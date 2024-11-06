Comment donner un feedback négatif : 30+ exemples pour vous aider à bien faire les choses

Pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de donner à quelqu'un des commentaires négatifs qui soient réellement constructifs. Il est difficile de trouver le juste équilibre entre honnêteté et encouragement, en particulier lorsque nous voulons que nos paroles conduisent à un changement positif, et non à une attitude défensive.

Dans ce blog, nous partagerons 30+ exemples de feedback négatif pour vous aider à donner un feedback qui soit à la fois productif et responsabilisant. Que vous soyez un professionnel des ressources humaines, un chef d'équipe ou un manager, vous apprendrez comment transformer un feedback délicat en opportunité de croissance - sans maladresse.

Prêt à faire de la rétroaction votre arme secrète ? C'est parti !

Pourquoi le feedback négatif est-il important ?

Personne n'aime donner ou recevoir des commentaires négatifs. Mais c'est un peu comme les épinards sur votre lieu de travail : pas toujours les plus savoureux, mais essentiels à la croissance. Que vous soyez un professionnel des ressources humaines, un chef d'équipe ou un manager, savoir comment utiliser efficacement le feedback négatif peut faire des miracles.

Types de feedback négatif

Avant de voir pourquoi il est important, parlons des deux principaux types de feedback :

Le feedback correctif

Il s'agit du type "Hé, il faut corriger ça". Il porte sur des comportements ou des actions spécifiques qui doivent être améliorés. C'est comme si le GPS disait "Recalculer" après un mauvais virage.

Retour d'information sur le développement

Il se concentre sur la croissance à long terme. Il s'agit de donner à quelqu'un les outils dont il a besoin pour s'améliorer au fil du temps, et pas seulement de corriger les problèmes immédiats. C'est un peu comme coacher quelqu'un sur son marathon, et pas seulement lui dire de lacer ses chaussures.

Pourquoi le feedback négatif est-il important ?

Il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de faire en sorte que quelqu'un se sente mal ; il s'agit de le guider pour qu'il fasse mieux. Voici pourquoi il est essentiel :

Clarifie les attentes

Si les gens ne savent pas qu'ils font quelque chose de mal, comment peuvent-ils y remédier ? Par exemple, si un employé ne respecte pas les délais, un feedback correctif l'aide à comprendre ce qu'on attend de lui et pourquoi c'est important. Sans cette clarté, il se heurterait toujours au même mur.

Renforce la responsabilisation

Le retour d'information constructif encourage les gens à assumer leurs actions. Supposons que les campagnes d'un responsable marketing ne donnent pas de bons résultats. Si vous lui indiquez des domaines spécifiques à améliorer, comme un mauvais ciblage de l'audience, il sera plus enclin à prendre ses responsabilités et à effectuer des changements.

Augmente la motivation (étonnamment !)

Croyez-le ou non, certains employés apprécient les commentaires négatifs, surtout lorsqu'ils sont accompagnés d'une solution. Imaginez que vous disiez à un représentant du service clientèle que le ton qu'il emploie avec les clients doit être travaillé et que vous lui proposiez ensuite des jeux de rôle pour l'aider à s'améliorer. Soudain, il ne s'agit plus d'une simple critique, mais de la clé du développement personnel et professionnel.

Le rôle du dirigeant dans le feedback négatif

Voici ce qu'il faut savoir.. donner un retour d'information c'est comme manier une épée à double tranchant. Mais pour un dirigeant, c'est toujours l'un des outils les plus essentiels de son arsenal pour stimuler les performances et la croissance. Il ne s'agit pas seulement de signaler les erreurs ; il s'agit de guider votre équipe pour qu'elle s'améliore et réussisse.

Un retour d'information critique efficace permet de définir des paramètres clairs, de responsabiliser les employés et de fournir une feuille de route pour l'amélioration. Sans cela, les employés peuvent ne pas être conscients de leurs lacunes, ce qui peut conduire à la stagnation et à la frustration.

