Exemples de retour d'information par les pairs pour une performance efficace

Êtes-vous fatigué des cycles d'évaluation des performances qui n'en finissent pas ? Nous aussi !

Et si nous vous disions qu'il existe un meilleur moyen d'encourager les membres de votre équipe à se soutenir mutuellement que de simplement remplir des formulaires ?

L'évaluation par les pairs est un mécanisme puissant qui permet à votre équipe de s'améliorer continuellement, d'accroître l'engagement et même de s'amuser dans le cadre du processus d'évaluation.

Dans cet article, nous verrons comment mettre en œuvre des processus efficaces d'évaluation par les pairs, avec des exemples, des conseils et des astuces qui vous aideront à mettre en œuvre le processus au fil de la lecture.

Alors, prenez une tasse de café, préparez-vous et explorez ensemble le monde du retour d'information par les pairs !

Qu'est-ce que le retour d'information sur l'évaluation par les pairs ?

L'évaluation par les pairs est un processus établi par lequel des collègues s'échangent des informations sur la base de leurs observations sur le comportement, les compétences et les performances liés au travail.

Mais pourquoi est-il important de donner un retour d'information aux pairs ?

**L'évaluation par les pairs élimine les préjugés du superviseur et le favoritisme personnel. Elle permet à votre équipe de se voir à travers les yeux de ses collègues, offrant ainsi une perspective plus large de ses points forts et de ses domaines d'amélioration

**Lorsque les membres de l'équipe se sentent valorisés et écoutés par leurs pairs, ils s'investissent dans leur travail et sont motivés pour se surpasser. En fin de compte, cela favorise une culture de la responsabilité et motive les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes

**Amélioration des compétences : un retour d'information régulier agit comme un catalyseur de croissance, en maintenant le développement au premier plan et en permettant aux membres de l'équipe d'apprendre et de se développer

Des équipes plus fortes: Le retour d'information sur l'évaluation par les pairs facilite la communication ouverte et la collaboration, créant ainsi un environnement d'équipe plus solidaire et plus cohésif

Le retour d'information entre pairs ne peut jamais être modélisé. Il fonctionne mieux lorsqu'il est intégré à d'autres éléments essentiels :

Évaluations des performances: Remplissage par les pairs formulaires de retour d'information fournissent des informations précieuses sur les performances individuelles des membres de l'équipe et sur leurs contributions à l'équipe

Remplissage par les pairs formulaires de retour d'information fournissent des informations précieuses sur les performances individuelles des membres de l'équipe et sur leurs contributions à l'équipe Fixation d'objectifs: Le feed-back des pairs est utilisé pour ajuster ou affiner les flux de travail individuels ou d'équipe afin de s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens

Le feed-back des pairs est utilisé pour ajuster ou affiner les flux de travail individuels ou d'équipe afin de s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens L'engagement des employés: Un feedback efficace des pairs est utilisé pour ajuster ou affiner les flux de travail individuels ou d'équipe afin de s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens session de retour d'information aide à surmonter les silos d'information et à motive votre équipe à contribuer, à partager et à collaborer avec les membres de l'équipe

Quels sont les types de feedback des pairs ?

Le retour d'information des pairs se présente sous différentes formes en fonction de votre structure et de votre processus d'évaluation. En voici une brève description :

Le retour d'information formatif : Il a lieu au cours d'un projet ou d'une tâche et vise à fournir des suggestions et des améliorations afin de renforcer le travail en cours

Il a lieu au cours d'un projet ou d'une tâche et vise à fournir des suggestions et des améliorations afin de renforcer le travail en cours Retour d'information sommatif: Ce type de retour d'information est généralement donné à la fin d'un projet ou d'une tâche. Il est utilisé pour évaluer la qualité et l'efficacité globales du travail accompli

Ce type de retour d'information est généralement donné à la fin d'un projet ou d'une tâche. Il est utilisé pour évaluer la qualité et l'efficacité globales du travail accompli Retour d'information qualitatif: Il s'agit de fournir des commentaires descriptifs et détaillés sur le travail, en soulignant les points forts et les points à améliorer

