retour d'information constructif pour accélérer le développement des compétences et aider les employés à mieux comprendre les attentes du lieu de travail.

En tant que manager ou dirigeant, il est essentiel que vous veilliez à ce que le retour d'information soit fourni de manière cohérente et constructive. La méthode Feedback Sandwich est un outil efficace qui peut vous aider à fournir un retour d'information constructif de manière réfléchie.

Cet article explique la méthode du sandwich de rétroaction, son importance et la façon de l'utiliser.

Comprendre la méthode du sandwich de rétroaction

Le sandwich de feedback, également connu sous le nom de "sandwich de compliments", est une technique de feedback qui consiste à formuler une critique constructive entre deux couches de feedback positif.

L'approche commence par reconnaître les points forts ou les réalisations de la personne pour établir une note positive. Elle est ensuite suivie d'un feedback constructif et se termine par une autre déclaration positive pour renforcer la valeur et le potentiel de la personne. La note positive finale garantit que le destinataire est motivé pour apprendre et progresser.

Le sandwich de feedback établit un sentiment de confiance et crée un environnement confortable. Il encourage également les employés à se montrer plus réceptifs à l'égard des éléments suivants critiques constructives et même de manière proactive demander un retour d'information à l'avenir.

**Il s'agit d'un "sandwich" de feedback, car les compliments positifs représentent le pain, et les feedbacks négatifs la garniture.

Avantages et inconvénients du sandwich de rétroaction

Méthode du sandwich de rétroaction

a récemment fait l'objet de beaucoup d'attention négative. Plusieurs dirigeants affirment que le fait de fournir un retour d'information négatif noyé dans un retour d'information positif envoie des "signaux contradictoires" ou est souvent "perdu dans la traduction".

Passons en revue les avantages et les inconvénients de cette méthodologie afin d'en faire le meilleur usage possible.

avantages et inconvénients du sandwich de rétroaction | Avantages et inconvénients de la méthode du sandwich de retour d'information | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Les avantages et les inconvénients du sandwich de retour d'information sont les suivants : Améliore la réceptivité au retour d'information Manque de clarté dans le retour d'information | Améliore la motivation et le moral des collaborateurs | Les avantages et les inconvénients de ce sandwich sont les suivants : - il améliore la réceptivité au feed-back | Les compliments forcés ou les éloges inauthentiques Nourrissent un environnement de soutien et de collaboration Concernent la manipulation | Les conflits et les tensions diminuent L'accent est mis sur la protection de la personne qui fournit le retour d'information Les conflits et les tensions diminuent Les conflits et les tensions diminuent

Examinons maintenant ces points en détail.

Avantages du sandwich de rétroaction

Voici les principaux avantages du sandwich de retour d'information :

Réceptivité accrue au feedback

La méthode du sandwich de feedback améliore la capacité du destinataire à traiter les critiques constructives en créant un tampon psychologique. Cette approche permet de s'assurer que l'objectif n'est pas de critiquer ou de rabaisser le destinataire, mais de l'aider à grandir et à développer ses propres compétences.

Motivation et moral accrus

Un véritable retour d'information positif est un puissant facteur de motivation. En reconnaissant les points forts et les réalisations des employés, vous validez leurs efforts et renforcez leur valeur au sein de l'équipe.

Reconnaître les points forts d'un employé l'aide également à identifier les domaines dans lesquels il excelle et à tirer parti de ces points forts pour s'attaquer aux domaines à améliorer. Ce sentiment de responsabilisation et d'efficacité personnelle renforce la motivation et le moral.

Construit une atmosphère de collaboration

Le ton positif et accueillant du sandwich de rétroaction favorise un environnement de soutien et de collaboration. L'approche permet également d'établir la confiance et le rapport, créant ainsi une base pour une communication ouverte et honnête.

En outre, le fait de formuler le feedback de manière positive permet à l'auditeur d'être plus réceptif et plus engagé.

Réduction des conflits et des tensions

La méthode du sandwich de rétroaction permet d'atténuer l'attitude défensive, la colère ou la frustration résultant d'une critique directe, en particulier si vous donnez une rétroaction négative sur un sujet délicat.

Cette approche permet de s'assurer que le destinataire écoute attentivement et considère le retour d'information de manière objective, ce qui conduit à un échange moins chargé sur le plan émotionnel. De cette manière, les deux parties peuvent trouver des solutions et obtenir des résultats positifs.