Lorsqu'il est formulé de manière constructive, le retour d'information négatif renforce également la confiance et la transparence, montrant ainsi que vous vous investissez dans leur développement. En bref, les dirigeants qui donnent un retour d'information réfléchi et opportun créent une culture de l'amélioration continue et favorisent la constitution d'équipes plus fortes et plus résilientes.

Exemples de feedback négatif

Le feedback négatif, ça fait peur, non ? Mais il n'a pas à l'être ! Lorsque vous donnez un feedback négatif correctement, il s'agit plus d'un coup de pouce dans la bonne direction que d'une critique sévère.

Voici quelques exemples simples et pratiques de feedback négatif.

Exemples de feedback entre un manager et un employé

En tant que manager, il vous est probablement arrivé d'avoir à donner un feedback un peu difficile à avaler. Voici quelques exemples réalistes exemples réalistes de feedback aux employés qui facilitent la tâche :

Délais non respectés

"Hé, j'ai remarqué que nous n'avons pas respecté la date limite de la semaine dernière. Voyons comment décomposer ce projet en tâches plus petites afin de rester sur la bonne voie la prochaine fois."

Mauvaises compétences en communication

"Hé, le rapport sur les performances de la campagne pour Noël n'était pas aussi clair qu'il aurait pu l'être. Et si nous travaillions à améliorer la structure pour plus de clarté la prochaine fois ?"

Faible productivité

"J'ai constaté une baisse de votre productivité ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui vous pose problème ? Trouvons des stratégies pour remettre les choses sur les rails."

Absences fréquentes

"Tout va bien ? J'ai remarqué que tu étais souvent absent ces derniers temps, et cela commence à affecter l'équipe. Trouvons une solution pour que nous puissions assurer une présence plus régulière."

Les erreurs dans le travail

"Il y a eu quelques erreurs dans vos rapports. Concentrons-nous sur l'exactitude et peut-être même mettons-nous en place une checklist pour repérer ces erreurs avant de les soumettre."

Travail incomplet

"L'article de relations publiques que vous avez soumis semble incomplet. Passons un coup de fil pour nous assurer que tous les points importants sont couverts dans l'article."

Désengagement en réunion

"Vous avez semblé un peu désengagé lors des dernières réunions. J'aimerais vous voir participer davantage, car votre contribution est précieuse pour l'équipe."

Ne pas respecter les procédures

"Bonjour, j'ai remarqué que la copie de l'e-mail est actuellement en police de caractère Georgia. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la mettre à jour avec l'un des caractères listés dans les directives de copie ? Merci !"

Exemples de feedbacks entre employés et managers

Donner un feedback à votre manager ? Oui, cela existe aussi ! Ce n'est pas seulement une voie à sens unique.

L'absence d'orientation claire

"J'ai parfois du mal à savoir quelles tâches classer par ordre de priorité. Pourrions-nous obtenir plus de clarté sur les objectifs du projet afin que je puisse mieux me concentrer ?"

Micromanagement

"J'aimerais bien prendre en charge le nouveau projet de robotique de manière indépendante. Je comprends les préoccupations liées à l'échéancier, et je suis validé pour livrer comme prévu. Je veillerai à ce que nous restions alignés avec un appel de mise à jour hebdomadaire pour vous tenir informé de la progression."

Assistance insuffisante

"J'ai des difficultés à accéder aux ressources dont j'ai besoin. Pouvons-nous travailler ensemble pour trouver des solutions ou de meilleurs outils ?"

Répartition inéquitable de la charge de travail

"J'ai remarqué que je m'occupe de plus de tâches que mes collègues. Pouvons-nous réévaluer la charge de travail pour nous assurer que les choses sont équilibrées ? Je ne voudrais pas devenir un goulot d'étranglement pour l'équipe."

**Retour d'information peu fréquent

"J'aimerais avoir un retour d'information plus régulier sur mon travail. Cela m'aide à rester sur la bonne voie et à savoir ce que je dois améliorer."

**Manque de reconnaissance

"Ces derniers temps, je me sens un peu découragé car mon travail est rarement reconnu. Ce serait donc formidable si vous pouviez me donner des conseils sur la manière de me démarquer davantage. Je voulais également savoir s'il existait des programmes de récompense et de reconnaissance et comment je pouvais en bénéficier. "

Communication peu claire

" L'e-mail que vous avez envoyé vendredi dernier ne transmet pas correctement le brief. Pouvez-vous m'aider à rédiger un brief plus détaillé afin d'éviter toute confusion dans cette campagne ?".

Exemples de retour d'information entre pairs

Il arrive que le retour d'information vienne de l'intérieur de l'équipe. Voici comment les pairs peuvent formuler des critiques constructives sans créer de gêne :

L'absence de collaboration

"J'ai remarqué que tu travaillais en solo sur des tâches pour lesquelles nous devrions collaborer. J'espère que je ne t'ai pas donné l'idée que tu dois faire tout le gros du travail. À fais-tu que nous puissions nous contacter plus souvent pour répartir le travail de manière équitable ?"

Attitude négative

"Hé, j'ai remarqué que vos commentaires en réunion étaient un peu négatifs ces derniers temps. Cela nuit au moral de l'équipe. Pouvons-nous travailler à rendre les choses plus positives ?"

Les délais manqués

"Hé, j'ai remarqué que tu as manqué quelques échéances sur le dernier livrable. Y a-t-il un moyen pour moi ou l'un des autres membres de l'équipe de t'aider ? Faites-moi savoir si vous rencontrez des problèmes avec le flux de travail actuel."

Rupture de communication

"Comme vous le savez, nous avons eu une réunion critique avec les parties prenantes aujourd'hui. J'ai essayé de vous appeler et de vous envoyer des textes hier car j'avais besoin de certaines données essentielles pour la présentation, mais vous n'étiez pas au bureau. Pourriez-vous faire connaître votre indisponibilité à l'avance afin que nous puissions mieux forfaiter notre travail ?"

Dépassement des limites

"J'ai vu que vous avez apporté des modifications à la présentation sur laquelle je travaille. J'apprécie vos idées, mais il aurait été préférable que vous les partagiez avec moi au lieu de modifier en cours le deck. J'aimerais que nous nous coordonnions plus étroitement à l'avenir pour nous assurer que nous sommes alignés et éviter tout chevauchement."

manque d'initiative

"J'ai remarqué que vous prenez rarement la parole lors de nos sessions de brainstorming. N'hésitez pas à poser des questions ou à suggérer des idées pour la campagne. Je suis persuadé que vos contributions apporteront une réelle valeur ajoutée !"

Défaillance dans le respect des validations

"J'ai remarqué que le rapport sur les médias sociaux sur lequel vous travaillez est en attente depuis la semaine dernière. Rattrapons le retard aujourd'hui pour comprendre comment nous pouvons accélérer le processus pour cette mission et celles à venir."

Exemples de feedback client

Les clients fournissent également des commentaires - parfois, ce n'est pas joli, mais c'est utile pour améliorer la qualité d'un produit ou d'un service.

Mauvais service à la clientèle

"Le représentant à qui j'ai parlé n'a pas été d'une grande aide. Je m'attendais à une meilleure assistance de la part de votre entreprise."

Problèmes liés aux produits

"J'ai commandé une taille 10 et j'ai reçu une taille 8$$a. Pourriez-vous s'il vous plaît prendre des dispositions pour un remplacement ou un remboursement ?"

Réponse lente

"Votre équipe a mis trop de temps à répondre à mon problème. J'espère que la prochaine fois la réponse sera plus rapide"

Tarification non claire

"Votre site web indique qu'il y a une période d'essai gratuite pour votre produit. Mais quand j'ai procédé à opter pour l'essai, on m'a demandé de payer. Pouvez-vous s'il vous plaît documenter la tarification et le processus d'essai gratuit d'une meilleure manière afin que les gens ne soient pas confus."

Pas d'abonné

"Après avoir rapporté mon problème, personne n'a assuré le suivi. Une meilleure communication permettrait d'améliorer la satisfaction des clients."

Expérience utilisateur compliquée

"L'expérience utilisateur du site web est trop compliquée et il est difficile de trouver ce dont j'ai besoin. La simplification de la conception améliorerait la convivialité"

Défaut de produit

"Le produit que j'ai reçu était défectueux, et c'est la deuxième fois que cela se produit. J'apprécierais vraiment que vous m'aidiez avec un remboursement et que vous essayiez d'améliorer votre qualité pour les futurs clients."

Exemples de feedback entre le manager et l'équipe

Parfois, vous devez donner un retour d'information à toute une équipe. Voici quelques exemples pour vous aider à aborder ces situations :

manque de collaboration

"J'ai remarqué une baisse du travail d'équipe et de la collaboration dans cette équipe ces derniers temps. Mettons un point d'honneur à communiquer davantage et à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs."

**Manque de créativité

"L'approche de l'équipe en matière de résolution de problèmes est un peu prévisible ces derniers temps. J'aimerais voir davantage de solutions créatives lors des sessions de brainstorming."

Performance faible

"Les performances de l'équipe ont chuté au cours du dernier trimestre. Identifions les goulets d'étranglement et la manière dont nous pouvons nous améliorer."

Délais manqués

"Nous avons manqué quelques échéances, et je pense que cela est dû à des priorités peu claires. Fixons des objectifs plus précis pour rester sur la bonne voie."

Baisse de moral

"Il y a une baisse de moral. Je veux que vous me disiez si quelque chose ne va pas afin que nous puissions y travailler en équipe."

Utiliser les modèles ClickUp pour un meilleur retour d'information

Soyons réalistes : donner un retour d'information peut être intimidant. Mais le fait d'avoir le bons outils de feedback facilite les choses. Modèle de rétroaction des employés de ClickUp apporte structure et clarté à la collecte des commentaires.

Télécharger ce modèle

Modèle de feedback des employés de ClickUp

Voici comment ce modèle permet d'améliorer l'expérience de rétroaction de votre équipe :

Des discussions cohérentes et guidées : Le modèle propose des invites, qui garantissent que le retour d'information couvre des domaines clés, depuis les perspectives de performance jusqu'aux objectifs futurs, afin que chaque session de retour d'information soit complète et équilibrée

: Le modèle propose des invites, qui garantissent que le retour d'information couvre des domaines clés, depuis les perspectives de performance jusqu'aux objectifs futurs, afin que chaque session de retour d'information soit complète et équilibrée Une collecte de feedback simplifiée : Recueillez facilement les commentaires de toute l'équipe dans une forme cohérente, réduisant ainsi les erreurs de communication et garantissant que les points de vue de chacun sont documentés et exploitables

Ce modèle vous aide à organiser toutes les réponses en un seul endroit. Il rationalise les abonnements et vous aide à suivre les tendances au fil du temps afin d'assister l'équipe d'assistance dans son développement.

Télécharger ce modèle

Et lorsque le moment est venu de procéder à un examen plus formel, consultez le site suivant Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp . Il facilite le processus d'évaluation des employés et garantit que tous les domaines importants sont couverts, des réalisations aux points à améliorer.

Le feed-back négatif n'est pas un monstre effrayant. Il s'agit simplement d'un outil de développement. Qu'il s'agisse d'un retour d'information de manager à employé, de pair à pair ou même de client, l'objectif est toujours le même : l'amélioration.

Pour les professionnels des ressources humaines, les chefs d'équipe et les managers, la clé n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Voyons comment donner un feedback négatif à un employé de manière constructive et comment des outils comme ClickUp peuvent rendre le processus plus fluide, plus efficace et plus productif.

Se concentrer sur le comportement, pas sur la personne

Distinguez la personne de l'action. Au lieu de dire "Tu es toujours désorganisé", dites "Les dossiers du projet n'étaient pas organisés correctement, ce qui a entraîné des retards." Ainsi, le retour d'information ressemble moins à une attaque personnelle.

Être orienté vers les solutions

Proposez des étapes d'amélioration réalisables. Par exemple, si un employé ne respecte pas les délais, suggérez-lui des outils ou des techniques de gestion du temps pour l'aider à rester sur la bonne voie.

Impliquez l'employé dans la solution en lui demandant : "À votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous aider à respecter les délais de manière plus régulière ?"

Assurer un suivi et offrir une assistance

Le retour d'information ne s'arrête pas à la discussion. Offrez une assistance continue et assurez un suivi pour voir comment les choses progressent. Vous montrez ainsi à la personne qui reçoit le feedback que vous êtes validé pour qu'elle s'améliore, et que vous ne vous contentez pas de lui signaler ses défauts.

ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités qui rendent la gestion et le suivi du feedback non seulement simples mais aussi efficaces. Voici comment vous pouvez utiliser les outils de ClickUp pour maîtriser l'art du feedback négatif constructif :

Utilisez le Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp pour créer des formulaires personnalisés qui ciblent des domaines de feedback spécifiques tels que la performance, la communication ou le travail d'équipe. Vous pouvez ainsi filtrer et traiter les commentaires de manière plus efficace.

Essayez le modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp pour enregistrer et suivre tous les retours d'information de votre équipe

Docs pour compiler le feedback en un seul endroit

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez compiler tous les retours d'information dans un document accessible. Utilisez-le pour suivre le suivi de chaque employé ou de chaque projet, ce qui vous permet de faire facilement référence aux discussions passées lors des entretiens d'évaluation ou des abonnements.

Tâches et Objectifs pour donner suite au retour d'information

Avec Tâches ClickUp grâce à l'outil ClickUp Tasks, vous pouvez transformer le retour d'information en tâches réalisables. Après avoir donné un retour d'information, créez un objectif avec Objectifs ClickUp avec des éléments d'action clairs sur lesquels l'employé doit travailler. Suivez la progression et vérifiez régulièrement qu'elle est bien prise en compte.

Collaborez en temps réel en utilisant ClickUp Chat pour garder vos tâches et vos discussions au même endroit

Utiliser Champs personnalisés dans ClickUp pour étiqueter les commentaires en fonction de catégories telles que la communication, la gestion du temps ou le travail d'équipe. Il est ainsi plus facile de filtrer et d'aborder des points de feedback spécifiques lors des discussions de suivi.

Bloc-notes pour des notes rapides

Le ClickUp Bloc-notes est idéal pour noter rapidement des points de discussion ou des éléments d'action au cours d'une discussion sur le retour d'information. Vous n'aurez plus besoin de vous souvenir de ce dont vous avez discuté !

Les avantages de l'utilisation de ClickUp pour favoriser une culture du retour d'information

L'instauration d'une culture de la critique constructive prend du temps, mais ClickUp facilite grandement les choses. Voici quelques-uns des avantages clés de l'utilisation de ClickUp pour la gestion du feedback :

Transparence : En utilisant ClickUp pour suivre tous les retours d'information, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous créez une culture d'ouverture. Chacun sait ce que l'on attend de lui et peut constater sa progression vers l'amélioration.

: En utilisant ClickUp pour suivre tous les retours d'information, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous créez une culture d'ouverture. Chacun sait ce que l'on attend de lui et peut constater sa progression vers l'amélioration. Efficacité : Au lieu de passer au crible des e-mails ou des notes éparses, l'application conserve tous les feedbacks dans un espace centralisé. Ainsi, rien ne se perd et vous pouvez accéder rapidement aux feedbacks passés en cas de besoin.

: Au lieu de passer au crible des e-mails ou des notes éparses, l'application conserve tous les feedbacks dans un espace centralisé. Ainsi, rien ne se perd et vous pouvez accéder rapidement aux feedbacks passés en cas de besoin. Des informations exploitables : Grâce à des fonctionnalités telles que les Objectifs et les champs personnalisés, ClickUp vous aide à transformer le feedback en étapes claires et exploitables. Les travailleurs peuvent facilement suivre leur progression et voir comment leur travail s'améliore au fil du temps.

: Grâce à des fonctionnalités telles que les Objectifs et les champs personnalisés, ClickUp vous aide à transformer le feedback en étapes claires et exploitables. Les travailleurs peuvent facilement suivre leur progression et voir comment leur travail s'améliore au fil du temps. Amélioration de la communication : Qu'il soit formel ou décontracté, ClickUp offre plusieurs canaux pour donner du feedback, garantissant ainsi une communication claire et constante. Grâce à des outils tels que l'affichage des discussions et les formulaires, vous pouvez adapter votre méthode de retour d'information en fonction de la situation.

: Qu'il soit formel ou décontracté, ClickUp offre plusieurs canaux pour donner du feedback, garantissant ainsi une communication claire et constante. Grâce à des outils tels que l'affichage des discussions et les formulaires, vous pouvez adapter votre méthode de retour d'information en fonction de la situation. Collaboration et compte rendu : Grâce aux documents partagés et aux fonctionnalités de suivi de ClickUp, il est facile de collaborer sur le feedback et de créer un forfait commun pour l'amélioration. En outre, les responsables et les employés sont tenus de rendre compte du suivi du retour d'information.

: Grâce aux documents partagés et aux fonctionnalités de suivi de ClickUp, il est facile de collaborer sur le feedback et de créer un forfait commun pour l'amélioration. En outre, les responsables et les employés sont tenus de rendre compte du suivi du retour d'information. Stimule le moral des troupes : Un retour d'information constructif, en particulier lorsqu'il est suivi par un outil qui facilite le suivi des améliorations, peut stimuler le moral. Les employés se sentiront davantage assistés dans leur parcours de croissance lorsqu'ils verront que leur retour d'information est pris au sérieux et qu'on y donne suite.

Utilisez ClickUp Docs pour documenter et analyser systématiquement le retour d'information

Défis et pièges à éviter lors d'un feedback négatif

Donner un retour d'information négatif et constructif ne doit pas donner l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'une piscine remplie de requins ! Terminé, il peut stimuler les performances, favoriser la croissance et renforcer les relations. En revanche, s'il est mal fait, c'est la porte ouverte à tous les désastres.

Voyons donc comment relever les défis d'un retour d'information constructif et éviter les pièges les plus courants.

La face cachée d'un feedback mal délivré

Soyons réalistes : personne n'apprécie un retour d'information négatif qui lui fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Voici ce qui peut arriver si vous ne donnez pas un feedback constructif :

Démotivation : Trop de critiques sans aucune position positive ? C'est comme verser de l'eau froide sur le feu de la motivation de quelqu'un. Elle risque de se sentir vaincue plutôt qu'encouragée

: Trop de critiques sans aucune position positive ? C'est comme verser de l'eau froide sur le feu de la motivation de quelqu'un. Elle risque de se sentir vaincue plutôt qu'encouragée Dommages aux relations : Si le retour d'information est trop sévère ou accusateur, il peut mettre à rude épreuve vos relations avec les employés. La confiance est la clé d'une discussion productive !

: Si le retour d'information est trop sévère ou accusateur, il peut mettre à rude épreuve vos relations avec les employés. La confiance est la clé d'une discussion productive ! Baisse de la productivité : Si les employés ne savent pas comment résoudre le problème, ils tourneront en rond, s'efforçant de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui pourrait nuire à leurs performances

Maintenant que nous savons ce qu'il ne faut pas faire, concentrons-nous sur ce que vous devriez faire lorsque vous donnez un feedback négatif.

**Le choix du moment est clé : N'attendez pas l'entretien annuel pour lâcher la bombe. Le retour d'information doit être opportun et lié à des actions récentes. Par exemple, si Sarah a commis une erreur mardi dernier, abordez-la peu de temps après. De cette façon, l'erreur est encore fraîche dans son esprit et il est plus facile de la corriger.

Évitez d'être vague : Soyez précis. Au lieu de dire "Tu ne fais pas bien", dites "J'ai remarqué que tu as manqué les deux dernières échéances du projet, et cela affecte la progression de l'équipe."

: Soyez précis. Au lieu de dire "Tu ne fais pas bien", dites "J'ai remarqué que tu as manqué les deux dernières échéances du projet, et cela affecte la progression de l'équipe." Soyez ouvert à la discussion : Le feedback n'est pas un monologue, c'est une discussion. Après avoir partagé vos réflexions, posez des questions telles que : "Qu'en pensez-vous ?" ou "Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait contribuer à améliorer la situation ?" Cela ouvre la voie à une discussion à double sens qui semble plus axée sur la collaboration que sur la confrontation.

: Le feedback n'est pas un monologue, c'est une discussion. Après avoir partagé vos réflexions, posez des questions telles que : "Qu'en pensez-vous ?" ou "Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait contribuer à améliorer la situation ?" Cela ouvre la voie à une discussion à double sens qui semble plus axée sur la collaboration que sur la confrontation. Ne soyez pas négatif ou dur : Un autre piège courant lorsqu'il s'agit de fournir un feedback négatif est de pointer uniquement les défauts. Cela peut être décourageant. Il est donc important de souligner également les points forts afin de maintenir une perspective équilibrée.

Appliquer le génie méthode du sandwich. Les commentaires négatifs sont plus faciles à accepter s'ils sont accompagnés d'un peu de commentaires positifs. Commencez par quelque chose qu'ils ont fait de bien, puis exposez-leur le problème et terminez sur une note positive.

exemple : "Tu as fait du bon travail en veillant à l'organisation de l'équipe, mais j'ai remarqué que les rapports étaient un peu en retard. Travaillons sur des stratégies pour accélérer le processus. Dans l'ensemble, je sais que tu as les compétences nécessaires pour t'attaquer à ce problème !"

Naviguer dans les différences culturelles en matière de retour d'information

C'est ici que les choses deviennent un peu délicates - les différentes cultures ont des manières différentes de traiter le retour d'information. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, il est donc important d'être attentif à ces nuances.

Retour d'information direct ou indirect : Dans les cultures occidentales, les gens apprécient le retour d'information direct. Ils veulent savoir exactement ce qui n'a pas marché, sans enjoliver les choses. Mais dans d'autres cultures, comme en Asie ou dans de nombreux pays d'Amérique latine, le retour d'information se fait plus subtilement pour éviter de mettre quelqu'un dans l'embarras. Connaissez votre public et adaptez votre style en conséquence !

: Dans les cultures occidentales, les gens apprécient le retour d'information direct. Ils veulent savoir exactement ce qui n'a pas marché, sans enjoliver les choses. Mais dans d'autres cultures, comme en Asie ou dans de nombreux pays d'Amérique latine, le retour d'information se fait plus subtilement pour éviter de mettre quelqu'un dans l'embarras. Connaissez votre public et adaptez votre style en conséquence ! Retour d'information privé ou public : Certaines cultures (et même certains individus) préfèrentrecevoir un retour d'information en privé. Si vous travaillez avec une équipe issue d'une culture à contexte élevé, gardez ces critiques derrière des portes fermées.

: Certaines cultures (et même certains individus) préfèrentrecevoir un retour d'information en privé. Si vous travaillez avec une équipe issue d'une culture à contexte élevé, gardez ces critiques derrière des portes fermées. Hiérarchie et distance de pouvoir : Dans les cultures à forte distance de pouvoir (comme en Asie), les employés peuvent ne pas se sentir à l'aise pour donner un retour d'information à leurs supérieurs ou même pour répondre ouvertement à une critique. Dans ce cas, soyez très prudent dans vos propos et encouragez un dialogue ouvert sans mettre personne mal à l'aise.

À lire aussi: Comment analyser les commentaires des clients pour une réussite totale ?

Un retour d'information négatif efficace est essentiel pour favoriser la croissance et améliorer les performances. Que vous traitiez de délais non respectés, de problèmes de communication ou d'autres lacunes en matière de performances au cours des réunions d'équipe, utilisez des exemples précis, gardez une attitude positive et proposez des solutions réalisables.

L'incorporation d'un renforcement positif en plus de l'assistance garantit également que la discussion reste positive. Les réunions d'équipe constituent un paramètre idéal pour équilibrer les commentaires positifs et négatifs afin de créer une approche globale.

N'évitez donc pas de donner un feed-back négatif, mais maîtrisez plutôt l'art du feed-back. La bonne interférence donnera de l'autonomie à votre équipe. Inscription à ClickUp pour atteindre des niveaux de performance plus élevés tout en maintenant une culture de travail positive et ouverte.