Il s'agit de fournir des commentaires descriptifs et détaillés sur le travail, en soulignant les points forts et les points à améliorer Feedback quantitatif: Utilise des données numériques ou des métriques pour mesurer la performance et fournir un feedback objectif sur des critères spécifiques

Utilise des données numériques ou des métriques pour mesurer la performance et fournir un feedback objectif sur des critères spécifiques Retour d'information ascendant: Dans ce scénario, les membres de l'équipe donnent un retour d'information à leurs supérieurs. Dans ce scénario, les membres de l'équipe donnent un retour d'information à leurs supérieurs, ce qui est utile dans le cas de revues de direction pour que les managers puissent obtenir des informations de leurs subordonnés et comprendre la dynamique globale de l'équipe

Dans ce scénario, les membres de l'équipe donnent un retour d'information à leurs supérieurs. Dans ce scénario, les membres de l'équipe donnent un retour d'information à leurs supérieurs, ce qui est utile dans le cas de revues de direction pour que les managers puissent obtenir des informations de leurs subordonnés et comprendre la dynamique globale de l'équipe Retour d'information entre pairs: Il s'agit de l'essentiel de l'évaluation par les pairs. Dans ce cas, les collègues se donnent mutuellement un retour d'information sur leurs performances, ce qui permet d'obtenir des informations précieuses dans des domaines tels que la collaboration, la résolution de problèmes et l'éthique du travail

La différence entre un retour d'information positif et un retour d'information constructif

Le retour d'information positif et le retour d'information constructif sont tous deux essentiels à l'efficacité de l'évaluation par les pairs. Voyons quelles sont les différences entre les deux :

Rétroaction positive

Le retour d'information positif est utilisé pour vous remonter le moral. Il remonte le moral, renforce les bonnes habitudes de travail et instaure une culture de l'appréciation. Il reconnaît et célèbre les points forts, les réalisations et les contributions positives d'un collègue à l'équipe.

Rétroaction constructive

Le retour d'information constructif indique les points à améliorer tout en étant respectueux et orienté vers la recherche de solutions. La clé de ce retour d'information est d'être spécifique et exploitable sans être trop subjectif ou objectif. Équilibré ! ⚖️

Quel est un exemple de retour d'information?

Voici un exemple de

exemple de retour d'information pour les employés

incorporant des éléments positifs et constructifs :

Scénario : David est votre rédacteur interne, spécialisé dans la création de présentations pour les clients. Vous lui faites part de vos commentaires après qu'il ait fait une belle présentation à un client.

Exemple de feedback positif: _"David, je suis impressionné par ton souci du détail. Tu es prompt à repérer les erreurs et à assurer la qualité du travail. La semaine dernière, ta réflexion spontanée a permis d'identifier rapidement des problèmes importants dans la présentation du client. Continue à faire du bon travail !"

Exemple de feedback constructif: "Je suis impressionné par votre souci du détail et la qualité de votre travail. Cependant, j'ai remarqué que votre méticulosité se traduit parfois par des délais d'exécution plus longs. Peut-être que l'étude de certaines techniques de hiérarchisation pourrait vous aider à gérer votre flux de travail de manière plus efficace. J'ai quelques livres en tête. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils."_

Cet exemple met en évidence un point fort, reconnaît un cas spécifique qui a profité à l'équipe, puis propose une suggestion d'amélioration constructive dans un esprit de soutien.

Ce type de retour d'information équilibré crée une expérience de qualité en matière de retour d'information et d'évaluation par les pairs.

Cela dit, comment ces courts paragraphes peuvent-ils avoir un impact plus important sur votre équipe ?

Les évaluations par les pairs ne se limitent pas à cocher des cases : il s'agit d'un processus qui a un impact significatif sur les performances de votre équipe.

