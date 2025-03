Top modèles gratuits de diagrammes RACI pour Excel [+5 alternatives]

Travailler sur des projets avec plusieurs parties prenantes n'est pas une tâche facile. Entre la gestion des projets, des échéanciers et d'autres variables, il est facile de perdre de vue les rôles et les responsabilités de chacun.

Heureusement, c'est là que les diagrammes RACI entrent en jeu en tant qu'outils d'aide. Ils mettent en œuvre le modèle RACI - Responsable, Compte rendu, Consulté et Informé - pour définir exactement qui est responsable de quoi et promouvoir une collaboration plus harmonieuse.

Que l'on travaille sur un petit projet ou que l'on doive jongler avec une grande équipe, l'utilisation de modèles de diagrammes RACI dans Excel facilite le suivi des tâches et l'efficacité.

Explorons quelques modèles gratuits de diagrammes RACI qui facilitent la gestion des parties prenantes, la planification des ressources, la responsabilisation des équipes et bien d'autres choses encore.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme RACI ?

L'objectif premier des diagrammes RACI est de définir les rôles et de maintenir le projet sur la bonne voie. Un modèle de diagramme RACI idéal doit donc comporter les éléments suivants :

Clarité des rôles : Il ne doit laisser aucune ambiguïté tout en définissant qui est responsable, compte, consulté et informé pour chaque tâche à maintenir *Mises à jour en temps réel : Il doit permettre et afficher des modifications et des mises à jour rapides pour s'aligner sur l'évolution des rôles de l'équipe et des tâches du projet pour Excel :

1. Modèle Excel de matrice RACI par ProjectManager

il s'agit d'un modèle de matrice RACI en Excel Gestionnaire de projet Ce modèle RACI simple de ProjectManager simplifie la gestion de projet en offrant un cadre clair et organisé pour assigner aux membres de l'équipe des responsabilités bien définies rôles et responsabilités bien définis .

Ce modèle gratuit de matrice RACI contient des colonnes pré-remplies pour vous aider à démarrer, et un code couleur vous permet d'identifier rapidement les rôles. Ajustez les valeurs pour optimiser Le modèle gratuit de matrice RACI d'ExcelDownloads est de conception simple mais adaptable.

Sa plus grande force réside dans sa flexibilité, avec des champs personnalisables qui vous permettent de le configurer en fonction des besoins spécifiques des tâches de votre projet ou des membres de votre équipe.

Que vous gériez un petit projet ou une grande équipe de projet, la nature visuelle de la matrice résultante Matrice RACI offre une répartition perceptible des responsabilités.

📌 Pourquoi vous l'aimerez

Fournit un cadre intuitif pour une compréhension rapide des rôles et responsabilités du projet

Clarifie les rôles grâce à un code couleur pour chaque catégorie de la matrice RACI

Donne de la visibilité en mettant en évidence les lacunes dans les rôles de responsabilité des membres de l'équipe

🎯 Cas d'utilisation idéal

Mon travail convient le mieux aux équipes de petite ou moyenne taille travaillant dans un environnement agile où le suivi visuel des rôles est crucial pour maintenir le projet sur la bonne voie

Fonctionne bien pour des applications dans différents secteurs d'activité

Télécharger ce modèle

3. Modèle de diagramme RACI Excel par Stakeholdermap.com

) Sommet42 Si vous êtes à la recherche d'un modèle de matrice RACI qui allie une esthétique soignée à des fonctions approfondies, votre recherche s'arrête ici.

Ce modèle hautement flexible et personnalisable modèle de Vertex42 est idéal pour les projets complexes nécessitant une attribution précise et sans ambiguïté des rôles RACI. Pivotez en utilisant ce modèle de diagramme RACI pour les rapports destinés aux clients, ce qui leur permettra de mieux comprendre les rôles et les responsabilités du projet.

📌 Pourquoi vous allez l'aimer

Permet une personnalisation poussée des tâches, des rôles et des responsabilités du projet

Offre des rôles RACI clairs et structurés pour les grandes équipes

Maintient la progression des tâches du projet et la responsabilité au niveau individuel avec une répartition détaillée des rôles

🎯 Ideal use cases

Idéal pour les gestionnaires de projets d'entreprise qui ont besoin d'un modèle de diagramme RACI professionnel pour le suivi interne et les rapports clients

Télécharger ce modèle

5. Matrice d'attribution des responsabilités par TeamGantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss5-1.png 5. Responsabilité Assignation Matrice Assignation par TeamGantt /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière TeamGantt Utilisez ce modèle RACI gratuit de TeamGantt pour gérer efficacement les ressources. Le modèle fonctionne bien avec la plateforme TeamGantt, offrant un mécanisme à deux volets pour une gestion de projet efficace qui mélange l'attribution des rôles avec le suivi du temps à l'aide d'un diagramme Gantt.

