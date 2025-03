Comment créer une échelle de valeurs efficace pour les projets ?

Imaginez-vous en train de superviser la construction d'une nouvelle aile d'hôpital - un projet de 5 millions de dollars s'étalant sur 18 mois, avec de multiples sous-traitants, des systèmes médicaux complexes et des exigences réglementaires strictes.

Alors que vous prenez en charge ce projet de construction complexe, vous vous rendez compte qu'il nécessite un document complet pour assurer le suivi de tout le travail à faire. Cela comprend la main-d'œuvre, les dépenses, l'inventaire, les permis et tous les autres détails liés à ce projet de plusieurs millions de dollars, impliquant de multiples sous-traitants et des centaines de tâches.

C'est là qu'entre en jeu la liste des valeurs (SOV).

Dans ce blog, nous allons explorer la cédule des valeurs, pourquoi elle est importante pour les gestionnaires de projet dans les projets de construction, quand l'utiliser et les avantages d'en créer une.

$$a$ Qu'est-ce qu'une cédule des valeurs ?

Un cahier des charges est un document complet qui décompose la valeur totale du contrat d'un projet de construction en éléments plus petits et plus faciles à gérer afin d'indiquer quel élément ou quelle tâche du projet coûte combien

Il est utilisé par les entrepreneurs, les gestionnaires de projet et les directeurs de la construction pour suivre et gérer les finances et le nombre de tâches nécessaires pour achever un projet de construction.

Chaque élément du tableau des valeurs représente un élément spécifique du projet, tel que la préparation du site, les travaux de fondation ou les installations électriques, ainsi que son coût associé. Cette ventilation détaillée des coûts constitue un point de référence clé pour le propriétaire d'un projet pendant toute sa durée.

Par exemple, pour un projet résidentiel, le tableau des valeurs peut ressembler à ceci :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Schedule-of-Values-Image-1400x769.png Tableau des valeurs /$$$img/

Importance d'une grille de valeurs

La grille de valeurs joue un rôle important dans les domaines suivants gestion de projet de construction parce que :

Un tableau des valeurs aide à prédire et à gérer les flux de trésorerie tout au long du cycle de vie du projet. En décomposant les coûts, les gestionnaires de projet peuvent anticiper les dépenses et forfaiter les finances en conséquence pour assurer un flux de trésorerie constant

tout au long du cycle de vie du projet. En décomposant les coûts, les gestionnaires de projet peuvent anticiper les dépenses et forfaiter les finances en conséquence pour assurer un flux de trésorerie constant Au fur et à mesure que le travail est achevé, il est facile de comparer la progression réelle à la valeur prévue pour chaque élément

La liste des valeurs permet d'avoir un processus de paiement plus souple . Les paiements en cours sont généralement basés sur le pourcentage de travail achevé pour chaque élément, ce qui facilite la préparation et la vérification des demandes de paiement

. Les paiements en cours sont généralement basés sur le pourcentage de travail achevé pour chaque élément, ce qui facilite la préparation et la vérification des demandes de paiement En fournissant une ventilation détaillée des coûts du projet, le tableau des valeurs permet de mieux contrôler les coûts et d'identifier rapidement tout écart par rapport au budget du projet. Cela permet à tout le monde de rester sur le suivi et d'éviter les dépassements de budget ou de temps

Quand utiliser une grille de valeurs pour la construction ?

Bien qu'une échelle de valeurs soit bénéfique pour la plupart des projets dans l'industrie de la construction, elle est particulièrement cruciale pour :

Cas d'utilisation 1 : Projets commerciaux à grande échelle avec des phases complexes et de multiples sous-traitants

Ces projets peuvent impliquer des flux de travail complexes et de nombreuses interdépendances. Une grille de valeurs aide à gérer la complexité en décomposant le projet en éléments gérables

Il facilite également la coordination entre les sous-traitants, en garantissant que le travail de chaque partie et les coûts associés sont clairement définis et suivis.

Cas d'utilisation 2 : Projets pour lesquels un suivi étroit des flux de trésorerie et de la progression du projet est essentiel

Pour les projets dont les budgets sont serrés ou les échéanciers stricts, un échéancier des valeurs devient un outil inestimable pour un gestionnaire de projet.

Il permet un suivi en temps réel des dépenses par rapport aux montants budgétés, ce qui permet d'identifier rapidement les éventuels dépassements de coûts. En cours, elle favorise l'établissement de rapports de progression précis, permettant aux gestionnaires de la construction de calculer le nombre de jours de travail nécessaires à la réalisation du projet la valeur acquise d'un projet .

Cas d'utilisation 3 : Projets avec facturation à la progression ou paiements basés sur des jalons

Dans ces types de structures de paiement, la grille de valeurs sert de base pour déterminer les montants des paiements. Elle permet de calculer avec précision les pourcentages de travail achevé.