Voyons comment un retour d'information significatif permet d'améliorer les performances dans des domaines clés :

Leadership

Les évaluations par les pairs permettent d'identifier les qualités de leadership telles que des compétences de communication claires, une délégation appropriée et la capacité d'inspirer les autres.

Elles mettent également en évidence les domaines dans lesquels un dirigeant actuel ou futur pourrait s'améliorer, par exemple en fournissant un retour d'information constructif à ses pairs ou en cultivant un processus de prise de décision inclusif.

Exemple de feedback d'un pair pour le leadership:_"Michael, vos compétences en matière de leadership sont exceptionnelles et vous donnez d'excellents conseils aux membres de votre équipe. Pour développer davantage vos capacités de leadership, envisagez de fournir un feed-back spécifique et un coaching aux membres de votre équipe. Cela les aidera à se développer professionnellement et à contribuer efficacement à la réussite de l'équipe. "

Travail d'équipe

Le feedback des pairs est excellent pour créer un environnement de travail ouvert à tous. Il reconnaît les bonnes aptitudes à la collaboration tout en identifiant les points à améliorer, tels que les obstacles à la communication ou la répartition inégale de la charge de travail au sein de l'équipe.

Exemple de retour d'information pour améliorer le travail d'équipe: _"La façon dont les équipes de conception et de développement ont collaboré sur la nouvelle application a été fantastique. Les mises à jour régulières de la communication et l'attribution claire des tâches ont permis à chacun de contribuer de manière égale au projet. La mise en place d'une structure de communication similaire pour les futurs projets interfonctionnels pourrait être bénéfique

Résolution de problèmes

L'observation de l'approche d'un collègue face aux défis peut offrir de nouvelles perspectives et conduire à un processus de résolution de problèmes efficace pour l'équipe. Utiliser un

outil d'évaluation des employés

afin d'encourager les collègues à partager les meilleures pratiques et à tirer parti de leurs expériences respectives.

Exemple de retour d'information pour la résolution de problèmes: _"Les compétences analytiques de John ont été inestimables lorsque nous avons rencontré un problème technique avec le nouveau logiciel. Son approche systématique du dépannage nous a permis d'identifier rapidement et efficacement la cause première. Je lui suggère de partager sa stratégie avec l'équipe lors d'une session de formation ; cela serait bénéfique pour tout le monde

Le retour d'information positif est un puissant facteur de motivation. Il renforce le travail bien fait, stimule le moral et crée un sentiment d'accomplissement. Dans l'ensemble, les évaluations positives par les pairs contribuent au bien-être des employés et au renforcement de l'esprit d'équipe. Voici comment :

Fidélisation des employés **Le fait de se sentir apprécié par ses collègues augmente la satisfaction au travail et permet de garder les employés plus longtemps

**Le fait de se sentir apprécié par ses collègues augmente la satisfaction au travail et permet de garder les employés plus longtemps Motivation: Le fait d'être reconnu motive les employés à maintenir des niveaux de performance élevés et à s'efforcer de s'améliorer en permanence

Le fait d'être reconnu motive les employés à maintenir des niveaux de performance élevés et à s'efforcer de s'améliorer en permanence **Le feedback positif crée un environnement favorable où les collègues célèbrent les succès de chacun et restent motivés pour se surpasser

Quel est un bon exemple de retour d'information positif ?

Scénario:Rétroaction positive lorsqu'un employé prend l'initiative

Exemple de feedback: _"Jakub, merci pour tes efforts supplémentaires sur le projet du client. Tu as fait un travail remarquable et ton engagement n'est pas passé inaperçu. Continuez à faire du bon travail

Il s'agit là d'un excellent exemple de retour d'information positif, et ce pour plusieurs raisons :

Spécificité: Le feedback est spécifique à un projet ou à une tâche sur laquelle l'employé a travaillé, ce qui rend clair ce que l'employé a bien fait

Le feedback est spécifique à un projet ou à une tâche sur laquelle l'employé a travaillé, ce qui rend clair ce que l'employé a bien fait Reconnaissance des efforts: Le feedback reconnaît les efforts supplémentaires de l'employé, montrant que son travail est apprécié

Le feedback reconnaît les efforts supplémentaires de l'employé, montrant que son travail est apprécié **Le message est personnalisé, s'adressant directement à l'employé et exprimant sa gratitude pour son travail

Ton positif: Le feedback garde un ton positif, se concentrant sur les points forts et les réalisations de l'employé plutôt que sur ses faiblesses ou les points à améliorer.

