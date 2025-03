Comment créer et gérer un Tableau consultatif ?

Lorsque Airbnb a commencé à se développer à l'échelle mondiale, elle a été confrontée à un défi majeur : son équipe de direction manquait de connaissances approfondies dans le secteur de l'hôtellerie. Pour y remédier, elle a fait appel à Chip Conley, un hôtelier chevronné, en tant que.. conseiller stratégique .

L'expertise de Conley a aidé Airbnb à naviguer dans les complexités du secteur de l'hôtellerie. Cela a transformé l'expérience des invités d'Airbnb et comblé le fossé entre l'agilité des startups et les normes traditionnelles du secteur.

C'est ce qu'un Tableau consultatif bien formé est censé faire - apporter son expertise là où elle est le plus nécessaire pour propulser votre entreprise vers l'avant. Voyons comment mettre en place un conseil consultatif pour favoriser la croissance et la réussite de votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un Tableau consultatif ?

Un Tableau consultatif est un groupe de professionnels externes qui apportent leurs conseils stratégiques et leur expertise à la direction de votre entreprise. Ces personnes sont généralement des experts chevronnés dans des domaines en rapport avec les besoins de votre entreprise, tels que la finance, la technologie, le marketing ou le droit international.

À la différence d'un conseil d'administration, un conseil consultatif n'a pas de responsabilités juridiques ni d'auteur. Son rôle est purement consultatif et vise à renforcer l'orientation stratégique et l'efficacité opérationnelle de votre entreprise. Voici à quoi ressemble une journée dans la vie d'un PDG

Types de tableaux consultatifs

1. Conseils consultatifs stratégiques

Parfois appelés comités de pilotage les comités de direction, conseils consultatifs stratégiques, orientent la stratégie globale et la vision à long terme d'une entreprise. Ces tableaux se concentrent sur les décisions de niveau macro liées à la gouvernance des projets l'objectif est d'identifier les besoins de l'entreprise, les opportunités de croissance, le marché cible et l'orientation de l'entreprise.

✨Spotify a créé un conseil consultatif pour la sécurité du contenu en réponse aux préoccupations croissantes concernant les contenus préjudiciables sur sa plateforme. Ce groupe consultatif stratégique a aidé l'entreprise à prendre des décisions éclairées sur les politiques de contenu et les mesures de sécurité.

2. Tableaux consultatifs techniques

Les conseils consultatifs techniques fournissent des connaissances spécialisées dans des domaines technologiques spécifiques. Ils aident les jeunes entreprises et les sociétés établies à relever des défis techniques complexes et à stimuler l'innovation.

✨Si un constructeur automobile veut être leader dans le domaine des conception automobile et durabilité ils pourraient envisager de recruter des conseillers tels que Franz von Holzhausen, le principal concepteur de produits de Tesla, au sein de leur Tableau. Son expertise en matière de conception de produits et son expérience des véhicules électriques apporteraient une valeur ajoutée considérable.

3. Conseils consultatifs des clients

Lorsqu'une entreprise souhaite se concentrer en profondeur sur l'expérience client, elle peut opter pour la création d'un tableau consultatif des clients. Ces tableaux sont composés de clients clés, de clients ou de leaders du secteur qui fournissent un retour d'information direct sur les produits, les services et l'expérience client. Ils aident les entreprises à rester en phase avec les attentes des clients et les demandes du marché.

✨Adobe, par exemple, a mis en place un conseil consultatif de la clientèle un Tableau consultatif international afin de tirer parti des commentaires des utilisateurs et des points de vue de professionnels expérimentés du secteur. Le Tableau aide Adobe à améliorer ses produits et services, en veillant à ce qu'ils répondent aux besoins des clients et à ce qu'ils restent compétitifs.

4. Conseils consultatifs à but non lucratif

Les conseils consultatifs des organisations à but non lucratif assistent les organisations qui se consacrent à leur mission en leur fournissant des informations, des ressources et des connexions qui leur permettent d'améliorer leur impact. Ces tableaux jouent souvent un rôle clé en aidant les organisations à but non lucratif à obtenir des financements et à prendre des décisions éclairées sur des initiatives importantes.

le conseil consultatif de la Fondation Bill & Melinda Gates a été créé pour aider les organismes à but non lucratif à obtenir des financements et à prendre des décisions éclairées sur des initiatives importantes comité consultatif du programme de santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates comprend d'éminents experts en santé publique, en médecine et en développement international. Leurs connaissances collectives garantissent que les efforts de la fondation sont alignés sur les besoins mondiaux, ce qui rend leurs initiatives plus efficaces et plus percutantes.

