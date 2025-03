Améliorez vos données avec des modèles de tableaux de bord Excel gratuits (+ des alternatives qui changent la donne)

Avez-vous déjà passé des heures à regarder votre tableur Excel en essayant de comprendre les chiffres de vente ?

Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données, l'information est synonyme de pouvoir. Mais les données brutes seules ne révèlent pas grand-chose - c'est en les transformant en informations exploitables que la magie opère. 🔮

C'est là qu'interviennent les modèles de tableaux de bord Excel gratuits. Ces dispositions préconstruites transforment les lignes et les colonnes de données proportionnelles en un diagramme dynamique, vous donnant un aperçu clair de tout. 📝

Que vous suiviez les performances de votre équipe ou votre entonnoir de vente, le bon modèle de tableau de bord renforce votre stratégie. Le plus beau ? Il vous suffit d'importer vos données dans votre classeur Excel et de laisser ces outils faire le reste. 🧘

Rejoignez-nous pour explorer certains des meilleurs modèles de tableau de bord Excel gratuits et présenter quelques alternatives puissantes en.. ClickUp pour améliorer votre flux de travail. 📈

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord dans Excel?

Un modèle de tableau de bord Excel de qualité supérieure fait plus que visualiser des données - il organise et fournit des informations exploitables. Les meilleures solutions sont adaptables et intuitives et analysent les données critiques de manière transparente.

Voici les éléments clés à rechercher :

Une disposition flexible : Adaptez l'installation du tableau de bord à l'évolution des priorités, comme la satisfaction des clients ou les revenus mensuels récurrents. Que vous utilisiez un modèle de tableau de bord pour l'informatique, les ressources humaines ou la gestion des ventes, la personnalisation améliore vos tableaux de bord Excel

: Adaptez l'installation du tableau de bord à l'évolution des priorités, comme la satisfaction des clients ou les revenus mensuels récurrents. Que vous utilisiez un modèle de tableau de bord pour l'informatique, les ressources humaines ou la gestion des ventes, la personnalisation améliore vos tableaux de bord Excel Structure actionnable : Disposez les données de manière à mettre en évidence les étapes suivantes. Utilisez une hiérarchie logique avec les indicateurs clés en haut, suivis des données d'assistance, pour balayer et extraire des informations exploitables en un coup d'œil

: Disposez les données de manière à mettre en évidence les étapes suivantes. Utilisez une hiérarchie logique avec les indicateurs clés en haut, suivis des données d'assistance, pour balayer et extraire des informations exploitables en un coup d'œil Conception minimale : Utilisez une mise en forme propre et conditionnelle pour attirer l'attention sur les données essentielles. Mettez en évidence les changements significatifs à l'aide de codes de couleur, par exemple rouge pour les baisses de performance financière et vert pour les chiffres de vente positifs

: Utilisez une mise en forme propre et conditionnelle pour attirer l'attention sur les données essentielles. Mettez en évidence les changements significatifs à l'aide de codes de couleur, par exemple rouge pour les baisses de performance financière et vert pour les chiffres de vente positifs Éléments interactifs : Optez pour des modèles dotés de filtres, de slicers et de tableaux croisés dynamiques afin d'entrer dans des points de données spécifiques. Cette interactivité stimule l'engagement des utilisateurs et permet aux équipes d'explorer facilement des informations détaillées

: Optez pour des modèles dotés de filtres, de slicers et de tableaux croisés dynamiques afin d'entrer dans des points de données spécifiques. Cette interactivité stimule l'engagement des utilisateurs et permet aux équipes d'explorer facilement des informations détaillées Visualisation des données : Utilisez des diagrammes et des graphiques pour rendre les données plus digestes. Par exemple, un diagramme linéaire permet de suivre les tendances dans le temps. Vous comparez les performances commerciales de différentes régions ? Un diagramme à barres permet d'obtenir des informations claires

