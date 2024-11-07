Comment expliquer le changement d'emploi lors d'un entretien d'embauche ?

À l'époque, nos parents et nos grands-parents avaient une règle d'or : trouver une entreprise, lui promettre fidélité et y rester pour toujours en échange de la sécurité et de la stabilité de l'emploi.

Le fait de passer d'un emploi à l'autre était souvent affiché comme un signal d'alarme pour les employeurs.

Cependant, depuis le début des années 2020, le job hopping est beaucoup mieux accepté et même considéré comme un moyen pour les individus (en particulier ceux de la génération Z) d'explorer de nouvelles opportunités et de faire évoluer leur carrière.

Mais la vraie question est la suivante : ces personnes peuvent-elles passer sans encombre les entretiens d'embauche et expliquer tous ces changements rapides d'emploi sans sourciller ?

Dans cet article, nous allons partager quelques conseils de premier ordre sur la façon d'expliquer le job hopping lors d'un entretien. Assurez-vous d'être prêt à laisser une excellente première impression au responsable de l'embauche !

Qu'est-ce que le job hopping ?

On parle de "job hopping" lorsque l'on change fréquemment d'emploi, souvent tous les deux ans ou moins.

Cette tendance a pris de l'ampleur dans le monde du travail d'aujourd'hui, avec

86%

des personnes sondées dans le cadre d'un

Sondage Hays sur LinkedIn

les personnes interrogées sur LinkedIn /%ref/ estiment qu'il est tout à fait normal de quitter une position dans les 18 mois - plus de la moitié d'entre elles l'ont fait elles-mêmes !

La recherche d'emploi est-elle si mauvaise que cela ?

Bien que les responsables de l'embauche puissent encore se méfier d'un CV rempli de courtes périodes de travail, le changement d'emploi a ses avantages. Il vous permet d'explorer de nouvelles possibilités d'apprentissage, de gagner plus ou de trouver une culture d'entreprise qui vous convient mieux.

Bien sûr, certains employeurs peuvent se demander si le fait de changer fréquemment d'emploi signifie que vous n'avez pas eu la chance de relever des défis variés ou de mener des projets à terme.

Il est toujours possible qu'un responsable du recrutement s'inquiète de devoir répéter le processus de recrutement et de formation plus tôt qu'il ne le souhaiterait s'il recrute un candidat connu pour ses changements d'emploi.

Mais soyons réalistes : ces avantages peuvent faire que le changement de poste occasionnel en vaut la peine.

De plus en plus d'employeurs comprennent pourquoi les travailleurs peuvent changer d'emploi dans des secteurs comme la technologie, où la mentalité de "l'emploi à vie" est depuis longtemps révolue. Cet état d'esprit est d'ailleurs de plus en plus accepté dans différents champs d'activité.

Pourquoi changer d'emploi ?

Avant de commencer à vous préparer à votre prochain entretien d'embauche, il est utile de comprendre pourquoi il est si courant de changer d'emploi.

Examinons quelques-unes des principales motivations à l'origine de ces déplacements fréquents.

1. L'évolution de carrière : Recherche de meilleures opportunités ou de salaires plus élevés

Selon un rapport de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta,

près de la moitié des demandeurs d'emploi en 2022

ont vu leur salaire dépasser l'inflation. En revanche, moins de la moitié de ceux qui sont restés chez le même employeur ont reçu des augmentations qui ont suivi la hausse des coûts.

Pour mettre les choses en perspective, près d'une personne sur quatre de la génération Z ayant quitté son emploi a vu son revenu augmenter de 50 000 dollars en cinq ans.

Cependant, le changement d'emploi n'est pas seulement une question de salaire.

Pour beaucoup, c'est un moyen d'explorer l'évolution de carrière et d'acquérir des expériences diverses.

En passant d'un rôle à l'autre et d'une entreprise à l'autre, les individus peuvent relever de nouveaux défis, élargir leurs paramètres et gravir plus rapidement les échelons de l'entreprise.

2. Dynamique du secteur : Contrats à court terme ou travail ponctuel dans des secteurs comme la technologie ou le marketing

À faites-vous pourquoi nos générations précédentes ont probablement travaillé pour une seule entreprise toute leur vie ? La loyauté.

Le travail acharné et le dévouement signifiaient que vous seriez probablement récompensé, promu et que l'on s'occuperait de vous.

Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la plupart des cas.

Depuis janvier 2023, un nombre impressionnant de 949 entreprises technologiques ont licencié plus de

200 000 employés

.

Les licenciements massifs et le travail télétravail ont favorisé la recherche d'emploi. La pandémie a également modifié les priorités des travailleurs : ils veulent être considérés comme des individus et non comme de simples machines à produire.

L'essor du travail à la carte et des contrats à court terme, en particulier dans les secteurs de la technologie et du marketing, offre également une certaine flexibilité aux prestataires 36 % de la main-d'œuvre américaine participent à des rôles de gig et 39 % des adultes travaillent en freelance.

3. Raisons personnelles : Déménagements, responsabilités familiales ou recherche de la bonne solution

Qu'il s'agisse de déménager, d'assumer des responsabilités familiales ou de trouver une entreprise qui vous corresponde,

objectifs personnels

sont souvent à l'origine des changements d'emploi, les employés recherchant des rôles qui correspondent mieux à leur mode de vie et à leurs valeurs.

Selon Deloitte

, près de la moitié des travailleurs de la génération Z rejetteraient un employeur potentiel s'il ne s'aligne pas sur leurs valeurs personnelles, et une part importante d'entre eux envisagerait de partir si leur emploi actuel ne donne pas la priorité aux problèmes sociaux.

Lire aussi:

10 règles d'étiquette pour les réunions virtuelles : Bonnes pratiques pour le travail

4. Amélioration des compétences : Changer d'emploi pour acquérir de nouvelles compétences ou expériences

À faire : plus de la moitié de la main-d'œuvre mondiale risque de perdre son emploi simplement parce qu'elle ne se tient pas au courant des nouvelles compétences

C'est dire l'importance du développement des compétences.

A

Étude McKinsey

a révélé que le manque de développement de carrière est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens quittent leur emploi.

Et il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de trouver la bonne orientation.

Si vous changez d'emploi pour acquérir de nouvelles compétences et vivre des expériences qui correspondent à vos Objectifs de carrière, c'est un argument précieux à faire valoir lors de votre prochain entretien d'embauche.

À lire aussi:

Les étapes à suivre pour changer de carrière à tout âge

Préoccupations communes des employeurs concernant le changement d'emploi

Malgré tous les avantages que le changement d'emploi peut apporter, ce n'est un secret pour personne que certains employeurs fronceront les sourcils à la lecture de votre CV s'ils y décèlent plusieurs changements rapides d'emploi.

Voyons pourquoi ils sont de cet avis et comment vous pouvez y remédier.

Préoccupation n° 1 : Stabilité et validation

Lorsque les responsables du recrutement constatent que quelqu'un change fréquemment d'emploi, ils peuvent se demander si vous resterez assez longtemps pour avoir un impact durable. Ils craignent que les personnes qui changent d'emploi ne perturbent la stabilité de l'équipe et ne quittent l'entreprise après une courte période.

Le fait de changer d'emploi peut également rendre plus difficile l'établissement de relations à long terme avec les collègues et les responsables. Sans ces connexions, la progression au sein de l'entreprise risque d'être difficile.

Mais voici la bonne nouvelle : en adoptant la bonne approche, le job hopping peut vous aider à acquérir des compétences précieuses, à stimuler votre carrière et même à négocier un salaire plus élevé.

Si vous pouvez démontrer que vos changements d'emploi passés étaient des décisions stratégiques et orientées vers la croissance, vous pouvez transformer ces préoccupations communes en un récit positif. Mettez l'accent sur les compétences que vous avez acquises et sur votre capacité à vous adapter rapidement à de nouveaux environnements.

Préoccupation n° 2 : Coûts d'embauche et de formation

Voici la principale raison pour laquelle les RH se méfient des personnes qui changent d'emploi : le coût de l'embauche et de la formation de nouvelles personnes.

Il n'existe pas de formule universelle pour calculer les coûts d'embauche pour toutes les positions et tous les secteurs d'activité, mais l'embauche d'un nouvel employé peut parfois coûter plus que son salaire annuel.

Pensez-y : il y a les frais de ressources humaines, les heures passées à interviewer les candidats, et puis il y a la période de formation, au cours de laquelle la productivité est faible pendant que le nouvel employé se met au diapason.

