Comment calculer la valeur acquise dans la gestion de projet ?

Avez-vous déjà eu l'impression de courir un marathon sans être sûr de pouvoir le terminer ?

Dans le domaine de la gestion de projet, il peut être tout aussi difficile de suivre sa progression et de s'assurer que l'on se dirige vers un achèvement réussi.

C'est là qu'intervient la valeur acquise (VE), un indicateur puissant qui aide les gestionnaires de projet à évaluer la performance financière de leurs projets par rapport à l'échéancier et au budget.

Dans ce blog, nous verrons comment calculer la valeur acquise, ce qui vous fournira une feuille de route claire pour comprendre où en est votre projet et comment l'orienter vers la réussite.

Qu'est-ce que la valeur acquise dans la gestion de projet?

La valeur acquise (VE) en gestion de projet est un indicateur qui mesure le travail réellement achevé par rapport au forfait prévu, fournissant ainsi un aperçu de la performance financière du projet.

Elle aide les gestionnaires de projet à déterminer la part du budget qui aurait dû être dépensée, compte tenu de la quantité de travail fait à tout moment de l'échéancier du projet.

En comparant ce chiffre aux coûts réels, les gestionnaires peuvent déterminer si un projet est inférieur ou supérieur au budget. Cette information essentielle permet un suivi efficace de la progression financière et facilite la prise de décisions proactives afin que les projets restent alignés sur leurs objectifs budgétaires et sur l'échéancier.

Importance de la gestion de la valeur acquise dans la gestion de projet

La gestion de la valeur acquise (EVM) est une méthode éprouvée qui fournit des informations réelles et quantifiables sur l'état de santé de votre projet. En combinant les mesures du calendrier du projet, du budget et du travail réellement achevé, la GVE vous donne un aperçu complet des performances et des cours du projet.

La gestion de la valeur acquise dans la gestion de projet :

Offre un aperçu clair de l'état de santé du projet, en combinant les indicateurs de portée, de calendrier et de coût

Permet de détecter rapidement les écarts par rapport au projet, ce qui permet de prendre des mesures correctives en temps voulu

Améliore la prise de décision grâce à des données quantifiables sur les performances du projet

Améliore l'affectation des ressources et l'efficacité, optimisant ainsi les résultats du projet

Favorise une meilleure communication avec les parties prenantes grâce à des indicateurs de projet transparents et objectifs

L'EVM affiche une vision tridimensionnelle des performances du projet, ce qui permet aux gestionnaires de projet de prendre des décisions éclairées, d'anticiper les problèmes et d'ajuster les forfaits de manière proactive.

Elle transcende les mesures traditionnelles telles que l'index de performance des coûts (CPI) et l'index de performance du calendrier (SPI), en fournissant un cadre complet pour :

Évaluer la progression du projet, évaluer l'efficacité

S'assurer que les objectifs du projet sont atteints dans le respect des paramètres fixés en matière de portée, de délais et de coûts

Que vous supervisiez une petite équipe ou que vous gériez un projet complexe et tentaculaire, l'intégration de l'EVM avec des outils de gestion de projet tels que ClickUp peut transformer votre approche du suivi de la progression et garantir la réussite du projet.

Concepts de base de la gestion de la valeur acquise

Passons aux choses sérieuses avec les concepts de base de la gestion de la valeur acquise (EVM), un cadre qui peut sembler intimidant au départ, mais qui vise en réalité à maintenir votre projet sur la bonne voie et dans le respect du budget.

Voici un bref aperçu des termes clés que vous devez connaître :

Coût réel (CR): Il s'agit des dépenses réelles que votre projet a encourues jusqu'à présent. Il s'agit de votre empreinte financière, qui vous montre combien vous avez réellement dépensé

Il s'agit des dépenses réelles que votre projet a encourues jusqu'à présent. Il s'agit de votre empreinte financière, qui vous montre combien vous avez réellement dépensé Valeur planifiée (PV): Ce que vous avez forfaitairement prévu d'accomplir à ce jour. La VA est votre feuille de route, indiquant le coût budgété pour le travail prévu jusqu'à un certain point de votre projet

