Comment laisser le travail au travail : Stratégies pour une vie équilibrée

À faire ? 40 % des professionnels ont du mal à se déconnecter après les heures de travail ? Pas étonnant que nous soyons tous stressés et que nous fonctionnions au ralenti !

Pour de nombreux professionnels, les frontières entre le travail et l'Accueil sont devenues de plus en plus floues. Ce chevauchement constant entraîne souvent du stress, des performances médiocres et, en fin de compte, un épuisement professionnel, avec la pression complémentaire d'avoir l'impression d'être toujours "sur la brèche"

Il est assez universel que la suggestion ultime à quiconque est confronté au stress au travail est de laisser le travail au travail. Mais qu'en est-il de la situation dans son ensemble ?

À quoi cela fait-il référence de laisser le travail au travail ?

Quitter le travail au travail, ce n'est pas seulement éteindre son ordinateur ou franchir la porte du bureau. Il s'agit de se détacher mentalement des responsabilités liées au travail afin qu'elles n'empiètent pas sur votre temps. Il s'agit notamment de

Désactiver les notifications liées au travail pendant les temps morts

Éviter de consulter les e-mails ou les messages du travail pendant votre temps libre

Créer une transition mentale ou physique qui signale la fin de la journée de travail

Ces petites actions peuvent vous aider à éviter de reporter le poids du stress du travail sur votre vie personnelle, ce qui vous permettra de vous détendre et de vous ressourcer plus facilement.

Cependant, trop d'entre nous ne savent pas comment laisser le travail au travail. Il n'est pas toujours facile de passer du travail à la détente, surtout si l'on a l'habitude d'être connecté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est d'autant plus difficile pour les personnes qui travaillent à l'Accueil .

Cependant, ce changement est crucial pour vous aider à décompresser après une longue journée. C'est un peu comme si vous passiez de l'état professionnel à l'état personnel.

La mise en place d'une routine après le travail peut vous aider à faire la transition, qu'il s'agisse d'une promenade, de la lecture d'un livre ou simplement d'un moment passé en famille.

De nombreux professionnels constatent que l'adoption d'outils ou de stratégies spécifiques pour gérer ce changement peut faire une grande différence dans le maintien de l'équilibre entre le travail et la vie privée.

À lire aussi: Comment créer un horaire de travail à partir de l'Accueil

Importance de l'équilibre entre travail et vie privée

L'équilibre entre le travail et la vie privée est le secret d'une vie heureuse et productive ! Si vous êtes toujours "branché", vous vous épuiserez plus vite qu'une batterie de téléphone à 1 %.

En laissant le travail au travail, vous donnez à votre cerveau un temps de repos bien nécessaire, vous réduisez le stress et vous augmentez votre concentration lorsque vous reprenez le travail. Considérez cela comme un recharge de productivité !

De plus, lorsque vous n'êtes pas collé à votre ordinateur portable, vous pouvez passer du temps avec les personnes que vous aimez (et peut-être même avec vous-même).

Bien qu'il existe de nombreux conseils pour concilier travail et vie privée, essayons d'en choisir quelques-uns pour comprendre à quel point ils peuvent nous aider à gérer le stress de manière générale.

Stratégies pour laisser le travail au travail

Regardons les choses en face : dans un monde où le travail peut vous suivre à l'Accueil via les e-mails, les applications et les notifications, il devient un peu délicat de fixer des paramètres. Mais avec un peu de persévérance, quelques stratégies bien ciblées et un.. plateforme tout-en-un pour les projets c'est faisable.

Fixez des paramètres de début et de fin pour votre journée de travail

Lorsque vous créez une journée de travail structurée avec des heures régulières et des périodes tampons, vous vous offrez le cadeau de la santé mentale.

Vous pouvez commencer par paramétrer les heures de début et de fin de votre journée de travail. Cela semble simple, mais s'y tenir peut être un véritable défi lorsque les échéances se rapprochent ou que la liste des choses à faire ne cesse de s'allonger.

