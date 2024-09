Comment créer un emploi du temps pour le travail à domicile ?

Vous êtes-vous déjà surpris à répondre à des e-mails même après les heures de travail ou à faire des pieds et des mains pour atteindre vos objectifs ? Vous n'êtes pas le seul.

D'après un sondage réalisé par Pew Research Center , 1 employé télétravailleur sur 10 éprouve des difficultés à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Il est difficile de se déconnecter du travail lorsqu'on travaille à l'Accueil.

Résultat ? Le travail empiète souvent sur votre temps personnel. Vous avez besoin d'un programme efficace de travail à domicile pour délimiter vos heures de travail et votre temps personnel.

Si vous cherchez des moyens de mieux gérer le travail et de réduire le stress et l'épuisement professionnel, vous êtes au bon endroit. Dans cet article de blog, nous verrons comment créer un emploi du temps sain pour le travail à domicile et nous partagerons quelques conseils pour améliorer votre productivité productivité du travail télétravail .

C'est parti !

Facteurs à prendre en considération lors de la création d'un horaire de télétravail

Avant de parler de les astuces du travail à l'Accueil mon travail, c'est d'abord une question de temps et d'argent, puis de facteurs clés à prendre en compte dans l'élaboration de votre emploi du temps de travail à domicile.

1. Votre chronotype

Êtes-vous plutôt du matin ou plutôt du soir ? Comprenez votre chronotype et planifiez vos tâches de manière efficace. Les lève-tôt auront peut-être plus de facilité à s'atteler à des tâches exigeantes le matin, tandis que les couche-tard excelleront dans le travail créatif en fin de journée.

2. Charge de travail et délais

Analysez votre charge de travail et vos échéances. Cela vous aide à bloquer du temps dédié aux projets complexes et à programmer des tâches moins exigeantes pour plus tard.

3. Exigences en matière de communication et de collaboration

Prenez en compte les réunions d'équipe, les appels et les vérifications rapides. Planifiez-les en fonction de votre temps de concentration afin de minimiser les perturbations.

4. Vie personnelle

Les travailleurs à distance qui accordent la priorité à leur vie personnelle sont plus enclins à déclarer une productivité plus élevée . N'oubliez donc pas votre santé physique et mentale lorsque vous travaillez à l'Accueil. Prévoyez des pauses pour faire de l'exercice, méditer, manger sainement et vous adonner à vos loisirs.

5. Mon travail

Si vous travaillez au sein d'une équipe internationale, veillez à ce que votre emploi du temps s'aligne sur les horaires de travail de vos collègues pour une collaboration efficace. Vous pouvez également vous pencher sur les bonnes pratiques en matière de communication asynchrone pour maintenir le flux d'informations.

6. Emplacement et environnement

Votre emplacement et votre environnement de travail peuvent avoir un impact significatif sur votre productivité. Envisagez d'utiliser un casque anti-bruit ou de trouver un environnement de travail calme si vous vivez dans une zone bruyante.

7. Flexibilité

Il n'y a souvent pas d'horaire fixe dans un emploi à distance. La vie est ainsi faite que votre routine peut être amenée à changer. Soyez prêt à vous adapter aux imprévus. Qu'il s'agisse d'une augmentation soudaine de la charge de travail, d'une urgence personnelle ou simplement d'un changement dans votre niveau d'énergie, une approche flexible peut vous aider à maintenir un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée.

Le travail télétravail vous donne la liberté de travailler selon vos propres conditions. Vous pouvez paramétrer vos environnements de travail, choisir votre environnement de travail et même.. voyager tout en travaillant . Mais sans un emploi du temps solide, la flexibilité peut facilement se transformer en chaos.

Voici un guide étape par étape pour élaborer un horaire de travail à domicile qui maximise la productivité et vous aide à vous détendre :

1. Incorporer une routine de pré-travail

Créez une routine matinale personnelle avant de commencer votre travail. Elle permet de calmer le corps et l'esprit et d'améliorer la concentration. Voici ce que vous pouvez essayer de faire le matin :

Réveillez-vous tôt: Levez-vous au moins deux heures avant votre heure de départ officielle pour avoir une routine matinale détendue

Levez-vous au moins deux heures avant votre heure de départ officielle pour avoir une routine matinale détendue Commencez votre journée du bon pied: Savourez une tasse de café ou de thé, forfaiter votre journée, fixer une intention positive et préparer votre environnement de travail