Ce que vous avez forfaitairement prévu d'accomplir à ce jour. La VA est votre feuille de route, indiquant le coût budgété pour le travail prévu jusqu'à un certain point de votre projet Valeur acquise (VE): C'est ici que vous évaluez les résultats de votre projet. La VE mesure le travail terminé en fonction du budget. Il s'agit d'un contrôle de la réalité, qui indique si vous êtes en avance ou en retard par rapport à votre forfait

Faisons maintenant la connexion avec d'autres termes essentiels :

Budget à l'achèvement (BAC): Votre destination financière, le budget total du projet. C'est l'endroit où vous avez l'intention d'atterrir une fois que tout aura été dit et fait

Votre destination financière, le budget total du projet. C'est l'endroit où vous avez l'intention d'atterrir une fois que tout aura été dit et fait Écarts: Considérez-les comme les signes vitaux de votre projet. L'écart de coût (CV) vous indique si vous êtes au-dessus ou au-dessous du budget, tandis que l'écart de calendrier (SV) révèle si vous êtes en avance ou en retard sur le calendrier

Considérez-les comme les signes vitaux de votre projet. L'écart de coût (CV) vous indique si vous êtes au-dessus ou au-dessous du budget, tandis que l'écart de calendrier (SV) révèle si vous êtes en avance ou en retard sur le calendrier Index: Il s'agit des multiplicateurs de performance. L'indice de performance des coûts (CPI) vous aide à prévoir la rentabilité du projet, et l'indice de performance du calendrier (SPI) indique l'efficacité avec laquelle vous utilisez le temps

Rôle de la valeur acquise (VE) dans la gestion de la valeur acquise

La valeur acquise (VE) est le pivot de la gestion de la valeur acquise, car elle fournit un aperçu de la santé financière et de la progression du projet.

Imaginez que vous gérez un projet de mise à niveau de l'infrastructure informatique d'une entreprise.

La valeur planifiée (VP) au troisième mois est de 150 000 $, ce qui correspond à la valeur que vous souhaitez dépenser pour le travail prévu.

À cette date, votre coût réel (CR) est de 120 000 dollars.

Mais c'est là que l'EV entre en jeu : si le travail que vous avez effectivement achevé est évalué à 130 000 $, l'EV indique que vous n'avez pas dépassé votre budget et que vous en avez fait plus pour votre argent.

Cela montre le rôle de l'EV dans l'évaluation de la rentabilité et de la progression du travail, en offrant une mesure claire et quantifiable de la performance du projet par rapport à son forfait.

Calcul de la valeur acquise dans la gestion de projet

Le calcul de la valeur acquise (VE) vous permet de mesurer, en temps réel, les performances de votre projet par rapport à votre forfait.

Voyons cela étape par étape.

Étape 1 : Définir la base de référence du projet

La première étape consiste à définir la base de référence de votre projet, c'est-à-dire une version détaillée de votre forfait qui comprend la portée du projet, le calendrier et le budget total (budget à l'Achevé, BAC). Cette base sert de référence financière et de calendrier pour votre projet.

Supposons que vous lanciez un nouveau module logiciel. Votre budget total (budget à Achevé, BAC) est de 200 000 $, forfaitairement réparti sur cinq mois.

Etape 2 : Calcul de la valeur planifiée (PV)

La valeur prévue (VP) est un instantané de la progression attendue, qui vous permet de mesurer ce que le projet aurait dû accomplir sur le plan financier à n'importe quel moment de son échéancier.

Trois mois après le début du projet, vous aviez prévu d'achever 60 % du travail. Pour notre projet de logiciel, cela représente 60 % de 200 000 $, soit une VA de 120 000 $.

Etape 3 : Déterminer le coût réel (CR)

Vous devez ensuite déterminer le coût réel (CR), c'est-à-dire le coût total encouru pour le travail effectué dans le cadre du projet jusqu'à une date donnée. Ce coût inclut toutes les dépenses liées au projet, ce qui vous permet d'afficher clairement les ressources financières que vous avez réellement dépensées.

Ainsi, si au troisième mois, vous avez dépensé 100 000 $, le CA = 100 000 $.