: Utilisez des diagrammes et des graphiques pour rendre les données plus digestes. Par exemple, un diagramme linéaire permet de suivre les tendances dans le temps. Vous comparez les performances commerciales de différentes régions ? Un diagramme à barres permet d'obtenir des informations claires **Gestion des erreurs : choisissez des modèles qui gèrent automatiquement les erreurs, afin de garantir l'exactitude de vos données. Des fonctions telles que la logique IF-THEN-ELSE évitent les problèmes lors du filtrage ou de l'importation de données, ce qui garantit la fiabilité de votre tableau de bord Excel

➡️ En savoir plus: Exemples et modèles de tableaux de bord de gestion de projet

8 modèles gratuits de tableaux de bord Excel pour améliorer votre flux de travail

Pourquoi passer des heures à construire Tableaux de bord Excel KPI à partir de rien ? Ces modèles transforment des données complexes en visuels clairs et percutants - aucune installation fastidieuse n'est nécessaire.

Voici ce qui distingue chacun de ces modèles de tableau de bord Excel :

1. Modèle de tableau de bord du statut de l'équipe par Template.net

il s'agit d'un modèle de tableau de bord de l'état d'avancement de l'équipe Template.net Gardez l'onglet sur la progression de votre équipe avec ce modèle de tableau de bord KPI de Template.net. Il fournit un aperçu clair des tâches, des échéances et des jalons de chaque membre de l'équipe, ce qui permet aux gestionnaires de surveiller la santé du projet de façon transparente.

Avec des indicateurs et des barres de progression codés par couleur, vous pouvez rapidement suivre la progression des membres de votre équipe. La disposition facile à lire fournit des informations en temps réel sur les jalons et les goulets d'étranglement potentiels, ce qui permet de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

🌟 Why you'll love it:

Évaluez les performances de l'équipe sans passer au crible d'innombrables feuilles de calcul Excel

Organiser les données visuellement avec des diagrammes, des tableaux et des graphiques clairs

Adaptez les libellés de statut et les niveaux de priorité à la structure unique de votre projet

📌 Ideal for: Idéal pour les chefs d'équipe et les chefs de service qui ont besoin d'un aperçu rapide et clair de la productivité, des performances et des échéanciers d'achèvement des projets de chaque membre de l'équipe.

2. Modèle de tableau de bord de projets multiples par Template.net*

le projet est en cours d'élaboration Template.net Gérer plusieurs projets est un défi, mais ce modèle de tableau de bord Excel spécialisé de Template.net est une solution agile. Il affiche une vue consolidée de tous les projets actifs dans un hub organisé.

Achevé pour les échéanciers, la distribution du budget et l'allocation des ressources, il est idéal pour gérer plusieurs initiatives. Des résumés visuels effacés vous aident à hiérarchiser les tâches, à suivre les jalons et à identifier les besoins en ressources.

🌟 Why you'll love it:

Surveillez parallèlement les projets actifs pour suivre la progression et les indicateurs clés de chaque projet

Allouez et réallouez les ressources en fonction des demandes en temps réel, garantissant une utilisation efficace de votre équipe et de votre budget

Identifier et gérer les dépendances, suivre les jalons et traiter les problèmes pour maintenir les projets dans les délais

📌 Ideal for: Idéal pour les gestionnaires de portefeuilles de projets, fournissant une vue d'ensemble pour allouer les ressources et gérer les échéanciers et les budgets.

➡️ En savoir plus: Comment construire un tableau de bord de portfolio de projet pour gérer les projets

3. Modèle de diagramme de Gantt entreprise par Template.net

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de l'entreprise Template.net Vous gérez des projets complexes avec des tâches qui se chevauchent et des délais serrés ? Le modèle de diagramme de Gantt Business de Template.net rend la planification de projet accessible avec une approche structurée.

Ce modèle de tableau de bord Excel est idéal pour les projets qui nécessitent des échéanciers détaillés et des dépendances de tâches. Grâce à la disposition du diagramme de Gantt, vous pouvez planifier les phases du projet, repérer les goulots d'étranglement potentiels et ajuster les calendriers, le tout dans un format visuel intuitif.

🌟 Why you'll love it:

Préparez chaque phase du projet avec des dates de début et de fin précises

Suivez les dépendances des tâches pour que votre équipe soit au courant des séquences critiques

Reconnaître les retards et voir l'impact sur le reste du projet pour gérer les risques

📌 Ideal for: Adapté aux planificateurs de projets et aux programmateurs qui gèrent des projets à long terme, basés sur des phases. Il vous permet d'organiser les échéanciers et les tâches tout en restant attentif aux dépendances et aux délais.

