Comment utiliser ChatGPT pour les notes de réunion : Maximisez votre productivité

Les réunions sont comme des trous noirs de la productivité - une fois qu'elles ont eu lieu, le temps disparaît, surtout lorsqu'il s'agit de suivre ce qui a été dit.

Nous sommes tous passés par là : la réunion décontractée qui passe à la trappe ou la réunion formelle dont le compte rendu rivalise avec un roman. Prendre des notes, c'est déjà la moitié du chemin à parcourir, mais les organiser ensuite ? C'est un tout autre niveau de plaisir (ou pas).

Heureusement, avec ChatGPT, vous pouvez abandonner la vieille méthode qui fait perdre du temps et laisser l'IA se charger du travail. Finis les gribouillages, le stress et la chasse aux éléments.

Transformons ChatGPT en votre nouvel assistant de notes et de comptes-rendus de réunion favori. Prêt à générer des notes de réunion en quelques secondes ?

Qu'est-ce que ChatGPT?

Nous avons donc demandé à ChatGPT : "Qu'est-ce que ChatGPT ?" Et voici ce qu'il nous a répondu.

le site web de l'association est disponible en anglais et en français ChatGPT Il s'agit essentiellement d'un outil d'intelligence artificielle qui comprend et génère du texte en fonction de ce que vous tapez.

Voyez-le comme un assistant de réunion IA super intelligent qui vous aide :

Générer des tâches de suivi de réunion pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet

Générer des résumés de réunion en capturant les points clés et les éléments d'action

Rédiger des e-mails ou des rapports sur la base de vos notes

Répondre rapidement aux questions avec des informations pertinentes et effacées

Organisez les notes de réunion en catégories telles que l'agenda, les décisions et les tâches

Vous lui donnez un contexte et il vous répond avec des informations utiles et effacées, ce qui facilite grandement les tâches telles que la prise de notes.

Avantages de l'utilisation de ChatGPT pour les notes de réunion

L'utilisation de ChatGPT pour les notes de réunion libère vos mains de la saisie frénétique et rationalise l'ensemble du processus, de la capture des détails clés à l'organisation des suivis.

Mais au-delà des probabilités, voici quelques avantages que vous n'avez probablement pas pris en compte :

1. Un gain de temps et d'énergie ⏳

Les notes de réunion sont beaucoup plus complexes qu'une simple prise de notes compte-rendu de réunion .

Voici à quoi ressemble le processus :

Prendre des notes pendant la réunion

Résumer la discussion pour en dégager les éléments clés

Définir les éléments d'action et assigner les tâches aux personnes concernées

Dresser la liste des décisions prises par l'équipe pour référence ultérieure

Confier l'ensemble de cette tâche à ChatGPT avec seulement une contribution de base de votre part vous permet de libérer une grande partie de votre temps et de votre énergie.

2. Stops you from overthinking 🧘

ChatGPT génère des résumés de réunion sans s'embarrasser de détails inutiles. Plutôt que de vous soucier de ce qu'il faut inclure ou laisser de côté, vous pouvez vous concentrer sur les détails clés. Cela évite de remettre en question vos choix de prise de notes et prévient l'épuisement mental.

3. Maintient l'ambiance professionnelle 📝

L'IA n'interprète pas mal le ton ou l'intention, ce qui garantit que vos notes restent objectives et ne dévient pas vers un terrain biaisé. L'IA génère des transcriptions de réunion précises sans interprétation personnelle de ce qui a été dit, évitant ainsi la désinformation.

4. Gère les différentes formes sans effort 🗂️

Les réunions produisent toutes sortes de données : éléments d'action, décisions, idées et tâches futures. ChatGPT s'adapte parfaitement à ces formes, en les classant dans des sections organisées. Qu'il s'agisse d'un résumé concis de l'IA, de puces ou d'une liste de suivis, l'outil structure les notes en conséquence.