Toutefois, le retour sur investissement d'une nouvelle recrue s'améliore au fur et à mesure qu'elle reste dans l'entreprise. Investir $$$a pour recruter un professionnel de la vente qui contribuera à générer des millions de ventes au cours des cinq prochaines années ? C'est une bonne affaire.

Mais si ces mêmes 40 000 dollars sont dépensés pour quelqu'un qui part au bout de huit mois seulement, le retour sur investissement paraît soudain dérisoire.

Maintenant que nous avons parlé des raisons les plus courantes de changer d'emploi, passons aux choses sérieuses : comment aborder la question du changement d'emploi lors des entretiens d'embauche si importants.

Voici quelques positions qui vous aideront à donner une tournure positive à votre parcours professionnel.

Souligner les avantages d'une expérience diversifiée

Voici la chose : vos employeurs accordent probablement autant d'importance que vous au développement professionnel.

Par conséquent, partez de cette hypothèse et présentez votre recherche d'emploi comme une série de mouvements stratégiques pour le développement de votre carrière.

Partagez les étapes où vous avez relevé de nouveaux défis ou assumé des responsabilités en dehors de votre rôle officiel. Montrez comment votre capacité d'adaptation vous a aidé à gérer différentes tâches et a fait de vous un candidat polyvalent.

N'oubliez pas de mentionner les cours professionnels ou les certifications que vous avez achevés en cours de route. Ils témoignent de votre validation de l'apprentissage continu.

Effacez clairement le fait que vous ne sautez pas le pas pour le plaisir : vous choisissez intentionnellement des rôles qui correspondent à vos objectifs de carrière et à votre épanouissement personnel.

Aligner le changement d'emploi sur l'évolution de la carrière

L'un des secrets les mieux gardés de la réussite d'une recherche d'emploi ?

Se concentrer sur ce que l'on a, et non sur ce qui nous manque

Mon travail montre peut-être que vous avez occupé plusieurs emplois pendant de courtes périodes, mais devinez quoi ? Vous avez acquis un ensemble impressionnant de compétences qui s'étendent sur plusieurs rôles !

Lorsque vous parlez de vos expériences, mettez en évidence les compétences que vous avez acquises. Ensuite, soulignez comment ces compétences ont contribué à votre développement professionnel.

Par exemple, mettez l'accent sur votre capacité d'adaptation, votre aptitude à apprendre rapidement et la façon dont le fait de passer d'un rôle à l'autre a fait de vous un candidat bien équilibré, capable de faire face à presque tout.

Continuez à développer ce thème lors de vos entretiens d'embauche et

lettres de motivation

en partageant des exemples précis où la prise de risque ou l'essai de nouvelles choses vous a permis de vous développer.

Also Read:

Meilleur format de CV pour la recherche d'emploi : Conseils + exemples

Expliquer les changements d'emploi volontaires ou involontaires

Il est essentiel de comprendre la différence entre les changements d'emploi volontaires et involontaires.

La faire comprendre l'est encore plus.

Toutes les mutations ne sont pas le fruit d'un choix, et il est important de clarifier votre situation auprès des employeurs potentiels.

Les changements volontaires sont ceux dont vous prenez l'initiative, par exemple parce que vous êtes à la recherche de nouveaux défis, d'une meilleure évolution de carrière ou tout simplement d'une meilleure adéquation avec vos objectifs personnels.

Vous avez peut-être trouvé un rôle qui vous a permis de développer des compétences correspondant à votre trajectoire de carrière, ou vous avez peut-être saisi l'occasion de gagner un salaire plus élevé.

Les changements involontaires, en revanche, sont ceux qui échappent à votre contrôle. Les licenciements, les fermetures d'entreprises et même les rôles contractuels qui se terminent comme prévu entrent tous dans cette catégorie.

De nombreuses personnes changent d'emploi en raison de facteurs externes tels que les licenciements collectifs ou les réductions d'effectifs. Lorsque vous expliquez ces situations, vous pouvez les présenter comme des expériences d'apprentissage précieuses qui ont contribué à orienter votre carrière.

Par exemple, si vous avez été licencié, partagez la façon dont vous avez utilisé cette période pour réévaluer vos objectifs et acquérir de nouvelles compétences.