Cette approche contribue à la maintenance d'un flux de trésorerie sain pour l'entrepreneur en garantissant des paiements justes et opportuns. Elle permet également au propriétaire du projet de comprendre clairement comment ses fonds sont alloués tout au long du cycle de vie du projet.

Cas d'utilisation 4 : Travaux de construction pour lesquels les propriétaires ou les prêteurs du projet exigent une ventilation détaillée des coûts

Certains propriétaires de projets ou institutions financières imposent l'utilisation d'un tableau des valeurs à des fins de transparence et de gestion des risques.

Cela leur offre un affichage complet des coûts du projet, les aidant à évaluer les risques financiers, à prendre des décisions éclairées et à s'assurer que les fonds sont utilisés comme prévu.

Note: Même pour les petits projets, un tableau des valeurs simplifié peut fournir des informations précieuses, améliorer la gestion du projet et servir de référence pour prévoir les coûts et le temps nécessaire pour des projets similaires à l'avenir.

Composants clés d'une grille de valeurs

Une liste de valeurs bien structurée comprend généralement les éléments suivants :

Informations commerciales : nom de l'entrepreneur, de l'entreprise, adresse commerciale, numéros de contrat, nom du projet, etc.

: nom de l'entrepreneur, de l'entreprise, adresse commerciale, numéros de contrat, nom du projet, etc. Éléments de base : Ventilation détaillée de tous les éléments du projet

: Ventilation détaillée de tous les éléments du projet Description : Explication Effacée du projet et de chaque élément

: Explication Effacée du projet et de chaque élément Valeur prévue : Le budget alloué au total et pour chaque élément

: Le budget alloué au total et pour chaque élément Demandes antérieures : Montant facturé lors du dernier cycle de facturation

: Montant facturé lors du dernier cycle de facturation Demande en cours : Montant en cours de facturation dans le cycle actuel

: Montant en cours de facturation dans le cycle actuel Matériaux stockés : Valeur des matériaux stockés mais pas encore installés

: Valeur des matériaux stockés mais pas encore installés Total achevé et stocké : Somme du travail achevé et des matériaux stockés en vue d'une utilisation future

: Somme du travail achevé et des matériaux stockés en vue d'une utilisation future Pourcentage achevé : Pourcentage de travail achevé : Pourcentage de travail achevé

: Pourcentage de travail achevé : Pourcentage de travail achevé Solde à terminer : Montant total restant à facturer ultérieurement

Création d'une grille de valeurs

La création d'une liste de valeurs n'a rien de sorcier. Il faut certes un peu de temps et de pratique pour la perfectionner, mais une fois que vous aurez pris le coup de main, vous vous souviendrez de tout comme d'une guigne.

Une déclaration de valeur bien conçue sera facile à lire et à comprendre. Il doit comprendre toutes les étapes du projet, ses finances et d'autres preuves, et doit être accessible par toutes les parties concernées pour une véritable transparence.

Mais que se passe-t-il une fois que vous avez commencé votre projet ? Comment vous assurer que vous et votre équipe restez sur la bonne voie, que vous savez quoi faire et quand, et que vous respectez les délais ?

Entrer dans une solide logiciel de gestion de projet de construction comme ClickUp !

La meilleure façon de suivre un projet de construction en cours est d'utiliser un logiciel de projet. ClickUp est bien connu pour ses fonctionnalités de gestion de projet, mais il fonctionne également comme un outil efficace pour créer votre liste de valeurs. Voyons comment.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-651.png Le logiciel de gestion de projet de construction ClickUp /$$$img/

Ne manquez jamais une tâche ou une échéance avec le logiciel de gestion de projet de construction de ClickUp Le logiciel de gestion de projet de construction de ClickUp peut vous aider à simplifier vos flux de travail, à améliorer la collaboration et à livrer vos projets dans les délais et les budgets impartis.

Passons en revue les étapes de l'élaboration d'une liste de valeurs bien étoffée et voyons comment ClickUp peut vous aider :

Étape 1 : Examiner tous les documents du projet

Commencez par examiner minutieusement la portée du projet, le calendrier de construction, les permis et les documents contractuels pour voir si tout est en place avant le début du projet.

Cela vous aidera à identifier tous les principaux éléments du projet et à les préparer avant de commencer à travailler dessus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-74.gif Documents ClickUp /$$img/

Stockez vos documents de valeurs dans ClickUp Docs ClickUp Documents peut vous aider à la documentation du projet pour stocker toutes les informations, les permis, les contrats et les factures en un seul endroit. Vous pouvez même créer un document de Cahier des valeurs et le stocker facilement.