Etape 4 : Calculer la valeur acquise (VE)

La valeur acquise (VE) permet d'évaluer la valeur du travail achevé à ce jour par rapport au budget initial. La valeur acquise vous aide à déterminer si vous êtes en avance, en retard ou en retard sur le calendrier et le budget en attribuant une valeur monétaire à la quantité de travail à faire.

Si vous n'avez terminé que 50 % du module logiciel, l'EV = 50 % de 200 000 $ = 100 000 $.

Analyse de variance

Après avoir calculé l'EV, vous effectuez une analyse des écarts afin d'identifier les différences entre les performances prévues et réelles. Il s'agit de calculer l'écart de coût (CV) et l'écart de calendrier (SV), qui indiquent le degré d'écart par rapport au budget et au calendrier, respectivement.

Écart de coût (CV) : EV - AC . Si votre CV est positif, vous êtes en dessous de votre budget. Pour notre exemple, CV = 100 000 $ - 100 000 $ = 0 $, ce qui indique que vous êtes dans les limites du budget

: . Si votre CV est positif, vous êtes en dessous de votre budget. Pour notre exemple, CV = 100 000 $ - 100 000 $ = 0 $, ce qui indique que vous êtes dans les limites du budget Écart par rapport au calendrier (SV) : EV - PV. Un écart positif signifie que le projet est en avance sur le calendrier. Ici, SV = 100 000 $ - 120 000 $ = -20 000 $, ce qui indique que vous êtes en retard sur le calendrier

Indices de performance

Enfin, pour comprendre l'efficacité et la productivité de votre projet, vous calculez l'indice de performance des coûts (CPI) et l'indice de performance du calendrier (SPI). Ces indices vous aident à prévoir le coût du projet et son délai d'achèvement, ce qui vous permet de prendre des décisions stratégiques.

Indice de performance des coûts (CPI) : EV / AC . Un CPI > 1 signifie que le projet est rentable. Dans ce scénario, CPI = 100 000 $ / 100 000 $ = 1, ce qui indique que vous dépensez exactement comme prévu

. Un CPI > 1 signifie que le projet est rentable. Dans ce scénario, CPI = 100 000 $ / 100 000 $ = 1, ce qui indique que vous dépensez exactement comme prévu Indice de performance du calendrier (SPI) : EV / PV. Un IPS > 1 signifie que vous êtes en avance sur le calendrier. Dans notre cas, SPI = 100 000 $ / 120 000 $ = 0,83, ce qui signifie un retard

Utilisation d'un logiciel de gestion de projet pour l'EVM

Les logiciels de gestion de projet jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la gestion de la valeur acquise (EVM), en particulier lorsque vous jonglez avec plusieurs projets complexes. L'intégration d'outils de gestion de la valeur acquise vous permet de suivre sans effort les performances de votre projet par rapport à son budget et à son calendrier.

Pensez à un tableau de bord qui fait toute l'analyse de la valeur acquise et montre la progression réelle de votre projet, la valeur forfaitaire et les coûts réels, le tout sans vous noyer dans des feuilles de calcul.

Les logiciels de gestion de projet calculent les écarts de calendrier et de coûts en temps réel, ce qui permet aux chefs de projet de prendre rapidement des décisions éclairées. Qu'il s'agisse d'ajuster le budget du projet ou de réévaluer la structure de répartition du travail, le fait de disposer d'un outil de gestion de projet doté de fonctionnalités EVM signifie que vous êtes prêt à vous attaquer de front à tout écart.

Streamlining EVM with ClickUp (en anglais)

ClickUp est l'un des outils de gestion de projet les plus performants au monde meilleur outil de gestion de projet pour mettre en œuvre efficacement la gestion de la valeur acquise (EVM) au sein de vos projets. Grâce à une série de fonctionnalités conçues pour un suivi et une analyse détaillés, ClickUp permet aux gestionnaires de projet d'intégrer les principes de la GVE dans leur flux de travail de manière transparente.