4. Modèle de suivi des problèmes de projet par Microsoft

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de l'entreprise Microsoft Les blocages d'un projet peuvent faire dérailler les échéanciers, frustrer les membres de l'équipe et faire grimper les coûts. Le modèle de suivi des problèmes du projet de Microsoft offre un espace structuré pour enregistrer, classer et hiérarchiser les problèmes, ce qui vous permet d'agir rapidement sur ce qui compte le plus.

Il comporte des champs dédiés à la description des problèmes, aux niveaux de priorité, au statut actuel et aux étapes de résolution, ce qui facilite l'organisation systématique des problèmes. Grâce à cette approche rationalisée, vous disposez d'une liste exploitable qui permet à chacun de rester responsable et concentré.

🌟 Why you'll love it:

Capturez et catégorisez les problèmes afin que votre équipe puisse se concentrer sur les problèmes critiques

Suivez le parcours de chaque problème, de l'identification à la résolution, en vous assurant qu'aucun problème n'est laissé en suspens

Traiter les goulots d'étranglement potentiels pour que votre projet continue d'avancer

📌 Ideal for: Aide les managers et les équipes d'assurance qualité à enregistrer et à résoudre les problèmes. Il minimise les perturbations du projet et maintient les équipes productives et alignées.

5. Modèle de pipeline de vente par Microsoft

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de l'entreprise Microsoft Un flux de travail commercial encombré conduit à des opportunités manquées et à des maux de tête en matière de prévision. Le modèle de tableau de bord de gestion des ventes de Microsoft aide les équipes commerciales à clarifier leurs processus, de la génération de leads aux affaires fermées.

La solution vous permet de vous concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée et de conclure des affaires plus rapidement. Ce modèle de tableau de bord de gestion des ventes transforme les processus commerciaux complexes en un parcours simple en organisant l'étape, la valeur et la probabilité de conclusion de chaque piste.

🌟 Why you'll love it:

Suivre le pipeline commercial du premier contact à la Fermé pour connaître le statut de l'affaire

Se concentrer sur les opportunités à forte valeur en identifiant les affaires ayant le plus fort potentiel de retour

Utiliser les valeurs des projets pour faire des projections de revenus et fixer des cibles commerciales réalistes

📌 Ideal for: Ce modèle de tableau de bord des ventes est parfait pour les managers et équipes commerciales qui recherchent un moyen organisé de gérer les prospects et d'identifier les opportunités à fort impact pour améliorer les performances commerciales.

6. Analyse des coûts avec modèle de diagramme de Pareto par Microsoft

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Microsoft Vous souhaitez identifier et contrôler vos principaux facteurs de coûts ? Le modèle d'analyse des coûts avec diagramme de Pareto de Microsoft est essentiel pour identifier et gérer les dépenses à fort impact.

Ce rapport de tableau de bord Excel utilise la règle des 80/20 pour mettre en évidence les "quelques dépenses vitales" qui contribuent le plus aux coûts globaux, afin que vous vous concentriez sur les moyens d'économiser.

Avec des sections pour les coûts détaillés et des aperçus visuels, il est idéal pour prendre des décisions fondées sur des données afin d'optimiser les dépenses et d'améliorer la rentabilité.

🌟 Why you'll love it:

Concentrez-vous sur les coûts à fort impact pour prioriser les ajustements budgétaires

Utilisez des sections détaillées pour surveiller les dépenses, en veillant à ce qu'aucun coût ne soit négligé

Exploitez les données précises et visuelles du diagramme de Pareto pour analyser les schémas de dépenses

📌 Ideal for: Ce modèle de tableau de bord Microsoft Excel est parfait pour les analystes financiers, les propriétaires d'entreprise et les responsables des opérations. Identifiez les 20 % de dépenses qui comptent pour 80 % des coûts pour une réduction ciblée des coûts.

