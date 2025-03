Comment améliorer la gestion de la qualité des projets : Outils et stratégies

Il existe plusieurs façons d'assurer la réussite d'un projet.

Vous pouvez établir des voies d'escalade claires en cas de problèmes, mettre en place des systèmes de suivi automatisés pour une mise à jour continue de la progression, et mettre en œuvre des examens de performance réguliers pour évaluer et ajuster votre stratégie de projet.

Le plus intéressant ? Lorsque vous vous concentrez sur ces domaines, le projet atteint les niveaux de qualité souhaités, remplit des objets importants et dépasse les attentes.

C'est la force de la gestion de la qualité des projets (PQM).

À quoi ce terme fait-il référence ? Quels sont les fournisseurs, prestataires ? Quels sont les stratégies et les outils qui permettent d'établir la qualité dans la gestion de projet ?

C'est ce que nous allons aborder dans cet article de blog, et bien d'autres choses encore. Commençons. 🎢

Qu'est-ce que la gestion de la qualité des projets ?

La gestion de la qualité des projets (GQP) désigne le processus systématique de planification, de gestion et de contrôle de la qualité d'un projet afin de garantir que ses produits livrables sont conformes aux normes de qualité convenues, qu'ils sont adaptés à l'objectif visé et qu'ils répondent aux exigences des parties prenantes.

La gestion de la qualité du projet comporte trois éléments clés :

La planification de la qualité identifie les méthodes et les critères de qualité au début du cycle de vie du projet qui seront utilisés pour mesurer la réussite

identifie les méthodes et les critères de qualité au début du cycle de vie du projet qui seront utilisés pour mesurer la réussite L'assurance de la qualité identifie les possibilités d'améliorer et d'optimiser les flux de travail et les processus du projet pour plus de précision et de cohérence

identifie les possibilités d'améliorer et d'optimiser les flux de travail et les processus du projet pour plus de précision et de cohérence Le contrôle de la qualité fait appel à diverses techniques, telles que les tests, les inspections et les examens par les pairs, pour que le produit ou le service final soit exempt de défauts et fournisse des résultats fiables

Comprenons bien phases du projet mieux avec un exemple. Imaginons qu'une entreprise de SaaS lance une nouvelle fonctionnalité.

Au cours de la planification de la qualité du projet, elle définit des cibles de temps de fonctionnement et des normes de performance pour les utilisateurs

L'automatisation garantit que le processus de développement respecte ces normes grâce à des examens réguliers du code et à des tests automatisés

Le contrôle de la qualité intervient par le biais de le dogfooding (interne) ou le bêta-test (externe) pour détecter les éventuels bugs ou problèmes de performance avant que la fonctionnalité ne soit déployée

Avantages de la gestion de la qualité des projets

1. Supprime les silos

En tant que manager de projet, la dernière chose à laquelle vous voulez avoir affaire est une équipe cloisonnée qui ne communique pas entre elle.

Avec la qualité ressources pour la gestion de projet vous pouvez favoriser les discussions interfonctionnelles et assurer la visibilité de toutes les tâches au sein des équipes

Cette collaboration permet une résolution plus rapide des problèmes et une exécution plus cohérente des projets, ce qui est essentiel pour les tâches complexes, telles que la conception de produits et la planification d'évènements, qui exigent des contributions de tous les côtés pour rester sur la bonne voie.

2. Accroît les gains financiers

Le PMI rapporte que 55% des gestionnaires de projet citent les dépassements de budget comme raison de l'échec d'un projet.

Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de cette situation :

L'élargissement du champ d'application peut entraîner des coûts imprévus

L'inflation des prix ou la fluctuation des conditions du marché peuvent entraîner une hausse des prix des matériaux

Les pénuries de ressources peuvent entraîner des dépenses plus élevées en raison de l'évolution de l'offre et de la demande

La gestion de la qualité du projet offre un contrôle efficace de la gestion du budget et garantit que le projet reste financièrement viable à chaque étape.

À cette fin, vous pouvez tirer parti d'un logiciel de gestion de la qualité, qui offre des analyses prédictives, vous permettant de procéder à des ajustements en connaissance de cause pour anticiper les fluctuations de coûts et les besoins en ressources.

3. Proposer des offres de qualité

En surveillant en permanence les processus et les résultats du début à la fin, la gestion de la qualité du projet garantit le respect des normes de qualité. Ce cadre permet à l'équipe du projet de repérer et de corriger les inefficacités à un stade précoce, réduisant ainsi la nécessité de retouches et de retards coûteux.