5. Élimine le problème "Qui a dit ça ?" 💭

Oubliez la confusion liée au fait d'essayer de se rappeler qui a soulevé des points spécifiques lors des réunions. Guidez ChatGPT pour attribuer les déclarations clés aux bonnes personnes, en veillant à ce qu'aucune idée ne soit perdue ou mal attribuée.

6. Améliore la cohérence entre les réunions 📈

L'utilisation de ChatGPT garantit que tous les notes de réunion suivent une forme abrégée, ce qui permet de les comparer facilement d'une session à l'autre. Vous obtenez à chaque fois une documentation structurée et fiable, ce qui vous évite de perdre du temps à reconstituer des notes désorganisées ou à essayer de vous souvenir de décisions cruciales.

Les avantages de l'utilisation de ChatGPT pour les notes de réunion sont passionnants, mais il y a une légère courbe d'apprentissage. Voyons comment procéder :

Etape 1. Établissez l'agenda de votre réunion

Avant de commencer, créez un ordre du jour structuré agenda de la réunion qui présente les sujets clés. Saisissez-le dans ChatGPT pour obtenir le contexte nécessaire à la prise de notes de la réunion. Cet agenda permet d'orienter la prise de notes de l'outil et de s'assurer qu'il se concentre sur les points les plus pertinents.

Etape 2. Enregistrer ou capturer l'audio/les transcriptions de la réunion

Veillez à utiliser un outil de outil de transcription pour enregistrer et transcrire les réunions. Après la réunion, vous introduisez cette transcription dans ChatGPT pour qu'elle soit traitée ou vous utilisez des outils de conversion de la voix en texte pour générer des entrées de texte pour ChatGPT.

Si la réunion se déroule en personne, il est conseillé de demander à quelqu'un de rédiger un compte rendu détaillé de la réunion.

Etape 3 : Alimenter les points clés dans ChatGPT

Après la réunion, saisissez la transcription ou les points clés de la discussion dans ChatGPT. Pour faciliter le traitement, faites-le par morceaux ou sections, en vous concentrant sur des parties spécifiques de la réunion (telles que les éléments de l'agenda, les décisions ou les points d'action).

Etape 4 : Demander à ChatGPT des résumés de la réunion

Utilisez ChatGPT pour générer des résumés de réunion et condenser les principaux sujets abordés, ou pour mettre en évidence les idées importantes et les décisions prises. Vous le guidez à l'aide d'invites, telles que "Résumez les points clés à retenir" ou "Quels ont été les principaux résultats de cette réunion ?"

Etape 5 : Extraire les éléments d'action

Une fois que vous avez le résumé de la réunion, demandez à ChatGPT d'identifier les éléments d'action. Utilisez une invite, comme "Listez les tâches ou les points d'action de cette réunion" ou "Quelles sont les actions de suivi nécessaires ?" ChatGPT présentera les tâches ou responsabilités attribuées aux différents membres de l'équipe.

Etape 6 : Organiser les notes et les abonnements

Enfin, demandez à ChatGPT de d'organiser vos notes dans une forme logique, en les divisant en sections telles que les points de l'agenda, les décisions prises, les éléments d'action, les tâches de suivi et les points à aborder lors de la prochaine réunion. Vous pouvez également demander des puces pour une meilleure lisibilité. A partir de là, partagez les notes en utilisant l'outil de votre choix.

Exemples de ChatGPT en action

ChatGPT transforme les transcriptions de réunions désordonnées en résumés clairs, identifie les éléments d'action clés et assigne des tâches en fonction de la discussion.

Voici quelques exemples de son travail en temps réel :

1. Réunion de lancement du projet

Un bon départ garantit des opérations plus fluides. Une réunion initiale permet de lancer un projet, et ChatGPT résume facilement les objectifs, les produits livrables et les échéanciers du projet, ainsi que l'attribution des rôles.

Vous pouvez l'adapter à votre convenance ou la mettre en œuvre. C'est une étape de moins à franchir lorsque vous vous lancez dans votre projet.