Outre le retour d'information au niveau managérial, fonctionnel et au sein de l'équipe, voici les avantages du sandwich de retour d'information au niveau du leadership :

**En soulignant les actions et les résultats positifs spécifiques, les dirigeants encouragent les employés à répéter et à maintenir ce comportement. Ceci est particulièrement important lorsque le feedback s'aligne sur les objectifs de l'organisation

**Le sandwich du feedback fournit un cadre positif pour un feedback constructif, favorisant la croissance sans miner la confiance. Il favorise également la connaissance de soi et encourage les employés à s'approprier leur développement

Amélioration de la dynamique d'équipe: Cette méthode intègre un élément de soutien qui joue un rôle important dans l'établissement d'une collaboration, d'une confiance et d'une communication ouverte entre les membres de l'équipe.

Inconvénients et critiques de la méthode du sandwich de rétroaction

Voici quelques inconvénients et critiques associés à l'approche du sandwich de rétroaction.

Manque de clarté

Si le retour d'information n'exprime pas clairement les critiques négatives et les commentaires positifs, la méthode n'apporte aucun avantage. Cela est particulièrement problématique si

Le domaine à améliorer est important: Si le message principal est noyé sous des couches d'éloges, le destinataire risque de ne pas saisir l'essentiel ou de sous-estimer l'importance de la résolution du problème

Si le message principal est noyé sous des couches d'éloges, le destinataire risque de ne pas saisir l'essentiel ou de sous-estimer l'importance de la résolution du problème Le destinataire n'est pas habitué à recevoir un retour d'information sous cette forme: Certaines personnes peuvent trouver la formulation positive déroutante ou trompeuse, en particulier si elles sont habituées à une approche plus directe

Inauthenticité perçue

L'un des aspects négatifs du sandwich au feed-back est le compliment forcé. Si le retour d'information positif semble forcé ou non sincère, les destinataires peuvent se sentir manipulés ou traités avec condescendance, ce qui entraîne du ressentiment et de la méfiance. Si vous avez du mal à trouver quelque chose de positif à dire, cela indique que la méthode du sandwich de rétroaction n'est pas l'approche la plus appropriée dans cette situation.

Préoccupations liées à la manipulation

Certains critiques affirment que la méthode du sandwich de rétroaction est manipulatrice. Elle tente d'atténuer le choc de la critique par des éloges. Bien que cette méthode puisse fonctionner les premières fois, lorsqu'elle est répétée fréquemment, les employés risquent de devenir plus cyniques ou de se méfier de l'approche.

Fournisseur de feed-back vs. récepteur de feed-back

Le sandwich de feedback est souvent critiqué parce qu'il protège la personne qui donne le feedback en l'empêchant de se sentir mal à l'aise lorsqu'elle donne un feedback négatif, au lieu d'aider réellement l'employé en lui donnant des points d'action clairs.

Bien que ces critiques et ces inconvénients soient réels, une mise en œuvre efficace et une approche réfléchie permettent sans aucun doute de les résoudre tous. En gardant cela à l'esprit, voyons comment mettre en œuvre la méthode du sandwich de rétroaction sur votre lieu de travail.

Différents facteurs, tels que la présentation, la tonalité et l'expression, doivent être pris en compte lors de l'utilisation de la méthode du sandwich de rétroaction.

Pour créer une session de feedback efficace, il faut d'abord comprendre le rôle subtil mais puissant de la communication non verbale dans ce processus.

Nuances de la communication non verbale pendant la méthode du sandwich de rétroaction

Les signaux non verbaux jouent un rôle essentiel dans la manière dont votre message est reçu. Un message bien conçu peut facilement être mal interprété si votre langage corporel et votre ton ne correspondent pas à vos paroles.

Lorsque vous présentez le sandwich de rétroaction, efforcez-vous de montrer de la chaleur, de l'accessibilité et du respect à travers votre langage corporel et le ton de votre voix. Voici un aperçu de quelques éléments non verbaux clés et de la manière de les utiliser efficacement :

Maintenir le contact visuel: Maintenez le contact visuel à intervalles réguliers tout au long de la conversation. Cela montre que vous êtes présent, engagé et investi dans la conversation

Maintenez le contact visuel à intervalles réguliers tout au long de la conversation. Cela montre que vous êtes présent, engagé et investi dans la conversation Adoptez un langage corporel ouvert: Penchez-vous légèrement pour montrer que vous êtes attentif et évitez de vous pencher en arrière, ce qui traduit un désintérêt ou une désapprobation. Le langage corporel ouvert crée une atmosphère plus accueillante et montre que vous êtes réceptif à la réponse du destinataire

Penchez-vous légèrement pour montrer que vous êtes attentif et évitez de vous pencher en arrière, ce qui traduit un désintérêt ou une désapprobation. Le langage corporel ouvert crée une atmosphère plus accueillante et montre que vous êtes réceptif à la réponse du destinataire Utilisez un ton de voix calme et encourageant: Parlez d'un ton calme et mesuré, en évitant une voix dure ou condescendante. Variez la hauteur de votre voix pour que la conversation reste intéressante. Il est essentiel de parler avec une inflexion encourageante pour montrer que vous croyez en la capacité du destinataire à s'améliorer

N'oubliez pas que vos signaux non verbaux doivent renforcer la nature positive et constructive du retour d'information.