La matrice RACI présente une conception conviviale qui vous permet de jongler sans effort avec plusieurs tâches tout en veillant à ce que chacun connaisse son rôle et ses responsabilités et puisse agir dans une période stipulée.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Teams veille à ce que chaque membre de l'équipe reste concentré tout en atteignant les objectifs dans les délais impartis

Combine le suivi du temps avec les outils suivants pour simplifier les grands projets Le modèle RACI gratuit de HubSpot est conçu pour la collaboration interfonctionnelle entre des membres d'équipes hétérogènes. Pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, le diagramme RACI présente une interface propre et intuitive avec une simple boîte déroulante pour clarifier les rôles du manager ou de l'équipe.

De telles fonctionnalités permettent aux gestionnaires de projet de s'adapter rapidement à des conditions dynamiques.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Clarifie les rôles et responsabilités RACI dans une interface élégante et facile à utiliser

Teams en fonction des conditions variables de l'équipe ou du projet

S'intègre parfaitement aux outils HubSpot existants

🎯 Ideal use cases

Idéal pour préparer un pour les entreprises telles que les équipes commerciales et le marketing Ce modèle RACI sans fioritures de RACI Charts clarifie les rôles et les responsabilités au sein d'un projet. Sa conception simple et facile à lire convient parfaitement à tous, que vous soyez un gestionnaire de projet expérimenté ou que vous commenciez tout juste à utiliser un diagramme RACI.

Sa plus grande force réside dans sa flexibilité, car il vous permet de personnaliser le diagramme RACI en fonction de la complexité du projet et du nombre de parties prenantes impliquées, entre autres variables.

📌 Pourquoi vous allez l'aimer

Permet une personnalisation rapide et facile pour répondre aux exigences et à la complexité du projet

Offre une flexibilité dans l'attribution des rôles à chaque membre de l'équipe et accroît la responsabilisation

Offre une conception intuitive et conviviale pour une utilisation facile et une installation rapide

🎯 Ideal use cases

Idéal pour les startups et les petites équipes qui ont besoin d'un modèle RACI flexible et facile à utiliser pour gérer les responsabilités des parties prenantes internes et externes

Fonctionne également bien pour le développement des compétences et la familiarisation avec le modèle RACI

Limites de l'utilisation d'Excel pour les diagrammes RACI

Bien que les options ne manquent pas lorsqu'il s'agit de trouver un modèle de diagramme RACI, Excel présente certaines limites qui entravent son utilisation.

En voici un aperçu :

Pas de collaboration en temps réel : À moins que vous n'utilisiez Google Sheets ou Microsoft 365, Excel ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel. Il sera donc plus difficile de mettre à jour les rôles et les responsabilités simultanément, ce qui entraînera des retards, de la confusion et des problèmes de contrôle de version

À moins que vous n'utilisiez Google Sheets ou Microsoft 365, Excel ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en temps réel. Il sera donc plus difficile de mettre à jour les rôles et les responsabilités simultanément, ce qui entraînera des retards, de la confusion et des problèmes de contrôle de version Options de visualisation limitées: Excel est excellent pour organiser les données et coder les cellules par couleur. Mais c'est à peu près tout. Vous n'obtiendrez pas les fonctionnalités de visualisation avancées de certains logiciels de gestion de projet. Une telle opacité fait qu'il est plus difficile pour les parties prenantes de comprendre la structure du projet d'un seul coup d'œil

Excel est excellent pour organiser les données et coder les cellules par couleur. Mais c'est à peu près tout. Vous n'obtiendrez pas les fonctionnalités de visualisation avancées de certains logiciels de gestion de projet. Une telle opacité fait qu'il est plus difficile pour les parties prenantes de comprendre la structure du projet d'un seul coup d'œil Nécessite des mises à jour manuelles : Excel a peu ou pas de fonctionnalités d'automatisation. Vous devrez mettre à jour tous les rôles et responsabilités manuellement. Cela augmente les risques du projet, en particulier lorsqu'il est crucial de rendre la responsable vs. compte dès le départ

: Excel a peu ou pas de fonctionnalités d'automatisation. Vous devrez mettre à jour tous les rôles et responsabilités manuellement. Cela augmente les risques du projet, en particulier lorsqu'il est crucial de rendre la responsable vs. compte dès le départ Évolutivité limitée: Votre diagramme RACI doit évoluer avec votre projet et votre équipe. Cependant, pour Excel, cette croissance se heurte à des difficultés car les feuilles de calcul deviennent plus difficiles à parcourir et encombrantes

Modèles alternatifs de diagrammes RACI

Il ressort clairement de ce qui précède qu'Excel n'est pas le meilleur choix pour votre matrice RACI, à moins que vous n'ayez des exigences très basiques. Un gestionnaire de projet devrait rechercher des modèles autres qu'Excel Alternatives à l'ACI qui permettront d'obtenir des résultats remarquables à long terme.