Savourez une tasse de café ou de thé, forfaiter votre journée, fixer une intention positive et préparer votre environnement de travail Soyez actif: Faites de l'exercice pour stimuler votre énergie, votre créativité et votre productivité

Faites de l'exercice pour stimuler votre énergie, votre créativité et votre productivité Préparez-vous: Prenez une douche et habillez-vous confortablement. Veillez à porter des vêtements présentables pour les réunions de travail

Prenez une douche et habillez-vous confortablement. Veillez à porter des vêtements présentables pour les réunions de travail **Achevez toutes les tâches nécessaires ou les activités personnelles avant de commencer votre travail

Dans Miracle Morning l'auteur Hal Elrod recommande de suivre le cadre SAVERS -Silence (méditation), Affirmations, Visualisation, Exercice, Lecture et Scribing (tenue d'un journal) - pour se concentrer sur le développement personnel et démarrer la journée de manière productive.

2. Créer un environnement de travail dédié

Paramétrez un accueil pour maintenir la concentration et séparer le travail de la vie privée. Choisissez un endroit calme et confortable dans votre Accueil pour limiter les distractions.

Évitez de travailler depuis votre lit ou votre canapé. Ces espaces sont associés à la relaxation, ce qui rend plus difficile le passage en mode travail. Au lieu de cela, créez un espace semblable à une installation de bureau traditionnelle, achevé avec un bureau, une chaise confortable et tout l'équipement nécessaire.

Dans le livre A distance : Le bureau n'est pas nécessaire jason Fried et David Heinemeier Hannson suggèrent d'utiliser la disposition de votre maison comme un interrupteur. Cela signifie que vous devriez créer un environnement de travail dédié dans votre Accueil, et que le véritable travail ne devrait avoir lieu que lorsque vous entrez dans l'espace (vous activez votre mode de travail).

3. Évaluez votre charge de travail et classez les tâches par ordre de priorité

Avant de créer un emploi du temps, faites-vous une idée précise de vos tâches et de vos responsabilités. Cela vous aidera à rester organisé et à atteindre vos objectifs de manière efficace.

Commencez par dresser la liste de tout ce que vous devez accomplir, tant sur le plan quotidien que sur le plan hebdomadaire. Cela inclut les réunions, les échéances des projets, les tâches de routine et les validations personnelles.

Toutefois, commencez votre journée par des tâches administratives simples telles que la vérification de vos e-mails, la réponse aux messages, la notification de votre heure de départ à votre responsable, etc. Cela vous permet de passer en douceur du mode personnel au mode travail.

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour créer une liste de tâches et sur Priorités des tâches ClickUp pour classer les tâches par priorité. Cela vous aide à fixer des paramètres et à diviser les grands projets en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer.

mieux gérer la charge de travail grâce à ClickUp Tasks_

Vous pouvez également utiliser Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp pour forfaiter votre journée, hiérarchiser les tâches et atteindre vos objectifs plus rapidement.

Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Fixer des objectifs quotidiens réalisables

Organiser votre charge de travail

Suivre la progression du travail

4. Identifiez votre pic de productivité

Tout le monde a des périodes spécifiques au cours de la journée où il se sent le plus énergisé et le plus concentré. Identifier vos heures de productivité maximale peut vous aider à planifier vos tâches les plus exigeantes lorsque vous êtes au mieux de votre forme

Par exemple, si vous êtes du matin, programmez les tâches qui requièrent une grande concentration, comme la rédaction ou la résolution de problèmes, aux premières heures de la journée.

💡Pro Tip: Use La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour contrôler le temps que vous consacrez à diverses tâches à différents moments de la journée. Cela vous aidera à affiner votre emploi du temps au fil du temps, en vous assurant que vous travaillez efficacement lorsque vous êtes au mieux de votre forme.

collaborez avec votre équipe en temps réel en utilisant ClickUp Docs_

Vous pouvez même faire un brainstorming avec votre équipe grâce à Tableaux blancs ClickUp . Il permet à tous les membres de l'équipe d'ajouter des notes, de lier des tâches, de créer et d'attribuer des éléments d'action à partir du canevas, et d'exécuter des idées ensemble.