Conseil consultatif vs. conseil d'administration

Cela peut sembler un peu déroutant, mais ce n'est pas vraiment le cas.

Le conseil d'administration joue un rôle officiel dans la supervision des opérations, de la stratégie et de la conformité de l'entreprise. Il a une responsabilité fiduciaire envers les actionnaires et détient le pouvoir de décision.

En revanche, un conseil consultatif fournit des conseils non contraignants, offrant une expertise externe pour aider à éclairer les décisions de l'entreprise sans avoir de responsabilités juridiques ou financières.

Supposons, par exemple, qu'une entreprise évalue une opportunité d'investissement majeure. Le Tableau peut fournir des informations sur les risques et les avantages potentiels, mais il n'a pas l'autorité de prendre une décision finale. Cette responsabilité incombe au Tableau, qui doit approuver ou rejeter l'opération en fonction de son adéquation avec les objectifs de l'entreprise et les intérêts des actionnaires.

Voici un bref aperçu de la situation :

Aspect Conseil d'administration Conseil consultatif Le conseil d'administration est composé d'administrateurs élus ou nommés, parmi lesquels figurent souvent les principaux actionnaires Rôles et responsabilités Supervise la gouvernance de l'entreprise, prend des décisions contraignantes et veille au respect de la législation Le conseil d'administration a pour mission de superviser la stratégie de l'entreprise, ses performances financières et sa gouvernance générale Pouvoir de décision A le pouvoir de prendre des décisions contraignantes au nom de l'entreprise Ne peut pas prendre de décisions ni les faire appliquer Rémunération Généralement rémunéré par des honoraires, des options d'achat d'actions ou d'autres formes de rémunération Peut recevoir des actions, des honoraires ou d'autres incitants Réunions : fréquence régulière, souvent trimestrielle Réunions flexibles en fonction des besoins Obligations légales Responsable juridiquement des actions et de la conformité de l'entreprise Pas d'obligations légales ni de responsabilités Exigences réglementaires Doit se conformer aux lois et règlements en matière de gouvernance d'entreprise N'est pas soumis aux mêmes normes réglementaires Responsabilité Responsable devant les actionnaires et les organismes de réglementation Conseille mais n'est pas responsable des résultats de l'entreprise

Rôles et responsabilités d'un Tableau consultatif

Un Tableau est une ressource précieuse pour le management et l'équipe de direction d'une entreprise. Il fonctionne comme un tableau d'affichage et fournit des conseils spécifiques à un domaine sans les formalités d'un conseil d'administration.

Les rôles et responsabilités clés de l'organe consultatif sont les suivants :

Fournir des conseils et des idées sur l'orientation stratégique de l'entreprise, aider à identifier les opportunités de création de propriété intellectuelle et de croissance globale. Par exemple, lorsqu'un fabricant cherche à se développer à l'échelle mondiale, son Tableau fournit des informations précieuses sur les tendances des marchés cibles, telles que les nuances culturelles qui affectent les préférences des consommateurs dans différents pays

et des idées sur l'orientation stratégique de l'entreprise, aider à identifier les opportunités de création de propriété intellectuelle et de croissance globale. Par exemple, lorsqu'un fabricant cherche à se développer à l'échelle mondiale, son Tableau fournit des informations précieuses sur les tendances des marchés cibles, telles que les nuances culturelles qui affectent les préférences des consommateurs dans différents pays Offrir une expertise spécialisée dans les domaines de la technologie, de la finance, du marketing ou des tendances propres à l'industrie. Cette expertise peut éclairer des décisions cruciales et aider à relever des défis complexes. Par exemple, les jeunes entreprises de biotechnologie intègrent souvent des biochimistes et des scientifiques de renom dans leur Tableau pour guider les efforts de recherche et de développement

dans les domaines de la technologie, de la finance, du marketing ou des tendances propres à l'industrie. Cette expertise peut éclairer des décisions cruciales et aider à relever des défis complexes. Par exemple, les jeunes entreprises de biotechnologie intègrent souvent des biochimistes et des scientifiques de renom dans leur Tableau pour guider les efforts de recherche et de développement Faciliter les opportunités de réseautage en tirant parti de leurs réseaux professionnels, ce qui peut ouvrir des portes vers de nouveaux partenariats, investisseurs et clients. Une entreprise fintech pourrait d'abord tirer parti des connexions des membres de son Tableau consultatif pour obtenir des financements ou des partenariats stratégiques avec des institutions financières établies