Entrer ClickUp .

Cette plateforme est une suite de productivité complète qui vous permet d'attribuer des tâches, de désigner un membre de l'équipe responsable, de maintenir la transparence grâce à une communication bidirectionnelle, et bien plus encore.

Très polyvalente, la plateforme peut être transformée en votre propre matrice RACI ! Voici une sélection de modèles pour vous aider à démarrer.

1. Modèle de matrice RACI ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss8-1.png ClickUp Modèle de matrice RACI Modèle de diagramme RACI excel https://app.clickup.com/signup?template=t-182148206&department=pmo Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de matrice RACI de ClickUp offre une disposition claire et personnalisable pour gérer les rôles et les responsabilités de votre équipe.

Utilisez ce modèle de diagramme RACI pour définir qui est responsable, compte, consulté et informé pour chaque tâche. Cela permet d'améliorer la transparence et la clarté et de poser des bases solides pour une meilleure supervision du projet et un meilleur compte rendu.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Mettre tout le monde sur la même page en ce qui concerne les rôles et les responsabilités

Attribue clairement la propriété de chaque tâche afin d'accroître la responsabilisation

Teams informe et implique les membres de l'équipe pour renforcer la collaboration

S'adapte aux exigences de votre projet

🎯 Ideal use cases

Idéal pour les projets où la maintenance de la propriété des tâches et des lignes de communication claires est essentielle, comme les campagnes de marketing et le développement de produits

2. ClickUp Modèle de planification RACI

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss9-1.png ClickUp Planification RACI modèle de diagramme RACI excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1631005&department=pmo&\_gl=1\*w26klx\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw.. Télécharger ce modèle /$$cta/

Comme son nom l'indique, le modèle de planification RACI de ClickUp facilite la planification des projets et la gestion des ressources. Cette matrice RACI simplifie l'attribution des rôles pour chaque tâche et renforce la communication entre les départements et les parties prenantes.

La visualisation des rôles parallèlement aux Échéanciers du projet permet au manager d'orienter le projet dans la bonne direction et de maintenir la maintenance des membres de l'équipe.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Rationalise l'attribution des rôles pour chaque tâche et évite toute ambiguïté ou chevauchement

Simplifie la distribution des rôles grâce à une disposition claire de l'acronyme RACI

S'adapte à l'évolution de la taille ou de la structure de l'équipe et à la complexité du projet

Contrôle en temps réel la responsabilité des membres de l'équipe de projet

🎯 Ideal use cases

Excellent pour les environnements à rythme rapide ou les projets à grande échelle

Assistance à la coordination et à la clarté dans des projets multiples ou des fonctions transversales où les membres de l'équipe peuvent avoir des rôles combinés, comme dans le commerce de détail

3. ClickUp Modèle de rôles et responsabilités pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss10-1.png Modèle de rôles et responsabilités en gestion de projet modèle de diagramme excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071828&department=pmo&\_gl=1\*z0e7f7\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle ClickUp des rôles et responsabilités en matière de gestion de projet est conçu pour une gestion de projet détaillée.

Ce modèle RACI définit clairement les rôles et les comptes pour chaque tâche. Il décompose la tâche et l'équipe du projet en activités et sous-équipes plus petites et plus faciles à gérer. Cette structure de répartition du travail identifie la personne responsable, le compte à rendre, la personne consultée et la personne informée pour que votre projet se déroule sans heurts.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Définit clairement et facilement les rôles à chaque phase du projet et informe toutes les parties prenantes

Assure le suivi des rôles au fur et à mesure du cours du projet et empêche toute tâche spécifique d'entraver la progression

Garantit le compte rendu grâce à un aperçu détaillé des rôles RACI

Mise à jour sans effort et en temps réel en fonction de l'évolution des rôles et des tâches

🎯 Ideal use cases

Convient mieux aux projets complexes avec plusieurs membres de l'équipe, tels que le développement de produits. Dans ce cas, l'accent est davantage mis sur la définition claire des rôles afin d'éviter des malentendus coûteux