Mais.., le maintien d'une routine de travail saine est essentiel pour éviter le surmenage et l'épuisement professionnel . Lorsque vous avez un définir l'horaire des journées de travail vous vous dites à vous-même (et aux autres) que le temps que vous passez en dehors de ces heures est pour vous, qu'il s'agisse de vous reposer, de vous adonner à vos loisirs ou d'aller chercher vos enfants à l'école.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-714.png Suivez efficacement vos heures de travail avec ClickUp /$$img/

Suivez efficacement vos heures de travail avec ClickUp ClickUp vous permet de planifier et de suivre vos heures de travail de manière efficace. Vous pouvez utiliser Suivi du temps dans ClickUp pour évaluer où vous passez votre temps et comment l'optimiser. Cela vous permettra de rationaliser vos heures de travail et de maintenir des heures de sortie solides.

À faire non seulement pour vous aider gérer votre temps mais aussi améliore la productivité car vous pouvez vous concentrer sur vos tâches sans avoir constamment les yeux rivés sur l'horloge. De plus, le fait d'avoir un début et une fin de journée bien définis peut vous aider à passer mentalement du mode travail au mode personnel, ce qui vous permet de laisser plus facilement le stress du travail au travail et de vous détendre.

Ajoutez une période tampon à votre Calendrier

Une autre stratégie clé pour laisser le travail au travail consiste à ajouter du temps tampon à votre calendrier.

Dans notre course à la productivité, nous oublions souvent de prévoir une période de répit entre les tâches et les réunions. Cela peut conduire à une planification excessive, ce qui augmente le stress et rend plus difficile le fait de laisser le travail au travail parce que vous êtes constamment en train de rattraper le temps perdu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Calendrier-View.png Calendrier de ClickUp /$$img/

Respectez des routines saines grâce au Calendrier de ClickUp

Avec le Calendrier ClickUp vous pouvez ajouter des périodes tampons entre les réunions et les tâches afin d'éviter le chaos des planifications successives. Les périodes tampons vous permettent de vous réinitialiser mentalement, de revoir ce que vous venez d'achever et de vous préparer pour la suite.

Cela vous donne également la possibilité de gérer des problèmes inattendus sans qu'ils ne viennent empiéter sur votre temps personnel. Lorsque vous créez un espace de respiration dans votre emploi du temps, vous pouvez mieux vous concentrer pendant les heures de travail et vous désengager complètement après.

Prenez le temps de déjeuner

À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment apprécié votre pause déjeuner ? Trop souvent, les professionnels sautent le déjeuner ou mangent à leur bureau tout en jonglant avec les tâches, pensant que c'est un moyen de prendre de l'avance.

En réalité, sauter le déjeuner est une voie rapide vers l'épuisement professionnel. Prendre le temps de déjeuner, ce n'est pas seulement nourrir son corps, c'est aussi permettre à son cerveau de se ressourcer et de se recentrer.

Programmer des pauses déjeuner dans ClickUp est un moyen facile de s'assurer que vous vous réservez ce temps essentiel. La création d'une tâche récurrente vous invitera à vous éloigner de votre bureau et à prendre soin de vous en priorité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-289.png Tâches récurrentes ClickUp /$$img/

Créez des tâches récurrentes sans effort avec ClickUp

Faites en sorte que cette pause ne soit pas négociable, qu'elle soit de 30 minutes ou d'une heure entière. Non seulement elle améliorera votre productivité, mais elle vous aidera aussi à laisser le stress du travail au travail. Après tout, un esprit clair conduit à de meilleures décisions et à une approche plus énergique de vos tâches.

Mettre en place un rituel de fin de journée de travail

Créer un rituel de fin de journée est l'une des meilleures façons de laisser mentalement le travail au travail. Il ne s'agit pas nécessairement d'un rituel sophistiqué : il peut s'agir simplement de ranger votre environnement de travail, d'écrire la liste des choses à faire le lendemain ou même de fermer votre ordinateur portable avec l'intention de le faire.