Le résultat ? Un produit plus fiable qui se synchronise avec vos objectifs initiaux et vos exigences de qualité et qui augmente la satisfaction du client.

4. Amélioration de la satisfaction des clients

La PQM garantit que les projets sont livrés dans les délais, dans le respect du budget et selon les normes de qualité les plus élevées. La réduction des erreurs et le respect constant des attentes favorisent la confiance et renforcent les relations avec les clients.

5. Augmente les niveaux de productivité

Les équipes de projet utilisent le forfait de gestion de la qualité pour clarifier les rôles, les responsabilités et les délais. Il vous permet de lever toute ambiguïté sur le projet dès le début et permet à votre équipe de gestion du projet de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire faire le travail dans les délais impartis.

L'inspection dans le but de trouver les mauvais éléments et de les jeter est trop tardive, inefficace et coûteuse. La qualité ne vient pas de l'inspection, mais de l'amélioration du processus"

W. Edwards Deming, théoricien américain des entreprises

Gestion efficace de la qualité des projets avec ClickUp

La gestion de la qualité de votre projet comporte plusieurs éléments en mouvement : définition des cibles, affectation des ressources, suivi de la progression et garantie que les coûts ne montent pas en flèche.

C'est ici que La plateforme de gestion de projet de ClickUp vient à votre secours. Voici comment elle sert de source unique de vérité pour la gestion de la qualité, quelle que soit la complexité du projet.

Visualisez la progression de votre projet avec ClickUp pour la gestion de projet

1. Élaborer une charte de projet axée sur la qualité

Au début de votre projet, vous fixez généralement le champ d'application, le budget et les échéanciers. C'est également le moment de préciser ce que signifie la "qualité" pour votre projet.

Exemple : Visez un taux de défauts inférieur à 2 % lors des tests de produits ou validez l'objectif d'un temps de fonctionnement de 99,9 % pour votre application logicielle. Quelle que soit la cible, veillez à ce qu'elle soit précise et directement liée à la réussite de votre projet.

Pour simplifier le suivi, intégrez ces cibles dans les éléments suivants Objectifs ClickUp .

Définissez et surveillez les paramètres de qualité, qu'ils soient numériques (par exemple, réduire les défauts de 10 %), vrai/faux (par exemple, conformité du fournisseur respectée/non respectée) ou monétaires (par exemple, rester en deçà d'un certain budget pour les reprises dues à des problèmes de qualité).

Améliorez votre forfait de gestion de la qualité avec ClickUp Objectifs

Regroupez vos objectifs de qualité dans des dossiers, tels que "Assurance qualité" ou "Conformité des fournisseurs", sur ClickUp et suivez leur statut tout au long de l'échéancier du projet. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur la qualité dès le départ, sans surprise.

Vous pouvez également contrôler l'accès aux Objectifs, définir un ou plusieurs propriétaires, et gérer facilement les permissions d'afficher et de modifier à partir de la plateforme.

Je pense que la communication entre coéquipiers s'est améliorée pour nos projets les plus importants. La possibilité d'avoir des discussions directes sur une tâche ou une sous-tâche spécifique a amélioré la qualité et réduit la confusion.

Scott Rushing, directeur des systèmes d'information de recherche à Wake Forest Baptist Health

2. Établir un cadre de gouvernance pour contrôler la qualité

Une fois vos objectifs de qualité fixés, l'étape suivante consiste à mettre en place un système de suivi. C'est là qu'intervient un solide système de gestion de la qualité (SGQ) ou un plan de gestion de la qualité du projet.

Considérez-le comme une feuille de route qui vous aide :

D'identifier les ressources nécessaires et de les allouer efficacement

Fixer des échéanciers et des paramètres réalistes pour maintenir le projet sur la bonne voie

Repérer les obstacles potentiels et atténuer les risques avant qu'ils ne deviennent ingérables

Lors du paramétrage du plan de gestion de la qualité, vous devez recueillir les réactions des membres de votre équipe et de la direction. Formulaires ClickUp vous permet de saisir les réponses dans une forme structurée. Ils sont faciles à paramétrer et personnalisables pour tout processus d'admission.

Pour vous faciliter la tâche, Automatisations ClickUp transforme les réponses aux formulaires en tâches qui s'intègrent directement dans vos flux de travail.