Étape 2 : Décomposer le projet

Divisez l'ensemble du projet en sections logiques et gérables. **Chaque section doit représenter un travail important ou une phase clé du projet

Par exemple, vous pouvez prévoir différentes étapes pour la collecte des matières premières, la préparation du site et l'aménagement paysager, l'ajout des fondations et des murs, la maçonnerie de briques et de pierres, la métallerie, la menuiserie, l'installation thermique, les portes, les fenêtres et la quincaillerie, et ainsi de suite.

Ensuite, décomposez-les davantage pour incorporer chaque élément de manière aussi détaillée que possible. Les grands projets peuvent nécessiter des ventilations plus granulaires, tandis que les petits projets peuvent utiliser des catégories plus larges. Tâches ClickUp peut vous aider à diviser votre projet en tâches et sous-tâches plus petites et plus faciles à suivre, à évaluer et à achever.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-652.png Tâches ClickUp /$$img/

Marquez les tâches importantes à terminer avant la date limite et priorisez vos projets facilement avec ClickUp Tasks

Une fois que vous avez créé votre échelle de valeurs et décomposé chaque étape du projet de construction, il vous suffit d'ajouter tous les composants et toutes les tâches à la plateforme ClickUp et de les attribuer à la personne désignée.

_C'est (ClickUp) formidable pour gérer les tâches de l'ensemble de l'organisation. Également pour les tâches répétitives, pour lesquelles vous pouvez programmer des occurrences. Il est très facile à utiliser et vous pouvez ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'aime les différents affichages

Gonzalo Segarra, Directeur des systèmes (Gerente de sistemas) à Santa Catalina

En outre, ClickUp propose des modèles gratuits pour l'efficacité de la construction .

ClickUp Modèle de gestion de projet de construction Modèle de gestion de projet de construction de ClickUp est un modèle de niveau avancé qui aide les gestionnaires de la construction à organiser et à forfaiter toutes les étapes et phases du produit. Qu'il s'agisse d'un nouveau bâtiment ou d'un projet de rénovation, gardez le contrôle de chaque étape jusqu'à l'achèvement.

Ce modèle vous aide à :

Planifier les tâches récurrentes hebdomadaires ou mensuelles facilement en une seule fois

Éliminer les calculs manuels et les rapports afin de gagner du temps pour les tâches de construction proprement dites

Rester au fait du budget et des ressources du projet pour gérer efficacement vos coûts et vos stocks

Étape 3 : Attribuer des coûts ou des valeurs

Après avoir divisé le projet en étapes plus petites, attribuez les coûts à chaque élément en fonction des offres des sous-traitants, des coûts des matériaux, des estimations de la main-d'œuvre et d'autres facteurs nécessaires. Veillez à ce que la somme de tous les éléments soit égale au prix total du contrat. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de personnaliser le tableau de bord de votre projet à votre guise. Visualisez en un coup d'œil la progression du projet, les données financières, les échéances et les goulets d'étranglement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-654.png Logiciel de gestion de projet de construction ClickUp : calendrier des valeurs /$$img/

Créez des tableaux de bord ClickUp pour visualiser votre cahier des charges dans le logiciel de gestion de projet de construction ClickUp

Votre tableau de bord personnalisé vous permet d'afficher tous vos projets de construction, leur statut, les tâches achevées, les tâches restantes, et plus encore.

Connectez vos équipes financières et comptables directement sur la plateforme pour que tout le monde soit sur la même page. ClickUp Finance vous avertit de l'échéance des paiements et vous permet d'ajouter des tâches récurrentes sur votre tableau de bord pour les factures répétitives.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-655.png ClickUp Finance : tableau des valeurs /$$img/

Facilitez les finances de votre projet avec ClickUp Finance

Après avoir payé une facture mensuelle, vous pouvez marquer la tâche achevée. Une nouvelle tâche sera automatiquement créée pour le mois suivant s'il s'agit d'une tâche récurrente. Vous pouvez même intégrer des outils de finance et de comptabilité sur ClickUp afin de connecter de manière transparente les différentes parties prenantes d'un projet.

Modèle de gestion financière ClickUp

En outre, vous pouvez également utiliser Le modèle de gestion financière de ClickUp est un modèle de niveau intermédiaire pour la gestion intégrée des finances publiques comptabilité des projets . Il s'agit d'une aide financière tout-en-un qui vous permet de suivre vos devis, factures, produits, services, tâches et toute autre offre que vous pourriez avoir.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivre de près votre budget et vos dépenses afin de ne pas dépasser la limite de votre projet

Identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser de l'argent

Analyser les performances financières à l'aide d'outils d'analyse visuelle une fois votre projet terminé afin de forfaiter les projets futurs

Prendre des décisions fondées sur des données avec une meilleure visibilité de vos finances

Also Read: 10 meilleurs outils IA pour la comptabilité et la finance

Étape 4 : s'aligner sur le calendrier du projet

Veillez à ce que le calendrier des valeurs s'aligne sur l'échéancier et le calendrier du projet. Cet alignement vous aidera à suivre avec précision la progression de votre projet. Champs personnalisés ClickUp peuvent être créés pour gérer les éléments mobiles d'un projet. Chaque projet est unique, alors pourquoi votre logiciel de gestion de projet devrait-il offrir le même tableau de bord plat ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-657.png Champs personnalisés de ClickUp : calendrier des valeurs /$$img/

Ajoutez n'importe quel nouveau champ pour personnaliser vos projets et votre grille de valeurs en fonction de vos besoins grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Ajoutez les coordonnées du client, des fournisseurs, des partenaires, le type de maison, la phase du projet et les délais, et personnalisez les menus déroulants avec les champs personnalisés pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.