D'autres exemples de feedback positif de la part des pairs dans la vie incluent :

Reconnaître un collègue pour sa bonne éthique de travail

pour sa bonne éthique de travail Féliciter quelqu'un pour avoir pris des initiatives

pour avoir pris des initiatives Exprimer sa gratitude pour un geste utile

L'essence de la critique constructive dans le feedback de l'évaluation par les pairs

La critique constructive implique un retour d'information honnête qui met en évidence les points à améliorer tout en étant respectueux et orienté vers la recherche de solutions. Il est essentiel d'émettre des critiques constructives avec politesse ; cependant, il arrive que nous soyons impolis sans le savoir.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour que votre retour d'information soit moins critique et plus pragmatique et respectueux :

Concentrez-vous sur le comportement, pas sur la personne * Au lieu de: _"Tu es toujours en retard aux réunions" * Essayez: _"J'ai remarqué que vous arriviez en retard aux dernières réunions. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider à être à l'heure ?" Utilisez des phrases en "je" * Au lieu de: _"Cette présentation était confuse" * Essayez: _"J'ai trouvé certaines parties de la présentation difficiles à suivre. Peut-être que l'ajout d'éléments visuels ou d'explications plus claires pourrait être utile Soyez précis et donnez des exemples * Au lieu de: _"Votre travail a besoin d'être amélioré" * Essayez: "Il y avait quelques fautes de frappe et des incohérences de formatage dans votre récent rapport. Il serait utile que vous consacriez une heure à la relecture de votre travail avant de l'envoyer." _Tirez: _"Votre travail a besoin d'être amélioré Proposer des solutions et des suggestions * Au lieu de: _"Cela aurait pu être mieux" * Essayez: "Je pense que cette approche pourrait être plus efficace si vous preniez en compte [votre suggestion]. Seriez-vous prêt à l'essayer ?"_ Maintenir un ton positif et respectueux Utilisez un ton amical et encourageant tout au long de la conversation

Évitez le langage accusateur ou le langage corporel négatif Se concentrer sur l'avenir et l'amélioration * Au lieu de: _"Pourquoi avez-vous fait cela de cette façon ? * Essayez: _"Pour l'avenir, abordons les choses de cette manière afin d'obtenir de meilleurs résultats" Soyez ouvert au retour d'information: N'oubliez pas que l'objectif est d'aider la personne à s'améliorer ; soyez donc réceptif à sa réponse et prêt à discuter de son point de vue

Quel est un bon exemple de critique constructive ?

Scénario: Un membre de l'équipe ne respecte jamais les délais et vous souhaitez discuter de ce problème avec lui sans paraître autoritaire.

Exemple de feedback: _"J'ai remarqué que tu ne respectais pas les délais des projets. Pour aller de l'avant, je vous suggère de créer un calendrier décrivant les étapes et de suivre vos progrès au fur et à mesure que vous avancez dans le projet. En outre, vous pouvez définir des rappels et des priorités pour les tâches sur ClickUp afin de vous assurer que les tâches prioritaires sont achevées à temps. "

Cet exemple est une bonne illustration de la critique constructive pour plusieurs raisons :

Spécificité: Le feedback est spécifique au problème et aide le destinataire à comprendre ce qui doit être amélioré

Le feedback est spécifique au problème et aide le destinataire à comprendre ce qui doit être amélioré **Le feedback fournit des suggestions concrètes d'amélioration, telles que l'établissement d'un calendrier et la mise en place de rappels. Cela donne au destinataire une voie claire à suivre pour s'améliorer