en tirant parti de leurs réseaux professionnels, ce qui peut ouvrir des portes vers de nouveaux partenariats, investisseurs et clients. Une entreprise fintech pourrait d'abord tirer parti des connexions des membres de son Tableau consultatif pour obtenir des financements ou des partenariats stratégiques avec des institutions financières établies Amélioration de la crédibilité et de la réputation avecles parties prenantes du projetnotamment les investisseurs, les clients et les partenaires. Cela peut s'avérer particulièrement utile lors des levées de fonds ou lors de l'entrée sur de nouveaux marchés

La valeur d'un conseil consultatif dans le développement des entreprises

Un Tableau consultatif peut être un atout stratégique, fournissant des points de vue et des conseils inestimables pour le développement de l'entreprise. En tirant parti de l'expertise collective des membres de son conseil consultatif, les entreprises peuvent :

Accélérer la croissance: Les conseils consultatifs peuvent aider à identifier de nouvelles opportunités de marché, à développer des produits ou des services innovants et à optimiser les stratégies d'entreprise en vue d'une expansion rapide

Les conseils consultatifs peuvent aider à identifier de nouvelles opportunités de marché, à développer des produits ou des services innovants et à optimiser les stratégies d'entreprise en vue d'une expansion rapide Améliorer la prise de décision : les divers points de vue des membres des conseils consultatifs peuvent remettre en question des hypothèses, découvrir des zones d'ombre, conduire à des décisions plus informées et plus efficaces, et améliorer la qualité de l'informationaffiner les propositions d'entreprise* Renforcer les partenariats: Les conseils consultatifs peuvent faciliter les connexions avec les partenaires stratégiques, les investisseurs et les personnes influentes du secteur, favorisant ainsi la collaboration et la croissance

Renforcer les partenariats: Les conseils consultatifs peuvent faciliter les connexions avec les partenaires stratégiques, les investisseurs et les personnes influentes du secteur, favorisant ainsi la collaboration et la croissance Attirer les meilleurs talents: Un Tableau consultatif bien respecté peut améliorer la réputation d'une entreprise et attirer les meilleurs talents, contribuant ainsi à sa réussite à long terme

En exploitant le pouvoir d'un Tableau, les entreprises peuvent se positionner pour une croissance durable et un avantage concurrentiel.

À lire aussi: Comment mettre en œuvre un mentorat efficace par les pairs au travail

PayPal a mis en place un comité consultatif de tableau consultatif pour agir en tant que conseillers sur la crypto, la blockchain et les devises numériques.

En s'appuyant sur l'expertise de leaders du secteur, PayPal a acquis des connaissances essentielles sur les systèmes de paiement, les technologies émergentes et les tendances du marché mondial. Cette démarche stratégique a aidé PayPal à élargir ses offres pour répondre à l'évolution des besoins des clients.

Vous aussi, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour créer un Tableau consultatif à fort impact afin de reproduire la réussite de PayPal.

Préparation d'un conseil consultatif

Avant d'aller à la rencontre de dirigeants et de conseillers potentiels, il est essentiel de poser des bases solides pour garantir l'efficacité de votre forfait de création d'un conseil consultatif.

Identifiez vos objets: Définissez clairement ce que vous espérez réaliser avec votre Tableau et les lacunes de compétences associées que vous voyez aujourd'hui

Définissez clairement ce que vous espérez réaliser avec votre Tableau et les lacunes de compétences associées que vous voyez aujourd'hui Définir les rôles et les attentes: Établir des attentes claires concernant les rôles des conseillers, leur temps de validation et les résultats attendus

Établir des attentes claires concernant les rôles des conseillers, leur temps de validation et les résultats attendus Choisissez la taille optimale du tableau : En général, un tableau de 4 à 6 membres permet des discussions plus approfondies et des relations plus solides

Mise en place d'un conseil consultatif

Une fois les préparatifs en place, l'étape suivante consiste à recruter des conseillers et à intégrer votre conseil consultatif.

Intégrer les bons conseillers: Utilisez les connexions existantes, les évènements du secteur et les plateformes professionnelles comme LinkedIn pour trouver des conseillers potentiels. qui partagent la vision et les valeurs de votre entreprise

Utilisez les connexions existantes, les évènements du secteur et les plateformes professionnelles comme LinkedIn pour trouver des conseillers potentiels. qui partagent la vision et les valeurs de votre entreprise Définissez les canaux de communication: Établissez comment et quand vous communiquerez par le biais de réunions régulières, d'e-mails ou d'une plateforme dédiée

Établissez comment et quand vous communiquerez par le biais de réunions régulières, d'e-mails ou d'une plateforme dédiée Établir une gouvernance: Établissez un paramètre pour des réunions régulières (trimestrielles ou semestrielles), gardez les conseillers engagés et informés, et assurez-vous que leur contribution est intégrée dans votre plan d'action forfait organisationnel #### Définir le modèle d'entreprise tout en structurant un conseil consultatif

Le choix d'une structure adéquate pour votre Tableau consultatif est crucial pour maximiser son impact. Prenez note de ce qui suit :

Rémunération et incitations: Offrir des options d'achat d'actions ou une rémunération peut motiver les conseillers à contribuer de manière significative à la réussite de l'entreprise

Offrir des options d'achat d'actions ou une rémunération peut motiver les conseillers à contribuer de manière significative à la réussite de l'entreprise Considérations juridiques et éthiques: Décrivez l'objectif du Tableau, le rôle des membres et les procédures opérationnelles. Protégez les informations sensibles en demandant aux conseillers de signer des accords de non-divulgation (NDA) en plus de l'accord de conseil

Décrivez l'objectif du Tableau, le rôle des membres et les procédures opérationnelles. Protégez les informations sensibles en demandant aux conseillers de signer des accords de non-divulgation (NDA) en plus de l'accord de conseil Indicateurs de performance: Définir des indicateurs clés de performance (ICP) pour mesurer l'impact du conseil consultatif. Évaluer les contributions du Tableau et procéder aux ajustements nécessaires

Soyez conscient de l'impact du capital-risque

Le capital-risque façonne souvent la fonction d'un Tableau en influençant sa composition et ses objectifs. Pensez-y :

Les conseils stratégiques: Les investisseurs peuvent faire appel à des vétérans de l'industrie pour apporter leur expertise

Les investisseurs peuvent faire appel à des vétérans de l'industrie pour apporter leur expertise Des mises à jour régulières: Les conseils consultatifs peuvent être amenés à fournir régulièrement des indicateurs de performance

Les conseils consultatifs peuvent être amenés à fournir régulièrement des indicateurs de performance **Les conseillers sont alignés sur des objectifs de croissance spécifiques afin de répondre aux attentes des investisseurs

**A lire également 15 défis de démarrage auxquels les nouvelles entreprises sont confrontées

Outils et ressources pour un Tableau consultatif

Lorsque votre organisation se développe rapidement, la coordination avec votre Tableau ne se limite pas à des e-mails occasionnels et à des réunions trimestrielles.

Adoptez une suite d'outils qui rationalise la communication, le partage de documents et la gestion des tâches. Vous aurez besoin de :

Plateformes de communication: Des applications comme Zoom facilitent les réunions en face à face, qui sont cruciales pour nouer des relations et discuter de sujets complexes. Slack ou Microsoft Teams permettent de communiquer en temps réel, de discuter, de faire des mises à jour rapides et de mener des discussions informelles. Vous pouvez également utiliser ClickUp Chat pour la communication et la collaboration en temps réel, en particulier pour les questions et les mises à jour rapides. Outils de gestion de projet: A moderneoutil de gestion de projet moderne facilite le forfait, l'exécution et le suivi de votre programme de tableau consultatif. L'environnement de travail de Google ou Microsoft 365 permettent la modification en cours et le partage simultané de documents,les agendas des réunionset des rapports. Avec des applications de travail tout-en-un comme ClickUp, vous et votre équipe pouvez planifier et programmer des tâches, organiser des réunions, suivre les cours, communiquer et collaborer. Outils de planification: Des outils comme Calendly simplifient la planification des réunions en synchronisant les disponibilités entre les calendriers. Des alertes automatisées permettent de s'assurer que tous les membres sont au courant des réunions et des échéances à venir. Dans ClickUp, vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que Rappels ClickUp et ClickUp Automatisations pour planifier des réunions et des tâches récurrentes et mettre en place des rappels. Outils de données et d'analyse: Des outils comme Tableau ou Power BI fournissent des visualisations de données qui aident les conseillers à comprendre rapidement des informations complexes - des applications comme Excel ou des outils de feuilles de calcul personnalisés aident à analyser les données et les projections financières. Vous pouvez également utiliser les outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp pour créer des rapports personnalisés afin d'analyser la progression. Partage de fichiers sécurisé: Des services tels que Dropbox Business garantissent le partage de documents sensibles en toute sécurité, avec des contrôles d'accès appropriés. Communication vidéo: Partage instantané d'enregistrements d'écran avec ClickUp Clips ou cliquez sur l'icône vidéo pour partager vos commentaires. Il n'est donc plus nécessaire de créer des fils de commentaires interminables et confus. C'est un excellent moyen de partager des mises à jour, de fournir des commentaires ou de discuter de sujets spécifiques sans avoir à programmer une réunion complète.