Que vous souhaitiez garder un œil sur vos projets de la portée de votre projet clickUp offre une plateforme robuste pour tous vos besoins en matière d'évaluation de projets, de coûts, d'heures ou de budget. Examinons ses fonctionnalités spécifiques :

Gestion de projet : Organisez votre équipe de gestion de projet au sein de ClickUp pour faciliter la collaboration et la communication. Attribuez les tâches et sous-tâches aux membres de l'équipe, en veillant à ce que les responsabilités soient clairement définies pour tous les aspects du projet. Incorporerles bonnes pratiques en matière de chargement des ressources pour répartir stratégiquement les membres de l'équipe et les matériaux, ce qui est essentiel pour l'établissement de rapports EVM (Earned Value Management) précis

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$img/

attribuez simplement des tâches et des utilisateurs à ces tâches grâce à l'affichage du Tableau blanc de ClickUp_

Suivi du temps du projet ClickUp : Cette fonctionnalité va au-delà du simple suivi du temps ; elle permet l'enregistrement détaillé de la durée enregistrée pour des tâches et des projets spécifiques. Cette fonctionnalité permet de saisir avec précision les coûts réels (AC) et de travailler sur la valeur forfaitaire (PV), fournissant ainsi des données en temps réel pour l'analyse de la valeur acquise

suivez facilement l'échéancier de votre projet grâce à ClickUp_

Gestion des ressources : Gérez et répartissez efficacement les ressources les plus précieuses de votre projet : les membres de votre équipe. Grâce à la gestion des ressources de ClickUp, vous pouvez visualiser les charges de travail, redistribuer les tâches si nécessaire et vous assurer que votre projet est bien gérénivellement des ressources est optimisé. Cette allocation stratégique assiste la réalisation de la valeur planifiée (VP) en garantissant que les bonnes ressources travaillent sur les bonnes tâches au bon moment

gérer efficacement les ressources grâce à une vue complète des charges de travail des équipes avec la Vue Charge de travail dans ClickUp_

Champs personnalisés de ClickUp : Enregistrez la valeur forfaitaire (VP) et le coût réel (CR) directement sur vos tâches. Vous pouvez ainsi suivre votre budget et vos dépenses en temps réel, ce qui facilite le calcul de la valeur acquise

/%href/ : $$$img https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Required-custom-field-simplified.png ClickUp 3.0 Champ personnalisé obligatoire simplifié /$$img/

définissez des champs personnalisés en fonction des besoins de l'industrie et du projet sur lequel vous travaillez avec ClickUp_

Estimation de la durée de ClickUp : Définissez des estimations de durée pour les tâches afin d'établir la valeur planifiée (PV) de votre projet en termes de temps. Cela permet d'évaluer si votre projet est en avance ou en retard sur le calendrier

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-376-1400x788.png Estimations de durée ClickUp /$$img/

Distribuez le travail entre vos équipes en fixant des paramètres d'échéancier et en décomposant les estimations de durée à l'aide de ClickUp Time Estimates

Tableaux de bord ClickUp : Personnalisez les tableaux de bord pour afficher les indicateurs clés de l'EVM tels que l'écart de coût (CV) et l'écart de calendrier (SV). Vous pouvez ainsi visualiser d'un coup d'œil la santé financière et la planification de votre projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration Période glissante /$$img/

analyser la période de roulement et les estimations du projet grâce au tableau de bord ClickUp_

Diagrammes de Gantt ClickUp : Visualisez l'échéancier de votre projet avec les diagrammes de Gantt. Ajustez les durées des tâches et les dépendances pour gérer activement le calendrier de votre projet, en assurant l'alignement avec votre analyse EVM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup.png Jalons dans la vue Gantt /$$img/

visualiser les jalons d'un projet avec la vue Gantt dans ClickUp_

Objectifs et Jalons de ClickUp : Alignez les objectifs du projet sur les objectifs EVM et définissez des paramètres qui reflètent les réalisations importantes de votre projet. Cela facilite le suivi de la progression vers l'achèvement du projet dans le respect des délais et du budget

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Jalons du projet dans la vue Gantt de ClickUp /$$img/

suivez les objectifs de votre projet dans la vue du diagramme de Gantt de ClickUp_

1. Paramétrez la structure de votre projet

Créer un espace pour votre projet: Organisez votre projet au sein d'un espace dédié à la réussite l'exécution du projet. Classer le travail dans des dossiers et des listes pour les différentes phases ou composantes