Restez fidèle à vos valeurs au travail

Les Millennials et les membres de la génération Z savent ce qu'ils défendent, et ils veulent que ces valeurs soient au cœur de leur travail quotidien.

Avec des outils comme Blind et Fishbowl, il est plus facile que jamais de demander des comptes aux entreprises.

Ces plateformes anonymes sont les lieux de prédilection pour les ragots non filtrés sur le lieu de travail, où les gens posent les grandes questions : "Combien gagnez-vous ?"; "Devrais-je prendre des actions au lieu d'une augmentation ?"; "Notre entreprise se soucie-t-elle au moins de nous ?"

Par conséquent, si vous avez quitté des entreprises qui ne correspondaient pas à vos valeurs fondamentales, faites-en part à vos employeurs potentiels de manière à souligner votre engagement en faveur de la transparence et de l'intégrité.

Et si un responsable du recrutement n'apprécie pas votre honnêteté - en particulier sur des problèmes sérieux - prenez-le comme un signal d'alarme.

À lire aussi: Les conseils pour l'entretien à distance pour préparer votre prochain entretien

Préparez votre entretien d'embauche avec ClickUp

Vous pourriez penser qu'il suffit de lire ces stratégies pour vous préparer à réussir votre entretien d'embauche, mais soyons réalistes, cela peut facilement conduire à un silence gênant lors de l'appel.

L'idéal est de mettre en pratique ces stratégies à l'aide d'un outil complet de productivité et de gestion des tâches tel que ClickUp .

Voici quelques bonnes façons de vous préparer à votre entretien en utilisant ClickUp,

Planifiez votre temps de préparation avec ClickUp Reminders

La première étape consiste à consacrer du temps à votre préparation.

Utilisez ClickUp pour programmer des rappels pour les sessions de simulation d'entretien, les recherches ou simplement pour vous entraîner à répondre aux questions omniprésentes du type "Parlez-moi d'une fois...".

Grâce aux rappels programmés, vous pouvez vous assurer que vous améliorez constamment vos compétences et que vous restez concentré.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-274.png Planifiez votre temps de préparation avec ClickUp Reminders /$$img/

planifiez régulièrement des sessions d'entretiens fictifs avec des amis, des collègues ou des professionnels en utilisant des rappels ClickUp récurrents

Suivre la progression avec les Checklists ClickUp

ClickUp facilite l'organisation de tout ce dont vous avez besoin.

Créez une checklist pour les compétences et les paramètres que vous souhaitez mettre en avant lors de votre entretien.

Suivez votre progression à l'aide d'un outil d'évaluation des compétences Liste ClickUp créez une checklist des "compétences en gestion de projet" avec des éléments tels que la gestion des risques et la communication avec les parties prenantes, et cochez-les au fur et à mesure que vous vous entraînez.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-22.gif Suivre la progression avec les checklists ClickUp /$$img/

organisez votre préparation aux entretiens de gestion de projet en créant une liste ClickUp_

_Simplifiez vos recherches avec ClickUp Brain

ClickUp Brain

est votre outil de référence pour la recherche d'entreprises et d'emplois.

Collez une description de poste dans ClickUp Brain et laissez l'assistant IA la résumer pour identifier les compétences clés, les qualifications, les antécédents professionnels et les expériences avec des employeurs précédents que vous devez mettre en avant lors de votre entretien. Vous pouvez également l'utiliser pour rechercher des informations sur les entreprises, obtenir des informations sur les tendances du secteur et passer en revue les exigences spécifiques d'un poste.

ClickUp Brain peut même vous aider à réfléchir à des questions d'entretien potentielles pour un nouvel emploi. Tapez des sujets tels que "défis en matière de leadership" et le logiciel vous proposera des questions en rapport avec le rôle à pourvoir.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Brain-9.png Simplifiez vos recherches avec ClickUp Brain en apprenant à expliquer comment changer d'emploi lors d'un entretien /$$img/

clickUp Brain résume les offres d'emploi et vous aide à trouver l'emploi idéal

Lire aussi:

Comment utiliser l'IA dans les e-mails (cas d'utilisation et outils)

Perfectionnez vos réponses aux entretiens

Pour les questions comportementales délicates, ClickUp Brain peut vous aider à réfléchir et à affiner vos réponses.