A lire aussi: 8 meilleurs outils pour les startups (avantages, inconvénients, prix)

Gérez votre programme de Tableau avec ClickUp

Bien que les outils mentionnés précédemment soient utiles, les utiliser séparément conduira à des données fragmentées au fil du temps et vous coûtera très cher. ClickUp offre une plate-forme unifiée qui consolide toutes les fonctions auparavant gérées par plusieurs outils. ClickUp pour la gestion de projet offre une plateforme permettant de communiquer avec les membres du Tableau, de fixer des paramètres et de suivre la progression. Vous pouvez créer des tâches pour préparer l'agenda des réunions du Tableau, assigner des éléments d'action spécifiques aux membres de l'équipe et suivre l'achevé de ces tâches en temps réel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-43.png ClickUp pour la gestion de projet : Comment créer un Tableau consultatif /$$img/

Visualiser le travail, reprogrammer les tâches et gérer les échéanciers des projets avec un calendrier flexible avec ClickUp pour la gestion de projet

Planification des réunions du Tableau

En utilisant Affichage du Calendrier de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez facilement planifier les réunions du Tableau consultatif en synchronisant les disponibilités des membres sur différents fuseaux horaires et calendriers. Des rappels automatisés sont envoyés pour s'assurer que tout le monde est au courant des réunions et des échéances à venir, réduisant ainsi le risque de rendez-vous manqués. Gestion des réunions à l'aide de ClickUp est un jeu d'enfant. Ses nombreuses possibilités de modification en cours permettent une prise de notes facile et créative. Les éléments de l'agenda peuvent être listés à l'aide d'une checklist et cochés une fois traités. Les commentaires sont assignables ; il suffit de les associer au membre du Tableau qui doit les traiter.

Ensuite, avec ClickUp Brain clickUp Brain est un logiciel qui permet de créer des aperçus ou de résumer les minutes d'une réunion, ce qui permet de gagner du temps et de s'assurer que les décisions clés et les points d'action sont documentés. Il peut également faciliter les sessions de brainstorming en fournissant instantanément des idées et des suggestions basées sur vos commentaires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-44.png ClickUp Brain : Comment créer un Tableau consultatif /$$img/

Tirez parti de l'IA avec ClickUp Brain pour générer des plans de réunion, résumer les discussions et documenter les éléments d'action.

Gestion des tâches

Pour coordonner, définir les paramètres et mesurer les performances des tableaux consultatifs, les entreprises nomment généralement des coordinateurs internes, souvent appelés sponsors/coordinateurs de tableaux consultatifs internes. Leur tâche consiste à gérer les aspects administratifs et logistiques.

Voici comment ces équipes internes peuvent utiliser ClickUp pour gérer efficacement ces tâches :

Dépendances des tâches: ClickUp vous aide à gérer et à visualiser les relations entre les différentes tâches. Ainsi, les équipes internes et les membres du Tableau consultatif comprennent comment chaque tâche est interconnectée. Par exemple, si une décision stratégique dépend de la réalisation d'une analyse de marché, ClickUp indiquera clairement quelles tâches doivent être achevées en premier

ClickUp vous aide à gérer et à visualiser les relations entre les différentes tâches. Ainsi, les équipes internes et les membres du Tableau consultatif comprennent comment chaque tâche est interconnectée. Par exemple, si une décision stratégique dépend de la réalisation d'une analyse de marché, ClickUp indiquera clairement quelles tâches doivent être achevées en premier Délégation et suivi des tâches: Avec Tâches ClickUp les responsabilités peuvent être facilement déléguées à des équipes internes spécifiques ou à un membre particulier du Tableau. Chaque membre reçoit des notifications et des rappels, assurant le compte et la clarté sur ce qui doit être accompli avant la prochaine réunion.