L'affirmation de soi et son impact sur la méthode sandwich du feedback

L'affirmation de soi permet de s'assurer que le feedback constructif n'est pas éclipsé ou dilué. L'équilibre entre l'affirmation de soi et le cadrage positif de la méthode du sandwich de rétroaction est un acte délicat mais essentiel pour fournir une rétroaction bien reçue et ayant de l'impact.

Voici ce que l'intégration de l'assertivité dans le sandwich de feedback vous permet de faire :

**Vous serez perçu comme une source de feedback crédible et digne de confiance

Maintenir un ton respectueux: Même lorsque vous abordez des lacunes, l'affirmation de soi vous aide à rester professionnel et respectueux de l'autre personne

Même lorsque vous abordez des lacunes, l'affirmation de soi vous aide à rester professionnel et respectueux de l'autre personne **Le destinataire comprendra clairement les domaines qui doivent être améliorés et les changements attendus

Mettre l'accent sur le message: L'affirmation de soi permet à l'auditeur d'être plus enclin à accepter le retour d'information et à prendre des mesures pour s'améliorer

Conseils et pratiques essentiels pour réussir votre sandwich au feed-back

Avec une bonne maîtrise des signaux non verbaux, de la communication indirecte et de l'affirmation de soi, votre sandwich de feedback est maintenant bien parti. Renforçons votre système de feedback avec quelques conseils et pratiques essentiels.

Conseil n° 1 : Éloges authentiques et spécifiques

Le retour d'information positif doit être sincère et spécifique. Les compliments génériques témoignent d'un manque d'intérêt de votre part et donnent souvent au destinataire le sentiment d'être sous-estimé et décrédibilisé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des actions, des comportements ou des résultats spécifiques que vous appréciez réellement. Cela contribuera à renforcer leur moral, leur motivation et leur estime de soi, créant ainsi un environnement plus réceptif aux commentaires constructifs qui suivront.

Lorsque vous rédigez vos compliments, examinez et incorporez les éléments suivants :

Impact: Les actions du bénéficiaire ont-elles eu un impact positif sur l'équipe, le projet ou l'organisation ?

Les actions du bénéficiaire ont-elles eu un impact positif sur l'équipe, le projet ou l'organisation ? L'initiative: Le bénéficiaire a-t-il dépassé les limites de ses fonctions ?

Le bénéficiaire a-t-il dépassé les limites de ses fonctions ? Compétences et talents: Le lauréat a-t-il fait preuve d'une compétence ou d'un talent particulier qui mérite d'être reconnu ?

Le lauréat a-t-il fait preuve d'une compétence ou d'un talent particulier qui mérite d'être reconnu ? Efforts et améliorations: Le lauréat a-t-il fourni beaucoup d'efforts dans le cadre d'une tâche ou d'un projet, ou s'est-il amélioré dans un domaine spécifique ?

En faisant un retour d'information spécifique et des éloges sincères, vous montrez au destinataire que vous appréciez ses contributions et ses efforts. Il faut souvent un peu de temps pour compiler ces détails, et il est préférable de planifier à l'avance l'examen. Lors de la rédaction de ces commentaires, il est possible d'utiliser des outils tels que

ClickUp Docs

peut vous aider à transformer votre processus de retour d'information

en termes de qualité et de temps.

créez un plan d'action concret, concevez des sandwiches de feedback, documentez chaque perspective et partagez sans effort les enregistrements pendant les sessions de feedback avec ClickUp Docs_

ClickUp Docs est un outil de documentation qui vous permet de mettre en évidence les points clés grâce à de riches capacités d'édition. Utilisez-le pour développer des plans d'action clairs et déléguer instantanément les tâches liées à l'amélioration des performances à vos employés.

Tandis que ClickUp Docs sert de point de référence pour la réunion de feed-back, Use

ClickUp Brain

pour générer un résumé de la réunion afin que les points clés soient bien documentés pour référence ultérieure.

Conseil n°2 : Critique constructive accompagnée de suggestions réalisables

Le retour d'information constructif est l'occasion d'aborder les points à améliorer et de guider le destinataire vers la croissance. Cependant, pour que ce retour d'information correctif soit réellement efficace, il doit être exploitable.