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les attribuer à l'équipe /$$img/

convertissez facilement les commentaires en tâches ClickUp_

Utiliser Tâches ClickUp pour la structure de répartition du travail (SRT): Décomposez votre projet en tâches et sous-tâches, représentant les éléments de la SRT. Utiliserles techniques d'estimation de projet pour déterminer les efforts et les coûts spécifiques

2. Personnaliser pour le suivi EVM

**Pour chaque tâche, ajoutez des champs personnalisés pour saisir la valeur forfaitaire (PV), le coût réel (AC) et la valeur acquise (EV). Cette installation permet un suivi précis des performances financières et de travail de votre projet

Configurez les estimations de durée et le suivi du temps: Attribuez des estimations de durée aux tâches et utilisez la fonctionnalité de suivi du temps pour enregistrer les heures de travail effectives. Ces mesures servent d'indicateurs de calendrier et de coûts de main-d'œuvre pour votre projet

3. Contrôler les performances du projet

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour des informations en temps réel: Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour visualiser vos indicateurs EVM, tels que l'écart de coût (CV), l'écart de calendrier (SV), l'indice de performance des coûts (CPI) et l'indice de performance du calendrier (SPI). Cet aperçu vous permet d'évaluer rapidement l'état de santé du projet

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour visualiser vos indicateurs EVM, tels que l'écart de coût (CV), l'écart de calendrier (SV), l'indice de performance des coûts (CPI) et l'indice de performance du calendrier (SPI). Cet aperçu vous permet d'évaluer rapidement l'état de santé du projet **Utilisez la vue diagramme Gantt de ClickUp pour suivre les échéances du projet, les dépendances et la progression par rapport au forfait. Ajustez les tâches et les échéanciers si nécessaire pour vous aligner sur les résultats de votre évaluation

4. Analyser et ajuster

Évaluer les écarts et les indices de performance: Examinez régulièrement votre CV, SV, CPI et SPI pour identifier les tendances et les domaines nécessitant une attention particulière. Cette analyse permet de savoir si votre projet est sur la bonne voie, s'il dépasse le budget ou s'il est en retard sur le calendrier

Examinez régulièrement votre CV, SV, CPI et SPI pour identifier les tendances et les domaines nécessitant une attention particulière. Cette analyse permet de savoir si votre projet est sur la bonne voie, s'il dépasse le budget ou s'il est en retard sur le calendrier Prenez des décisions fondées sur des données: Utilisez les informations tirées de votre analyse EVM pour prendre des décisions éclairées sur la réaffectation des ressources, les ajustements de calendrier et les modifications de l'étendue des travaux. Vous pouvez également utiliser une méthode d'évaluation de l'impact sur l'environnementmodèle de portée du projet pour normaliser et rationaliser ces ajustements. L'objectif est de corriger le tir si nécessaire pour atteindre les objectifs de votre projet

5. Communiquer avec les parties prenantes

Télécharger ce modèle

Renforcez la communication et la collaboration avec le modèle de rapport quotidien ClickUp

LeverageModèle de rapport journalier ClickUp Href Href Leverage* /href *: Permettez aux équipes de suivre la progression quotidienne, de gérer les tâches et de coordonner efficacement plusieurs équipes. Avec des fonctionnalités personnalisables telles que les statuts des tâches, les champs et les affichages, ce modèle de rapport journalier est très utilemodèle de rapports quotidiens offre un aperçu complet qui facilite la planification et le compte rendu. Générez des rapports et partagez des tableaux de bord avec les parties prenantes pour communiquer l'évaluation du projetla progression et les prévisions

Télécharger ce modèle

Affichages ClickUp : Utilisez plusieurs vues, telles que Liste, Tableau, Charge de travail, Calendrier, etc., pour offrir aux parties prenantes un aperçu clair et personnalisé de la progression du projet. Par exemple, la vue Liste permet de regrouper, trier et filtrer les tâches en un clin d'œil

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-in-Dark-Mode-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste en mode sombre simplifié /$$img/

obtenez un aperçu de haut niveau des tâches, des échéances et des assignés avec la vue de liste ClickUp_