Avec Tâches ClickUp les responsabilités peuvent être facilement déléguées à des équipes internes spécifiques ou à un membre particulier du Tableau. Chaque membre reçoit des notifications et des rappels, assurant le compte et la clarté sur ce qui doit être accompli avant la prochaine réunion. Tâches récurrentes : Les coordinateurs de votre conseil consultatif interne peuvent configurer des tâches récurrentes dans ClickUp, telles que des réunions régulières du conseil ou des rapports de progression mensuels, afin de s'assurer que les activités essentielles sont automatiquement planifiées

Attribuez la bonne tâche à la bonne personne avec ClickUp Tasks

Analyse des données

ClickUp simplifie également l'analyse des données pour les Tableaux consultatifs grâce à Tableaux de bord ClickUp qui donnent un aperçu en temps réel des indicateurs clés.

En tirant parti de ces fonctionnalités, les entreprises peuvent coordonner efficacement leurs Tableaux consultatifs, définir des tâches claires, analyser les performances et évaluer dans quelle mesure l'entreprise atteint ses objectifs afin de maximiser son impact stratégique.

Tout cela peut être fait au sein de la plateforme ClickUp.

Modèles personnalisables

Enfin, le clou du spectacle : La grande variété de modèles pré-créés de ClickUp. ClickUp offre une variété de modèles prêts à l'emploi que vos équipes internes et vos sponsors de projet peuvent utiliser lors de la coordination avec votre Tableau.

Les modèles Modèle de procès-verbal du conseil d'administration de ClickUp facilite la rédaction des procès-verbaux des réunions de votre Tableau. Il permet de créer un compte rendu achevé des réunions, avec les informations sur les participants, l'ordre du jour et les éléments d'action.

Modèle de compte rendu de réunion du conseil d'administration ClickUp

Le modèle est pré-structuré avec des sections pour la date et l'heure de la réunion, une liste des participants, les éléments de l'agenda, les décisions prises, les mesures à prendre et les notes supplémentaires (le cas échéant).

Vous pouvez ajouter des tâches directement à partir de la section des éléments d'action, en les assignant aux membres de l'équipe avec des échéances. Vous pouvez également partager facilement le procès-verbal avec tous les participants via ClickUp après la réunion.

Modèle de tableau du conseil d'administration de ClickUp

Le modèle Modèle de tableau du conseil d'administration de ClickUp est un autre modèle pratique conçu pour vous aider à suivre et à gérer efficacement les membres du Tableau.

Ce modèle peut vous aider dans les domaines suivants :

Visualiser la structure du Tableau : Il affiche une vue Tableau claire et organisée de tous les membres du conseil d'administration, de leurs rôles et de leurs responsabilités

: Il affiche une vue Tableau claire et organisée de tous les membres du conseil d'administration, de leurs rôles et de leurs responsabilités centraliser les informations de contact : Avec des champs pour les détails de contact comme les numéros de téléphone et les e-mails, c'est une source unique de vérité pour garder toutes les informations essentielles en un seul endroit

: Avec des champs pour les détails de contact comme les numéros de téléphone et les e-mails, c'est une source unique de vérité pour garder toutes les informations essentielles en un seul endroit Champs personnalisés et statuts : Vous pouvez suivre des détails supplémentaires tels que les références, les comités et le statut actuel (actif, inactif, en congé, etc.)

: Vous pouvez suivre des détails supplémentaires tels que les références, les comités et le statut actuel (actif, inactif, en congé, etc.) Améliorer la collaboration : L'attribution de tâches à des conseillers de startup individuels directement dans le fichier garantit que tout le monde est informé, engagé et compte. Cela permet également d'organiser des réunions et d'assurer une communication opportune

: L'attribution de tâches à des conseillers de startup individuels directement dans le fichier garantit que tout le monde est informé, engagé et compte. Cela permet également d'organiser des réunions et d'assurer une communication opportune Suivre la progression globale : Le modèle permet aux utilisateurs de suivre les responsabilités attribuées à chaque membre du Tableau, ce qui favorise la transparence et la responsabilité

Ce modèle simplifie la gestion du Tableau, en veillant à ce que les membres du Conseil soient bien organisés, informés et alignés sur les objectifs de l'organisation.