Plus d'informations, Vue Gantt de ClickUp permet de visualiser l'échéancier de votre projet. Des affichages en cascade au tri et au filtrage rapides comme l'éclair, il simplifie l'organisation des tâches du projet. D'un simple clic, vous pouvez créer des tâches, ajouter des dépendances et reprogrammer votre travail.

Optimisez les échéanciers et atteignez les niveaux de qualité souhaités grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp

💡Pro Tip: De plus, vous n'avez pas à rechercher manuellement les mises à jour de statut. Les Fonctionnalité du chemin critique identifie les tâches ayant un impact sur votre échéance, et Slack Time met en évidence les tâches dont les horaires sont flexibles. Vous êtes informé de chaque statut de progression au sein de la plateforme grâce à des alertes de déclenchement.

La cohérence dans la gestion de la qualité du projet est également clé.

En standardisant vos contrôles et processus de qualité, vous évitez les malentendus et vous vous assurez que toute l'équipe est sur la même page.

Qu'il s'agisse de directives étape par étape pour les tâches de contrôle de la qualité ou de documents d'audit, stockez tout de manière centralisée avec le logiciel ClickUp Documents afin que personne n'ait à deviner ce qui doit être fait.z

3. Déployer l'analyse prédictive de la qualité

Vous collectez déjà des tonnes de données sur vos projets - indicateurs de performance, résultats des tests et conclusions des audits. Au lieu de réagir aux problèmes une fois qu'ils se sont produits, pourquoi ne pas les prévoir et les prévenir ?

L'analyse prédictive de la qualité analyse les données historiques pour vous aider à anticiper les problèmes de qualité qui risquent d'apparaître dans votre projet. Par exemple, une certaine phase du projet est souvent source de problèmes, ou des indicateurs spécifiques signalent des défauts récurrents.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'algorithmes complexes pour commencer. Avec la solution ClickUp de modèles de contrôle de la qualité de ClickUp vous pouvez rationaliser vos flux de travail et vous assurer que les résultats de vos projets répondent toujours aux normes les plus strictes.

Par exemple, avec des statuts personnalisés tels que "Risque critique" ou "Besoin de révision", vous pouvez automatiquement déclencher des alertes auprès des membres de votre équipe afin qu'ils agissent rapidement avant que de petits problèmes ne se transforment en revers majeurs.

Ils peuvent enregistrer les résultats sur Documents ClickUp et pousser les mises à jour via Attribuer des commentaires sur ClickUp les commentaires sont un moyen efficace de faire avancer les problèmes dans le processus d'approbation et de tenir tout le monde au courant.

Télécharger ce modèle Modèle de rapports RAG de ClickUp simplifie les rapports en temps réel sur la progression du projet en utilisant un code couleur rouge, orange et vert. Utilisez-le pour organiser rapidement les tâches par niveau de risque, visualiser la progression à l'aide d'un code couleur effacé et suivre les indicateurs de performance pour prendre des décisions éclairées.

➡️ Lire la suite: Prendre automatisation de la gestion de projet à un autre niveau avec ClickUp

4. Mettre en œuvre des cycles de retour d'information et d'amélioration continus

La gestion de la qualité n'est pas une tâche qui s'improvise, même avec le meilleur des forfaits. Pour garantir une réussite durable, vous devez instaurer une culture du retour d'information et de l'amélioration continue tout au long du cycle de vie de votre projet.

Pour ce faire, vous avez besoin d'un outil qui fournit en temps réel des informations exploitables sur les activités de votre projet. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser tous les indicateurs pertinents en temps réel.

Visualisez les processus de qualité de votre projet avec les tableaux de bord ClickUp

ClickUp vous permet de choisir parmi plus de 50 widgets qui affichent des indicateurs clés et des données sur la qualité du projet diagrammes de contrôle liés à la gestion de projet tels que les tâches, le suivi du temps, les Objectifs et les performances du sprint.

Par exemple, les diagrammes d'épuisement et le suivi de la vélocité donnent un aperçu de l'efficacité de votre équipe, tandis que les taux d'achèvement des tâches montrent la progression vers les jalons clés.

Vous voulez savoir si votre équipe est surchargée ou sous-utilisée ? Vue Charge de travail de ClickUp vous affiche clairement la distribution des tâches au sein de l'équipe. Vous pouvez ajuster en temps réel l'attribution des tâches, en veillant à ce que les ressources soient utilisées de manière efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-19.png ClickUp Vue Charge de travail /$$img/

Gérer l'allocation des ressources à l'aide de ClickUp Charge de travail View

En outre, créez des rapports détaillés sur divers aspects de votre projet (taux de défauts, respect du cahier des charges ou satisfaction du client) et distribuez-les à l'équipe à partir de la plate-forme elle-même pour des discussions et des analyses plus approfondies.