**Le feedback se concentre sur l'amélioration des performances du destinataire plutôt que de s'attaquer à sa personnalité. Il met l'accent sur la nécessité d'une meilleure gestion du temps et fournit des conseils pratiques sur la manière d'y parvenir

Tonalité positive: Le ton du feedback est positif et utile, visant à aider le destinataire à s'améliorer plutôt qu'à le critiquer

Le ton du feedback est positif et utile, visant à aider le destinataire à s'améliorer plutôt qu'à le critiquer Équilibre: Le feedback équilibre les aspects positifs et négatifs, en reconnaissant les efforts du destinataire et en lui fournissant des conseils constructifs pour s'améliorer

Cinq exemples de feedbacks constructifs de la part des pairs pour les personnes les plus performantes

les rapports sont toujours précis, mais il faut envisager d'utiliser des outils de visualisation des données pour les rendre encore plus percutants vous êtes un excellent conférencier, mais votre présentation pourrait être plus attrayante si vous y intégriez des éléments de narration vous avez d'excellentes compétences en matière de résolution de problèmes. Le fait d'assumer des rôles de leadership supplémentaires dans des projets futurs vous permettrait de développer davantage votre potentiel." "Vous avez d'excellentes compétences en matière de résolution de problèmes vos compétences techniques sont remarquables. Le fait d'encadrer un jeune membre de l'équipe pourrait vous aider à affiner vos compétences en matière de communication et de collaboration." "Vous avez d'excellentes compétences en matière de résolution de problèmes vous êtes une personne très motivée. Chercher à relever des défis supplémentaires vous permettra d'élargir votre éventail de compétences et de conserver un travail stimulant." "Vous êtes une personne très motivée

Rétroaction de l'évaluation par les pairs dans différents scénarios

Le feedback des pairs est précieux dans tous les scénarios ou lieux de travail impliquant la collaboration, la résolution de conflits ou la prise de décision par consensus.

Examinons quelques exemples de retour d'information par les pairs dans différents scénarios.

Collaboration

Le feedback des pairs peut reconnaître un travail d'équipe réussi et suggérer des améliorations en matière de communication ou de gestion de projet dans le cadre d'efforts de collaboration.

Exemple de feedback impliquant des points forts: _"J'apprécie votre volonté de partager votre expertise et de collaborer à ce projet. Vos idées et vos suggestions ont été d'une valeur inestimable"

Exemple de feedback impliquant des domaines d'amélioration: _"Bien que j'admire votre esprit de collaboration, essayons de ne pas couper la parole aux autres lorsqu'ils s'expriment. Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer, mais un par un. "

Résolution des conflits

La résolution par les pairs permet de créer un environnement de travail positif plutôt que d'alimenter les conflits. Le retour d'information des pairs peut aider à élaborer des stratégies de résolution des conflits, mettre en évidence une communication efficace et suggérer des approches pour de futurs désaccords.

Exemple de feedback impliquant les points forts: _"J'ai été impressionné par votre capacité à rester calme et posé lors du récent désaccord. Tu as écouté activement les différents points de vue et tu as très bien géré la situation"

Exemple de feedback concernant les points à améliorer: _"Vous avez bien géré le conflit dans l'ensemble. Mais j'ai remarqué que vous sembliez hésiter à exprimer votre opinion à certains moments. Il est important de se sentir à l'aise pour partager ses pensées et ses préoccupations dans les situations de conflit. J'assure tes arrières !"

Décision par consensus

Le retour d'information peut porter sur la contribution d'une personne aux discussions, en proposant des suggestions pour mieux formuler les idées ou en écoutant activement les points de vue des autres.