4. Modèle de matrice des rôles et permissions ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss11-2.png 4. ClickUp Modèle de matrice des rôles et des permissions modèle de diagramme excel https://clickup.com/blog/wp-admin//post.php?post=232946&action=edit Télécharger ce modèle /$$$cta/

Utiliser le Modèle de matrice des rôles et des permissions de ClickUp pour gérer les rôles et les permissions des utilisateurs dans plusieurs départements. Le modèle RACI offre un cadre logique pour le suivi des personnes ayant accès à une tâche ou à une information particulière. Cela permet de maintenir la confidentialité et la sécurité des données sans entraver la collaboration.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Organise les rôles et les permissions de différentes équipes en un seul endroit

Maintient la sécurité du projet en limitant l'accès en fonction des rôles

Améliore la clarté sur tout ce à quoi les membres de l'équipe ont accès

Simplifie la mise à jour des rôles et des permissions au fur et à mesure qu'ils évoluent

🎯 Ideal use cases

Idéal pour les projets impliquant des données sensibles ou un accès basé sur les rôles pour s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations. Pensez à des secteurs comme la banque, la santé et la cybersécurité

5. ClickUp Modèle de matrice d'attribution des responsabilités

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss12-1.png ClickUp Modèle de matrice d'attribution des responsabilités modèle de diagramme de raci excel https://app.clickup.com/signup?template=t-375255058&department=pmo&\_gl=1\*1d5wl9k\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de matrice d'attribution des responsabilités ClickUp déconstruit la gestion des tâches en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Cette décomposition permet aux gestionnaires de projet d'attribuer des responsabilités claires pour tous les éléments avec une granularité contrôlée. La matrice RACI permet de maintenir la responsabilité et le compte rendu tout en garantissant l'absence de chevauchements ou d'affectations manquées.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Visualise la responsabilité des tâches en la définissant clairement entre les départements et les membres de l'équipe

Évite les redondances en ne désignant qu'un seul responsable par tâche

Améliore l'efficacité de l'équipe grâce à l'allocation dynamique des ressources et à l'équilibrage de la charge de travail

Facilite le suivi de la progression grâce à un aperçu de qui fait quoi

🎯 Ideal use cases

Idéal pour les petites et moyennes entreprises où la direction du projet a besoin d'un outil simple pour fluidifier les opérations et avoir une visibilité sur les responsabilités des tâches

6. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour les responsabilités professionnelles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss13-1.png ClickUp Job Responsibility SOP Template raci chart template excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3031728&department=operations&\_gl=1\*1krbiqx\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Personnalisez le Modèle de procédures opératoires normalisées ClickUp sur les responsabilités professionnelles pour établir des procédures opérationnelles standard pour documenter les responsabilités professionnelles.

Les fournisseurs prestataires peuvent l'utiliser pour fournir un retour d'information sur les attentes, les tâches et les résultats attendus de tous les titres de l'entreprise. La communication explicite de ces valeurs aide les employés à comprendre immédiatement ce que l'on attend d'eux.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Établit des lignes directrices claires pour chaque rôle, réduisant ainsi le besoin de clarifications constantes

Standardise les responsabilités professionnelles au sein des équipes afin de maintenir la cohérence

Renforce la formation et l'apprentissage pour les nouveaux employés et les employés actuels permet de gérer les accès basés sur les rôles au sein d'un projet, d'une organisation ou de ressources externes.

La matrice RACI permet aux gestionnaires de projet d'attribuer et de contrôler plus facilement les permissions en fonction des rôles des parties prenantes. Par instance, le responsable technique dispose de plus d'informations qu'un SDE fraîchement recruté.

📌 Pourquoi vous l'aimerez ?

Maintient la sécurité tout au long du projet en contrôlant efficacement les niveaux d'accès

Permet de s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent afficher ou modifier certaines tâches

Améliore la transparence en clarifiant ce que chaque personne peut (et ne peut pas) faire

Maintient les informations d'accès à jour et procède à des ajustements en fonction de l'évolution des rôles

🎯 Ideal use cases

Parfait pour les grandes organisations ou les équipes

Utilisez-le dans les cas où vous avez besoin de contrôler étroitement l'accès basé sur les rôles, comme dans le développement de sites web ou d'applications

Optimisez les tâches de votre projet avec ClickUp

La création d'une matrice RACI améliore considérablement la responsabilité et la collaboration au sein de l'équipe.

Elle prépare votre équipe à expérimenter des outils de prise de décision plus efficaces, tels que la matrice RACI et préparez-vous à faire passer vos compétences en gestion de projet au niveau supérieur !