Pour finir, ClickUp Brain , l'assistant IA intégré de ClickUp, offre des réponses instantanées aux questions sur votre projet en recherchant des données dans tous les tableaux de bord. Il minimise le besoin de recherches manuelles de données, en faisant remonter rapidement des informations critiques et en libérant les équipes pour qu'elles se concentrent sur l'exécution.

Que vous ayez besoin de vérifier le statut du projet, l'équilibre de la charge de travail ou les indicateurs de qualité, la gestion des connaissances et du projet IA intégrée fournit des commentaires instantanés pour vous aider à surveiller la performance du projet.

Utilisez ClickUp Brain comme votre gestionnaire de connaissances et de projets intégré pour rendre la gestion de la qualité plus efficace

💡Pro Tip: Lorsque votre projet se termine, utilisez les modèles post-mortem afin de déterminer si les objectifs ont été atteints, d'identifier les succès et les obstacles et de réfléchir aux enseignements tirés.

Outils pour la gestion de la qualité des projets

Maintenant que nous avons discuté des des conseils en matière de gestion de projet pour définir et maintenir la qualité, examinons les outils et les cadres qui peuvent vous faciliter la tâche.

1. Diagramme d'affinité

Un diagramme d'affinité est un outil pour organiser un grand nombre d'idées, de points de données ou de résultats de recherche en groupes naturels basés sur leurs relations. Cette méthode permet de donner un sens à des informations dispersées, en révélant des modèles et des idées qui ne sont pas immédiatement évidents. Modèle de diagramme d'affinités de ClickUp fournit une structure visuelle permettant de regrouper les idées, de planifier les tâches, d'identifier les tendances et de maintenir le projet sur la bonne voie.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-665.png Modèle de diagramme d'affinités de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319730&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle de Tableau blanc vous permet de :

De déplacer facilement les idées d'un groupe à l'autre pour voir comment elles sont liées les unes aux autres

Ajuster automatiquement le diagramme au fur et à mesure que des idées sont ajoutées ou réorganisées, tout en conservant une disposition claire

Ajouter des couleurs, des icônes ou des formes aux catégories pour une meilleure clarté et une identification plus rapide des groupes importants

Cas d'utilisation : Lors de sessions de brainstorming ou lorsqu'on cherche à résoudre des problèmes complexes.

2. Diagramme matriciel

Une matrice est un diagramme qui affiche la relation entre deux ou plusieurs paramètres. Il compare différentes variables - telles que le temps, le coût et les ressources - et aide à comprendre comment elles s'influencent mutuellement.

Par exemple, vous pouvez utiliser le diagramme matriciel Modèle de diagramme de matrice d'impact et d'effort ClickUp pour évaluer la valeur des tâches et des efforts qui y sont associés, ce qui permet de s'assurer que les projets à haute priorité sont traités de manière efficace.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-617.png Modèle de matrice d'impact et d'effort de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292420&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle vous donne accès à :

Une liste des ressources et du personnel les mieux adaptés à chaque tâche

Une échelle permettant d'attribuer une valeur numérique aux estimations de l'effort et de l'impact

Une grille qui intègre des indicateurs permettant d'évaluer les tâches les plus importantes

Cas d'utilisation : Lors de la prise de décision, lorsque plusieurs facteurs ont un impact sur la qualité.

3. Diagramme d'interrelations

Un diagramme d'interrelations illustre les relations de cause à effet entre divers éléments d'un système. Il identifie et planifie les influences les plus significatives dans une situation complexe, comme la manière dont les différentes dynamiques d'équipe influencent les résultats d'un projet.

Le diagramme Modèle de diagramme de relations entre entités de ClickUp vous permet, par exemple, d'identifier les causes profondes et de gérer les interdépendances dans les tâches de votre projet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Entity-Relationship-Diagram-Template.png Modèle de diagramme de relations entre entités ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234105874&department=operations Télécharger ce modèle /$cta/

Vous pouvez :

Paramétrer votre diagramme, puis ajouter les entités, les relations et les attributs

Définir les relations au sein des données que vous souhaitez représenter

Générer un rapport pour documenter votre travail

Cas d'utilisation : Lorsque les problèmes ont des causes multiples - pour cartographier les interactions entre les causes et découvrir les plus critiques.