7. Modèle de diagramme de flux de trésorerie simple par WPS

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord excel WPS Le modèle de diagramme de flux de trésorerie simple de WPS est excellent pour un suivi financier simple. Il affiche clairement les entrées et sorties d'argent, vous aidant ainsi à mieux gérer vos finances.

Obtenez des résumés mensuels et annuels des flux de trésorerie pour surveiller votre santé financière en un coup d'œil. Utilisez les champs de saisie simples pour enregistrer les revenus, les dépenses et les soldes nets de trésorerie pour une gestion de projet efficace.

🌟 Why you'll love it:

Repérez les tendances des flux de trésorerie au fil du temps pour ajuster les dépenses et les économies de manière proactive

Fixer des paramètres de dépenses et évaluer les dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues pour éviter les dépassements de budget

Utiliser les données historiques sur les flux de trésorerie pour prédire les besoins futurs de trésorerie afin de forfaiter les périodes de fortes ou faibles liquidités

📌 Ideal for: Parfait pour les propriétaires d'entreprises et les freelances qui doivent surveiller les flux de trésorerie sans avoir à gérer des systèmes comptables complexes.

8. Modèle de gestion de projet par le gestionnaire de projet

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Gestion de projet Ce modèle de tableau de bord de gestion de projet par Project Manager est un outil complet de centralisation et de rationalisation de la supervision des projets. Il regroupe les indicateurs clés - progression des tâches, délais, affectation des ressources et suivi du budget - dans un tableau de bord dynamique.

Il offre des mises à jour de données en direct et des visuels personnalisables pour afficher en temps réel l'état de santé du projet. Son interface intuitive aide les gestionnaires de projet à suivre les jalons, à anticiper les goulets d'étranglement et à procéder à des ajustements proactifs, afin que les projets restent sur la bonne voie et que les parties prenantes soient informées.

🌟 Why you'll love it:

Mettez à jour les indicateurs liés aux tâches critiques pour garantir l'actualité des informations

Adaptez les rapports du tableau de bord pour afficher les indicateurs clés spécifiques aux besoins de votre projet

Utilisez les diagrammes de Gantt et les barres intégrés pour visualiser les échéanciers et suivre l'utilisation du budget

📌 Ideal for: Adapté aux planificateurs de projets et aux programmateurs qui gèrent des projets à long terme, basés sur des phases. Ce modèle de tableau de bord de gestion vous permet d'organiser les échéanciers et les tâches tout en respectant les délais.

💡 Pro Tip: Vous souhaitez améliorer vos tableaux de bord ? Jetez un coup d'œil à ces exemples de tableaux de bord de projet pour une nouvelle dose d'inspiration. 🚀

Voici en quoi cela vous sera utile :

Créez des tableaux de bord qui affichent les indicateurs clés en un coup d'œil afin de prendre des décisions rapides 🧭

Découvrez des dispositions qui décomposent les flux de travail complexes, ce qui permet à votre équipe de rester productive 🔄

Améliorez l'alignement de l'équipe grâce à des exemples de tableaux de bord permettant de suivre les tâches, les jalons et les ressources, le tout en un seul endroit 👀

Limites de l'utilisation des modèles de tableaux de bord Excel

Bien que Microsoft Excel soit un outil puissant pour créer des tableaux de bord, il a du mal à répondre aux exigences de projets dynamiques et riches en données. Voici pourquoi Excel n'est souvent pas à la hauteur pour la visualisation des données et la prise de décision :

1. Absence de synchronisation des données en temps réel Tableaux de bord Excel reposent sur des mises à jour manuelles des données, ce qui fait que vous travaillez souvent avec des informations obsolètes. Ce décalage peut fonctionner pour des projets de moindre envergure, mais le suivi d'indicateurs en évolution rapide, tels que les données commerciales ou la santé financière, risque de faire rater des occasions et de retarder les réponses.

2. La collaboration en temps réel est limitée

Excel n'offre pas d'assistance pour le travail en équipe. Lorsque plusieurs utilisateurs modifient le même fichier Excel, vous risquez des conflits de version, des mises à jour perdues et des modifications écrasées. Sans synchronisation basée sur le cloud, il est difficile pour plusieurs équipes de travailler sur des modèles de tableaux de bord partagés.