Les suggestions réalisables fournissent au destinataire une feuille de route pour s'améliorer. Voici comment vous pouvez rendre vos critiques constructives exploitables :

Soyez spécifique et ciblé: Précisez le comportement ou l'action que vous souhaitez voir changer

Précisez le comportement ou l'action que vous souhaitez voir changer **Concentrez-vous sur les comportements observables : évitez les hypothèses sur les intentions ou les motivations du destinataire et tenez-vous en à ce que vous avez observé et vécu

Proposez des solutions concrètes: Au lieu de vous contenter de souligner le problème, suggérez des solutions ou des stratégies potentielles

Au lieu de vous contenter de souligner le problème, suggérez des solutions ou des stratégies potentielles Faites en sorte que ce soit SMART: Dans la mesure du possible, faites en sorte que vos suggestions soient SMART : S pecific, M easurable, A chievable, R elevant, and T ime-bound

Dans la mesure du possible, faites en sorte que vos suggestions soient SMART : pecific, easurable, chievable, elevant, and ime-bound Collaborez: Engagez le destinataire dans une discussion sur les solutions potentielles. Demandez-lui son avis et ses idées. Cette approche collaborative permet de trouver des solutions plus créatives et plus efficaces et aide le destinataire à s'investir davantage dans sa propre amélioration

réduisez les délais de communication, mettez en place instantanément des échanges de feedback et déléguez les tâches d'amélioration avec ClickUp Chat View

ClickUp Chat View

est un outil de messagerie instantanée exceptionnel pour établir une ligne de communication directe avec vos employés. L'outil vous permet de se connecter instantanément avec la personne à qui vous devez transmettre un feedback et prend en charge la création immédiate d'une tâche dans l'application après la transmission de votre sandwich de feedback, réduisant ainsi le temps nécessaire pour que votre destinataire prenne des mesures immédiates et efficaces.

Collecter le feedback des employés à grande échelle

L'avantage de Feedback Sandwich est qu'il fonctionne dans les deux sens. ClickUp offre une gamme variée de

exemples de feedbacks d'employés

des modèles prêts à l'emploi pour vous aider à organiser des séances de feedback productives entre vous et votre équipe.

Le modèle de feedback des employés ClickUp est un choix idéal pour concevoir un feedback exploitable.

Recueillez, gérez, visualisez et partagez votre retour d'information avec vos employés sans perdre de temps grâce au modèle de retour d'information ClickUp

Le modèle de rétroaction des employés ClickUp

est une solution idéale pour collecter, gérer et partager le feedback avec les employés. Il permet aux managers de consolider le feedback d'une manière structurée et cohérente. Grâce à ses visualisations claires, ce modèle met en évidence les tendances positives ainsi que les domaines à améliorer.

Télécharger ce modèle

En tant que modèle entièrement personnalisable, ClickUp Employee Feedback comprend des statuts, des champs et des vues personnalisés pour vous aider à suivre l'évolution du feedback et à analyser les progrès des employés. La fonction de messagerie instantanée de la plateforme, Vue ClickUp Chat clickUp Chat View, vous permet de marquer, d'apprécier et de récompenser instantanément les employés pour leurs contributions, leurs suggestions et leurs réalisations.

Pour faciliter une expérience de retour d'information transparente pour les parties prenantes internes et externes, vous pouvez utiliser

Formulaires ClickUp

.

structurez vos messages-guides, recueillez et visualisez les données de rétroaction et stimulez le développement avec ClickUp Forms_

En utilisant l'outil ClickUp Forms, vous pouvez demander à vos employés de partager un retour d'information clair et exploitable. Encouragez-les à partager deux changements bienvenus et un domaine d'amélioration du dernier trimestre, par exemple, afin que l'esprit du Sandwich Feedback reste intact.

Autorisez les soumissions anonymes pour cultiver l'honnêteté

communication sur le lieu de travail

et favoriser l'amélioration continue.

Une fois les réponses reçues, analysez-les pour identifier les tendances et prendre des mesures afin de créer un environnement de travail positif où chacun se sent écouté et valorisé. Cet outil peut également être facilement personnalisé pour collecter des données de retour d'information pertinentes pour un projet, une entreprise ou un secteur d'activité spécifique.

Visualisez en toute transparence les progrès des employés et améliorez la communication lors de chaque session de suivi avec le modèle ClickUp Employee Feedback and Check-In

Conseil de pro: Utiliser

Modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp

clickUp est un outil qui permet de recueillir les commentaires des employés, de visualiser efficacement les niveaux de satisfaction, d'aborder les problèmes et d'améliorer la communication. Il comprend des outils intégrés tels que ClickUp Chat View pour entrer instantanément en contact avec vos employés et ClickUp Tasks pour créer et assigner instantanément des tâches en fonction des résultats de la session.

Télécharger ce modèle

Conseil n°3 : équilibrer le ratio de rétroaction positive et négative

Une autre pratique clé de la méthode du sandwich de rétroaction consiste à équilibrer les rétroactions positives et négatives.