4. Diagramme de contrôle

Un diagramme de contrôle est un outil statistique utilisé pour suivre les performances d'un processus dans le temps. Elle montre comment un processus se comporte, s'il est stable et si des variations se produisent en dehors des limites fixéess, contribuant ainsi à garantir la cohérence et la qualité.

A diagramme de gestion de projet pourrait être utilisé pour surveiller les échéanciers de la productivité et détecter les écarts dans les calendriers de livraison. Cependant, Modèle de plan d'action de ClickUp qui sert également de diagramme de contrôle, offre une solution plus spécialisée pour visualiser la stabilité du processus, suivre les variations et maintenir le contrôle sur la qualité et les résultats du projet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez typiquement :

Créer des tâches avec divers statuts personnalisés pour suivre la progression

Construire votre flux de travail ClickUp, qui comprend une liste, un diagramme de Gantt, une charge de travail, etc

Améliorer le suivi du forfait avec des réactions de commentaires, des sous-tâches imbriquées et des assignés multiples

Cas d'utilisation : Dans le cadre du contrôle de la qualité pendant l'exécution du projet, car il fournit un retour d'information visuel sur la stabilité et la fonction des processus.

5. Matrice de hiérarchisation

Une matrice de priorisation est un cadre structuré qui classe ou priorise un ensemble d'éléments, généralement des tâches, sur la base de certains critères tels que l'importance ou l'urgence

Que vous meniez un projet de grande envergure ou que vous débutiez, utilisez des Le modèle de matrice de priorisation de ClickUp pour hiérarchiser les problèmes des clients en fonction de leur gravité et du temps nécessaire à leur résolution.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-625.png Modèle de matrice de priorisation multicritères ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532794&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment il se distingue :

C'est un excellent outil pour l'évaluation des améliorations et des flux de travail

Les éléments peuvent être facilement classés par ordre de priorité et représentés dans la matrice 3×3

Les ressources peuvent être allouées plus efficacement

Cas d'utilisation : Lorsque vous gérez des ressources limitées et que vous devez donner la priorité aux domaines les plus importants pour l'amélioration de la qualité.

6. Organigramme

Un organigramme représente visuellement un processus ou un flux de travail, en détaillant les étapes de manière séquentiellepour comprendre comment les différents composants sont interconnectés.

Avec le Modèle d'organigramme ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement définir chaque étape de votre processus, mettre en évidence les goulets d'étranglement, prendre des mesures correctives et améliorer l'efficacité.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Flowchart-Template.png Modèle d'organigramme ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou un particulier, ce modèle vous sera utile pour :

Créer des représentations visuelles de vos flux de travail quotidiens

Suivre facilement la progression au fur et à mesure que les tâches franchissent les différentes étapes

Partager vos diagrammes avec des parties prenantes internes ou externes à des fins de collaboration

Cas d'utilisation : Pour décrire les processus de gestion de la qualité, diagnostiquer les inefficacités et améliorer la clarté des flux de travail.

7. Diagramme de Pareto

Un diagramme de Pareto est un diagramme à barres qui met en évidence les facteurs les plus importants contribuant à un problème ou à un effet, selon le principe de Pareto (80 % des problèmes proviennent de 20 % des causes).

Par exemple, vous pouvez utiliser un diagramme de Pareto pour identifier les réclamations des clients qui causent le plus d'insatisfaction et y remédier rapidement.

Cas d'utilisation : Lors de l'analyse des causes profondes, le diagramme de Pareto permet d'identifier la cause principale des défauts.

8. Diagramme de cause et d'effet (diagramme en arête de poisson)

Un diagramme de cause et d'effet, ou diagramme en arête de poisson, est un outil permettant d'identifier les causes profondes d'un problème. Il classe les causes potentielles en grands groupes (comme les personnes, les méthodes et les matériaux) et montre comment elles peuvent contribuer au problème.

Le diagramme en Modèle de diagramme en arête de poisson ClickUp vous permet d'analyser systématiquement les problèmes, en veillant à ce que toutes les causes potentielles soient explorées et traitées.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-248.png Modèle de diagramme en arête de poisson de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193359616&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez :

Identifier et hiérarchiser les problèmes sous-jacents

Collaborer pour trouver des solutions potentielles de manière efficace et efficiente

Visualiser les connexions entre les facteurs contributifs et les résultats possibles

Cas d'utilisation : Explorer les facteurs contributifs et identifier les raisons pour lesquelles un projet prend systématiquement du retard. Cette démarche est utile dans les projets de construction, où les retards des fournisseurs et les pénuries de ressources peuvent avoir des conséquences négatives sur le résultat net.