Les exemples de feedback impliquant des points forts: _"Votre capacité à écouter les différents points de vue et à considérer les différentes options a été cruciale pour parvenir à un consensus sur cette décision. Vous nous avez aidés à trouver une solution qui répondait aux besoins de chacun. "

Exemples de feedback impliquant des domaines d'amélioration: _"J'ai eu l'impression que vous aviez parfois du mal à résumer les points clés et à vous assurer que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Il pourrait être utile d'utiliser des aides visuelles ou des résumés clairs pour faciliter l'obtention d'un consensus

Utilisation du feed-back à 360 degrés dans le processus d'évaluation par les pairs

retour d'information à 360 degrés

est une approche globale qui intègre le retour d'information provenant de différentes sources, y compris les pairs, les managers, les subordonnés et même les clients (le cas échéant).

Avantages de l'utilisation du feed-back à 360° dans l'évaluation par les pairs

Il fournit une vision plus holistique: Incorpore de multiples perspectives provenant de diverses parties prenantes

Incorpore de multiples perspectives provenant de diverses parties prenantes Réduit les préjugés: Réduit l'impact des préjugés individuels ou du favoritisme sur l'évaluation globale

Réduit l'impact des préjugés individuels ou du favoritisme sur l'évaluation globale Encouragel'auto-évaluation: Les employés peuvent voir comment leur performance est perçue sous différents angles

Inconvénients de l'utilisation du feedback à 360 degrés

**Le processus de collecte de feedback auprès de sources multiples peut être long

**Si l'anonymat n'est pas garanti, les employés peuvent hésiter à donner ou à recevoir des commentaires demander un retour d'information honnête

Si vous êtes un professionnel des ressources humaines dans une entreprise en pleine croissance, vous savez à quel point il est difficile de recueillir et de transformer les évaluations par les pairs en données puis en rapports. Avez-vous déjà souhaité qu'une technologie vous aide à gérer efficacement le retour d'information ?

Eh bien ! Avez-vous essayé ClickUp ? 😬

ClickUp est un logiciel de gestion de projet de bout en bout qui propose des outils, des modèles et des ressources pour faciliter le feedback à 360° entre les membres de l'équipe.

Voyons comment ClickUp aide à mettre en œuvre des processus efficaces de feedback par les pairs.

Formulaires personnalisables

l'outil Form View de ClickUp facilite l'organisation, l'interprétation et la gestion des formulaires d'évaluation par les pairs sous un même toit

Vue des formulaires de ClickUp

vous permet de concevoir des enquêtes dynamiques pour recueillir l'avis de vos pairs. Considérez-le comme un centre de stockage de toutes les données de feedback à 360°. Vous pouvez choisir parmi sa vaste galerie de modèles de formulaires ou créer des formulaires personnalisés qui incluent :

Échelles d'évaluation: Évaluez la performance sur des critères spécifiques à l'aide d'échelles telles que "Pas du tout d'accord" ou "Tout à fait d'accord

Évaluez la performance sur des critères spécifiques à l'aide d'échelles telles que "Pas du tout d'accord" ou "Tout à fait d'accord Questions à choix multiples: Proposez des options prédéfinies pour un retour d'information sur les compétences ou les comportements

Proposez des options prédéfinies pour un retour d'information sur les compétences ou les comportements Des questions ouvertes: Permettent aux pairs de fournir un feedback détaillé et spécifique dans leurs propres mots

utilisez la logique conditionnelle pour ajuster le formulaire en fonction des réponses du destinataire de manière dynamique

Champs personnalisés

ClickUp vous permet d'ajouter des champs personnalisés à vos formulaires, afin de capturer des données spécifiques à vos besoins. Voici quelques exemples :

Nom de l'évaluateur: Préservez l'anonymat si vous le souhaitez

Préservez l'anonymat si vous le souhaitez Lien avec l'employé: Précisez si l'évaluateur est un collègue, un subordonné direct ou un responsable

Précisez si l'évaluateur est un collègue, un subordonné direct ou un responsable Département: Classer les commentaires en fonction du département de l'évaluateur

Automatisation

ClickUp vous permet d'automatiser les processus de feedback en utilisant la logique conditionnelle. Utilisez-le pour :