Ces petits gestes signalent à votre cerveau que la journée de travail est terminée, ce qui vous aide à vous déconnecter et à passer à votre temps personnel.

Set a$a Rappel dans ClickUp pendant 10 minutes avant la fin de votre journée de travail. Cette routine crée une frontière mentale entre le travail et la vie personnelle, ce qui facilite la déconnexion et la détente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Reminders.png Paramétrage de rappels dans ClickUp /$$img/

Paramétrer des rappels avec ClickUp pour toutes sortes de paramètres, petits et grands

Ne sous-estimez pas le pouvoir de la cohérence : cette petite habitude peut vous aider à réduire le stress et à maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée au fil du temps.

$$$a Planifiez au moins un jour (ou deux) sans travail

Prendre du temps libre n'est pas un luxe : c'est essentiel pour votre santé mentale et votre productivité à long terme. Programmer au moins un ou deux jours où vous vous déconnectez complètement du travail peut faire des merveilles pour votre bien-être.

Prenez l'habitude de vous déconnecter intentionnellement à des marges de temps déterminées - pas d'e-mails, pas de paramètres Slack, et pas de tâche de travail rapide en douce. Il est essentiel d'utiliser ce temps pour se ressourcer, s'adonner à des passe-temps et passer du temps avec ses proches sans l'interruption constante des tâches professionnelles.

ClickUp peut vous aider à forfaiter et à communiquer vos jours de congé à votre équipe. Ajoutez vos congés au Calendrier et bloquez-les pour que tout le monde sache que vous n'êtes pas disponible. Vous pouvez également utiliser l'outil pour fixer des paramètres avec des notifications automatiques d'absence du bureau.

Cela vous aide à forfaiter les temps d'arrêt et à vous assurer que le travail reste au travail pendant votre absence. En planifiant régulièrement des journées sans travail, vous reviendrez frais et dispos et serez prêt à relever les défis avec l'esprit clair.

Paramétrer un e-mail d'absence du bureau lorsque vous n'êtes pas au bureau

Faire savoir aux gens que vous n'êtes pas disponible est l'un des moyens les plus faciles de laisser le travail au travail. C'est précisément ce que fait le paramètre d'un e-mail d'absence du bureau ! Il permet aux collègues, aux clients et à toute autre personne cherchant à vous joindre de savoir que vous n'êtes pas disponible et que vous ne répondrez pas immédiatement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-for-writing-an-out-of-office-message.png ClickUp Brain pour la rédaction d'un message d'absence du bureau /$$img/

Créez un message d'absence du bureau pour votre e-mail avec ClickUp Brain

Ce geste simple vous aide à gérer le stress et à définir des paramètres clairs.

Pour faciliter encore plus les choses, vous pouvez intégrer votre à l'e-mail de ClickUp . Cela vous permet d'automatiser l'envoi de les réponses en dehors du bureau et de définir des messages personnalisés pour différentes situations. Cela signifie également que vous n'aurez pas à vérifier constamment les e-mails lorsque vous êtes censé profiter de votre temps personnel.

En automatisant ce processus, vous vous déchargez d'une tâche supplémentaire, ce qui vous permet de vous déconnecter lorsque vous en avez vraiment besoin.

Vous n'avez pas besoin de tout gérer vous-même. Déléguez vos tâches lorsque c'est nécessaire et n'oubliez pas qu'il est normal de dire non à ce qui risque de surcharger votre emploi du temps. Toutes les demandes ne nécessitent pas une réponse immédiate, surtout lorsque vous ne travaillez pas.

Supprimez les notifications de votre téléphone

Les notifications peuvent nuire à la productivité, surtout lorsque vous essayez de profiter de votre temps libre. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez en train de dîner, d'avoir envie de consulter un e-mail du travail à cause d'une notification sur votre téléphone ?

Il est difficile de rester présent lorsque le travail vous suit partout. Pour éviter cela, l'un des meilleurs conseils en matière de productivité consiste à faire taire les notifications liées au travail sur votre téléphone pendant vos temps de repos.