3. Tableaux de bord statiques et personnalisations complexes

Les tableaux de bord Excel manquent d'interactivité et semblent rigides. Les fonctionnalités telles que les affichages détaillés et les filtres rapides ne sont pas intégrées, ce qui rend difficile la création de tableaux de bord Excel permettant d'approfondir n'importe quel point de données. Les personnaliser pour répondre à des besoins spécifiques nécessite des formules complexes, ce qui complique encore les choses.

4. Difficultés avec les grands paramètres de données

Les feuilles de calcul Excel ralentissent lorsqu'elles traitent de grands paramètres de données et de calculs complexes. Elles manquent de fonctionnalités avancées telles que les tableaux de bord opérationnels et les visuels dynamiques comme les diagrammes à colonnes regroupées ou les graphiques interactifs. Le résultat ? De fréquents décalages de performances et un risque accru de corruption des fichiers, notamment lors de l'importation de points de données.

5. Fonctionnalités d'automatisation de base

Le tableau de bord dans Excel ne dispose pas des fonctionnalités d'automatisation avancées des outils dédiés, ce qui signifie que vous devez importer des données et effectuer des tâches répétitives manuellement. Cela prend du temps, principalement pour les projets qui exigent des ajustements continus des données, ce qui augmente le risque d'erreurs.

Mais ne laissez pas ces limites d'Excel vous ralentir ! Un outil plus souple et plus dynamique logiciel de tableau de bord comme ClickUp permet de transformer vos données statiques en informations exploitables, afin que chaque objectif et projet soit axé sur les résultats. 📊

Avec les Tableaux de bord ClickUp, suivez vos objectifs et affichez plusieurs indicateurs de performance clés (KPI) en un seul hub interactif. Utilisez le tableau de bord KPI pour une analyse précise et rapide à l'aide de diagrammes simples, tandis que le tableau de bord KPI vous permet d'afficher les résultats de vos objectifs et de vos projets tableau de bord des opérations rationalise les flux de travail et assure le bon déroulement des processus. ✨

Curieux de savoir comment ? Découvrons-le ! 🎯

8 ClickUp Alternatives aux modèles de tableaux de bord Excel

Les modèles de tableau de bord Excel sont excellents, mais les solutions alternatives apportent la flexibilité nécessaire pour élever votre flux de travail. ClickUp offre une suite de modèles personnalisables pour rationaliser les tâches, identifier les tendances, capturer des informations critiques et stimuler l'efficacité à travers les projets.

Des organisations comme Université de Wake Forest a connu une transformation significative avec ClickUp. 🛠️

Nous sommes stupéfaits par les capacités de personnalisation et d'intégration de ClickUp. Plus important encore, les tableaux de bord de ClickUp ont transformé notre processus de rapports. Nous pouvons désormais facilement contrôler la charge de travail, présenter des données et obtenir un aperçu de haut niveau de tous nos projets en un seul affichage.

Morey Graham, Directeur du projet Alumni & Donor Services Wake University

Explorez ces huit modèles de tableau de bord ClickUp et expérimentez cette transformation pour votre organisation :

1. Modèle de tableau de bord ClickUp pour la gestion de projet

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-182201671&department=pmo&_gl=1*bqmdgt*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Télécharger ce modèle

La surveillance constante nuit-elle à votre équipe ? Les Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp est là pour changer cela. Il regroupe tous les éléments essentiels du projet - progression, délais, statut des tâches et allocation des ressources - en un hub puissant et interactif.

Des widgets personnalisables et des diagrammes dynamiques fournissent un aperçu instantané et en temps réel de la santé et des performances du projet.

Il comprend les éléments suivants tableau de bord de l'exécutif grâce à ses fonctionnalités, ce modèle de tableau de bord offre une visibilité de haut niveau qui vous permet de rester informé et de garder le contrôle sans faire de micro-gestion.