9. Benchmarking

L'analyse comparative consiste à comparer les performances, les processus ou les indicateurs de votre projet aux normes du secteur ou aux concurrents

Vous pouvez utiliser l'outil Modèle d'analyse comparative ClickUp pour définir les délais de prestation des services ou les indicateurs de satisfaction des patients par rapport à ceux des hôpitaux les plus performants afin d'améliorer la qualité.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUps-Benchmark-Analysis-Template.jpg Modèle d'analyse comparative de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182313430&department=marketing Télécharger ce modèle /$cta/

Utilisez ce modèle pour :

Identifier vos concurrents et les ressources dont ils disposent

Analyser les données et créer des diagrammes pour les visualiser

Revoir régulièrement l'analyse comparative

Cas d'utilisation : Pour identifier les paramètres, fixer des objectifs de performance et mettre en œuvre des améliorations. Par exemple, vous pouvez comparer la productivité de votre équipe à celle des leaders du secteur afin de déterminer les points à améliorer.

10. Audits de qualité

Un audit de qualité examine formellement les processus, les procédures et les résultats de votre projet pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de qualité définies.

Use case : En la gestion de projet pour les projets informatiques dans le cadre d'un audit de qualité, on peut examiner les pratiques de création de logiciels afin d'identifier des problèmes tels que l'inefficacité du codage, le non-respect des normes de sécurité et l'absence de documentation.

Défis de la gestion de la qualité des projets

La gestion de la qualité n'est pas linéaire ; elle implique souvent de trouver un équilibre entre plusieurs éléments contraintes du projet .

Approche fragmentée de la qualité: Cela se produit lorsque plusieurs équipes ou départements sont impliqués ; chaque groupe peut se concentrer sur ses propres objectifs

Cela se produit lorsque plusieurs équipes ou départements sont impliqués ; chaque groupe peut se concentrer sur ses propres objectifs **Lorsque vos équipes de projet partent d'exigences vagues ou peu claires, le résultat est une difficulté à définir des paramètres de qualité,le glissement du champ d'applicationet un manque d'harmonisation entre le travail de votre équipe et les attentes des parties prenantes

Absence d'objectifs mesurables: Comment faire pour savoir si votre équipe respecte les normes de qualité en l'absence d'objectifs cohérents et mesurables ? Différents membres de l'équipe peuvent avoir des interprétations différentes de la notion de "qualité", ce qui entraîne des incohérences dans les résultats obtenus

Comment faire pour savoir si votre équipe respecte les normes de qualité en l'absence d'objectifs cohérents et mesurables ? Différents membres de l'équipe peuvent avoir des interprétations différentes de la notion de "qualité", ce qui entraîne des incohérences dans les résultats obtenus La qualité est une réflexion après coup: Certains membres de l'équipe peuvent considérer le contrôle de la qualité comme un problème qui ralentit le projet ; avec le temps, cette attitude peut miner le moral et affaiblir la mise en œuvre des processus de qualité, ce qui a un impact sur les résultats finaux

Quel est le moment idéal pour utiliser le logiciel PQM ?

Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel PQM au moment de :

🎯 Paramétrage de normes de qualité claires pour le projet et définition de critères d'acceptation pour les produits livrables

🎯 surveiller les processus en cours pour garantir le respect des normes de qualité et identifier les problèmes à un stade précoce

🎯 Vérifier que les produits livrables répondent aux critères de qualité définis avant l'approbation finale

🎯 Réaliser des audits ou des examens pour évaluer la qualité globale du projet et documenter les enseignements tirés

Se concentrer sur le contrôle de la qualité avec ClickUp

Les projets de haute qualité sont rentables, répondent aux demandes des clients et vous permettent d'obtenir plus d'entreprises à long terme. Cela ne se produit pas du jour au lendemain ou par accident.

Un logiciel de gestion de projet robuste tel que ClickUp vous aide à mettre en place un plan de gestion de la qualité des projets.

Avec des mises à jour en temps réel, des fonctions de gestion des ressources et des informations sur les performances, ClickUp assiste tous les aspects du contrôle de la qualité dans la gestion de projet.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez comment la qualité dans la gestion de projet augmente l'efficacité.