Bien qu'il n'y ait pas de règle stricte, une bonne règle empirique consiste à viser un rapport de 2:1 entre le feedback positif et le feedback négatif. Ainsi, le feedback positif donne un ton positif et renforce les points forts du destinataire, tandis que le feedback constructif reste le point central de la conversation.

Le ratio doit être ajusté en fonction de la situation spécifique et de la personnalité du destinataire. Si le destinataire de votre feed-back est.. :

Nouveau dans le rôle ou la tâche ou peu confiant , vous pouvez augmenter le rapport entre les commentaires positifs et les commentaires constructifs. Cela l'aidera à prendre confiance en lui et créera un espace sûr où il pourra recevoir un retour d'information

, vous pouvez augmenter le rapport entre les commentaires positifs et les commentaires constructifs. Cela l'aidera à prendre confiance en lui et créera un espace sûr où il pourra recevoir un retour d'information Professionnel expérimenté et sûr de lui, vous pourrez peut-être utiliser un ratio légèrement plus équilibré entre le feedback positif et le feedback négatif. Toutefois, il est toujours important de commencer par un retour d'information positif pour donner le ton et reconnaître les points forts de l'intéressé

N'oubliez pas : Il s'agit de suggestions générales ; il faut également tenir compte du jugement personnel basé sur la nature de l'individu au moment de décider du rapport entre les feedbacks positifs et négatifs.

Voici quelques conseils supplémentaires pour équilibrer le rapport entre le feedback positif et le feedback négatif :

Les commentaires positifs doivent être précis, concis et ciblés. L'objectif est de donner un ton positif, pas de faire des compliments excessifs

Terminez sur une note positive. Réaffirmez votre confiance dans la capacité du destinataire à s'améliorer et offrez-lui votre soutien

Conseil n°4 : le choix du moment est essentiel

Fournir un retour d'information en temps voulu est un élément fondamental du sandwich au retour d'information. Il rend le feedback plus pertinent et plus facile à mettre en œuvre. Le destinataire se souviendra facilement des détails spécifiques et du contexte du feedback pour mieux le comprendre.

Un retour d'information immédiat

séance de retour d'information

ne semble pas toujours possible. Mais des outils tels que

Calendrier ClickUp

vous aide à faire un plan d'action rapidement tout en veillant à ce qu'aucune de vos tâches quotidiennes ne soit entravée.

gardez une trace de vos prochaines sessions de feedback sandwich, stimulez votre productivité et améliorez votre gestion du temps avec le calendrier ClickUp_

Utilisez-le pour organiser des sessions de feedback, planifier des échéances d'évaluation de la performance et visualiser les progrès de votre équipe sur un calendrier flexible pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. L'outil intègre également les tâches à venir et la charge de travail de votre équipe afin que vous puissiez partager votre feedback au bon moment sans nuire à la productivité globale.

gérer efficacement vos réunions de retour d'information avec ClickUp Meetings

Si vous travaillez à distance,

Réunions ClickUp

est le moyen idéal pour fournir un retour d'information en temps voulu. Il s'intègre aux tâches de gestion de projet dans ClickUp, ce qui permet d'accéder facilement aux informations et au contexte pertinents pendant la session de feedback.

Il permet également un retour d'information asynchrone par le biais de commentaires et d'annotations sur les tâches ou les documents, ce qui peut s'avérer utile pour les suivis ou les situations où les réunions en temps réel ne sont pas possibles.

Conseil n° 5 : Communiquer dans un cadre privé

Une pratique cruciale pour une séance de Sandwich du feed-back est de la mener dans un cadre privé. Voici les principales raisons pour lesquelles cela est impératif :

Dans un cadre privé, le destinataire est plus susceptible d'être réceptif au feedback et ouvert à une discussion ouverte et honnête. Les critiques publiques sont embarrassantes et humiliantes et nuisent à l'estime de soi et à la motivation du destinataire

Un cadre privé permet une conversation plus nuancée et confidentielle. Il se peut que vous deviez aborder des sujets sensibles ou des défis personnels que le destinataire ne se sent pas à l'aise de partager devant d'autres personnes

Conseil n°6 : établir un lien par l'empathie et la compréhension

L'empathie et la compréhension dans le sandwich de retour d'information constituent la base du ton positif de cette méthode. Ces deux éléments permettent d'établir la réalité, les défis, le temps et les efforts nécessaires pour développer une nouvelle habitude ou un comportement positif.

En faisant preuve d'empathie et en comprenant les sentiments de l'autre personne, votre dialogue lui apportera soutien et encouragement et exprimera votre confiance dans sa capacité à s'améliorer.

Conseil n°7 : Assurer un dialogue ouvert

Les systèmes de retour d'information doivent être une conversation à double sens. Outre le point de vue du manager ou du dirigeant, le destinataire doit également être en mesure de poser des questions de clarification, de partager son point de vue, de fournir un retour d'information et discuter des solutions potentielles dans un esprit de collaboration.