🌟 Why you'll love it:

Gérez tout, des échéanciers aux attributions de tâches, sans changer d'onglet

Obtenez des informations instantanées grâce à des diagrammes personnalisables qui affichent les indicateurs clés et les jalons

Utilisez des widgets intuitifs pour garder un onglet sur les budgets, la progression des tâches et les échéanciers

Contrôlez la distribution des tâches et équilibrez efficacement les charges de travail

Mettez en évidence les tâches prioritaires et évitez les goulets d'étranglement avant qu'ils ne se forment

📌 Ideal for: Parfait pour les gestionnaires de projet qui jonglent avec plusieurs projets ou de grandes équipes. Ce modèle de tableau de bord de gestion vous aide à consolider toutes les données du projet pour un flux de travail plus fluide et plus efficace.

➡️ En savoir plus: Guide du débutant pour les tableaux de bord dans ClickUp (avec 15 exemples de cas d'utilisation)

2. Modèle de rapport analytique ClickUp

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6104008&department=operations&_gl=1*16w0ffi*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Télécharger ce modèle

Le suivi des analyses est essentiel pour la croissance et la stratégie des entreprises. Le modèle de rapport analytique ClickUp simplifie ce processus en rapportant les informations essentielles dans un seul espace, sans avoir à créer plusieurs rapports.

En quelques clics, il vous aide à suivre les indicateurs, à visualiser les tendances et à évaluer les performances de l'équipe. Grâce à la synchronisation des données en temps réel et aux affichages personnalisables, vous ne vous contentez pas de collecter des données, vous les transformez en informations exploitables.

🌟 Why you'll love it:

Simplifiez les paramètres de données complexes à l'aide de graphiques et de diagrammes propres et interactifs

Mesurer les indicateurs de performance clés pour guider les décisions stratégiques

Repérez les tendances et les corrélations pour mieux comprendre votre entreprise

Assurez un suivi précis avec des champs personnalisés pour surveiller le CPA, le CTR et d'autres points de données

📌 Ideal for: Idéal pour les analystes de données, les chefs d'équipe et les managers qui ont besoin de synthétiser plusieurs indicateurs dans un seul rapport. Surveillez les performances, suivez la progression, repérez les tendances et prenez des décisions basées sur les données.

3. Modèle de rapport ClickUp sur le marketing numérique

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Digital-Marketing-Report-Template.jpg Modèle de rapport de marketing numérique https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6110624&department=marketing&_gl=1*acqkqb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp est construit pour les spécialistes du marketing numérique qui ont besoin d'un affichage clair et tout-en-un de la performance de leur campagne. Il vous permet de suivre les taux de discussion, la portée sociale, les clics sur les e-mails et le retour sur investissement des publicités sans sauter entre les tableaux de bord des indicateurs clés de performance.

Ce modèle capture chaque étape de l'entonnoir marketing dans un tableau de bord dynamique, de la génération de leads à la fidélisation des clients. Les champs et les visuels personnalisables permettent d'ajuster les KPI à vos objectifs en toute simplicité.

🌟 Why you'll love it:

Centralisez tous les indicateurs pour les campagnes sociales, d'e-mail et payantes

Obtenez des informations sur les préférences des clients pour affiner le ciblage et faire pivoter vos stratégies afin de maximiser l'impact

Collaborez facilement et partagez des rapports avec des équipes ou des parties prenantes en un clic

Identifier les canaux les plus performants et les domaines nécessitant des ajustements

📌 Ideal for: Adaptée aux équipes de marketing numérique et aux managers de campagnes ayant besoin d'un hub centralisé pour suivre les performances, le retour sur investissement et l'engagement. Convient également aux agences qui gèrent plusieurs campagnes et canaux, permettant des aperçus rapides et fondés sur des données pour des décisions plus pointues.

4. Modèle de feuille de route informatique de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-IT-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route informatique par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-200555626&department=it&_gl=1*8z5xdl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Une feuille de route structurée est l'épine dorsale d'une exécution de projet réussie pour les équipes informatiques. La feuille de route Modèle de feuille de route informatique ClickUp met de l'ordre dans les projets complexes, en vous aidant à fixer des paramètres, à optimiser les ressources et à synchroniser chaque phase du projet avec des objectifs plus larges.

Ce modèle intuitif simplifie la planification des projets grâce à des diagrammes de Gantt qui évaluent l'impact et l'effort des tâches. Il permet de prendre des décisions fondées sur des données et dispose d'affichages spécialisés qui offrent un aperçu personnalisé de chaque couche du projet.

Par exemple, l'affichage du lobby du projet sert de hub central pour hiérarchiser les projets informatiques. Quant à l'itinéraire du projet, il regroupe toutes les tâches et tous les statuts dans une vue cohérente pour un suivi du projet en temps réel.

🌟 Why you'll love it:

Prioriser et classer les projets en fonction de leur impact ou de leur urgence pour se concentrer sur ce qui génère le plus de valeur

Équilibrer les charges de travail des équipes en évaluant leur capacité et en leur allouant des ressources

Documenter l'infrastructure informatique clé, les jalons et les données du projet en un seul emplacement accessible

📌 Ideal for: Parfait pour les équipes informatiques et les gestionnaires de projet qui gèrent les feuilles de route techniques, en particulier pour le développement de produits à long terme, les mises à jour d'infrastructure ou les déploiements technologiques.

5. Modèle de rapport de marketing ClickUp

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6103968&department=marketing&_gl=1*10t8fxe*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Télécharger ce modèle

Les performances marketing ne se résument pas à des nombres ; elles reflètent l'évolution et l'impact de votre marque. Les Modèle de rapport marketing ClickUp affiche une vue d'ensemble exceptionnelle de votre stratégie globale, en saisissant des informations qui vont au-delà des campagnes individuelles.

Ce modèle de tableau de bord KPI met l'accent sur les données à grande échelle, telles que les perspectives de satisfaction des clients, la qualité des prospects et l'influence à long terme de la marque. Il vous aide à comprendre ce qui résonne et comment chaque initiative contribue à des objectifs plus larges, optimisant ainsi l'allocation des ressources.

🌟 Why you'll love it:

Gardez chaque campagne, chaque sortie de contenu et chaque date de lancement visibles

Surveiller les indicateurs clés de performance à grande échelle, y compris la qualité de la conversion et la réussite du nurturing des prospects

Veiller à ce que les concepteurs, les créateurs de contenu et les stratèges travaillent de manière cohérente pour respecter les délais

Ajuster les priorités avec les vues Gantt et Calendrier pour une coordination transparente des campagnes

📌 Ideal for: Ce modèle gratuit est parfait pour les directeurs de la stratégie et les responsables de marque qui recherchent une perspective descendante de leurs initiatives marketing. Utilisez-le pour évaluer les tendances des campagnes, éclairer la planification axée sur les données et favoriser la croissance à long terme.

6. Modèle d'échéancier marketing de ClickUp

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-205346470&department=marketing&_gl=1*pbzn1p*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle d'échéancier marketing ClickUp est votre allié ultime pour respecter précisément chaque échéance, lancement et publication de contenu. Une vue claire et descendante de votre Calendrier marketing vous aide à coordonner des échéanciers complexes, en veillant à ce qu'aucun détail ne passe à travers les mailles du filet.

Vous avez prévu une série de campagnes trimestrielles ou vous préparez le lancement d'un produit à fort enjeu ? Utilisez ce modèle pour planifier les tâches, attribuer les responsabilités et aligner votre équipe sur les prochains jalons.

Ce qu'il y a de bien ? Les vues Gantt et calendrier flexibles permettent des ajustements instantanés, ce qui permet à toutes les parties prenantes de rester synchronisées et prêtes à s'adapter à l'évolution des priorités.

🌟 Why you'll love it:

Organisez votre feuille de route marketing, des initiatives stratégiques aux tâches quotidiennes

Alignez les équipes chargées du contenu, de la conception des tableaux de bord et de la stratégie en leur fournissant un calendrier unifié

Mettez à jour les plannings à l'aide de la fonction Gantt par glisser-déposer pour faciliter les changements d'échéancier

Anticipez les goulets d'étranglement potentiels pour éviter les blocages du projet

📌 Ideal for: Idéal pour les équipes marketing et les planificateurs de campagnes qui gèrent des calendriers complexes. Il assiste tout, des campagnes saisonnières aux initiatives multicanal, en garantissant un échéancier marketing clair et adaptable.