Modèle de rapport du Conseil d'administration de ClickUp

Le Modèle de rapport du Conseil d'administration de ClickUp permet de créer des rapports clairs et complets pour les réunions du Tableau. Il vous permet de présenter tous les indicateurs clés, les mises à jour de projet et les données importantes de manière organisée pour une prise de décision efficace.

Voici les avantages de ce modèle :

Rapports organisés : Le modèle vous permet de rassembler toutes les données pertinentes - comme les données financières, les mises à jour de projets ou les commentaires des clients - en un seul rapport facile à lire que les membres du conseil d'administration peuvent examiner avant les réunions

: Le modèle vous permet de rassembler toutes les données pertinentes - comme les données financières, les mises à jour de projets ou les commentaires des clients - en un seul rapport facile à lire que les membres du conseil d'administration peuvent examiner avant les réunions Suivi de la progression : Il fournit un aperçu des projets en cours, vous aidant à suivre la progression par rapport aux objectifs du Tableau et à vous assurer que tout le monde est aligné sur les indicateurs clés

: Il fournit un aperçu des projets en cours, vous aidant à suivre la progression par rapport aux objectifs du Tableau et à vous assurer que tout le monde est aligné sur les indicateurs clés Visualisation des données : Des vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Tableau de bord permettent de visualiser la progression des projets, les échéanciers et la distribution de la charge de travail, ce qui permet au conseil d'administration de saisir plus facilement les informations importantes

Le modèle de rapport de conseil d'administration ClickUp rend les rapports de conseil d'administration plus simples, plus structurés et plus collaboratifs.

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour la gestion de projet adaptative

ClickUp est un outil inestimable pour la gestion de votre Tableau consultatif, fournissant des avantages essentiels qui améliorent la collaboration et l'adaptabilité pour naviguer dans les complexités des fonctions consultatives.

Les avantages clés comprennent :

Flux de travail personnalisables : Adaptez les flux de travail aux besoins spécifiques de votre Tableau, en garantissant des processus fluides pour la planification des réunions, le partage des documents et le suivi des discussions

: Adaptez les flux de travail aux besoins spécifiques de votre Tableau, en garantissant des processus fluides pour la planification des réunions, le partage des documents et le suivi des discussions Collaboration en temps réel : Facilitez une communication transparente entre les membres du Tableau et votre équipe avec le partage de documents et les mises à jour, en veillant à ce que tout le monde reste aligné sur les décisions et les initiatives clés

: Facilitez une communication transparente entre les membres du Tableau et votre équipe avec le partage de documents et les mises à jour, en veillant à ce que tout le monde reste aligné sur les décisions et les initiatives clés Gestion souple des tâches : Gestion souple des tâches liées aux activités du Tableau, permettant d'ajuster rapidement les priorités et les échéanciers en fonction de l'évolution des besoins du Tableau

Gestion souple des tâches liées aux activités du Tableau, permettant d'ajuster rapidement les priorités et les échéanciers en fonction de l'évolution des besoins du Tableau Suivi des objectifs: Définir et suivre la progression vers les objectifs du conseil consultatif, en aidant les membres à rester concentrés sur les initiatives stratégiques et les paramètres souhaités

Définir et suivre la progression vers les objectifs du conseil consultatif, en aidant les membres à rester concentrés sur les initiatives stratégiques et les paramètres souhaités Tableaux de bord complets: Utilisez des tableaux de bord intuitifs pour obtenir des informations sur les performances du conseil consultatif et les projets en cours

En tirant parti des fonctionnalités adaptables de ClickUp, vous pouvez vous assurer que votre conseil consultatif fonctionne avec une plus grande agilité et une meilleure réactivité, améliorant ainsi son efficacité et son impact sur votre organisation.

Études de cas et exemples réels de conseils consultatifs

Voici quelques exemples concrets et études de cas d'entreprises réussies qui ont bénéficié de manière significative des idées et de l'assistance de leurs conseils consultatifs.

Tesla

**Lorsque Tesla a voulu pénétrer le marché chinois - l'un des plus importants au monde pour les véhicules électriques - elle s'est heurtée à des obstacles réglementaires et à une concurrence acharnée.