transformez vos idées en éléments exploitables avec ClickUp Whiteboards_

Surveiller la charge de travail Affichage du Calendrier de ClickUp vous aide à visualiser votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez bloquer des plages horaires dédiées au travail ciblé, aux réunions, aux pauses et aux tâches personnelles. Cela permet de maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie privée.

visualisez et gérez votre projet sans effort avec ClickUp Calendrier View_

Automatisation de votre flux de travail

L'automatisation des tâches de routine peut vous aider à établir un programme efficace de travail à domicile. Avec ClickUp Automatisations avec ClickUp Automations, vous pouvez automatiquement assigner des tâches aux membres de l'équipe, envoyer des e-mails et obtenir des mises à jour sur les projets ou les tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-automations-1-1400x841.png Utilisez ClickUp Automatisations pour automatiser les tâches de routine /$$$img/

automatisez votre travail à domicile en automatisant les tâches routinières avec ClickUp Automations_

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'automatisation pour faire passer les tâches à la phase suivante lorsqu'elles sont achevées ou pour envoyer des rappels lorsque les échéances approchent. Ainsi, votre flux de travail reste fluide et vous évitez le stress lié à la gestion manuelle de chaque détail.

Les avantages et les inconvénients du travail télétravail

Le télétravail est en train de remodeler notre façon de travailler, notre lieu de vie et même notre façon d'interagir avec les autres. Mais comme tout changement majeur, il comporte des avantages et des inconvénients.

Les avantages du travail télétravail

L'un des principaux avantages d'une culture de travail télétravail est le suivantla flexibilité du lieu de travail. Vous pouvez fixer vos paramètres, choisir votre environnement de travail et même travailler à partir de différents paramètres

Pour les parents, les nouvelles mères et les soignants, le télétravail peut offrir la flexibilité nécessaire pour concilier le travail et l'engagement envers les membres de la famille

En réduisant les trajets domicile-travail, le travail télétravail peut considérablement réduire les émissions de carbone et contribuer à atténuer le changement climatique

Les défis potentiels du travail télétravail

**Mon travail télétravail peut entraîner un sentiment de solitude. Rejoignez des communautés en ligne, prévoyez des réunions virtuelles pour vous connecter avec vos collègues et maintenir des relations sociales

La lenteur de l'avancement professionnel: L'une des préoccupations des travailleurs à distance est le risque d'une visibilité réduite, qui peut avoir un impact sur l'avancement professionnel. Pour y remédier, communiquez de manière proactive avec votre responsable au sujet de vos objectifs de carrière et de vos réalisations. Utilisez des outils tels que ClickUp pour documenter vos cours et partager des mises à jour régulières afin que vos contributions soient reconnues

L'une des préoccupations des travailleurs à distance est le risque d'une visibilité réduite, qui peut avoir un impact sur l'avancement professionnel. Pour y remédier, communiquez de manière proactive avec votre responsable au sujet de vos objectifs de carrière et de vos réalisations. Utilisez des outils tels que ClickUp pour documenter vos cours et partager des mises à jour régulières afin que vos contributions soient reconnues Obstacles à la communication: En lignela communication dans le travail télétravail peut entraîner des malentendus et des retards dans le partage des informations, ce qui entraîne un surcroît de travail.

💡Pro Tip: Utilisez ClickUp Chat pour une communication par discussion en temps réel et asynchrone et.. ClickUp Clips pour une communication vidéo asynchrone avec les membres de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Clips.gif Utilisez ClickUp Chat pour une communication vidéo asynchrone avec les membres de votre équipe /$$img/

enregistrez des vidéos rapides pour communiquer efficacement et partager le partage avec votre équipe avec ClickUp Clips

Essayez ClickUp : Votre allié pour le télétravail

Un emploi du temps bien structuré pour le travail à domicile est essentiel pour s'épanouir dans un environnement de travail télétravail. Il ne s'agit pas seulement de rester productif, mais aussi de trouver un équilibre, de réduire le stress et de rendre votre journée de travail productive.

Mais un bon emploi du temps ne vaut que ce que valent les outils de travail à domicile que vous utilisez pour le respecter. C'est là que ClickUp entre en jeu. Qu'il s'agisse de gérer un projet complexe, de suivre votre temps ou simplement d'organiser vos tâches, ClickUp est la solution tout-en-un qui peut vous aider à maîtriser votre routine de travail à domicile.

Prêt à améliorer votre travail télétravail ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement et commencez à construire votre emploi du temps personnalisé de travail à domicile.