Limites de la gestion de la valeur acquise

Même les cadres les plus robustes ont leur talon d'Achille, et la gestion de la valeur acquise (EVM) ne fait pas exception. Décortiquons ses limites, plongeons dans la gestion des risques au sein de l'EVM et explorons les stratégies permettant de contourner les écueils les plus courants :

Complexité pour les nouvelles équipes: La $$$a introduit un cadre complet qui peut être complexe et accablant pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec sa méthodologie, ce qui peut entraîner des difficultés de mise en œuvre

La $$$a introduit un cadre complet qui peut être complexe et accablant pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec sa méthodologie, ce qui peut entraîner des difficultés de mise en œuvre Dépendance à l'égard d'un paramètre précis: La réussite de la GEE dépend d'une planification initiale précise et de l'établissement d'un paramètre précis. Toute erreur ou omission dans ces premières étapes peut fausser de manière significative la mesure des performances et le suivi du projet

La réussite de la GEE dépend d'une planification initiale précise et de l'établissement d'un paramètre précis. Toute erreur ou omission dans ces premières étapes peut fausser de manière significative la mesure des performances et le suivi du projet Une attention limitée à la qualité: Alors que l'EVM excelle dans le suivi des coûts et du calendrier, il manque souvent des mécanismes pour évaluer directement la qualité des produits livrables du projet. Cela signifie que des aspects critiques de la réussite du projet peuvent ne pas être contrôlés de manière adéquate

Alors que l'EVM excelle dans le suivi des coûts et du calendrier, il manque souvent des mécanismes pour évaluer directement la qualité des produits livrables du projet. Cela signifie que des aspects critiques de la réussite du projet peuvent ne pas être contrôlés de manière adéquate Difficultés liées à la fluidité de la portée des projets: La GEE est mieux adaptée aux projets dont la portée est bien définie. Les projets qui impliquent des changements fréquents de portée peuvent trouver sa rigidité difficile à gérer, ce qui la rend moins efficace en tant qu'outil de suivi et de prévision

La GEE est mieux adaptée aux projets dont la portée est bien définie. Les projets qui impliquent des changements fréquents de portée peuvent trouver sa rigidité difficile à gérer, ce qui la rend moins efficace en tant qu'outil de suivi et de prévision **Il existe un risque de se concentrer trop fortement sur les nombres, tels que les indices de performance des coûts (CPI) et des délais (SPI), au détriment d'autres facteurs vitaux tels que le moral de l'équipe, la satisfaction du client et la communication avec les parties prenantes. Cette trop grande importance accordée aux données quantitatives peut conduire à une vision étroite de l'état de santé du projet

La prévision et la gestion des risques dans le contexte de l'EVM

Si l'EVM excelle dans le suivi des performances en matière de coûts et de délais, il ne traite pas directement de la gestion des risques. Cependant, vous pouvez intégrer l'analyse des risques en surveillant les écarts et les indices de performance, qui peuvent signaler des risques potentiels. Par exemple, des dépassements de coûts constants peuvent indiquer que la complexité du projet a été sous-estimée, ce qui nécessite une réévaluation des risques.

Méthodes suggérées pour atténuer les problèmes courants

Pour surmonter les limites de l'EVM, envisagez les approches suivantes :

Planification initiale améliorée: Consacrez plus de temps à la planification du projet et à l'établissement de paramètres de référence. Utilisez les données historiques et faites appel à des membres expérimentés de l'équipe pour améliorer la précision

Consacrez plus de temps à la planification du projet et à l'établissement de paramètres de référence. Utilisez les données historiques et faites appel à des membres expérimentés de l'équipe pour améliorer la précision Intégrer des indicateurs de qualité: Incorporer des indicateurs de qualité dans votre processus de gestion de projetgestion de projet Enterprise tableau de bord à côté des indicateurs traditionnels de l'EVM pour s'assurer que les produits livrables répondent aux normes attendues

Incorporer des indicateurs de qualité dans votre processus de gestion de projetgestion de projet Enterprise tableau de bord à côté des indicateurs traditionnels de l'EVM pour s'assurer que les produits livrables répondent aux normes attendues Adapter l'EVM à la méthode agile: Modifier l'EVM pour l'adapter aux méthodologies agiles en suivant la valeur par incréments plus petits et en ajustant la base de référence si nécessaire. Cela peut aider à gérer des projets dont la portée est fluctuante