Distribuer les formulaires aux évaluateurs lors de l'initiation d'un cycle d'évaluation

aux évaluateurs lors de l'initiation d'un cycle d'évaluation Envoyer des courriels de rappel pour que les formulaires soient remplis avant la date limite

pour que les formulaires soient remplis avant la date limite Transférer les données des formulaires complétés directement dans votre CRM ou Google Sheets pour une analyse facile (ClickUp s'intègre avec plus de 1000 applications)

distribuer des formulaires et envoyer des rappels de suivi pour compléter les évaluations à temps en utilisant l'automatisation

Rédiger un feedback efficace pour l'évaluation par les pairs peut donner l'impression de naviguer en terrain miné.

Voici quelques points essentiels

d'évaluation des performances pour les employés

pour conquérir le retour d'information de l'évaluation par les pairs :

Dos

Préparer les questions et prendre des notes sur le retour d'information: Bloc-notes de ClickUp est un excellent allié pour noter toutes les questions nécessaires à votre cycle de rétroaction

Bloc-notes de ClickUp est un excellent allié pour noter toutes les questions nécessaires à votre cycle de rétroaction Concentrez-vous sur des comportements spécifiques: Évitez les déclarations vagues. Utilisez plutôt ClickUp Docs pour compiler des exemples spécifiques qui illustrent le comportement que vous abordez

Évitez les déclarations vagues. Utilisez plutôt ClickUp Docs pour compiler des exemples spécifiques qui illustrent le comportement que vous abordez Soyez clair et concis: Allez droit au but.

Cliquez sur le cerveau propose des suggestions alimentées par l'IA pour vous aider à formuler des commentaires clairs et concis dans Docs

Allez droit au but. Cliquez sur le cerveau propose des suggestions alimentées par l'IA pour vous aider à formuler des commentaires clairs et concis dans Docs Proposer des solutions: Ne vous contentez pas de signaler les problèmes. Dans ClickUp's Docs, suggérez des actions spécifiques que le collègue peut prendre pour s'améliorer en plus de la critique constructive

Ne vous contentez pas de signaler les problèmes. Dans ClickUp's Docs, suggérez des actions spécifiques que le collègue peut prendre pour s'améliorer en plus de la critique constructive Soyez respectueux: Maintenez un ton professionnel et positif tout au long du feedback.

Vue du chat de ClickUp permet d'avoir des conversations informelles en même temps qu'un retour d'information formel, encourageant ainsi une approche de l'utilisateur un environnement de travail positif

Maintenez un ton professionnel et positif tout au long du feedback. Vue du chat de ClickUp permet d'avoir des conversations informelles en même temps qu'un retour d'information formel, encourageant ainsi une approche de l'utilisateur un environnement de travail positif **Le retour d'information vise à aider la personne à se développer au lieu de s'attarder sur ses erreurs passées.

Objectifs de ClickUp vous permettent, ainsi qu'aux membres de votre équipe, de fixer des objectifs SMART sur la base du retour d'information fourni en collaboration

Le modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer le processus d'intégration des nouveaux employés.

Modèle de plan 30-60-90 jours de ClickUp

garantit une transition en douceur pour les nouveaux membres de l'équipe. Fixez des objectifs clairs, alignés sur les objectifs de votre équipe et de votre entreprise. Suivez facilement les progrès réalisés grâce à des statuts et des jalons personnalisés.

Identifiez les compétences et les comportements essentiels pour vous épanouir dans votre nouveau rôle. Ce modèle permet aux nouveaux embauchés et aux demandeurs d'emploi d'exceller au cours de leurs 90 premiers jours.

Télécharger ce modèle

Don'ts

**Se concentrer sur le comportement, pas sur la personne. ClickUp Docs maintient l'accent sur l'objectif en fournissant une plate-forme pour des exemples et des suggestions spécifiques

Utiliser un langage vague: Éviter les phrases vagues. ClickUp Brain peut suggérer un langage clair et efficace pour renforcer votre feedback

Éviter les phrases vagues. ClickUp Brain peut suggérer un langage clair et efficace pour renforcer votre feedback Être accusateur ou porter un jugement: Encadrer le feedback de manière constructive. La fonction Chat de ClickUp permet des conversations ouvertes et honnêtes pour clarifier tout problème avant de finaliser le feedback dans Docs

Encadrer le feedback de manière constructive. La fonction Chat de ClickUp permet des conversations ouvertes et honnêtes pour clarifier tout problème avant de finaliser le feedback dans Docs Offrir des conseils non sollicités: S'en tenir aux domaines pertinents. Champs personnalisés de ClickUp dans les documents vous permettent d'adapter le retour d'information à des domaines de performance spécifiques

S'en tenir aux domaines pertinents. Champs personnalisés de ClickUp dans les documents vous permettent d'adapter le retour d'information à des domaines de performance spécifiques Oubliez le suivi: Utilisez la vue Chat de ClickUp ou les commentaires dans les documents pour programmer des discussions de suivi et suivre les progrès des objectifs fixés sur la base du retour d'information

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour le feedback des pairs:

Processus simplifié: Gérer l'ensemble du processus d'évaluation par les pairs au sein d'une plateforme centralisée

Gérer l'ensemble du processus d'évaluation par les pairs au sein d'une plateforme centralisée Amélioration de l'organisation: Organiser le retour d'information de manière claire et accessible dans une plateforme unique logiciel d'évaluation des performances

Organiser le retour d'information de manière claire et accessible dans une plateforme unique logiciel d'évaluation des performances Amélioration de la collaboration: Utiliser un logiciel d'évaluation des performances outil de communication sur le lieu de travail facilite la discussion autour du retour d'information

Pour vous aider à recueillir les commentaires, ClickUp propose des modèles prédéfinis de formulaires de commentaires et d'évaluation des performances des employés.

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp est conçu pour vous aider à évaluer les performances des employés et à gérer les évaluations.

Les entretiens d'évaluation ne doivent pas être un casse-tête qui prend du temps.

Modèle d'évaluation des performances de ClickUp

simplifie le processus et vous permet de rédiger des évaluations concises et orientées vers l'action.

Analysez les performances à l'aide de codes personnalisés, fixez des objectifs clairs avec des échéances, et recueillez un précieux feedback à 360 degrés de la part de vos collègues et de vos responsables.

Ce modèle complet vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour mener des évaluations rapides, efficaces et sans problème. En voici quelques-uns

modèles d'évaluation des performances

pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation.

Télécharger ce modèle

Formulaire de retour d'information de ClickUp

Le modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp est conçu pour vous aider à recueillir les commentaires des clients et à organiser leurs données en un seul endroit.

Modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp

vous aide à concevoir des enquêtes ciblées, à recueillir des données clients pertinentes et à analyser rapidement les réponses. Ce modèle vous permet de recueillir des commentaires précieux qui alimentent des décisions de produits plus intelligentes et créent une approche centrée sur le client au sein de votre entreprise.

Télécharger ce modèle

Augmentez l'expérience de votre équipe en matière de retour d'information sur l'évaluation par les pairs

Le retour d'information sur l'évaluation par les pairs est un outil puissant pour l'amélioration continue et le développement des employés.

Comprendre les différents types de feedback, leur impact sur les domaines clés et les meilleures pratiques pour les fournir peut aider à mettre en place un processus d'évaluation par les pairs réussi.

Un système d'évaluation par les pairs efficace repose sur une communication permanente et un renforcement positif. Une culture de la communication ouverte et de la critique constructive peut véritablement libérer le pouvoir du retour d'information sur l'évaluation par les pairs.

ClickUp offre des fonctionnalités précieuses pour rationaliser le processus, gérer efficacement le retour d'information et permettre aux employés d'atteindre leur plein potentiel.

S'inscrire gratuitement

et simplifiez votre processus d'évaluation par les pairs !