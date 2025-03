Modèles de réunion OneNote gratuits pour les notes, les procès-verbaux et les agendas

En avez-vous assez de griffonner des notes lors des réunions pour les perdre ensuite dans une pile de documents ?

De nombreuses personnes sont confrontées à ce problème, mais il existe une solution simple pour améliorer votre expérience de la prise de notes.

Entrer OneNote -une puissante application numérique de prise de notes qui offre une plateforme flexible et intuitive aux détenteurs d'un compte Microsoft. Avec OneNote, vous pouvez faciliter la création, l'organisation et la gestion de vos notes et de vos idées, en transformant le chaos de la prise de notes en un processus organisé.

Et le plus beau, c'est qu'il se synchronise sur tous vos appareils Il se synchronise sur tous vos appareils, de sorte que vos notes vous accompagnent toujours, que ce soit à l'Accueil, au bureau ou en déplacement.

Poursuivez votre lecture pour découvrir des modèles de réunion OneNote gratuits et d'autres options pour vous aider à rester organisé, à simplifier votre prise de notes et à suivre votre progression sans effort.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de réunion OneNote ?

Un modèle OneNote idéal permet de capturer toutes les informations essentielles et de les garder bien organisées. Il doit être personnalisable pour répondre aux besoins uniques des différents types de réunions, offrant ainsi une certaine flexibilité.

La disposition de ces modèles doit être propre et directe, ce qui permet de suivre facilement les discussions et les décisions.

Voici les sections clés qu'un modèle idéal devrait inclure :

Détails de la réunion: Recherchez des modèles qui comprennent des sections sur la date, l'heure et l'emplacement de la réunion, ainsi que sur les participants. Le fait d'avoir ces informations à portée de main aide tout le monde à rester sur la même page et minimise la confusion

Recherchez des modèles qui comprennent des sections sur la date, l'heure et l'emplacement de la réunion, ainsi que sur les participants. Le fait d'avoir ces informations à portée de main aide tout le monde à rester sur la même page et minimise la confusion Éléments de l'agenda: Choisissez un modèle qui dresse la liste de tous les sujets à aborder par ordre de priorité. Cette fonctionnalité permet aux participants de se préparer à l'avance et contribue à la concentration et à l'efficacité de la réunion

Choisissez un modèle qui dresse la liste de tous les sujets à aborder par ordre de priorité. Cette fonctionnalité permet aux participants de se préparer à l'avance et contribue à la concentration et à l'efficacité de la réunion Section des points clés: Recherchez des modèles comportant des zones réservées pour résumer les principales discussions et décisions. De cette façon, vous pouvez capturer les points essentiels à retenir sans vous perdre dans les détails

Recherchez des modèles comportant des zones réservées pour résumer les principales discussions et décisions. De cette façon, vous pouvez capturer les points essentiels à retenir sans vous perdre dans les détails Éléments d'action: Veillez à ce que le modèle que vous utilisez comprenne une section décrivant les tâches assignées aux individus, ainsi que les échéances. Cela favorise la responsabilisation et facilite le suivi de la progression

Veillez à ce que le modèle que vous utilisez comprenne une section décrivant les tâches assignées aux individus, ainsi que les échéances. Cela favorise la responsabilisation et facilite le suivi de la progression Tâches de suivi: Recherchez un modèle qui comporte une section de suivi. Cela permet de s'assurer que rien n'est oublié entre les réunions et de maintenir la continuité en dressant la liste des actions nécessaires, telles que la vérification de la progression des tâches ou la préparation de la prochaine réunion

Utiliser des modèles de réunion OneNote gratuits

Lorsque vous utilisez modèles gratuits pour OneNote il est important de noter que seule la version bureau de OneNote pour Windows offre une assistance complète en matière de modèles.

Voici comment les utiliser :

Ouvrez OneNote et naviguez jusqu'à l'onglet Insertion

Cliquez sur Modèles de page pour ouvrir un volet sur le côté droit de votre carnet de notes

Parcourez les catégories de modèles comme entreprise,notes de réunionet la gestion de projet

Sélectionnez un modèle qui répond à vos besoins et personnalisez-le si nécessaire

Qu'il s'agisse de gérer des réunions ou des projets, les modèles OneNote peuvent vous aider à maintenir la cohérence et l'organisation. Vous pouvez accéder à vos modèles sur tous les appareils à l'aide d'un compte Microsoft.

Maintenant, explorons quelques modèles d'entreprise standard que vous pouvez utiliser :

1. Modèle de notes de réunion simple

le site web de l'association a été mis à jour régulièrement OneNote Ce modèle de réunion OneNote de base est conçu pour vous aider à organiser et à documenter efficacement vos réunions. Il comporte des fonctionnalités pour le titre de la réunion, la date, l'heure, l'agenda, les participants et les éléments d'action.

Pour les réunions d'équipe, vous pouvez utiliser ce modèle pour définir les objectifs, assigner les éléments d'action aux membres de l'équipe et enregistrer toutes les décisions prises. Vous disposez ainsi d'un compte rendu clair de la réunion, ce qui vous permet de rester en phase avec les objectifs de votre équipe.

Caractéristiques principales

Saisissez les détails essentiels en remplissant les sections relatives au titre, à la date, à l'heure, à l'ordre du jour et aux participants

Personnalisez les sections en fonction des exigences de votre réunion, en ajoutant des sujets spécifiques ou des notes si nécessaire

Passez en revue les réunions précédentes sans effort en gardant toutes vos notes organisées dans un emplacement facilement accessible

Idéal pour: Les managers, les spécialistes du marketing et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un moyen simple d'organiser leurs réunions et d'en assurer le suivi.

2. Modèle de notes de réunions informelles

Ce modèle offre une disposition structurée pour la saisie et l'organisation des notes. Il comporte des fonctionnalités pour le titre de la réunion, la date, l'heure, l'emplacement, les participants, les éléments de l'agenda, les éléments d'action, les dates importantes, les annonces, les points de discussion, un résumé et des détails sur la prochaine réunion.

Utilisez ce modèle pour les réunions d'équipe hebdomadaires afin de créer une checklist pour les éléments de l'agenda, assigner les mesures à prendre, documenter les points de discussion et résumer les décisions clés.

Caractéristiques clés

Attribuez des éléments d'action directement dans le modèle pour garantir la responsabilité et le suivi

Mettez en évidence les dates importantes pour garder une trace des échéances et des annonces significatives

Résumez efficacement les discussions pour clarifier les décisions prises et les étapes suivantes

Idéal pour: Les membres de l'équipe, les coordinateurs de projet et les chefs de service qui ont besoin d'une approche flexible et organisée pour les réunions informelles tout en encourageant la collaboration et la clarté.

3. Modèle de notes de réunion personnelles

Le modèle Notes de réunion personnelles vous permet de capturer et d'organiser rapidement vos pensées pendant les réunions. Il comporte des fonctionnalités telles que "Points les plus importants", "Mes tâches" et "Questions nécessitant un abonné", ce qui le rend particulièrement utile pour les réunions personnelles ou les discussions informelles au sein de l'équipe.

Ce modèle peut être utilisé lors d'une réunion d'équipe pour discuter d'un nouveau projet. Il dresse la liste des décisions essentielles et note les questions qui nécessitent un approfondissement.

Caractéristiques principales

Suivi des questions qui nécessitent un examen plus approfondi

Créez des tâches réalisables pour assurer le suivi des éléments essentiels

Révisez vos notes en organisant vos pensées dans une forme structurée

Idéal pour: Les chefs d'équipe et les collaborateurs individuels qui veulent rester organisés et concentrés pendant les réunions, en s'assurant de capturer les détails essentiels et de suivre efficacement les éléments d'action.

4. Modèle de notes de réunion détaillées

Le modèle Notes de réunion détaillées offre une structure solide pour organiser efficacement vos notes de réunion. Il comprend des sections pour les détails de la réunion, les participants, les annonces, les éléments d'action, un résumé et des informations sur la prochaine réunion.

Cette disposition complète vous permet de suivre les participants, d'enregistrer les annonces importantes, de passer en revue le statut des tâches passées et d'aborder tous les problèmes qui surviennent au cours des discussions. En outre, le modèle vous aide à résumer les points clés et à établir un forfait pour les réunions à venir.

Caractéristiques principales

Capturez tous les détails essentiels des réunions pour vous assurer que rien n'a été oublié

Documenter les éléments d'action pour une attribution claire des tâches

Résumez les discussions pour mettre en évidence les points clés

Forfait pour les réunions à venir avec des informations sur la prochaine réunion

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les équipes marketing de toutes tailles et les stratèges de contenu qui souhaitent mettre en œuvre des stratégies de contenu complètes et organiser leurs notes de réunion de manière efficace.

5. Modèle de notes de réunion formelles

Le modèle de Notes de réunion officielles est conçu pour rationaliser le processus de la rédaction et l'organisation des comptes rendus de réunion . Grâce à ce modèle, vous pouvez capturer efficacement les points clés dans leurs sections respectives.

Après la réunion, vous pouvez améliorer les notes en ajoutant des détails supplémentaires, en attribuant des éléments d'action et en partageant le procès-verbal finalisé avec votre équipe. Vous obtiendrez ainsi un compte rendu achevé des discussions tout en définissant clairement les responsabilités.

Caractéristiques principales

Organisez efficacement les détails de la réunion grâce à des sections désignées pour toutes les informations essentielles

Saisir les nouveaux sujets d'entreprise pour tenir l'équipe informée des discussions à venir

Documenter les problèmes en suspens pour s'assurer qu'ils seront abordés lors des discussions futures

Idéal pour: Les cadres des équipes et les comités formels trouveront ce modèle idéal pour documenter avec précision les réunions et s'y référer ultérieurement.

En plus de ces cinq modèles, vous pouvez explorer les modèles d'ordre du jour de réunion OneNote. Ceux-ci sont conçus pour vous aider à organiser les objectifs de votre réunion, à définir les points de discussion clés et à veiller à ce que tous les participants soient en phase avec l'ordre du jour.

En savoir plus: Comment se préparer à une réunion en 5 étapes

Limites de l'utilisation de OneNote pour les réunions

Bien que Microsoft OneNote soit une application de prise de notes utile, ses limites peuvent nuire à son efficacité pour la gestion des réunions.

Voici quelques inconvénients clés :

1. Fonctionnalités limitées de gestion des tâches

Bien que OneNote vous permette de prendre des notes, de créer des listes À faire et d'assigner des tâches, il manque de fonctionnalités de gestion des tâches robustes par rapport aux outils de gestion de projet dédiés.

Il n'existe pas de méthode intégrée pour le suivi des éléments ou de leur statut dans le temps, ce qui oblige les utilisateurs à s'appuyer sur d'autres outils de gestion de projet outils de réunion , tels que Google Agenda, pour gérer les délais et les tâches de suivi.

2. Navigation complexe pour les projets de plus grande envergure

La navigation dans les différentes pages et sections peut devenir délicate à mesure que vos notes s'empilent. Il est alors difficile de trouver des points clés ou des informations essentielles, en particulier lors de la gestion de plusieurs réunions ou projets. Les utilisateurs ont souvent besoin de temps supplémentaire pour organiser leurs notes afin de les rendre plus faciles à trouver.

3. Manque de fonctionnalités de personnalisation des modèles

Bien que OneNote fournisse plusieurs modèles de réunion, il peut être difficile de les personnaliser pour des réunions plus complexes. Les options peuvent être insuffisantes si les éléments de votre agenda ou votre processus de prise de notes nécessitent une mise en forme spécifique. Par exemple, si vous avez besoin d'une mise en forme personnalisée pour différents types de réunion, les modèles intégrés de OneNote risquent de manquer de la souplesse nécessaire.

Dans ce cas, vous devrez peut-être créer une nouvelle page ou modifier en profondeur le modèle pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet ou d'entreprise. En conséquence, pour des besoins organisationnels complexes ou à grande échelle, vous devrez peut-être vous tourner vers d'autres outils ou modèles pour pallier ces limites de OneNote.

💡Pro Tip: Les Teams peuvent tenir des différents types de réunions telles que les réunions d'intégration, les réunions individuelles, les réunions de contrôle et les sessions de brainstorming. Avant de vous lancer dans une réunion, sélectionnez un modèle qui corresponde à son objectif.

Voici comment faire :

Identifiez le type de réunion pour vous assurer de choisir le modèle le plus pertinent

Évaluez l'agenda pour déterminer les sections nécessaires à une prise de notes efficace

Personnalisez votre modèle en fonction des objectifs spécifiques de votre équipe

Partagez le modèle à l'avance avec les participants afin d'améliorer la préparation et l'engagement

Alternative aux modèles de réunion OneNote

Si OneNote est un outil pratique pour la prise de notes en réunion, ses limites peuvent apparaître lors de la gestion d'exigences plus complexes. Dans ces instances, l'utilisation d'un outil de productivité tout-en-un robuste comme ClickUp peut considérablement améliorer votre expérience de gestion des réunions. ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet qui offre une suite d'outils riches en fonctionnalités pour la gestion des tâches, la collaboration en équipe, la définition des objectifs, la communication, etc.

En outre, ClickUp offre un intervalle de modèles de réunion personnalisables qui servent d'outils d'aide à la décision alternatives aux modèles OneNote . Ces modèles sont conçus pour rationaliser les processus de réunion, en facilitant l'organisation des notes, le suivi de la progression et une collaboration sans faille.

Voici quelques exemples :

1. Modèle de réunion ClickUp

[ ](https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389460&department=hr-recruiting&_gl=1*12l45we*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.) Source d'information Les Modèle de réunion ClickUp simplifie les processus de réunion, améliore la collaboration et garantit que les détails importants sont couverts. Que vos réunions soient des sessions de brainstorming ou des discussions structurées, ce modèle adaptable permet de tout organiser.

Vous pouvez facilement modifier les sections en fonction des objectifs de votre réunion et partager l'agenda avec les participants à l'avance pour que tout le monde soit préparé.

Vous pouvez également assigner des éléments d'action clairs et des échéances dans l'agenda, afin de responsabiliser tout le monde. De plus, le modèle comprend un espace pour définir les actions de suivi après la réunion.

Caractéristiques principales

Organisez les agendas en ajoutant, supprimant ou réorganisant les éléments en fonction des objectifs de la réunion

en ajoutant, supprimant ou réorganisant les éléments en fonction des objectifs de la réunion Attribuez des tâches et des échéances directement dans l'agenda pour renforcer la responsabilité et l'abonné

et des échéances directement dans l'agenda pour renforcer la responsabilité et l'abonné Décrivez les actions de suivi après les réunions pour assurer la progression des éléments discutés

après les réunions pour assurer la progression des éléments discutés Partager les ordres du jour des réunions avec les participants à l'avance

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui organisent des réunions hebdomadaires structurées. Il permet de s'assurer que tous les éléments d'action sont attribués aux membres de l'équipe.

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389460&department=hr-recruiting&_gl=1*12l45we*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.)

2. Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Meeting-Minutes-Template.png Modèle de compte-rendu de réunion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-15041&department=other&_gl=1*glcqjx*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de procès-verbal de réunion de ClickUp simplifie la prise de notes et organise l'information pour les réunions d'équipe. Des pages prédéfinies permettent aux utilisateurs de documenter efficacement les agendas, les participants, les éléments d'action et les décisions critiques.

Alternative solide à OneNote, il aide les équipes à suivre les détails des réunions et à assigner les tâches de manière efficace. En outre, il améliore la collaboration en permettant des mises à jour et un partage en temps réel, garantissant que chacun reste informé et compte.

Caractéristiques principales

Attribuer des tâches directement à partir des notes de réunion et étiqueter les participants pour les responsabiliser

à partir des notes de réunion et étiqueter les participants pour les responsabiliser Suivi efficace des actions de suivi et de la progression des éléments de l'agenda

et de la progression des éléments de l'agenda Définissez des paramètres et créez des tâches de suivi transparentes directement à partir du modèle

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les responsables marketing et les services qui ont besoin d'une prise de notes structurée pendant les réunions. Il permet de déléguer des tâches et d'en assurer le suivi de manière transparente afin de traiter efficacement tous les éléments de l'ordre du jour.

3. Modèle de rapport de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Report.png Modèle de rapport de réunion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-2yzjt0f&department=hr-recruiting&_gl=1*bwryfj*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de rapport de réunion ClickUp améliore la communication en fermant les boucles de rétroaction entre les équipes et les clients. Il propose des champs personnalisés pour une prise de notes efficace, garantissant que tous les détails sont capturés.

Le modèle permet également aux utilisateurs de définir des agendas, de résumer les discussions et d'attribuer des responsabilités, ce qui favorise la clarté et la responsabilisation.

Caractéristiques principales

Utilisez des champs personnalisés pour le preneur de notes, la durée de la réunion, le type de réunion, l'emplacement de la réunion et l'animateur pour une meilleure organisation

Attribuer des responsabilités et fixer des échéanciers pour un suivi efficace de la progression

Gardez une trace du nombre total de participants pour un meilleur suivi

Idéal pour: Les gestionnaires de projet et les équipes de marketing qui doivent améliorer la communication et la responsabilité lors des réunions avec les clients et des réunions internes.

4. Modèle de checklist de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-One-on-One-Meeting-Checklist-Template.png ClickUp Modèle de checklist pour les réunions individuelles https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6057587&department=pmo&_gl=1*186j4dy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de checklist de réunion ClickUp est conçu pour améliorer la préparation et l'organisation des réunions. Il fournit un moyen structuré de définir les éléments de l'agenda, de s'assurer que tout le matériel nécessaire est prêt et d'assigner les tâches préalables à la réunion. Cette checklist aide les équipes à rester alignées et productives pendant les réunions en confirmant que tous les points pertinents sont couverts.

Caractéristiques principales

Créez des checklists personnalisables pour répondre aux besoins de vos réunions

Utilisez des mises à jour de statut et des rappels pour assurer le suivi des tâches assignées

Élaborer des agendas détaillés, prendre des notes pendant la réunion et mettre en œuvre des actions de suivi

Idéal pour: Les professionnels de l'administration, les responsables marketing et les coordinateurs de projet qui ont besoin d'une approche structurée pour préparer les réunions.

5. Modèle de notes de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Notes-1.png Modèle de notes de réunion-1-prise de notes-google-docs https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6438620&department=operations&_gl=1*hzt1dl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de notes de réunion ClickUp permet aux utilisateurs d'organiser efficacement les discussions, de suivre les éléments d'action et de documenter les décisions clés en un seul endroit. Il promeut la clarté et le compte rendu et garantit que tout le monde reste informé et aligné en permettant un partage facile des notes avec les participants après la réunion. Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes de toutes tailles, car il permet d'organiser des réunions ciblées et productives.

Caractéristiques principales

Personnalisez le modèle pour répondre aux besoins spécifiques des différentes équipes

Gagnez du temps en augmentant l'efficacité et en rationalisant le processus de réunion

Permettre aux membres de l'équipe de travailler ensemble à la prise de notes et à l'organisation des réunions

Idéal pour: Les équipes qui souhaitent améliorer la documentation des réunions. Par exemple, lors d'une réunion hebdomadaire, votre équipe peut l'utiliser pour présenter les grandes lignes de la réunion l'agenda de la réunion , de prendre des notes et d'assigner des éléments d'action aux membres, afin de garantir la clarté et la responsabilité.

🧠Remember: Les réunions d'équipe ne doivent pas nécessairement être monotones. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'adopter une stratégie solide pour améliorer l'engagement.

Voici ce que vous pouvez faire :

Commencez chaque réunion par des objectifs spécifiques pour que la discussion reste ciblée

Explorez différentsidées de réunions créativescomme les réunions à thème ou les jeux de renforcement de l'équipe, et mettez-les en œuvre

Consacrer du temps à la reconnaissance des réalisations individuelles et de l'équipe, en favorisant une atmosphère positive

6. Modèle de suivi de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/meeting-tracker.png suivi de réunion https://app.clickup.com/signup ?template=t-228191570&department=marketing&_gl=1*jdca5v*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Avec Modèle de suivi de réunion de ClickUp grâce au modèle de suivi des réunions de ClickUp, les équipes peuvent maintenir des dossiers complets sur les réunions. Ce modèle permet aux utilisateurs de contrôler les dates des réunions, les participants et les éléments d'action, garantissant ainsi la responsabilité et un suivi efficace. En fournissant une forme structurée pour la documentation, il améliore l'organisation et la productivité au sein des équipes.

Caractéristiques principales

Utilisez des statuts personnalisés tels que "Fermé", "Ouvert" et "En cours" pour suivre la progression des réunions

Inclut des champs personnalisés pour le type de réunion, l'emplacement, le responsable, l'animateur et le preneur de notes

Affichez des vues telles que Tableau, Réunions, Calendrier et Guide des modèles pour faciliter la gestion

Idéal pour: Les chefs d'équipe et les managers de toutes tailles d'entreprises peuvent utiliser ce modèle pour améliorer la communication et la clarté.

7. Modèle de liste de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/meeting-roster.png Suivez les présences sans effort avec le modèle de liste de réunion ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-31v3de2&department=hr-recruiting&_gl=1*kr9kml*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de liste de réunion de ClickUp permet aux équipes de gérer les présences et de favoriser l'engagement pendant les réunions. Les utilisateurs peuvent facilement suivre les informations relatives aux participants, contrôler l'assiduité et recueillir des commentaires afin d'améliorer la responsabilité et la communication.

Ce modèle est une solution complète de présence à distance pour les équipes ayant des employés hybrides ou à distance. Il vous permet de suivre et d'engager les participants virtuels de manière transparente, d'enregistrer les présences, d'attribuer des rôles spécifiques tels que l'animateur, le chronométreur ou le preneur de notes, et de maintenir une approche systématique de vos réunions.

Caractéristiques principales

Accédez à différentes vues - Liste, Gantt, Calendrier - pour adapter le modèle à vos besoins

Notez et partagez les décisions, les suivis et les tâches pour que tout le monde soit sur la même page

Enregistrez les titres des réunions, les dates, les emplacements, les informations sur le projet et les éléments d'action critiques dans un seul espace

Idéal pour: Les organisations qui gèrent à la fois des réunions en personne et à distance. Les chefs d'équipe peuvent l'utiliser pour s'assurer que tous les participants sont comptés, attribuer les rôles de manière efficace et rationaliser la communication.

8. Modèle de note de réunion ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Meeting-Note-Style.png Meeting-Note-Style-note-taking-template-google-docs https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-1516248&department=operations&_gl=1*1ys3pzo*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de note de réunion ClickUp vous permet de documenter les points de discussion clés, les décisions et les éléments d'action dans une forme organisée. Ce modèle facilite la consultation des notes antérieures.

Il promeut également la prise de notes collaborative, garantissant que les membres de l'équipe peuvent contribuer en temps réel et rester alignés sur les résultats, améliorant ainsi la responsabilité et la communication. Le processus de réunion est ainsi optimisé et tout le monde reste informé et impliqué.

Caractéristiques principales

Capturez les points de discussion clés, les décisions et les éléments d'action dans une forme organisée afin de pouvoir vous y référer facilement

Permet aux membres de l'équipe de contribuer aux notes pendant la réunion

Revoir rapidement les notes des réunions précédentes pour suivre la progression et s'assurer de l'alignement sur les résultats

Idéal pour: Les stratèges et les gestionnaires de projet qui doivent documenter efficacement les discussions et assurer l'alignement de l'équipe sur les objectifs du projet.

9. Modèle de réunion ClickUp en tête-à-tête

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/one-on-one-meeting.png Réunion en tête-à-tête https://app.clickup.com/signup ?template=t-333dffe&department=operations&_gl=1*piauhb*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de réunion individuelle ClickUp ce modèle permet d'améliorer l'efficacité des réunions individuelles entre les managers et les membres de l'équipe. Il fournit un cadre structuré pour documenter les points de discussion, fixer des objectifs et suivre les éléments d'action. Ce modèle améliore la communication et le compte rendu, garantissant que les deux parties restent alignées sur les objets et la progression.

Caractéristiques principales

Utilisez le champ Progression de la réunion pour contrôler le statut des réunions et vous assurer que les suivis et les tâches sont achevés

Enregistrez les participants dans le champ Participants à la réunion afin d'organiser les réunions passées et d'y faire référence

Notez les points de discussion clés et les éléments d'action au cours des réunions pour en assurer la responsabilité

Idéal pour: Les gestionnaires de projet peuvent utiliser ce modèle lors des examens mensuels des performances pour noter les points clés, suivre les éléments d'action et confirmer que tous les participants nécessaires sont présents et informés.

10. ClickUp Modèle de réunion à mains levées

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-8.png ClickUp Modèle de réunion à mains levées https://app.clickup.com/signup ?template=t-216126539&department=marketing&_gl=1*1r43yzc*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle de réunion générale de ClickUp est conçu pour rationaliser les réunions de grandes équipes, en permettant une communication et une collaboration efficaces. Il permet aux utilisateurs d'organiser des agendas, de documenter les discussions et de suivre les éléments d'action, en veillant à ce que tous les membres de l'équipe restent informés et engagés.

Ce modèle est particulièrement utile pour aligner les objectifs, partager les mises à jour et favoriser un sentiment de communauté au sein des organisations. Il encourage également la participation à distance, ce qui le rend accessible aux équipes distribuées.

Caractéristiques principales

Organisez un agenda clair et engageant, adapté aux besoins de votre équipe

Suivez efficacement les décisions clés et les éléments d'action pendant la réunion

Encouragez les contributions de tous les membres de l'équipe pour promouvoir l'inclusivité

Visualisez les tâches et la progression de la réunion à l'aide de plusieurs affichages personnalisables

Idéal pour: Les réunions à l'échelle de l'entreprise, impliquant tous les membres de l'équipe, des managers aux dirigeants.

Transformez vos réunions en sessions de productivité efficaces avec ClickUp

Quelle que soit l'efficacité de votre processus de prise de notes, il est toujours possible de l'améliorer. Sur cette note, les modèles OneNote vous aident à organiser vos notes et à créer des agendas de réunion.

Toutefois, si vous recherchez des fonctionnalités de gestion de projet et de prise de notes plus complètes, ClickUp est le meilleur choix. Grâce à ses modèles personnalisables et à ses outils de suivi des éléments et des décisions, ClickUp améliore la collaboration et la productivité. Il vous aide à optimiser la gestion des réunions tout en s'intégrant facilement dans votre flux de travail global. Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et améliorez votre expérience de gestion des réunions dès aujourd'hui !