ClickUphelins vous aide à personnaliser les notifications afin de réduire au minimum les interruptions en dehors des heures de travail. Vous pouvez contrôler quand et comment vous recevez des notifications, ce qui vous aide à créer un meilleur environnement de travail équilibre entre travail et vie privée .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-713.png Personnaliser les notifications avec ClickUp /$$img/

Personnaliser les notifications avec ClickUp

Ainsi, lorsque vous êtes en congé, vous pouvez rester présent dans vos moments sans que les tâches professionnelles ne vous soient constamment rappelées.

Réduire le nombre de distractions peut vous aider à mieux profiter de vos temps morts. Il suffit d'apporter quelques modifications à vos paramètres de notification pour y parvenir.

Tenez un journal de vos sentiments

Soyons réalistes une seconde - le travail peut être stressant. Parfois, on a besoin de se défouler. C'est là qu'intervient la tenue d'un journal. Il s'agit d'une thérapie pour votre cerveau. Mon travail vous aide à évacuer tout ce stress lié au travail et vous permet de vous ressourcer.

Avec l'aide de ClickUp Bloc-notes vous pouvez tenir un journal numérique dans lequel vous notez vos impressions sur votre journée, vos défis et ce qui vous a donné envie de jeter votre ordinateur portable par la fenêtre (nous sommes tous passés par là).

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-63.gif ClickUp Notes pour la rédaction d'un journal quotidien /$$img/

Faites de la tenue d'un journal une habitude, écrivez à tout moment et accédez-y depuis n'importe quel appareil grâce à ClickUp Notes

Avec le temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans ce qui vous stresse, et la tenue d'un journal vous aidera à créer un peu d'espace entre vous et ces problèmes de travail. De plus, c'est un excellent moyen de voir comment vous avez évolué et géré des situations difficiles.

Bouge ton corps

Rester assis pendant des heures ne fait pas de bien à personne ! Vous voulez augmenter votre énergie et votre productivité ? Bougez votre corps ! Il ne s'agit pas seulement de rester en bonne santé, mais aussi d'effacer de votre esprit les tâches qui s'accumulent.

Vous souvenez-vous que nous avons parlé de l'importance d'avoir des heures de sortie fixes ? Vous pouvez utiliser cet horaire et forfaiter vos promenades ou vos sessions d'entraînement. Faire circuler le flux sanguin vous aidera à vous débarrasser du stress de la journée de travail et vous rajeunira physiquement et mentalement.

Obtenez l'assistance de votre supérieur hiérarchique

Vous voulez fixer des paramètres sains ? Obtenez le soutien de votre supérieur ! Lorsque vous lui parlez de l'établissement de paramètres, soyez optimiste et transparent. Faites-lui savoir que le fait de s'en tenir à une routine vous aide à mener à bien vos tâches et à maîtriser votre stress.

Avec les fonctionnalités de collaboration de ClickUp telles que ClickUp Discuter pour la messagerie en temps réel et les commentaires et mentions en Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez facilement tenir votre manager (et votre équipe) au courant de votre emploi du temps, de vos tâches et de votre disponibilité. De cette façon, ils savent quand vous êtes "actif" et quand vous appuyez sur le bouton "off" pour un temps d'arrêt bien mérité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Assign-Comments-1.png Tenez les parties prenantes au courant de votre disponibilité grâce aux commentaires dans les tâches ClickUp /$$img/

Informez les parties prenantes de votre disponibilité grâce à des commentaires dans les tâches ClickUp

Voici quelques conseils amusants pour vous aider à fixer ces paramètres :

Soyez franc : Avertissez votre équipe de vos heures de travail et de l'importance qu'elles revêtent pour l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle

Avertissez votre équipe de vos heures de travail et de l'importance qu'elles revêtent pour l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle Montrez les avantages: Expliquez comment le fait de travailler plus intelligemment pendant vos heures de travail peut contribuer à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelleune gestion de projet efficace et réduire le stress