2. Réunions de clients

La communication avec les clients doit toujours être cohérente et opportune. Utilisez ChatGPT pour rédiger rapidement des e-mails décrivant tout ce dont vous avez discuté dans les e-mails destinés aux clients et maintenez une documentation appropriée à ce sujet.

3. Sessions de brainstorming

Les sessions de brainstorming génèrent un large intervalle d'idées, qui ne sont pas toutes immédiatement exploitables. ChatGPT aide à organiser les idées en générant des étapes actionnables pour chacune d'entre elles. Cela vous permet de choisir les meilleures options pour votre équipe et votre entreprise.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la prise de notes de réunion

Lorsque vous utiliser l'IA pour générer des notes de réunion vous devez fournir beaucoup de contexte. ChatGPT n'est pas différent. Il vous oblige à fournir un contexte détaillé et à copier et coller manuellement les sorties aux bons endroits. Si vous collez le mauvais projet, cela ajoute une frustration inutile.

Voici quelques limites de l'utilisation de ChatGPT pour vos notes de réunion :

1. Perte de traduction

Alors que ChatGPT gère les discussions simples, il peut avoir du mal à saisir les sujets complexes ou nuancés, en particulier ceux qui impliquent un jargon spécifique à l'industrie ou une prise de décision clé complexe. Il saisit bien les idées générales mais peut manquer les détails les plus fins que les humains saisissent naturellement.

2. Manque de touche humaine*

Quel que soit le niveau de formation de l'IA, elle ne sera précise que dans le contexte de votre entreprise et de votre secteur d'activité. ChatGPT peut manquer certains jargons ou langages spécifiques à l'industrie, ce qui rend la supervision humaine nécessaire en tant qu'étape supplémentaire dans le flux de travail.

3. Problèmes d'intégration

Les réunions sont une partie importante de la gestion de projet, et malheureusement, ChatGPT ne peut pas s'intégrer à vos outils de gestion de projet.

Quelle que soit votre habileté à inviter l'IA, vous commettrez souvent des erreurs car vous devrez copier-coller manuellement les notes dans vos outils de gestion de projet. Cette étape supplémentaire dans votre flux de travail peut s'avérer fatigante à long terme.

C'est là qu'un outil comme le ClickUp entre en scène. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée de fonctionnalités alimentées par l'IA qui rendent chaque aspect de votre flux de travail plus fluide et plus facile.

Explorons comment ClickUp se compare à ChatGPT et pourquoi il est meilleur pour rationaliser votre processus de gestion des réunions.

En termes simples, ClickUp est une plateforme de gestion de projet qui fait tout, de la gestion des tâches assignées et de la supervision des projets à l'amélioration de la gestion des réunions grâce à son.. modèles de notes de réunion .

Comme ClickUp connaît le contexte de votre entreprise, il peut fournir des solutions adaptées au contexte. Grâce à cette intégration, le suivi des tâches, l'attribution des responsabilités et le suivi de la progression sont beaucoup plus simples que la simple prise de notes.

Voici un aperçu des fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion des notes de réunion :

1. Rationalisez le flux de travail de vos réunions grâce aux réunions ClickUp ClickUp Réunions offre plusieurs fonctionnalités conçues spécifiquement pour vos flux de travail de réunion. Grâce aux outils de réunion intégrés, les équipes peuvent forfaiter, suivre chaque aspect d'une réunion sans quitter la plateforme.

Voici ce que vous pouvez faire avec les fonctionnalités de ClickUp spécifiques aux réunions :

Décomposer les agendas et assigner les tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif ClickUp Tasks permet de transformer les agendas des réunions en tâches exploitables et de les assigner instantanément /$$$img/

transformez les agendas de réunion en tâches exploitables et assignez-les instantanément avec ClickUp Tasks_

Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks, transforme l'agenda de votre réunion en tâches réalisables. Attribuez des responsabilités directement aux membres de l'équipe pendant la réunion, en veillant à ce que chaque élément fasse l'objet d'un compte rendu. Suivez, mettez à jour et contrôlez chaque tâche afin que rien de ce qui a été discuté lors de la réunion ne reste sans suite.

Gardez vos notes de réunion organisées avec ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

gardez vos notes de réunion organisées et liées directement aux tâches pour un accès facile avec ClickUp Docs_ ClickUp Documents vous permet de créer des notes de réunion détaillées et joliment mises en forme, que vous pouvez lier directement aux tâches liées. Créez, partagez et collaborez facilement avec vos collègues sur des documents de réunion.

Cela permet d'organiser les discussions tout en veillant à ce que la documentation soit transparente et disponible pour toutes les parties prenantes, sans qu'il soit nécessaire de la rechercher. Les documents permettent également de garder vos notes accessibles et faciles à parcourir, de sorte que tous les membres de l'équipe puissent se référer aux décisions clés et aux suivis.

Suivre la progression avec les Objectifs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Objectifs simplifié vous aide à suivre l'alignement des résultats de vos réunions sur les objectifs plus larges de l'entreprise.

/$$img/

suivez l'alignement des résultats de vos réunions sur les objectifs plus larges de l'entreprise grâce à ClickUp Goals_

Utiliser Objectifs ClickUp pour connecter les résultats de vos réunions aux objectifs plus larges de votre entreprise. Lorsque vous discutez de points clés en réunion, vous pouvez immédiatement suivre la façon dont ces discussions contribuent à vos objectifs, en veillant à ce que chaque réunion rapproche l'équipe de la réussite.

Collaborez visuellement avec des tableaux blancs complets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif utiliser ClickUp pour la génération d'idées : convertir les idées en tâches sur un tableau blanc ClickUp /$$img/

le brainstorming d'idées et la conversion de celles-ci en tâches réalisables avec les tableaux blancs ClickUp_ Tableaux blancs ClickUp vous permettent de collaborer visuellement pendant les réunions, en aidant les équipes à faire du brainstorming, à organiser les idées et à élaborer des forfaits en temps réel. Ces supports visuels rendent les réunions attrayantes et garantissent que tout le monde est sur la même page, au sens propre comme au sens figuré.

Rester sur la bonne voie avec des tâches récurrentes et des checklists

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-notepad.png clickUp bloc-notes fonctionnalité /$$$img/

accélérez la préparation de vos réunions, gagnez du temps et maintenez votre concentration grâce aux listes de contrôle ClickUp_

Ne créez plus d'agendas de réunion à partir de rien - automatisez votre préparation grâce à Les tâches récurrentes de ClickUp . Créez une checklist pour chaque réunion afin de couvrir tous les points de discussion importants. Checklists ClickUp vous aident à faire en sorte que la réunion reste concentrée et productive.

Transformez les discussions en actions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commentaires assignés dans ClickUp Docs /$$$img/

convertir les discussions en tâches exploitables directement à partir de vos notes de réunion avec ClickUp Comments_

Avec Commentaires ClickUp avec ClickUp Comments, vous pouvez assigner des tâches aux membres de votre équipe directement à partir des notes de réunion. Au lieu de vagues suivis, votre équipe reçoit des tâches claires et réalisables liées à des discussions spécifiques, ce qui facilite le suivi de la progression et la responsabilisation.

2. La prise de notes et les résumés deviennent un jeu d'enfant avec ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes de réunion /$$$img/

générez des notes de réunion précises, en les liant aux tâches et aux documents avec ClickUp Brain [ClickUp Brain]( https://clickup.com/ai_GÉNÉRERDESNOTESDERÉUNIONPRÉCISES,LESRELIERÀDESTÂCHESETDESDOCUMENTSAVECCLICKUPBRAIN/HREF/RÉFÉRENCERDESNOTESDERÉUNIONPRÉCISES,LESRELIERÀDESTÂCHESETDESDOCUMENTSAVECCLICKUPBRAIN/HREF/) , un assistant IA, s'intègre de manière transparente à votre flux de travail de gestion de projet. Il aide à générer des notes de réunion détaillées et précises qui s'alignent automatiquement sur vos tâches, projets ou documents. Cet assistant s'intègre parfaitement à votre flux de travail de gestion de projet Outil IA pour les réunions garde tout en un seul endroit - plus besoin de fouiller dans les vieux fils de ChatGPT.

Avec un outil de L'écriture de l'IA grâce à la fonctionnalité de rédaction assistée par ordinateur, vous pouvez créer des notes de réunion précises auxquelles il est facile de se référer. Liez les notes directement à des tâches, des projets ou des documents pour un accès rapide.

Mettez automatiquement à jour les tâches ou les documents avec les informations pertinentes sur les réunions afin que toutes les informations relatives à votre projet soient organisées et faciles à trouver.

Et ce n'est pas tout.

Vous pouvez également rationaliser les réunions asynchrones avec ClickUp Clips ✨

Si votre équipe travaille de manière asynchrone (async), ce qui signifie que les membres n'ont pas besoin de se réunir en même temps, ClickUp Clips est une solution parfaite.

Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer des mises à jour ou des explications vidéo, et l'IA les transcrira automatiquement. Ainsi, chaque membre de l'équipe peut consulter les notes de réunion ou les mises à jour selon son emploi du temps, sans avoir à assister à une session en direct.

Effectuez des recherches dans le texte transcrit et transformez même les Clips en tâches, afin de vous assurer que tous les points clés sont capturés et exploitables, même lorsque votre équipe est répartie sur différents fuseaux horaires.

3. Optimisez la productivité de vos réunions grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Notes-1.png Modèle de notes de réunion-1-prise de notes-google-docs https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6438620&department=pmo&_gl=1*1gcv9qg*_gcl_aw*R0NMLjE3Mjg4OTUyOTcuQ2owS0NRandnck80QmhDMkFSSXNBS1E3elVuRkxBQ1hYYTVtUHZGZU9TaHhfaDBKUEwwbnVRZEdpWmJ4SlNFUi1LcHAwQzlnR0VvkNyb2FBaXpORUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTA4OTYxMjg5NC4xNzI4ODg4MTU1 Télécharger ce modèle /$$cta/

Cerise sur le gâteau, ClickUp est livré avec son propre site web personnalisable Modèle de notes de réunion ClickUp . Ce modèle vous aide à mettre rapidement en place une documentation structurée pour différents types de réunions. Vous pouvez créer des structures personnalisées pour les briefings clients, les réunions hebdomadaires agiles en ligne, les évaluations de performance 1:1, et plus encore.

Avec ce modèle :

Capturez des agendas détaillés et structurez les réunions pour mieux les cibler

Enregistrez les points de discussion clés et les décisions en temps réel

Attribuez des éléments d'action directement à partir des notes de la réunion pour en assurer la responsabilité

Veillez à ce qu'aucun suivi ne soit manqué en liant les notes à des tâches et à des échéances

Le Modèle de note de réunion ClickUp vous aide à capturer facilement les points clés, les décisions et les éléments d'action au cours de vos réunions. Son format personnalisable garantit que toutes les informations importantes sont organisées et accessibles.

Par ailleurs, l'outil Modèle de procès-verbal de réunion est parfait pour créer des comptes rendus détaillés et structurés de réunions. Il vous permet de documenter les discussions, de suivre les décisions et de garantir le compte rendu en assignant des tâches de suivi directement à partir du compte rendu de la réunion.

De la hantise à Terminé - Transformez votre processus de prise de notes de réunion avec ClickUp

En fin de compte, nous pourrions dire que toutes les réunions devraient être des e-mails - pas littéralement, mais des e-mails documentés. La documentation n'est utile que si elle est détaillée, compréhensible et accessible à toutes les parties prenantes.

Bien sûr, ChatGPT est un bon outil pour améliorer vos notes de réunion. Mais avec ClickUp, l'ensemble de votre flux de travail en réunion est plus fluide.