Un dialogue ouvert sert ces objectifs clés :

Il permet de s'assurer que le retour d'information est compris exactement comme prévu . Le destinataire peut avoir mal interprété quelque chose que vous avez dit ou ne pas être pleinement conscient de l'impact de son comportement

. Le destinataire peut avoir mal interprété quelque chose que vous avez dit ou ne pas être pleinement conscient de l'impact de son comportement Un dialogue ouvert permet au destinataire de partager son point de vue. Cela peut fournir des informations précieuses sur la situation, améliorer votre compréhension et vous aider à adapter votre retour d'information. Il peut y avoir des facteurs sous-jacents dont vous n'étiez pas conscient, ou le destinataire peut avoir une explication valable pour son comportement

et vous aider à adapter votre retour d'information. Il peut y avoir des facteurs sous-jacents dont vous n'étiez pas conscient, ou le destinataire peut avoir une explication valable pour son comportement Discuter des solutions potentielles en collaboration construit un sentiment d'appartenance, de responsabilité et d'inclusivité. Un dialogue ouvert favorise la résolution collaborative des problèmes. Il ouvre la voie à des solutions plus créatives et plus efficaces que lorsque des changements apparents sont imposés

Lancez un dialogue ouvert sur l'amélioration des compétences et des progrès avec le modèle ClickUp Employee One-on-One

Modèle d'entretien individuel avec l'employé ClickUp est idéal pour un dialogue ouvert entre les managers et les employés. Ce modèle vous permet de fixer des objectifs et de suivre les progrès en collaboration au niveau individuel et au niveau de l'équipe. Il est également parfait pour organiser les notes, les commentaires et les ressources de chaque réunion de feedback et garantit qu'aucune erreur n'est laissée de côté et non corrigée.

Télécharger ce modèle

Conseil #8 : Passez des appels de suivi

Une session de feedback n'est qu'un début. Le véritable apprentissage se fait par le biais d'un suivi continu boucle de retour . Les managers et les dirigeants désireux de conduire le changement doivent s'assurer que leurs interactions sont fructueuses et qu'elles permettent à leurs employés de s'adapter rapidement.

Le fait de prévoir un entretien de suivi démontre votre engagement permanent en faveur du développement du bénéficiaire et renforce l'importance du retour d'information. Cet entretien vous permet également de discuter plus en détail des progrès réalisés par le destinataire.

Voici quelques questions spécifiques à poser lors de l'entretien de suivi :

Avez-vous eu l'occasion de réfléchir au retour d'information que j'ai fourni ?

Quelles mesures prenez-vous pour mettre en œuvre les suggestions dont nous avons discuté ?

Y a-t-il des difficultés auxquelles vous êtes confronté(e) dans la mise en œuvre de ces changements ?

Avez-vous besoin d'un soutien supplémentaire de ma part ?

En écoutant activement les réponses du destinataire et en lui apportant un soutien continu, vous serez mieux équipé pour l'aider à traduire le retour d'information en actions concrètes et à réaliser son plein potentiel beaucoup plus rapidement.

Par exemple, utilisez

Rappels ClickUp

pour assurer un suivi efficace et gérer le temps de chacun sans perturber la productivité des employés. L'un des principaux avantages de Click Reminders est qu'il planifie également les alertes au nom de votre équipe. Cela permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont toujours sur la même longueur d'onde.

suivez et planifiez vos réunions de feedback en quelques clics avec ClickUp Reminders_

De plus, personnalisez vos tâches et attribuez des niveaux de priorité spécifiques pour vous assurer que le destinataire du feedback est capable de visualiser et de comprendre l'importance des actions qu'il doit adopter.

Tâches ClickUp

vous permet de planifier, d'organiser et de collaborer avec votre équipe pour assurer le suivi de votre interaction avec le sandwich de rétroaction.

ajoutez et gérez instantanément des tâches exploitables à partir de votre session de feedback grâce à ClickUp Tasks_

Conseil #9 : S'adapter à l'individu

Quel que soit le degré de standardisation de l'entreprise, les employés qui composent l'équipe de travail sont uniques à leur manière. Une pratique cruciale de la méthode du sandwich de rétroaction consiste à garder à l'esprit que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la rétroaction.

Voici quelques situations clés et la manière de les aborder :

Communicateurs directs: Ils apprécient une approche directe du retour d'information. Ces personnes peuvent trouver utile d'entendre des critiques constructives de manière claire et concise, sans en rajouter

Ils apprécient une approche directe du retour d'information. Ces personnes peuvent trouver utile d'entendre des critiques constructives de manière claire et concise, sans en rajouter Les communicateurs indirects: Ils préfèrent une approche douce et nuancée. Ces personnes peuvent bénéficier d'une formulation plus positive du retour d'information car elles sont sensibles à la critique

Vous devez adapter et combiner la méthode Feedback Sandwich au style de communication, à la personnalité et au style de chaque individu. Toutefois, il est également important de prendre en compte les données objectives relatives à l'employé, telles que les performances passées, les données relatives à la formation, les évaluations des compétences, etc.