Si des termes ou des concepts spécifiques vous inquiètent, ClickUp Brain peut également vous aider à comprendre le jargon du secteur et à préparer des réponses aux questions techniques afin que vous puissiez vous exprimer avec aisance sur n'importe quel sujet.

**A lire également 15 Meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu en 2024

Formuler des questions et s'aligner sur la culture de l'entreprise

Vous vous demandez quoi demander à votre interlocuteur ?

ClickUp Brain peut vous aider à formuler des questions perspicaces et ouvertes basées sur les valeurs et la culture de l'entreprise.

En vous entraînant à poser ces questions à l'avance, vous montrerez un intérêt réel et ferez une impression mémorable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-508.png Entraînez-vous à des questions d'entretien de personnalité personnalisées avec ClickUp Brain et apprenez à expliquer comment changer d'emploi lors d'un entretien /$$img/

entraînez-vous à répondre à des questions d'entretien personnalisées sur votre personnalité avec ClickUp Brain_

Gérez vos candidatures avec le modèle de recherche d'emploi de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-438.png Modèle de recherche d'emploi ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200476216&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

À fait la recherche d'emploi semble complexe, et vous ne savez pas par où commencer ? Modèle de recherche d'emploi de ClickUp simplifie le processus en vous offrant un espace pratique pour organiser tout ce dont vous avez besoin pour parfaire votre candidature et votre préparation à l'entretien.

Ce modèle vous permet de saisir des offres d'emploi provenant de sources multiples et de les gérer en un seul endroit central, ce qui vous donne un aperçu clair des options qui s'offrent à vous. Il offre également une fonctionnalité de suivi des discussions avec les recruteurs et les responsables de l'embauche.

Vous pouvez commencer à organiser votre processus de recherche d'emploi en quelques clics grâce aux vues personnalisées, telles que les candidatures prioritaires, la liste des entreprises et l'étape de la candidature. Vous pouvez créer un forfait complet pour chaque offre d'emploi à laquelle vous postulez, y compris l'envoi des candidatures, la planification des entretiens, la recherche de l'entreprise et le suivi des contacts.

En vous aidant à respecter les échéances, vous vous assurez de ne pas manquer des tâches importantes ou d'oublier d'effectuer un suivi.

Conseils pour aborder la question du changement d'emploi au cours de l'entretien

Voici quelques conseils pour transformer toute inquiétude concernant le changement d'emploi en un récit d'évolution de carrière réfléchie.

Conseil n° 1 : soyez honnête et confiant

Au lieu de tourner autour de votre travail, assumez vos choix en toute confiance.

En abordant de front vos évolutions de carrière, vous montrez que vous avez conscience de vous-même et que vous n'avez pas peur de parler du parcours qui vous a mené jusqu'ici.

Cela donne également au responsable de l'embauche l'occasion de voir vos autres qualités et de comprendre les expériences que vous avez vécues dans vos emplois précédents.

À lire également 10 modèles de plans de carrière pour favoriser la progression de votre équipe

Conseil n°2 : Montrez votre validation à long terme

À la question "Où vous voyez-vous dans cinq ans ?", les employeurs veulent savoir si vous avez l'intention de rester ou si vous envisagez déjà la prochaine sortie.

C'est le moment idéal pour montrer que vous ne pensez pas uniquement au court terme.

Vous pouvez dire quelque chose comme :

depuis que j'ai pris connaissance de ce rôle, j'ai hâte de me lancer et d'apporter mes compétences à votre équipe. J'ai hâte d'utiliser mes compétences en matière de service à la clientèle pour séduire les clients et aider l'entreprise à se développer. À terme, j'aimerais assumer des responsabilités supplémentaires, peut-être même former des débutants ou diriger une équipe. Dans cinq ans, j'espère porter le titre de gestionnaire de projet ou quelque chose d'aussi cool !

La connexion de vos objectifs avec l'avenir de l'entreprise montre que vous ne vous contentez pas d'un arrêt rapide. Vous êtes ici pour avoir un impact et évoluer avec l'équipe.

Conseil n° 3 : se concentrer sur l'avenir

parlez de la façon dont ce rôle s'inscrit dans votre forfait de vie

Les employeurs veulent savoir que vous envisagez cet emploi dans le cadre de vos objectifs de carrière. Exposez votre vision pour les prochaines années, mais en faisant un clin d'œil à la manière dont cela leur sera bénéfique à eux aussi.