Étape 5 : Réviser et ajuster

Passez en revue la liste des valeurs avec les parties prenantes clés, notamment le propriétaire du projet et l'entrepreneur général, et voyez si vous avez oublié quelque chose. Apportez les ajustements nécessaires pour vous assurer que toutes les parties sont sur la même page.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-658.png Les outils de rapports de ClickUp : la grille des valeurs /$$$img/

Suivez facilement vos suivis, gérez vos comptes et calculez vos bénéfices sur les outils de rapports de ClickUp

Sur la base des informations collectées, générez des rapports détaillés sur le résumé, les finances et la progression de votre projet. Plus besoin de calculer manuellement les rapports ou de les séparer logiciel de rapports de construction . Vous pouvez également partager des rapports automatisés avec les parties prenantes clés en quelques minutes, tout en vous concentrant sur l'achèvement de votre projet dans les délais impartis.

Lire aussi: 10 modèles gratuits de budget de construction à utiliser

Avantages de la création d'une grille de valeurs

La cédule des valeurs est un document important pour la gestion de projet de construction. Il peut servir de source unique de vérité pour toutes les parties impliquées dans un projet de construction

Il permet d'établir une relation de confiance entre l'entrepreneur et le client, puisque chaque tâche, coût et inventaire a été enregistré et approuvé depuis le premier jour.

En outre, voici les avantages clés d'un SOV pour tous vos projets de construction.

Amélioration de la gestion des flux de trésorerie : La décomposition du projet en tâches et composants plus petits et facturables permet aux entrepreneurs de maintenir un flux de trésorerie plus sain tout au long de la durée du projet, réduisant ainsi les contraintes financières

: La décomposition du projet en tâches et composants plus petits et facturables permet aux entrepreneurs de maintenir un flux de trésorerie plus sain tout au long de la durée du projet, réduisant ainsi les contraintes financières Un meilleur suivi de la progression : Les gestionnaires de projet disposent d'une feuille de route qui leur permet de suivre avec précision la progression de chaque partie du projet et d'identifier rapidement tout retard ou problème potentiel

: Les gestionnaires de projet disposent d'une feuille de route qui leur permet de suivre avec précision la progression de chaque partie du projet et d'identifier rapidement tout retard ou problème potentiel Processus de paiement simplifié : Le processus de demande de paiement est plus simple et moins sujet aux litiges grâce à une ventilation claire du travail achevé et des matériaux stockés

: Le processus de demande de paiement est plus simple et moins sujet aux litiges grâce à une ventilation claire du travail achevé et des matériaux stockés Meilleur contrôle des coûts : Aide à visualiser les coûts réels par rapport aux valeurs prévues afin d'identifier et de traiter rapidement tout dépassement de coût ou toute dépense imprévue à l'avance

: Aide à visualiser les coûts réels par rapport aux valeurs prévues afin d'identifier et de traiter rapidement tout dépassement de coût ou toute dépense imprévue à l'avance Amélioration de la communication : Il devient un point de référence commun pour tous les acteurs du projet, ce qui facilite une communication plus claire sur le statut, les coûts et les cours du projet

Créez votre grille de valeurs avec ClickUp

Le cahier des charges est un document important pour les gestionnaires de projet, les contrôleurs financiers et les propriétaires qui supervisent des projets de construction de toute nature.

Elle permet de s'assurer que tous les projets restent sur la bonne voie sur le plan financier et temporel en fournissant une ventilation détaillée des coûts, en assurant un suivi précis de la progression et en rationalisant le processus de paiement.

Que vous gériez des projets commerciaux de grande envergure ou des travaux de construction plus modestes, la maîtrise de l'utilisation d'une cédule de valeurs améliorera vos compétences en matière de gestion de projet et contribuera de manière significative à la réussite de votre projet.

Et qu'est-ce qui peut encore améliorer les choses ? Utilisez le bon logiciel de gestion de projet, tel que ClickUp, pour améliorer vos capacités de suivi de projet, automatiser les tâches répétitives, maintenir un flux de trésorerie cohérent et, en fin de compte, réaliser des projets de construction réussis. S'inscrire à ClickUp pour un essai gratuit dès aujourd'hui !