ClickUp Brain

peut vous aider à résumer instantanément les points clés des détails et des données de performance de vos employés. Vous pouvez ainsi adapter votre plan de communication de feedback en fonction des forces et des faiblesses de vos employés. Il peut devenir votre assistant virtuel pour adapter rapidement les plans de développement de vos employés, suggérer des tâches qui doivent être adoptées, et même partager un aperçu de leur charge de travail.

Ces conseils et astuces sont essentiels pour formuler des critiques constructives d'une manière motivante et encourageante. Prenons un exemple rapide pour vous donner une idée plus claire.

Quick kickstarter : un exemple de sandwich de rétroaction

Bien que vous puissiez avoir de nombreuses idées en tête à partir de ces pratiques et nuances, voici un exemple pratique et rapide de sandwich de retour d'information pour vous aider à démarrer :

Cas: Vous êtes un manager et vous donnez votre avis à un employé nommé Jack, un graphiste talentueux qui produit constamment un travail de haute qualité mais qui a du mal à respecter les délais.

**Tranche supérieure de feedback positif : "Jack, votre créativité et votre souci du détail vous permettent de réaliser des créations exceptionnelles. Les clients ne tarissent pas d'éloges sur votre travail et votre talent est indéniable"

Remplissage de commentaires constructifs : " Cependant, j'ai remarqué que vous n'avez pas respecté les délais sur plusieurs projets, ce qui a mis la pression sur l'équipe et affecté les relations avec les clients. Le respect des délais est crucial pour nos engagements"

Cependant, j'ai remarqué que vous n'avez pas respecté les délais sur plusieurs projets, ce qui a mis la pression sur l'équipe et affecté les relations avec les clients. Le respect des délais est crucial pour nos engagements" La tranche inférieure d'un feedback positif : "Je suis convaincu que vous pouvez fournir un excellent travail dans les délais. Explorons ensemble des stratégies qui vous aideront à mieux gérer votre temps et à hiérarchiser vos tâches. Je suis là pour vous soutenir"

Techniques alternatives de feedback

Bien que le sandwich de rétroaction soit utile dans presque toutes les situations, ce n'est pas la seule approche pour donner de la rétroaction. Voici quelques techniques alternatives à avoir sous la main en fonction du moment, du contexte et de la nature du feedback :

1. SBI (Situation-Behavior-Impact) feedback

Cette alternative structurée à la méthode du feedback sandwich se concentre sur la fourniture d'un feedback clair, spécifique et objectif. L'objectif premier de cette approche est d'avoir une conversation plus directe, en se concentrant sur les faits plutôt que sur les interprétations.

Voici les trois étapes clés de la mise en œuvre de la méthode SBI :

Situation: Décrire le contexte spécifique dans lequel le comportement s'est produit

Décrire le contexte spécifique dans lequel le comportement s'est produit Comportement: Décrire objectivement le comportement observé

Décrire objectivement le comportement observé Impact: Expliquer les conséquences du comportement sur vous, l'équipe ou le projet

La méthode SBI fournit un retour d'information clair et exploitable tout en minimisant l'attitude défensive. Cependant, son caractère direct peut être perçu comme sévère, et une préparation minutieuse est nécessaire pour éviter les interprétations subjectives.

2. Feedforward

Une autre approche proactive est le Feedforward. Ce système de retour d'information constructif orienté vers l'avenir vise à aider les individus à améliorer leurs performances et à atteindre leurs objectifs. Au lieu de s'attarder sur les erreurs passées, il met l'accent sur les solutions potentielles et les mesures à prendre pour s'améliorer.

Voici les quatre éléments clés de cette méthode :

Focalisation sur l'avenir: Déplacer la conversation de ce qui n'a pas fonctionné vers ce qui devrait être fait différemment à l'avenir

Déplacer la conversation de ce qui n'a pas fonctionné vers ce qui devrait être fait différemment à l'avenir Poser des questions: Engager le destinataire dans un dialogue sur ses objectifs et ses aspirations en lui posant des questions pertinentes sur le retour d'information

Engager le destinataire dans un dialogue sur ses objectifs et ses aspirations en lui posant des questions pertinentes sur le retour d'information Proposer des suggestions: Fournir des suggestions d'amélioration réalisables, en mettant l'accent sur les comportements et les compétences spécifiques qui doivent être développés

Fournir des suggestions d'amélioration réalisables, en mettant l'accent sur les comportements et les compétences spécifiques qui doivent être développés Collaborer: Travailler ensemble à l'élaboration d'un plan pour mettre en œuvre les suggestions et atteindre les résultats souhaités

Il est important de se rappeler que cette approche nécessite une grande confiance entre les deux parties et qu'elle peut ne pas s'attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes passés. Elle convient mieux aux personnes qui ont un état d'esprit de croissance et qui sont ouvertes à l'exploration de solutions et d'améliorations futures.