Comment le Tableau a aidé: Le Tableau de Tesla était composé d'experts en réglementation chinoise, en pratiques d'entreprise et en comportement des consommateurs qui ont conseillé Tesla sur sa stratégie.

Résultat: Tesla a construit la Gigafactory Shanghai sa première usine de fabrication en dehors des États-Unis. Par conséquent, Tesla a rapidement augmenté sa capacité de production et ses équipes commerciales dans la région, ce qui a contribué à stimuler considérablement son chiffre d'affaires mondial.

UPS Capital

**UPS Capital avait besoin d'améliorer ses opérations de base.

**Le Tableau consultatif des clients d'UPS Capital a étudié les opérations de base de l'entreprise. Lors des discussions sur le commerce électronique, les membres ont identifié différents fournisseurs et plateformes, ce qui a conduit à repenser la position des produits et à une refonte complète du site Web. Ils ont également testé diverses solutions.

Résultat: Après avoir mis en œuvre les suggestions du CAB, UPS Capital a constaté une nette amélioration de ses résultats une augmentation notable de leur Net Promoter Scores (NPS) .

Iron Mountain

Situation: Iron Mountain avait besoin de conseils concernant sa stratégie de produits.

Comment le Comité consultatif a aidé: Le Comité consultatif d'Iron Mountain a travaillé avec l'équipe fondatrice pour créer des guides utiles qui s'attaquent aux défis importants de l'industrie. Ils ont fait équipe lors d'évènements industriels et de tables rondes tout en en repérant les possibilités de vente croisée et de vente incitative montrant l'impact réel du Tableau sur la croissance de l'entreprise.

Résultat: L'influence du Tableau se traduit surtout par son impact sur l'engagement des clients et les stratégies de marketing.

Deutsche Bank

Situation: À une époque où les évolutions sociales, technologiques et géopolitiques modifient rapidement l'environnement opérationnel des banques, le Tableau de direction de la Deutsche Bank a créé un nouveau.. Tableau consultatif mondial en 2022.

Comment le conseil consultatif a aidé: La Deutsche Bank a rassemblé un conseil consultatif composé d'experts dans le domaine des entreprises, du monde universitaire et de la politique. Leur tâche consistait à conseiller le conseil d'administration sur les évolutions fondamentales ayant un impact significatif sur la banque et ses clients.

Cela les a aidés à adapter leurs offres et leurs stratégies de marketing à la culture locale.

Résultat: La Deutsche Bank a rapporté une croissance significative de ses bénéfices en 2022, réalisant son bénéfice le plus élevé depuis 2007 . Cette réussite s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de transformation plus large, à laquelle le conseil consultatif mondial a vraisemblablement apporté son assistance en offrant des conseils stratégiques.

En tirant parti de l'expertise et des réseaux d'un tableau consultatif, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées, innover plus rapidement et s'orienter plus efficacement dans les complexités du développement des entreprises.

À lire aussi: Comment organiser des réunions productives ?

Pourquoi votre entreprise a besoin d'un Tableau consultatif

Un Tableau consultatif peut combler des lacunes clés en matière de connaissances, suggérer des solutions pour améliorer la qualité de la vie Les OKR pour les startups et les petites entreprises, fournissent un fournisseur prestataire à l'équipe de direction et accélèrent la croissance. Pour les grandes entreprises, un Tableau consultatif apporte une expertise spécialisée qui favorise l'innovation et aide à naviguer dans les évolutions complexes du marché.

En outre, la présence de personnalités respectées du secteur au sein de votre conseil consultatif peut renforcer la crédibilité de votre équipe fondatrice auprès des investisseurs, des clients et des partenaires.

À l'inverse, vous pourriez être confronté à un conflit d'intérêts si vos conseillers ont des validations auprès d'organisations qui sont potentiellement vos concurrents ou si leurs conseils ne correspondent pas à la vision de votre entreprise.

Bien que les Tableaux consultatifs soient bénéfiques, la mise en œuvre d'un programme efficace de conseils consultatifs nécessite un investissement important en temps et en efforts. Cependant, ClickUp offre une suite complète d'outils conçus pour simplifier la collaboration, la programmation et la gestion de projet. Ainsi, la gestion d'un Tableau n'est pas une tâche complexe et fastidieuse. Créer un compte ClickUp gratuit et faites passer la planification stratégique de votre entreprise à la vitesse supérieure.