Modifier l'EVM pour l'adapter aux méthodologies agiles en suivant la valeur par incréments plus petits et en ajustant la base de référence si nécessaire. Cela peut aider à gérer des projets dont la portée est fluctuante Examens réguliers des risques : Incorporez des réunions régulières d'examen des risques dans le calendrier de votre projet. Utilisez les indicateurs EVM pour identifier les risques potentiels et développer des stratégies d'atténuation

: Incorporez des réunions régulières d'examen des risques dans le calendrier de votre projet. Utilisez les indicateurs EVM pour identifier les risques potentiels et développer des stratégies d'atténuation Formation et éducation : Investissez dans la formation de votre équipe pour qu'elle comprenne et mette en œuvre efficacement la GEE. Des membres de l'équipe bien informés sont plus à même d'exploiter pleinement le potentiel de la GEE

Leverage Earned Value Management With ClickUp (Tirez parti de la gestion de la valeur acquise avec ClickUp)

La gestion de la valeur acquise est à la fois votre feuille de route et votre contrôle de la réalité. Elle vous permet de vous assurer que vous ne vous contentez pas de dépenser du temps et de l'argent, mais que vous les investissez à bon escient.

Cependant, la magie ne réside pas seulement dans la connaissance de l'existence de la gestion de la valeur acquise, mais aussi dans son utilisation efficace. C'est là que vos compétences et votre expérience entrent en jeu. Les gestionnaires de projet experts savent qu'il est nécessaire de se plonger dans les chiffres, de comprendre ce qu'ils indiquent et d'agir.

L'EVM peut devenir plus fluide et plus intuitif grâce à des outils tels que ClickUp.

En comblant le fossé entre la complexité et la convivialité, ClickUp transforme la mise en œuvre de la GEE d'une tâche en un avantage. Avec ClickUp, l'application de la méthode des principes clés de la gestion de projet devient une partie intégrante et sans effort de la gestion de vos projets.

Alors, pourquoi attendre ? Faites de chaque décision une décision éclairée ! Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Qu'est-ce que la valeur acquise d'un projet ?

La valeur acquise d'un projet revient à prendre un instantané de ce que votre équipe a accompli, mais en dollars et en cents. Elle mesure la valeur du travail achevé par rapport au budget initial. Supposons que vous ayez forfaitairement dépensé 50 000 $ pour une partie de votre projet et que vous ayez achevé cette partie. Si, d'après votre forfait, elle devait coûter 50 000 dollars, votre valeur acquise est de 50 000 dollars. C'est un moyen de voir si les dépenses et la progression de votre projet sont sur la bonne voie, en combinant le champ d'application, le calendrier et le coût en un seul nombre clair.

2. Qu'est-ce que la valeur acquise dans les techniques de gestion de projet ?

Dans les techniques de gestion de projet, la valeur acquise vous donne un aperçu réel de la santé de votre projet, au-delà des délais et des signes d'argent. La valeur acquise fait le lien entre la quantité de travail achevée, la quantité de travail forfaitaire et les dépenses engagées pour le faire. Elle fait partie d'une stratégie plus large appelée gestion de la valeur acquise (EVM), qui aide les gestionnaires de projet à prévoir les résultats du projet, à contrôler les coûts et à s'assurer que les calendriers sont respectés. Elle transforme les données complexes d'un projet en informations exploitables afin que vous puissiez mener votre projet vers la réussite en toute confiance.

**3. Qu'est-ce que la formule de la valeur acquise ?

La formule de la valeur acquise est la suivante :

VE = (Le pourcentage de travail achevé) x (Le budget total du projet).

Si vous êtes à mi-parcours d'un projet dont le budget s'élève à 100 000 $, votre valeur acquise (VE) est égale à 50 % de 100 000 $, soit 50 000 $.

Cette formule simple vous aide à déterminer si votre projet est sur la bonne voie sur le plan financier et sur celui de la progression. C'est la pierre angulaire de l'évaluation de la situation actuelle de votre projet et de la prévision de son évolution, ce qui permet de prendre des décisions plus judicieuses en cours de route.