3. 360-Degree feedback

Le

retour d'information à 360 degrés

le processus de feedback à 360 degrés est alimenté par des données et des recherches supplémentaires. L'approche consiste à recueillir des informations auprès de sources multiples, notamment les pairs, les subordonnés, les supérieurs hiérarchiques et parfois les clients.

Elle permet d'avoir une vision globale des performances d'un individu et favorise la responsabilisation. Elle est précieuse pour identifier les angles morts et les domaines de développement qui pourraient ne pas être apparents sans un examen approfondi.

Voici les étapes de la mise en œuvre de la méthodologie du retour d'information à 360 degrés,

Identifier les évaluateurs: Choisir des personnes qui ont interagi avec le bénéficiaire dans différents contextes et qui fournissent des perspectives diverses sur sa performance

Choisir des personnes qui ont interagi avec le bénéficiaire dans différents contextes et qui fournissent des perspectives diverses sur sa performance Recueillir le feedback: Utiliser des enquêtes, des entretiens ou d'autres outils pour recueillir le feedback des évaluateurs sélectionnés

Utiliser des enquêtes, des entretiens ou d'autres outils pour recueillir le feedback des évaluateurs sélectionnés Analyser le retour d'information: Compiler et analyser le retour d'information, en recherchant des thèmes et des modèles communs

Compiler et analyser le retour d'information, en recherchant des thèmes et des modèles communs Partager le retour d'information: Fournir au destinataire un résumé du retour d'information, en soulignant les points forts et les domaines à développer

Fournir au destinataire un résumé du retour d'information, en soulignant les points forts et les domaines à développer Élaborer un plan d'action: Collaborer avec le bénéficiaire pour créer un plan visant à améliorer les points forts et à tirer parti des atouts

Cependant, il est important de prendre en compte le fait que cette approche peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources et qu'elle risque de fausser le retour d'information.

4. Coaching

Le coaching est une autre stratégie de retour d'information qui s'appuie sur une relation de collaboration. Dans cette approche, la personne qui donne le feedback est une caisse de résonance, un guide et un éducateur pour améliorer un large éventail de besoins de développement.

À travers une série de conversations et d'activités, le donneur de feed-back (ou le coach dans cette approche) travaille avec le destinataire pour identifier ses forces et ses faiblesses, fixer des objectifs, et concevoir et suivre des plans d'action.

Voici les principales étapes du coaching en tant qu'approche du retour d'information :

Fixation des objectifs: Définir les objectifs en collaboration

Définir les objectifs en collaboration Évaluation : identifier les forces et les faiblesses de la personne

Planification de l'action: Élaborer un plan avec des étapes, des délais et des ressources spécifiques

Élaborer un plan avec des étapes, des délais et des ressources spécifiques Soutien continu: Fournir en permanence des conseils, des informations en retour et des ressources

Fournir en permanence des conseils, des informations en retour et des ressources Évaluation: Évaluer régulièrement les progrès et ajuster le plan si nécessaire

N'oubliez pas que, pour réussir, le coaching nécessite un engagement important en termes de temps, d'expertise de la part du coach et d'une relation solide entre le coach et le bénéficiaire.

La technique de retour d'information la plus efficace varie en fonction de l'individu et de la situation. La compréhension des différentes approches disponibles et l'adaptation de votre retour d'information contribuent à l'amélioration continue et à la croissance.

Driving Change With the Feedback Sandwich (Conduire le changement avec le sandwich du retour d'information)

L'approche constructive de The Feedback Sandwich est pertinente, précieuse et populaire sur un lieu de travail de plus en plus dynamique qui accueille la diversité et l'individualité.

L'accent mis sur le renforcement positif, associé à des suggestions d'amélioration claires et réalisables, peut transformer l'environnement de travail en un espace beaucoup plus accueillant.

Avec les conseils et pratiques clés que nous avons abordés, il ne vous reste plus qu'à vous assurer que vous disposez d'un système de gestion du retour d'information puissant et en constante amélioration. ClickUp est la plateforme idéale avec laquelle vous pouvez établir un partenariat.

Plutôt que de se contenter de fournir un feedback, ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin - de la définition des objectifs au suivi des performances - pour créer et exécuter un plan d'action visant à guider vos employés vers l'excellence. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour rendre vos sessions de feedback plus productives !