7. ClickUp Modèle de plan de marketing stratégique

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-140158140&department=marketing&_gl=1*1u7e844*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de plan marketing stratégique ClickUp vous aide à planifier chaque phase de votre parcours marketing, depuis la définition d'objectifs ambitieux jusqu'au détail des différentes campagnes.

Cet outil va au-delà de la planification traditionnelle en vous permettant de définir et de suivre les OKR (Objectifs et résultats clés) afin de vous assurer que chaque objet assiste les objectifs plus larges de votre entreprise. Classez les tâches par statut (planifié, en cours, achevé) ou créez des statuts personnalisés pour votre flux de travail afin que votre équipe établisse des priorités et exécute les tâches de manière efficace.

🌟 Why you'll love it:

Paramétrer les objectifs annuels, les campagnes à fort impact et les initiatives prioritaires

Attribuer des fonds et surveiller les dépenses des projets pour optimiser le retour sur investissement des campagnes

Analyser les concurrents pour affiner votre stratégie grâce à des ajustements fondés sur des données

Gardez le cap sur le long terme en mesurant la progression des jalons et des indicateurs clés de performance

📌 Ideal for: Il est parfait pour les stratèges marketing et les directeurs de marque qui se concentrent sur la croissance à long terme. Il fournit la structure nécessaire pour optimiser les ressources et communiquer clairement votre vision du marketing.

8. ClickUp RH procédures opératoires normalisées modèle

Télécharger ce modèle

La cohérence est essentielle au bon déroulement des opérations de ressources humaines. C'est pourquoi le Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp HR intervient. Il constitue un hub centralisé pour documenter et gérer vos procédures opérationnelles standard.

Établissez des directives étape par étape pour chaque fonction RH, de l'intégration à l'évaluation des performances en passant par le départ des employés. Vous êtes ainsi assuré de respecter les bonnes pratiques, d'améliorer la conformité et d'offrir une expérience transparente à vos employés.

🌟 Why you'll love it:

Conservez les processus d'intégration, de formation, d'évaluation et de départ

Adapter chaque procédure avec des étapes spécifiques, des ressources et des attributions de rôles

Maintenir des pratiques standardisées qui répondent aux politiques de l'entreprise et aux exigences légales

Partager des directives claires et organisées entre les équipes pour simplifier la formation et l'onboarding

📌 Ideal for: Idéal pour les managers d'équipe et les chefs d'équipe RH qui veulent améliorer l'efficacité et la conformité en standardisant les processus RH.

💡 Pro Tip: Vous souhaitez améliorer encore vos processus RH ? ClickUp's Tableau de bord RH le tableau de bord RH offre une structure et des informations supplémentaires pour les opérations RH. Voici comment il rationalise votre flux de travail :

Surveillez les indicateurs d'engagement, de présence et de productivité des employés grâce à des informations en temps réel 📊

Suivre d'un coup d'œil les données RH essentielles, depuis les taux de rotation et l'adéquation culturelle jusqu'au délai d'embauche et au coût par embauche 📈

Organisez efficacement les tâches d'intégration, d'évaluation et de relations avec les employés 🗂️

Augmentez votre visualisation des données et votre prise de décision avec ClickUp

Une représentation visuelle efficace est l'épine dorsale d'une prise de décision intelligente.

Bien que les modèles de tableaux de bord Excel soient d'excellents points de départ, ils ne disposent pas des fonctionnalités dynamiques et personnalisables dont les professionnels des entreprises modernes ont besoin pour réaliser des analyses de données percutantes.

ClickUp comble cette lacune grâce à de puissants outils de visualisation de données des mises à jour en temps réel et des tableaux de bord interactifs. Suivez les données des diagrammes, rationalisez les flux de travail et prenez des décisions éclairées, le tout à partir d'un hub central aussi flexible que vos objectifs l'exigent.

Prêt à améliorer votre prise de décision ? Passez à l'étape suivante de la visualisation des données.. essayez ClickUp dès aujourd'hui et créez des tableaux de bord stratégiques qui évoluent avec vos projets.