Expliquez comment le fait de travailler plus intelligemment pendant vos heures de travail peut contribuer à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelleune gestion de projet efficace et réduire le stress Restez flexible mais ferme: Soyez ouvert aux changements occasionnels, mais protégez vos limites fondamentales comme si votre paix en dépendait - parce que c'est le cas

$$$a : sachez reconnaître quand vous avez besoin d'un changement plus important

Mon travail s'immisce parfois dans votre vie personnelle, malgré tous vos efforts. Si vous vous sentez constamment débordé et à bout de nerfs, il est peut-être temps de procéder à un changement plus important. Il s'agit peut-être d'adapter votre charge de travail, d'avoir un entretien avec votre supérieur ou même d'envisager un changement de carrière si le stress est trop important.

Reconnaître les situations de déséquilibre vous aidera à sortir des situations toxiques des environnements de travail toxiques . N'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre propre navire et que, parfois, prendre une nouvelle direction est le meilleur moyen d'éviter de couler.

Avantages de la séparation entre vie professionnelle et vie privée

Séparer son travail de sa vie privée, c'est se donner les moyens de se sentir plus énergique, plus productif et tout simplement plus heureux.

Voici pourquoi le fait de laisser son travail au bureau fait des merveilles :

Stimulation de la productivité : Lorsque le travail reste dans le cadre d'heures de travail saines, la magie opère. Vous êtes concentré comme un laser et faites les choses terminées sans la tentation de faire défiler les médias sociaux ou de penser à vos forfaits du week-end. C'est comme si votre productivité bénéficiait d'une mise à niveau

: Lorsque le travail reste dans le cadre d'heures de travail saines, la magie opère. Vous êtes concentré comme un laser et faites les choses terminées sans la tentation de faire défiler les médias sociaux ou de penser à vos forfaits du week-end. C'est comme si votre productivité bénéficiait d'une mise à niveau Le soulagement du stress est au rendez-vous : Essayer de tout faire en permanence est épuisant. Mais lorsque vous vous déconnectez, vous donnez à votre esprit le temps de se détendre. Moins de stress signifie moins de crises, plus de zen et une meilleure santé mentale

: Essayer de tout faire en permanence est épuisant. Mais lorsque vous vous déconnectez, vous donnez à votre esprit le temps de se détendre. Moins de stress signifie moins de crises, plus de zen et une meilleure santé mentale Votre vie personnelle s'améliore : Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes pleinement présent, les discussions sont meilleures, les rires plus forts et les moments plus significatifs ? En séparant le travail et la vie privée, vous renforcez vos relations, vous vous amusez davantage et vous vous sentez plus épanoui en dehors du bureau

: Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes pleinement présent, les discussions sont meilleures, les rires plus forts et les moments plus significatifs ? En séparant le travail et la vie privée, vous renforcez vos relations, vous vous amusez davantage et vous vous sentez plus épanoui en dehors du bureau La créativité se recharge : Vous est-il déjà arrivé d'avoir une idée brillante pendant que vous promeniez le chien ou que vous regardiez votre émission favorite ? C'est votre cerveau qui est au travail - quand il n'est pas au travail. En vous déconnectant du travail, vous donnez à votre créativité le temps de se ressourcer, ce qui vous permet de revenir plus facilement avec des idées brillantes

Débloquer la magie du travail et de la vie privée

Maîtriser l'art de laisser le travail au travail, c'est comme découvrir le cheat code d'une vie plus heureuse ! En établissant des paramètres clairs - par exemple des heures de travail régulières et des temps de repos programmés - vous vous donnez le ticket d'or pour vous ressourcer et gérer le stress.

Alors, allez-y, tracez la ligne entre le travail et les loisirs, et vous verrez que les deux mondes deviendront de plus en plus géniaux ! Des outils comme ClickUp seront toujours vos fidèles acolytes ; s'inscrire aujourd'hui !