Mentionnez que vous êtes enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis et d'apporter un peu plus de dynamisme à l'équipe.

À lire aussi: Comment se présenter professionnellement

Exemples de réponses à des questions de recherche d'emploi

Vous trouverez ci-dessous des exemples de réponses à des questions délicates sur le changement d'emploi, en montrant que chaque changement s'inscrit dans le cadre d'un plan de carrière plus vaste et intentionnel.

Exemples de réponses basées sur différents scénarios

1. Réponse axée sur l'évolution de la carrière

Si vous avez changé fréquemment d'emploi pour saisir de nouvelles opportunités d'apprentissage, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un engagement en faveur de la croissance professionnelle.

Voici comment vous pourriez répondre :

chacun de mes rôles précédents m'a permis de développer de nouvelles compétences et d'acquérir des expériences correspondant à mes Objectifs de carrière. J'ai changé de position lorsque j'ai eu l'impression d'avoir appris ce dont j'avais besoin et que j'ai vu une opportunité de relever de nouveaux défis. Par exemple, dans mon dernier emploi, je me suis concentrée sur la gestion de projet, un domaine que je n'avais jamais exploré auparavant. Aujourd'hui, je suis prête à réunir toutes ces compétences et à contribuer à un rôle qui offre une croissance et une chance d'avoir un impact à long terme. Cette position correspond parfaitement à mes attentes

2. Des raisons familiales ou personnelles répondent

Si vous avez changé d'emploi en raison d'un déménagement ou de circonstances personnelles, il est préférable de souligner votre capacité d'adaptation et de mettre l'accent sur votre validation de votre carrière :

j'ai changé plusieurs fois d'emploi au fil des ans en raison de besoins familiaux et de déménagements, mais chaque changement m'a appris à m'adapter rapidement et à tirer le meilleur parti de nouvelles situations. Par exemple, lorsque j'ai déménagé, j'ai eu la chance de travailler avec une toute nouvelle équipe, ce qui a permis d'achever mon réseau professionnel et de

d'élargir mon paramètre de compétences

. Maintenant que je suis installé et que je me concentre sur mes objectifs de carrière à long terme, je suis impatient de trouver un rôle qui me permettra d'évoluer au sein de l'entreprise et d'apporter une contribution significative sur le long terme."_

Ce qu'il faut éviter lorsqu'on explique le changement d'emploi

Lorsqu'il s'agit de changer d'emploi, il est important d'éviter quelques erreurs courantes.

Tout d'abord, ne dites pas de mal de vos anciens employeurs ! Même si votre dernier emploi n'était pas celui de vos rêves, restez poli.

Parler négativement de vos rôles passés peut vous faire paraître peu professionnel, et personne ne veut embaucher quelqu'un qui parlera mal de lui par la suite.

Ensuite, ne donnez pas l'impression d'être indécis ou de passer d'un emploi à l'autre au petit bonheur la chance. Au contraire, présentez chaque changement comme un choix réfléchi que vous avez fait pour évoluer et apprendre.

Vous voulez donner l'impression d'une personne qui sait ce qu'elle veut, et non d'une personne qui passe d'un emploi à l'autre parce qu'elle n'arrive pas à se décider.

Accéder à votre prochain emploi avec ClickUp

Le philosophe grec Héraclite a dit avec sagesse : "Le changement est la seule constante dans la vie"

Si vous avez changé d'emploi, c'est qu'il y a une raison à cela, et la meilleure façon de réussir vos futurs entretiens d'embauche est d'expliquer cette raison clairement et avec assurance.

ClickUp peut considérablement faciliter ce processus pour vous. Tout est organisé et gérable, quelle que soit la complexité de votre recherche d'emploi.

Avec des outils comme ClickUp Brain, vous pouvez rationaliser vos recherches en résumant les descriptions de postes et en obtenant des informations sur les entreprises et les tendances du secteur.

En outre, les modèles ClickUp sont idéaux pour le suivi des candidatures, la gestion des contacts et le respect des réunions, le tout à partir d'une plateforme pratique.

Avec des rappels et des checklists personnalisables, ClickUp vous aide à rester préparé, que ce soit pour préparer une simulation d'entretien ou pour réviser votre liste de compétences.

Prenez en main votre recherche d'emploi inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !